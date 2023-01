💞ഏകലവ്യ 💞: ഭാഗം 11

രചന: MINNA MEHAK

"മാഡം ഇതിനർത്ഥം "(സിദ്ധാർഥ് ) "it is pre-planned murder " "മേം, അപ്പൊ കൊല്ലപ്പെട്ടയാളും കൊലയാളിയും തമ്മിൽ മുൻപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.. is it " "yes, ഈ കൊലപാതകി, ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ആത്മാർത്ഥ ഉള്ള ആളാ, പിന്നെ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെത്യസ്തനും, അതുപോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരു വെത്യാസം കൊണ്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെക്തിയും കൂടെയാണ് " "അത് മാടത്തിന് എങ്ങനെ അറിയാം "(സിദ്ധാർഥ് ) "അയാളുടെ ഹാൻഡ് വറൈറ്റിങ് ശ്രദ്ധിച്ചോ റൗണ്ടിലും ഒരു കൃത്യമായി സ്പേസ് വിറ്റിട്ടാണ് അയാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് " "മാഡം പിന്നെ അയാൾ പെന്നിന്റെ എഡ്ജിൽ മുറുക്കി തല കുഞ്ഞിരുന്നാണ് ഇത് എഴുതിയത്‌.

കാരണം പേപ്പറിന്റെ മറുവശത്തു എഴുത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഉണ്ട്. അതും നല്ല പോലെ " (സിദ്ധാർഥ് ) "ഗുഡ്, എന്തായാലും അയാൾ ഈ മർഡറിൽ കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കില്ല... വെയിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തുമ്പ് കിട്ടാതിരിക്കില്ല.. അവൻ എവിടെ വരെ കളിക്കും എന്ന് നോക്കട്ടെ " "ശരി, മാഡം " "സിദ്ധാർഥ് നീ ഇപ്പൊ എവിടെ താമസിക്കാൻ " "ഞാൻ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള ലോഡ്ജിലാണ് എന്താ മാഡം "(സിദ്ധാർഥ് ) "ഇനി നീ ലോഡ്ജിൽ നിക്കണ്ട, നീ എന്റെ വണ്ടി എടുത്തു എന്റെ വീട്ടിലേക് പോരെ.. നിന്റെ അമ്മ എനിക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു.... പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അതാണ് നല്ലത് "(ലക്ഷ്മി ) "thank you madom " "മാഡം ഇനി വീട്ടിലോട്ട് ആണോ "(സിദ്ധാർഥ് ) "അല്ല സ്റ്റേഷനിൽക്കാ "(ലക്ഷ്മി ) "രൺവീർ മുത്തച്ഛനോട് പറഞ്ഞേക് ഞാൻ കുറച്ചു ലേറ്റ് ആകും.. കല്യാണം വിളിക്കലൊന്നും മാറ്റണ്ട " "ശരി "

"സിദ്ധാർഥ് വണ്ടി എടുക്ക് " ലക്ഷ്മി അതും പറഞ്ഞു ജീപ്പിനടുത്തേക് നടന്നു. വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിനു മുമ്പേ മീഡിയക്കാർ അവളെ വളഞ്ഞു.. "മാഡം ബോഡി ആരുടേതാണ് ", "കൊലപാതകിയുടെ എന്തെങ്കിലും എവിടെന്സ് കിട്ടിയോ ", തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു "വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക് അതിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കും.. എവിടെൻസിനായി സാംപിള് അയച്ചിട്ടുണ്ട് " അത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന മീഡിയക്കാരെ സിദ്ധാർഥും കൂട്ടരും തടഞ്ഞു.. ലക്ഷ്മി തനിക്കായി സജ്ജമാക്കിയ വണ്ടിയിൽ കയറി... *പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ * "സിദ്ധാർഥ്, കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ പേര് എന്താ " "നമ്പർ one ബിസിനസ്ക്കാരിൽ ഒരാളായ ജിഎം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓണരായ ജയപ്രകാശ് " "അവന്റെ ഫാമിലിയോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ " "ഉണ്ട് മാഡം, അവര് ബോഡി സംസ്കരിക്കുന്നത് വരെ സമയം ചോദിച്ചു "

"ഒക്കെ ഫൈൻ, നീ ഇ ബിസിനസ്കാരന്റെ ഫോൺ കാൾ ഡീറ്റെയിൽസ് collect ചെയ്യണം.. " "ഒക്കെ മാഡം " സിദ്ധാർഥ് ലക്ഷ്മിക്ക് നേരെ സല്യൂട് അടിച്ചു കണ്ട്രോൾ റൂമിലേക്കു പോയി... ഇന്നേരം പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയ മുകുന്ദൻ കയറി വന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ നേരെ സല്യൂട്ട് അടിച്ചു... "മാഡം നിങ്ങൾക്കുള്ള കൊറിയർ ആണ് "(മുകുന്ദൻ ) "ആര് തന്നതാ "(ലക്ഷ്മി ) "അറിയില്ല മാഡം, ഇപ്പൊ കൊണ്ട് തന്നതാ... അല്ല എറിഞ്ഞു പോയതാ " "എന്നാ ശരി ചേട്ടൻ പൊക്കൊളു " ലക്ഷ്മി ആ ബോക്സ്‌ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി.. എവിടുന്നു വന്നു എന്നതൊന്നും അതിൽ ഇല്ല. ഒൺലി... to DGP LAKSHMI VENUGOPAL.. അവൾ ആ പെട്ടി സൂക്ഷിച്ചു പൊട്ടിച്ചു അതിൽ ഒരു ലെറ്റർ... .. .............

."ഡിജിപി ലക്ഷ്മി.... എന്നെ അന്വേഷിച്ചു സമയം കളയണ്ട.. പാപം ചെയ്തവരെ അങ്ങ് ദൈവത്തിന് അടുത്ത് എത്തിച്ചു ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ മുമ്പിൽ വരും " അതായിരുന്നു ആ ലെറ്ററിൽ.. പിന്നെ കുറച്ചു ഫോട്ടോസും... ഫുൾ ഡ്രഗ്സ് കൈമാറ്റവും സെസ്‌റാക്കറ്റും എല്ലാം... അതിനു പുറകിൽ തന്റെ മുമ്പിൽ ഇത്രെയും അന്യായം നടക്കുന്നു..... ഇന്ന് ഈ കൂട്ടർ സിറ്റിയിലെ പാലത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള bm ഹോട്ടലിൽ വെച്ചു ഒരു കരാർ നടക്കുന്നുണ്ട്... പറ്റുമെങ്കിൽ തടയ്യ്... അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ വരാനുള്ള നേരം അധികരിക്കും by ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ..... (തുടരും )

