🌸എന്നെന്നും എന്റെ മാത്രം 🌸: ഭാഗം 175

രചന: അനു

പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഞെട്ടി പിടഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു ചിരിയോടെ ഞാൻ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി.... എന്റെ തോളിലേക്ക് താടി കയറ്റി വെച്ച് സിദ്ധു എന്നെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു.... കഴുത്തിൽ പറ്റി കിടക്കുന്ന നനുത്ത വെള്ള തുള്ളിക്കളെ അവൻ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് സ്വന്തമാകുമ്പോ എന്നിലെ ഹൃദയടിപ്പ് കുതിച്ചുയരുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു.... തണുത്ത കഴുത്തിലും ഷോള്ഡറിലും അവന്റെ ചുടു നിശ്വാസം തട്ടിയതും അവിടം പൊള്ളലേറ്റ പോലെ ഉരുക്കി... ~~~~~~~~~~~ ഫ്രഷായി വെറുതെ ബെഡിൽ ഇരുന്ന് ഫോണിൽ തോണ്ടി കളിക്കുമ്പഴാണ് അനു റൂമിലേക്ക് കുളിച്ചിറങ്ങിത്.... റൂം മുഴുവൻ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനം മയക്കുന്ന ഗന്ധം എന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പിൽ വന്ന് തട്ടി..... കണ്ണടച്ച് ആ സുഗന്ധം ഒരു ദീര്ഘ ശ്വാസത്തിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിച്ഛ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഫോണിൽ നിന്ന് പതിയെ തലയുയർത്തി.... കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അലസമായി ഉടുത്ത സാരി ഒതുക്കി തോളിലേക്ക് കയറ്റി മുന്താണി മുഴുവനായി എടുത്ത് ചുറ്റി അരയിലേക്ക് അമർത്തി തിരുകി,

നനഞ്ഞ മുടി മുന്നിലേക്കിട്ട് തോർത്തുന്ന അവളെ ബെഡിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ നോക്കി... അവളുടെ ഒതുങ്ങിയ അരക്കെട്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞു വെള്ള തുള്ളി പയ്യെ ഊർന്ന് ഹിപ്പ് ചെയ്‌നിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒളിച്ചു... പതിയെ ബെഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്ന് പിന്നിലൂടെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ഛ് നഗ്നമായ പിൻ കഴുത്തിലെ കറുത്ത മറുകിൽ ചുണ്ടുകൾ ചേർക്കുമ്പോ അവളൊന്ന് ഞെട്ടിപിടഞ്ഞിരുന്നു...... എങ്കിലും നിറഞ്ഞ ചിരിയാൽ കണ്ണാടിയിലൂടെ എന്നെ നോക്കി അവള് വീണ്ടും തല തുവർത്തി കൊണ്ടിരുന്നു.... ഇരു കൈകളും അവളുടെ അരക്കെട്ടിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ഛ് എന്നോട് ചേർത്ത് ഇടിച്ഛ് നിർത്തി... കുളിച്ചിട്ടും മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഗന്ധം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവളുടെ നനഞ്ഞ മുടിയിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തവേ അവളൊന്ന് കുറുക്കി തല വെട്ടിച്ഛ് എന്നെ നോക്കി..... "എന്തൊരു സ്മെലാഡീ പട്ടിപെണ്ണേ,,, നീയെന്റെ ജീവൻ എടുക്കോ..???" അവളെ ഷോള്ഡറിലേക്ക് കഴുത്തിറക്കി അരക്കെട്ടിലൂടെ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കി പിടിച്ഛ് കുറുക്കലോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അനു തലചരിച്ചെന്നെ നോക്കി "ഹ്മ്മം...???? മ്മ്മ്... എന്താ മോനേ ഉദ്ദേശം......????" കുറുമ്പോടെ കണ്ണ് കുറുക്കി അനു ചോദിച്ചത് കേട്ട് അവൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് തല പുറത്തേക്ക് ചരിച്ഛ് ഞാനവളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി....

"തീർത്തും ദുരുദ്ദേശം.....!!!!!" ചുവന്ന് തുടുക്കുന്ന അവളുടെ കവിളിലൊരു കടിയുമ്മ കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതും അവള് എരിവ് വലിച്ഛ് കവിളുഴിഞ്ഞ് എന്നെ കൂർപ്പിച്ഛ് നോക്കി എനിക്കഭിമുഖമായി തിരിഞ്ഞു നിന്നു.... "ഔച്ഛ് കടിച്ഛ് കോന്തൻ....!!!!!" കണ്ണുരുട്ടി എന്നെ നോക്കി ദഹിപ്പിക്കുന്ന അവളെ അടുത്തേക്ക് ഇരു വശത്തും കൈ കുത്തി ചാഞ്ഞ് നിന്ന് നേരിയ ദേഷ്യം നിഴലിക്കുന്ന അനൂന്റെ കരിനീല മിഴിക്കളിലേക്ക് ഞാൻ പ്രണയത്തോടെ നോക്കി.... "നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ രാധൂ,,,, ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ കുറുമ്പും ദേഷ്യവും നിറച്ഛ് എന്നെ നോക്കരുതെന്ന്.... ഏഹ്ഹ്...???" കള്ള നോട്ടത്തോടെ മീശ പിരിച്ഛ് ഞാൻ ചോദിച്ചതും അനു എന്റെ നെഞ്ചിൽ രണ്ട് കൈയും വെച്ഛ് സൈഡിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റി മാറി നിന്നു.... "ഊവ്.... ഊവ്.....!!!!!" ഊരയ്ക്ക് കൈ കുത്തി നിന്ന് എന്നെ അടിമുടി നോക്കി കുസൃതിയോടെ അവള് പറഞ്ഞു.... ഊരയ്ക്ക് കുത്തി നിർത്തിയ അവളുടെ കയ്യിൽ തൊളളിട്ട് പിടിച്ഛ് ഞാനെന്റെ അടുത്തേക്ക് പൊടുന്നനെ വലിച്ചു.... "ഹ്മ്മം,,മ്.....???? എന്താ ഒരു ഊവ്....... ഏഹ്ഹ്.....???"

വീണ്ടും ചുറ്റി പിടിക്കാൻ നോക്കെ അവളെന്റെ കൈ ശക്തമായി തട്ടി മാറ്റി നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ഛ് പുറക്കിലേക്ക് തള്ളി..... "അയ്യട മോനെ,,,,, അതങ്ങ് കയ്യിൽ വെച്ചാ മതി....!!!!" എന്നെ നല്ലോണമൊന്ന് ഇരുത്തി നോക്കി രണ്ട് കയ്യും കെട്ടി അനു പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ അവളെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു... അതിനനുസരിച്ച് എന്റെ നെഞ്ചിൽ രണ്ട് കയ്യും ചേർത്ത് ബ്ലോക്ക്‌ ചെയ്ത് അനു പുറക്കിലേക്കും നടന്നു.. "ഇയാളെ ഒരു ദുരുദ്ദേശവും നടക്കൂല്ല....!!!" എന്റെ മൂക്കിൽ തുമ്പിൽ കളിയായി തട്ടി അനു പറഞ്ഞ് മുഴുമിക്കും മുന്നേ അവൾ എന്റെ നെഞ്ചിൽ എനിക്ക് തട തീർത്ത് വെച്ച രണ്ട് കയ്യും ബലമായി പിടിച്ഛ് പുറക്കിലേക്കാകി ഞാൻ എന്നോട് ചേർത്തിരുന്നു.... പെട്ടെന്നുള്ള എന്റെ നീക്കത്തിൽ അവളൊന്ന് ഞെട്ടി ആശ്ചര്യത്തോടെ എന്നെ നോക്കി.... രണ്ട് കയ്യും ഒരു കയ്യോണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പിടിച്ഛ്, അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഉരുണ്ട് വീണ നനഞ്ഞ മുടിയിഴക്കളെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ചെവിക്ക് പുറകിലേക്ക് മാടിയൊതുക്കി, പിടയ്ക്കുന്ന അവളുടെ കണ്ണിലേക്ക് മാത്രം നോക്കി നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ പതിയെ തലയാട്ടി.....

"സിദ്ധു..... വേണ്ടട്ടോ...!!!!" പതർച്ചയോടെ അനു എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി തലയാട്ടി പറഞ്ഞ് പുറക്കോട്ടടി വെച്ഛ് നടന്നു... "വേണം....!!!!" "മ്മ്മ്..മ്മ്മ്..... വേണ്ട.....!!!" "വേണം....!!!" ചുമരിലേക്ക് ഇടിച്ഛ് നിന്ന് അവളിലേക്ക് അമർന്ന് മീശ പിരിച്ചോണ്ട് ഞാനവളെ നോക്കി..... കിതപ്പോടെ എന്റെ ഇരു കണ്ണിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കി അവള് സൈഡിലൂടെ ഒഴിഞ്ഞ് മാറാൻ നോക്കിയതും ഞൊടിയിടയിൽ അനൂന്റെ ഇടത്തേ ഇടുപ്പിൽ എന്റെ കൈത്തലം അമർന്നു.... ഒന്ന് ഏങ്ങിയുയർന്ന് വെപ്രാളത്തോടെ അവൾ ഉമിനീരിറക്കി.... കണ്ണിൽ നിന്ന് നോട്ടം അവളുടെ തുടുത്ത ഇളം റോസ് അദരങ്ങളിലേക്ക് പാറി വീണതും എന്റെ മുഖം അവളോട് അടുത്തിരുന്നു.... ~~~~~~~~~~~~ അവന്റെ നിശ്വാസം ചുണ്ടിനെ പൊതിഞ്ഞതും ഇടുപ്പിൽ മുറുക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്ന അവന്റെ കൈ ചെറുതായൊന്ന് അയഞ്ഞു... കിട്ടിയ ഗ്യാപ്പിൽ കുസൃതിയോടെ ഞാനവനെ ശക്തിയായി മുന്നോട് തള്ളി മാറ്റി........... "If you touch me...... I will kill you.....!!!!" പിന്നിലേക്ക് വേച്ഛ് പോയ സിദ്ധുനെ നോക്കി ഊരയ്ക്ക് കൈ കൊടുത്തു ഗമയിൽ നിന്ന് ഗർവോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു... "ഡീ....!!!!!" കളിയാക്കി ചിരിച്ഛ് നിൽക്കുന്ന എന്റെ അടുത്തേക്ക് ആഞ്ഞ് സിദ്ധു അലറിയതും ഞാൻ ഓടി...

പിന്നെ റൂമിൽ എന്റേയും സിദ്ധുന്റേയും വക നല്ല അടിപൊളി ടോം ആൻഡ് ജെറി കളിയായിരുന്നു.... റൂമിലെ മുക്കും മൂലയും കവർ ചെയ്തോണ്ടുള്ള കളി... കുറേ റൂമിൽ ഓടി ഞാൻ ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ഹാൻഡിൽ തിരിച്ചെങ്കിലും ആ കോന്തൻ അത് നേരത്തേ ലോക്കഡ് ആക്കിയിരുന്നു... നിരാശയോടെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ, ഊരയ്ക്ക് രണ്ട് കയ്യും കൊടുത്ത് എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്ന സിദ്ധുനെ കണ്ട് വാശിയോടെ ഞാൻ കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിച്ചു.... "നിക്കെടീ അവടെ...???" കൊഞ്ഞനം കുത്തി തീരും മുന്നേ എന്നെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ഛ് പറഞ്ഞ് അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് വട്ടം പിടിക്കാൻ നോക്കിയതും ഞാൻ കുനിഞ്ഞ് പിടി കൊടുക്കാതെ ഓടി.... സോഫയ്ക്ക് ചുറ്റും, ടേബിളിന്റെ ചുറ്റും, അങ്ങനെ ആ റൂമിലുള്ള സകല ഫർണ്ണിച്ചറുകളുടെ ഇടയിലും, മുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി..... അവസാനം ബെഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നു....... "അയ്യോ,,,, ഹഹഹാ......!!!!!! ന്റെ കൃഷ്ണാ..എനിക്ക് വയ്യ.... യ്യോ..... എ...ന്നാലും ന്റെ സിദ്ധു..... ഇത്രയും നേരം.. പുറക്കെ ഓടിയിട്ടും ഒരു.....ഒരു വട്ടം പോലും നിനക്കെ..ന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ മോശം....!!! മോശം.....!!! പാവം.....!!! "

ഊരയ്ക്ക് രണ്ട് കൈയും കൊടുത്ത് ശ്വാസം ആഞ്ഞാഞ്ഞ് വലിച്ചും കിതച്ചും കൂടെ ചിരിച്ചും ഞാൻ അവനെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞൊപ്പിക്കുന്നത് കേട്ട് സിദ്ധു ഒന്നും മിണ്ടാതെ മറു വശത്ത് കൈകെട്ടി നോക്കി നിന്നു.. ഭഗവാനേ... ശ്വാസം കിട്ടാതെ ചത്ത് പോവോ...??? നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ഛ് ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു.... ഇത്രയൊക്കെ ഓടി കളിച്ചിട്ടും സിദ്ധു അങ്ങനെ ഇത്ര കൂളായിട്ട് നിൽക്കുന്നൂ..... ഒടുക്കത്തെ സ്റ്റാമിന ആവും കോന്തന്.... വറ്റി വരണ്ട തൊണ്ടയിലേക്ക് ഉമിനീര് തുടരെത്തുടരെ അമർത്തിയിറക്കി ഞെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ഛ് ഞാൻ കിതച്ചു.... കുറച്ഛ് വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ...??? ഹർട്ടിപ്പോ പൊട്ടി ചാടി പോരൂല്ലോ കൃഷ്ണാ...!!!! "ഹമ്മേ.... ഓടിയൊടി വയ്യാതായി....... എന്നലും ന്റെ കോന്താ, കഷ്ടം...... ഹൂ...!!!!" സിദ്ധുനെ നോക്കി വീണ്ടും കളിയാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞതും അവൻ അവന്റെ ഇടത്തേ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരടി നീങ്ങി... ഞാൻ അപ്പോ തന്നെ അതുപോലെ എന്റെ ഇടത്തേ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി... "ദേ,,, സിദ്ധു വേണ്ടട്ടോ...?? ഓടിയൊടി എനിക്ക് വയ്യാതായി...!!!!" ഈർഷ്യയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു...

"നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഓടാൻ... ഓടണ്ട അവിടെ നിന്നോ...!!!" ബെഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വലത്തേ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരടി വെച്ഛ് അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാനും അവന് ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ടടി വെച്ചു.... "അയ്യട മോനേ..... ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എന്നെ വന്ന് പിടിക്കാനല്ലേ...???" "നീ അവിടെ നിന്നാലും, ഈ റൂം മുഴുവൻ ഓടിയാലും, ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കും..." കൈ കെട്ടി നിന്ന് എന്നെ നോക്കി അഹങ്കാരത്തോടെ സിദ്ധു പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ പുച്ഛത്തോടെ ചുണ്ട് കോട്ടി... "ഊവ്... ഇത്രയും നേരം ഓടിയിട്ട് എന്നെയൊന്ന് തൊട്ടാനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ കോന്താ....??? രാത്രി മുഴുവൻ ഓടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പിടിക്കാൻ കിട്ടില്ല മോനേ....!!!" ഗമയിൽ ഒരു കൈ ഊരയ്ക്ക് കൊടുത്ത് മറ്റേ കൈ അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടി bad luck ഇമോജി കാണിച്ഛ് കളിയാക്കി പറഞ്ഞ് തീരും മുന്നേ ഞാൻ നീട്ടിപിടിച്ച എന്റെ കയ്യിൽ സിദ്ധു പിടിച്ചിരുന്നു..... " Are you sure....?????" വശ്യമായ നോട്ടത്തോടെ സിദ്ധു ചോദിച്ചത് കേട്ട് ഞാൻ അന്തം വിട്ട് നിന്നു.... അവൻ മറു സൈഡിൽ ആയതോണ്ടും കൈ നീട്ടിയാലും അവന് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നീട്ടിയതായിരുന്നു.... പക്ഷേ അവസരം പാഴാക്കാതെ കോന്തൻ കയറി പിടിക്കും ന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല....

അക്കിടി പറ്റിയപോലെ അവനെയും കയ്യിലേക്കും മാറിമാറി നോക്കി ഞൊടിയിടയിൽ കൈ വലിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴേക്കും സിദ്ധു വലത്തേ കൈ പിടിച്ച് ഇടത്തേ ഭാഗത്തേക്ക് ശക്തിയായി കറക്കി തിരിച്ചു... നിന്ന നിൽപ്പിൽ കറങ്ങിയതും കാൽ രണ്ടും കൂട്ടി പിണഞ്ഞ്, കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ഛ്, ബാലൻസ് കിട്ടാതെ ഞാൻ ബെഡിലേക്ക് മലർന്ന് വീണു.... നല്ല കുഷ്യൻ ടൈപ്പ് ബെഡായതോണ്ട് രണ്ട് വട്ടം ഞാൻ ബെഡിൽ കിടന്ന് തുള്ളി... ഇടത്തേ ഇടുപ്പിൽ കൈ വെച്ഛ് ഞാൻ പതിയെ കണ്ണ് തുറന്നു.... ഹാവൂ,,, ഊരയ്ക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ല...!!!! ഭാഗ്യം...!! മനസ്സിൽ ആശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പഴാണ് വീണ് സാഹചര്യം ഓർമ്മ വന്നത്..... ബെഡിൽ കൈമുട്ട് കുത്തി ഉയർന്നതും സിദ്ധുന്റെ രണ്ട് കയ്യും എന്റെ രണ്ട്‌ സൈഡിലായി ബെഡിൽ അമർന്നിരുന്നു... ദൈവമേ.... പെട്ടല്ലോ കൃഷ്ണാ...!!! മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ഛ് ഞാൻ കൈ മുട്ടിൽ ബെഡിൽ ഉയർന്ന് കിടന്ന് കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി നല്ലോണം ചിരിച്ചു കൊടുത്തു... എന്റെ ചിരി കണ്ട് സിദ്ധുവും അതേ പോലെ ചിരിച്ചു കാണിച്ചു....

വശ്യമായ പുഞ്ചിരിയോടെ അവന്റെ മുഖം എന്നോട് അടുത്തതും ഞാൻ പയ്യെ പുറക്കിലേക്ക് നിരങ്ങി നീങ്ങി... അത് കണ്ടതും സിദ്ധു പതുക്കെ നാല് കാലിൽ പമ്മി പമ്മി എന്നോടൊപ്പം പുറക്കിലേക്ക് നീങ്ങി..... "എന്താ..... അനൂ....... വെള്ളം വേണോ......???" വെപ്രാളത്തോടെ അവനെ നോക്കി പുറക്കിലേക്ക് നിരങ്ങി നീങ്ങുന്ന എന്നെ നോക്കി സിദ്ധു ചോദിച്ഛത് കേട്ട് ഞാൻ ഉമിനീർ ഇറക്കി.... എന്താന്ന് അറിയില്ല ഒച്ച പൊങ്ങുന്നില്ല.... അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് മാറിമാറി നോക്കി പുറക്കോട്ട് നീങ്ങി കൊണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് തലയാട്ടി.... "എന്തു പറ്റി രാധൂ......?? ഒച്ച പൊങ്ങുന്നില്ലേ...??? വെള്ളം വേണോ....?? വല്ലാതെ കിതക്കുന്നുണ്ടല്ലോ,,,,, എന്തു പറ്റി മുത്തേ...???" ഒരുമാതിരി കളിയാക്കി നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ സിദ്ധു ചോദിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് നിക്ഷ്‌കു ഭാവത്തിൽ തലയാട്ടി.... എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു... വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നോ അനൂ....??? ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു.... എന്താന്നറിയില്ല.... സിദ്ധുന്റെ നോട്ടവും ചോദ്യവും ചിരിയുമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്തോ വല്ലാത്തൊരു വെപ്രളവും പരവേശവും... പോരാത്തിന് റൂം മുഴുവൻ ഓടിയത്തിന്റെ കിതപ്പും....!!!! "വല്ലാതെ വിയർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രാധൂ...... ഹ്മ്മ്മ്.....????"

അവനെ തന്നെ നോക്കി പുറക്കിലേക്ക് നിരങ്ങി നീങ്ങി നീങ്ങി ഞാൻ ബെഡിൽ നിന്ന് വീഴാൻ പോയതും സിദ്ധു എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ഛ് അവനെന്റെ മേലേക്കിട്ടു... ഞൊടിയിടയിൽ എന്നേയും കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് മലക്കം മറിഞ്ഞ് സിദ്ധു എന്റെ മുകളിലായി കിടന്നു..... ഞാൻ കിതയ്ക്കുന്ന നെഞ്ചോടെ വെപ്രാളത്തിൽ അവനെ തന്നെ നോക്കി.... എന്റെ മുഖത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന മുടിയിഴക്കളെ അവൻ ചെവിയ്ക്കരുക്കിലേക്ക് മാടിയൊതുക്കി "ഹോ,,, എന്തൊക്കെ ബഹളായിരുന്നു....!!" വലത്തേ കൈ കൊണ്ട് എന്നെ ചുറ്റി പിടിച്ഛ് വെച്ഛ് എന്റെ വലത്തേ സൈഡിൽ കൈ തലതാങ്ങി കിടന്ന് സിദ്ധു നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു... "അത്.... ഞാൻ പി.... പിന്നെ..... വെറുതെ...ത..തമാശയ്ക്ക്...!!!!!" ചടപ്പോടെ ഞാൻ എങ്ങനെയോ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു.... "തമാശയോ....???? ആഹ്....ആദ്യം എനിക്കും തമാശയായിരുന്നു.... ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചു വിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചതാ.... പക്ഷേ,,,, നീയെന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചു... എന്റെ ഈഗോ ഹേർട്ടായി....!!! so,,,,,,,!!!!" സിദ്ധു പറഞ്ഞ് നിർത്തിയതും ഞാനവനെ സംശയത്തോടെ നോക്കി ചുറ്റി പിടിച്ച അവന്റെ വലത്തേ കൈയിലെ ചൂണ്ട് വിരൽ വിയർപ്പ് പിടിച്ച എന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് പുരികകൊടികൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് പയ്യെ ഊർന്നിറങ്ങിയതും ഉള്ളം കാലിൽ നിന്നൊരു തരിപ്പ് മുകളിലേക്ക് അരിച്ഛ് കയറി......

" so,,, ഞാനെന്റെ രാധൂനെ കുറച്ചധികം സ്നേഹിക്കാൻ പോവാ.....!!!!! നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ,,,,, * പ്രേമിച്ചു പ്രേമിച്ചു നിന്നെ ഞാനൊരു ദേവസ്ത്രീയാക്കും.... ആയിരമുമ്മകള്‍ കൊണ്ടു നിന്നെ- യൊരാരോമന പൂവാക്കും.... ആലിംഗനത്തില്‍ മൂടി നിന്നെയൊ- രാലോല രോമാഞ്ചമാക്കും...* ഒരു പഴേ പാട്ടാ,,, നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂല്ലോ...ല്ലേ...???? അതു പോലെ പ്രേമിച്ഛ്..... സ്നേഹിച്ഛ്, സ്നേഹിച്ഛ് നിന്നെ ഞാനൊരു ദേവ സ്ത്രീയാക്കും....!!!!!" ~~~~~~~~~~ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്റെ ചൂണ്ട് വിരൽ അനൂന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പിലൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങി ചുണ്ടിൽ പയ്യെ പിടിച്ഛ് വലിച്ഛ് പറഞ്ഞോണ്ട് അവളുടെ പിടയ്ക്കുന്ന കരിനീലമിഴിക്കളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കി.... പ്രണയർദ്രമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉമിനീരിറക്കി അവളെന്റെ ഇരു കണ്ണിലേക്കും മാറിമാറി നോക്കി.... "രാധൂ,,,, നിന്റെ ഈ പിടയ്ക്കുന്ന കരിനീലമിഴിക്കളിൽ, എന്റെ ഇരു കണ്ണിലേക്കും മാറിമാറി നോക്കുന്ന കൃഷ്ണമണികളിൽ, എവിടെയോ ഞാൻ കുരുങ്ങി പിടയുകയാണ്......" അനൂന്റെ ഇരു കണ്ണിലും പയ്യെ ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു....

"നിന്റെ മേൽചുണ്ടിൽ പൊടിഞ്ഞ നനുത്ത വിയർപ്പ് കണത്തിൽ പോലും മുഴുവനായും അലിയാൻ എന്റെ ഉള്ളം വെമ്പുകയാണ്....." ചെറുതായി ഉപ്പ് കണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞ അവളുടെ മേൽചുണ്ടിൽ, മേൽചുണ്ടിന് മുകളിൽ മാത്രം ഞാനെന്റെ ചുണ്ടുകൾ ആഴത്തിൽ പതിപ്പിച്ചു.... അനൂന്റെ ഇരു കൈക്കളും എന്റെ ഷർട്ട് കോളറിൽ മുറുകി... "കിതപ്പോടെ നിന്റെ തൊണ്ടകുഴിയിലൂടെ അമർന്നിറങ്ങുന്ന ഉമിനീര് പോലും അടക്കാനാവാത്ത ആവേശമാണ് ഓരോ നിമിഷവും എന്നിൽ നിറയുന്നത്...." എന്റെ മുഖം അനൂന്റെ തൊണ്ടകുഴിയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങവേ തടസമായി അവളെന്റെ കോളറിൽ പിടിച്ഛ കൈകൾ ഞാൻ പിടുത്തി, വിരലിൽ വിരൽ കോർത്ത് ബലമായി സൈഡിലേക്ക് വകഞ്ഞു മാറ്റി കഴുത്തിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു...... "സി...സിദ്ധേട്ടാ....!!!" വിറയലോടെ അനൂന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന വിളിയിൽ പ്രണയത്തേക്കാൾ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു.... പറഞ്ഞറിക്കാൻ കഴിയാത്ത, അടക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തോ...!!

മനസ്സും ശരീരവും നിയന്ത്രണസീമകൾ ഭേദിച്ഛ് അവളിലേക്ക് കത്തിപടരാൻ തുടങ്ങി.... ~~~~~~~~~~~~ ആവേശത്തോടെ എന്റെ കഴുത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം സിദ്ധുന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഒഴുകി... കുതറി വിട്ടീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ കൈക്കളിൽ വിരൽ കോർത്ത് സിദ്ധു ബെഡിലേക്ക് മുറുക്കി ഞെരിച്ചു.... കഴുത്തിൽ നിന്ന് താടി തുമ്പിലേക്ക് കയറി കീഴ്‌ചുണ്ടിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾക്കൊപ്പം പൊള്ളുന്ന അവന്റെ വലം കൈ ഇടുപ്പിൽ മുറുക്കി അമർന്നതും ഞാൻ അറിയാതെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഏങ്ങി.... ചുണ്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ നാവുകൾ ആവേശത്തോടെ ചുറ്റി പിണയുമ്പോ അരക്കെട്ടിലെ ഹിപ്പ് ചെയ്‌നിൽ സിദ്ധുന്റെ വലം കൈവിരലുക്കൾ വേദനയോടെ ചുഴറ്റി മുറുക്കി... കോളറിൽ നിന്ന് എന്റെ കൈവിരലുകൾ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് പോറിയിറങ്ങി.... കീഴ്ചുണ്ടും മേൽചുണ്ടും മാറിമാറി കടിച്ചെടുത്തു നുണയവേ അവൻ മുഴുവനായും എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു... ഹിപ്പ് ചെയ്‌നിൽ ചുറ്റി പിണഞ്ഞ അവന്റെ കൈ വിരലുകൾ നട്ടെല്ലിൽ അള്ളി അമർന്നു...

ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് അവന്റെ നനവൂറുന്ന അധരങ്ങൾ എന്റെ ഇടം കഴുത്തിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങവേ കിതപ്പോടെ വലിയൊരു ശ്വാസം ഞാൻ വായിലൂടെ വലിച്ചെടുത്തു.... ഒരിറ്റ് ഉമിനീര് പോലുമില്ലാതെ വറ്റി വരണ്ട തൊണ്ടയിലേക്ക് ശ്വാസ വായു മാത്രം അമർന്നിറങ്ങി.... ചുട്ട് പൊള്ളുന്ന സിദ്ധുന്റെ നിശ്വാസ വായുവിന്റെ ചൂടിനോടൊപ്പം ഇടം കഴുത്തിൽ ആഴത്തിൽ പതിച്ച ചുംബനത്തിൽ ശ്വാസം പോലും വിലങ്ങി ഞാൻ തളർന്നു.... വിയർപ്പ് പൊടിഞ്ഞ എന്റെ നട്ടെലിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന അവന്റെ കൈവിരൽ തുമ്പുക്കളുടെ നനുത്ത സ്പർശനത്തിൽ, ഹൃദയം ദ്രുതഗതിയിൽ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഉയർന്നു... കാൽവിരലുകൾ കോടി മടങ്ങി.. എന്റെ വലംകൈവിരൽ അവന്റെ പിൻകഴുത്തിൽ ശക്തമായി കോർത്തു, എന്റെ ഇടം കൈ പിടിയിൽ അവന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടണുകൾ ഓരോന്നായി പൊട്ടിയടർന്നു... എന്നിലേക്ക് ആളിപടരാൻ തടസ്സമായ മേലാടക്കളെ കവർന്നെടുത്ത്, കഴുത്തിൽ നിന്ന് നഗ്നമായ മാറിടുക്കിലേക്ക് സിദ്ധുന്റെ മുഖം പൂഴ്ന്നതും അടിവയറ്റിൽ നിന്നൊരു പിടച്ചിൽ മേലോട്ട് പുളഞ്ഞ് കയറി... മാറിൽ നോവോടെ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ പല്ലുകൾക്കും ചുണ്ടുകൾക്കും കൂട്ടായി അവന്റെ താടിയും മീശയും അവിടെയാക്കേ തഴുകി തലോടിയതും മേലാക്കെ കോരിതരിത്തു........തുടരും.........

