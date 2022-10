❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 12

രചന: ചിലങ്ക

ആ ഭാര്യ അഡ്മിറ്റ്‌ ആയിട്ട് ഇപ്പഴാണോ ഭർത്താവ് വരുന്നത്? വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന എബിയേ നോക്കി അനീറ്റ ചോദിച്ചു. അതിന് അവൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു.. അവളോടും ഒന്നും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ എന്തോ അവൾ ഒന്നും അവനോട് ചോദിക്കുകയോ അതുപോലെ പെരുമാറുകയോ ചെയ്തില്ല.. (ചേച്ചി... ചേച്ചി ഉള്ളത് കൊണ്ട... ചേച്ചിയുടെ കാൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ചേട്ടനോട് ഞാൻ ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കും... (അനീറ്റ ആത്മ ) എല്ലാരും എവിടെ? സിനിചേച്ചി ഒക്കെ ഇപ്പോ വരും... അനുചേച്ചി ബിബിചേട്ടനും പോയി.. അഹം... ചേട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം ഒരു call ചെയ്യാൻ ഉണ്ട്... അഹ്.. അവൾ കൂടെ പുറത്തോട്ട് പോയാൽ എനിക്ക് പേടിയവ... അയാൾ എന്നെ ഇനിം ഉപദ്രവിച്ചാലോ എന്ന് ഞാൻ സ്വയം ചിന്തിച്ചു കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടന്നു.. അവൾ പോയി വാതിൽ അടന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നാലും ഞാൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല... കണ്ണുകൾ അടച്ചു.. എന്നിലേക്ക് ആരോ നടന്നു വരുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും പേടിയോടെ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ അടച്ചു ഞാൻ കിടന്നു.. ""സോറി "" പെട്ടന്ന് എന്തോ കേട്ടപോലെ ഞാൻ കണ്ണുകൾ വെട്ടിതുറന്നു.. എ...ന്താ..... അൽപ്പം ഭയത്തോടെ വിറച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കാത്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ ചോദിച്ചു..

സോറി.. ഞാൻ അപ്പൊ ദേഷ്യത്തിൽ.. കാൽ ഓടിക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതിയില്ല... നിനക്ക് വേദനിക്കണം എന്ന് മാത്രേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചോള്ളൂ..മദ്യത്തിന്റെ കിക്കിൽ ഞാൻ....അതിന് ones again sorry... അതും പറഞ്ഞു അവൻ സൈഡിലേക്ക് കസേര വലിച്ചിട്ടു അവിടെ ഇരുന്ന് ഫോണിൽ കുത്താൻ തുടങ്ങി... എന്നാൽ എന്റെ കണ്ണുകൾ അവനിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു.. ഇയാൾ അന്യൻ കളിക്കണോ? അപ്പൊ ദേഷ്യം കാരണം എല്ല് വരെ പൊട്ടിച്ചു ഇപ്പോ ഇതാ വന്ന് സോറി.. ഇത്രേ പെട്ടന്ന് മനം മാറിയോ.... എന്നെ അത്രയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്താ ഇവനോട് ദേഷ്യം തോന്നാത്തത്.. എപ്പഴോ പാറു പറഞ്ഞ കേട്ടറിഞ്ഞ അവളുടെ ചേട്ടനെ കാണാതെ ഞാനും പ്രണയിച്ചിരുന്നുവോ...? ഉത്തരമില്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനായി ഉത്തരം ഇല്ല... എന്താ....?... അവനെ തന്നെ നോക്കി കിടക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ടോ എന്തോ അവൻ പുരികം പൊക്കി ഗൗരവത്തിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു.. ഞാൻ അതിന് ചുമൽ കൂച്ചി ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.. അത് പറഞ്ഞതും പിന്നെ.. ശങ്കരൻ പിന്നേം തെങ്ങിൽ എന്നപോലെ അയാൾ ഫോണിലോട്ട് നോക്കാൻ തുടങി.. കട്ട തടിയാ... ജെല്ല് തേച് മുടി നന്നായി ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്... ഓഫീസ് നിന്ന് ചേച്ചിയൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാകും അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്..

White shirt + black coat.. കുഞ്ഞിക്കണ്ണുകൾ, കട്ടിയായി ഷേപ്പ്യിൽ വളർന്നിരിക്കുന്ന മീശയും പുരികവും... കണ്ടാൽ കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാം പാറു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ.. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണോ? 🤨പെട്ടന്നുള്ള അവന്റെ ചോദ്യം ആണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം അവനെ വായിനോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ബോധം വന്നത്.. എനിക്ക്.. ഒന്നും വേണ്ട... എന്ന് അവന്റെ അതേ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനു എതിർവശം തല ചെരിച്ചു അവനെ face ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കിടന്നു... എന്താ നിച്ചു നിനക്ക് പറ്റിയത്.. നീ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നേ.. പാടില്ല.. അവന് നിന്നോട് പ്രീതികരവും ദേഷ്യവും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല നീ സ്വയം.. അത് മനസിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു... Cool cool.... എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്തിരിപ്പിച്ചു.. അനീറ്റ വരുന്നത് വരെ ഞാൻ ആ കിടപ്പ് തുടർന്നു.. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അനീറ്റ വന്നതും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി.. സിനുചേച്ചിക്കും അബിചേട്ടനും തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നില്ല... എനിക്ക് ബോധം തെളിയുന്നതിന് മുന്നേ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അനീറ്റ പറഞ്ഞു... എന്തോ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറച്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവളുമായി ഞാൻ നന്നായി അടുത്തു....

എബിക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല.. അബിചേട്ടൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട പോയത്.. അതുകൊണ്ട് കാറിൽ കൊണ്ടോക്കണ്ട പരുപാടി മാത്രമേ ഉണ്ടായോള്ളൂ.. എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് wheelchair ഇൽ ആണ് കൊണ്ടുപോയത്... കാറിൽ കയറ്റി തന്നത് എബിയാണ്.. അനീറ്റ ഉള്ളത്കൊണ്ടാകും മുഖം ഒരു കൊട്ടക്ക് ഉണ്ട്.. എന്നിട്ടും എടുത്ത് കേറ്റി.. അപ്പോഴും ചിന്ത പലതാണേലും ഞാൻ മുഖത്ത് ഗൗരവം തന്നെ വെച്ചു. വീട്ടിൽ എത്തിയതും അനുചേച്ചിയും എച്ചുവും ബിബിചേട്ടനും പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു.. അവർ എല്ലാവരും x-ray റിപ്പോർട്ട്‌ ഉം മരുന്നും ഒക്കെ യായി അകത്തേക്കു കയറി.. അനീറ്റയും ഒന്നും അറിയാതെ അവരുടെ പോലെ കല്ലചിരിയോടെ പോകുന്നത് കണ്ട് എനിക്ക് സങ്കടായി.. ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ അകത്തു കയറും.. എനിക്ക് ഞാനെ ഒള്ളു... U can എന്നൊക്കെ സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ തുറന്ന് കിടക്കുന്ന ഡോർ ഒന്നുകൂടെ തുറന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കി ഒറ്റകാലിൽ നിന്ന് ഡോർ തുറന്നു.. ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോ മാറി നിന്ന് call ചെയ്യുന്ന എബിയും എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് കോലായിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന എച്ചുവും ആണ്.. കേറിവാ... നിച്ചു.... കൊഞ്ചലോടെ എന്നെ നോക്കി എച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒരവേശത്തിന് ഒന്നും ഓർക്കാതെ സാധാ പോലെ നടക്കാൻ ഇടത് കാൽ തറയിൽ കുത്തി....

കുത്തിയത് മാത്രേ ഓർമ ഒള്ളു... ഒരാളർച്ചയോടെ ഞാൻ താഴേക്ക് ഊർന്നു.. എന്നാൽ രണ്ട് കരങ്ങൾ എന്നെ താങ്ങി..മുന്നോട്ട് ആന്നുകൊണ്ട് വീഴാൻ പോയപ്പോ ആ കരങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചത് പൊള്ളിയിട്ട് ബാൻടേജ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മുറിവിലേക്ക് ആയിരുന്നു.. സ്സ്..... ഞാൻ എരുവ് വലിച്ചു കൊണ്ട് പതിയെ എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൈകൾ താങ്ങി എഴുന്നേറ്റു... സോറി.. ഞാൻ ശ്രെദ്ധിച്ചില്ല.... അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ആണ് ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചത്... പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ കണ്ടു.. ദയ ആണോ സഹതാപം ആണോ എന്ന് എനിക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.. ഞാൻ അവന്റെ കൈകൾ ദേഷ്യത്തോടെ തട്ടി മാറ്റി... ഒറ്റകാൽ വെച്ച് നടക്കാൻ ആന്നു.. അപ്പോഴേക്കും അവൻ എന്റെ അവന്റെ കൈകളാൽ കോരിയെടുത്തു... നീ സംശയിക്കണ്ട.. നിന്നോട് സഹതാപം മൂത്തു പ്രണയം ആയിട്ടിന്നുമല്ല... ഇനിം എന്തേലും പറ്റിയാൽ ഞാൻ വരണമല്ലോ കൊണ്ടോയിനടക്കാൻ.. 😏.. അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും പറയുന്നത് കേട്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്നോണം.. നിന്നെ നോക്കാൻ അല്ല.. ഇവിടെ എല്ലാരും ഇരിക്കുന്നത്.. അതും പറഞ്ഞു പുച്ഛത്തോടെ അവൻ എന്നെ അകത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയി.. കോലായിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ട് നിന്ന എച്ചു...

ഞങ്ങളുടെ പുറകെ അകത്തേക്ക് കയറി... എന്നെ കോണി കയറ്റി അവൻ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി.. എന്നോട് കട്ടിലിൽ കിടക്കരുത്..എന്റെ സാധനങ്ങൾ തൊടരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവന് തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടോയി കിടത്തി.. എന്തായാലും ഞാനായിട്ട് പറയാൻ പോയില്ല.. എന്നെ കട്ടിലിൽ കിടത്തി.. ഗൗരവത്തോട് കൂടി തന്നെ തോർത്തു എടുത്ത് അവൻ വാഷിംറൂമിലേക്ക് കയറി.... ഞങ്ങളുടെ പുറകെ വന്ന എച്ചു എന്റെ ഒപ്പം കാട്ടിലിൽ കേറി കിടന്ന് തലയിലെ മുറിവിൽ ഊതിതരുകയും എന്നോട് ഓരോ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.. അപ്പോഴാണ് അനുചേച്ചി കഞ്ഞി കൊണ്ട് വന്നത്... ആഹാ.. എച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടോ... ചെല്ല് ബിബിപപ്പ വിളിക്കുണ്ട്. ഇന്നെയോ... ആഹാ.. എച്ചുനെ തന്നെ.. ഞാൻ ഇപ്പോ വരത്തോ നിച്ചു.. വാവ വെക്കല്ലേ ട്ടോ... എന്റെ നെറ്റിയിൽ തലോടി അവൻ കട്ടിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി.. വാ.. ഞാൻ കോരിതരാം... ഏയ് അത് വേണ്ട ചേച്ചി ഞാൻ കഴിച്ചോളാം കയ്യിന് കുഴപ്പം ഇല്ലാലോ.... അതെന്താ ഞാൻ തന്ന ഇറങ്ങില്ലേ.... കഴിക്ക് പെണ്ണെ... വാത്സല്യത്തോടെ ചേച്ചി ആഹാരം മുഴുവൻ എന്നെകൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചു.... അതോടൊപ്പം ചേച്ചി ഓരോന്ന് സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട്.. അത് എനിക്ക് ഒരാശ്വസം ആയിരുന്നു...

ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എബി fresh ആയി ഇറങ്ങി.. ആഹ്‌.. എബി നീ ഇവളെ ഒന്ന് വാഷ് റൂം ആക്കികൊടുക്ക് വാ കഴുകിക്കോട്ടെ... അത് കേട്ടതും ഞാൻ ചേച്ചിയെ ഒന്ന് ദയനീയതയോടെ നോക്കി അപ്പൊ ചേച്ചി എനിക്ക് ഒന്ന് സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചന്നു.. ഇവരൊക്കെ കൂടി എന്റെ ശവം എടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന്.. ചേച്ചി പുറത്തേക്ക് പോയതും എന്നെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന എബിയേ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ശെരിക്കും അത്ഭുദം ആയിരുന്നു.. സഹതാപം കുറ്റബോധം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യോ..? Washroom ആക്കി... Fresh ആയി ഇറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് ആയി ഞാൻ ഇറങ്ങി. എന്നെ wait ചെയ്ത് നിന്ന എബിയേ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ശെരിക്കും ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്നപോലെ ആയി.. എന്നെ വീണ്ടും കട്ടിലിൽ കിടത്തി ലാപ് എടുത്ത് files നോക്കുക ഒക്കെ ചെയ്ത എബിയേ ഒന്ന് കരുവിച് നോക്കി ഞാൻ മയക്കാതെ കൂട്ട് പിടിച്ചു.. കണ്ണുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ സിനിചേച്ചി ഉണ്ട് മുന്നിൽ... ആഹ്‌.. ആൾ എഴുന്നേറ്റോ?.. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? Pain ഉണ്ടോ... ഏയ് ഇല്ല കുറവുണ്ട് ചേച്ചി... അഹം..ഞാൻ അത്താഴം എടുത്തോണ്ട് വന്നതാ നിനക്ക് കഴിക്കാൻ അവരൊക്കെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്ക...

വാ എഴുന്നേൽക്ക് ചേച്ചി എന്നെ പിടിച്ചു ഇരുത്തികൊണ്ട് പറഞ്ഞു അനുചേച്ചിയെ പോലെത്തന്നെ സിനിചേച്ചിയും എന്നെ നിർബന്ധിച് വാരിത്തന്നു... എന്നെ washroom കയറ്റി തന്നിട്ടൊക്കെ ആണ് ചേച്ചി പോയത്.. ഞാൻ ഇപ്പോ പെട്ടന്ന് ഉറങ്ങിയാ... കട്ടിലിൽ തന്നെ കിടക്കാം.. താഴോട്ട് അയാൾ ഇടില്ല.. അങ്ങനെ വരുമ്പോ പെട്ടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതാണ് better... പറന്ന്തീർന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും വാതിൽ തുറന്ന് എബി വന്നു.. ഞാൻ അപ്പൊത്തന്നെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു ഉറങ്ങുന്ന പോലെ കിടന്നു.. എന്നാൽ എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനോ, ദേഷ്യപ്പെടനോ ഒന്നും അവന് തയ്യാറായില്ല... വാതിൽ അടച്ചു സെറ്റിയിൽ വന്ന് കിടന്നു... ചെറുതായി തുറന്ന് ഇത് കണ്ടോണ്ടിരുന്ന എന്നെ പെട്ടന്ന് അവൻ വിളിച്ചത്.. നിനക്ക് ഉറങ്ങാൻ ആയില്ലേ? One week അത് കഴിഞ്ഞാൽ തറയിൽ കിടന്നോണം.. 😏..... അയ്യാ.. അല്ലേലും തന്റെ ഔദാര്യം എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ ഇപ്പോ എടുത്ത് താഴെ കിടത്തി തന്നാൽ മതി ഞാൻ താഴെ കിടക്കും 😏.. എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടേലും സൗണ്ട് കുറച്ചു പതിയെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു. കിടന്ന് പിറുപിറുക്കാതെ ഉറങ്ങടി... വീണ്ടും അവന്റെ അലർച്ച തുടങ്ങിയതും ഞാൻ പുതപ്പ് തല വഴി മൂടി.. ~~~~ ഗ്ലാസ്‌ ഡോറിൽ നിന്നുള്ള വെയിലിന്റെ തെളിച്ചം കണ്ണിലേക്ക് അടിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറന്നത്.. കണ്ണുകൾ തുറന്ന് വെറുതെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യാതെ ഞാൻ കണ്ണുകൾ തിരുമ്മി, ചിമ്മിയടച്ചും ഒക്കെ നോക്കി.. നിവി.......

എന്റെ മുന്നിൽ table ന് അടുത്തോട്ടു കസേരയിൽ എച്ചുവിനെ മടിയിൽ വെച്ച് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ച ചിരിക്കുന്ന അവനെ ഞാൻ വിളിച്ചു.. ഒരുപക്ഷെ ഈ സാമിപ്യം ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു... ആഹ്‌ കുറുമ്പി എഴുന്നേറ്റോ? എച്ചുവിനെ താഴെ ഇറക്കി എന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു. പോടാ.. നീ എപ്പോഴാ വന്നെ? ഋതു വന്നില്ലേ..? എവിടെ എന്നിട്ട്?? എടി പെണ്ണെ നീ ഓരോന്നായി ചോദിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ നൈറ്റ്‌ വന്നു... വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ കിടന്നു.. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചില്ല... അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാവിലെ നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നും ഇല്ല.. അപ്പോപിന്നെ glassdoor കർട്ടൻ ഒന്ന് നീക്കി. അപ്പൊ നീ എഴുന്നേറ്റു 😁.. ഓഹ്.. എന്റെ ഉറക്കം പോയി.. 🤧ആഹ്‌ സാരമില്ല... ഋതു.? അവളെ കൊണ്ടന്നില്ല.. കാലിലെ ഓടിവൊന്നും അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.. ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയതാ.. അവൾക്കും വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു.. Hospital urgent കേസ് കൂടുതൽ ഉള്ള സമയം ആണ്.. അതുകൊണ്ടാ... ആഹ്‌.. ഏയ് നീ വിഷമിക്കണ്ട പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവളെ കൂട്ടി വരാം... അല്ല.. നിങ്ങൾ കളയണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ദിവസം ആയില്ലേ.. വരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട്? ഒരു നിമിഷം അവന്റെ ചോദ്യം എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നെട്ടൽ ചെറുതൊന്നുമല്ല...

എന്താ പറയണ്ടേ എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായിരുന്നില്ല... അ... ത്.. നിവി ഞങ്ങൾ വരും... ഇനി എന്ന്?? എബിക്ക് full bc ആണ്... പിന്നെ.. ഇപ്പോൾ one week ഇങ്ങനെയും.. അഹം... Wait ചെയ്യാം... അല്ല.. എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലേ? അഹം... സംസാഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് എബി അവിടേക്ക് കയറി വന്നത്... ആഹ്‌.. എബിക്ക് ഇന്ന് ഓഫീസ് ഇല്ലേ? ആഹ്‌.. ഉണ്ട്.. ഞാൻ പോകാൻ ഇറങ്ങാ.. ആഹ്‌.. ഞാൻ ഇപ്പോ ഇറങ്ങുംട്ടോ.. അതെന്തേ.... ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ലേ... ഇന്നലെ വന്നതാ... പിന്നെ ഒരു ദിവസം വരാം... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോകാം നിവി... ഏയ് നിനക്ക് അറിയാലോ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയരുത്.. എന്റെ നെറ്റിയിൽ അരുമയായി ചുംബിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു അവനായി ഒരു പുഞ്ചിരിയും എന്റെ ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞു... നിവി പോയപ്പോ ഞാൻ എബിയേ നോക്കി.. പുച്ഛത്തോടെ അതിലുപരി വെറുപ്പോടെ മുഖം തിരിച്ചു അവൻ ഡോർ വലിച്ചു തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി... അത് കാണുംതോറും എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ കുന്ന് കൂടി കൊണ്ടിരുന്നു... ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് ഒരു നമ്പറിലേക്ക് dial ചെയ്തു...

കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഫോൺ കട്ടാക്കി.. ~~~ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അറിഞ്ഞു തന്നെ അനീറ്റ ആണ് ചെയ്തത്.. എബിയും ഇടക്ക് വരും.. എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു നടന്നു ഇപ്പോ നടക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോ എന്തോ നല്ല സങ്കടം... ഒരാഴ്ച പെട്ടന്ന് കടന്നു പോയിരുന്നേൽ എന്ന് പോലും ആശിച്ചു.. എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്‌തെന്ന് ഉറപ്പായാൽ എല്ലാവരും അവരുടേതായ ജോലിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകും.. പിന്നെ.. അമ്മമ്മർ വന്ന് തുടങ്ങി അവർ ആണ് ഏക ആശ്വാസം അവരുമായി ഞാൻ നല്ല കൂട്ടാണ്... വൈകുന്നേരം daycare നിന്ന് വന്നാൽ ഉടൻ എച്ചു എന്റെ കൂടെ പോരും... പിന്നെ.. ഞങ്ങൾ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഫുഡ്‌ കഴിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു.. വീണ്ടും ഇതുതന്നെ... എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരാഴ്ച ഞാൻ കളഞ്ഞു നീക്കി.. സിനിച്ചേച്ചിയുടെ കൂടെ hospital പോയി കേട്ടൊക്കെ അഴിച് ok ആയി ... Hospital നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഉച്ച ആയിരുന്നു... അമ്മമാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായതിനാൽ പെട്ടന്ന് ഉറങ്ങി........തുടരും………..........

