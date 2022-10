❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 14

രചന: ചിലങ്ക

മുത്തശ്ശി വാതിലിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. നീ തറയിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നത് ശ്രെദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്തതാ... അല്ലാതെ.. നിന്നെ പിടിക്കാൻ ഒന്നുമല്ല... വേണ്ട വേണ്ട വെക്കുമ്പോ തലയിൽ കേറാൻ വരണ്ട... മനസിലായോടി... 😡 അഹം..... ദേഷ്യത്തോടെ എന്നിലേക്ക് ചീറി അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഒന്ന് മൂളി കൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ പോയി.. കിടന്നു.. ഇനിപ്പോ അവനെ പോയി കാണാൻ പറ്റില്ല..അത് risk ആണ്.. മുത്തശ്ശി എന്നാണോ ആവോ പോകുന്നത്?? എല്ലാവരോടും ഒന്നുമില്ല എന്ന മട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ ഉണ്ട്.. അതിനൊക്കെ ഉത്തരം അത് കോളേജ് നിന്ന് തന്നെ കിട്ടണം... അതിന് ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങിയേ മതിയാകു... ഇറങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും.. പതിയെ മനസിനെ ധൈര്യപെടുത്തി കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ചെയ്ത് ഞാൻ നിദ്രയെ പുൽകി.. ~~~~ രാവിലെ കണ്ണ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ചുറ്റും നോക്കിയതും ആരുമില്ലായിരുന്നു.. സമയം 6:45 ഈ നേരം അവൻ എവിടെ പോയി.. ഇത്ര പെട്ടന്ന് താഴെ പോയോ.. എന്നൊക്കെ ചിന്തിച് ഞാൻ സാരി എടുത്ത് ഫ്രഷ് ആകാൻ കയറി.. കുളിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴും അവിടെ ആരുമില്ല... സിന്ദൂരംവും പൊട്ടും കുത്തി താഴെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി.

ശീലമില്ലാതെ തറയിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം നടു നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു.. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ് ഇറങ്ങാൻ നേരം നടുവിന് സപ്പോർട്ട് ആയി കൈ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്. താഴെ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് ഹാളിൽ സെറ്റിയിൽ ആയി ഇരിക്കുന്ന ഒരു 45 വയസ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും കൂടെ ഭർത്താവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളും അവരോട് ചിരിച് വർത്താനം പറയുന്ന വീട്ടിലുള്ളവരും..ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്നത് കണ്ടു കൊണ്ടാകാം.. അവർ എന്നെ നോക്കി. ആഹാ.. മോളെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.. കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല... കൂടെ ഉള്ള ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു.. മോൾക്ക് ഞങ്ങളെ മനസിലായില്ലന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവരെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞത് ശെരിയാണ് അവരെ എനിക്ക് മനസിലായില്ല.. ഈ അതിരാവിലെ വന്നതല്ലേ.. അപ്പൊ അടുപ്പം ഉള്ളവരാകും എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഊഹിച്ചു.. നിച്ചു.. ഇത് പപ്പയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മകൻ ലിജോയും ഭാര്യ അന്നയും ആണ്.. ഇവർക്ക് ഒരു മകൾ ഉണ്ട് അസിൻ മെഡിസിൻ പഠിക്കുക ആണ്.ഇവർ ഇടക്ക് ഇടക്ക് വരുമായിരുന്നു.. ഇപ്പോ അവർ വിദേശത്തു settle ആണ്. അതുകൊണ്ടാ കല്യാണത്തിന് ഒന്നും വരാതിരുന്നത്..( abi) ഞാൻ വീണ്ടും അവരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു..

ഈ സമയത്തു മുകളിൽ തന്നെ റൂം വെക്കണോ? താഴെ ഒരു മുറിയിൽ ആയിക്കൂടെ കിടത്തം? അന്നചേച്ചി അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി.. അതെന്താ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ( sini) അത്... ഇയാൾ pregnent അല്ലെ?? ( anna) അയ്യോ.. ഏയ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല... പെട്ടന്ന് ചേച്ചിടെ വായിന്നു വന്നതിന് പെട്ടന്ന് തന്നെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്കേട്ട് എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി.. Oo.. I am really sorry, ഇയാൾ stair ഇറങ്ങുന്നേ കണ്ടപ്പോ നടുവിന് കൈ ഒക്കെ വെച്ച് ഞാൻ തെറ്റിധരിച്ചു.. Marrage കഴിഞ്ഞ് one month ആകാറായില്ലേ.. അതുകൊണ്ട്.. So sorry.. Eay it's okei.. അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു.. അയ്യേ... എന്താ അവർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടക... ഛെ.. ഏത് നേരത്താണോ ആവോ നടുവിന് കൈ വെക്കാൻ തോന്നിയത്.. ഓരോന്ന് ചിന്തിച് നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ്... ചേച്ചിമാർ അടുക്കളയിലേക്കയറി വന്നത്.. ആഹാ.. നീ ഇവിടെ നിൽക്കണോ? സിനി അത് ചേച്ചി അവൾ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണം എന്ന് ആലോചിക്കാ... (Anu) പോ ചേച്ചി... ആകെ നാറിയില്ലേ...? Eay... കുറച്ചു 🤭(sini) 😒😒😒 ചേച്ചി.. ചേച്ചി ശ്രെദ്ധിച്ചോ എബിയുടെ അപ്പോഴത്തെ മുഖഭാവം...( anu) പിന്നെ.. ഞാൻ അവന്റെ മുഖഭാവം ആണ് കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചത്...

ആകെ ചമ്മി നാറിയ പോലുള്ള മുഖവും... പിന്നെ വിളറിയ ചിരിയും ഒക്കെ.. എന്തായാലും കൊള്ളാമായിരുന്നു.. അന്നച്ചേച്ചിയുടെ ചോദ്യം പൊളിച്ചു.. ഒരു നിമിഷം എബിയുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോ ശെരിയാണോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചുപോയി.. 😤പിന്നെ.. അയാൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ ഉള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ട്.. എന്നിട്ട ഇനീപ്പോ അയാളെ കുഞ്ഞു.. കുഞ്ഞല്ല തേങ്ങയാ വരുന്നത്.. 😒 അമ്പടി!!അപ്പൊ നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണ്.. അല്ലെ?? (Sini) ആ...രു... പ..റഞ്ഞു.. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല.. പെട്ടന് വന്ന ചേച്ചിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ തപ്പി തടഞ്ഞു ഉത്തരം പറഞ്ഞു... അല്ല ഒപ്പിച്ചു.. എന്ന് വേണം പറയാൻ... പിന്നെ.. പിന്നെ.. ഞങ്ങൾ ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞതാ മോളെ....😤നീ പറ... ( anu) എന്ത്...? U love him.. Am I crt? No... എത്രയൊക്കെ നീ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്.. അത് നിനക്ക് മനസിലാവുന്നില്ല... ഞങ്ങളോടല്ലേ.. പറയാൻ ഭയങ്കര മടി.. 😒( anu) അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി.. ഇഷ്ടം ആണോ ചോദിച്ചാൽ എന്നെ അവൻ ഉപദ്രവിച്ചത് ഓർക്കുമ്പോൾ വേദന സഹിച്ചത് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ട്.. പക്ഷെ.. അവൻ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യക്കാരൻ ആകാൻ പോലും ഞാൻ കാരണം ആണെങ്കിൽ... അത് എന്റെ തെറ്റല്ലേ... അവന്റെ ദേഷ്യം എനിക്ക് അല്ലെ... പാറു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് എബിയേ അറിയാം..

അതുകൊണ്ടാണ് എബി ആണ് ഇവൻ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഷോക്ക് ആയിരുന്നു നീ പറഞ്ഞത് ശെരിയാ.. അവൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല.. ഞങ്ങളോട് അവൻ പഴയതുപോലെ തന്നെ മിണ്ടാനും ചിരിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴാ.. പക്ഷെ പുറത്ത് അവൻ പണ്ടത്തെ എബി അല്ല.. എല്ലാവരോടും കളി ചിരികൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാത്തിലും ഇടപെട്ട്.. പാവം കിച്ചു അവൾ പോയതിൽ പിന്നെ ആണ് ഇതെല്ലാം... ചേച്ചി സെന്റി അടിച്ചു പോകുന്നെന്ന് ആയപ്പോ ഞാൻ ഇടയിൽ കയറി.. അതൊക്കെ നിക്കട്ടെ... നമ്മുക്ക് എല്ലാം ശെരിയാക്കാം.. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ.. അവനെ പഴയ എബി ആക്കി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടേ ഈ നിഖിത ഇവിടെ നിന്ന് പോകു... പോകെ... എങ്ങോട്ട്...( sini) പെട്ടന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ എന്തോ ഓർത്തു പറഞ്ഞത് ആണ് ചേച്ചിയോട് എന്നാൽ അത് ചേച്ചി crt ആയി പിടിച്ചു.. അല്ല.. ചേച്ചി.. ഞാൻ... നീ ഒന്നും പറയണ്ട അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ കിച്ചു പറഞ്ഞ അറിവിൽ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അവൻ നീ ചേരും.. കിച്ചുവിന്റെ ആഗ്രഹ അത്.. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് മാത്രേ അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു...

പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും പപ്പക്ക് അറിയില്ലല്ലോ.. ദൈവനിയോഗം നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പപ്പ തന്നെ വിവാഹം നടത്തി. സിനി... അവർ ഇറങ്ങുകയാണത്രെ.. അടുക്കളയിലേക്ക് വന്ന് കൊണ്ട് അബിചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പഴേ ഇറങ്ങണോ? (Sini) പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ( abi) ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കോലായിലേക്ക് നടന്നു.. അപ്പോഴേക്കും മുത്തശ്ശിയും വന്നിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്നെ... ഇപ്പോ വന്നിട്ടേ ഒള്ളു ഇപ്പൊത്തന്നെ പോക വെച്ചാൽ... കുറച്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞു വരാം ഞങ്ങൾ... അല്ല.. എന്നാലും ലിജോ ആഹാരം കഴിക്കാം ( മുത്തശ്ശി ) വേണ്ട മുത്തശ്ശി മോൾ അവിടെ wait ചെയ്യുക ആണ് ബാംഗ്ലൂർ.. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കുറച്ചു planning ഒക്കെ ഉണ്ട്.. അതാ... ( lijo) എന്നാ ഇനി തടസം പറയുന്നില്ല.. പോയി വാ...(മുത്തശ്ശി ) ശേരി മുത്തശ്ശി... സിനി പോകണേ.. എച്ചുനെ ഒക്കെ പിന്നെ കാണാം..

അബി നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഇറങ് കേട്ടോ അനു.. ആ ചേച്ചി... നിച്ചുവും എബിയും ഞങ്ങൾ അടുത്ത വരവ് വരുമ്പോ ഞാൻ സംശയിച്ചതുപോലെ ഒരു വാർത്ത കേൾപ്പിക്കണേ... ഒരു കളിയാലേ ആണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് എങ്കിലും ഞാൻ ആകെ വിളറിയിരുന്നു... എന്നാ ആ പറഞ്ഞ ആൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കാറിൽ കയറിയിരുന്നു.. ലിജോ ചേട്ടൻ എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു കാറിൽ കയറി... ഞാൻ എബിയെ നോക്കുമ്പോ ആൾ നല്ല ചിരിയോടെ നിൽപ്പുണ്ട്.. പിന്നെപ്പോ എനിക്ക് എന്താ... മുത്തശ്ശിയുടേം ചേച്ചിനരുടേം കൂടെ ഞാനും അകത്തേക്ക് കയറി.......തുടരും………..........

