❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 26

രചന: ചിലങ്ക

നീ ഇതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും... എന്താ പറയണേ.. തായോ 🤧 എന്തോ എന്റെ ശരീരം ആകെ വിറക്കുന്നു.. ഒരു കുളിരുപോലെ എന്റെ പ്രണയത്തിന് എന്റെ ആദ്യ ചുംബനം അത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ തെറ്റാണോ?? Eay എന്ത് തെറ്റ് എന്റെ ഭാര്യ എന്നാണേലും ഇവൾ എനിക്ക് ഉള്ളത് തന്നെ ആണ്.. രണ്ടും കല്പ്പിച്ചു ഞാൻ അവളെ ചേർത്ത് നിർത്തി... അവൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചു പുഞ്ചിരിയോടെ നിന്നു.. നിലാവെളിച്ചത്തിൽ അവളുടെ കുഞ്ഞിമുഖം തിളങ്ങി.. ഞാൻ പതിയെ അവളുടെ കവിളിലേക്ക് എന്റെ അധരങ്ങൾ ചേർത്തു.. അച്ചോ..... ഇഷ്ടയി... പെട്ടന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറി നിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അന്തം വിട്ടു.. എന്ത് ഇഷ്ടയി.. ഉമ്മ... 🙈ചിണുങ്ങി നാണത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു... അവളുടെ കുസൃതികളും വാശികളും എന്നേ കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചു... അതോടൊപ്പം സങ്കടവും ഞാൻ കാരണം അല്ലെ.. അവൾ ഇപ്പോൾ സങ്കടപെടുന്നത്.. അത് എന്റെ മനസിനെ കീറിമുറിച്ചു.. അവൾ നിലവിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ച അവരുടേതായ ലോകത്ത് ആണ്... ഞാൻ അവളെ നോക്കി അങ്ങനെ ഇരുന്നു.. അപ്പോഴാണ് ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത്.. ശ്രീ ആയിരുന്നു.. ഹാടാ.. എന്താ അളിയാ പരുപാടി.. എന്ത് പരുപാടി... നിന്റെ പെങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കാ.. ഛെ.. ആണുങ്ങളുടെ വില കളയല്ലേ... ഇങ്ങനെ ഭാര്യയെ വായിനോക്കുന്നു മ്ലേച്ഛം മ്ലേച്ഛം.. നിനക്ക് മനസിലാകില്ല മോനെ...

നീ എന്താ ഈ നേരത്ത് അത് പറ... നിച്ചു എവിടെ? അവൾ... അവൾ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട്.. എന്നിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ പറയുന്നത്... പതുക്കെ പറ.. ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പോ വിളിച്ച അവൾക്ക് സംശയം തോന്നും.. തോന്നില്ല.. അതെന്താ അവൾ ഉറങ്ങിയോ.. ഇല്ല.. നീ എന്തൊക്കെ പിച്ചും പേയും ആണ് പറയുന്നേ.. ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ.. എടാ... നീ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത്.. പെട്ടന്ന് പ്രൊജക്റ്റ്‌ കാര്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ചൂടായി.. ആ സമയം എനിക്ക് തോന്നിയതൊക്കെ പറഞ്ഞു......... അങ്ങനെ ഞാൻ ഓഫീസ് നടന്നതും, വീട്ടിൽ വന്നതും കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ അവനോട് പറഞ്ഞു.. എടാ... അവൾ നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെ... അങ്ങനെ ഒക്കെ നീ അവളോട് പറഞ്ഞപ്പോ... ഇല്ലടാ... അവൾ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ഫയൽ ഞാൻ അല്ല എന്നൊക്കെ പിന്നെ കണ്ണ് തുടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. Eay അവൾ എന്തേലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും.. കരഞ്ഞത് നീ തല്ലിയതിനാകും... Eay നിനക്ക് പറയുന്നത് മനസിലാകുന്നില്ല.... ഞാൻ തല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മറുപടിയായി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്.. അപ്പൊ അത്രേം നേരം ഇല്ലാതെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു... പിന്നെ പെട്ടന്ന് കണ്ണ് തുടച്ചു എന്നോട് file ഞാൻ അല്ല ആ കുട്ടി ആണ്..

എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് കുറച്ചു ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിച്ച പോയി... ഇതൊക്കെ നിനക്ക് എന്തിനാ.. എന്റെ പൊന്ന് മോനെ.. അവൾ അങ്ങനെ അല്ല.. എന്റെ നിച്ചു അങ്ങനെ അല്ല... എന്തുവാടേ... എടാ.. കോളേജ് വെച്ചൊക്കെ അല്ലേൽ സ്കൂൾ നാട്ടിൽ എവിടെ വേണേലും ആയിക്കോട്ടെ.. അവളുടെ വീട്ടുകാരെയോ അല്ലേൽ അവളുടെ അമ്മയെയോ അച്ഛനെയോ പറഞ്ഞാൽ അവൾ കരയില്ല... മറിച് നല്ല വർത്താനം പറയും വേണ്ടിവന്നാൽ തല്ലും.. പക്ഷെ നിന്നോട് എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല.. അവൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെൽ അവൾക്ക് അത്രേം സങ്കടം ആയിട്ടുണ്ടാകും.. അവൾക്ക് പെട്ടന് സങ്കടം വരുന്ന ആൾ ആണ്.. But ഈ കാര്യത്തിൽ...... Ahm വേണ്ടായിരുന്നുടാ... എടാ plz... അപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതിൽ.. ആഹാ... അത് നിങ്ങളായി തന്നെ തീർത്തോ... അവളുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു കിട്ടിയില്ല അതാ നിന്നെ വിളിച്ചത്... ശെരിന്ന.... Gud night... Aham... ഗുഡ്‌നെറ്... ഫോൺ കട്ട്‌ ആക്കി ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ആൾ തറയിൽ കിടന്ന് ഇ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.... പിന്നെ.. അവളെ പൊക്കി എടുത്ത് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് നടന്നു... കിടത്തി... Light അണച്ചു ഞാനും അവളുടെ അടുത്തായി അവളെ ചേർത്ത് കിടന്നു... ~~~~~ രാവിലെ ആദ്യം കണ്ണ് തുറന്നത് ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു..

എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖം ചേർത്ത് കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ പോലെ ഉറങ്ങുന്നവളെ കണ്ടപ്പോ സ്നേഹമാണോ വാത്സല്യമാണോ അടങ്ങാത്ത പ്രണയം ആണോ തോന്നിയത് എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.. വീണ്ടും അലാറം അടിക്കുന്നെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ 8:00 കഴിഞ്ഞു.. പെട്ടന് അവളെ എന്നിൽ നിന്നടർത്തി മാറ്റി fresh ആയി ഇറങ്ങി.. അപ്പോഴും ആൾ നല്ല ഉറക്കം തന്നെ ആണ്... ഞാൻ താഴേക്ക് നടന്നു.. ഇന്ന് എന്താ ജോഗിങ് ഒന്നും ഇല്ലേ 😌 താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന എന്നേ കണ്ട് അബി ചോദിച്ചു.. മോനെ വൈകിപ്പോയി.. കിടക്കാൻ.. അവൾ ഇന്നലെ ടെറസിൽ നിന്നും വരണ്ടേ... ഓ... എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു.. ഈ സിനിമ യിൽ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടേ ഒള്ളു ഭാര്യ കല്ല് കുടിച് ഭർത്താവ് പെടുന്നത്.. നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാ...(bibi) ശവത്തിൽ കുത്തല്ലേ.. സിനിമ കാണുന്ന പോലെ എളുപ്പം അല്ല.. ചെവി സ്വസ്ഥത കിട്ടില്ല 😂 ആഹാ.. എഴുന്നേറ്റോ.. അവൾ എവിടെ? അനുചേച്ചിയും സിനിചേച്ചിയും അടുക്കളയിൽ നിന്നു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു.. ആ... അവൾ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റാൽ ഭാഗ്യം 12:00 കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയപ്പോ.... അത്രക്കും അടിച്ചു കെട്ടിയില്ലേ.... 😂😂ahm..... ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോ അമ്മമാർ ചായ കൊണ്ട് വന്നു..

ആ... നിച്ചു... എന്താ വൈകിയേ... ചായ കുടിച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ചേച്ചിയുടെ ചോദ്യം ആണ് ലാപ്പിൽ നിന്നും എന്നേ തല ഉയർത്തിച്ചത്.. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ സാരിയും ചുറ്റി കോണി ഇറങ്ങി വരാ എന്റെ ഭാര്യ... അവൾ ചേച്ചിയുടെ ചോദ്യത്തിന് വെളുക്കാനേ ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.. അതുപോലും പാവത്തിന് കഴിയുന്നില്ല... അത്... ചേച്ചി ഉറങ്ങാൻ വൈകി.. അയ്യോ അതെന്തേ.. അത്.. എനിക്ക് ഓർമ ഇല്ല.. ഇത്തിരി bear കുടിച്ചത് മാത്രേ എനിക്ക് ഓർമ ഒള്ളു... പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ നല്ല തലവേദന ഒക്കെ... ഇത്തിരിയെ കുടിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ action ഇട്ട് പറയുന്ന നിച്ചുവിനെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിരിയടക്കി 😌aham... ചെല്ല് നീ പോയി ചായ കുടിച്ചിട്ട് വാ... (Anu) അത് കേട്ടതും ആൾ ഓട്ടം ആയിരുന്നു അടുക്കളയിലേക്ക്... പപ്പ ഒരുങ്ങി വന്നതും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു.. എച്ചു അവന്റെതായ ഭാഷയിൽ ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നുമുണ്ട്... നിച്ചു അപ്പോഴും silent അവൾ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച് കൂട്ടുന്നത് പോലെ.. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി ചിരിച്ചു കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.. ആഹാരം കഴിച്ചു ഞാൻ നേരെ റൂമിലേക്കു പോയി.. ~~~~ ഇന്നലെ എന്തേലും നടന്നിട്ടുണ്ടാകുമോ?? ഒന്ന് വൈകിയതിന് കുറച്ചു bear കുടിച്ചതിനും എന്തിനാ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത്...

ഓരോന്ന് ആലോചിച് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് കയറി... കയറിയപ്പോൾ അവൻ അവിടെ ഉണ്ട്.. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി മുടി ചീകുകയാണ്.. ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നിന്നു... അവൻ എന്നേ നോക്കി പിന്നെ തിരിഞ്ഞു മുടി ചീകാൻ തുടങ്ങി... ആഹം...?? ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ടാകാം അവൻ എന്നേ നോക്കി എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു.. അത്.. പിന്നെ.. ഇന്നലെ ഞാൻ കുടിച്ചു അല്ലെ.. നല്ലോം...?? ആഹാ.. അത് ഇപ്പഴാണോ അറിയുന്നത്... കുറച്ചൊന്നുമല്ല നല്ലത്തു പോലെ.. Eah.. Okei പെട്ടന്ന് എനിക്ക്... അത്.. പിന്നെ.. നിനക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ എന്തേലും ഉണ്ടേൽ ചോദിക്ക്... അത്.. പിന്നെ.. ഇന്നലെ ഞാൻ അരുതായി ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ലലോ..... What...?? പെട്ടന്ന് തിരിഞ്ഞു എന്നേ നോക്കി അവൻ അത്ഭുദത്തോടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ നെറ്റി ചുളിച്ചു.. ഇതിന് ഇത്രക്ക് ഞെട്ടാൻ ഉണ്ടോ... നിനക്ക് അപ്പൊ ഒന്നും ഓർമ ഇല്ലേ?? നമ്മൾ.. ഇന്നലെ... ഒന്നും ഓർമ ഇല്ലേ... സൈഡിലേക്ക് നോക്കി സങ്കടത്തിലും ഒപ്പം അത്ഭുദത്തോടെ എന്നേ നോക്കി എന്റെ തോൽ പിടിച്ചു കുലുക്കി eby ചോദിച്ചു.. ഇല്ല.. 😒എനിക്ക് പെട്ടന്ന് ഓർമ വരുന്നില്ല.. എന്താ ഉണ്ടായേ.. അത്.. ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാ... നിനക്ക് ആയിരുന്നില്ലേ നിർബന്ധം..

ഇപ്പോ എല്ലാം നടന്നപ്പോ... Eay ഇല്ല.. ഒന്നുമില്ല.. പറയാൻ വന്നത് മുഴുവിപ്പിക്കാതെ അവൻ ഫയൽ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോയി... ഏകദേശം ഒരു ധാരണ എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ എനിക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ചു പാടായിരുന്നു... ഞാൻ അവന്റെ മുന്നിൽ കയറി തടസമായി നിന്നു.. അതേ.. നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്... നീ ഉദേശിച്ചത് തന്നെ.. ഞാ..ൻ എ..ന്ത് ഉദ്ദേ...ശി..ച്ചു... ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ലേ... എന്നെ ഭിത്തിയിലേക്ക് ചേർത്തു നിർത്തി വശ്യമായ ചിരിയോടെ അവൻ ചോദിച്ചു.. അത് കൂടെ ആയതും എനിക്ക് control ചെയ്യാ പറ്റിയില്ല... ഞാൻ കരഞ്ഞു... കട്ടിലിൽ പോയി ഇരുന്നു... ~~~ പെട്ടന്ന് അവൾക്ക് ഒന്നും ഓർമ ഇല്ല പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ പേരിൽ എങ്കിലും അവൾ എന്നോട് കുറച്ചു മിണ്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്..പക്ഷെ അവൾ കരയുന്നെ ആയപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനാ ഞെട്ടിയത്.. എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന bag സൈഡിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് മുട്ടും കുത്തി ഇരുന്നു... എന്തെ...നിനക്ക് ഇഷ്ടം ആയില്ലേ? പോടാ.. പട്ടി.... എനിക്ക് എന്നെല്ല... ഒരു പെണ്ണിനും അത് ഇഷ്ടമാകുല്ല... ഇവളുടെ ഈ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ആശ്ചര്യം ഒക്കെ പോയി ചിരി ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വന്നത്... എന്ത്.... ഇത്... ഛെ... തനിക്ക് ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലേ..

എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ... അയ്യാ... നിന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടാൽ തോന്നും ഞാൻ തന്നെ ആണെന്ന്... Control ചെയ്ത് പരമാവധി ഇരുന്ന എന്നേ പ്രേലോബിപ്പിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട്... അങ്ങോട്ടോ..... 👀 ആഹാ.. നീ തന്നെ.. ഇനി എല്ലാം എന്റെ തെറ്റ് അല്ലെ...ആണെകിൽ തന്നെ ഞാൻ സഹിച്ചു അതും പറഞ്ഞു പെട്ടന്ന് ഞാൻ bag എടുത്ത് ഇറങ്ങി ഇല്ലേൽ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണം.... പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതും അടക്കി വെച്ച ചിരി ഒക്കെ പൊട്ടി പാളീസായി... ~~~~~ അവൻ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ആദ്യം ദേഷ്യം ആയി പിന്നെ സങ്കടം ആയി.. എന്തിനാ സങ്കടം വന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല... ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി പോലും... 🤧.. എന്താ നിച്ചു കാണിച്ചുവെച്ചത്... ഇനി എന്താ ചെയ്യാ.. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല... ഓരോന്ന് ആലോചിച് കണ്ണ് തുടച് മുടി ഒക്കെ ഒതുക്കി ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി.. അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു... Ah.. മോളെ നീ എബി കൂടെ ചെല്ല് ( abi) വേണ്ട.. മോളെ.. സമയം വൈകി... ചെല്ല്.. സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് പോയാലോ എന്ന് ഉണ്ട്.. പക്ഷെ ജാട ഇട്ട് shoe കെട്ടുന്ന അയാളെ കണ്ടപ്പോ പോകണ്ട എന്ന് വെച്ചു.. പക്ഷെ അവരുടെ നിർബന്ധം കാരണം കാറിൽ കയറി... ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴേ ബിബിചേട്ടൻ കോസീറ്റ് എനിക്ക് തുറന്ന് തന്നു.. ചേട്ടനെ ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്കി ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറി.. ഓഫീസ് എത്തുന്നത് വരെ അറിയാതെ പോലും അവന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്റെ നോട്ടം പോയില്ല.. പോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല...

നോക്കുമ്പോ എന്നേ നോക്കി sight ഒക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്... അത് കാണുമ്പോ എന്റെ കാലിന്ന് തരിച്ചു കേറും.. 😤.. എങ്ങനെയോ ഓഫീസ് എത്തി.. പെട്ടന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരം എന്നോട് അയാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ തറച്ച നിന്നു... ""വയറിൽ ആയുള്ള ആ കാക്കപ്പുള്ളി നല്ല രസം ഉണ്ടെന്ന്..."" പോയി എന്റെ മനസമാധാനം ഒക്കെ പോയി... അത് പറഞ്ഞു അയാൾ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാതെ ഞാൻ എന്റെ വയറിലേക്ക് സാരി വിടവിലൂടെ നോക്കി.... ഉണ്ട്.. അയാൾ ശെരിയായി പറഞ്ഞെ.. അപ്പൊ... അയ്യേ.... ഇറങ്ങുന്നില്ലേ...... ഹാ...... അതും പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി ഞാൻ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു... നടന്നു നേരെ ചെന്ന് പെട്ടത് മേറിയുടെ മുന്നിൽ.. Frond ഇൽ ആയി എബിയേ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആൾ... പക്ഷെ കണ്ടത് ഞാൻ അയാളുടെ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്നതും.. അവൾ എന്നെയും പുറകിൽ ആയി നടന്നു വരുന്ന എബിയെയും നോക്കി.. അപ്പോഴേക്കും അവിടേക്ക് എബി എത്തിയിരുന്നു... നീ എന്താ sir കൂടെ ആണോ വന്നെ?? അതേ.. അവളോട് സംസാരിച്ച നിൽക്കുമ്പോ രഞ്ജിത്തും പ്രവി ദർശൻ അവിടേക്ക് വന്നു.. അതെന്താ അങ്ങനെ.. Sir കൂടെ... അവളുടെ ചോദ്യം കേട്ട് എല്ലാവരും എന്നെയും എബിയെയും നോക്കി.. Sir ഒരു lift തന്നതാ...

നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നെ.. നിനക്ക് ഇഷ്ടം ആയില്ലേ....ആദ്യം അവളെ നോക്കി ആണെകിലും എബിയേ ഒന്ന് കുറുകെ നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചു.. അത് കേട്ടപ്പോ രഞ്ജിത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു.. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസിലായി.. അവളുടെ എബിയോടുള്ള ഒരു ഇത് അവർക്ക് അറിയാം എന്ന് Eay.. എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടക്കേട്... 😁.. അതും പറഞ്ഞു അവൾ എബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും bag വാങ്ങി ഉള്ളിലേക്ക് പോയി.. ഞാൻ എബിയേ നോക്കി ഒന്ന് നന്നായി ആക്കി ചിരിച്ചു അകത്തേക്ക് കടന്നു.. ~~ സാരിക്ക് ഇടയിലൂടെ കണ്ടത് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് കാക്കാപ്പുള്ളി ഒക്കെ.. അവൾക്ക് എന്തോ വിശ്വാസക്കുറവ് പോലെ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എറിഞ്ഞുനോക്കിയതാ.. പക്ഷെ കൊണ്ടു... ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് പോകാൻ നേരം അവളുടെ ആക്കി ഉള്ള ഒരു ചോദ്യവും... രഞ്ജിത്തും ദർശനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. മെറിക്ക് ഉള്ള ചില മാറ്റം... പക്ഷെ ഞാൻ അത് കാര്യം ആക്കാറില്ല... അവൾ എന്നേ നോക്കി കുറുകെ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണോ അതോ അവളോട് ഇനി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആണോ എന്ന് അറിയില്ല... അളിയാ... ഭാര്യ കൊള്ളം വന്ന് കുറച്ചായില്ല... ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ അതേപോലെ അവൾക്കും തോന്നി..

ഇനി നീ മേറിയോട് ഇടപെടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം.. ഇല്ലേൽ ചിരവ കൊണ്ട് കിട്ടും. പോടാ.. ~~~~~ ഓഫീസിൽ തിരക്കിട്ട് പണി ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് മെറി വിളിച്ചത്.. ഇവരുടെ തന്നെ ഏതോ കോളെജിലേക്ക് പോകണം എന്ന്.. എടാ.. അതിന് ഞാൻ എന്തിനാ നിന്നോടും വരാൻ പറഞ്ഞു. നീ വാ... അതും പറഞ്ഞു മെറി പുറത്തേക്ക് പോയി.. എബി പോയതിന്റെ പിന്നാലെ പോയതാണ്.. ഇവർക്ക് രണ്ട് കോളേജ് ഉണ്ട്.. ഇവിടെ തന്നെ... അതിൽ ഒന്നിലാണ് ഞാൻ work ചെയ്തത്...രണ്ടാമത്തെ കോളേജിൽക്ക് ആണ് ഈ പോക്ക് എന്ന് മെറി പറഞ്ഞു.. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു tention ഇല്ലായിരുന്നു... ഞാൻ lap ഓഫ്‌ ആക്കി പുറത്തേക്ക് നടന്നു.... കാർ എന്നേ wait ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. കാർ ഓടിക്കുന്നത് driver ആണ്.. കോ-സീറ്റിൽ ദർശൻ ഉണ്ട്.. പുറകിൽ മെറിയും എബിയും... ഞാൻ മേറിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇരുന്നു.. അയാൾ ആണേൽ നോക്കുന്നു കൂടി ഇല്ല.. ദർശൻ ചിരിച് തന്നപ്പോ ഞാനും ഒന്ന് ചിരിച് കൊടുത്തു... ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നത് മുതൽ എടുത്ത് അവൾ എബിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.. എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഒന്നുമില്ല.. എന്നാലും ചെറിയൊരു എന്തോ ഒരു feel... പക്ഷെ ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കാതെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഇരുന്നു..

Sir,, sir എന്താ ഇന്ന് നിഖിത യെയും കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം.. ഒന്നുമില്ല.. Just.. ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എന്നേ ഒള്ളു... Oh... Sir സാറിന്റെ wife ഇപ്പോ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആണോ? Yes.. Oh.. എന്താ ചോദിച്ചേ.. Nothing sir ആഹാ.. ഇയാൾക്ക് marrage ഒന്നും നോക്കുന്നില്ലേ... വീട്ടിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്.. Oh gud അവരുടെ ഓരോ ആശ്ചര്യ ചോദ്യവും തൊട്ടുരുമ്മി ഇരിക്കലും..അത്ര അങ്ങട്ട് എനിക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല...എന്നാലും പരിസരം മറന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഇരുന്നു... കുറച്ചു യാത്രക്ക് ശേഷം വലിയൊരു ഗേറ്റ് കടന്ന് കാർ വലിയ ഒരു കോളേജ് മുന്നിൽ എത്തി.... ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.. മെറിയും ഞാനും കോളേജ് ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു... എടാ... കോളേജിൽക്ക് പോകാൻ നിൽകുമ്പോൾ ആണ് ദർശൻ വിളിച്ചത്.. Ahm..?? വാ... എടാ... നിച്ചുവിന് നീയും മെറിയും അടുക്കുന്നത് അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല... അതെന്താ അങ്ങനെ... എടാ. പൊട്ടാ.. അവൾക്ക് നിന്നോട് എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന്... എന്ത് ഉണ്ടെന്ന്... എടാ പൊട്ടാ പ്രേമം.. ആഹാ... Best നീ വാ.. അവന്റെ തോളത്തു കൈ ഇട്ട് ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു.. നോക്കിക്കോ മോനെ ഒരു ദിവസം അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ വീഴും മെറിന്റെ വാക്ക്.. നോക്കിക്കോ.. നീ... 😂ആഹം...........തുടരും………..........

