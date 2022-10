❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 29

രചന: ചിലങ്ക

കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞറിയിക്കണോ?? എന്നല്ലേ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറയാ.. അതുതന്നെ എനിക്കും പറയാൻ... Let's wait and see dear.... എന്റെ കവിളിൽ പിച്ചി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ എന്നെ മറികടന്നു പോയി.. ഈ കുട്ടിക്ക് വട്ടായോ... ഓരോന്ന് ചിന്തിച് ഞാൻ നടുക്കളത്തിലേക്ക് പോയി.. അവിടെ കുട്ടികൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. ഞാൻ ഒരു സൈഡിയിൽ ആയി ചാരി നിന്ന് അത് കണ്ടു.. ഒരുനിമിഷം ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികാലം ഓർത്തുപോയി... ചിലങ്ക കെട്ടി, ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിച്ച എന്റെ ബാല്യകാലം... നിച്ചു ഫോൺ... മുകളിൽ നിന്ന് എബിയുടെ ശബ്‌ദം ഉയർന്നു.. ഞാൻ പെട്ടന് അവിടേക്ക് നടന്നു.. അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ എബി ജനൽ പാളിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഫോൺ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.. സംസാരം കേട്ടാൽ അറിയാം ദർഷേട്ടനെ ആണ്.... നല്ല വഴക്ക് പറയുന്നുമുണ്ട്.. ഞാൻ വാതിൽ അടച്ചു മീശപ്പുറത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോൺ നോക്കി.. ശ്രീ...💝 അവൻ എന്താ ഈ സമയം എന്നാലോചിച്ച ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു.. ഹെലോ ചട്ടമ്പി.. ഹണിമൂൺ എപ്പടി?? ഫ... ഹണിമൂൺ അല്ല.. തേങ്ങ... നീ ഇത് ചോദിക്കാൻ ആണോ ഈ രാത്രി വിളിച്ചത്.. രാത്രി ആയില്ലല്ലോ..7:00 അല്ലെ... ഓ നിങ്ങൾക്ക് ശല്യം ആയോ 🙊

ഓ... ഞാൻ താഴെ ആയിരുന്നു.. അതാ എടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത്... നീ പറ... അളിയൻ എവിടെ?? ഫോൺ ചെയ്യുന്നു.. ആഹ്‌.. എടാ.. ഞാൻ case reopen ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.. നീ പറഞ്ഞത് പോലെ.. ആ കോളേജിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന നീ പറഞ്ഞവരെ നാളെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാം.. ഒക്കെയ്.... ടാ.. ആഹ്‌.. ഈ കുഞ്ഞി കാര്യം പറയാനാ വിളിച്ചത്.. പക്ഷെ നിനക്ക് അതൊരു ശല്യം ആണല്ലോ.. ആകാൻ തന്നെ ആണ് വിളിച്ചതും.. ഓ.. ഈ കുരിപ്പ്... അച്ചോടാ.. ഒക്കെയ് വെച്ചോ... ആഹം... നാളെ വിളികാം... വിളിച്ച മതി.. വെച്ചിട്ട് പോടാ.. .......... ഫോൺ മേശയിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് തിരിയാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അതിന് സമ്മതിക്കാതെ രണ്ട് കരങ്ങൾ എന്നെ വലിഞ്ഞു മുറുകി... ആ സ്പർശനം ആരാണെന്ന് മനസിലായപോലെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി.. എന്റെ പുറകിലായി നിന്നുകൊണ്ട് താനെ...കഴുത്തിടുക്കിലേക്ക് അവന്റെ മുഖം ചേർന്നതും ഞാൻ ഒന്ന് ഉയർന്ന പൊങ്ങി... അവന്റെ അധരങ്ങൾ എന്റെ കഴുത്തിനെ നനയിപ്പിച്ചു... ഒടുവിൽ എന്നെ ഇടുപ്പിന് പിടിച്ചുകറക്കി ഉയർത്തി അവൻ മേശമുകളിലേക്ക് കയറ്റി ഇരുത്തി... ~~~~ അവളുടെ ചുവന്നു തുടുത്ത മുഖവും നാണത്താൽ താഴ്ന്ന മിഴികളിലും എന്റെ കണ്ണുകൾ ഓടി നടന്നു.. അവസാനം അവളുടെ പനിനീർനിറമുള്ള അധരങ്ങളിൽ അവ ചെന്നു നിന്നു..

തേടിയതെന്തോ കിട്ടിയ പോലെ.. ഞാൻ മേശയിലേക്ക് ചേർന്നു നിന്നു..അവളിൽ നിന്നുയരുന്ന അത്തറിന്റെ സുഗന്ധം എന്റെ നാസികത്തുമ്പിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി.... അവളുടെ മുഖം എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിലാൽ എടുത്ത് എന്നിലേക്ക് ചേർത്തു.. കൺപീലികൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ അവളുടെ മിഴികൾ നാണത്താൽ കുതിർന്നു,... അവളുടെ നെറുകയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു..ഞാൻ കണ്ണുകളിൽ ചുംബിച്ചു... അവളിലെ കൺപീലികൾക്കിടയിലൂടെ നൂർനിറങ്ങിയ വെള്ളത്തുള്ളികൾ എന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ പതിച്ചു.. പതിയെ എന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ അവളുടെ നാസികയിലൂടെ താഴേക്ക് ചേർന്നു... അവളുടെ അധാരങ്ങളിൽ ചുണ്ടുകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിയ അവസ്ഥ ആയിരുന്നു എന്റേത്... പതിയെ അവളുടെ അധരങ്ങൾ എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആക്കുമ്പോഴും അവൾ ഉയർന്നുപോങ്ങുന്നതും അകലാൻ ശ്രെമിക്കുന്നതും ഞാൻ കണക്കാക്കിയില്ല.. ആ നിമിഷം എന്നിൽ നിറഞ്ഞത് പ്രണയമായിരുന്നു..... വെറും പ്രണയം... ~~~~~

മുഖമാകെ ഓടിനടന്ന അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ പെട്ടന്ന് ചുണ്ടുകളിൽ അമർന്നതും ഒന്ന് ഞെട്ടി ഞാൻ കണ്ണുകൾ വിടർത്തി... എന്റെ എതിർപ്പുകൾ പോലും കാര്യമാക്കാതെ എന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവനിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു അവൻ എന്റെ ചുണ്ടുകളെ കവർന്നു.. ഏതോ നിമിഷം ഞാനും അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു... അവന്റെ കൈകൾ എന്റെ വയറിൽ അമർന്നു... എന്റെ കൈകൾ അവന്റെ പുറത്തും.... പെട്ടന്ന് വാതിലിൽ നിന്നുയർന്ന കൊട്ട് ആണ് ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചത്.. ഞങ്ങളെ അല്ല എന്നെ... കണ്ണുകൾ വെളുക്കാനേ തുറന്നപ്പോഴും അവൻ എന്നെ കൂടുതൽ ചേർക്കുകയാണ്... വീണ്ടും ശക്തിയിൽ കൊട്ടൽ ഉയർന്നതും അവൻ എന്നിൽ നിന്നു അകന്നു... ശ്വാസം നിയദ്രിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് പാട് പെട്ടു... എന്നിൽ നിന്നാകന്ന് എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന അവനെ നോക്കി ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്നു... നിച്ചു...... വാതിൽ തുറക്ക്... ഗൗരിയുടെ ശബ്‌ദം കൊട്ടലിന്റെ കൂടെ ആയതും ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് അകന്നു... പെട്ടന്ന് മീശപ്പുറത് നിന്നും അവന്റെ തോളിൽ പിടിച്ചു ഇറങ്ങി.. സാരി തുമ്പ് കൊണ്ട് മുഖം തുടച്ചു... അതേ.. ഒന്നൂടെ... Try ചെയ്തിട്ട് വാതിൽ തുറക്കാം.. ശേ.. പോയെ.. പോയെ.. അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു... ആഹ്‌.. എന്താ ആദ്യായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവളെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തണോ എബിയേ...??

എന്നെ ഒന്ന് അടിമുടി നോക്കി അവൾ എന്നെ മറികടന്നു ഉള്ളിലേക്ക് കയറി എബിയോടായി പറഞ്ഞു.. ഞങ്ങൾ വരാൻ നിൽക്കായിരുന്നു... അപ്പഴാ നീ വന്ന് വിളിച്ചേ.. ഓഫീസിൽ ഒരു തിരക്ക് അത് തീർത്തത് ആണ്.. നീ നടന്നോ ഞങ്ങൾ വരാം... ആ... അത് മനസിലായി... ഓ... ഫീ... സിലെ..... തിരക്ക്..... താഴെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്... ഒന്ന് നീട്ടി കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു.. അതും പറഞ്ഞു എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്നെ അടിമുടി നോക്കി അവൾ ചിരിച്ചു.. എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ നല്ലപോലെ ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.... അതേ.. ഇനി office work രാത്രിയാകാം... ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് പോരെ... നിച്ചു.. പെട്ടന്ന് പോരെ.... ആഹ്‌... എടി... ഇപ്പോ വരാം.. ആരാ താഴെ.. ആരാകും.. പറ.... നീ ഒന്ന് ഊഹിക്ക് നീ ഇവിടെ വന്നാൽ ഉടൻ നിന്നെ കാണാൻ ആയി നിന്നോട് ചിലവഴിക്കാൻ ആയി മാത്രം ദൂരെ നിന്നും പറന്നു എത്തുന്ന ആ ആൾ ആരാകും... അവൾ.. വന്നോ... 🤥 Yes.... You got it.. അപ്പൊ പെട്ടന്ന് താഴേക്ക് വാ.. നിച്ചു വന്നെ.... വരുമ്പോ നിന്റെ കേട്ടിയോനോട് മുഖം ഒന്ന് നേരെ ആക്കി ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞോളൂ.. ഇല്ലേൽ ഗസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റ് ആകും... അതും പറഞ്ഞു അവൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി.. ഞാൻ തിരിന്നു നോക്കിയപ്പോ ആളെ കാണാൻ ഇല്ല... ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നും വെള്ളം വീഴുന്ന കണ്ടപ്പോ മനസിലായി ആൾ അകതുണ്ടെന്ന്.....

ഞാൻ കണ്ണാടിയിൽ പോയി മുടി ശെരിയാക്കി താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിന്നതും ആൾ ഇറങ്ങി.. സിന്ദൂരം എനിക്ക് ശത്രു ആണ്.... നിഷുക് ഭാവത്തിൽ എന്നോട് കാര്യമായി പറയുന്ന അവനെ കണ്ട് എനിക്ക് ചിരി വന്നു... ഒക്കെയ് ഒക്കെയ് പെട്ടന്ന് വാ.. എബിയേ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ആ ഗസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒന്ന് കാണണം... ഏയ് അത് അങ്ങനെ കാണാൻ ഒന്നുമില്ല... അതെന്താ ഞാൻ കണ്ടാൽ 🤨 ഒന്നുല്ല.. വാ.. പോകാം.. ആഹ്‌... എന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ആയോ കർത്താവെ... എന്താ... ഒന്നുല്ല. ഞന എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞതാ ഭാര്യയെ.... താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്നും സംസാരം ഉയർന്നു... അവിടേക്ക് ഞങ്ങളും നടന്നു.. മുറി കടന്നപ്പോൾ കണ്ടു.. കുട്ടി ഫ്രോക്ക് ഇട്ട്, ചുരുളൻ മുടി അഴിച്ചിട്ടു, ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്‌ ഒക്കെ വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി.. ആളൊരു തനി മോഡേൺ.... വലിയ വള പോലെ ഉള്ള കമ്മലും ലയർ ലയർ ആയ മാലയും, നീട്ടി വളർത്തിയ നഖതിൽ പലതരത്തിൽ ക്യൂട്ടീട്സ്, വാരി തേച്ച ലിപ്സ്റ്റിക്ക്, മേക്കപ്പിൽ മുക്കിയപോലെ മുഖം... അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ഭംഗി ഉള്ള കുട്ടി... വാതിൽ കടന്നുവരുന്ന ഞങ്ങളെ കണ്ടതും ആ കുട്ടി എഴുനേറ്റു... മുന്നിൽ നടന്നു വരുന്ന എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ മറികടന്നു പോയി...

തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ എബിയേ കെട്ടിപിടിച് നിൽക്കാ... അവൻ എന്നെ നോക്കിയും... Frnd ആകും... ഇന്നത്തെ കാലത്ത് friendship ഒരു വലിയ ഒന്നാണല്ലോ.. അപ്പൊ അതന്നെ... അവരുടെ പിടുത്തവും അവനെ പിടിച്ചു അവളുടെ അടുത്തിരുത്തി ഉള്ള സംസാരവും ഒക്കെ കണ്ട് വഴിവിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന എന്റെ മനസിനെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു... ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് പോയി ഗൗരിയുടെ അടുത്തായി നിന്നു... അച്ഛനും സ്വാമിജിയും എന്നെ നോക്കുണ്ട് ഒപ്പം അവരെയും നോക്കുണ്ട്... എന്തോ അവരിലെ ഭാവം കണ്ടാൽ.. എന്തോപോലെ... എടി... നിച്ചൂട്ടി... എന്ത് പറയുന്നു.. നിനക്ക് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലേ... എന്ത് തോന്നാൻ.. എന്റെ അടുത്തായി പതിയെ ഞാൻ കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് പറയുന്നവളെ നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചു.. നീ പൊട്ടത്തിയാണോ അതോ പൊട്ടത്തിയായി അഭിനയിക്കാനോ?? നീ കാര്യം പറ.. അവരെ കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു... ആ കുട്ടിയുടെ character എന്താ അങ്ങനെ ആണോ...? എബിയുടെ ഇങ്ങനെ close ആണോ...?? ആഹ്‌.. അവിടെ ആണ് പോയിന്റ്... എന്തെ... ഇത് ദിയ... പപ്പ അമ്മ ഒക്കെ വിദേശത്തു ആണ്...

എബിയേ ഇവൾക്ക് ഓഫു നോട്ടം ഉണ്ട്.. പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല...പതിയ പതിയ ആയിരുന്നു അവളിലെ മാറ്റം.. ഞങ്ങൾ ഒക്കെ കാളികൂട്ടുകാരാ... പക്ഷെ അവൾക്ക് അവനോട് ചെറിയ ഒരു ഇഷ്ടം... I mean കാതൽ, മുഹബത്, പ്യാർ,.....love... ശെരിക്കും... ശെരിക്കു... ഇവളുടെ പറച്ചിൽ കേട്ട് ഇവൾക്ക് അവനോടുള്ള സ്നേഹം കേട്ട്.. സ്വാമിജി ഒക്കെ കൂടി ഇവന് ഇവളെ ആലോചിക്കാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു... പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ.. നിന്റെം അവന്റേം.. കേട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു.. എന്നിട്ട്.. എന്നിട്ടെന്താ... അതറിഞ്ഞിർട്ടും ഇവൾക്ക് ഇവനെ മറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസിലായി.. ശെരിക്കും ഇഷ്ടം ആയിരുന്നേൽ... ഞാൻ.. അങ്ങനെ അല്ല..എബിക്ക് ഇവളോട് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല... അവളുടെ കൂട്ട്കെട്ടുകൾ ഒന്നും ശെരിയല്ല.. അതുകൊണ്ട് എബി അധികം ഇവളോട് അടിക്കാറില്ല.. ഇപ്പൊത്തന്നെ അവനെ പിടിച്ചു ഇരുത്തല്ലേ..... അവൻ പണ്ടത്തെ കളികൂട്ടുകാരിക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നു.. അത്രതന്നെ... ഓ.. ഇവൾ എനിക്ക് പാര ആണോ... ചിലപ്പോ..കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു... ആഹ്‌..........തുടരും………..........

