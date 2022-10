❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 6

രചന: ചിലങ്ക

എന്തോ പ്രേരണയിൽ കേറിയെങ്കിലും എനിക്ക് തെറ്റിയില്ല അവന്റെ റൂം തന്നെ ആയിരുന്നു. അത് റൂമിൽ തൂക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ ഫോട്ടോയിൽ നിന്നെനിക് മനസിലായി.. അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വലുപ്പം ഉള്ള ഒരു റൂം.. ഒത്ത നടുക്കായി ഒരു കിങ് ബെഡ്.വൃത്തിയായി ബുക്കുകൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെൽഫിൽ, ഒരു സൈഡിയിൽ ആയി ടേബിൾ അവിടെ കുറച്ചു files ഉണ്ട്. കുറച്മാരി ആ റൂമിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു റൂം dressing റൂം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെയൊന്നും അവനെ കാണാൻ ഇല്ലായിരുന്നു.. കുറച്ചൂടെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നപ്പോ കണ്ടു ഗ്ലാസ്‌ worked ആയിട്ടുള്ള ഡോർ സ്ലൈഡ് ആയി കുറച്ചു തുറന്ന് പുറത്തായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന എബിയേ... പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഷെൽഫ് തുറന്ന് എനിക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രെസ്സിൽ നിന്ന് സാരി എടുത്ത് ബാത്രൂം കയറി.. അവിടെ എത്തിയപ്പോ പിന്നെ ബാക്കി പറയണോ റൂമിന്റെ പകുതി ഉണ്ട് ബാത്രൂം... കുറെ ടാപ്.. എങ്ങനെയൊക്കെയോ തപ്പി പിടിച്ചു കുളിച്ചിറങ്ങി.... പിങ്ക് കളർ സാരി ആയിരുന്നു.. ഇതാണെൽ ഉടുക്കാൻ വലിയ നിച്ഛയവും ഇല്ല... One സൈഡ് ആക്കി മുന്താണി വെച്ച് ഞാൻ കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു.. തലയിൽ കെട്ടിയ തോർത്തു അഴിച് മുടി കുടഞ്ഞു സിന്ദൂരം തൊട്ടു..

നേരെ തിരിഞ്ഞതും എന്നെ ആരോ കട്ടിലിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടിരുന്നു.. പെട്ടന്നുള്ള അറ്റാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഇറുകെ അടച്ചു.. നല്ല ഒത്ത രീതിയിൽ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ മേൽ ഒരു ഭാരം അനുഭവപ്പെട്ടതും ഞാൻ പതിയെ പേടിയോടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു.. നോക്കുമ്പോ എന്നെ തന്നെ നോക്കി രണ്ടുകൈയും എന്റെ ഇരുസൈഡിൽ ആയി കുത്തി പിടിച്ചു നിക്ക... ഒരുനിമിഷം ഉമ്മുനീർ പോലും ഇറക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയ പോലെ എനിക് തോന്നി.. ഞാൻ പേടിയോടെ അവനെ നോക്കി നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കി.. അപ്പൊ അവന് സൈഡിയിൽ ആയി കിടന്ന എന്റെ ഇടത് കൈ അമക്കി പിടിച്ചു. അവന്റെ പൂർണശക്തിയും ഒരുപക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ തീർത്തതുകൊണ്ടോ എന്തോ എനിക്ക് അസ്സഹനീയമായ വേദന അനുഭവപെട്ടു... അതിന്റ ബാക്കി എന്നോണം കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ തൂകി... ദയനീയതയോടെ അവനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണിൽ തെളിഞ്ഞ തിളക്കം കണ്ടപ്പോൾ ഇവൻ വട്ടാണോ എന്ന് പോലും ആ നിമിഷം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. Plz... എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല... 😏

വേദന ഉണ്ടല്ലേ.. ഇതിന്റെ നൂറിരട്ടി നീ എനിക്ക് തന്ന വേദന അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ഇത് എത്തില്ല... 😏വേദന പോലും... അത് പറഞ്ഞു എന്തോ ഒരുതിൽ അവൻ എന്റെ കൈ അഴിയിച്ചു...എഴുനേറ്റു.. ആശ്വാസത്തോടെ ഞാനും ഏഴുന്നേറ്റ കയ്യിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ചുവന്നുതുടിച്ചു കിടക്ക... അപ്പോഴും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ വീണുകൊണ്ടിരുന്നു.. പുറത്ത് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ എന്റെ ഭാര്യയായി നീ അഭിനയിക്കണം. എന്നാൽ ആ അധികാരം നീ ഇവിടെ എടുക്കാൻ വരരുത്.. വന്നാൽ... ഒരു ഭീഷണിരൂപേ പറഞ്ഞു അവൻ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അഭിനയിക്കേ... ഭാര്യയായോ... ആർക്കാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട് വരാ.. അല്ലെ...എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കണം.. എനിക്ക് എന്നോട് പോലും പുച്ഛം തോന്നി അതോടൊപ്പം സംശയങ്ങളും എന്തിന്..? ആർക്കുവേണ്ടി? കണ്ണുകൾ ഇറുകെ തുടച് സാരി നേരെയാക്കി ഇറങ്ങി... റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതും തേടിയ വള്ളി കാലേൽ ചുറ്റി എന്നപോലെ അനുചേച്ചി അതുവഴി വന്നു... Aha.. കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ ഇയാളെ വിളിക്കാൻ വരുകയായിരുന്നു.. വാ.. കഴിക്കാം എല്ലാരും കത്തിരിക്ക... ചേച്ചി എനിക്ക്..... എന്തെടാ പറ... ചേച്ചി എനിക്ക് ഈ സാരി ഒന്ന്... ഓ.. അതാണോ കാര്യം... വാ.. ഞാൻ ശെരിയാക്കി തരാം...

ചേച്ചി റൂമിൽ കയറി എനിക്ക് സാരി റെഡി ആക്കിത്തന്നു... നിച്ചൂന് സാരി തുമ്പ് ആക്കാൻ അറിയിലെ? ഇല്ല... അതാ... ഓ.. ഇവിടെ എല്ലാവരും സാരിയ ഉടുക്കാർ അതാ ഞാനും സിനിചേച്ചിയും സാരി വാങ്ങിയത്... സാരല്ല... നാളെ തൊട്ട് ഇയാൾ ടോപ് ഇട്ടോളൂ.. ഇടക്ക് സാരി ഉടുത്താൽ മതി അതും ഇങ്ങനെ നോറിഞ്ഞു വേണം എന്നില്ല... വെറുതെ രണ്ടു പ്ലീറ്റ് ആക്കി pin കുത്തിയാൽ മതിട്ടോ... ഇനി വാ.. നീ. കഴിക്കാം... അതും പറഞ്ഞു ചേച്ചി താഴേക്ക് പോയി.. പുറകെ ഞാനും... താഴെ ചെന്നപ്പോഴേ ഉണ്ട് വലിയൊരു ടേബിൾ..15 ഇൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാം... അതുപോലെ ഒന്ന്...എല്ലാരും കൂടി എബി അടുത്ത് തന്നെ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി.. എന്തോ ആ നിമിഷം ഞാൻ ചുമന്നു തടിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി പോയി. സിനി എച്ചു ഉറങ്ങിയോ? (Pappa) Aha.. അവന് തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടന്ന് ഉറങ്ങി ( sini) അഹം.. മോൾ ഏച്ചുവിനെ കണ്ടോ? (Pappa) ഞാൻ അത് ഇല്ല എന്ന് തലയാട്ടി.. Aha.. ഇവിടുത്തെ കാർന്നോരാ 😂എച്ചു സിനിയുടെയും അബിയുടെയും മോനാ.. ഓ.. ഞാൻ കണ്ടില്ല.. അഹം.. അവന് ഉറങ്ങി അതാ.. Ahm.. 😊

പിന്നീടും ഒരുപാട് സംസാരിച്ച ആഹാരം കഴിപ്പ്.. എല്ലാത്തിലും എന്തിലും ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വേർതിരിവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപോയി... എല്ലാവരും ഒന്നാണ്... ശെരിക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹമുള്ള ഒരു കുടുബം.. ചേട്ടന്മാർ ആണേലും ചേച്ചിമാർ ആണേലും സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്തു. സംസാരത്തിൽ അമ്മായിയും അനുവും അത്ര കുഴപ്പം ഇല്ല.. എന്നോട് നല്ല സ്നേഹ.. പക്ഷെ കുറച്ചൂടെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞാലല്ലേ ഉറപ്പിക്കാൻ പാടു.. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ചിന്തിച് കൂട്ടാൻ പോയില്ല.. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതും എല്ലാവരും അവരുടേതായ മുറികളിലേക്ക് പോയി. ഞാനും സിനിചേച്ചിയും ചേച്ചിയും പാത്രം ഒക്കെ എടുത്ത് കഴുകാൻ അടുക്കളയിൽ കയറി. ഇവിടെ രണ്ട് അമ്മമാർ വരും വേലക്ക്.. നാളെ വരും അപ്പൊ കാണാം.. പാവങ്ങള.. ഞങ്ങൾ പോയ പിന്നെ ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ നിച്ചൂന് കൂട്ട് അവരായിരിക്കും.. അമ്മായി ഇടക്ക് ഓഫീസ് ഇല്ലേൽ frnds പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും അനു കോളേജ് പോകും... കുറച്ചു തെറ്റുകൾ ഒഴിച്ചാൽ അനു പാവാട്ടോ.. 😊

പിന്നെ പപ്പ.. കോളേജ് പോയാൽ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാകില്ല.. വീട് വിശ്വസിച്ച ഏൽപ്പിക്കാം..(sini) നീ ഇനി കോളേജ് പോകുന്നുണ്ടോ?( anu) ഇല്ല. Ahm... എന്നോട് ഓരോന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനൊപ്പം സിനിചേച്ചി പാൽ എടുക്കൂണ്ടായിരുന്നു... എനിക്ക് ചെറുതായി കത്തി എങ്കിലും ഞാൻ അറിയാത്ത പോലെ ചോദിച്ചു. ചേച്ചി ഇത് ആർക്കാ പാൽ.. ആരാ ഇവിടെ കുടിക്കാർ? അയ്യോ പെണ്ണെ... ഇത് ഇവിടെ ആർക്കും അല്ല.. ( anu) 👀പെട്ടു (നിച്ചു ആത്മ ) ഇത് നിനക്കും എബിക്കും ആണ്.. ഇന്ന കൊടുപോയിക്കോ... എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഗ്ലാസ്‌ ഏൽപ്പിച്ചു സിനിചേച്ചി പറഞ്ഞു... എന്തോ ഒന്നും അവരോട് പറയാൻ തോന്നിയില്ല..അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പാൽ വാങ്ങി ഞാൻ മനസില്ല മനസോടെ തിരികെ നടന്നപ്പോ ചെവിയിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് all the best പറഞ്ഞു അനുചേച്ചി മുന്നിലേക്ക് നടന്നു.. ഞാൻ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ചുചേച്ചിയെ നോക്കിയപ്പോ sight അടിച്ചു കാണിച്ചു പോയി.. തിരിഞ്ഞു ദയനീയമായി സിനിചേച്ചിയെ നോക്കിയപ്പോൾ ചിരിച്ചോണ്ട് നിക്ക... ഇവർക്കറിയില്ലല്ലോ എന്നെ പുളിമടയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുകയാണെന്ന്.. 🤧 അതുംകൂടി കണ്ടതും ഞാൻ സ്വയം ധൈര്യം സംഭരിച്ചു മുകളിലേക്ക് പോയി.. ഒട്ടും വൈകാതെ റൂമിൽ എത്തി അകത്തേക്ക് കയറി..........തുടരും………..........

