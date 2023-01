🤍♬Healing Love♬❤️: ഭാഗം 18

രചന: RANIYA

"സാരല്ലെടാ പോട്ടെ..."അമ്മായി " ഇഹാൻ..... " ഘനഗാമ്പിര്യത്തോടെയുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാരും ഞെട്ടി മുന്നിലേക്ക് നോക്കി.... ദോണ്ടേ മൈ ഡിയർ വല്ലിപ്പ നല്ല ഗൗരവത്തിൽ നിക്കുന്നു.... ഇങ്ങളാരും പേടിക്കേണ്ട.... കാണുന്ന ഗൗരവം മാത്രേ ഉള്ളു... ആളൊരു പാവാണ്‌... "യെസ് മൈ ഹാൻഡ്സം ബോയ്.... എവിടെയായിരുന്നു?" "നീ ഇന്നലെ കുത്തിയിരുപ്പ് സമരം നടത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞല്ലോ.... ശരിയാണോ ഡാ?"വല്ലിപ്പ "എന്തെയ്യാനാ ഹാൻഡ്സം ബോയ്.... എനിക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു.... ല്ലെടാ ഇബ്നു...?" ഞാൻ നേരെ ഇബ്നുനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ ആണെന്നും അല്ലെന്നും തലയാട്ടി... കള്ള പന്നി.... ഒറ്റി കൊടുക്കാണ്.... ഉപ്പാനെയും ഉമ്മാനേയും ആലോചിച്ചിട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഇവിടെല്ലാർക്കും സങ്കടം ആവും.... ഞാൻ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയെ നോക്കിയപ്പോ അവള് വല്ലിപ്പാനെ നോക്കി വായും പൊളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.... "ഡി..."ഞാൻ അവളെ നോക്കി മെല്ലെ വിളിച്ചപ്പോ അവളെന്നെ അതേ എക്സ്പ്രഷനോട് കൂടെ നോക്കി... "ആരാ ഇത്?"വല്ലിപ്പ പെട്ടന്ന് അവളെ ചൂണ്ടി ചോദിച്ചു... "ഞങ്ങടെ ഫ്രണ്ട് ആണ്...."ഇബ്നു "ഇബ്നു.... ആരാടാ ഇവര്....? പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ.... എന്നാ ലുക്ക്‌ ആണെടാ... 😍

"തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി വല്ലിപ്പാനെ നോക്കി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാനും ഇബ്നുവും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി... "എന്റെ ഉപ്പൂപ്പ.... ഇങ്ങളെ മൊഞ്ചു കണ്ട് ഓള് വരെ മയങ്ങി..."വഫി "😌അതങ്ങനല്ലേ വരൂ.... ബൈദുബായ് കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ?"വല്ലിപ്പ അവളോട് ചോദിച്ചു.... "ഉപ്പ.... യാരിസ് കാക്കുന്റെ മോളാണ് അവള്...."അമ്മായി "യാരിസിന്റെ മോളാണോ നീ? വെറുതെല്ല.... എവിടെയോ കണ്ട പരിചയം.... ഹയറുനെ പോലെ തന്നെയുണ്ട് കാണാൻ...."വല്ലിപ്പ അവളെ തലയിൽ തലോടി.... "ഇങ്ങളെ അവൾക്ക് മനസിലായിട്ട് തന്നെ ഇല്ല...." "ആഹ്... നിന്റെ മാമിയുടെ ഉപ്പയാണ്..."വല്ലിപ്പ "ഓഹ്.... കണ്ട പറയൂലാട്ടോ..."ഞെട്ടല് മാറാതെ അവള് പറഞ്ഞു.... ഓഹ് പിന്നേ.... കണ്ടാലൊക്കെ പറയും.... അവള് വെറുതെ പറയാണ്.... 🙄 🖤🖤🖤🖤 "എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാ വല്ലിപ്പ... പിന്നേ വരാം..."ഇബ്നു എല്ലാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു വണ്ടിയിൽ കേറി ഇരുന്നു.... അസ്ഹയും ഇഹാനും ഫറുനെ വെറുപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

"ഡാ... വാ..."ഇബ്നു വിളിച്ചു കൂവി "ഫറു... മാമ പോവാട്ടോ... ബൈ ബൈ...."ഫറുനെ വഫിയുടെ കൈയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇഹാൻ പറഞ്ഞു... "മാമ ഇനി എന്നാ ബരാ?"ഫറു "എന്റെ ഫറു.... നിനക്ക് ഈ പൊട്ടാ മാമ വന്നിട്ടെന്തിനാ?"അസ്ഹ "പോടി...."ഇഹാൻ "നീ പോടാ...."അസ്ഹ "മാമ എനിച് പാത്തു പാദി തരുവല്ലോ....(മാമ എനിക്ക് പാട്ട് പാടി തരുവല്ലോ..)"ഫറു "അതിനു മാത്രേ ഇവനെ കൊണ്ട് പറ്റു..." അസ്ഹ ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു... "നിന്നെ കൊണ്ട് അതിനു പോലും പറ്റണില്ലാലോ.... അപ്പൊ ഞാനാ ബേധം ട്ടാ...."എന്നും പറഞ്ഞു മുഖം വീർപ്പിച്ചു ഇഹാൻ കാറിൽ കേറി ഇരുന്നു.... അസ്ഹയും അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി ചവിട്ടി തുള്ളി കാറിൽ കേറി ഇരുന്നു.... ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആകെ കിളി പോയി നിക്കേണ് ഇഹാന്റെ അമ്മായിയും വലിപ്പയും ഒക്കെ.... വഫി പിന്നേ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചതാ എന്നാ കണക്കെ നിക്കുന്നുണ്ട്.... പിന്നേ അവർ യാത്ര പറഞ്ഞു അവിടന്ന് പുറപ്പെട്ടു.... നീണ്ട ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രക്കൊടുവിൽ അവർ കമ്പനിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി... "ഇഹാൻ.... എന്ത് പണിയ നീ ഈ കാണിച്ചേ?"എങ്ങോട്ടോ പോവാൻ ഇറങ്ങിയ ഷോഹൈബ് ഇഹാനെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു...

"ഞാൻ ഇന്നലെ നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഷോഹൈബ്.... ലീവ് ഇറ്റ്..."ഇബ്നു അതിനു ഷോഹൈബ് ഒന്ന് മൂളി കൊടുത്ത് അവിടന്ന് പോയി.... ഇഹാൻ അപ്പൊ ഇബ്നുനെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചു അകത്തേക്ക് കേറി.... "ഇബ്നു...." അസ്ഹ ഇഹാന്റെ പുറകെ പോവാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് അജാസിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടെ.... അവളപ്പൊ തന്നെ ഇബ്നുന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നിന്നു.... "ആഹ് അജാസ്.... ആഹാ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ! എവിടെ പോവാ?"ഇബ്നു അജാസിന്റെ പുറകെ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ട് ചോദിച്ചു... "ഇന്നൊരു കോൺസർട് ഉണ്ട്...അതിനു പോവാ ഞാൻ....സോറി ഞങ്ങള്...."അജാസ് അബദ്ധത്തിൽ പോലും അസ്ഹയെ നോക്കിയില്ല... "ആൾ തെ ബെസ്റ്റ്...."ഇബ്നു അവന്റെ തോളിലൊന്ന് തട്ടി.... അജാസ് അവനെ നോക്കിയൊന്ന് ചിരിച്ചു അവിടന്ന് പോയി.... അസ്ഹക്ക് ആകെ എന്തോ പോലെയായി.... അവളവൻ പോണതും നോക്കി അങ്ങനെ നിന്നു.... ഇത് കണ്ടു കൊണ്ടാണ് ഇഹാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നത്.... അവന്റെ ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞിരുന്ന പുഞ്ചിരി പതിയെ മാഞ്ഞു....

"അവനെന്താ എന്നോട് പറയാഞ്ഞേ?"മനസിലുയർന്ന ചോദ്യം അറിയാതെ അസ്‌ഹാ ഉരുവിട്ടു... "നീ പറഞ്ഞത് അവനെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും.... അതൊക്കെ വിട്.... വാ..."ഇബ്നു അതും പറഞ്ഞു അസ്ഹയുടെ തോളിലൂടെ കൈയിട്ടു നടന്നു... അവൾടെ വിഷമം കാണുമ്പോ എന്തിനെന്നില്ലാതെ ഇഹാന്റെ ഹൃദയം വിങ്ങി... "അജാസ്...."ഇഹാൻ അജാസിന്റെ പുറകെ ഓടി പോയി വിളിച്ചു... "മ്മ്മ്?"അജാസ് എന്താ എന്നാ രീതിയിൽ അവനെ നോക്കി.... "നീ.... നീ എന്തിനാ അവളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണേ?"ഇഹാൻ കിതച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു... "ആഹ്.... ഇഹാൻ... ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കോൺസർട്ടിനു പോവാണ്... എന്തോ മൂഡ് കൊളാക്കേണ്ടാന്ന് തോന്നി..." അജാസ് "ഇനി അവളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണ്ട.... നിന്റെ മൂഡ് ഒന്നും അവള് കൊളാക്കില്ല.." ഇഹാൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കാണിച്ചു.... അജാസും ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു... പിന്നേ അജാസ് മുഖം താഴ്ത്തി അവിടന്ന് പോയി.... ഇഹാൻ അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു കമ്പനിയിലേക്ക് കേറി പോയി.

അവിടെ അവനെയും കാത്തു ഇബ്നുവും അസ്ഹയും ഉണ്ട്.... 🖤🖤🖤🖤 (ഇഹാൻ) ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അവളുടെ മുഖം വാടിയിട്ടുണ്ട്.... ഇനിപ്പോ ഇവളെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാ? "ഇബ്നു...." "നീ ഇനി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട.... ആ പാട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനല്ലേ.... ഞാൻ ചെയ്തോണ്ട്.... അതിന്റെ പേരിൽ ഇനി ഇവള് വഴക്ക് കേൾക്കണ്ടാലോ... "ഇബ്നു പറഞ്ഞത് കേട്ട് എന്റെ കിളിയൊക്കെ പോയി.... ഇവനിതെന്ത് തേങ്ങയാണ് ഈ പറയണത്... 🙄 "എന്താ നീ പറയണേ?" "എടാ... നീ ഇന്നലെ ഇറങ്ങി പോയതിനു ഷോഹൈബ് ഇവളെ വിളിച്ചു വഴക്ക് പറഞ്ഞു...."ഇബ്നു വെറുതെയല്ല അപ്പൊ അവൾടെ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നെ.... ഇവനെയൊക്കെ ഏതു നേരത്താണോ എനിക്ക് ജിഎം ആക്കാൻ തോന്നിയെ... 😬 "ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടിക്കോളാം.... ബട്ട്‌ ഇന്നല്ല...എനിക്ക്... എനിക്ക് കുറച്ചു ടൈം വേണം...." കണ്ണിറുക്കെയടച്ചു ഞാൻ മനസില്ല മനസോടെ പറഞ്ഞു... "ഔ കൊരങ്ങാ.... യു ആർ തെ ബെസ്റ്റ്.... 🥺"പെട്ടന്ന് തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി എന്നെ ചാടി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.... എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടി... അവൾടെ ആ ഗന്ധം എന്നെ മയക്കും പോലെ തോന്നി എനിക്ക്.... ദേഹമാകെ ചൂടാവുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു... ശരീരവും മനസും എന്തിനോ വേണ്ടി കൊതിക്കും പോലെ.... "എടി പോത്തേ.... വിടെടി.... ആരേലും കണ്ടാൽ അത് മതി..."ഇബ്നു പെട്ടന്ന് അവളെ പിടിച്ചു മാറ്റി...

"ഓഹ്.... ഒരു നിമിഷം ഞാൻ വീടാണെന്ന് കരുതി പോയി...."തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി... "നിന്റെ മുഖമെന്താടാ ചുവന്നിരിക്കണേ..."ഇബ്നു ചോദിച്ചത് കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി... "ചൂ.... ചൂട്...."ഞാൻ കൈയൊന്ന് മുഖത്തേക്ക് വീശി പറഞ്ഞു... "ഈ എ സി കമ്പനിയിൽ നിനക്ക് ചൂടോ?"തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി... നീ ഒരുത്തി കാരണം ആണെടി പിശാഷേ.... ഹ്ഹ്ഹ് പുല്ല്.... എന്താണ് എന്റെ ഹാർട്ട്‌ ബീറ്റ് നോർമൽ ആവാത്തെ.... "എനിക്കൊന്ന് ചൂടെടുത്തൂടെ?" "ഞാൻ ചോദിച്ചതിനു നീയെന്തിനാടാ ചിമ്പാൻസി റൈസ് ആവണേ...."തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി.. അയ്ശേരി.... ഇപ്പൊ ആരാ റൈസ് ആയെ...? ഞാനോ അവളോ.... 🙄 "ആഹ് ആഹ് മതി.... ഇനി ഇവിടന്ന് തുടങ്ങേണ്ട...."ഇബ്നു തടഞ്ഞു നിർത്തി പറഞ്ഞു... ഞാൻ അതിനു അവളെ നോക്കി നന്നായൊന്ന് പുച്ഛിച്ചു കൊടുത്തു.... അവളെന്നെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിച്ചു അവിടന്ന് കാബിനിലേക്ക് പോയി.... ഞാൻ പിന്നേ നേരെ റെക്കോർഡിങ് റൂമിലേക്ക് പോയി.... 🖤🖤🖤🖤 (അസ്‌ഹാ) അജാസ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയപ്പോ വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി.... പക്ഷെ എന്തോ കൊരങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ആ സങ്കടമെല്ലാം ഇല്ലാതായ പോലെ....

ഇബ്നുന്റെ കേറിങ് കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ലക്കി ആണെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്.... അവൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്‌ പോയ എനിക്കാകെ വിഷമം ആവും... എങ്ങനെയും യാമിയെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടം പറയിക്കണം.... "ഡി..."ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചിന്തിച്ചു നിക്കുമ്പോഴാണ് ഇബ്നു എന്റെ തലയിലേക്ക് കൊട്ടിയത്... "എന്താ?" "ഞാൻ തന്ന വർക്ക്‌ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ?"ഇബ്നു "എത്ര പ്രാവശ്യം പറയുമെടാ പൊട്ടാ ഞാൻ നിനക്ക് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്..." "ഓഹ്... ഞാൻ മറന്നു..."ഇബ്നു തലക്ക് കൈ വെച്ച് അവന്റെ സീറ്റിൽ പോയി ഇരുന്നു... ഞാൻ അവനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു.... ആ മുഖത്ത് നല്ല ക്ഷീണം കാണാനുണ്ട്... എനിക്കെന്തോ അവനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു സങ്കടം തോന്നി.... ഇഹാൻ കാരണം കൂടുതൽ ടയേർഡ് ആയത് അവനായിരുന്നു.... എന്നാലും എന്നെയും അവനെയും നല്ലോണം കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.... "അസ്ഹ.... ഞാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോവാനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ശരിയാക്കാൻ പോവാ... നീയും ഇഹാനും വർക്ക്‌ കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ...." ഇബ്നു

"നീ ശരിക്കും പോവാണോ ഇബ്നു?" "പിന്നെന്താ പോണ്ടേ?"ഇബ്നു എന്നെ നോക്കിയൊന്ന് ചിരിച്ചു... "വേണ്ടാ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ പോവാതിരിക്കോ?"ഞാൻ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ ചോദിച്ചു... "ട്രൈ ചെയ്യാം... 😉" അവനതും പറഞ്ഞു സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചു ഇറങ്ങി പോയി.... യാമി.... 🥺നിന്നെയിപ്പോ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ വരെ തോന്നുന്നുണ്ട്.... ഇനിയും എത്ര കാലം ഇവനെ ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ നടത്തിക്കും നീ... ഞാൻ പിന്നേ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു എന്റെ വർക്ക്‌ തുടർന്നു.... കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കാൾ വന്നു.... ആരാ നോക്കിയപ്പോ ഉമ്മയാണ്.... "ആഹ് ഉമ്മ..."ഞാൻ വേഗം തന്നെ കാൾ എടുത്തു... "എന്ത്‌ ചെയ്യാ നീ?"ഉമ്മ "വർക്കിലാണ്.... എന്ത്യേ?" "ഒന്നുല്ല വെറുതെ വിളിച്ചതാണ്..."ഉമ്മ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസിലായി ഉമ്മയും ഉപ്പയും വഴക്കിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്.... "ആഹ് ഉമ്മ.... ഞാൻ മാമിയെ കണ്ടു..." "എവിടന്ന്?"പെട്ടന്ന് ഉപ്പ ചോദിച്ചു... "ഇങ്ങളോട് ഓള് പറഞ്ഞില്ലാലോ... അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കിൻ...."ഉമ്മ "എന്റെ കുട്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞെ... ഞാൻ ചോദിക്കും... നീ പോടി..."ഉപ്പ "രണ്ട് പേരും വഴക്കിടണ്ട... ഇഹാന്റെ അമ്മായി ആണ് മാമി..."

"അത് ഞങ്ങക്ക് അറിയാലോ.... നീ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയോ?"ഉമ്മ "ഇങ്ങക്കറിയ എന്നോ?" "ആഹ്... ഞാൻ അന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ?"ഉപ്പ "ഇല്ലാലോ...." "മറന്നതാവും...."ഉപ്പ "മ്മ്മ്.... ഉപ്പ.... എന്നെ ഇബ്നു വിളിക്കുണു... ഉമ്മ ഞാൻ പിന്നേ വിളിക്കണ്ട് ട്ടാ...."ഞാൻ അതും പറഞ്ഞു കാൾ കട്ട്‌ ആക്കി... ഇബ്നുന്റെ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു.... അവനു ഇപ്പൊ തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റില്ല... അതോണ്ട് അവന്റെ കുറച്ചു വർക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ഹെല്പ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാൾ കട്ട്‌ ആക്കി.... 🖤🖤🖤🖤 അസ്ഹ അവൾടെ എല്ലാ വർക്കും തീർത്തു ഇഹാനെയും തിരഞ്ഞു റെക്കോർഡിങ് റൂമിലേക്ക് നടന്നു.... പെട്ടന്നാണ് അവൾടെ മുമ്പിലേക്ക് അജാസ് കേറി വന്നത്.... രണ്ട് പേരും രണ്ട് പേരെയും അവിടെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.... "ഹായ്....."അജാസ് അവളെ നോക്കിയൊന്ന് ചിരിച്ചെന്ന് വരുത്തി... "ഹെലോ...."അവളും തിരിച്ചൊന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു... "എടി തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി.... ഞാ.... ഓഹ് സോറി...."ഇഹാൻ അസ്ഹയെ കണ്ട് അവൾടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അജാസിനെ കണ്ടത്... അവനപ്പോ തന്നെ മാറി പോവാൻ നിന്നു.... പക്ഷെ അസ്ഹ പെട്ടന്ന് അവന്റെ കൈയിൽ കേറി പിടിച്ചു...

അത് കണ്ടപ്പോ അജാസ് അവൾടെ കൈയിലേക്കും അവന്റെ കൈയിലേക്കും വിഷമത്തോടെ നോക്കി നിന്നു... "എന്താ?"ഇഹാൻ തിരിഞ്ഞ് അവളെ നോക്കി.... "വീട്ടിലേക്ക് പോവാം?"അസ്ഹ അവന്റെ കൈയിലെ പിടി മുറുക്കി പറഞ്ഞു.... "അത് പറയാനാ ഞാൻ വന്നേ.... നീ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ... എനിക്കിന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല..."ഇഹാൻ "എന്തെ?"അസ്ഹ "എനിക്കിന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്.... എനിക്ക് മാത്രല്ല ഇവിടുള്ള എല്ലാ സിങ്ങർസിനും ഉണ്ട്...."ഇഹാൻ. "കള്ളം പറയരുത്...."അസ്ഹ "നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ടേൽ അജാസിനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്..."ഇഹാൻ അപ്പൊ അസ്ഹ അജാസിനെ നോക്കി.... അജാസ് അവരെ രണ്ട് പേരെയും നോക്കി ആണെന്ന് തലയാട്ടി.... "കണ്ടല്ലോ... ഇനി നീ പൊയ്ക്കോ...."ഇഹാൻ അവൾടെ കൈ വിടുവിച്ചു... അസ്ഹ ശരിയെന്നു തലയാട്ടി അവിടന്ന് നടന്നു നീങ്ങി.... "നിനക്ക് വേണേൽ നീ അവളെ കൂടെ പൊയ്ക്കോ...."അജാസ് അവളെ തന്നെ നോക്കി നീക്കണത് കണ്ട് ഇഹാൻ പറഞ്ഞു...

അജാസ് അതിനു ഇഹാനെ നോക്കി വേണ്ടെന്ന് തലയാട്ടി... "അജാസ്.... നിനക്കവളെ ഇഷ്ടല്ലേ?"ഇഹാന്റെ പെട്ടന്നുള്ള ചോദ്യം കേട്ട് അജാസ് ഞെട്ടി... "ഇഷ്ടാണ് ഇഹാൻ.... അതോണ്ടാണ് ഞാൻ അവളെ ശല്യം ചെയ്യാതെ മാറി നടക്കുന്നത്.... അവള് നിന്റെയും ഇബ്നുന്റെയും കൂടെ ഉള്ളപ്പോ... She is the most happiest one....and എനിക്കത് ഇല്ലാതെ ആക്കണ്ട ഇഹാൻ..."അജാസ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഇഹാന്റെ ചുണ്ടിലൊരു ചിരി വിരിഞ്ഞു.... "ബട്ട്‌...."ഇഹാനെന്തോ പറയാൻ നിന്നതും അവന്റെ ഹൃദയം അതിനെ വിലക്കി... "ഇഹാൻ.... The way you look at her is too different.... " അജാസ് അതും പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് മീറ്റിംഗ് ഹാളിലേക്ക് നടന്നു.... 🖤🖤🖤🖤 (ഇഹാൻ) അവൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ചെവിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മുഴങ്ങി കേട്ടു.... അന്ന് വഫിയും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്.... but the way you look at her is different ഇഹാൻ.... The way you look at her is too different.... രണ്ട് പേരുടെയും ഡയലോഗ് എന്റെ ചെവിയിൽ അലയടിച്ചു കേട്ടോണ്ടിരുന്നു....

"ഇഹാൻ... മീറ്റിംഗിന് വരുന്നില്ലേ?"പെട്ടന്നാണ് റിച്ചുന്റെ ശബ്ദം കേട്ടത്... ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് തലയാട്ടി അവന്റെ പുറകെ നടന്നു.... മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി... ഷോഹൈബും സിദ്ധാർഥ് സാറും എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്.... പക്ഷെ അതിലൊന്നും എന്റെ ശ്രദ്ധ പോയില്ല... "സോ ഇഹാൻ..."പെട്ടന്നാണ് ഷോഹൈബ് എന്നെ വിളിച്ചത്... "മ്മ്മ്?"ഞാൻ ഞെട്ടി അവനെ നോക്കി... "നീയും അജാസിന്റെ ബോയ്ബാണ്ടും ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഒന്നിച്ചു പെർഫോമ് ചെയ്യണം...."ഷോഹൈബ് എന്തിനു?? 🙄അവര് വേറെ ഞാൻ വേറെയല്ലേ...? "വാട്ട്‌ എബൌട്ട്‌ മി?"റിച്ചു "റിഷാദും ഫ്ലാമിങ്കോസും ഒരുമിച്ചു വർക്ക്‌ ചെയ്യണം.... രണ്ട് പേരും ഡിഫറൻറ് കോണ്ടെസ്റ്റിൽ ആണ് വർക്ക്‌ ചെയ്യണേ.... റിമെംബേർ ഇറ്റ്...."ഷോഹൈബ് "ഓക്കേ സർ...."അജാസ് "എന്താ കാര്യം?"ഞാൻ മെല്ലെ അജാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി ഇരുന്ന് ചോദിച്ചു.... "വേറെ മ്യൂസിക് ബാൻഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റിഷൻ.... ഞങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സ് അല്ലെ... സോ സർനു പേടി.... അതോണ്ട് രണ്ട് ബോയ് ബാൻഡും ഇങ്ങടെ രണ്ടിന്റെയും അൻഡറിൽ ആക്കി...." അജാസ് ഓഹ് തിരുപ്പതിയായി.... അതിന്റൊരു കുറവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു....

"എന്നാ പ്രോഗ്രാം?" "നെക്സ്റ്റ് മന്ത്‌!"സിദ്ധാർഥ് സർ... പിന്നേ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു.... രാത്രി നേരം ഇരുട്ടിയിട്ടും മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല... ♩✧♪●♩○♬☆♩✧♪●♩○♬☆♩✧♪●♩○♬☆♩✧♪●♩○♬☆ പിറ്റേന്ന്..... അസ്ഹ രാവിലെ എണീറ്റു വീട് ഫുൾ തിരഞ്ഞിട്ടും ഇഹാനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് വേഗം പോയി റെഡി ആയി കമ്പനിയിലേക്ക് പോയി.... അവള് നേരത്തെ എത്തിയതോണ്ട് കമ്പനിയിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.... അവൾ മെല്ലെ മോളിലേക്ക് കേറി മീറ്റിംഗ് റൂമിലേയ്ക്ക് എത്തി നോക്കി.... അവിടാരെയും കാണാത്തോണ്ട് അവള് അവൾടെ കാബിനിലേക്ക് പോയി നോക്കി.. അവിടെ നോക്കിയപ്പോ അസ്ഹയുടെ ചെയറിൽ ഇരുന്നു കൈയിൽ തല താങ്ങി ഇഹാൻ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്.... അവനെ കണ്ടപ്പോ അവൾടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ചിരി വിരിഞ്ഞു... അവൾ മെല്ലെ ഒച്ചയിടാതെ അകത്തേക്ക് കേറി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.... മെല്ലെ അവന്റെ മുഖത്തോട് മുഖം അടുപ്പിച്ചു.. അവൾ അവന്റെ മുഖത്താകെ കണ്ണോടിച്ചു... അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ അവൾടെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കി.... വലത്തേ കണ്ണിനു താഴെയായി മുഖത്തിന്‌ ഭംഗി കൂട്ടാനായി ഇരിക്കുന്ന കറുത്ത മറുകിൽ അവൾ മെല്ലെ തൊട്ടു.... പെട്ടന്നാണ് ഇഹാൻ കണ്ണ് വലിച്ചു തുറന്നത്............. (തുടരും)

