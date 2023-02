💖 HeZliN💖: ഭാഗം 52

രചന: Jumaila Jumi

ഹെസ്‌ലി..just ഫൈവ് മിനിറ്റ്..ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം..അത് വരെ താൻ ടെൻഷൻ ആവാതെയിരിക്ക്..ഓകെ.. അത്രയും പറഞ്ഞു അവളുടെ കവിളിൽ തട്ടിയതും അവൾ അവനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് അവന്റെയൊപ്പം പോയി.. ഷാനു നിങ്ങൾ എന്റെ കാറിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി..ഓകെ.. മ്.. അവരുടെ കാർ ""Sky-high"" എന്ന ഒരു ഫ്ളാറ്റിലോട്ട് ആണ് പോയത്..കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഷാനു മിഥുന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി.. എന്തിനാടാ ഇതൊക്കെ..ഒരാഴ്ചത്തെ കാര്യം അല്ലെ ഒള്ളു..ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോട്ടലിൽ റൂം മതി.. ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്..അമ്മയെ കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാ..പക്ഷെ അമ്മക്ക് അമ്മയുടെ കോഴികളെയും പശുക്കളെയും വിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു.. അപ്പൊ നീ ഒറ്റക്ക് ആണോ ഇവിടെ.. ഞാൻ പോലീസ് കോർട്ടർസിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നെ..അവിടെയൊരു അഞ്ചാറു പേരുണ്ട്..ഇവിടെ ആണേൽ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ആവില്ലേ..അതാ അങ്ങോട്ട് മാറിയത്..നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന വരെ ഇവിടെ നിൽക്കാം.. ഓകെ.. റൂമിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കീ തന്നു ..

നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവു..അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഫുഡും കൊണ്ട് വരാം.. അവൻ പോയതും ഷാനു ലഗേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് അകത്തോട്ട് വെച്ചു.. ഹെസ്‌ലി നീ പോയി ഫ്രഷ് ആവു. ഷാനു ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് പറ.. പറയാം..ആദ്യം നമുക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് relax ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം.. ഇനി അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യം ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഹെസ്‌ലി ഡ്രെസ്സ് എടുത്ത് ഫ്രഷ് ആവാൻ കയറി..അവൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും മിഥുൻ ഫുഡ് കൊണ്ടന്ന് തന്ന് പോയിരുന്നു..ഷാനു ഫ്രഷ് ആയി വന്നതും രണ്ടാളും ഫുഡ് കഴിച്ചു..കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഹെസ്‌ലിയോട് ബാൽക്കണിയിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പോയി.. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഹെസ്‌ലി അങ്ങോട്ട് എത്തി.. വാ ഇവിടെ വന്നിരിക്ക്‌.. അവനു തൊട്ടടുത്തുള്ള ബീൻ ബാഗ് കാണിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു..ഹെസ്‌ലി അവിടെ പോയി ഇരുന്നു.. ഇനി ചോദിച്ചോ നിനക്ക് അറിയാൻ ഉള്ളതെല്ലാം.. എനിക്ക് ഒന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി.. അത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്തെന്ന രീതിയിൽ മുഖം ചുളിച്ച് അവളെ നോക്കി.. നമ്മളിവിടെ റസാഖിനെ തേടി വന്നതാണോ..

അവളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഷാനു ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പുറത്തോട്ട് നോക്കി ഇരുന്നു.. ഷാനു..ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി താ..റസാഖിനെ അല്ല..മിച്ചുവിനെ തേടി വന്നതാ നമ്മളിവിടെ.. അവളെ പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അവൻ പറഞ്ഞു..അത് കേട്ട് ആദ്യം അവൾ ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും പിന്നെ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുച്ഛം കലർന്നു..അത് ഷാനു കാണുകയും ചെയ്തു.. ഓ അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിനെ തേടിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നല്ലേ..ഇതിൽ എനിക്കെന്താ റോൾ.. ഹെസ്‌ലി നീയെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നെ.. ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം..അത്രയും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ വേഷം കെട്ടിച്ചു ഒരു കോമാളിയാക്കി നിർത്തിയിട്ട് അവൻ അവന്റെ സുഖവും സന്തോഷവും തേടി പോയി..അവൻ പൊക്കോട്ടെ..പിന്നെന്തിനാ എന്നെ അങ്ങനെയൊരു വേഷം കെട്ടിച്ചേ..ഞാൻ അല്ലല്ലോ അവനോട് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത്..ആണോ.. അവൻ അവന്റെ സുഖവും സന്തോഷവും തേടിയാണ് പോയതെന്ന് നിന്നോടാരാ പറഞ്ഞേ.. ആരും പറയൊന്നും വേണ്ട..അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതാ.. നീയെന്ത് കണ്ടെന്നാ ഈ പറയുന്നേ.. ഷാനു അവളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടതും അവൻ അവിടെ നിന്നും എണീറ്റു..

എന്നിട്ട് അവളുടെ ഫോണിൽ എന്തോ നോക്കിയിട്ട് ഫോൺ അവന്റെ മടിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു..ഷാനു ആ ഫോൺ എടുത്ത് അവളെ നോക്കിയിട്ട് ആ ഫോണിലോട്ട് നോക്കി..അതിൽ മിച്ചുവും ഒരു പെണ്ണും കൂടി marriage കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു..അത് കണ്ട് വിശ്വാസം വരാതെ അവൻ അവളെയും ആ ഫോണിലോട്ടും മാറി മാറി നോക്കി.. അതിലുള്ളത് ഇയാളുടെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് തന്നെയല്ലേ..അല്ലാന്ന് ഇയാള് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല..കാരണം അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ റിങ് അത് ഞാൻ അവൻക്ക് കൊടുത്തതാ.. ഫോട്ടോ മോർഫിംഗ് ചെയ്യുമ്പോ അതൊന്നും അതിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ..അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ ഒറിജിനൽ ആണെന്നുള്ളതിന് വേറെ പ്രൂഫ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ.. നിനക്ക് ഈ ഫോട്ടോ എവിടുന്ന് കിട്ടി.. ഒരു നമ്പറിൽ നിന്നും എനിക്ക് വന്നതാ.. ഷാനു അപ്പൊ തന്നെ ആ നമ്പർ എടുത്ത് ഡയൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.. കാര്യം ഇല്ല ഷാനു..ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടിയ അന്ന് മുതൽ ദേ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ ഡയൽ ചെയ്ത നമ്പർ ആണ് അത്..ഇത് വരെ ആ നമ്പർ on ആയിട്ടില്ല..

എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോ വിട്ട് തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവൻ എടുത്ത നമ്പർ ആവും ഇത്.. ഞാൻ ഇതൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല.. So what.. അവൻക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.. അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഹെസ്‌ലി അവനെ നോക്കി പുച്ഛിച്ച് കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് നോക്കി നിന്നു.. ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന് ഇങ്ങനെയും പറ്റിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ.. പറ്റിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെന്തിന് എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ എനിക്ക് msg അയക്കണം.. ഷാനു പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഹെസ്‌ലി ഞെട്ടലോടെ അവനെ നോക്കി.. എന്താ പറഞ്ഞേ..മിച്ചു msg അയച്ചെന്നോ.. അതേ. അപ്പൊ തന്നെ അവൻ അവന്റെ ഫോൺ അവൾക്ക് കൊടുത്തു..അതിൽ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്നും ""Shanu please help me..വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും എന്റെ ആയുസ്സിന്റെ എണ്ണം കുറക്കാണ്.."" എന്നൊരു msg കണ്ടു.. ഇത്..എന്നു.. മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ എനിക്ക് വന്ന msg ആണിത്..ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗുണ്ടൽപേട്ടിൽ ആണ്..മിച്ചുവിന്റെ നമ്പർ ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയപ്പോ different place ആണ് കാണിച്ചിരുന്നത്..

പക്ഷെ ഈ നമ്പർ കാണിക്കുന്നത് ഒരേ place ആണ്..so മിച്ചു വേറെ ആരുടെയോ ഫോണിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് msg അയച്ചിട്ടുള്ളത്..I think..He is kidnapped.. What.. Am not sure..It's my assumption.. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര്.. I dont know.. നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷൻ trace ചെയ്ത് പൊക്കൂടെ.. നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെയാണ് പോയത്..ആ ചേരിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഗേരേജിൽ ആണ് ആ നമ്പറിന്റെ exact ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചിരുന്നത്..പക്ഷെ അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോ ആരെയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല..പിന്നെ അവിടെയുള്ളവർ പറയുന്നത് നീയും കേട്ടതല്ലേ..may be നമ്മള് ഇവിടെ എത്തിയ കാര്യം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്..അതാണ് അവർ അവിടെ നിന്നും മാറിയത്.. ഇപ്പൊ ഈ നമ്പർ trace ചെയ്ത് നോക്കാലോ.. അതൊക്കെ മിഥുൻ നോക്കിയതാ..ആ ഗേരേജിൽ വെച്ചാണ് ആ നമ്പർ അവസാനമായി on ആയത്..പിന്നെ അത് ഇതുവരെ on ആയിട്ടില്ല.. ഈ മിഥുൻ ആരാ.. എന്റെ കോളേജ് mate ആയിരുന്നു..ഇപ്പൊ ഗുണ്ടൽപേട്ടിലെ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആണ്.. ഓ..ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ..

ആദ്യം നിനക്ക് വന്ന ആ ഫോട്ടോ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണം..അവന്റെ കൂടെയുള്ള ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പക്കാ ഫ്രോഡ് ആണെന്ന്.. എന്ത് ചെയ്യാനാ ഉദ്ധേശം.. ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ മിഥുന് ഒന്ന് സെന്റ് ചെയ്യട്ടെ.. അവൻക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ തന്നെ അവൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു.. എടാ ഈ പെണ്ണിനെ നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം..മിച്ചുവും ഇവളും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം.. അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലടാ.. ഷാനു മിഥുനോട് ഫോട്ടോ കിട്ടിയ കാര്യം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു.. അല്ല നിനക്ക് അറിയോ ഇവളെ..ഇവളെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു വശപിശക് തോന്നുന്നുണ്ട്.. നിന്റെ ഊഹം ശരിയായ..കർണാടക പോലീസ് തലക്ക് വിലയിട്ട മുതലാണ് അത്..സെക്സ് റാക്കറ്റിങ് മുതൽക്ക് murder വരെയുണ്ട് ഇവളുടെ പേരിൽ..ഇത് വരെ ഇവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കർണാടക പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല..I think michu is her custody..അല്ലേൽ ആർക്കോ വേണ്ടി ഇവൾ അവനു വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുന്നു..

ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ.. എങ്ങനെയെങ്കിലും .മിച്ചുവിനെ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണം.. അവളുടെ ഒപ്പം ഇവനെയും കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അവൻ പുറം ലോകം കാണില്ല.. മ് മ്.. എന്താ വേണ്ടേ എന്നു എനിക്കറിയാം..എന്തായാലും നീ നാളെ വാ.. ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതും മിഥുൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഷാനു ഹെസ്‌ലിയോട് പറഞ്ഞു.. ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ.. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവനെയാരോ കിഡ്നാപ് ചെയ്തതാണെന്ന്..ഇപ്പൊ നിനക്ക് വിശ്വാസം ആയല്ലോ.. സോറി.. Its ok.. നാളെയെന്തായാലും ഞാനും അവനും കൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്..നീ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി.. അയ്യോ..അത് പറ്റില്ല..എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് പേടിയാ.. എന്തിന്.. എന്തിനെന്നോ..ഒരു പെണ്ണിനെ അതും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തു ഒറ്റക്ക് ഒരു റൂമിൽ ആക്കി പോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിന്നുന്നു മനുഷ്യാ.. അതിന് നീ പെണ്ണാണെന്ന് ആർക്കേലും തോന്നണ്ടെ.. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ.. ഉണ്ടോന്ന്.. ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്ത് തരോ.. ഷാനു പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ കണ്ണും മിഴിച്ചു അവനെ നോക്കി നിന്നു..

എന്തേ മറുപടി ഒന്നും പറയാത്തെ.. സംശയം ഉണ്ടേൽ തീർത്ത് തരോന്ന്.. അവളുടെ അടുത്തോട്ട് നടന്നു നീങ്ങി അവളുടെ രണ്ട് സൈഡിലും കൈ വെച്ച് അവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലയും താഴ്ത്തി നിന്നു.. ഇത്ര പെട്ടന്ന് എനർജി തീർന്നോ mrs അഹ്‌സാൻ ഖാസിം.. അവളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ട് മാറി അവൻ ചോദിച്ചതും അവൾ തലയുയർത്തി അവനെ നോക്കി.. ഞാൻ..അത്..പിന്നെണ്ടല്ലോ. ശ്.. ശ്.. നീ ഈ കുരക്കും പട്ടി കടിക്കില്ല എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ.. അവളുടെ തോളിൽ കൂടി കൈ ഇട്ട് അവൻ ചോദിച്ചതും അവൾ അതേ എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി.. ആ ഏകദേശം നീ ആ ടൈപ് ആണ്..ഡയലോഗ് മാത്രേ ഒള്ളു..ആക്ഷൻ ഇല്ല..ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മഞ്ഞു കൊള്ളേണ്ട.. ചെല്ല് പോയി കിടന്നോ.. പിറ്റേന്ന് മിഥുൻ വന്നതും ഷാനു അവന്റെയൊപ്പം പോയി.. ഹെസ്‌ലി ഞങ്ങൾ വരാതെ ഈ ഡോർ തുറക്കരുത്..ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി നിനക്ക് കാൾ ചെയ്യും അപ്പൊ മാത്രം ഡോർ തുറന്നാൽ മതി..പിന്നെ ഫുഡ് അവിടെ ടേബിളിൽ ഉണ്ട് കഴിക്കണം..പിന്നെ.. ഓ എന്റെ ഷാനു ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടിയൊന്നും അല്ല..ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം..

നിങ്ങള് പോവാൻ നോക്ക്.. മ് മ്.. ആ പിന്നേ.. ഉയ്യോ..ന്റെ പൊന്ന് മിഥുൻ ചേട്ടാ ഇതിനെയൊന്ന് കൊണ്ടോവോ.. മിഥുൻ കുറച്ചു മാറി നിന്ന് ഇവരുടെ സംസാരം നോക്കി നിക്കായിരുന്നു..അവർ പോയത്. ഹെസ്‌ലി ഒരു ചിരിയോടെ വാതിൽ അടച്ചു.. കാറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഷാനുവിന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഹെസ്‌ലിയുടെ അടുത്തു ആയിരുന്നു.. ശേ അവളെയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു.. എന്താടാ.. ഹേ ഹേയ് nothing.. അപ്പോഴാണ് ഷാനുവിന്റെ ഫോൺ അടിച്ചത്..അറിയാത്ത നമ്പർ കണ്ടതും അവൻ ഒരു സംശയത്തോടെ ഫോൺ എടുത്തു.. ഹെലോ mr ahsaan khasim.. എന്താണ് പോലീസ് ഫ്രണ്ടിനെയും കൂട്ടി കെട്ട്യോളെ അവിടെ ഒറ്റക്ക് ആക്കിയിട്ട് ആരെ താപ്പാൻ നടക്കാ.. അത് കേട്ടതും ഷാനു മിഥുനോട് വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു..

നീ ആരാടാ പന്ന$#@@ ഹാ കൂൾ മാൻ..ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നോട്ടെ..ആ കിളുന്ത് പെണ്ണിനെ അവിടെ ഒറ്റക്ക് ആക്കി പോന്നത് മോശം ആയി കേട്ടോ.. പൊലയാടി മോനെ..ആരാടാ നീ ..മറഞ്ഞു നിന്ന് കളി കാണാതെ വെളിച്ചത്തിലോട്ട് വാടാ.. ഹോ..വാപ്പാന്റെ ശൗര്യം മുഴുവൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ..any way.. നീ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒളിപോരാട്ടം വേണ്ട..നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് തന്നെ കളി തുടങ്ങാം..നീ കാത്തിരുന്നോ.. അത്രയും പറഞ്ഞു ആ കാൾ കട്ട് ആയി.. ഷാനു എന്താടാ.. നീ വണ്ടി ഫ്ളാറ്റിലോട്ട് വിട്.. എന്താടാ പ്രശ്നം.. അവൻ എല്ലാം അവനോട് പറഞ്ഞു.. ഇനിയിപ്പോ അവളെയും കൂട്ടി പോവാൻ ആണോ നിന്റെ പ്ലാൻ.. അതേ..റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യടാ..അതും അവളുടെ കാര്യത്തിൽ.. മിഥുൻ നോക്കി കാണുകയായിരുന്നു തന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മാറ്റം..ഹെസ്‌ലിൻ എന്ന ആ പെണ്ണിലോട്ട് അവൻ എത്രത്തോളം ചുരുങ്ങി എന്നു അവൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു......... തുടരും..

