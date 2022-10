ഹൃദയ സഖി .....💓: ഭാഗം 2

രചന: SANA

"ഓ... ഇങ്ങേരുടെ ക്ലാസ്സ്‌ ഇനി എപ്പോ കഴിയാന... ബോറടിച്ചിട്ട് പാടില്ല..." ആദ്യ ഹവർ തന്നെ തലയും ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് അനു... തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആര്യ ഏട്ടൻ വരുവോ ഇല്ലയോ എന്ന തിങ്കിഗിൽ ആണ്.... "ആ മാഷേ...." പെട്ടെന്നാണ് ക്ലാസ്സെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സാറ് പുറത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞത്... അതോടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് അങ്ങോട്ടായി... നോക്കിയതും സകല പിടകളും കണ്ണെടുക്കാതെ നോട്ടം തന്നെ...നമ്മുടെ അനു പുറത്ത് അലേഖ് സാറേ കണ്ടതും മുഖം വെട്ടി തിരിച്ചു പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി... "നിനക്കെന്താടി..." ആര്യ "എനിക്കെന്താന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ.. 😡.. ഇയ്യാളിപ്പോ എന്തിനാ ആവോ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തേ... വല്ല പ്രഭാഷണവും നടത്താനാണേൽ ഈശ്വരനാണെ ഞാൻ കൂവും..." " അൻവിക .... " ക്ലാസ്സിലെ സാറിന്റെ വിളിയാണ്... ഇതെന്തിനാപ്പോ തന്നെ വിളിക്കുന്നെ എന്നും ചിന്തിച് എഴുനേറ്റ് നിന്നു.... "അലേഖ് സാറ് വിളിക്കുന്നു ചെല്ലു..." ഈശ്വരാ 😨😱ഇന്നലത്തെ ബാക്കി തരാനാണോ ആവോ...അടുത്തുള്ള ആര്യയേ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ അവള് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു...

എന്തും വരട്ടേ എന്നും കരുതി പുറത്തേക്കിറങ്ങി.... വരാന്തയിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തി നോക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ആശാൻ.. ഇവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടിയ താഴെ പൊക്കോളും.. അല്ലേൽ വേണ്ട അതെന്റെ തലയിലാവൂലെ....എന്തിനാ വെറുതെ.. എന്നാലും എന്തിനാ തന്നെ വിളിച്ചേ..??ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ദേഷ്യമൊന്നും മുഖത്ത് കാണിക്കണ്ട.. നിഷ്ക്കു ആയി നിന്നേക്കാം...... "സാർ.😌.." വിളിയിൽ ആള് പെട്ടന്ന് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. "ഒഹ്...അൻവിക... 😊" "മാഷെന്തിനാ വിളിച്ചേ..😌😏" "അഹ്... തന്നോടൊരു സോറി പറയാൻ... ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു... പെട്ടെന്ന് ഇയ്യാള് വന്നു തട്ടിയപ്പോ ദേഷ്യം കൊണ്ടെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയതാ..I am sorry... " ങേ 🙄.. ഈ മുഖമല്ലല്ലോ പ്രതീക്ഷിച്ചേ... എന്നോട് വന്നു sorry പറയെ...😲 ഇപ്പഴാ ഇങ്ങേരെ അടുത്ത് നിന്ന് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റണേ.. ഇന്നലെ ഒരുമാതിരി കാണൽ അല്ലായിരുന്നോ.... ആള് നല്ല ചുള്ളനൊക്കെ തന്നെയാണല്ലേ..sorry പറഞ്ഞപ്പോ ചെറുതായ ആ കണ്ണിലേക്കാണ് ദൃഷ്ടി പായിച്ചത്.. ചെറുതാവുന്ന ആ കണ്ണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട്.. "ഹെലോ.ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.. ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ട്ടോ....." "ഹാ... It's OK...അല്ല എന്റെ പേരെങ്ങനെ അറിയാം..." "എ.. ഹ.. അ.. അത് ഇ.. ഇന്നലെ താൻ കൊണ്ടു വെച്ച നോട്ടിൽ നോക്കി കണ്ട് പിടിച്ചത ക്ലാസും പേരും..."

എങ്ങനെ ഒക്കെയോ തപ്പി പിടിച്ച് അലേഖ് പറഞ്ഞു... "ഓ..." "എന്ന ശരി ക്ലാസ്സിൽ പൊക്കോ.. ക്ലാസ്സ്‌ മിസ്സ്‌ ആക്കേണ്ട..." എന്നും പറഞ്ഞു അലേഖ് പോയി... പെങ്ങളുടെ തർക്കം പരിഹരിച്ച ആശ്വാസം ആയിരുന്നു മനസ്സിൽ .. ഇതിന് പിന്നാലെ എട്ടിന്റെ പണി വരുന്നുണ്ടെന്നറിയാതെ ചാർജുള്ള ക്ലാസിലോട്ട് ആശാൻ കയറിപ്പോയി.... മാഷിന്റെ പോക്കും നോക്കി പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു പെണ്ണും ക്ലാസിലോട്ട് കയറി.... ക്ലാസ്സിൽ കയറിയതും ഓരോന്നിന്റെ കണ്ണ് തന്റെ നേരെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി.. എന്തിനാ അലേഖ് സാറ് തന്നെ വിളിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ ഒന്നിനും ഇനി സമാധാനമുണ്ടാവില്ല... ഇപ്പൊ സാറ് ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം അടങ്ങി ഇരിക്കുന്നത്...സാറ് ക്ലാസ്സെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആര്യയും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല.. ബെല്ലടിച് സാറ് പോയതും തേനീച്ച കൂട്ടിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം കൂടെ വന്നു പൊതിഞ്ഞു.. എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞൊപ്പിച് എല്ലാത്തിനെയും ഓടിച്ചു വിട്ടു... "ടീ അനൂസേ സാറെന്തിനാ ശരിക്കും വിളിച്ചേ...."ആര്യ " അങ്ങേര് Sorry പറഞ്ഞെടി .." "നീയോ.." "കുഴപ്പല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു..." "അപ്പൊ നിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ.. ഇപ്പൊ ഉള്ള ഭാരമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ..." "ഇപ്പഴാ ഭാരം കൂടിയെ.." "ങേ 😨അപ്പൊ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ..." "No.. No....😌

ആരൂട്ടി നിനക്കറിയോ... സംസാരിക്കുമ്പോഴക്കെ ചെറുതായി താടിക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന നുണക്കുഴിയും.., ചെറുതാവുന്ന കണ്ണും കട്ടിയെറിയ പിരികകൊടികളും... ശരിക്കും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടെടി.." "നീ ഇത് ആരെ കാര്യ പറയണേ 😨.." "അലേഖ് സാറിന്റെ.. അല്ലല്ല..,എന്റെ മാഷിന്റെ..😌..." "Whaaattt😱😲...." "അതേടി.. ഞാൻ അങ്ങേരെ പ്രേമിക്കാൻ പോവാ...." "ങേ 😨😨...പ്രതികാരം വല്ലോം ആണോ..." "അല്ലടി പൊട്ടിക്കാളി... ഞാനെ ശരിക്കും പ്രേമിക്കാൻ പോക.. പ്രേമിക്ക മാത്രല്ല... ഇനി ഞാൻ അങ്ങേരെയേ കെട്ടു..ഡയറിൽ കുറിച്ചിട്ടോ .." "😳😮😮😮..." "എന്താടി തൊള്ളയും പൊളിച്ചു നോക്കുന്നെ.നീയും ഉണ്ടാവില്ലേ കട്ട സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് .." "പിന്നേ 😩...ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടേൽ അല്ലെ 😫😪😪..." "എന്ത്..." "ഏയ്.. ഒന്നുല്ല.. ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുവായിരുന്നു.അല്ല ഒന്നൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ ഈ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ.. പെട്ടെന്ന് പ്രേമമൊക്കെ പൊട്ടി മുളക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ...." "നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ നിക്കാൻ പറ്റോ ഇല്ലേ.." "എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം... ഞാൻ ഉണ്ടെടി കൂടെ 😕" "എന്താ ഒരു തെളിച്ച കുറവ്.." "മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ 😒.." "എന്ത് 🧐.." "അല്ലെയ്.. മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാ അറിയില്ലാന്നു പറയുവായിരുന്നു.. അങ്ങേര് ഭയങ്കര കലിപ്പനാണെ.."

"അതൊക്കെ എനിക്ക് പുല്ല.. നീ നോക്കിക്കോ അങ്ങേരായിരിക്കും എന്റെ ഭാവി വരൻ .." "കാലനും " "എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ..." "ഏയ്... ഞാനെന്ത് പറയാൻ.🥵.." പാവം നമ്മുടെ ആര്യ.. തലക്കടി കിട്ടിയപോലുള്ള നിർത്ത... ഒരു sorry യിലൂടെ ഇങ്ങളെ ഒരു പുലിവാൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൊച്ച് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല... ''അല്ലെടി... നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ... " ആര്യ "ആടി...ഞാൻ വായിനോക്കാനല്ല... ഞാൻ നാളെ തന്നെ ചെന്ന് പറയും സാറിനോട്..." "അമ്മേ 😨..." "അതിന് നീ എന്തിനാ അമ്മയെ വിളിക്കണേ.." "നീ ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ച പെണ്ണേ.. അങ്ങേരുടെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാഞ്ഞിട്ട.." "നിനക്കെന്തറിയാം അയാളെ പറ്റി... കൂടിയ രണ്ട് ചീത്ത കേൾക്കും.. അതൊക്കെ ദോ ഈ ചെവിയിലുടെ കേട്ട് ഇതിലൂടെ പുറത്തൊട്ട് കളയും... അത്രേ ഒള്ളു.." "നീ സീരിയസായിട്ടാണോ.." "ആന്നേ.. എനിക്ക് ശരിക്കിഷ്ട്ടായിട്ട.. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല...നിനക്ക് പേടി ആണേ നീ വരണ്ട.." "അല്ല നിക്ക് കുഴപ്പല്ല..ചെറിയ ഒരു പേടി അത്രേ ഒള്ളു..." രണ്ടിന്റെയും സംഭക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിനുള്ള സാറ് വന്നതും തൽക്കാലത്തേക്ക് സംസാരം നിർത്തി ക്ലാസ്സിലോട്ട് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു.... ❤❤ ഉച്ചക്ക് ലെഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ചുമ്മാ സംശയം ചോദിക്കാനെന്ന വണ്ണേ രണ്ടും സ്റ്റാഫ്റൂമിലേക്ക് കയറി...

രണ്ടും അത്യാവശ്യം പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായത് കൊണ്ട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല വിശദമായി സമയമെടുത്ത് തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്... സാറ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പറയുവാണെങ്കിലും കുറക്കന്റെ കണ്ണ് കോഴിക്കൂട്ടിൽ എന്ന് പറയും പോലെ ഇടക്കിടക്ക് അനൂന്റെ കണ്ണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അവളെ മാഷിലേക്കായിരുന്നു.... ഏതോ പുസ്തകത്തിലേക്ക് മിഴികൾ നട്ടിരിക്കയാണ് ആള്... ഡൗട്ട് വിശതീകരിച് കഴിഞ്ഞെന്ന് ആര്യ കാലിൽ ചവിട്ടിയപ്പോഴാണ് പെണ്ണറിഞ്ഞത്.. തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അവരെ കണ്ട് അലേഖ് ഒന്ന് ചിരിച്ചു.. "ഇന്ന് ഈ ചിരി കിട്ടി... നാളെ ഞാൻ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞാ എന്താവോ എന്തോ..." "എന്താവാൻ.. പിന്നേ നിനക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.. അത്ര തന്നെ.." "ഒന്ന് പോടീ നെഗറ്റീവ് അടിക്കാതെ...." "നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് റെഡി ആകുമെന്ന്.. മാഷ് ഇഷ്ട്ടല്ല പറഞ്ഞാ..." "പറഞ്ഞാലെന്താ.. തിരിച്ചു ഇഷ്ട്ടാണെന്ന് പറയും വരെ ഞാൻ പിറകെ നടക്കും..." "എന്നിട്ടും പിടി തന്നില്ലെങ്കിൽ... അങ്ങേര് വേറെ കെട്ടിയാൽ..." അനുവിന്റെ മനസ്സറിയാനെന്ന വണ്ണമാണ് ആര്യ ഓരോന്ന് കുത്തി ചോദിക്കുന്നത്... തന്റെ ഏട്ടനോട് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ വെറും അട്രാക്ഷൻ ആണോ.. അതോ? അസ്ത്തിക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുവാണോ എന്നറിയാൻ... " ചങ്ക് കുത്തുന്ന വാർത്താനമൊന്നും പറയല്ലേ.. പെണ്ണേ.... " "അല്ല.., അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച!!അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ...അങ്ങനെ ഒക്കെ ആയാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും.. അത് പറ..." ഇച്ചിരി സമയം അനു മിണ്ടാതിരുന്നു....

. "അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടായാലെന്താ... ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ആവും അത്ര തന്നെ..." "എന്ന് വെച്ചാ..." "എന്ന് വെച്ചാലെന്താ... മാഷിനെ ഞാൻ ആയാസ പെട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നും പടി ഇറക്കും... അദത്യാവിശ്യം ആയിരിക്കുമല്ലോ.. മറ്റൊരാളുടേതായി കഴിഞ്ഞാ വീണ്ടും ആശിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ... മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കും.., അത് കൈ വിട്ടു പോയെന്ന്... പക്ഷേ പടി ഇറക്കി വിട്ടാൽ പിന്നേ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരെയും കയറ്റില്ല എന്ന്..." "നടക്കുന്ന കാര്യം പറയ് പെണ്ണേ.." "നടക്കും.. ഞാനൊറ്റക്ക് തന്നെ ജീവിക്കും..." "ഇത് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തോന്നലുകളല്ലേ..." "ഒരെഥാർത്ത പ്രണയം ആണെങ്കിൽ അതൊരു യുദ്ധം പോലെയാണ്... തുടങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ്.. അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസ.... 😊" അതും പറഞ്ഞു അനു ക്ലാസിലോട്ട് വേഗത്തിൽ നടന്നു...കാര്യം ഇച്ചിരി സീരിയസാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആര്യയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് വികാരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു വന്നു...കൂടെ ചൊടികളിൽ മനോഹരമായ ഒരു പുഞ്ചിരിയുമുണ്ടായിരുന്നു... ❤❤❤ കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങിയ പോലെ....., ആര്യ പറഞ പോലെ സംഭവിക്കുമോ എന്നൊരു പിടിമുറുക്കം വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥ പടർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അനുവിൽ... അല്ലെങ്കിലും ഒരഞ്ചു മിനുട്ട് തികച് മാഷിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല..

എന്നിട്ടും ഇന്നലത്തെ വഴക് എല്ലാം മറന്നെങ്ങനെ മാഷിനെ പ്രണയിക്കാൻ തോന്നി... ആര്യ അങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഉള്ള് നോവൻ മാത്രം താൻ മാഷിൽ അടിമപ്പെട്ടോ..?? ഒരാട്രാക്ഷൻ അല്ല.. എന്തോ പ്രതേകിച്ചൊരിഷ്ട്ടം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു... ഇനി തന്നെ ഇഷ്ട്ടമല്ലെന്ന് പറയോ?? അതൊറ്റ വാക്കിൽ പറയുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല... പക്ഷേ വീണ്ടും വീണ്ടും പുറകെ കൂടിയാൽ ഇഷ്ട്ടപെടുമായിരിക്കോ.. അങ്ങനെ ഇഷ്ട്ടം പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ഒക്കുവോ...?? ഇല്ല...!.അങ്ങനെ ആയികൂടാ..... ആരൂട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ മാഷ് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കോ..?? അങ്ങനൊന്നു സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും ആവുന്നില്ല... എന്ത് കൊണ്ട്..?? എന്ത് കൊണ്ട് ഇത്രക്കും ഉള്ള് നോവുന്നു..... "അനൂസേ... ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല പെണ്ണേ.. നീ അത് വിട്ടേക്ക്..." "എന്നാലും നീ പറഞ്ഞ പോലെ മാഷ് വേറെ വല്ല പെണ്ണിനേയും കെട്ടോ..അതോ ഇനി മാഷിന് വേറെ വല്ല പ്രണയവും ഉണ്ടോ..." "ഏയ്... വേറെ പ്രാണയമൊന്നും ഇല്ല..." "അത് നിന്നോട് മാഷ് വന്നു പറഞ്ഞിരുന്നോ... ഉറപ്പിച്ചങ് പറയാൻ.." "എ.. ഏയ്... അതല്ല.. ഞാനെനിക്ക് തോന്നിയത് പറഞ്ഞതാ...🥵..." "ഹ്മ്മ്... ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ വല്ലോം ഉണ്ടേൽ..." ''നീ മാഷിനെ മറക്കോ... " "എന്റെ പട്ടി മറക്കും..ഞാനാ പെണ്ണിനെ അങ്ങ് കൊല്ലും.. അത്ര തന്നെ...." "😨😱

..ജയിലിൽ പോകുമെടി " "മാഷിന് വേണ്ടി അല്ലെ.. ഞാൻ കിടക്കും.ദേ... എന്റെ കൂടെ മാഷിനെ സെറ്റ് ആക്കാൻ വരുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം.. എന്ന് കരുതി എന്റെ മാഷിനെ വായിനോക്കിയിരുന്ന ഉണ്ടല്ലോ..." "ഓ.. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ മാഷിനെ.." "എന്ന നിനക്ക് നന്ന്......" ❤❤❤❤ "അസത്തെ.. കളിച് കളിച്ചു മാഷുമ്മാരെ തലയിലും നിരങ്ങാൻ പോകുവാണോ നീ..." രാത്രിയിൽ അമ്മയോട് മാഷിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഇത്.. അല്ലെങ്കിലും നീ പ്രേമിച്ചോടി എന്ന് പറയുന്ന മാതാജിയേ ഒക്കെ കിട്ടിയത് തന്നെ... "അമ്മക്കെന്തറിയാം..." "എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച് നല്ലോം അറിയാം.. ദേ ആ മാഷിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, പുറത്ത് പുളികൊമ്പിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലത് കിട്ടും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും... പോയി പോയി അവളെ പോക്കെങ്ങോട്ടാ നോക്കണേ..നിന്നെ പുന്നാരിച്ച് നോക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ... എനിക്കിങ്ങനെ തന്നെ വേണം..." "ഈ അമ്മ... നിങ്ങളൊന്നു മാഷിനെ കണ്ട് നോക്കു... അപ്പൊ പറയും നോക്കിക്കോ എന്ന്..." "പറഞ്ഞത് തന്നെ..നിനക്ക് പേടി ഇല്ലാത്ത ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട നീ ഇങ്ങനെ.." "എന്റെ അച്ഛനുണ്ടേൽ ഈ വഴക്കൊന്നും കേൾക്കേണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു... അച്ഛനെയും കൊണ്ട് നേരെ കോളേജിലേക് പോകും മാഷിനെ കാണും കല്യാണമുറപ്പിക്കും.. ആഹാ അന്തസ്..."

"നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ... 😡" എന്നും പറഞ്ഞു അമ്മ ചപ്പാത്തി മറിച്ചോണ്ടിരുന്ന ചട്ടകവും കൊണ്ട് എന്റെ നേരെ വന്നു.... അവിടെന്ന് ഓടി താൽക്കാലത്തേക്ക് രക്ഷപെട്ടു.... അടുക്കളയിൽ നിന്നും അമ്മ പിറുപിറുക്കുന്നത് കേൾക്കാം... താൽക്കാലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയില്ല... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്തോളും.. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാം... സമ്മതിക്കായി ഇല്ല.. ആദ്യമായാണ് ഒരാളോട് ഇഷ്ട്ടം തോന്നുന്നത്.. അതും മാഷിനോട്... ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാതെ ഞാനത് അമ്മയോട് തുറന്നും പറഞ്ഞു.. അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പൂർണ സപ്പോർട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട വേണ്ട... അതങ്ങനെയേ വരൂ.. എന്നാലും തന്റെ ഇഷ്ടം എത്രത്തോളമാണെന്ന് അറിയിക്കണം.... ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അത്രയും അടിമ പെട്ടു പോയി താൻ...ഇനി ഒരു പറിച്ചു നടൽ സാധ്യമല്ല... മുറിയിലേക്ക് പോയി കട്ടിലിലേക് മറിഞ്ഞു... മാഷിന്ന് sorry പറഞ്ഞ രംഗം കാതുകളിൽ അലയടിക്കുന്നുണ്ട്... അറിയാതെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വന്നു കയറി.. അതേ ചിരിയോടെ കണ്ണടച്ചപ്പോൾ കണ്ടു മാഷിനെ.... തിങ്ങി നിറഞ്ഞ താടിക്കുള്ളിലെ നുണക്കുഴികളും..., കട്ടിയേറിയ പിരികവും..,

സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചെറുതാവുന്നയാ കണ്ണും.. എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ മോഹം...ഉള്ള് കിടന്ന് മാഷിനെ കാണാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നു..ഹൃദയമിടിപ്പ് പോലും പതിവ് തെറ്റിച്ചു ഉച്ചത്തിൽ മിടിക്കുന്നുണ്ട്.... ചുമ്മാ ഇരുന്നു ഒരു സമാദാനം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ആര്യക്ക് വിളിക്കാനായി കട്ടിലിൽ നിന്നും ഫോൺ കയ്യെത്തി പിടിച്ചു..... ❤❤❤❤ "അവളുടെ ഒരു sorry മണ്ണാങ്കട്ട... ഇപ്പൊ അവളെന്റെ തലയിലായപ്പോ സമാദാനമായല്ലോ..." എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയം ആര്യ ഇന്നത്തെ കാര്യം അങ് എല്ലാവരോടുമായി വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ പറഞ്ഞു..... അത് കേട്ടതിന്റെ ദേഷ്യത്തിലാണ് അലേഖ്.. "നീ എന്തിനാ ദേഷ്യപെടുന്നേ... എന്തായാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണം...അതിനി ഞങ്ങൾക്ക് തേടി പിടിക്കേണ്ട... അനു നല്ല കുട്ടിയാ.. അവള് തന്നെ മതി..." അമ്മ "എന്തറിഞ്ഞിട്ട അമ്മ ഇത്...." "അതിനൊന്നും അറിയാനില്ല... അവളെ ഞാൻ കണ്ടതാ ഫോട്ടോയിൽ...സുന്ദരി കൊച്ച..." "ഓഹ്.. ഇനി എല്ലാരുടെ അവളെ എന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കാൻ നോക്കണ്ട.."

"അമ്മേ.... ഞാൻ ഏട്ടത്തി എന്നൊന്നും വിളിക്കില്ലാട്ടോ അനൂനെ.... 😛😛😝😝" "ആര്യ.. 😡" "എന്തിനാ അലറുന്നേ.. ഓ ഏട്ടത്തി എന്ന് വിളിക്കില്ല പറഞ്ഞിട്ട.. ഡോണ്ട് worry ഞാൻ വിളിച്ചോളാം..." "ഓ 😬😬... എനിക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം..." "നീ അവിടെ ഇരുന്നു കഴിക്ക്.... കഴിക്കാൻ ഇരുന്നാ പിന്നേ എണീക്കലില്ല.. ആര്യേ.. കുറച്ച് നേരത്തെക്ക് നീ മിണ്ടാതിരിക്...അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മക്ക് ഇവനെ രടിയാക്കാം.." അച്ഛൻ "എല്ലാരുടെ എന്നെ അങ് കൊല്ല്.. 😤😤... ദേ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം... ഈ കാര്യം ഇവിടെ ഇനി മിണ്ടിയ എന്റെ തനി കൊണം കാണും എല്ലാരും... 😡" 📳 🎶🎶yaroo yaaro naan yaaro.....🎶🎶 🎶🎶Unnai vitt naan viro.... 🎶🎶 🎶🎶Thannan thaniye endra enn elppayo 🎶🎶 🎶🎶Kaate kaate solvaayo 🎶🎶 🎶🎶kaalam thaandi solvaayo 🎶🎶 🎶🎶kanneer vett karayum enne kaappaayo 🎶🎶 📳 "അമ്മേ അനു ആണ് വിളിക്കുന്നെ..." "എടുക്കണ്ട 😬😤..." അലേഖ് "നീ പോട ഏട്ട.. എന്റെ അനൂന്റെ ഫോണെടുക്കണ്ടാന്ന് പറയാന്മാത്രം വളർന്നിട്ടില്ല. ഹാ 😤😤...." "മോളെ നീ അത് കട്ടാവുമ്പോഴേക്ക് എടുക്ക്... സ്പീകറിൽ വെച്ചോ..." "വേണ്ട 😡😡..." "ഞാൻ വെക്കും...😏..." അതും പറഞ്ഞോണ്ട് ആര്യ ഫോൺ അറ്റന്റ് ചെയ്ത് സ്പീക്കറിലിട്ടു.... "ഹലോ... അനൂസേ.... 😍പറയെടാ...." "ആരൂട്ടി... എനിക്കെന്റെ മാഷിനെ കാണണം ടി ീ.....😢....".......തുടരും………..........

