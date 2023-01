ഹൃദയം ❣️: ഭാഗം 22

രചന: അനാർക്കലി

"ആഹ് കിച്ചുവേട്ട.. " നന്ദു അവളുടെ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കിച്ചു അവളെ വിളിച്ചത്. അവൾ അവനു നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. "അമ്മേ ഇതാ നന്ദു.... " അവൻ അവന്റെ അമ്മക്ക് നന്ദുവിനെ പരിചയ പെടുത്തി.. അവൾ അവളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു.. "മോൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ.. " "ഹ്മ്മ്.. കിച്ചുവേട്ടന്റെ അമ്മയല്ലേ... " അവർ ഒന്ന് അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു.. "നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു.. എന്നാൽ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക്.... " "നന്ദു... " പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഹരി അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്.. അവൻ കിച്ചുവിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടതും അവരെ അടുത്തേക്ക് പോയി.. "അമ്മ എപ്പോ എത്തി.. അച്ഛൻ വന്നില്ലേ.. " "ആഹ് അവിടെയുണ്ട് മോനെ...ഞാൻ എന്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ..." അവർ അതും പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചിരിച്ചു. "നിങ്ങൾ നല്ല ചേർച്ചയാണുട്ടോ.. എല്ലാ ജന്മത്തിലും നിങ്ങളെ ഒന്നിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ... " അവർ അത് പറഞ്ഞതും കണ്ണിൽ നിന്നും രണ്ടുത്തുള്ളി കണ്ണുനീർ വീനിരുന്നു അത് അവർ കാണുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തുടച്ചു. എന്നാൽ കിച്ചു കണ്ടിരുന്നു.

അവന്റെ ഉള്ളം നീറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹരിയും നന്ദയും അവരെ നോക്കിയും ഒന്ന് ചിരിച്ചു. "എന്റെ കുറച്ചു ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നന്ദയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ... അമ്മേ ഒരു മിനുട്ട് ട്ടോ ... ഞങൾ ഇപ്പോൾ വരാം... " "ആഹ് ആയിക്കോട്ടെ മോനെ.." അവൻ നന്ദുവിനെ കൂട്ടി അവന്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അവൻ അവളെ ചേർത്തു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് നന്ദയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. "Guys this is my wife Nanda Harikrishnan" അവൾ അവർക്കെല്ലാം ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം അവൻ അവരെയെല്ലാം അവൾക്കും പരിചയപെടുത്തി.. എന്നാൽ അവൾക്ക് അവിടെ അധിക നേരം നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. അതറിഞ്ഞ ഹരി അവളോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു.. "എന്താണ് mahn... കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുറച്ചായില്ലേ വിശേഷം ഒന്നും ആയില്ലേ..." അതിന് അവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.. വേറെയൊന്നുക്കൊണ്ടുമല്ല..

ഇന്നലെ മുതൽ ഇതുമാത്രം കേട്ട് കേട്ട് അവൻ തന്നെ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വരുന്നവരും പോകുന്നവരും അവരോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു... അവൻ പിന്നെ അവരോട് ഒന്നും പറയാത്തെ അവിടെ നിന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോന്നു... അവൻ അവിടെ നിന്നും ദേഷ്യത്തിൽ തന്നെ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരാളെ ഇടിച്ചിരുന്നു. അവൻ ഒന്ന് നോക്കിയതും അവൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവളെ കണ്ടതും ദേഷ്യം ഇരട്ടിച്ചു.. "ദിയ മാറ്... " "എന്താ സർ ഇത്... ഞാൻ സാറേ ഗസ്റ്റ് അല്ലെ... അപ്പൊ എന്നോട് ഒന്ന് മര്യാദക്ക് പെരുമാറിക്കൂടെ.. " "നിന്നെ ഇവിടെ ഞാനല്ലല്ലോ വിളിച്ചത് ശ്രുതിയല്ലേ അപ്പോ അവൾ നിന്നോട് മര്യാദ കാണിച്ചാൽ മതി... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ പോകാൻ നിന്നതും വീണ്ടും അവൾ അവന്റെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നു.. "സാറേ.. സർ ന്റെ ഭാര്യയെ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ... അവൾ എവിടെ... ഇനി എങ്ങാനും ഒളിച്ചോടിപ്പോയോ... അല്ല അർജുൻ സർ നെയും കാണാനില്ല

അതുക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ... " അവൾ അത് പറഞ്ഞതും ഹരി അവളുടെ കരണം നോക്കി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ അതികം ആളില്ലാത്ത സ്ഥലം ആയതുക്കൊണ്ട് തന്നെ ആരും കണ്ടില്ല... "Mind your words...ഇനി എങ്ങാനും നീ അവളെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ കൊന്ന് കളയും ഞാൻ... " "ഞാൻ ഇല്ലാത്തത് ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത്.. സർ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് ... സർ ന്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടുകാരനും എവിടെന്ന്.. " അവൾ അതും പറഞ്ഞു മുഖത്തു കയ്യും വെച്ച് ശ്രുതിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി.. ഹരിയുടെ മനസ്സ് ആകെ നീരിപുകയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ വേഗം സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അവളെ അവിടെയെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു.. എന്നാൽ അവളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല... കിച്ചുവിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവനെയും കണ്ടില്ല... അവന്റെ തോളിൽ ആരുടെയോ സ്പർശനം ഏറ്റപ്പോൾ അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. ശ്രുതിയായിരുന്നു.. "എന്താ ഏട്ടാ... എന്തുപറ്റി.. " "നീ... നീ നന്ദുവിനെ കണ്ടോ... " "ആഹ് നേരത്തെ അർജുൻ സർനെയും വിളിച്ചു ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു... എന്താ ഏട്ടാ... " അവന്റെ മുഖം ദേഷ്യത്തൽ വലിഞ്ഞുമുറുകി..

അവൻ അവിടെ നിന്നും ദേഷ്യത്തിൽ ഡ്രസിങ് റൂം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. അവന്റെ പോക്ക് കണ്ട് അച്ചു ആകെ സംശയിച്ചു അവൻ പിറകെ പോയി... എന്നാൽ ശ്രുതിയുടെയും ദിയയുടെയും ചുണ്ടിൽ വിജയിച്ചവന്റെ ചിരിയായിരുന്നു.. ___________ ഹരിയുടെ കൂട്ടുക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്നും നന്ദു നേരെ വന്നത് കാർത്തിയുടെയും മാളുവിന്റെയും അടുത്തേക്കായിരുന്നു.. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അവളെ അച്ഛമ്മ വിളിച്ചത്.. "മോളെ നന്ദു... സ്റ്റേജിൽ നിലവിളക്ക് ഇല്ല.. വിശ്വൻ പറഞ്ഞു അത് ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലുണ്ടെന്ന് നീ അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് വായോ... " "ശരി അച്ഛമ്മേ... " അവൾ അതും പറഞ്ഞു നേരെ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് പോയി.. അവൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ശ്രുതി കണ്ടിരുന്നു. അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു കുതന്ത്രിത പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു. ശ്രുതി നേരെ കിച്ചുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി.. "അർജുൻ സർ... സർ നെ ഏട്ടൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്... സർ നോട്‌ ഏട്ടൻ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്..."

"ആഹ്... എന്നാ ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ.. " അവൻ അവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയതും ശ്രുതിയുടെ അടുത്തേക്ക് ദിയയും വന്നു.. അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഒന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം ഒന്ന് ചിരിച്ചു.. "നിനക്കുള്ള പണി വരുന്നുണ്ട് നന്ദ... ഇന്നത്തോടെ നീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ്ൽ നിന്ന് പുറത്താ..." ശ്രുതിയും ദിയയും അവിടെ നിന്നും മാറി നിന്നു.. "ഇന്ന് തന്നെ അപ്പുവിനോട് എല്ലാം പറയണം.. ഇതിനേക്കാൾ നല്ല സമയം ഇനി കിട്ടില്ല.. " കിച്ചു എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു __________ നന്ദു നിലവിളക്കെടുത്തു തിരിഞ്ഞതും അവൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കിച്ചുവിനെ കണ്ട് ഞെട്ടി.. "കിച്ചുവേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ... " "അപ്പു എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.. അവൻ എവിടെ.. " "സർ അതിന് ഇവിടെ ഉണ്ടോ... " അവൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. "കിച്ചുവേട്ടൻ എന്തായാലും സർ നെ നോക്ക് ഞാൻ പോട്ടെ..." അവൾ അതും പറഞ്ഞു പോകാൻ നിന്നതും അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നിലവിളക്ക് താഴേക്ക് വീഴാൻ പോയി. അപ്പോഴേക്കും കിച്ചു അത് പിടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നന്ദയുടെ കയ്യും അവന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു..

അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഒന്ന് നോക്കിയതും പെട്ടെന്ന് ഡോർ തുറന്നതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു... നന്ദയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കിച്ചുവിനെ ആണ് ഹരി കണ്ടത്. അവൻ പിറകിലായി അച്ചുവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരിയുടെ മുഖം ദേഷ്യത്താൽ വലിഞ്ഞു മുറുകി. നന്ദക്ക് ആകെ പേടിയാകുന്നുണ്ടായിരിന്നു.. അവൾ അവനോട് എന്തോ പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ കയ്യ് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് പതിക്കാനായി ഒരുങ്ങിയതും അവയെ തടഞ്ഞുവെച്ചുകൊണ്ട് കിച്ചു അവൾക്ക് മുന്നിൽ കയറി നിന്നു... "എന്താടാ അപ്പു നീ കാണിക്കുന്നേ... " കിച്ചു അവനോടായി ചോദിച്ചതും ഹരി ഒന്നും മിണ്ടാതെ നന്ദയെ തന്നെ രൂക്ഷമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് അവളുടെ കയ്യും പിടിച്ചു അവിടെ നിന്നും പോയി.. പിറകിൽ നിന്നും അച്ചുവും കിച്ചുവും അവനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെകിലും അവൻ അതൊന്നു കേഴക്കാതെ "എന്താ കിച്ചു ഉണ്ടായേ.. എന്താ അപ്പുവിന് പറ്റിയെ... " "എനിക്കറിയില്ല അച്ചു... ഞാൻ അപ്പുവിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ.. " "എന്ത് സംസാരിക്കാൻ... " "അത്.... " "എന്താടാ... " കിച്ചു അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതെല്ലാം അച്ചുവിനോട് പറഞ്ഞു... അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും അച്ചുവിന്റെ മുഖം മാറി...

"നീ എന്താടാ കാണിച്ചേ... നിനക്ക് ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ... എന്നിട്ട്. . ഇതറിഞ്ഞാൽ ഹരിടെ അവസ്ഥ നീ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ.. എന്റെ പെങ്ങളുടെ ജീവിതവും നശിക്കുമെടാ.. " "അത്കൊണ്ട് തന്നെയാ പറയാതിരുന്നത്... ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേൽ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ നന്നായി ബാധിക്കും എന്നും എനിക്കറിയാം. " "ഏതായാലും അവനും ഇതറിയണം... എത്രയും വേഗം തന്നെ... " അത്രയും പറഞ്ഞു അച്ചു കിച്ചുവിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്നും പോയി... അച്ചു അപ്പുവിന്റെയും കിച്ചുവിന്റെയും അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു അവിടെ നിന്നു... __________ നന്ദുവിനെയും കൂട്ടി ഹരി നേരെ കാറിൽ കയറ്റി തറവാട്ടിലേക്ക് പോയി... അവളോടുള്ള ദേഷ്യമെല്ലാം അവൻ ആക്സിലേറ്ററിൽ ആയിരുന്നു ചവിട്ടി തീർത്തത്.. നന്ദക്ക് പേടി തോന്നിയെങ്കിലും ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല... അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തറവാട്ടിൽ എത്തിയതും ഹരി അവളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവളുടെ കരണം നോക്കി ഒന്ന് കൊടുത്തു.

അടിയുടെ ശക്തിയിൽ അവൾ ബെഡിലേക്ക് വീനിരുന്നു... "നീ എന്താടി വിചാരിച്ചത് ഒരേസമയം രണ്ടുപേരയും വളക്കാമെന്നോ.... നിനക്ക് നാണമില്ലെടി ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ തന്നെ വലിയിട്ട് പിടിക്കാൻ.... ഹോ സോറി ഭർത്താവ് ആകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ നിനക്ക് അവനെ ആണല്ലോ ഇഷ്ടം.. പിന്നെ എന്തിനാടി പുല്ലേ... എന്നെ കെട്ടിയത്.. " അവൻ അതും പറഞ്ഞു അവളുടെ മുടിക്കുത്തിൽ പിടിച്ചു തന്നോട് വലിച്ചടുപ്പിച്ചു മുഖം നോക്കി ഒന്നുടെ കൊടുത്തു.. അവൾ വേദനക്കൊണ്ട് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു... "കല്യാണം കഴിഞ്ഞലെങ്കിലും നിനക്ക് അവനെ വെറുതെ വിട്ടൂടടി.... ഒരേ സമയം നീ പൊട്ടനാക്കുന്നത് എന്നെയും എന്റെ കിച്ചുവിനെയും ആണ്... അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നന്ദ.... എന്റെ കിച്ചുവിനെ ഇനിയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല... " അവൾ അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കരഞ്ഞുക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും കേഴ്ക്കാൻ കൂട്ടക്കാതെ അവൻ വീണ്ടും അവളെ അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു... അടിയുടെ ഇടയിൽ അവന്റെ കയ്യിൽ അവളുടെ താലി പെട്ടതും ഒരു നിമിഷം അവൻ അതിലേക്ക് നോക്കി..

"നിനക്കെന്തിനാടി ഇനി താലി.. അതൊക്കെ പവിത്രതയുള്ള ഭാര്യമാരുടെയാ... നിനക്ക് അത് അടുത്തുക്കൂടെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ... അത് കൊണ്ട് എന്റെ താലി നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇനി വേണ്ടാ... " "സർ പ്ലീസ്.. എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചോളു.. പക്ഷെ അതിൽ തൊടരുത് പ്ലീസ്.... " അവൾ പറയുന്നത് ഒന്നും അവൻ കേഴ്ക്കാതെ താലി പിടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു... അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു... അവൾ ഊർന്നു താഴെക്കിരുന്നു... "ഇനി നീ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല നന്ദ.... ഇറങ്ങി പോടീ.... " അവൻ അവളോട് ആക്രോശിച്ചതും...അവൾ അവനെ ഒന്ന് ദയനീയ മായി നോക്കി... ഇനിയും താൻ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നെ അവന്റെ ചവിട്ടും തൊഴിയും കൊള്ളാനോ അതും വിചാരിച്ചു അവൾ പോകാനായി നിന്നതും... "ഏതായാലും ഇത്രയും കാലം നീ എന്റെ ഭാര്യയായി കഴിഞ്ഞതല്ലേ... അപ്പോൾ ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് നിന്നിൽ ഇനിയും അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട്..." അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളെ പോക്കിയെടുത്തു കട്ടിലേക്കിട്ട് അവളിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു..അവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി.. അവൾ അവനെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിന്നു..

അവൻ അവളുടെ കൈകളെല്ലാം ബന്ധിച്ചു... അവളുടെ അധരങ്ങൾ കവർന്നു... അവളോടുള്ള ദേഷ്യത്താൽ അവൻ അവളുടെ മേൽചുണ്ടിലും കീഴ്ച്ചുണ്ടിലും അവന്റെ ദന്തങ്ങൾ ഏല്പിച്ചു മുറിവാക്കി... പതിയെ അവൻ അവളുടെ അധരങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചു കഴുത്തിലേക്ക് നീങ്ങി.. അവിടെയും അവന്റെ ദന്തങ്ങൾ ഓടി നടന്നു മുറിവേൽപ്പിച്ചു..അവളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ അവന്റെ വികാരങ്ങളെ മത്ത് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.. അവൻ അവളുടെ അനുവാദം പോലും ചോദിക്കാതെ അവൾ എന്ന സ്ത്രീയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി.. അവന്റെ മുന്നിൽ അവൻ തടസങ്ങളായ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും അവൻ അവളിൽ നിന്നും എടുത്തെറിഞ്ഞു... അവളുടെ നഗ്നമായ ശരീരത്തിലൂടെ അവന്റെ അധരങ്ങളും ദന്തങ്ങളും ഓടി നടന്നു...

നന്ദക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറം വേദന സമ്മാനിച്ചു അവളെന്നെ സ്ത്രീയെ മുഴുവനായും അവനെന്ന പുരുഷൻ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു... പതിയെ അവൻ തളർന്നു അവളുടെ മാറിലായി തലചായിച്ചു കിടന്നു... പതിയെ കണ്ണുകളും അടച്ചു.... എന്നാൽ ആ നിമിഷം മുതൽ ഹരി എന്ന വ്യക്തിയോട് നന്ദയ്ക്ക് വെറുപ്പും അറപ്പും തുടങ്ങുകയായിരുന്നു... ഭാര്യയാണേൽ പോലും അവളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അവളിലേക്ക് പൂർണമായും ഇറങ്ങി ചെന്നതിൽ....അവളുടെ കണ്ണുകൾ അനുസരയില്ലാതെ ഒഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു... ഇതേ സമയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്നും വണ്ടിയും എടുത്തു ഇറങ്ങിയ കിച്ചുവിനു കണ്ണീരാൽ ഒന്നും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല... അവന്റെ കാർ എതിർ ദിശയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു ലോറിയിൽ ചെന്നിടിച്ചു.......തുടരും…………

