ഇശൽ: ഭാഗം 21

രചന: നിഹാ ജുമാന

"Why not..!?" "Umm..that bcoz.." "Coz...?!" ആകാംഷയോടെ ജിയാൻ ചോദിച്ചു.. "That..that i hate u.." ചുണ്ടിൽ ഒരു കള്ളാചിരി ഒളിപ്പിച്ചു നിയ പറഞ്ഞ അത് കേട്ട് ജിയാൻ നെറ്റിചുളുക്കി ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചു നിയനെ നോക്കി.. "ന്നാ പോടീ..ന്നേ ഇഷ്ടല്ലേൽ പിന്നെ ഇജ്ജ് എത്തിനാ ന്നേ ഒട്ടി കെടക്കണേ.." "ഞ്ഞെ..ഞ്ഞെ..ഞ്ഞെ...പോടാ.."നിയ ഓനോട്‌ കൊഞ്ഞനം കുത്തികൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ കിടന്നു.ജിയാനും വല്യ മൈൻഡ് ആക്കാതെ തിരിഞ്ഞ കിടന്നു.. ___________ ദിവസങ്ങൾ പെട്ടന്ന് പൊഴിഞ്ഞുവീണു.ജിയാനും നിയയും ദുബായ് മൊത്തം കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി.കെൻസയെ അവരുടെ അടുത്ത നിന്ന് എങ്ങനെക്കയോ ടീം മിഷൻ കെൻസ മാറ്റിനിർത്തിപ്പിച്ചു.. ജിയനെയും നിയനെയും ഒറ്റക്ക് പറഞ്ഞ അയക്കും അവരുടെ പുറകെ നസ്രുന്റെ ഫാമിലിയും ആഷിയും ജീവയും റാഷിയും പാച്ചുവും പിന്നെ ഗേൾസ് ടീമും വേറെയായിരുന്നു കറങ്ങാൻ പോവാർ..

ഉള്ളിൽ എവിടേക്കോ ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും റാഹിൽ പതിയെ ഫൗസിയുമ്മയെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.പക്ഷെ സാകീറിനോട് അവന് മിണ്ടാൻ പോകാറില്ലയിരുന്നു... എല്ലാം ജിയാൻ അറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം ആലോചിച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു ഫൗസിയുടെ പേടി.ആദ്യമായി ആണ് ജിയാൻ ഇത്രെയും ദിവസം ഉമ്മിയുമായി മാറി നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ സങ്കടം ഓൻ നല്ലോണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജിയാൻ എപ്പോഴും ഉമ്മിനെ ഫോൺ വിളിക്കുമായിരുന്നു.. കാര്യമായിട്ട് കുഴപ്പങ്ങളോ കുയ്ക്കോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജിയാൻ ഉമ്മിന്റെ വെല്ലായ്മയിൽ സംശയങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അത്രക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു.. ___________ [റാഹിൽ] "ഡാ....!!" ഫൗസിഉമ്മാക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർന്ന എന്തോ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതെനീ..പെട്ടന്ന് പുറകിൽ ന്ന അങ്ങനെ ഒരു അലർച്ച കേട്ടതും തിരിഞ്ഞ നോക്കി.. ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്..ഞാൻ ഓളെ ഒന്ന് സംശയത്തോടെ നോക്കി.. "കണ്ണില്ല ടോ തനിക്ക്‌.." എന്റെ നേരെ കൊരച്ചു ചാടികൊണ്ട് ഓൾ ചോദിച്ചു.

"കണ്ണല്ലേ ബ്ലെ ന്റെ മുഖതുള്ളത് അനക്ക് അതും കാണാനില്ലേ..👀👀" എന്റെ കണ്ണ് കാണിച്ചുകൊടുത്തോണ്ട് ഓളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു.അത് കേട്ട് ഓൾ ന്നേ നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട്. "ഡോ..ആളെ കളിയാക്കാ.." ഓൾടെ കാറൽ കേട്ടിട്ട് ആളുകൾ ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്.ഏതാ പടച്ചോനെ ഈ കുരിപ്പ്..ഞാൻ വേഗം അവിടെന്ന് സ്കൂട് ആവാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ഓൾ ന്റെ കൈയിൽ പിടിത്തം ഇട്ടു.. "എങ്ങോട്ട് ആടോ.." അന്റെ അമ്മായിന്റോടെക്ക്.. നാക്ക് ചൊറിഞ്ഞ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാള് ഉണ്ടായതോണ്ട് ഞാൻ ഡീസന്റ് ആയി നിന്നു.. "എന്താ കുട്ട്യേ അന്റെ പ്രെശ്നം..?!" ഓളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതും നിലത്തു വീണ് കിടക്ക്ണ ഓളെ ഫോൺ ഓൾ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തന്നു.ഹൊ ഇത്‌ നിലത്തു വീണതിന് ആണോ.. ഞാൻ അത് ഓൾക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു..ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.. "നിലത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇളിക്കുന്നോ.."എന്നെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓൾ ചോദിച്ചു...മ്മേ ഞാൻ ആണോ അത് തള്ളിയിട്ടത്..യാ ഗോഡെ..ന്നിട്ട് ഇൻക്ക് ഓർമല്ലല്ലോ.. ഓൾ പിന്നെയും എന്നെ നോക്കി എന്തക്കോ പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ട്.. "ഒരു ഫോൺ അല്ലേ അയിന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കാറാണെ..വേറെ വാങ്ങിയാൽ പോരെ..👀"

എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും ഓൾ ഒരു ചാട്ടം ആയിരുന്നു..ഹമ്മോ.. "പ്പഹ്ഹ..തന്റെ വാപ്പ ണ്ടാക്കിക്കണോ എനക്ക് വേറെ ഫോൺ വാങ്ങാനുള്ള കായ്..🤧🤧" "വാപ്പാനെ പറഞ്ഞാൽ&&& മോളെ അടിച്ച അന്റെ മോന്തന്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ മാറ്റും.." ഹല്ല പിന്നെ...🤬 ഓൾ എന്നെ ഒന്ന് അടിമുടി നോക്കി.പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തൊള്ള തൊറന്ന് തൃശൂർ പൂരം ആയിരുന്നു.പകച്ചു പോയി എന്റെ ബാല്യം മുതല് കൗമാരം..എജ്ജാതി തെറി..ഏതോ ഒരു കോളനി ടീം ആണ്..കണ്ടാൽ തന്നെ മനസിലാവും.. "ഡോ..%*+$/"-##++$"+//##%%"(ഓൾ) "😦😦"(ഞാൻ) എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതികരണം ഒന്നും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് തോന്നുന്നു.ഓൾ ഓളെ ഫ്രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് അവിടെന്ന് പോയി.എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാനാ..ഇത്രയ്ക്കു വെറൈറ്റി തെറി കേട്ടിട്ട് അന്ധം വിടാതെ നിക്കാൻ കയ്യോ.. ഓൾ പോയാ വഴി നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് നിലത്തു വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്റ്റിന്റെ സ്ലിപ് കണ്ടത്..ഓൾ താണ് തോന്നുന്നു..ഞാൻ അത് എടുത്ത അതിലെ പേര് വായിച്ചു.. "ദിൽന..." _____________ (സന)

രാവിലെ എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു കെൻസ റൂം ന്ന വന്നത്.. "ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗയ്‌സ്.."(കെൻസ) "മോർണിംഗ്.." ജിയാന്റെ അടുത്ത ഇരിക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ ആണ് അവിടെത്തെ ചെയർയിൽ നിയ കേറിയിരുന്നത്.അത് കണ്ട് ഓൾ പ്ലിങ്ങി പോയെങ്കിലും പുറത്തു ചമ്മൽ കാട്ടാതെ ഓൾ നസ്രുന്റെ ബ്രോന്റെ അടുത്ത പോയി ഇരുന്നു.. ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പുറത്തു ഗാർഡനിലേക്ക് ചെന്ന് ഇരുന്നു... ഇവിടെ ഇരിക്കൽ ആണ് പതിവ്.. "ഹൈ.."(കെൻസ) ഓ കീടം എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങട്ട് കെട്ടിയെടുത്തെ.. ഓളെ കണ്ടതും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാരുടെയും മുഖം ചുളിഞ്ഞു.. "ജിയാൻ ആർ യൂ ഫ്രീ ടുഡേ.."(കെൻസ) ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വന്ന് ഇരുന്നോണ്ട് ഓൾ ജിയാനോട് ചോദിച്ചു.നിയ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് നോ നോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.അത് കേട്ട് ജിയാൻ കേൻസയോട് ഫ്രീ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.കെൻസ ഒന്ന് മൂളികൊടുത്തു.ഓൾടെ സെഡ്‌ മുഖം കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാര്ക്കും ചിരി ഊറിവന്നു.. "ഹൈ..കെൻസ ഐആം ഫ്രീ..അനക്ക് ഓടക്കേലും പോവാണോ.."

അതാരപ്പ ചോയിച്ചേ എന്ന് കരുതി തിരിഞ്ഞ നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട്.. പാച്ചുക്ക.. _________ (നിയ) ഹും എന്താ ഓളെ പൂതി കണ്ടീലെ..ഓൾക്ക് ജിയാന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പോണോ.. ഞാൻ ഓൾ കാണാൻ വേണ്ടി ജിയാനോട് ഒട്ടി ആണ് ഇരുന്നത് ഒക്കെ.. പെട്ടന്ന് പാച്ചുവിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും ഓൾ ഓക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞു.ഇനി പാച്ചു ആയിട്ട് കറങ്ങാൻ ആയിരിക്കും ലെവളുടെ പ്ലാൻ.വൗ ഗ്രേറ്റ്.ക്യാമറ ഒന്ന് ചെരിച്ചു നോക്കൂ ഫോക്കസ് ഓൺ സന.മുഖം വീർത്തു ബലൂണ് പോലെ ആയിക്കണ് ഓൾത്.പാച്ചു സൺഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി സനയെ നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛിക്കാൻ മറന്നില്ല..ഇത്‌ ഒക്കെ കണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ പൊരിഞ്ഞ ചിരി ആണ്.. "എന്നെ ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്ത ഇജ്ജ് എന്തിനാടി എന്റെ മേലെ ഒട്ടിണെ.." പെട്ടന്ന് ജിയാന്റെ ശബ്‌ദം കേട്ടപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ ഓന്റെ മേൽ ആണ് ചാരി നിൽക്കണത് എന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്.ഞാൻ പെട്ടന്ന് ഓന്റെ എടുത്ത നിന്ന് വിട്ട് ഇരുന്നു.എന്നിട്ട് മുഖം കൂർപ്പിച്ചു ഓനെ നോക്കി. "ഞാനേ ആ കെൻസ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന..അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് പ്രേമം മൂത്ത അല്ല..ഞ്ഞെ.."

"ആണോ.." "ആന്നെ.." "അനക്ക് എന്തായാലും ഇന്നേ വേണ്ടാ ഓൾക്ക് എങ്കിൽ ഓൾക്ക് ന്നേ വേണം ആയിൽ എത്തിനാ ഇജ്ജ് അസൂയ കാട്ടണേ.."ജിയാൻ അങ്ങനെ ചോയിച്ചതും പെട്ടന്ന് തൊള്ളയിൽ ഒന്നും വരണില്ല.. "അപ്പൊ അനക്ക് ന്നേ ഇഷ്ടല്ലേ..?!" ഒരു കള്ളാചിരിയിൽ ജിയാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു.. "ഇങ്ങള് എന്നെ അല്ലേ കെട്ടിയത്..എന്നെ കെട്ടി എന്റെ ലൈഫ് കോഞ്ഞാട്ട ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങള് ഇനി ഓളെ കെട്ടിയിട്ട് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണ്ട..അത് വിചാരിച്ചാണ്..അല്ലാതെ ഇങ്ങളെ ഇഷ്ടം ണ്ടായിട്ട അല്ല.." തൊള്ളയിൽ വന്നത് ഒക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓനെ നോക്കി ഞാൻ മുഖം കോട്ടി.. ജിയാന്റെ മുഖം കണ്ടതും പറയാണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി പോയി..ഓൻ പെട്ടന്ന് തന്നെ എന്റെ അടുത്ത നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി.. ___________ (പാച്ചു) "U are So funny pachu..i cant handle my laugh..U know this day is my Favourite one i spended here.." "യാ..യാ.." സനന്റെ മുന്നിൽ ന്ന ഒന്ന് മെയിൻ വേണ്ടി ഈ പിശാശിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്നതാ..ഇതിപ്പോ എനക്ക് പാരാ ആണല്ലോ..ഈ ബലാലിനെ മലയാളം അറീലെ ന്നാ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോടെ..

ബ്ലഡി മാതൃകഭാഷയോട് സ്നേഹം ഇല്ലാത്തോൾ.. സനന്റെ മുഖത്തേക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് ഇടംകണ്ണിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നെ നോക്കി ചിരി അടക്കി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു..ചപ്രത്തലയത്തി.. ഹും..എനിക്ക് ഇത്‌ വേണം..എനിക്ക് ഇതുതന്നെ വേണം.. "വാ പോവാ.." പെട്ടന്ന് എവിടെ നിന്നോ ചാടി വന്നപോലെ ജിയാൻ പറഞ്ഞു.അത് കേട്ട് നമ്മളെ കെൻസ കീടത്തിന്റെ മുഖം വിടർന്നു കൂടെ തന്നെ എന്റേതും..ഹേയ്..രക്ഷപെട്ടല്ലോ.. അല്ലാഹോ..മറന്ന് ഓനെ എങ്ങനെ ഇവളെ കൂടെ വിട..നിയ കൊല്ലും നമ്മളെ... ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയതും അപ്പോഴേക്കും അവർ കാറിൽ കേറിയിരുന്നു.തിരിഞ്ഞ നോക്കിയതും മുഖം കനപ്പിച്ചു ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചു ഇരിക്കുന്ന നിയ.. ഹൊ..തല്ല് ണ്ടാക്കിയതാ ലെ... ഏതാ ഇതൊക്കെ..നന്നായിക്കൂടെ ഇതിന് ഒക്കെ..ഫീലിംഗ് ലജ്ജാവഹം..ഹാ നമ്മ സിംഗിൾ.. ____________ (ജിയാൻ)

ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പറഞ്ഞ കെൻസന്റെ ഒപ്പം ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽക്ക് ആയിരുന്നു പോയത്.ഓളെ എന്തക്കോ പറയുന്നു ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിൽ മുഴുവനും നിയ ആയിരുന്നു. 'ശേ..ഓൾക്ക് ഇഷ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവൂല..അല്ലെങ്കിലും എന്താ ഓൾക്ക് ഇത്രെ ജാഡ...തെണ്ടി..ഞാൻ ഓളെ ലൈഫ് കോഞ്ഞാട്ട ആക്കി പോലും..ഹും.. എന്നാലും..എന്താ ജിയാൻ..അന്റെ വൈഫ് അല്ലേ..ഓളെ ഉള്ളിലെ ഇഷ്ടം ഇജ്ജ് ഓൾ പുറത്തു കൊണ്ടു വരണ്ടേ..അയ്യേ..എന്താ ഇജ്ജ് ഇങ്ങനെ.. കറക്റ്റ്..അയ്ഷ..ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവളെയും കൊണ്ട് പോന്നത് ഓൾക്ക് ഇഷ്ടായി ണ്ടാവൂല..ഒക്കെ കച്ചറ ആയി..' മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് പെട്ടന്ന് കെൻസ എന്നെ തട്ടി വിളിച്ചത്.. "ഹാ.." "എന്താ ഇത്‌ ആലോചിച്ചു ഇരിക്കണേ..താ..Meet My friend.." "Hmm.." ഓൾക്ക് ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയതും പരിചിതമായ ആ മുഖം കണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നിടത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി.... തുടരും..

