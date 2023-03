ഇശൽ: ഭാഗം 30

രചന: നിഹാ ജുമാന

ഓന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നപ്പോൾ ആണ് നിലത്തു വീണ് കിടക്കുന്ന സിഗ്രെറ്റ് പാക്കറ്റ് കണ്ടത്.ഒരുനിമിഷം നെറ്റി ചുളിച്ചു നോക്കി ഞാൻ.ഓന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയതും അവിടെന്ന് പുക വരുന്നത് കണ്ട് എനിക്ക് എവിടുന്ന് ഒക്കെ ദേഷ്യം വന്നത് എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല.. "ജിയാൻ.." പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു അലർച്ച കേട്ടതും തിരിഞ്ഞ നോക്കി.കലി തുള്ളി നിൽക്കുന്ന നിയ.ഓളെ കണ്ടതും വല്യ കാര്യം ആക്കാതെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു പഫ് എടുത്ത വലിച്ചു ഊതി വിട്ടു.. "ജിയാൻ...എന്താ ഇത്‌.." എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന്കൊണ്ട് അരക്ക് കൈകൊടുത്തു എന്നെനോക്കി കണ്ണുരുട്ടികൊണ്ട് നിയ ചോദിച്ചു.. "കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നാണെ..." എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും ഓൾ ദേഷ്യത്തോടെ എന്നെ തുറിച്ചുനോക്കി ഭാവവ്യത്യസം ഒന്നും എന്റെ മുഖത്തു കാണാഞ്ഞിട്ട് ഓൾക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്.അത് ഒന്നും ശ്രേധിക്കാത്ത മട്ടിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പുകച്ചു.. പെട്ടന്ന് നിയ എന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് സിഗ്രെറ്റ് എടുത്ത നിലത്തിട്ടു എന്നെ നോക്കി അതിൽ നന്നായി ചവിട്ടി... "നിയ..." ___

എന്ന് അലറികൊണ്ട് പെട്ടന്ന് ജിയാൻ കൈ ഉയർത്തിയതും ഒരു അടി പ്രേതിക്ഷിച്ചു ഞാൻ രണ്ട് കണ്ണും ഇറുക്കി അടച്ചു.. കണ്ണ് തുറന്നതും എന്തോ ഓർത്തു കൈ താഴ്ത്തുന്ന ജിയാനെ ആണ് കണ്ടത്... "ന്തെ തല്ലുന്നില്ലേ.." "തല്ല് ചോയിച്ചു വാങ്ങിക്കരുത്.." എന്നെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടികൊണ്ട് ജിയാൻ പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാണിച്ചു.. "എന്തിനാ വലിക്കണേ..വേഗം വടിയാകാനോ..?!" ഓനെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോയിച്ചു.. "ഞാൻ വലിക്കും..ഇനിയും വലിക്കും..വടി ആവേണെൽ ആട്ടെ..അനക്ക് അതിന് ന്താ..കോപ്പേ..ഞാൻ ആരാ അന്റെ.." എന്റെ രണ്ട്ഷോൾഡറും പിടിച്ചു കുലുക്കികൊണ്ട് ജിയാൻ ചോദിച്ചു.മുഖത്തു വിരിഞ്ഞ ചിരി മാഞ്ഞുപോയി.ദേഷ്യത്തോടെ വീണ്ടും എന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയതും ഞാൻ ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി.. "ഞാൻ ആരാ ന്ന അറീലെ ജിയാൻ,,,?!" കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ അത് ചോദിച്ചതും പെട്ടന്ന് ജിയാൻ നോട്ടം തെറ്റിച്ചു.ഷോൾഡറിൽ വെച്ചിരുന്നു കൈ ഓൻ പിൻവലിച്ചു.. "അറീലെ ന്ന..പറ..ഞാൻ ആരാ..ഹാ.." ജിയാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു..

"പറ..ഞാൻ ആരാ ഇങ്ങൾക്ക്.." ജിയാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പെട്ടന്ന് തിരിഞ്ഞ നിന്ന് തല ഉഴിഞ്ഞു.. "പറ ജിയാൻ..ഞാൻ.." നിയയെ പറഞ്ഞ പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പ് തന്നെ ജിയാൻ തിരിഞ്ഞ നിന്നു. "ഒന്ന് പോയി തരോ...എനിക്ക് ഇയ്യ ആരും അല്ല..ആരും..ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചേലച്ച വേർപ്പിക്കാതെ ഒന്ന് പോയി തരോ..സമാധാനം വേണം..." അത്രയും ശബ്‌ദം എടുത്ത ജിയാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആയിരുന്നു നിയന്റെ മേൽ സംസാരിച്ചത്.ഒരിക്കലും ജിയാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിയ ആ മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു.ഒന്നും ഇല്ലേൽ ഓന്റെ മഹറിന്റെ ഒരേയൊരു അവകാശി അല്ലേ..😥😥നിയക്ക് ചങ്കിൽ ആരോ കുത്തുന്നത് പോലെ തോന്നിയിരുന്നു ജിയാന്റെ ഓരോ വാക്കും.. "ഞാ,,ഞാൻ ആരും അല്ല ലെ..ഇഷ്ടം ഇല്ലാതെ അല്ലേ ഈ മഹർ അണിഞ്ഞ തന്നത് ലെ..അതാകും..

"സങ്കടംകൊണ്ട് നിയക്ക് ഒന്നും വെക്തമാവുന്നില്ലായിരുന്നു.നിയന്റെ വാക്കുകൾ വിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. "ഞാൻ..." "അല്ല..ഈ മഹർ ഇഷ്ടം ഇല്ലാതെ അണിഞ്ഞത് ആകാം..എന്നാൽ...അന്നെ ഇഷ്ടായിരുന്നു..ഒത്തിരി..എന്റേതായിരുന്നു..പക്ഷെ..ഇപ്പൊ ഒക്കെ പോയി.. എന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള പെണ്ണ് ആയി ഇജ്ജ് നിൽക്കണ്ട..പക്ഷെ എന്റെ വാക്കിന് ഒക്കെ വില തന്നോടെ..പറഞ്ഞത് കേട്ടോടെ.. ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കൂലേ അതൊക്കെ.. ഏതുനേരവും ഇങ്ങനെ വഴക്കും പ്രേശ്നവും..എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടവുന്നില്ല..നിന്നെ കെട്ടി..ഇനി അനക്ക് ഉള്ള ചെലവ് ഞാൻ നോക്കണ്ടേ..അയിനും കൂടി ആണ് ഇങ്ങട്ട് വന്നത്..അതൊന്നും ഇജ്ജ് മനസിൽക്കണില്ല..ഇവിടെ പിജി മാത്രം അല്ല..വാപ്പച്ചിയുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചും ണ്ട്..ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യ് ണ്ട്..ഇത്‌ എല്ലാതും എന്റെ മൈൻഡ്ൽ കെടന്ന് ഹാൽ ഇളക് ആണ്..അയിന്റെ ഇടകൂടെ അന്റെ ഓരോ..." ജിയാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നിയന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുഒഴുകി.മൂക്കും കണ്ണും ഒക്കെ ചുവന്നു.അത് കണ്ടതും ജിയാൻ ആകെ വല്ലാണ്ട് ആയി..

"നിയ.." ജിയാൻ വിളിച്ചതും അതൊന്നും കേൾക്കാതെ നിയ കരയുകയിരുന്നു.. "നിയ.."ജിയാൻ ഗൗരവത്തിൽ വിളിച്ചതും നിയ തേങ്ങികൊണ്ട് മൂളി.അത് കണ്ടതും ജിയാൻ ഒന്നും പറയാണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി.ഓളെ അരയിൽ കൈ ചുറ്റി അടുപ്പിച്ചു നിർത്തി.. "പെണ്ണേ..കരയാൻ പറഞ്ഞല്ല..ഇജ്ജ് ന്നെ മനസ്സിലാകാതെ..എന്റെ സമാധാനിപ്പിക്കാതെ..ഓരോന്ന് ചോദിക്കാതെ ഇങ്ങനെ തെറ്റിയിരിക്കുന്നതും..എന്തു ചോയിച്ചാലും ഉള്ള് തർക്കുത്തരവും ആണ് എനക്ക് പിടിക്കാത്ത.."നിയ കുതറിമാറാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ജിയാൻ മുറുകെ പിടിച്ചു.. "ഞാ,,ൻ എന്ത്,,,എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ..ഞാൻ ഇങ്ങൾക്ക് ആരും അല്ലല്ലോ.." എന്ന് പറഞ്ഞ നിയ തേങ്ങി കരഞ്ഞു.. "താ..ഇതാണ് ഇൻക്ക് ഇഷ്ടവാത്ത..ചെറിയ കുട്ട്യാളെ പോലെ.."

"എനിക്ക്..എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയൂ.."നിയ ദേഷ്യത്തോടെയും സങ്കടത്തോടെയും പറഞ്ഞു.. "Okey..Okey..Dont cry..ആർക്കും വേണ്ടി ഇയ്യ ചേഞ്ച് ആവണ്ട..but..Please..Try to understand me.." പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പ് നിയ ഓന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം അമർത്തി ഓനെ ഇറുക്കി കെട്ടിപിടിച്ചിരുന്നു.. "Sorry..😥" ചുണ്ട് പിളർത്തി നിയ പറഞ്ഞതും ജിയാന്റെ മുഖത്തു ചിരി പടർന്നു.നിയനെ ഓൻ ഇറുക്കി പിടിച്ചു.. "പെണ്ണേ..." "മ്മ്..." "ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ലേ..?!!!" "മ്മ്.." "പറ ന്നാ.." "I hate u.."ചുണ്ടും കണ്ണും കൂർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജിയാനെ നോക്കി നിയ പറഞ്ഞു. "I Hate you even more Wifeyy.."ചുണ്ടിൽ ചിരി വരുത്തി ജിയാൻ പറഞ്ഞു.. "പോടാ.."നിയന്റെ മുഖത്തും ചിരി വിരിഞ്ഞിരുന്നു..... തുടരും..

