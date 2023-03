ഇശൽ: ഭാഗം 32

രചന: നിഹാ ജുമാന

"ഞഞ്ഞായി ന്നാ..വെറുതെ അല്ല രണ്ടാൾക്കും ചേരാൻ വിധി കിട്ടാത്ത..ഇങ്ങള് ന്നോട് മിണ്ടാൻ വാ ട്ടോ..തെണ്ടി.."നിയ ദേഷ്യത്തോടെ പോകാൻ നിന്നതും പെട്ടന്ന് ജിയാൻ ഓളെ പിടിച്ചു മടിയിൽ ഇരുത്തി.. "ടി..ഞാൻ അന്റെ കെട്ടിയോൻ അല്ലേ..തെണ്ടി ന്ന ആണോ അന്റെ വാപ്പ അന്റെ മ്മാനെ വിളിക്കൽ..ഹാ ആണോ..?!" കണ്ണുരുട്ടിയുള്ള ജിയാന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും ഞാൻ പുച്ഛത്തോടെ മുഖം കോട്ടി. "ഓ അല്ല.." "പിന്നെ ന്താ അനക്ക്..ന്നെ ദിയ ഇക്കൂസേ...ഇക്കാ..ന്നയെനി വിളിച്ചേ..ഹൊ..അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ തന്നെ എന്നാ ഫീലാ ന്ന അറിയോ.."ഉൽസാഹൊതോടെ ജിയാൻ പറഞ്ഞു.. "കക്കൂസോ..🙄" "പ്പഹ്ഹ..ഇക്കൂസ്‌ എടി..ദിയന്റെ ഇക്കൂസ്‌.."പറഞ്ഞ തീരും മുമ്പ് നിയ ഓന്റെ താടി പിടിച്ചു വലിച്ചിരുന്നു.ഉമ്മി ന്ന വിളിച്ചു ജിയാൻ അലറി.വേദനകൊണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് പൊന്നീച്ച പാറി പോയി.അവസാനം കെഞ്ചി പറഞ്ഞ നിയ ഓനെ വിട്ടു.. "ടാ..അന്നെ ഞാൻ എനക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളത് വിളിക്കും..മനസിലായ അനക്ക്...ഓന്റെ ഒരു കോയന്റെ കക്കൂസ്..ബ്ലാഹ്..ഇജ്ജ് ന്റെ പാക്കരൻ ആ...മനസിലായൊട കിളവൻ കെട്ടിയോൻ കോയാനെ.."എന്ന് വിളിച്ചു ഒരുവട്ടം കൂടി ഓന്റെ താടി പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് നിയ ഓന്റെ മടിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി..നിയ ന്ന വിളിച്ചു ജിയാനും ഓളെ പുറകെ ഓടി.. ••••••••••••••••••

മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം.. ഇന്ന് ഉമ്മിന്റെ ഡെലിവറി ആണ് ഇന്ന് ഞാനും ജിയാനും സാലിക്കയും എല്ലാരും നാട്ടിലേക്ക് പോവാ ന്ന.ആശിക്കയും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്.ഞങ്ങൾ മോർണിംഗ് ഫ്ളാറ്റിന് നാട്ടിൽ എത്തി.എയർപോർട്ടിൽ വായ്നോക്കി നിൽക്ക്ണ്ട് പാച്ചുക്കയും റാഷിക്കയും അവരുടെ അടുത്ത എത്തി നമ്മൾ നേരെ SK വില്ലയിലേക്ക് പോയി സലീനുമ്മ ണ്ട് അബിടെ ഓരും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ന്ന പറഞ്ഞ.റാഹിലും ഉമ്മച്ചിയും ഉപ്പച്ചി ഒക്കെയുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ... ഞങ്ങൾ എത്തും മുമ്പ് തന്നെ ഉമ്മയ്ക്ക് പ്രസവവേദന വന്ന് ലേബർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയിരുന്നു.റൂമിന്റെ പുറത്തിരുന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന വാപ്പച്ചിയെയും വാപ്പച്ചിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന റാഹിലും..ഈ കാഴ്ച്ചയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കേറുമ്പോൾ കണ്ടത്.. അത് കണ്ടപ്പോൾ അറിയാതെ മുഖത്തു ഒരു ചിരി വിരിഞ്ഞു.കൂടെയുള്ള സലീനമ്മയോട് അതിയായ ബഹുമാനവും..

ഉമ്മിയുടെ അലർച്ച കേട്ടതും ജിയാന്റെ കൈകൾ എന്റെ കൈയിൽ മുറുകി.എന്റെ കണ്ണും നിറഞ്ഞ വരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു.. ഉമ്മിന്റെ ശബ്‌ദം താഴ്ന്നതും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടതും എല്ലാരുടെയും മുഖം പ്രകാശിച്ചു.. ______ "അച്ചോടാ..വാവേ..റ്റ..റ്റെ.."കുഞ്ഞുകൈയിലും ചുണ്ടിലും ഒക്കെ ഉമ്മാ വെച്ചുകൊണ്ട് ജിയാൻ കുട്ടിയെ കളിപ്പിച്ചു.ജിയാന്റെ കുഞ്ഞുപെങ്ങൾ..പേര് ഇസ്‌വ..ഇനു ന്ന വിളിക്കാം എന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും തീരുമാനിച്ചു... ഇത്‌ 2 ആം മാസം ആണ് ഇനുന്..ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ട്‌..ചെറിയ കുട്ടി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഫങ്ക്ഷന് വെക്കുന്നില്ല.ബർത്തഡേ ആകുമ്പോൾ വെക്കാം എന്ന് കരുതി.ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് മാത്രം.. ഇനുനെ നോക്കാൻ ഇവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ട്..രണ്ട് ആങ്ങളമ്മാര് ആയോണ്ട് ആൾക്ക് ഫുൾ കോള ആയിരിക്കും.. റാഹിലും ജിയാനും മത്സരിച്ചാണ് ഓരോന്ന് ഓൾക്ക് വാങ്ങികൊടുക്കുന്നത്.സലീനമ്മ സ്വന്തം മോളെ പോലെതന്നെയാ ഇനുനെ നോക്കുന്നത്.ഫൗസിമ്മാക്ക് റസ്റ്റ് ആണ്..

ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഉള്ളോണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല.. ____ "ഹൊ..ഞാൻ കൊയങ്ങി.."ഇനുന്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ബെഡിലേക്ക് ഒറ്റ വീഴ്ച്ചയായിരുന്നു.നല്ല ക്ഷീണം.ഞാൻ ബെഡിലേക്ക് വീണതും അപ്പൊത്തന്നെ ജിയാൻ വന്ന് പിടിച്ചു എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ബാത്റൂമിലേക്ക് ഉന്തി തള്ളി വിട്ടു.കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നാൽ മതി ന്ന ..ഹൊ പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോവല്ലേ.. എന്നെനോക്കി ജിയാൻ കണ്ണുരുട്ടിയതും മനസില്ല മനസോടെ ഞാൻ പോയി കുളിച്ചു..കുളിച്ചു വന്നതും ആൾ അവിടെ ലാപ്പിൽ കളിച്ചു ഇരിക്കാണ്..ഇതിനാണോ എന്നോട് കുളിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞത്.. "നിയ..."ലാപ്പിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തി നോക്കാതെ ജിയാൻ വിളിച്ചു.. "ആ.." "നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആഷിയുടെയും നസ്രുന്റെയും നികാഹ് ആണ്.."ജിയാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ കണ്ണ് വിടർത്തി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു.ജിയാൻ തലയാട്ടിയതും ഞാൻ ബെഡിൽ ചാടി കളിച്ചു.. "എന്താടി കോപ്പേ അനക്ക്.."ന്റെ തുള്ളൽ കണ്ട് ജിയാൻ ചോദിച്ചു..ഞാൻ സന്തോഷംകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ വയ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഡിൽ കിടന്ന് പിന്നെയും കൊറെ ഡിയോ ഡിയോ സ്റ്റെപ് ഇട്ടു..

"നമ്മൾ ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത നമ്മൾ ചങ്കുകളും ലോക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത് നടക്കുന്നോൽ ആണ് നമ്മൾ😎അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങൾക്ക് മനസിലാവൂല.."എന്നെനോക്കി തൊള്ളയും തൊറന്ന് ഇരിക്ക്ണ ജിയാനെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു.അത് കേട്ട് കഷ്ടം എന്ന് ഒരു സ്പ്രെഷൻ ഇട്ട് ജിയാൻ പിന്നെയും ലാപ്പിൽ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി.. "അല്ല ജിയാൻ..റാഹിലിന് കല്യാണം നോക്കണില്ലേ വാപ്പച്ചി.."എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും ജിയാൻ ഒന്ന് നെറ്റി ചുളിച്ചു നോക്കി.. "എന്തെ അനക്ക് കെട്ടണോ.." ഹൊ കെട്ടിയതന്നെ ദാരാളം..😬 "എനക്ക് ഒന്നും മാണ്ട..അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ന്ന ഉള്ളു.." അല്ല ന്നും നമ്മക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂലെ..ഒന്നും ഇല്ലേ ഓന്റെ കല്യാണം മുടക്കിയല്ലേ ആ ഒരു കുറ്റബോധം എങ്കിലും വെച്ചു ഒരു കല്യാണം നടത്തികൊടുക്കാതെ..ശേ..ഇബ്ൻ ഒക്കെ എന്ത് സഹോദരൻ ആണ്..ഛെ ബ്ലാഹ്.. മനസ്സിൽ അത് വിചാരിച്ചു നിയ കിടന്നു.വർക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ജിയാനും കിടന്നു.പതിയ ജിയാന്റെ മൈൻഡിൽ നിയ പറഞ്ഞ കാര്യം വന്നു..

റാഹിലിന്റെ കല്യാണം നോക്കണ്ടേ..?! നാളെ വാപ്പച്ചിനോട് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാലോ..ഹമ്മ് വേണം.. മനസ്സിൽ അത് ഉറപ്പിച്ചു ജിയാനും കിടന്നു.. ••••••••••• റാഹിലിനോട് വാപ്പച്ചി കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചതും ഓൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടം ആണ് ന്ന പറഞ്ഞു..എന്നാൽ അത് നടത്താം എന്ന് എല്ലാരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു.. "നിയ..നിയ..ടി കോപ്പേ എവിടെടി.." റാഹിലിന്റെ കാര്യം സെറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞതും അടുത്ത ആഷിയുടെ എൻഗേജ്മെന്റിൻ പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് ന്റെ വാച്ച് കാണുന്നില്ല.ഓളെ വിളിചിട്ട് ആണേൽ കാണുന്നും ഇല്ല.. "നിയ..." "ഇതാ വരന്.." പിന്നെ വിളിച്ച അലറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓൾ എത്തിയിരുന്നു.ഓളെ കണ്ടതും ഞാൻ വായയും പൊളിച്ചിരുന്നു.ഒരു മെറൂൺ സാരി ആയിരുന്നു നിയ ഇട്ടത്...അതിൽ ഓളെ ഭംഗി കൂടിയത് പോലെ തോന്നി.എന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. "എന്താ.."പുരികം ഉയർത്തി ഓൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് ബോധം വന്നത്.വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞതും മുന്നിലെ വാർബോഡിൽ നിന്ന് ഓൾ അത് എടുത്തു തന്നു.എന്നിട്ട് എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കി.

ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്‌ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു..സത്യായിട്ടും..ഒന്ന് മൂളിയത്തിന് ശേഷം സാരിയുടെ വിരിവ് ശെരിയാക്കി ഓൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിന്നതും ഞാൻ ഓളെ കൈയിൽ പിടിത്തം ഇട്ടു..കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചു ഓളെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്തു നിർത്തി.പുറകിൽ കൂടി ഓളെ അരയിൽ പിടിച്ചു തന്നോട് ചേർത്ത നിർത്തി.എന്നിട്ട് ഓളെ കഴുത്തില് താടി തട്ടി നിന്നു.. "You are Looking so beautiful Wifeyy.."ഞാൻ മെല്ലെ ഓളെ ചെവിയിൽ മൊഴിഞ്ഞു.. ജിയാന്റെ വാക്കുകൾ കാതിൽ പതിഞ്ഞതും ശരീരം ഒന്ന് വിറച്ചു.ചുണ്ട് നാണത്താൽ ചിരിച്ചു.തള്ളി മാറ്റാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ചെക്കൻ വിടുന്ന ലക്ഷണം ഇല്ല.. "നിയ..."

ജിയാന്റെ വിളി കേട്ട് ചുണ്ടിൽ ചിരി വിരിഞ്ഞു.എന്തോ ഒരു ഫീൽ വന്നുപോയി. "മ്മ്..." "അതെയ്..."വീണ്ടും കുസൃതിയോടെ ജിയാൻ വിളിച്ചതും ഞാൻ അരയിൽ കിടക്കുന്ന ഓന്റെ കൈയിൽ നുള്ളി.ചെക്കൻ അപ്പൊ പിടി ഒന്ന് മുറുക്കി.. "ടി...." "ആ ന്ന..." പിൻകഴുത്തിൽ ജിയാന്റെ നിശ്വാസം തട്ടുന്നത് അനുസരിച്ച ഞാൻ നിന്ന് വിറക്കാൻ തുടങ്ങി.ജിയാൻ വിടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച മട്ടയിരുന്നു.എങ്ങനെയാക്കോ പിടിച്ചു തള്ളാൻ നോക്കി.ബട്ട് നോ പ്രയോജനം.. "വിട്.. ജിയാൻ.." "No..." "പ്ലീസ്..നമുക്ക്.. പോ..പോവണ്ടേ..നിക്കാഹിന് ടൈം ആയില്ലേ.."ജിയാൻ വിടില്ല എന്ന് കണ്ടതും ഞാൻ കെഞ്ചി.. "നമ്മൾ പോയില്ലേലും നികാഹ് നടക്കും.."കുസൃതിയോടെ ജിയാൻ പറഞ്ഞതും ഞാൻ ചുണ്ട് പിളർത്തി ഓനെ തല ചെരിച്ചു നോക്കി....... തുടരും..

