ഇശൽ: ഭാഗം 35

രചന: നിഹാ ജുമാന

"ഒന്ന് ഫോൺ വെച്ചു പോവോ..get lost.." സാലിയുടെ അലറച്ച കേട്ടാണ് സന റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത്.. "ഇജ്ജ് ഒറങ്ങില്ലേ.."സന കണ്ടതും സാലി ചോദിച്ചു. "ഇങ്ങനെയുള്ള അലറൽ കേട്ടാൽ ഉള്ള് ഒറക്കവും പോവും..😬"(സന) "അത്..."(സാലി) "തെയ്..അപ്പുറത്തു അവരെ ഉറങ്ങികാണും..വെറുതെ ഒരേ ഉണർത്താനോ..!"(സന) ആഷിന്റെയും നസ്രുന്റെയും റൂമിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് സന പറഞ്ഞു. "സോറി..ഞാൻ പെട്ടന്ന്..കാൾ.."(സാലി) "ഇതിന് മാത്രം അലറാൻ ആരാ ഫോണിൽ..👀"(സന) "അന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആ ചങ്ക് ഇല്ലേ..നാദിയ ഓൾ..ഷാഹിനാന്റെ അനിയത്തി ആണ്..വെറുതെ മനുഷ്യനെ വട്ട ആക്കാൻ വിളിക്ക..&#&&"(സാലി) "ആ വട്ടിന്റെ പേര് കാതൽ എന്ന് ആണോ..😌🙈"(സന) "ആ വട്ടിന്റെ പേര് കാതൽ എന്ന് അല്ല..പറഞ്ഞാൽ കൂടി പോവും..."(സാലി) പല്ലുകടിച്ചു സാലി പറഞ്ഞതും സന ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.. "നാദിയക്ക് എന്താ കൊയപ്പം..എന്റെ ചങ്ക് മാത്രം അല്ല കരളും ആണ് ഓൾ..ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പാവം..തനിതങ്കം..😍😌

എന്തായാലും ഇങ്ങള് ഒരുത്തിയെ കെട്ടൂലെ..അത് ഇബാളെ ആക്കിക്കൂടെ..?!"(സന) "No..!!!!ഷാഹിനാ ആയിട്ട് ഇനി ഒരു കണക്ഷൻ വരാന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണില്ല.."(സാലി) സന പറഞ്ഞ നിർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ സാലി പറഞ്ഞു.സാലിയുടെ ശബ്‌ദം ഉറച്ചത് ആയിരുന്നു.. "ഹൊ..എന്താണ് ഇങ്ങള്...??! പാച്ചുക്കന്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ ആണല്ലോ നാദി..അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാനും ഓൾ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ വരും..അപ്പൊ ഇങ്ങള് ന്നോടും മുണ്ടൂലെ..🤧"(സന) "അത് എങ്ങനെ അനക്ക് കണക്ഷൻ വരാ.."(സാലി) "അല്ല..ഭാവിയിൽ ഞാൻ പാച്ചൂന്റെ..മ്മ്..മ്മ്..മ്മ്...ആവും അല്ലോ..🙈"(സന) പെട്ടന്ന് സാലി ചോദിച്ചതും സന നാണത്തോടെ നിലത്തു കളം വരച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു.. "എന്ത് എങ്ങനെ..👀👀"(സാലി) "ഒന്ന് പോ അവ്ട്ന്ന് സാലിക്ക..🙈"(സന) "ഹാഹാ..നടക്കട്ടെ..എന്തായാലും ആ നാദിയെ ഇജ്ജ് പറഞ്ഞ മനസിലാക്കി കൊടുത്താളാ...ഞാൻ എന്തായാലും ഓളെ കെട്ടൂല..മനസിലാക്കി കൊടുക്ക് ഓൾക്ക്.."അത്രയും പറഞ്ഞ സാലി റൂമിലേക്ക് പോയി..

ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് ന്റെ രക്തം തിളച്ചു.ജിയാനെ നോക്കി പല്ലുരുമ്പിയതും ഓൻ എനക്ക് ഇളിച്ചു കാണിച്ചു തന്നു.. "കെൻസ...."(ജിയാൻ) "ഹാ..ജിനു..ഐ മിസ്സ് യൂ സൊ മച്ച്.."(കെൻസ) ജിയാൻ പേര് ഊരിവിട്ടതും കെൻസ ഓടി ചെന്ന് ഓനെ കെട്ടിപിടിച്ചു.കെൻസ ഓനെ വീടിപ്പിച്ചതും നിയ ഓന്റെ പുറകിൽ നുള്ളി.ജിയാൻ പതിയെ എരുവ് വലിച്ചു ഓളെ നോക്കി നിയ ഓനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചതും ജിയാൻ ഒരുമാതിരി എക്സ്പ്രെഷൻ ഇട്ട് നിന്നു.. "ഹേയ് നിയ...👋"(കെൻസ) നിയനെ നോക്കി കൈ ഉയർത്തികൊണ്ട് കെൻസ വിളിച്ചു ഓളെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് നിയ റൂമിലേക്ക് പോയി.പ്ലിങ്ങിയ മോന്തയുമായി കെൻസ ജിയാനെ നോക്കി ചിരി വരുത്തി. കെൻസയോട് റൂമിലോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞ ജിയാൻ റൂമിലേക്ക് പോയി.. "നിയ...." വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ മുമ്പേ ഒരു ആട്ട ആയിരുന്നു.. "എടി പതുക്കെ..അവിടെ കെൻസയുണ്ട്..😬"(ജിയാൻ) ജിയാൻ അത് പറഞ്ഞതും പറയാണ്ടില്ലായിരുന്നു തോന്നിപോയി.അമ്മാതിരി നോട്ടം ആയിരുന്നു നിയ.ശോ..ആ നോട്ടത്തിൽ ആവിയായിപോകും.. "

ആ ചൂൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ മിണ്ടിക്കൂടെ..ഓൾ ആരാ..തെ,,എനക്ക് ചൊറിഞ്ഞ വരുന്നുണ്ട് ട്ടാ..ഓളെഒരു..ഐ മിച്ച യൂ കിനോ..🤧🤧"(നിയ) പറയുന്നതിന് ഇടക്കുള്ള ഓളെ കണ്ണുരുട്ടൽ കണ്ട് ജിയാൻ ഇളിച്ചുകാണിച്ചുകൊടുത്തു.. "ഇനി ആ ശവം ഇങ്ങട്ട് വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എത്ത..ദുബായ് ചെന്ന അവിടെ..ലണ്ടനിൽ ചെന്ന ഇബടെ..🤧🤧ഇപ്പൊ താ നാട്ടിലും.."(നിയ) "😬😬ടി മെല്ലെ പറി..ഓൾ കേൾക്കും.."(ജിയാൻ) "കേൾക്കട്ടെ..😡"(നിയ) നിയ അലറി പറഞ്ഞതും ജിയാൻ ദേഷ്യം വന്നിരുന്നു.. "ഒച്ച താഴ്ത്തേടി....😡" ജിയാൻ ശബ്‌ദം ഉയർത്തിയതും ദേഷ്യത്തോടെ നിയ മുഖം തിരിച്ചുനിന്നു.കട്ടിലിൽ പോയി ഇരുന്നു ബെഡ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ആരോടോ ഉള്ള് ദേഷ്യത്തിൽ വിരിച്ച ഇട്ടു.നിയ ഓനെ മൈൻഡ് ആകാതെ കിടന്നു.ജിയാൻ തിരിഞ്ഞ നോക്കിയതും കണ്ടത് തേങ്ങലോടെ ഡോറിന്റെ അവിടെ നിൽക്കണേ കെൻസയെ ആണ്..അത് കണ്ടതും ജിയാൻ വല്ലാണ്ട് ആയി.. "സൊ..സോറി..ഞാൻ വന്നത് ഇഷ്ടല്ല എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു really sorry,,,ഞാൻ പോകുവാ..ആർക്കും ഡിസ്റ്റർബ് ആക്കില്ല..sorry,,,,,sorry for everything,,,"

അത് പറഞ്ഞ കെൻസ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി.ജിയാൻ പുറത്തു എത്തിയപ്പോൾയേക്കും അവിടെയെങ്ങും കെൻസയെ കണ്ടില്ല..ജിയാന്റെ മുഖം ആകെ മാറി... "നിയ..." "ഹൊ എന്താണ്..."(നിയ) റൂമിലേക്ക് വന്നു ജിയാൻ അലറി..ഓളെ ഒന്ന് രൂക്ഷമമായി നോക്കി.അടുത്തേക്ക് എത്തും മുമ്പ് ജിയാന്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തിരുന്നു.. "ടാ..റാഷി.." "ടാ..ഞാൻ വിളിച്ചത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആ..ഞാനേ അന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടേൺ കഴിഞ്ഞ ഒരു റോഡ് ഇല്ലേ അവിടെയെണ്..ഇബടെ ആ കെൻസ നിൽക്ക് ണ്ട്.."(റാഷി) പിന്നെ റാഷി പറഞ്ഞാ കാര്യം കേട്ട് ജിയാന്റെ മുഖം ആകെ മാറി.അത് കണ്ട് നിയ ഉമിനീർ പോലും ഇറക്കാതെ ജിയാനെ നോക്കി നിന്നു... ©©©©®®®®®®®®®®®®®® Days later.. ഇന്ന് റാഹിലിന്റെയും ദിൽനയുടെയും നികാഹ് ആണ്.ജിയാനും നിയയും SK വില്ലയിലേക്ക് തന്നെ പോയി കൂടെ കെൻസയും ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇനുന്റെ 4 മാസം സെലിബ്രേഷൻ ഉം നടത്താൻ പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ട്.. 'കൊഞ്ചിച്ചു കൊഞ്ചിച്ചു കുട്ടിയ വഷളാക്കണ്ട എല്ലാരും'എന്ന് വാപ്പച്ചി എപ്പളും പറയും.. ജിയാൻ പിജി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതും എംഡിയായി ന്യൂ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു..നിയയോട് ജിയാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് നാളുകൾ ഏറെയായി എന്ന് വേണം പറയാൻ അതിന്റെ വിജയഭാവത്തിൽ ആണ് കെൻസയുടെ നടപ്പ്..

"നികാഹ്ന്റെ ടൈം ആയില്ലേ..വാ താഴേക്ക് പോകാം.."(നസ്രു) "ആ.."നസ്രു വിളിച്ചപ്പോൾ ആണ് നിയ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉണര്ന്നത്.. "അനക്ക് എന്താടി പറ്റിയത്..?!'(നസ്രു) "ഏയ് ഒന്നും ഇല്ല..ഷാന എത്തിയോ..?!"(നിയ) "മ്മ്..താഴെ ഉണ്ട്..."(നസ്രു) താഴേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കണ്ണ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഇരിക്ക്ണ ഷാന ആണ്.അപ്പുറത്തു മുഖം വീർപ്പിച്ചു ഇരിക്ക്ണ സനയും... *********** കമ്പനിയിൽ പ്രോഫിറ്റ പോയിട്ട് നഷ്ടം മാത്രം വരുത്തി വെച്ചത് കൊണ്ട് പാച്ചുവിനെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഉപ്പച്ചി പുറത്തു ആക്കി.അതിൽ യാതൊരു ദുഃഖവും തോന്നാതെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി പാച്ചു അവിടെന്ന് ഇറങ്ങി പൊന്നു.. "അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ പണി അനക്ക് സെറ്റ് ആവൂല ന്ന..🤣"(റാഷി) "പോടാ..എന്നെങ്കിലും ഈ പാച്ചു ഈ കമ്പനി വിലക്ക് വാങ്ങും..അന്ന് എന്നെ ആട്ടിപ്പായിപ്പിച്ചവരുടെ ഒക്കെ കണ്ണ് തള്ളും..ഫർഹാൻ കാസിം ആ ഈ പറയണത്..😏"(പാച്ചു) "ആ തന്നെ..കണ്ണ് അല്ല...ആകാശം ഇടിഞ്ഞ വീഴാതെ ഇരുന്നാൽ മതിയെനി.."(റാഷി) "ഓ അപരാധം..😬"(പാച്ചു)

"അന്റെ പ്ലാൻ എത്ത ഇനി.."(റാഷി) "ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല..ഇനി ഇങ്ങനെന്നെ മതി..ഒരു പ്ലാൻ പൊട്ടി പാളീസ് ആയില്ലേ..ഇനി അടുത്തത് താങ്ങാൻ ആവൂല..കൊർച് കയ്യട്ടെ..😑"(പാച്ചു) "അതാ...അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഇജ്ജ്..അനക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടണ്ടേ..😂"(റാഷി) "ശവത്തിൽ കുത്തല്ല ടാ..🤧🤧"(പാച്ചു) "ഞാൻ സീരിയസ് ആയി ചോയിച്ചതാ..എന്തായാലും സനനെ വേഗം കെട്ടിക്കാൻ ആണ് ഓന്റെ(ആഷി)പ്ലാൻ..സനന്റെ വകേലുള്ള ഒരു മൂത്തമ്മ ണ്ട്...അവർക്ക് സനന്റെ കല്യാണം പെട്ടന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അനക്ക് ഓർമ്മ ല്ലേ.."(റാഷി) "ആ..എനക്ക് അറീല..ന്നെകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കൂട്ടിയ കൂടൂല.."(പാച്ചു.) "ഇജ്ജ് എന്ത് വർത്താന ഈ പറയണേ ന്ന അനക്ക് അറിയോ.."(റാഷി) "😑ഇജ്ജ് ഒന്ന് മിണ്ടാതെ വണ്ടി എടുക്ക് റാഷി..അല്ലേൽ തന്നെ തലക്ക് പിരാന്ത പുടിച്ച ണ്ട്..ജിനു ഇപ്പൊ തന്നെ 34 missed call ണ്ട്..നമ്മക്ക് SK ക്ക് പോവാ.."പാച്ചു ഉഷാർ ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞതും റാഷി ഒന്ന് മൂളി..എന്നിട്ട് വണ്ടിയെടുത്തു.. Sk വില്ലയിൽ എത്തിയതും മുന്നിൽ തന്നെ പാച്ചുവിനെ വെയിറ്റ് ആക്കി കൈ ഉം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് സന..ഹാ വാങ്ങാനുള്ളത് പോയി വാങ്ങിക്ക് എന്ന് മട്ടിൽ റാഷി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ളിലേക്ക് കേറി.പാച്ചു തല താഴ്ത്തി

'മ്മ് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ പറയാനുള്ളത് പറ..'എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്ന്..ഓന്റെ മട്ടും ഭാവവും കണ്ടതും സനന്റെ പ്രെഷർ കൂടി.. "അനക്ക് ഇതൊക്കെ കുട്ടികളിയായി തോന്നുന്നുണ്ടോ പാച്ചു..😡"(സന) "ഇല്ല..."(പാച്ചു) "തെ..എനക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് ട്ടോ..😣"(സന) "അയന..😌"(പാച്ചു) സന കൈകൊണ്ട് പാച്ചൂന്റെ കഴുത്തു നേരിക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചു പിന്നെ അതേപോലെ കൈ താഴ്ത്തി നിലത്തു ചവിട്ടിയതിന് ശേഷം പാച്ചുവിനെ ഒന്ന് രൂക്ഷമമായി നോക്കി ഓൾ അകത്തേക്ക് പോയി.. ഒന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത വിട്ടതിന് ശേഷം പാച്ചു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് എടുത്ത കുടിച്ചു.. ഫൗസിമ്മിന്റെ അടുത്ത ഇരുന്ന് കരയുന്ന ഇനുനെ കണ്ടതും പാച്ചു പോയി വാവനെ വാങ്ങി കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.എന്തോ ഒരു റീലാസേഷൻ ഓൻ തോന്നി.പാച്ചുവിൻറെ തോളിൽ കിടന്ന് ഇനു ഉറങ്ങിയിരുന്നു.. ഫൗസി ഉമ്മാനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെയെങ്ങും കാണുന്നില്ല.പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ആരോടോ തിരക്കിട്ട സംസാരിക്കാണ് അവരെ വിളിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി പാച്ചു ഇനുനെ ഒരു റൂമിൽ കിടത്താൻ നിന്നു.മുകളിലെ റൂമിലേക്ക് ആക്കാം എന്ന് കരുതി ഡൈനിങ്ങ് ഹാളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ സകീർഉപ്പാ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കണ് ഉപ്പച്ചീനെ(പാച്ചൂന്റെ ഉപ്പാ)നെയാണ് കണ്ടത്..

'അല്ലാഹ്..ഇനിയും ട്രോളൽ താങ്ങാൻ ആവൂല..' ഉപ്പാന്റെ മുന്നിൽ പെടേണ്ട എന്ന് കരുതി പാച്ചു ഇനുനെ കൊണ്ട് സൈഡിലെ ഹാളിലൂടെ നടന്നു.ഏതു റൂം ആ ഫ്രീ ഉണ്ടാകുവാ എന്ന് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് കെൻസ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് കണ്ടത്.. "കെൻസ..ഈ റൂം ഫ്രീ അല്ലേ..?!"(പാച്ചു) "ഏഹ്..എന്ത്..ഈ റൂമോ..അത്..എന്തിനാ പാച്ചുക്ക..ഡ്രസ്സ് മാറാൻ വല്ലതും ആണോ..?!"(കെൻസ) പാച്ചുവിൻറെ ചോദ്യം കേട്ട് ആദ്യം തപ്പി തടഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെ കെൻസ ചോദിച്ചു..അല്ല ഇനുനെ കിടത്താൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ആദ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ കെൻസ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു.. പാച്ചു മെല്ലെ ഓളെ അടുത്തുള്ള റൂമിൽ കിടത്തി പാച്ചൂന്റെ ഷിർട്ടിൽ ഇനു കൈ മുറുക്കിപിടിചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.അതുകൊണ്ട് ഓളെ ഉണർത്താണ്ട എന്ന് കരുതി പാച്ചുവും അവിടെ കിടന്നു... എന്തോ ഒരു ക്ഷീണം തോന്നിയതും പാച്ചു ഉറങ്ങിയിരുന്നു.. ഈ സമയം പാച്ചുവിനെ നോക്കി ഒന്ന് കെൻസ പുച്ഛത്തോടെ ചിരിച്ചു.മുറിയുടെ ഡോറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഓർത്തതിന് ശേഷം കെൻസ ആ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു.. ഈ സമയം പാച്ചുവിൻറെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലെ ബാത്‌റൂമിൽ നിന്ന് സാരി റെഡിയാക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു നാദിയ... തുടരും....

