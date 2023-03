ഇശൽ: ഭാഗം 39

രചന: നിഹാ ജുമാന

(പാച്ചു) തലക്ക് വട്ടാവുന്നത് പോലെ തോന്നി.ചിഞ്ചുന്റെ ഉള്ളും തള്ളും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊണ്ട അവസാനം റൂമിലേക്ക് പോയി.കട്ടിലിന്റെ ഒരറ്റ ഇരുന്നു നാദിയെ കണ്ടതും മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ഭാരം തോന്നി.. ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ തൊട്ടേ തന്റെ ഒപ്പം ഉള്ളോൽ..തന്റെ ആദ്യത്തെ Girl bestie..എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കാറുള്ള ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം നല്ലോണം അറിയായിരുന്നു.. നാദിയുടെ തേങ്ങലടി കേട്ടതും ഞാൻ ഓളെ നോക്കി...ഓളെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മഹർ നിന്ന് തിളങ്ങുന്നത് കണ്ട് ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു നോവ് വന്നു..എന്റെ സനന്റെ സ്ഥാനം... കണ്ണ് അറിയാതെ മങ്ങി തുടങ്ങി...പക്ഷെ ഇവിടെ ആരെ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റും..?!തലക്ക് വലിവ് ഇല്ലാത്ത കെൻസയോ..ഒന്നും അറിയാതെ കരയുന്ന തന്റെ പ്രിയകൂട്ടുകാരിയെയോ..അല്ല ഇപ്പൊ തന്റെ ഭാര്യ... "പ..പാച്ചുക്ക..." പെട്ടന്ന് എന്നെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ബെഡിൽ നിന്ന് നാദി ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു.. "ഡ്രസ്സ് ചിഞ്ചുന്റെ അടുത്തുണ്ട്..പോയി വാങ്ങിക്കോ.."

ഓളെ മുഖത്തു നോക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു.. ബാത്റൂമിലേക്ക് കേറി ഫ്രഷ് ആയി വന്നതും കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നു ഇട്ട് ഡ്രസ്സ് നോക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഓൾ.ചിഞ്ചുവിനെക്കാളും ഇച്ചിരി തടി കൂടുതൽ ഓൾ ഉള്ളത്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇട്ട് ഡ്രസ്സ് നല്ല ഷേപ്പ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്..നല്ല ടൈറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്.. ________ (നാദി) "വേറെ നല്ലത് ഒന്നും ഓളെൽ ഇല്ലേ.." അങ്ങനെ അലറച്ച കേട്ടതും കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു..പാച്ചുക്ക ആണ്.. "വേറെ..ണ്ടോ..ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല..ഓൾ ഉറങ്ങി തോന്ന ണ്.." പാച്ചുക്കന്റെ തുറിച്ചും നോട്ടം കണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു.പണ്ട് തൊട്ടേ പാച്ചുക്ക ഇങ്ങനെയാ.. പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല ഡ്രെസ്സ് ഇട്ട് പോകാനേ സമ്മതിക്കു ടൈറ്റുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടത് കണ്ടാൽ രണ്ടണ്ണം കിട്ടും ആയിരുന്നു.. "പോയി ഓളോട് വേറെ ചോയിചോക്ക്..😡ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട.."(പാച്ചുക്ക) "ചിഞ്ചു ഒക്കെ ഉറങ്ങി ണ്ടാവും..ഇനി അങ്ങട്ട് പോകെ.."ചുണ്ട് പിളർത്തി ഞാൻ ചോയിച്ചതും എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു.. "എന്താണ്...ഞാൻ അയന പുറത്തു ഒന്നും പോണില്ലല്ലോ..."(ഞാൻ) "ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണത് ഇജ്ജ് കണ്ടീലെ.."(പാച്ചുക്ക)

കസിൻ ആയാലും ആരുടെ മുന്നിലും നല്ല വേഷത്തിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പാച്ചുക്ക എപ്പളും പറയും ഷാഹിനാത്താക്ക് അത് പറ്റൂല അത്കൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് ആയിരുന്നു പാച്ചുക്ക എല്ലാതും പറയൽ.. പക്ഷെ ഇപ്പൊ താൻ നിൽക്കുന്നത് അന്യപുരുഷന്റെ മുന്നിൽ അല്ലല്ലോ..തന്റെ ഭർത്താവ് അല്ലേ... "അന്നൊട് അല്ലേ പറയണേ.."(പാച്ചുക്ക) "ഹൊ ഇങ്ങള് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇബടെ ഉള്ളത്..അയന എന്താ..😏"(ഞാൻ) "അതോണ്ട്..ഒരു പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിനിൽക്കണ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഫാഷൻ ശോ നടത്താൻ അനക്ക് നാണം ഇല്ലേ..?!"(പാച്ചുക്ക) "മ്മേ...ഏതാണ് ആവോ ആ പുരുഷൻ..👀👀"(ഞാൻ) "ഞാൻ..😁"(പാച്ചുക്ക) "തന്നെ മ്മാ.."(ഞാൻ) "ന്തേയ് അനക്ക് സംശയം ണ്ടോ..😏"(പാച്ചുക്ക) "ആ ണ്ടെങ്കിൽ.."(ഞാൻ) കൈ കെട്ടി നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതും പെട്ടന്ന് പാച്ചുക്ക ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ട് മടക്കി എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചതും 'അയ്യേ' ന്ന പറഞ്ഞ ഞാൻ കണ്ണ് പൊത്തി.. _______ (പാച്ചു) ഓൾ കണ്ണ് പൊത്തിയപ്പോൾ ആണ് എനക്ക് ബോധം വന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ മുണ്ട് താഴ്ത്തി..ഷു..ഷു..ഞാൻ ഉദേശിച്ചത് അതല്ല ട്ടോ.. ട്ടോ..ഈ കുരിപ്പ് തെറ്റ്ധരിച്ചത് ആണ്..ശേ മ്ലേച്ചി.. "

നാണം ണ്ടാ പാച്ചുക്ക ഇങ്ങൾക്ക്..ശെയ്..ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ന്ന തുണിപൊക്കി കാണിക്കാൻ..മ്ലേച്ചൻ..🤧അയ്യേ..😬"(നാദി) "പോടീയുവ്ട്ന്ന്.."(ഞാൻ) ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഓൾ ചിരിച്ചും. ഞങ്ങൾ പഴയപോലെത്തെ കോൺവെർസക്ഷൻ വീണ്ടും വന്നതും ഓർത്തു എന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.. "പാച്ചുക്ക..."(നാദി) "മ്മ്..." ഓൾ വിളിച്ചതും ഞാൻ മൂളി.. "നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകാം..ഇനി പാച്ചുക്കക്ക് നല്ലൊരു ഭാര്യ വേണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഈ പേരിന് മാത്രം ചാർത്തിയ ഈ സ്ഥാനത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ തരാം.."(നാദി) "ഒരിക്കലും എന്റെ ഭാര്യ ആകാൻ കഴില്ല എന്ന് അല്ലേ ഉദേശിച്ചത്.."(ഞാൻ) "ഒരിക്കലും എന്റെ ഭർത്താവ ആകാൻ ഇങ്ങൾക്കും കഴില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം.."(നാദി) നാദിയ പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഓളെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു.. "എന്റെ ഭാര്യ...ഇയ്യ അത് വെറും പേരിന് ചാർത്തിയത് ആണെങ്കിലും അത് മോഹിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാദി,,,,..ഇന്ന് ഓൾ ആ മോഹം മണ്ണോട് ചേർത്ത മൂടിയിട്ടുണ്ടാകും..

പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ നാദി ഇയ്യ പറഞ്ഞാ പോലെ ഒരു ഭാര്യ വേണം എന്ന് ഒരു തോന്നൽ വരുക..?!!!..ഇനി അഥവാ അനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുവാണേൽ ഇയ്യ പൊയ്ക്കോ..അനക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളോലെ കൂടെ.."(ഞാൻ) എന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ട് എന്റെ മുഖത്തെ അതെ ചിരി ഓൾ എനിക്ക് തിരിച്ചും തന്നു..ഓളെ ഞാൻ സംശയത്തോടെ നോക്കി.. "ഇങ്ങളെ ഓർത്തു കരയാൻ എങ്കിലും ആരേലും ഇല്ലേ..ഭാഗ്യവാൻ..!!...പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആട്ടോ..ഇങ്ങളെ പോലെ ആരെയും എനിക്ക് സങ്കപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നില്ല..കാരണം സ്നേഹം തിരിച്ച കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ..സ്വയം ഉരുകാൻ അല്ലേ വിധി.."(നാദി) നാദി പറഞ്ഞതും ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല.ഓളെ പറ്റിയ എല്ലാം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മൗനം.. "എന്നെ അല്ലേ എല്ലാര്ക്കും പണ്ടേ വേണ്ടാത്തത്...പ്പാക്കും മമ്മക്കും പണ്ടേ സ്നേഹവും ലാളനയും കൂടുതൽ ഓളോട..ആ ഷാഹിനയോട്...ഓൾക്ക് എന്തും പുതുപുത്തൻ എനിക്ക് പണ്ടേ ഓൾ ഉപയോഗിച്ചതും പഴകിയതും..ചിലപ്പോൾ ആ ഭാഗം ആയിട്ട് ആയിരിക്കാം സാലിക്കയോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത്..ഹും...എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം താ ഇബിടെയും തറവാട്ടിൽ ഒക്കെ വരുന്നതാ..പാച്ചുക്കനെയും റാഷിക്കനെയും ചിഞ്ചുനെയും ഇഷുനെയും ഒക്കെ കാണാൻ..

എന്റെ ബെസ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ പാച്ചുക്ക ഇങ്ങള്.. എന്നിട്ടും കണ്ടീലെ ഞാൻ കാരണം ഇങ്ങള് ലൈഫ് പോയില്ലേ..എന്നെ സ്നേഹിക്കാനോ ആരും ഇല്ല..ഇപ്പൊ ഞാൻ കാരണം ഇങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ ആളെയും നഷ്ടായില്ലേ..??!ഒക്കെ ഞാൻ കാരണം..."അത്രയും പറഞ്ഞു ഓൾ പൊട്ടി കരഞ്ഞതും ഞാൻ കാറ്റ് പോയെ ബലൂണ് പോലെയായി.. "എടി..ഇജ്ജ് കൈ എടുത്തിട്ട് ഒന്നൂടി അങ്ങനെ കരഞ്ഞ..👀"(ഞാൻ) "എന്തിനാ..?!!😖"(നാദി) "ഇജ്ജ് ഇങ്ങനെ കരയാണത് ഞാൻ ആദ്യായിട്ട കാണണേ..നല്ല രസം..ടാ ഒന്നൂടി..ങ്ങ..ങ്ങാ..ഹേ..അയ്യോ..എനിക്ക് ആരും ഇല്ലേ..😩😩അങ്ങനെ കരയ.."(ഞാൻ) നെഞ്ചത് അടിച്ച ഞാൻ ഓൾക്ക് കരഞ്ഞ ആക്ഷൻ കാണിച്ച കൊടുത്തതും പെണ്ണിന്റെ മുഖം ഒക്കെ വീർത്തു വരുന്നുണ്ട്. "പോടാ കിളബാൻ പാച്ചു..😬😬"(നാദി) "പോടീ കിളബി കൊതി..😏"(ഞാൻ) എന്നെ നോക്കി കോക്രി കാട്ടിയതിന് ശേഷം ഓൾ ബെഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു അപ്പുറത്തു സൈഡിലേക്ക് ഞാനും മറഞ്ഞു.പരസപരം മുഖത്തു നോക്കി ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങി..

നാളെ എന്താകും എന്ന് അറിയാതെ... _______________ "ഹൊ വന്നോ..എന്തിനാ ഇങ്ങട്ട് എഴുന്നളിയത്..ഓളെയും കൊണ്ട് ഊരതെണ്ടി മതിയായോ..🤧🤧"(നിയ) ജിയാൻ വന്ന് കേറിയതും നിയ ചോദിച്ചു.അത് കേട്ട് കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ ജിയാൻ ഷർട്ടിന്റെ ബോട്ടോൻസ് അഴിച്ചു. "തെ ഇങ്ങളോട് ആണ് പറീണെ..ഇന്ന് ഇവിടെ നികാഹ് അല്ലായിരുന്നു..കൊറെ ഓടി നടന്നല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആണ് മറ്റേ പിശാശിനെയും പിടിച്ചു പുറത്തേക്ക് പോയത്.."(നിയ) ജിയാനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടികൊണ്ട് നിയ പറഞ്ഞു.. "സനനെയോ ആഷിക്കനെയോ കാണാനോ ഇങ്ങള് പോയില്ല..ഇങ്ങള് ബെസ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ(പാച്ചു)ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ വന്നിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പോലും നിക്കാതെ ഓളെ കൂടി ഇത്രെ അർജന്റ്ആയി എങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങള് പോയത്..😡"(നിയ) നിയ ഹാൽ ഇളകി പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഭാവവിത്യാസം ഇല്ലാതെ ജിയാൻ ഓളെ നോക്കി നിന്നു. "എന്റെ തൊള്ളേക്ക് നോക്കി നിൽക്കാതെ ഇങ്ങള് കാര്യം പറയ് ണ്ടോ..അതോ ഇനി ഓളെ മതിയെങ്കിൽ അത് പറി..ഞാൻ പോയിക്കൊളാ ന്റെ പേരേക്ക് ഇങ്ങള് എന്താ ന്ന വെച്ച ആയിക്കോ..😖"(നിയ) "കഴിഞ്ഞോ..?!"(ജിയാൻ) ജിയാൻ ചോദിച്ചതും ഓൾ ദേഷ്യത്തോടെ ബെഡിൽ പോയി ഇരുന്നു.

SK വില്ലയിൽ ആയോണ്ട് അധികം ശബ്‌ദം ഉയർത്താണ്ടല്ലോ കരുതി നിയ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.സങ്കടോ ദേഷ്യമോ നിയക്ക് ഓളെ തന്നെ നിയന്ധ്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു.ജിയാൻ അടുത്ത വന്നിരിന്നിട്ടും ഓൾ മുഖം ഉയർത്തി നോക്കിയില്ല. "നിയ...."(ജിയാൻ) നിയ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.. "കെൻസയെ ഡോക്ടർന്റെ അടുത്ത കൊണ്ട് പോയതായിരുന്നു....ഇന്ന് കുറച്ചു അധികം ഓൾ വൈയലെന്റ് ആവേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നു.."(ജിയാൻ) ജിയാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നിയ നെറ്റി ചുളുക്കി.. "Yea..She is Depression Patient..and too a psycho.."(ജിയാൻ) ജിയാൻ പറയണത് കേട്ട് നിയ ഓനെ അന്തംവിട്ട നോക്കി.. "സൈക്കോയോ..👀👀"(നിയ) "മ്മ്..ഓളെ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തു..പാവാടോ അത്..പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആകെ..മാനസികമായി ഓൾ ആകെ കൈ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്..ഇപ്പൊ അയാളുടെ നിർദേശം പ്രേകരം നടക്കാണ് ഓൾ..ഇന്ന് പറ്റെ ലോ ആയി ബീഹെവ് ചെയ്തു..പാച്ചു നല്ലോണം ഓൾ ആയിട്ട് വഴക്കിട്ടു..പെട്ടന്ന് എന്തോ ഓൻ എന്തോ പറഞ്ഞതിൽ ഓളെ ടെംപർ കൂടി..."(ജിയാൻ) "ശെരിക്കും ഓൾക്ക് എന്താ..എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും തോന്നിയില്ല..സൈക്കോ ആണ് എന്ന് ഇങ്ങള് പറയാതെ തന്നെ എനക്ക് അറിയ..🤧പാച്ചു...?!!!!!! പാച്ചു എന്തിന്...?!അല്ല ആര് ഓളെ മാറ്റിയതാണ് എന്നാ ഇങ്ങള് പറീണത്..?!

കെൻസ ആയിട്ട് പാച്ചു ന് എന്താ പ്രോബ്ലെംസ്..അവരുടെ മാര്യേജ് നടക്കാൻ ഇനി ഓൾ ആണോ കാരണം..അല്ല..ജിയാൻ ഈ കെൻസ....,,.."(നിയ) നിർത്താതെയുള്ള ഓളെ ചോദ്യം കണ്ട് പെട്ടന്ന് ഓളെ ചുണ്ടിൽ ജിയാൻ വിരൽ വെച്ചു... "മൈൻഡ് ആകെ സ്ട്രെസ്സ്ഡ് ആണ്..I need rest.."(ജിയാൻ) മുഖം ചുളുക്കി ഓൻ പറഞ്ഞതും നിയ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.രാവിലെ മുതലേ ഫുൾ ബിസി അല്ലായിരുന്നു പാവം ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകും.. ഫ്രഷ് ആയി വന്ന് t ഷർട്ട് ധരിച്ചു.ACയുടെ റിമോട്ട് എടുത്ത ഓൺ ചെയുമ്പോൾ പെട്ടന്ന് നിയ ജിയാന്റെ പുറകിലൂടെ കെട്ടിപിടിച്ചു.. "Sorry.."(നിയ) "For What..?!"(ജിയാൻ) ജിയാൻ ഓളെ മുന്നിലേക്ക് നിറത്തി.. "ഞാൻ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞത്..ഒന്നും അറിയാതെ..അതാ.."(നിയ) നിയ നിന്ന് പരുങ്ങി കളിച്ചു ജിയാൻ ഒന്ന് അമർത്തി മൂളി...ഓളെ അരയിൽ കൈ ചുറ്റി നെഞ്ചോട് അടുപ്പിച്ചു. "ജി,,,ജിയാൻ,,,വിട്,,,ഉറങ്ങണ്ടേ..."(നിയ) നിയ ഓനിൽ നിന്ന് കുതറി മാറാൻ നോക്കി.പക്ഷെ ജിയാൻ വിട്ടില്ല.. "ഉറങ്ങാം ലോ..ഞാൻ ഉറക്കി തരാം...!(ജിയാൻ) കണ്ണിറുക്കികൊണ്ട് ജിയാൻ പറഞ്ഞു.. *"വേണ്ടാ...!" രണ്ട് കണ്ണും ഇറുക്കി അടച്ചുകൊണ്ട് നിയ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് ജിയാൻ ഉറക്കെ ചിരിച്ചു.എന്നിട്ട് ഓളെ കണ്ണിൽ ചുംബിച്ചു.നിയ പതിയെ കണ്ണ് തുറന്നു.അപ്പോഴും ജിയാൻ ആ കള്ളാചിരിയാൽ നില്ക്കാണ്.. "എ..എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കണേ...👀"(നിയ) "അതോ.."(ജിയാൻ) "മ്മ്..."(നിയ) ജിയാൻ പറയുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു... "അതില്ലേ.."(ജിയാൻ)

"ഹം.."(നിയ) ജിയാൻ മേൽ വന്ന് അമരുന്നതിന് അനുസരിച്ചു നിയന്റെ ശരീരം വിറച്ചു.വിയർപ്പ് പൊടിഞ്ഞു.ജിയാൻ അതെല്ലാം കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിന്നു.. "ജിയാൻ..പ്ലീസ്..ഇപ്പൊ വേണ്ടാ..എനിക്ക് പേടിയാ.."(നിയ) രണ്ട കണ്ണും അടച്ചു നിയ പറഞ്ഞതും ജിയാൻ ചിരി അടക്കി പിടിച്ചു നിന്നു.. "എന്ത് വേണ്ടാ ന്ന...അമ്പടി..എന്താ പെണ്ണിന്റെ പൂതി ഇല്ലേ..ഇജ്ജ് ആൾ തെരക്കേട്‌ ഇല്ലല്ലോ...🤣"(ജിയാൻ) ജിയാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നിയ ഒരു ചമ്മിയ ചിരി ചിരിച്ചു.. "എന്തായാലും ഇജ്ജ് എന്തക്കോ പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥിതിക്ക്..അന്നെ ഞാൻ നിരാശയാക്കുന്നില്ല.."(ജിയാൻ) ജിയാൻ വീണ്ടും അടുത്തേക്ക് വന്നതും നിയ കണ്ണ് അടച്ചു.. "എന്നാൽ എങ്ങനെ ഭാര്യേ..നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ.."(ജിയാൻ) ചിരി അടക്കി പിടിച്ചു ജിയാൻ പറഞ്ഞതും നിയ ഓനെ ദയനീയമായി നോക്കി.. "എന്തെ..പേടിയാണോ.."(ജിയാൻ) ജിയാൻ ചോദിച്ചതിന് ഓൾ അല്ല ന്നും ആണ് എന്നും തലയാട്ടി.. "എന്നെ ഇതുവരെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേൽ വേണ്ടാ..ഞാൻ നിര്ബന്ധിക്കില്ല..ഒന്നിനും...!"(ജിയാൻ)

ഗൗരവത്തിൽ ജിയാൻ പറഞ്ഞതും നിയന്റെ മുഖം മാറി.സെന്റി ഏറ്റു എന്ന് മനസ്സിലായതും ജിയാൻ കൂടുതൽ സെന്റിയായി.. "അനക്ക് ഇപ്പളും എന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എനക്ക് അറിയാം..ഇട്സ് ഓക്കേ നിയ..യൂ ടേക്ക് യുവർ ടൈം..ഇനി ഒരിക്കലും ഓക്കേ ആവൂല ന്ന ആണേൽ അങ്ങനെ..നമുക്ക് അതിന്റെതായ മാർഗത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്...! ജിയാൻ പറഞ്ഞ പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പേ നിയ ഓന്റെ ഷർട്ടിൽ പിടിച്ചു ഓനെ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നു... ജിയാൻ കണ്ണ് മിഴിച്ചു ഓളെ നോക്കി.. "ഞാൻ പറഞ്ഞോ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ന്ന.."(നിയ) കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി നിയ ചോദിച്ചതും ജിയാൻ മിണ്ടിയില്ലായിരുന്നു.ഓളെ കണ്ണിൽ നോക്കി ഓൻ ലയിച്ചിരുന്നു.. "I Need You Niya In all Means..Can you Be Mine..in all means..?!"(ജിയാൻ) തന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ജിയാന്റെ നോട്ടം ഓൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു.പതിയെ നിയ തല താഴ്ത്തി ചോദ്യം വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചതും നിയ പതിയെ ഉയർന്ന പൊങ്ങി ഓന്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു 'യെസ് '.ഓളിൽ നിന്ന് അത് കേട്ടതും ജിയാന്റെ മുഖം വിടർന്നു.ഓളെ എടുത്ത പൊക്കി നിയ പെട്ടന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും പിന്നെ ഓളിലും ഒരു പുഞ്ചിരി തത്തി.

പെരുമഴയായി ഓളിൽ ആഴ്നിറങ്ങുമ്പോൾ ചെറുനോവിൽ ഓൾ അത് ആസ്വദിച്ചു.വിയർത്ത ഒലിച്ച ഓളെ മുഖത്തു മധുരമായി ഒന്ന് മുത്തിയതിന് ശേഷം ജിയാൻ ഓളെ നെഞ്ചോട ചേർത്ത ഉറങ്ങി... __________ (ദിൽന) രാത്രി എന്തോ ഒരു ഭാരം തോന്നിയതും കണ്ണ് തുറന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ തന്റെ മാറിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആ കൊരങ്ങൻ.. പെട്ടന്ന് ഓനെ കണ്ടതും ഞാൻ ഞെട്ടി പിന്നെ ദേഷ്യത്തോടെ തള്ളി മാറ്റാൻ നോക്കി.പക്ഷെ തെണ്ടി അനങ്ങുന്നില്ല..എന്താണോ ആവോ പടച്ചോനെ ഇബ്ൻ ഒക്കെ തിന്നുന്നത് വല്ല ആനയോ ഒട്ടകൊ ആണോ..എന്നാ വൈറ്റ.. "അടങ്ങി കിടക്ക പെണ്ണേ.." ഓൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ അടങ്ങി കിടന്നു...ഏഹ് ഞാൻ എന്തിനാ ഈ തെണ്ടി പറയുന്നത് കേൾക്കണം..ക്ലോക്കിൽ നോക്കിയപ്പോൾ 12.00 ആയിട്ടുള്ളു.. "ഡോ..എണീക്ക് എടൊ.." ഓൻ പിടിച്ചു കുലുക്കികൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു..നോ റെസ്പോണ്ട്.. പോരാഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കാൽകൊണ്ടും എന്നെ ലോക്ക് ആക്കി..ഹൊ നോ..i'm trapped.. ആ പരട്ട ആങ്ങള ദിൽഷാദ് ചെറ്റയെ മനസ്സിൽ പ്രാകി..ഓന്റെ ഒലക്കമേലെ ഐഡിയ....... തുടരും....

