ഇശൽ: ഭാഗം 42

രചന: നിഹാ ജുമാന

(സന) "സന...." പുറകിൽ നിന്ന് പരിചിതമായ സൗണ്ട് കേട്ടതും ഞാൻ തിരിഞ്ഞ നോക്കി.. സാലിക്ക.. ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിന്നതും സാലിക്ക എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചു.. "വട്ടാണോ അനക്ക്..ഓടുന്ന ട്രെയ്നിൽ ന്ന എടുത്ത ചാടാൻ..?!"മുഖത്തു ആഞ്ഞുതല്ലികൊണ്ട് സാലിക്ക ചോദിച്ചതും അതുവരെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ സങ്കടം ഒരു പൊട്ടിക്കരച്ചിലായി ഞാൻ സാലിക്കന്റെ നെഞ്ചിൽ ചാരികൊണ്ട് തീർത്തു...പെട്ടന്ന് തന്നെ സ്വബോധം വന്ന് ഞാൻ സാലിക്കന്റെ എടുത്ത നിന്ന് മാറി നിന്നു.. "വാ..." സാലിക്കാ വിളിച്ചതും ഞാൻ ഒന്ന് മൂളികൊണ്ട് ഓർ ഒപ്പം നടന്നു.ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരു കംപാർട്മെന്റിൽ ആണ്.എന്റെ തൊട്ടടുത്ത തന്നെ സാലിക്ക ഇരുന്നു.. "എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊരു ഒളിച്ചോട്ടം..?!"(സാലിക്ക) യാത്രയിൽ ഒരുവേള എന്നോട് സാലിക്ക ചോദിച്ചു.. "എല്ലാം മറക്കാൻ..😊" ട്രെയിനിന്റെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു.പിന്നെ ഒന്നും സാലിക്ക ചോദിച്ചില്ല.എന്റെ അവസ്ഥ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസിലാവുക സാലിക്കക്ക് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് ആരെക്കാളും നന്നായി അറിയായിരുന്നു.ഇതുപോലെ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം സാലിക്കയും നടത്താൻ ഇരുന്നതല്ലായിരുന്നു..

(ആ ഷാഹിനന്റെ കേസിൽ) "അല്ല സാലിക്ക എങ്ങോട്ടാ..?!" പെട്ടന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോയിച്ചു.. "എനിക്കും എല്ലാം മറക്കണം ആയിരുന്നു.."എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് സാലിക്ക പറഞ്ഞതും ഒരു ഞെട്ടലോടെ ഞാൻ അവരെ നോക്കി.. "അപ്പൊ,,,സാലിക്കക്ക് നാദിയെ ഇഷ്ടാ യിരുന്നോ..?!" "മമ്ഹ.." "എന്നിട്ട് എന്താ പറയാതിരുന്നത്..?!"ഗൗരവത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ സാലിക്ക ചിരിച്ചു.മനസിലാവാതെ ഞാൻ നെറ്റി ചുളിച്ചു.. "ഓരോ മനുഷ്യനും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു അവനുള്ള ഇണയെയും തിരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാകും..എനിക്ക് വിധിച്ചത് ഞാൻ തേടി പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും,,, പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പോലും എന്നിൽ വന്ന് ചേരും..നാദിയെ നഷ്ടപെട്ടതിന് ശേഷം ആട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസിലായത് അതാ ഞാൻ പറയാതിരുന്നത്.."(സാലിക്ക) "ഹും..ഇഷ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ..ഈ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാ തേങ്ങകോല ഉണ്ടാവണ്ടേ..ഒരുമാതിരി..

."സങ്കടമോ ദേഷ്യമോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്നു അത് കണ്ട് സാലിക്ക ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.. "എന്താ ഇതിന് മാത്രം കിണിക്കാൻ.."(ഞാൻ) "ഇജ്ജ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കുയിന്ത് കാട്ടണേ..ഓൻ എന്തായാലും ഒരുത്തിയെ കെട്ടി..ഇനി ഓളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ അന്നെ എന്തായാലും പാച്ചൂനെകൊണ്ട് കെട്ടിക്കൂല അന്റെ ആങ്ങള.."(സാലിക്ക) തമാശരൂപേണം ആണ് സാലിക്ക പറഞ്ഞെതെങ്കിലും അത് കറക്റ്റ് ആയി എന്റെ നെഞ്ചിൽ തുളച്ചു കേറി..കണ്ണ് അറിയാതെ കലങ്ങി.. "സന...." സാലിക്ക വിളിച്ചതും ഞാൻ കണ്ണ് പെട്ടന്ന് തന്നെ തുടച്ചു.. "മ്മ്..." "Do you still love him..?!"(സാലിക്ക) സാലിക്കാ ചോദിച്ചതും കണ്ണ് നിറഞ്ഞ കവിഞ്ഞിരുന്നു.എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു.സാലിക്ക വീണ്ടും ചോദ്യം അവർത്തിച്ചതും ഒരു ദീർഖശ്വാസം എടുത്തുവിട്ടു ഞാൻ.. "No..."കണ്ണ് രണ്ടും ഇറുക്കി അടച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു.. "You are lieing.." "അല്ല..ഞാൻ സത്യ പറഞ്ഞത്..എനിക്ക്..എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആ പഴയ ഇഷ്ടം...ലവ്.. ഒന്നും ഇല്ല.." അത് പറയുപോളും എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു.സാലിക്ക ചിരിച്ചുക്കുന്നുണ്ട്...

"But..your eyes are saying you still love him.."(സാലിക്ക) (പക്ഷെ നിന്റെ കണ്ണുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നീ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്) ________ (സാലി) "നോ...മറ്റൊരാളുടെ ഭർത്താവിനെ മോഹിക്കാൻ മാത്രം,,അത്ര ചീപ്പ് അല്ല സന..." കണ്ണ് ചുവന്നുകൊണ്ട് സന പറഞ്ഞു.. "എന്തായാലും അഷിയെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഉണ്ട്.." എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഓൾ ഒരു ഞെട്ടലോടെ എന്നെ നോക്കി... "എവിടേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.."(ഞാൻ) അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓളെ മുഖം ശാന്തമായി.. "അത് പറയണ്ട...പറഞ്ഞാൽ ഇക്കൂസ്‌ എന്തായാലും വരും എന്നെ കാണാൻ.."(സന) "മ്മ്ഹ..." "പിന്നേയ്..."(സന) എന്തോ ഓർത്ത പോലെ സന വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചു.. "ആ.." "ഇങ്ങള് നാദിയെ ഇഷ്ടാ ന്ന പറഞ്ഞത് വെറുതെയെല്ലേ..?!ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങള് അത് എന്തായാലും പാച്ചുക്കനോടും ജിയനോടും ഒക്കെ പറയൂലെ..🙄🙄"(സന) ഓളെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചു. "മ്മ്..ശെരിയാ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ,,,ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേൽ ഇജ്ജ് പറിയില്ലേ..'ഇങ്ങൾക്ക് ന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാ മനസിലാവൂല' ന്ന..അതാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെ..😄"

ഞാൻ ഇളിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞതും ഓളും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിന്ഡോയിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു. IPS ട്രെയിനിങ്നായി പോകുവായിരുന്നു ഞാൻ..അഷിയോട് പറയാതെ പോന്നതാണ്..അല്ലെങ്കിൽ ഓനും എന്റെ ഒപ്പം പോരും..അങ്ങനെ പോന്നാൽ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഓന്റെ ഒപ്പം ഒരു പെണ്ണ് ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് പറയാതെ പോന്നത്..അപ്പോൾ ആണ് ഈ സാധനത്തിനെ കണ്ടത്.. ആസ്സാമിലേകക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്ര നീണ്ടു..സന അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല..എനിക്ക് എന്തായാലും ട്രെയിനിങ്ന് പോണം.. സന..?!!! ഓളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഞാൻ..എന്റെ തോളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ്..എന്തെങ്കിലും മാർഗം കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാകും..എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി ഞാനും ഉറങ്ങി... ______________ (പാച്ചു) "ഉമ്മാ..ന്റെ ഷർട്ട് ഇസ്തിരി ഇട്ടീല്ലലോ..🤧"(ഞാൻ) "വേണേൽ അന്റെ പെണുങ്ങളോട് പറി..😏😏"(ഉമ്മാ) എന്നെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മച്ചീ ചായയും കൊണ്ട് ഉപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു..ഹൊ..അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒക്കെ ആയല്ലേ..🤧

"ചിഞ്ചു..." "എന്നെ നോക്കണ്ട..ഇനി അന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല..ഗോ ആൻഡ് ടെൽ ടു യുവർ വൈഫി..😏"(ചിഞ്ചു) എല്ലാരും കൂടി എനിക്കിട്ട് താങ്ങാ ലെ..😤 പെട്ടന്ന് ആരോ വന്ന് കൈയിൽ നിന്ന് ഷർട്ട് വാങ്ങിയതും ഞാൻ തിരിഞ്ഞ നോക്കി.നാദി ആണ്.ഓൾ അതും വാങ്ങി ഇസിതിരി ഇടാൻ പോയതും ഞാൻ ഉമ്മാനെയും ചിഞ്ചുനെയും നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു രണ്ടാളും എന്നെ വാ പൊളിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്..പുവർ പീപ്പിൾ..😏 _____ (നാദി) ഷർട്ട് ഇസ്തിരി ഇട്ട് കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു പെട്ടന്ന് ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത്....മമ്മ ആണ്..അത് കണ്ടതും ഞാൻ ഓടി ചെന്ന് ഫോൺ എടുത്തു..കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഇതുവരെ മമ്മയുടെ ഫോൺ വന്നിട്ടില്ല..സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ കൊറെ നേരം മമ്മയോട് സംസാരിച്ചു.. പെട്ടന്ന് എന്തോ കരിഞ്ഞ സ്മെൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ വെച്ചു സംശയത്തോടെ നോക്കി..അയ്യോ ഷർട്ട്..😨😨 ഷർട്ട് കൈയിൽ പിടിച്ചു ദേഷ്യത്തോടെ നിൽക്കണ് പാച്ചുക്കനെ കണ്ടതും എന്റെ ഉളളികൂടെ ഒരു മിസൈൽ അങ്ങട്ട് പോയി.. "ഡീ..😡😡" ട്ടെ.... മുഖത്തു അടി വീണതും ഞാൻ ഞെട്ടികൊണ്ട് പാച്ചുക്കാനേ നോക്കി..

"നാശം....!!!റാഷി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോവേണ്ടി വരും...പറ്റില്ലേൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ..ഹൊ..മനുഷ്യന്റെ കഷ്ടകാലം..😠"(പാച്ചുക്ക) അത്രയും പറഞ്ഞു പാച്ചു ദേഷ്യത്തോടെ പോയി.നാദിയ നിലത്തിരുന്നു പൊട്ടി കരഞ്ഞു.. ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന എന്ത് എന്ന് നിഷ്ഠയം ഇല്ലാതെ.. .....................................................🌸 (ജിയാൻ) "എന്താ ജിനു പറ്റിയത് മുഖം ഒക്കെ വല്ലാതെയിരിക്കുന്നു.."(റാഹിൽ) എന്നെ കണ്ടതും റാഹിൽ ചോദിച്ചു.എന്താ പറ്റിയത് എന്ന് അനക്ക് അറിയണം എല്ലേ ടാ പട്ടി..😡ഓനെ നോക്കി പല്ലുറുമ്പികൊണ്ട് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോയി.. റാഹിൽന്റെ ഫ്രണ്ട്സ വന്നതോടെ എന്റെ കെട്ടിയോൾ ഫുൾ ടൈം അവരുടെ ഒപ്പം ആയി.. ആ ഫാദിലിന്റെ ട്വിൻ സിസ്റ്റർ ഒണക്ക ഫാഹി എപ്പോഴും നിയനെ പിടിച്ചോണ്ട് കൊണ്ടോവും..എന്തിനാണ് ആവോ.. അതൊന്നും ഒരു പ്രെശ്നം അല്ല..ആ ആസിഫും ഫാദിലും ആയി ഓൾ മിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത് ആണ് എനിക്ക് പിടിക്കാത്തത്.. "ജിനുക്ക.."

ആ തൊടങ്ങി ഫാഹി പിശാശ്..ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിനുള്ളത് അനക്ക് ഞാൻ തരാം ടാ റാഹിൽ തെണ്ടി..ഓനെ പ്രാകികൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.. എന്നെ നോക്കി പുളിങ് തിന്ന് ഇളി ഇളിക്കുന്നുണ്ട് റാഹിൽ..എന്റെ പ്രെശ്നം എന്താണ് എന്ന് ഓൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി..ഓനെ നോക്കി ഞാൻ പല്ലുകടിച്ചു.. "ഇജ്ജ് എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ ഞാൻ അല്ല ആ ഫാഹി ആണ് അന്നെ വിളിച്ചേ..👀"(റാഹി) "ഇമ്മാതിരി സാധനത്തിനെ ഒക്കെ ആരോ അന്നൊട് ഇങ്ങട്ട് കെട്ടിയെടുപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത്..,😤"(ഞാൻ) "ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല..അവർ തന്നെ വന്നതാ.."(റാഹിൽ) "അന്റെ കെട്ടിയോൾ എന്തേ..?!"(ഞാൻ) "അവരുടെ ഒപ്പം ണ്ട്.."വല്യ ഇഷ്ടം ഇല്ലാതെ ഓൻ പറഞ്ഞതും ഫ്രണ്ട്സ വന്നത് ഓനും ഇഷ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എനക്ക് മനസിലായി..സന്തോഷം..😂 "ബാ നമ്മക്ക് താഴേക്ക് പോക.."(റാഹി) മനസില്ല മനസോടെ ഞാനും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി.. സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങി താഴെ എത്തിയതും അവിടെ കണ്ട് കാഴ്ച്ച എന്റെ പേശികൾ മുറുകി...നിലത്തു വീണുകിടക്കുന്ന നിയന്റെ മുകളിൽ അമർന്ന് കിടക്കുന്ന ആസിഫ്........ തുടരും....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...