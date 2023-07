ജാനകീരാവണൻ 🖤: ഭാഗം 169

എഴുത്തുകാരി: ആസിയ പൊന്നൂസ്‌

"യാത്രയോ.... എങ്ങോട്ട്....?" "നാട്ടിലേക്ക്.... There is a surprise for you...." അവന്റെ നിശ്വാസത്തിനൊപ്പം അവന്റെ ചുണ്ടുകളും അവളുടെ കാതിൽ പതിഞ്ഞു.... അതിൽ ഇക്കിളിയോടെ ഒന്നവൾ ഇളകി..... ഇരു കൈകളും അവന്റെ നെഞ്ചിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി.... "സത്യാണോ..... നാട്ടിലേക്ക് പോവുന്നുണ്ടോ....?" സന്തോഷം കൊണ്ടവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു..... അപ്പയെയും അമ്മയെയും കാണാൻ അത്രത്തോളം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മനസ്സിൽ..... വർഷങ്ങളായി ആ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്.... രക്തബന്ധം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ജന്മത്തിൽ ജാനിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അവരാണ്.... ഒരു മകളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ചെയ്തത് മുഴുവൻ അവരാണ്..... എല്ലാത്തിലുമുപരി അവളുടെ രാവണനെ അവൾക്ക് സമ്മാനിച്ചതും അവരാണ്.... "മ്മ്.... നാളെ ഈവെനിംഗ്.... മറക്കണ്ട...."

അവളുടെ ഇരു കവിളിലും പിടിച്ചു നെറ്റിയിൽ അരുമയോടെ ചുംബിച്ചു.... സന്തോഷം കൊണ്ടവൾ അവനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി.... അവന്റെ വിരിഞ്ഞ നെഞ്ചിൽ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി.... "താങ്ക്സ് രാവണാ....." അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ തലയിൽ തലോടി.... "കിടക്കാം...." അവൻ അവളെ അടർത്തി മാറ്റി ബെഡിലേക്ക് ഇരുന്നു..... ജാനി മുടി വാരി കെട്ടി ലൈറ്റ് ഓഫ്‌ ചെയ്ത് അവന്റെ നെഞ്ചോരം സ്ഥാനം പിടിച്ചു..... യാത്രയുടെ ക്ഷീണത്താൽ അവനും അവന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ ഈണം കേട്ട് അവളും നിദ്രയെ പുൽകി.... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••° പിറ്റേന്ന് ജാനി ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നില്ല..... യാത്രയേ പറ്റി ശിവദയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാക്കിങ്ങും മറ്റും ആയിരുന്നു അവളുടെ പരിപാടി.... അത്യാവശ്യം വേണ്ടതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് പോയി കുളിച്ചു റെഡി ആയി വന്ന് അവൾ റാവണിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്നു.... രണ്ട് മണിയോടെ അവൻ എത്തി.... അവളോട് പറഞ്ഞു അവൻ ഫ്രഷ് ആവാൻ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി.... ജാനി അവനുള്ള ഫുഡ്‌ ഒക്കെ ടേബിളിൽ കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ച് റൂമിലേക്ക് ചെന്നു.....

അവള് രണ്ട് പേരുടെയും തിങ്സ് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് റാവൺ ഫ്രഷ് ആയി വന്നത്..... അവൻ തല തുവർത്തുന്നതിനിടയിൽ ജാനി വേഗം പോയി ഒരു ഡ്രസ്സ്‌ സെലക്ട്‌ ചെയ്ത് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു.... അവൻ അത് തന്നെ ധരിച്ചു കൊണ്ട് മുടിയും താടിയും ചീകി ഒതുക്കിയതും അവൾ കൈ ഉയർത്തി സൂപ്പെർ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു..... അതിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ഫോൺ എടുത്ത് പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് വാച്ച് ഇട്ടു.... ഷൂസും ഇട്ട് ബാഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി..... താഴെ വന്ന് ശിവദക്കും ജാനിക്കും ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഫുഡ്‌ ഒക്കെ കഴിച്ച് എണീറ്റു.... ശേഷം ബാഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാറിലേക്ക് വെച്ചു.... പോകാൻ നേരം ശിവദക്ക് നേരെ അവൻ തിരിഞ്ഞു.... "ചെറിയമ്മ വരുന്നില്ലേന്ന് ഉറപ്പാണോ....?" അവൻ തിരക്കി.... "ഇല്ലെടാ കുഞ്ഞാ..... നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ..... ഞാൻ സമയം ആവുമ്പോ വന്നേക്കാം...." ശിവദ പറഞ്ഞു....

"ആർ യൂ ഷുവർ....?" അവൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിച്ചു.... "ആടാ.... ആ വീട് കാണുമ്പോൾ എന്റെ ചേച്ചി അനുഭവിച്ചതൊക്കെ ഓർമ വരും.... എത്രയൊക്കെ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആ വീട് എന്നെ പലതും ഓർമിപ്പിച്ചേക്കാം.... അത് കൊണ്ട് സമയം ആവുമ്പോ വരാം.... അത്രേം ദിവസങ്ങൾ വീർപ്പു മുട്ടി നിൽക്കാൻ വയ്യട.... ഇവിടെ പിന്നെ അനന്തൂട്ടനും ഉണ്ടല്ലോടാ...." പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കാൻ അവനും തോന്നിയില്ല..... രണ്ട് പേരും യാത്ര പറഞ്ഞു കാറിലേക്ക് കയറി.... കാർ മുന്നോട്ട് എടുക്കുമ്പോ ജാനി എന്തോ ആലോചനയിലാണ്.... "എന്ത് പറ്റി....?" അവൻ ഡ്രൈവിംഗിനിടയിൽ തിരക്കി.... "അല്ല ചെറിയമ്മ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം പറഞ്ഞല്ലോ സമയം ആവട്ടെ സമയം ആവട്ടെന്ന്.... എന്തിന്റെ സമയവാ.....?" അവൾ ചോദിച്ചു... അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു..... "എന്താ....?"അതിന് അവൻ ഒന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മി കാണിച്ചു.... അതോടെ അവനിൽ നിന്ന് ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൾ നേരെ ഇരുന്നു.... ഇടക്ക് എപ്പഴോ അവളുടെ വായാടിത്തരം ഉണർന്നു..... അവളുടെ പൊട്ടത്തരവും നിഷ്കളങ്കതയും ആ യാത്രയേ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കി..... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••°

"നന്ദൂ.... ഇന്നെങ്ങാനും ഒന്ന് റെഡി ആയി വരുവോ നീ.... റാവൺ ഒക്കെ അങ്ങ് ഏത്താറായി..... ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ...." യുവ ബാത്ത് റൂമിന്റെ ഡോറിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു..... "ഹാ... നിങ്ങളിത് ഇടിച്ചു പൊളിക്കുവോ.... മാറി നിക്ക് അങ്ങോട്ട്...." അവൾ ഡോർ തുറന്ന് അവനെ തള്ളി മാറ്റി പുറത്തെക്ക് ഇറങ്ങി.... സാരി കൈയിൽ എടുത്തു പിടിച്ച് നിന്നവളെ കണ്ട് അവൻ പല്ല് കടിച്ചു.... "ഇനി ഇതും കൂടി ഉടുത്തു ഇറങ്ങുമ്പോ നേരം വെളുക്കും...." അവൻ കണ്ണുരുട്ടി അത് പിടിച്ചു വാങ്ങി ബെഡിലേക്ക് ഇട്ടു..... "ഹാ ഞാൻ ഇപ്പൊ റെഡി ആവാന്ന്...." അവൾ വീണ്ടും സാരി എടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞു..... "സാരിയിൽ തൊട്ടാൽ നിന്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടും.... വല്ല ചുരിദാറും ഇട്ടോണ്ട് വാടി....." യുവ അവളെ ഓടിച്ചു വിട്ടു..... നല്ലൊരു ചുരിദാർ അവൻ തന്നെ എടുത്തു കൊടുത്തു..... "ഡീ... നീ നിന്റെ ഡ്രസ്സ്‌ ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്തായിരുന്നോ.....?"

അവൻ സ്വന്തം ഡ്രസ്സ്‌ ബാഗിൽ ആക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ ചോദിച്ചു.... അവൾ അവനെ നോക്കി ഇളിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ചുമല് കൂച്ചി...... "പോയി അത് ഇട്ടോണ്ട് വാടീ...." അവൻ പല്ല് കടിച്ചു അവളുടെ ബാഗ് എടുത്തു വെച്ചു.... നല്ലത് നോക്കി കുറച്ച് ഡ്രസ്സ്‌ ബാഗിലാക്കി.... ഒപ്പം അവൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ കുറച്ച് തിങ്‌സും മൊബൈൽ ചാർജറും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചു.... ബെഡിൽ വലിച്ചു വാരി ഇട്ട സാരി ഒക്കെ ഒതുക്കി പെറുക്കി എടുത്തു വെച്ചു.... അപ്പോഴേക്കും അവൾ റെഡി ആയി വന്നു.... അവളെ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടി ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് അവളെ കൂട്ടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി.... ബാക്കിയുള്ളവർ വിവാഹത്തിന് എത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.... എങ്കിലും അവരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് അവർ പോകാൻ ഇറങ്ങി.... നന്ദു യാമിയെ കൂടെ വിളിച്ചെങ്കിലും ആരവ് ഇല്ലെന്ന അറിവിൽ അവൾ ഒഴിവായി.... ഒപ്പം അവരുടെ സ്വകാര്യ യാത്രയിൽ ഒരു കട്ടുറുമ്പ് ആവണ്ട എന്നും കരുതി..... കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ വൈകിയതിന് അവളെ ശകാരിക്കുവാണ്‌ യുവ.....

അത് കേട്ട് ഒരിക്കലും നന്നാവില്ലെന്ന മട്ടിൽ അവൾ അവനെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുകയാണ്.... തല്ലും വഴക്കും ആയി ആ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇടക്ക് യുവയുടെ ദയനീയമായ നിലവിളി കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••° തറവാട്ടിലേക്ക് പോവാതെ ജനകന്റെ വീട്ടിനു മുന്നിലാണ് റാവൺ കാർ കൊണ്ട് നിർത്തിയത്.... വീട് കണ്ട് അവൾ ഞെട്ടി പോയിരുന്നു..... വീടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ പഴയ വീടല്ല..... അത്യാവശ്യം വലുപ്പം ഒക്കെ ഉള്ള മനോഹരമായ ഒരു വീട്..... അവൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ ചുറ്റും നോക്കി.... ഒപ്പം റാവണിനെയും.... "ഇറങ്ങു...." എന്ന് പറഞ്ഞു റാവൺ ഇറങ്ങിയതും ഒപ്പം അവളും ഇറങ്ങി.... കാറിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ജനകനും ഭാര്യവും മകളും ഇറങ്ങി വന്നു.... അവരെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നിരുന്ന ജാനി പെട്ടെന്ന് നിന്നു....

മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച..... അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഞെട്ടൽ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അതിന് പകരം വാത്സല്യവും കണ്ണുനീരുമാണ് അവൾ കണ്ടത്.... അവൾടെ കണ്ണുകൾ അപ്പയെയും അമ്മയെയും മാറി മാറി ഉഴിഞ്ഞു.... അപ്പ നന്നായി നരച്ചു ഒരു വയസ്സനെ പോലെ തോന്നിച്ചു.... അമ്മയും ചെറുതായി നരച്ചു തുടങ്ങി.... മനസ്സിന്റെ വിഷമം ശരീരത്തെ ബാധിച്ചെന്നത് പോലെ രണ്ട് പേർക്കും ഒരുപാട് മാറ്റം തോന്നിച്ചു..... അപ്പയെ കാണുമ്പോ സങ്കടം അണപൊട്ടി.... തനിക്കും ജെനിക്കും വേണ്ടി ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ വണ്ടിക്കാളയെ പോലെ പണിയെടുത്ത മനുഷ്യൻ.... തങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടാൻ സ്വന്തം സുഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ത്യജിച്ചയാൾ.... ഭാര്യയെയും മക്കളെയും നെഞ്ചിലേറ്റി നടന്ന ഒരു പാവം ഗ്രാമവാസി..... അവളുടെ അപ്പ.... ❤️......തുടരും....

