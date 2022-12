ജാനകീരാവണൻ 🖤: ഭാഗം 93

എഴുത്തുകാരി: ആസിയ പൊന്നൂസ്‌

കിച്ചണിലേക്ക് നടന്ന നന്ദു മറഞ്ഞു നിന്ന് ആകാംക്ഷയോടെ പുറത്തേക്ക് എത്തി നോക്കി.... കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നവരെ കണ്ട് നന്ദുവും റാവണും ഒരുപോലെ ഞെട്ടി.... നന്ദു ഞെട്ടിയത് പുഞ്ചിരിയോടെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന യുവയെ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ റാവൺ ഞെട്ടിയത് പഴയ ജാനിയായി മുത്തശ്ശിക്ക് പിന്നിലേക്ക് മറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജാനിയെ കണ്ടിട്ടായിരുന്നു..... "ഇവനോ....??" നന്ദു ഞെട്ടലോടെ സ്വയം ചോദിച്ചു..... അവൾക്ക് തലക്കടിയേറ്റ അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ.... ഒരു നേവി ബ്ലൂ കളർ ഷർട്ടും ഗ്രേ കളർ പാന്റ്സും ധരിച്ചു സുന്ദരനായി വരുന്ന യുവയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നന്ദു സംശയിച്ചു നിന്നു.... "അനന്തൂ.... (ആരവ് ) ഭരത്.... വേഗം വാ.... ദേ അവരെത്തി....."മുകളിലേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവദ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ പോയി.... ഇതൊക്കെ കണ്ട് നന്ദു ഞെട്ടലോടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു.... യുവ ചുറ്റും നോക്കുന്നത് കണ്ട് അവൾ കിച്ചണിലേക്ക് മറഞ്ഞു നിന്നു....

"വരൂ.... അകത്തേക്കിരിക്കാം...." ശിവദ വന്ന് മുത്തശ്ശിയുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു മുന്നിൽ നടന്നു.... ജാനി അമ്മയുടെ കൈ വിട്ട് പോയ കുട്ടിയെ പോലെ ധാവണിതുമ്പിൽ കൈ തെരുത്ത് പിടിച്ചു പകപ്പോടെ ചുറ്റും നോക്കി.... അവളുടെ കണ്ണുകൾ വേഗം റാവണിനെ തേടിയെത്തി.... യുവയോട് സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവന്റെ കണ്ണുകൾ തന്നിലാണെന്ന് കണ്ടതും അവൾ മുഖം വെട്ടിച്ചു.... വേഗം മുത്തശ്ശന്റെ കൈയിൽ തൂങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചു..... റാവൺ അവളെ തന്നെ വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു..... "ഡാ ചേട്ടാ.... അവിടെ നിക്കെടാ....." കിച്ചണിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് നടന്ന ആരവിനെ നന്ദു പിടിച്ച് വലിച്ചു മാറ്റി നിർത്തി.. "എന്താ....??" അവൾ കലിയോടെ ചോദിച്ചു.... "എന്ത്...??" ആരവ് നെറ്റി ചുളിച്ചു അവളെ നോക്കി.... "ഇവൻ എന്താ ഇവിടെ..... അവനെ ആരാ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചത്.... അവന്റെ ആവശ്യം എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പൊ....?" യുവ കാണാതെ മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അവൾ യുവയെ നോക്കി ആരവിനോട് തിരക്കി.... "ഹാ... അത് കൊള്ളാം..... അവന്റെ പെണ്ണ് കാണലിന് അവന്റെ ആവശ്യം എന്താന്നോ....." ആരവ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് നന്ദു ഞെട്ടി....

"ഏട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞെ....??" അവൾ ഞെട്ടലോടെ ചോദിച്ചു.... ആരവ് എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങിയതും അവൾ ഇടയിൽ കയറി..... "ആ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് പറയാൻ ആണെങ്കിൽ വേണ്ട.... ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല...." നന്ദു കലി തുള്ളി..... ആരവ് കൈയും കെട്ടി നിന്നു.... "കാരണം...??" അവൻ തിരക്കി "എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമല്ല.... ഞാൻ അവനെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല...."അവൾ വാശിയോടെ പറഞ്ഞു... "ശരി... നീ റാവണിനോട് പറഞ്ഞേക്ക്....." ആരവ് അത് പറഞ്ഞതും അവൾ അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി "എന്താടി.... പോയി പറയെടി...." അവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അവളുടെ മുഖം വീർത്തു.... "ഞാൻ പറയും ..... പറയുക തന്നെ ചെയ്യും..... ഇപ്പൊ തന്നെ പറയും...." അവൾ വാശിയോടെ പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും "യുവയെയും അവന്റെ വീട്ടുകാരെയും റാവൺ ആണ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത്..... നിന്റെ എടുത്തു ചാട്ടത്തിന് നീയിപ്പോ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് സീൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ആരുടെ ഇമേജിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്.... എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് റാവണിനോട് പറയാം.... "

അത്രയും പറഞ്ഞ് ആരവ് അവിടുന്ന് പോയി.... നന്ദു ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലായി..... അപ്പോഴേക്കും ധൃതിയിൽ ശിവദ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു.... "നന്ദൂ.... നീ കണ്ടില്ലേ ജാനിയെ..... ഇപ്പോഴും ആ പഴയ പൊട്ടി പെണ്ണ് തന്നെയാ.... പക്ഷെ പണ്ടത്തേക്കാൾ സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട്.... അല്ലേ....?" കപ്പുകളിലേക്ക് കോഫി പകരുന്നതിനിടയിൽ ശിവദ പറഞ്ഞു.... നന്ദു അപ്പോഴാണ് ജാനിയുടെ വേഷം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്..... അവളിൽ വീണ്ടും സംശയങ്ങൾ ജനിച്ചു.... "ദാ.... ഇത് പിടിക്ക്...." കോഫി ട്രേയിലാക്കി ശിവദ അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടിയതും അവൾ മടിച്ച് നിന്നു.... "നിന്ന് നേരം കളഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും.... മര്യാദക്ക് ഇതും വാങ്ങി നടക്കാൻ നോക്ക്...." അത് കേട്ടതും അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചു അതും വാങ്ങി മുന്നിൽ നടന്നു.... പിന്നാലെ സ്നാക്ക്സ് ഒക്കെ ആയി ശിവദയും പോയി..... ഹാളിൽ യുവയുടെ അടുത്തായി തലയും താഴ്ത്തി ഇരുന്ന് ധാവണിതുമ്പ് തെരുത്ത് പിടിക്കുന്ന ജാനിയെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു റാവൺ..

അവൾ ഇടക്കിടക്ക് ഒളികണ്ണിട്ട് അവനെ നോക്കുന്നതും അവളെ നോക്കി കാലിന്മേൽ കാല് കയറ്റി വെച്ചുള്ള അവന്റെ ഇരുപ്പ് കണ്ട് അവൾ നോട്ടം മാറ്റുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ഗൗരവത്തോടെ വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ.... "യുവയുടെ പേരെന്റ്സും ഉണ്ടാവുമെന്നാ ഞാൻ കരുതിയെ..." ആരവ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നന്ദു അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്.. "പെട്ടെന്ന് അല്ലേ പെണ്ണ് കാണൽ ഫിക്സ് ചെയ്തത്.... എൻഗേജ്മെന്റിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും...." യുവ പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.... "ഓ.... അതിന് മുന്നേ എൻഗേജ്മെന്റും ഫിക്സ് ചെയ്തോ നീ.... എനിക്കറിയാം എന്റെ ഏട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷമം കുത്തി വെച്ചതും ഈ പെണ്ണ് കാണൽ നടക്കുന്നതിന്റെയും ഒക്കെ പിന്നിൽ നീയാണെന്ന്..... എല്ലാത്തിനും പലിശയും ചേർത്ത് ഞാൻ തരുന്നുണ്ടെടാ പട്ടീ...." അവൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചായയും ആയിട്ട് ജാനിക്ക് നേരെ നടന്നു.... അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അവളെ കാണുന്നത്... അവളെ കണ്ടപ്പോൾ യുവയുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞ പുഞ്ചിരി അവൻ ആരും കാണാതെ ഒളിപ്പിച്ചു.... "ചായ കൊടുക്ക് നന്ദൂ..." റാവണിന്റെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ ശബ്ദം കേട്ട് നന്ദു ജാനിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് നിന്ന നന്ദു ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് ചായ ജാനിക്ക് നേരെ നീട്ടി....

"ആദ്യം യുവക്ക്...." റാവൺ പറഞ്ഞതും നന്ദു യുവയെ ഒന്ന് നോക്കി.... യുവ ഗൗരവം നടിച്ചു ഫോണിൽ നോക്കി ഇരുന്നു.... അവൾ പല്ല് കടിച്ചു ദേഷ്യം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് അവന് മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് കോഫി അവന് നേരെ നീട്ടി.... അവനത് കാണാത്ത ഭാവത്തിൽ ഇരുന്നു... അവൾ മുരടനക്കി.... അവൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല.... അവൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നെങ്കിലും സമ്യപനം പാലിച്ചു.... "ചായ ....😬" അവൾ പല്ല് കടിച്ചു കൊണ്ട് ചായ അവന്റെ മുഖത്തിന്‌ നേരെ നീട്ടിയതും അവളെ ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് അവനത് വാങ്ങി... അതിൽ മുഖം വീർപ്പിച്ച് അവൾ ആരവിനെ നോക്കി.... ആരവ് ഇളിച്ചു കാണിച്ചു.... അത് കണ്ട് ഒന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ട് അവൾ പുഞ്ചിരിയോടെ ജാനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയതും അവൾ സന്തോഷത്തോടെ അത് വാങ്ങി... മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും ചായ കൊടുത്ത് അവൾ മാറി നിന്നു.... "മോളെ കണ്ട് ഇഷ്ടാവാഞ്ഞിട്ടല്ല..... ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ അത്രേ ഉള്ളു.... പിന്നെ എൻഗേജ്മെന്റ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം നടത്താം.....

എന്റെ മകനും മരുമകളും കൂടി വന്നിട്ട് നടത്തുന്നതല്ലേ അതിന്റെ ശരി.... അല്ലേ മോനെ....??" റാവണിനോടാണ് മുത്തശ്ശൻ അത് ചോദിച്ചത്.... "അതിനെന്താ.... ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പൊന്നും ഇല്ല... 😊" റാവൺ പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞൂ "എനിക്ക് നല്ല എതിർപ്പുണ്ട്...." നന്ദു പിറുപിറുത്തു.... "അത് മനസ്സിൽ വെക്കുന്നതാ നല്ലത്..." അടുത്ത് നിന്ന ഭരത് പറഞ്ഞു... അവൾ അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി "ഇനി ഒരു ചടങ്ങ് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ.... ചെക്കനും പെണ്ണിനും പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ.... 😌" ആരവ് കാരണവരെ പോലെ പറഞ്ഞതും നന്ദു നാവ് കടിച്ചു അവനെ നോക്കി.... യുവക്ക് ചിരി വന്നു അപ്പോഴേക്കും റാവണിന് ഒരു കാൾ വന്ന് ഇപ്പൊ വരാമെന്നു പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.... അവൻ പോകുന്നതും നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ജാനിയെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു പോകുന്ന പോക്കിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും അവൻ മറന്നില്ല.... ആ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളം ഒന്ന് വിറച്ചു.... പെട്ടെന്ന് നോട്ടം മാറ്റി.... അത് കണ്ട് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് റാവൺ തിരിഞ്ഞു നടന്നു.... "നല്ല സുന്ദരിക്കുട്ടി.... അല്ലേ യുവീ...." മുത്തശ്ശി യുവയോട് ചോദിച്ചതും യുവ നന്ദുവിനെ നോക്കി... "ഓ.... അത്രക്ക് സുന്ദരി ഒന്നും അല്ല....

അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത്ര തന്നെ...."അവൻ അവളെ നോക്കി പറഞ്ഞതും അവളുടെ മുഖം ഇരുണ്ടു.... അവൾ ദേഷ്യത്തിൽ റാവൺ പോയ ഭാഗത്തേക്ക്‌ നടന്നു.... അത് കണ്ട് പിന്നാലെ യുവയും പോയി...."ആഹ് ഓക്കെ..... അതൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്താൽ മതി.... മ്മ്... ഓക്കേ...."ഫോണിൽ ആരോടോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ റാവൺ കാണുന്നത് അവന്റെ പിന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന നന്ദുവിനെയാണ്.... അവൻ അവളെ കണ്ട് പുരികം ചുളിച്ചു നോക്കി.... "ഏട്ടാ..... എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ഏട്ടൻ അവനെ എനിക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട്‌ ചെയ്തത്....?" അവൾ എടുത്തടിച്ച പോലെ ചോദിച്ചു "അവനെക്കാൾ നല്ലൊരു പാർട്ണർ നിനക്ക് കിട്ടാനില്ല നന്ദു.... He is perfect for you...." അവൻ ശാന്തമായി പറഞ്ഞു "ഏട്ടാ.... ഏട്ടൻ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ അത്ര നല്ലവൻ ഒന്നുമല്ല.... ഒരുപക്ഷെ ഗൗരി ആന്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനാണ് അവൻ വന്നതെങ്കിലോ....?" അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അവന്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു.. "Shut up... 🙄 നീയിത് എന്ത് വിവരക്കേടാ ഈ പറയുന്നത്.... അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ആന്റി അറിയാതെ ജാനിയെ അവൻ എന്റെ അരികിൽ എത്തിക്കുമോ....?"

അവൻ കൈയും കെട്ടി അവളെ നോക്കി.... "എന്നാലും എനിക്ക് എന്തോ.... അവൻ ആള് ശരിയല്ലന്ന് തോന്നുന്നു....." അവൾ നഖം കടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു "ഇങ്ങനുള്ള തോന്നലുകൾ ഈയിടയായി നിനക്കുണ്ട്.... അത് ആ വിക്രം വീണ്ടും നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ്..... അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതിനല്ല നന്ദു...." അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തോ പോലെ ആയി.... "നിന്റെ നന്മ അല്ലാതെ എന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊന്നും ഇല്ല.... എന്നിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇതിന് സമ്മതിക്കും.... പിന്നെ... ഇനിയൊരിക്കലും വിക്രം നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന് വരാൻ പാടില്ല..... അതിന് വേണ്ടിയാണ് ധൃതി പിടിച്ചു ഈ വിവാഹം തന്നെ നടത്തുന്നത്.... നീയായിട്ട് ഇതിന് എതിർ നിൽക്കില്ലന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു...." അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാവണൻ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി....അവിടെ നിന്ന യുവയെ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മാനും അവൻ മറന്നില്ല...

"എനിക്കറിയാം.... വിക്രം കാണാൻ വന്നത് ഏട്ടനെ അറിയിച്ചതും ഏട്ടന്റെ മനസ്സിൽ വിഷമം കുത്തി വെച്ചതും അവനാണെന്ന്...." റാവൺ പോയതും അവൾ ദേഷ്യത്തിൽ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു.... തിരിഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന യുവയെ കണ്ട് അവളുടെ ദേഷ്യം കൂടി... "എന്റെ ഏട്ടന്റെ മനസ്സിൽ വിഷമം കുത്തി വെച്ചതും എന്റെ ഏട്ടനെ മയക്കി എടുത്ത് ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിപ്പിച്ചതും നിങ്ങളുടെ കുരുട്ട് ബുദ്ധിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം...." നന്ദു ദേഷ്യത്തോടെ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ നെറ്റി ചുളിച്ചു "Excuse me...??" "ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെയുള്ള ഈ അഭിനയം എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് കരുതിയോ.... എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ ഇടാമെന്ന വ്യാമോഹം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട... നിങ്ങടെ തനി രൂപം എന്റെ ഏട്ടന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും...." അത്രയും പറഞ്ഞു അവൾ അകത്തേക്ക് പോകാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് മുറ്റത്ത് ഒരു കാർ വന്ന് നിന്നത് ആ കാർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളെ കണ്ട് രണ്ട് പേരും ഞെട്ടി.... "ഗൗരി ആന്റി....!" ....തുടരും…………

