മഞ്ഞുപോലെ ❤️: ഭാഗം 6

രചന: നീല മഴവില്ല്

സിദ്ധു നേരെ വന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽക്ക് ആണ്... കീർത്തിയെ സഞ്ജു നേരത്തെ കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു... അവൻ റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോഴേ കേട്ടത് എല്ലാം കൂടി ചിരിക്കണ സൗണ്ട... ഡോർ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അവർ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി... അന്തം വിട്ട് നിക്കുന്ന സിദ്ധു നെ കണ്ടു എല്ലാരും നേരെ ഇരുന്നു... ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബഹളം.. ഏഹ്?? ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ചിരിച്ചത... കീർത്തി പറഞ്ഞു നീയെന്താ ലേറ്റ് ആയെ... പരിപാടി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ..? രേവതി ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ ഒന്ന് മൂളി കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി... എങ്ങനുണ്ടയിരുന്നെടാ പരിപാടി... ഗോപി ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ ഒന്ന് നോക്കി കൊണ്ട് കുഴപ്പില്ലയിരുന്നു ന്ന് പറഞ്ഞു... വീണ്ടും കുഞ്ഞിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു.... ഏടത്തി ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ... അവൻ ദീപ്തിയെ നോക്കി ചോദിച്ചതും ദീപ്തി കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ വച്ച് കൊടുത്തു... ആ അടിയിലെ ഷീറ്റ് മറ്റെടി... അവൻ പൂതി തീർത്തോട്ടെ...😂 വല്യേട്ടൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എല്ലാരും ചിരിച്ചു.. സിദ്ധു സനലിനെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി കുഞ്ഞിനെ കളിപ്പിച്ചിരുന്നു...

ആഹ്.. അതങ്ങേർക്ക് നേരത്തെ നല്ല പണി കിട്ടിയെടാ... അതിന്റെ ചൊറിച്ചിലാ... ദീപ്തി പറഞ്ഞപ്പോ വല്യേട്ടൻ പ്ലിങ്ങി... അത് കണ്ടു സിദ്ധു അടക്കം എല്ലാരും ചിരിച്ചു... അല്ലേടാ ഫസ്റ്റ് ഇയർസിനു മാത്രയിരുന്നോ പരിപാടി... ഇവള് പിജി തെ പിള്ളേരേം കണ്ടു ന്ന് പറയനുണ്ടല്ലോ... സഞ്ജു പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ധു ഞെട്ടി എല്ലാരേം നോക്കി... ആർക്കും വല്യ ഭാവ മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ല... ആഹ്... ചെലർക്ക് മാത്രം... ടാസ്‌കിന് പെയർ കൊടുത്തതാ... ഏ... നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലേ... അവനെ നോക്കി കൊണ്ട് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു... ഏയ്.. എനിക്കോ... എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല... എന്നെ വിളിക്കണ്ട ന്ന് ഞാൻ അച്ചുനോട്‌ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു... അമ്മേ ചായ ഉണ്ടോ... ഒന്നിളിച്ചു കൊണ്ട് സിദ്ധു പറഞ്ഞു വേം വിഷയം മാറ്റി... ""തനിക്ക് സംസാരിക്കണങ്കി നീ അവളേം കൊണ്ട് വല്ല ബീച്ചിലോ പാർക്കിലോ പോയി സംസാരിച്ചോ..."" ശബ്ദം കേട്ട് സിദ്ധു ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞ് നോക്കി... വല്യേട്ടൻ ഫോണിലും നോക്കി ഇരിക്ക... അമ്മേ...അപ്പൊ ഇത് പുതിയ ഷോർട് ഫിലിം അങ്ങാനും ആവും... നല്ല രസണ്ട് കാണാൻ... ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ണേടുക്കാതെ വല്യേട്ടൻ പറഞ്ഞു..

നോക്കട്ടെ ഏട്ടാ... നേരത്തെ ശരിക്ക് അങ്ങ് കാണാൻ പറ്റിലാ... കീർത്തി നോക്ക്യേ... സഞ്ജു വല്യേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി ഇരുന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... ഓഹ്... ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടതാ ഏട്ടാ... നിങ്ങൾ കാണ്..😜 ചിരി അടക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് കീർത്തി പറഞ്ഞു... അമ്മയും അച്ഛനും ദീപ്തിയും വായ പൊതി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി...🤭🤭 എന്തിന് കുഞ്ഞാവ വരെ ചിരിച്ചു...😝 സിദ്ധു എല്ലാർക്കും ഒന്നിളിച്ചു കൊടുത്തു... അത്... പിന്നെ... അച്ചു പണിതപ്പോ...😁😆 ഹേ... ഹേ.. എങ്ങനെ...😉 അച്ഛൻ ഒന്നാക്കി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... അല്ല... നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ...😇😇 തല ചൊറിഞ്ഞു കൊണ്ട് സിദ്ധു ചോദിച്ചു.... ഇതിപ്പോ വൈറൽ അല്ലെ.. ആര് യു ട്യൂബ് തുറന്നാലും ആദ്യം കാണാ ഇതായിരിക്കും...😂😂 വല്യേട്ടൻ ഒരു ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ പറഞ്ഞു... സംഭവം നമ്മടെ അച്ചു അയച്ചു കൊടുത്തതാ... കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിലോ... ഇനി ഇപ്പൊ തിരുമ്മലിനു കൂടി പോവാൻ വയ്യ... അതോണ്ട് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴെ കൂടെ ഒറ്റല്ലേ ന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന വന്നിരുന്നു..😂😂😂 അതോടെ ആ ടോപ്പിക്ക് വിട്ടു...

സിദ്ധുവും പിന്നെ അധികം ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോയില്ല... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു.... ###################### എടി.... ഇന്നലെ അച്ചു ഏട്ടനും മിതു ഏട്ടനും രാഹുലെട്ടനും കൂടി പണിതതാടി... 😌 രാവിലെ വന്നിരുന്നപ്പോ തന്നെ ഋതു പറഞ്ഞത് അക്കാര്യ... ഇന്നലെ മിതു നെ എണ്ണയിൽ കുളിപ്പിച്ചാ വരണേ... എല്ലാം ഊറ്റി എടുത്തേ...😁 ഋതു പറയണ കേട്ട് മൂന്നും അന്തം വിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്... അവള് ഫുൾ കഥ പറഞ്ഞോടുത്തു... കൂടെ കിട്ടിയ അടിയും... എന്നാലും ന്റെ അച്ചുട്ടാ... നമ്മളോട്.. അല്ല എന്നോട് വേണ്ടായിരുന്നു... 😌 അനു ആണത് പറഞ്ഞെ... അതെന്താടി... നിനക്ക് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത... അമ്മു അവളെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... അല്ല നിങ്ങൾ ഒന്നും അങ്ങനെ നാണം കേട്ടില്ലല്ലോ.... ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ വായ നോക്കും... കുട്ടിക്ക് ദണ്ണണ്ടെ.... വായ നോക്കി നടന്നിരുന്ന ഒക്കെത്തിനെo പിടിച്ചു ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ആങ്ങള ആക്കി മാറ്റിലെ 😂 എന്നാലും എന്റെ ഐശു.... നീ.. നിന്നെ കുറിച് ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല വിചാരിച്ചേ...

അനു ഐശുന്റെ മുന്നിൽ താടിക്കും കൈ കൊടുത്തിരുന്നു പറഞ്ഞു... ഞങ്ങളും.. അതെ ഇരുപ്പ് ഇരുന്നു കൊണ്ട് അമ്മുവും ഋതുവും പറഞ്ഞു... 😁😁അത് പെട്ടെന്ന്.... സംഭവിച്ചു പോയി 🙈🙈🙈 ഒന്നുറക്കെ കരഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ലെ... ഋതു ചോദിച്ചപ്പോ കണ്ണ് പൊത്തിയ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ നോക്കി കൊണ്ട് ഐശു ഇളിച്ചു കൊടുത്തു... യായ... 😆 അപ്പൊ കയ്യടിച്ചത് നന്നായി... അല്ലെ ലൈവ് ആയിട്ട് വേറെ പലതും കാണാർന്നു...😂 അമ്മു പറഞ്ഞത് കേട്ടതും മൂന്നും ചിരി തുടങ്ങി.... എടി പിന്നെ... വേറൊരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞു... ഋതു പറഞ്ഞപ്പോ ബാക്കി മൂന്നു മുഖങ്ങളിലും ആകാംഷ നിറഞ്ഞു.. സിദ്ധു ഏട്ടന് പ്രേമിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടി.... അതോണ്ടാ കിച്ചു ഏട്ടനും അരുണേട്ടനും പ്രേമിക്കാ ന്ന് തീരുമാനിച്ചെ... ഋതു പറഞ്ഞു കേട്ടതും അനു തലയിൽ കൈ വച്ചിരുന്നു... എന്താടാ... അവളുടെ ഇരുപ്പ് കണ്ടു ഐശു ചോദിച്ചു.. 😬ഇതൊക്കെ എന്റെ പെട്ടിക്കുള്ള ആണി ആണെല്ലോ ന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ😭 അത് കേട്ടതും ബാക്കി മൂന്നും പൊട്ടി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.. ######################

ഇന്റർവെല്ലിന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ അനു ന് ഇറങ്ങണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി പോയി... വരുന്നോരും പോണോരും പെങ്ങളെ... സുഖല്ലേ.. പെങ്ങളെ ചായ കുടിച്ച... പെങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച... തുടങ്ങി എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും പെങ്ങള് വിളിയാണ്... ഇത് കേട്ട് ബാക്കി മൂന്നും കൊലചിരി ചിരിക്കാണ്... അനുന് ആണേ ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥ... ക്യാന്റീനിൽ കയറി ചെന്നപ്പോ അച്ചുo രാഹുലും മിതുo സ്ഥിരം സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്... ഇവരെ കണ്ടപ്പോ അച്ചു കൈ മാടി വിളിച്ചു... പെണ്പട അത് കാണാത്ത പോലെ വേറെ ടേബിളിൽ ചെന്നിരുന്നു... പ്രശ്നം ഗുരുതരം ആണല്ലോ... വന്നേ പോയി നോക്കാം (അച്ചു വേണോ... ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറീട്ട് പോരെ... (രാഹുൽ ഒക്കെ ഒപ്പിച് വച്ചതല്ലേ... വാ പോയി നോക്കാം...(മിത്തു അന്ന വാ ഒരു സോറി കൊണ്ട് തീരും എങ്കി അതങ്ങ് തീരട്ടെ...(രാഹുൽ മൂന്നും അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു... അച്ചു ഋതുന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോ രാഹുൽ അനു ന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു... മിത്തു അമ്മുന്റേം ഐശുന്റേം ഇടയിൽ ഇരുന്നു... ഋതുസേ...

അച്ചു ഏട്ടൻ മിണ്ടണ്ട... ഒന്നും പറയണ്ട... കൊലക്ക് കൊടുത്തില്ലേ... അതിനു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ... നീ അടിപൊളി ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലേ... നാണം കേട്ടത് ഏട്ടനല്ലേ... അതിന് ഋതു ഒന്ന് തറപ്പിച്ചു നോക്കി 😡 😁ഈ... സോറി... ഇളിച്ചു കൊണ്ട് അച്ചു പറഞ്ഞതും ഋതു വന്ന ചിരി ഒതുക്കി അവനെ ഒന്ന് നോക്കി... പിണക്കം മാറീലെ... പ്രതികാരം ചെയ്യണോ... അച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഋതു അവനെ ഒന്ന് നോക്കി... 💙💙💙 നിനക്ക് പകരം വീട്ടണേ നീ ചെയ്തോ... പിണങ്ങി ഇരിക്കല്ലേ... രാഹുൽ അനു നെ മയക്കനുള്ള പണിലാണ്... അനു ഒന്ന് തറപ്പിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അവൻ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... അല്ലെ തന്നെ നിന്റെ കെട്ട്യോനും.... അത് പറഞ്ഞപ്പോ അനു അവനെ ഒന്നൂടെ രൂക്ഷമായി നോക്കി അല്ല കെട്ട്യോൻ അല്ല.. ആ സിദ്ധുഏട്ടനും കൂട്ടരും ഇന്നലെ മൊത്തത്തിൽ പണിതിട്ടുണ്ട്... ഇനിം നിനക്ക് ഈ ബോഡിലു തല്ലണോ നീ തല്ലിക്കോ.... അനു നെ ഇടം കണ്ണിട്ട് നോക്കി ഇല്ലാത്ത മൂക്ക് പിഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് രാഹുൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും അനു ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു... പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ ഷോക്കിൽ അമ്മാ....

എന്നൊരു അലർച്ച മാത്രം കേട്ടു.... തെണ്ടി തല്ലാൻ പറഞ്ഞ നീ തല്ലോ... ഈൗ ചോറി..... പെട്ടെന്ന് തല്ലി കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആവേശത്തിൽ തല്ലിയതാ... അവളുടെ ഒരാവേശം... ന്റെ നടു... അയ്യോ... 💙💙💙 അമ്മുസേ. ഐശു..മോളെ നോക്കിയേ സോറി പറഞ്ഞില്ലേ... സോറി പറഞ്ഞ ക്ഷമിക്കണം ന്നല്ലേ നമ്മ അംഗനവാടിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്.... ക്ഷമിച്ചു ന്ന് പറ... മ്മ്മ് വേം പറ... മിത്തു ബാലവാടി തെ ടീച്ചറെ പോലെ രണ്ടാളേം നോക്കി പറഞ്ഞു... ഐശു അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു... (കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ചൂടാവാനൊന്നും അറിയത്തില്ലന്നേ... മാത്രല്ല... ഇന്നലത്തെ പരിപാടി കൊണ്ട് ഗുണം ലവൾക്ക് മാത്രാണല്ലോ😃) അമ്മു അപ്പോഴും കലിപ്പിലാണ്... 🎵കുറുമ്പത്തി ചുന്ദരി നീ ചൂളമിടാൻ പോര്... 🎵 ഇന്നലെ ചൂളിയത് പോരെ... ഇനീം നാണം കെടുത്താനാണോ... ശെടാ ഞാൻ പാടിയത് എന്താ... ഇവള് കേട്ടതെന്താ(മിത്തുസ് ആത്മ) അയ്യോ അമ്മുസേ അതല്ല... ഇനി നീ തന്നെ പറ പിണക്കം മാറാൻ ന്താ ചെയ്യണ്ടേ... ############## ഒന്നേ... രണ്ടേ... മൂ... ദേ രാഹുലെട്ടാ മര്യാദക്ക് ഇരുന്നോ... അല്ലെ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടി വരും...

വല്ലോം മനസ്സിലായ?? പിള്ളേർ punishment കൊടുത്തതാ... ഇരുപത്തഞ്ചു ഏത്തo 😂😂😂 ഒന്നാമത്തെ അടി കിട്ടി നീര് വന്നിരിക്കണ ശരീരം... (അനങ്ങാൻ പാടില്ല ന്നാ ശാസ്ത്രം😉...) അതിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ചു വട്ടം ഏത്തo കൂടി ഇട്ടാലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ...😇 കഴിഞ്ഞു... ഋതു ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു... ഇനി എല്ലാർക്കും ചായ ആൻഡ് സമൂസ.... മ്മ്മ് വേം ഓർഡർ ചെയ്തോ.... അനു കൂട്ടിചേർത്തു.... വേറെ എന്തേലും.... രാഹുൽ ഒരു സംശയം പോലെ ചോദിച്ചു... സമയം ആവുമ്പോ പറയാം... അമ്മു മറുപടി കൊടുത്തു... രാഹുലിന്റെയും അമ്മുവിന്റെയും നടുക്ക് ഇരുന്നാണ് അനു തിന്നണേ... ഒപോസിറ്റ് അച്ചുവും ഋതുവും ഐശുവും മിത്തുവും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്... സമൂസ വന്നതും പെണ്പടകൾ തീറ്റ തുടങ്ങി... രാഹുൽ കോഴികൂട്ടിൽ കണ്ണും നട്ടിരിക്കണ കാരണം ഐശു ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല... രാഹുലെട്ടാ... ഓൾ അതൊന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ അതിനെ വെറുതെ വിട്... അനു പറഞ്ഞപ്പോ രാഹുൽ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു... ഋതു അച്ചുനോട്‌ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടേലും കണ്ണ് ചുറ്റും ഓടി നടക്കാണ്... എന്താ ഋതു.... നീയാരെയാ നോക്കണേ... എന്തോ മനസ്സിലായ പോലെ ചിരി ഒതുക്കി പിടിച്ചു അച്ചു ചോദിച്ചു... ഏയ്... ഞാനോ.. ഞാനാരെ നോക്കാൻ... ഞാൻ ചുമ്മാ...

ഋതു വിക്കി വിക്കി കളിച്ചതും അച്ചു ഒന്ന് ഇരുത്തി മൂളി.... അല്ലേടാ ഇന്ന് നമ്മടെ ആശാൻമാരൊന്നും വന്നിട്ടില്ലേ... കാണുന്നില്ലല്ലോ.... രാഹുൽ അച്ചു നെ നോക്കി ചോദിച്ചു... അവര് വന്നിട്ട്ണ്ട്... എന്ത് പറ്റിയാവോ... വരുമായിരിക്കും.... അമ്മുസേ... എനിക്ക് ഒരു lays വാങ്ങി തരോ... അനു ക്യാന്റീനിലേക്ക് ചൂണ്ടി അമ്മുനോട് പറഞ്ഞു... ക്യാഷ്??? അമ്മു കൈ നീട്ടി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... എച്ചി.... കഷ്ടം ണ്ട് ട്ടാ... രാഹുലെട്ടാ ഒരു പത്തു രൂപ എടുത്തേ... അമ്മുനെ നോക്കി കളിയാക്കി അനു രാഹുലിന്റെ പോക്കറ്റ് തപ്പി... എച്ചി ന്ന് നിന്നെയല്ലേ വിളിക്കണ്ടേ... രാഹുൽ കാശ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അനു ഇളിച്ചു കൊണ്ട് കാശ് അമ്മു ന് കൊടുത്തു... പച്ച അല്ലെ... Of course... അന്ന എനിക്കും... ഋതുവും ഐശുവും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു... അന്ന പിന്നെ ഞാനും വാങ്ങും... മിത്തു ഏട്ടാ... പറ്റ് പറയണുണ്ടേ... പോണ വഴി കൊടുത്തേരെ... അമ്മു മിത്തുനെ നോക്കി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ക്യാന്റീനിലേക്ക് നടന്നു അമ്മുവും നീയും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉള്ള കൂട്ടാണോ.. അമ്മു പോണ വഴിയേ നോക്കി ചിരിക്കണ അനു നോട്‌ അച്ചു ചോദിച്ചു...

ഏയ്... ഞാൻ പ്ലസ് ടു വരെ ഡൽഹിയിൽ ആയിരുന്നു... നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് മൂന്നാല് മാസം ആയുള്ളൂ... ആ ഇടക്ക് ഒരു വെക്കേഷന് ക്യാമ്പിൽ പരിചയപെട്ടതാ അമ്മു നെ... പിന്നെ കട്ട ചങ്കായി..💙 ആഹ്... ഡൽഹി ക്കാരി ഹേ....! രാഹുൽ കളിയാക്കി കൊണ്ട് ചെയ്തു... അച്ഛാ... അച്ഛാ...😂 പറഞ്ഞിരിക്കലെ പച്ച lays അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു വീണു... താങ്കു അമ്മുസേ... ഉമ്മമ്മ😘😘 അടുത്തിരിക്കുന്ന അമ്മുവിന്റെ കവിളിൽ അമർത്തി ഉമ്മ വച്ച് കൊണ്ട് അനു പറഞ്ഞു... Lays പൊട്ടിച്ചു ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് രാഹുലിന്റെ വായിൽ വച്ച് കൊടുക്കാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോ അവൻ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കനുണ്ട്... രാഹുലെട്ടാ ഇന്നാ... അല്ല.... അനു നീ ഇപ്പോ ന്താ കാണിച്ചേ... അതെ ഇരുപ്പ് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് രാഹുൽ ചോദിച്ചു... ഹേയ്... അതോ... അതില്ലേ രാഹുലെട്ടാ.... ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫീലിംഗ്സ് എന്താന്നറിയോ... അനു ചോദിച്ചപ്പോ രാഹുൽ കണ്ണ്കൊണ്ട് ഇല്ല ന്ന് പറഞ്ഞു.. """Awesome feeling is kissing your best friend without any reason...""" ഹാ നമ്മള് സ്നേഹിക്കുന്നോരെ... നമ്മളെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഒരു കാരണം ഇല്ലാതെ ഉമ്മ വക്കില്ലേ.... തതാണ്... സ് എന്നാലും നിനക്കെന്താ താടി ഉണ്ട പിശാശ്ശെ.. കുത്തുന്നു... ന്നും പറഞ്ഞു അമ്മുന്റെ സൈഡിൽ ക്ക് തിരിഞ്ഞ അനു കാണണത് കവിളിൽ കയ്യും വച്ച് കിട്ടിയ ഉമ്മയുടെ ഹാങ്ങ്‌ ഓവറിൽ ഇരിക്കണ സിദ്ധു നെ ആണ്😇😇😂😂😂😂😂........ തുടരും..

