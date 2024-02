മഴ മേഘം: ഭാഗം 1

രചന: മുല്ല

"സർ...... എനിക്ക്‌... എനിക്ക്‌ സാറിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരാമോ......""

അവൾ ചോദിച്ചതും അവന്റെ നെറ്റി ചുളിഞ്ഞു.....

""What you mean.......""

""അതേ.... സർ.....സർന്റെ ചോരയിൽ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കണം.... അത്.... അത് മാത്രം മതിയെനിക്ക്....വേറെ... വേറെ ഒന്നും വേണ്ട.....അതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ സർനെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല..... എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളാം ഞങ്ങൾ...... ഒരിക്കലും സർന്റെ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു ശല്യക്കാരി ആയി വരില്ല.....""

ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പുന്നവളെ അവൻ തുറിച്ചു നോക്കി.....

""മിത്രാ..... എന്തൊക്കെയാ നീ ഈ പറയുന്നതെന്ന് വല്ല ബോധവും ഉണ്ടോ നിനക്ക് .....""

അവൻ അലറി.....



""നല്ല ബോധത്തോടെ തന്നെയാ സർ ഞാൻ പറയുന്നത്..... സർന് എന്റെ പ്രണയം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.... പക്ഷെ എനിക്ക്‌ സർനെ മറക്കാൻ വയ്യ.....എനിക്ക്‌ എന്നുമെന്നും ഓർക്കാൻ സർ ഒരു രാത്രി എങ്കിലും എന്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ്‌ ചെയ്യാമോ... പ്ലീസ്.... പ്ലീസ് സർ.....""

അതിന് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് അവളുടെ കവിളിൽ അവന്റെ കൈ പതിപ്പിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു....

കരണം പുകഞ്ഞു ഒരടി കിട്ടിയതും പകപ്പോടെ..കണ്ണീരോടെ നോക്കി അവൾ അവനെ......



""ഭ്രാന്താടീ നിനക്ക്..... ഞാനെന്ന ഭ്രാന്ത്‌..... എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞു ഞാൻ..... നിന്നെ എനിക്ക്‌ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന്....എന്നിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ശല്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്.....ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നീ ഈ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്ന് നിനക്ക് വല്ല ബോധവും ഉണ്ടോ.... ഛെ..... ഒരു പെണ്ണ് ഇത്രയും തരം താഴരുത്..... ഇത്രയും നാള് നിന്റെ പ്രായത്തിന്റേത് ആകും എന്ന് കരുതി..... തമാശയായി മാത്രേ ഞാൻ ഇതിനെ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ..... ചെറിയൊരു ഇഷ്ടക്കുറവ് മാത്രേ നിന്നോട് എനിക്ക്‌ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.....അതും എനിക്ക്‌ സ്വൈര്യം തരാത്തത് കൊണ്ട്......പക്ഷെ ഇപ്പൊ..... അറപ്പ് തോന്നുകയാ.... വെറുപ്പ് തോന്നുകയാ നിന്നോട്.....എന്റെ കൂടെ കിടക്കണമത്രേ അവൾക്ക്....ഇതൊക്കെ നീയൊക്കെ തിന്നുന്നത് എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കേറുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമാ..... പണത്തിനു മീതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നിനക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറയാനും ചെയ്യാനും ഉളുപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല....

ഇതിന്റെ പേര് പ്രണയം എന്നല്ല മിത്രാ....എന്റെ വായ കൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല..... നിനക്ക്‌ വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ കാമുകന്മാരെ മാറാൻ കഴിയുമായിരിക്കും.....നിന്റെ കാശ് കണ്ട് പലരും നിന്റെ പിന്നാലെ വരുമായിരിക്കും......പക്ഷെ അതിൽ ഒരുത്തനായിട്ട് നീയെന്നെ കരുതണ്ട.....എന്റെ കണ്മുന്നിൽ നിന്നെ ഇനി കണ്ട് പോകരുത്....ഇട്ട് മൂടാൻ പണമുണ്ടെന്ന് കരുതി എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് കരുതിയോ......ഛെ......""



ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു അഗ്നി എരിയുന്ന കണ്ണുകളോടെ അവളെ നോക്കി കൊണ്ട് അവൻ പാഞ്ഞു പോയി......

അത്‌ കാണെ മുഖം പൊത്തി കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു അവൾ .......അവന്റെ വാക്കുകൾ അവളെ പൊള്ളിച്ചിരുന്നു...... വായിൽ നിന്നും വീണു പോയ വാക്കുകളിൽ പശ്ചാത്താപം തോന്നിപ്പോയി അവൾക്ക്..... നഷ്ടപ്പെടും എന്നോർത്തപ്പോ പറഞ്ഞു പോയതാണ്.....

' പോകല്ലേ ധ്രുവ്....... എന്നെ വെറുത്തിട്ട് പോകല്ലേ......ഞാൻ.... എനിക്ക്‌ കഴിയില്ല ധ്രുവ് നിങ്ങളെ മറക്കാൻ...... അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എന്നിൽ ഭ്രാന്തായി പടർന്നിരിക്കുന്നു......നിങ്ങളെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരാളെയും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ധ്രുവ്...... സ്നേഹിക്കുകയും ഇല്ല..... എനിക്കതിനു കഴിയില്ല ധ്രുവ്...... വേറൊരുത്തനും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല......എന്നെ സ്നേഹിച്ചൂടെ നിങ്ങൾക്ക്.....'

അവളുടെ മനസ്സ് അലറി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ അവളിൽ നിന്നും അകലേക്ക്‌ എത്തിയിരുന്നു......

(തുടരും...)