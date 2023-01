നീഹാരമായ്: ഭാഗം 58

രചന: അപർണ അരവിന്ദ്

" എന്നതാ കൊച്ചേ ഇത് മനുഷ്യനെ തട്ടി വീഴ്ത്തി കൊല്ലുമോ . കണ്ണും മൂക്കും ഇല്ലാതെ ഇതെങ്ങോട്ടാന്നേ ഈ ഓട്ടം " നെഞ്ചിൽ കൈ വച്ച് അയാൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയതും നിറകണ്ണുകളോടെ ശ്രീദേവി നിന്നു " ഐം സോറി" കൈ കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ച് അവൾ ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കി ശേഷം വേഗം മുന്നോട്ട് ഓടി. * ശ്രീദേവി നേരെ ഓടിയെത്തിയത് വാഷ് റൂമിന് മുന്നിലാണ്. പൈപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്ത് മുഖം നന്നായി കഴുകി. തന്നെ ഇത്ര നേരമായിട്ടും കാണാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോഴേക്കും മരിയയുടെ കോൾ വന്നിരുന്നു. മറുപടിയായി ഇപ്പോ വരും എന്ന് മെസേജ് അയച്ചിട്ടു. മുഖം ഒന്നുകൂടി കഴുകിയ ശേഷം ശ്വാസം ഒന്ന് ആഞ്ഞ് വലിച്ച് അവൾ വേഗത്തിൽ കാന്റീനിലേക്ക് നടന്നു. * " ഞാൻ കരുതിയത് ഡേവിഡ് മിക്കവാറും പഠിപ്പ് നിർത്തും എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും അലക്സിച്ചൻ നേരിട്ട് വന്നത് നന്നായി " മാത്യു ചായ ക്ലാസ് ടേബിളിലേക്ക് വച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. " കോളേജിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവൻ ഇന്നലെയാ പറയുന്നത് തന്നെ.

ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അല്ലാ നമ്മുടെ കഥാനായിക എവിടെ " അലക്സി എല്ലാവരെയും നോക്കി ചോദിച്ചു. " ശ്രീദേവി ചേച്ചി ലൈബ്രറിയിൽ പോയിരിക്കാ ഇപ്പോ വരും" മരിയ " അലക്സിച്ചൻ എന്തായാലും ഇനി നാളെ പോയാ മതി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു സർപ്രെയ്സ് ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ശ്രീയുടെ ബർത്ത് ഡേയാണ് ഇന്ന് . നമ്മുടെ ഫുൾ ഗ്യാങ്ങ് ഉണ്ട് " മാത്യു. "എനിക്ക് വരാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങ് ഉണ്ട്. " " രാത്രിയാേ " മരിയ " അത.. അതല്ലാ ചില ഇംപോട്ടന്റ് വർക്ക് ഉണ്ട് " " അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ലാ. എന്തായാലും വരണം " " സോറി ഗയ്സ്, അത്രയും തിരക്ക് ആയത് കൊണ്ടാ . " അത് പറയുമ്പോൾ അലക്സിയുടെ മുഖത്തെ പരിഭ്രമം ഡേവിഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. " ദേ നമ്മുടെ ശ്രീദേവി മാഡം എത്തിയല്ലോ " കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞതും എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞ് നോക്കി. പുഞ്ചിരിയോടെ നടന്ന് വരുന്ന ശ്രീയെ കണ്ട് അലക്സിയുടെ മുഖത്ത് അമ്പരപ്പ് നിറഞ്ഞു. ശ്രീദേവിയുടെ അവസ്ഥയും മറിച്ചായിരുന്നില്ല.

എല്ലാവരുടേം കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അലക്സിയിൽ ആയിരിന്നു അവളുടെ ശ്രദ്ധ. " ശ്രീ ഇതാണ് എന്റെ ചേട്ടായി അലക്സി . ചേട്ടായി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രീദേവി " ഡേവി ഇരുവരേയും പരസ്പരം പരിജയപ്പെടുത്തി. " നീയായിട്ട് ഇനി പരിചയപ്പെടുത്തണ്ട . ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മുൻപ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു " അലക്സി നെഞ്ചിൽ കെ വച്ച് പറഞ്ഞതും ശ്രീദേവിയും ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. എല്ലാവരും കളിച്ച് ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശ്രീദേവിയുടെ മനസ് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു. എങ്കിലും മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി നിറച്ചവൾ ഇരുന്നു. " എന്നാ നമ്മുക്ക് പോയാലോ ചേട്ടായി. കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങി വേഗം വീട്ടിൽ എത്താൻ നോക്കാം " ഡേവി എണീറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. " എന്നാ ശരി . ഇനി പിന്നീട് എപ്പോഴേങ്കിലും കാണാം . അവിടെയും ഇവിടേയും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കാതെ ക്ലാസിൽ പോയി രണ്ടക്ഷരം പഠിക്ക് പിള്ളേരെ " അലക്സി എല്ലാവരേയും നോക്കി തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞ് ഡേവിഡിനൊപ്പം പ്രിൻസിയുടെ റൂമിലേക്ക് നടന്നു.

" ചേട്ടായിക്ക് വൈകുന്നേരം എന്ത് തിരക്കാ ഉള്ളത് " കാന്റീനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതും ഡേവി ചോദിച്ചു. " അ..അത് ഒ.. ഓ ഓഫീസിൽ " അവൻ ആകെ തപ്പി തടഞ്ഞു. " നിച്ചുവിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നത് കൊണ്ടാണോ " ഡേവി ചോദിച്ചതും അലക്സി ഒന്ന് പതറി. "നമ്മുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ വച്ച് നിർത്താം ഡേവി. വേഗം വാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരിടം വരെ പോവാനുണ്ട് " അലക്സി തിരക്കിട്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു. * " ചേച്ചി ശരിക്കും ഇന്നെന്തിനാ കോളേജിലേക്ക് വന്നത്. ഇന്ന് ആകെ ഒരു അവർ അല്ലേ ചേച്ചി ക്ലാസിൽ കയറിയിട്ടുള്ളു " ബെല്ലടിച്ചിട്ടും അടുത്ത പിരിയഡ് ക്ലാസിൽ കയറാതെ കാന്റീനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീദേവിയോട് മരിയ ചോദിച്ചു. പണ്ട് ഒരു പിരിയഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് സമ്മതിക്കാതെ നിധികയെ പിടിച്ച പിടിയാലെ ക്ലാസിൽ കയറ്റുന്ന ആളാണ് ശ്രീ. " നിങ്ങൾ പോയിക്കോ. എനിക്ക് തലവേദന പോലെ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിനടുത്തേക്ക് വരാം " ശ്രീദേവി ബുക്കിൽ എഴുതി കൊടുത്തു.

നിധിക വരാത്ത കാരണം ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതി മരിയ അധികം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാതെ ക്ലാസിലേക്ക് പോയി. ഡേവിഡിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും പോയതോടെ ശ്രീ ടേബിളിലേക്ക് തല വച്ച് കിടന്നു. " താൻ എന്താടോ ക്ലാസിലേക്ക് കയറിയില്ലേ " പരിചിതമായ ശബ്ദം കേട്ടതും ശ്രീ തല ഉയർത്തി നോക്കി. പുഞ്ചിരിയോടെ തന്റെ അരികിൽ നിൽക്കുന്ന അലക്സിയെ കണ്ട് അവളുടെ നെറ്റി സംശയത്താൽ ചുളിഞ്ഞു. " ഞാൻ കാറിന്റെ കീ ഇവിടെ മറന്നു വച്ചു അത് എടുക്കാൻ വന്നതാ" അത് പറഞ്ഞ് അലക്സി അവളുടെ ഓപ്പോസിറ്റായുള്ള ചെയറിൽ ഇരുന്നു. " ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് താൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ " " തലവേദനയാ " അവൾ സ്വന്തം നെറ്റിയിൽ തൊട്ട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. " ഡോകടറെ കാണണോ " അവൾ വേണ്ടാ എന്ന രീതിയിൽ തലയനക്കി. " എടോ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പേർസണൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാേ " അവൻ ചോദിച്ചതും ശ്രീദേവി മനസിലാവാതെ അവനെ തന്നെ നോക്കി ഇരുന്നു. " ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വിഷമത്തിനും ടെൻഷനും കാരണം സീനിയറുമായുള്ള ഇഷ്യു മാത്രമാണോ അതോ വെറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം " അത് കേട്ടതും അവൾ പരിഭ്രമത്തോടെ അല്ലാ എന്ന് തലയാട്ടി.

" പിന്നെന്തിനാ താൻ കരഞ്ഞത് " അതിന് മറുപടി പറയാതെ അവൾ തല കുനിച്ചു. " It's okay. താൻ ഇങ്ങനെ ടെൻസ്ഡ് ആവാതെ ഞാൻ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളു. ഇനി അഥവാ തനിക്ക് അങ്ങനെ വല്ല പ്രശ്നവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരൊടെങ്കിലും പറയണം. നിച്ചു അല്ലാ സോറി നിധിക തന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ. അവളോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞുടെ " അവൻ പറഞ്ഞതും ശ്രീ അവനെ വെറുതെ നോക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. "താൻ ഒന്ന് നന്നായി ആലോചിക്ക് " റിങ്ങ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ എടുത്ത് അവളോട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞ് അലക്സി പുറത്തേക്ക് പോയി. " എവിടെയാ ചേട്ടായി . ഞാനിത് എത്ര നേരായി കാത്തു നിൽക്കുന്നു. " " ദാ വരുന്നെടാ " അലക്സി ഫോണിൽ പറഞ്ഞ് ഗേറ്റിനരികിലേക്ക് നടന്നു. " എട്ടായി എന്നിട്ട് വരുന്നില്ലാന്ന് ഉറപ്പിച്ചോ " പ്രിൻസിയെ കണ്ട് തിരികെയുള്ള യാത്രയിൽ ഡേവി ചോദിച്ചു. " മമ്. നിങ്ങൾ അടിച്ച് പൊളിക്ക് " അത് പറഞ്ഞ് ഡേവിയെ അവന്റെ ഫ്ളാറ്റിന് മുന്നിൽ ഇറക്കി കാറുമായി അലക്സി പോയി. അത് കണ്ട് ഡേവി ഫോൺ എടുത്ത് ഒരു നമ്പറിലേക്ക് ഡയൽ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരു ചിരിയോടെ കോൾ കട്ട് ചെയ്തു.

ശ്രീദേവിയുടെ വീട്ടുക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടാ എന്ന് കരുതി ഡേവിയുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ വച്ച് ബെർത്ത്ഡേ സെലിബ്രറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് മരിയ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതും വേഗം തന്നെ ഡേവിയുടെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് വന്നു. മരിയ ദേവിയേയും കൂട്ടി നേരെ പോയത് മാളിലേക്കാണ്. മരിയയുടെ കസിന് ഒരു ഫങ്ങ്ഷന് വേണ്ടി ഡ്രസ്സും ഓർണമെൻസും എടുക്കണമെന്നും കസിൻ ഏകദേശം കാണാൻ ശ്രീയെ പോലെയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ശ്രീയെ കൂട്ടിയാണ് അവൾ പോയത്. * വൈകുന്നേരം ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള പാത്രങ്ങൾ കഴുകുകയാണ് നിധി . അവൾ പാത്രം കഴുകി തിരിഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് ഹരൻ അവളെ പിന്നിൽ നിന്നും ചുറ്റി പിടിച്ചതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. " ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഇന്ദ്രേട്ടാ . മനുഷ്യന്റെ നല്ല ജീവനങ്ങ് പോയി. " " ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും നിന്റെ പേടിയും വിറയലും മാറിയില്ലേ എന്റെ യക്ഷി പെണ്ണേ " അവളുടെ പിൻകഴുത്തിൽ മുഖം ചേർത്തവൻ പറഞ്ഞതും നിധി ഒന്നു പുളഞ്ഞു "

ഈ ഇടയായിട്ട് നിനക്ക് വഷളത്തരം പറയൽ കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ട്ടോ " " പറയൽ മാത്രമാണോ അതോ " അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഇക്കിളിയാക്കി അവൻ ചോദിച്ചതും നിധിക അവന്റെ കൈ തന്നിൽ നിന്നും അടർത്തിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. " അയ്യേ ..എന്താെക്കായാ നീ പറയുന്നെ നാണക്കേട് " " നിനക്ക് ചെയ്യാം. എനിക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. നീയെന്റെ കഴുത്തിൽ കടി..." പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കും മുൻപേ നിധി അവന്റെ വാ പൊത്തി പിടിച്ചു " പറയല്ലേ ഇന്ദ്രേട്ടാ . എനിക്ക് എന്തോ പോലെ " " എന്ത് പോലെ " അവനിൽ വീണ്ടും കുസ്യതി തെളിഞ്ഞതും അവന്റെ വയറിനിട്ട് ഒരു കുത്ത് കൊടുത്ത് അവൾ ഹാളിലേക്ക് ഓടി. റൂമിൽ കയറി വാതിൽ അടക്കും മുൻപേ ഹരൻ അവളെ പിന്നിൽ നിന്നും വട്ടം ചുറ്റി പിടിച്ച് കറക്കിയിരുന്നു. " എന്നെ താഴേ ഇറക്ക് ഇന്ദ്രേട്ടാ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. " അവൾ പറഞ്ഞതും ഹരൻ നേരെ സോഫയിലേക്ക് ഇരുന്ന് മടിയിലായി അവളേയും ഇരുത്തി. " യക്ഷി " " മമ്" " നീ ഹാപ്പിയാണോ " അത് കേട്ട് നിധിക അവന് നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു. അവന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് വീണ് കിടക്കുന്ന മുടിയിഴകൾ ഒതുക്കി വച്ച് നെറ്റിയിലായി ഉമ്മ വച്ചു. ശേഷം അവന്റെ ഇരു കണ്ണിലും കവിളിലും ഉമ്മ വച്ച് നെഞ്ചിലേക്ക് ചാരി കിടന്നു.

" ഇവിടെ കൂടെ " അവൻ തന്റെ ചുണ്ടിൽ തൊട്ട് പറഞ്ഞതും നിധിക ഇല്ലാ എന്ന് തല ചലിച്ചു. " പ്ലീസ് " നിധിക ഒന്ന് ഉയർന്ന് അവന് മുഖത്തിന് നേരെയായി ഇരുന്നു .നിധിയുടെ ശ്വാസം നന്നിലേക്ക് അടുത്ത് വന്നതും ഹരൻ പതിയെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു. അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ തന്റെ അധരങ്ങളെ സ്പർശിച്ചതും ഹരന്റെ കൈകൾ അവളുടെ ഇടുപ്പിലായി മുറുകി. നിധി വളരെ പതിയെ അവന്റെ കീഴ്ചുണ്ടിനെയും മേൽ ചുണ്ടിനേയും മാറി മാറി നുകർന്നു. പതിയെ തുടങ്ങിയ ചുബനം പിന്നീട് ഹരൻ ഏറ്റെടുത്തു. അതോടെ ചുംബനം തീവ്രമായി. അവൻ അവളുടെ ഇരു ചുണ്ടുകളേയും അമർത്തി ഉമ്മ വച്ചു. അവന്റെ ദന്തങ്ങൾ അവളുടെ ഇളം ചുണ്ടിൽ പതിയെ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയതും നിധി ഒന്ന് ഉയർന്ന് പൊങ്ങി. ചുണ്ടുകളേയും മറി കടന്ന് നാവുകൾ തമ്മിൽ കോർത്തു. ഉമിനീർ പരസ്പരം കലർന്നു. അതിൽ രക്തത്തിന്റെ രുചി നിറഞ്ഞു. അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഹരന്റെ കെകൾ അവളുടെ ടോപ്പിനെ മറികടന്ന് അണിവയറിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.

അവന്റെ വിരലുകൾ അവളുടെ പൊക്കിൾ ചുഴിയിൽ ഒന്ന് വട്ടം കറങ്ങി ചുഴിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയതും നിധിക ഒന്ന് എങ്ങി പോയി. ശ്വാസം വിലങ്ങിയതും ഹരൻ അവളുടെ അധരങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ഒരു കിതപ്പോടെ അവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് മുഖം ചേർത്തു. " ഇന്ദ്രേട്ടാ .." അവൾ കിതപ്പോടെ വിളിച്ചതും ഹരനും അതേ കിതപ്പോടെ അവളെ തല ഉയർത്തി നോക്കി. " മതി. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല " അവൾ നെറ്റിയിലെ വിയപ്പ് തുടച്ച് പറഞ്ഞതും ഹരൻ അവളെ തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പുറത്ത് പതിയെ തട്ടി കൊടുത്തു. " നീ ബർത്ത്ഡേ ഫങ്ങ്ഷന് പോകുന്നില്ലേ . ഡേവി കുറച്ച് മുൻപേ കൂടി വിളിച്ചിരുന്നു. " " നീ വരില്ലേ കൂടെ " " ഞാൻ എന്തിനാ നീ പോയി വാ. എനിക്ക് ആകെ ക്ഷീണമാ " അവൻ കുസ്യതിയോടെ പറഞ്ഞതും നിധി അവന്റെ നെഞ്ചിലായി അമർത്തി കടിച്ചു. " കടിക്കാതെടി യക്ഷി . വേദനിക്കുന്നു. " " വേദനിക്കാൻ തന്നെയാ കടിച്ചത് " അവളും വിട്ടു കൊടുത്തില്ലാ.

" നീ റെഡിയായിക്കോ. നമ്മുക്ക് അഞ്ചരക്ക് ഇറങ്ങാം. " " മമ് " താൻ കടിച്ച ഭാഗത്ത് അമർത്തി ഉമ്മ വച്ച് നിധിക റൂമിലേക്ക് നടന്നു. " നിനക്ക് വയ്യെങ്കിൽ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ സഹായിക്കാം " ഹരൻ പിന്നിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. " അയ്യോ വേണ്ടാ. ഞാൻ ഒറ്റക്ക് മാറികൊണ്ട് " അവൾ വാതിൽ അടച്ചു. നിധിക ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ഇറങ്ങിയതും ഹരൻ ഫ്രഷാവാൻ കയറി. കുളി കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ് മാറ്റി ഹരൻ വരുമ്പോൾ നിധി ബാൽക്കണിയിൽ കാര്യമായ ആലോചനയിലാണ്. " എന്താ എന്റെ യക്ഷി പെണ്ണിന് ഒരു ആലോചന " " ഒന്നുല്ലാ " " അത് കള്ളം " " ഒന്നുല്ല ഇന്ദ്രേട്ടാ " " എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ .. ബർത്ത് ഡേ ഫങ്ങ്ഷന് പോയാൽ അലക്സി വരുമോ, അവനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും , നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് കരുതും. ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഈ മനസിൽ കിടന്നിങ്ങനെ കലങ്ങി മറയുന്നേ " അവൻ ചോദിച്ചതും നിധിക മറുപടി പറയാതെ അവന്റെ തോളിൽ തല വച്ച് നിന്നു. "ആ വക ചിന്തകൾ ഒന്നും ഈ തലയിൽ വേണ്ടാ. നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയി ഫങ്ങ്ഷന് പോവുന്നു. അറ്റന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹാപ്പിയായി തിരിച്ച് വരുന്നു. ബാക്കി ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ . ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ യക്ഷിക്ക് മനസിലാവുന്നുണ്ടോ "

" മമ്" " മൂളലിന് ഒരു ഉറപ്പ് ഇല്ലാലോ " " മമ് " അവൾ ഒന്നുകൂടി അമർത്തി മൂളി അവന്റെ കവിളിൽ ഉമ്മ വച്ചു. " ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു ഏർപ്പാടാണല്ലേ " ഹരൻ " എന്ത് " " അല്ലാ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഉമ്മ കിട്ടുന്നത് " " പോടാ തെമ്മാടി " അവനെ തള്ളി മാറ്റി നിധി പുറത്തേക്ക് നടന്നു. പിന്നാലെ ഹരനും . * ആറ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും മരിയയുടെ ഷോപ്പിങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ശ്രീയാണെങ്കിൽ നേരം വൈകിയതിനാൽ ആകെ പേടിച്ചാണ് നിൽപ്പ് അതിനിടയിൽ മരിയ തന്നെ ശ്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് എത്താൻ വൈകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ബർത്ത്ഡേ സർപ്രെയ്സിന്റെ കാര്യം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അച്ഛനേയും അമ്മയേയും വിളിച്ചു എങ്കിലും അവർ വരുന്നില്ലാ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആറരയോടെ അവർ മാളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി.

തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയല്ലാതെ വെറെ വഴി മരിയയുടെ സ്കൂട്ടി പോവുന്നത് കണ്ട് ശ്രീ അവളുടെ തോളിൽ തട്ടി. " എന്തായാലും നേരം വൈകി. ഇനിയിപ്പോ ഇതെന്റെ കസിന് കൊടുത്തിട്ട് പോകാം. ഇവിടെ അടുത്താ കസിന്റെ ഫ്ളാറ്റ് " 15 മിനിറ്റ് യാത്രക്ക് ശേഷം മരിയയുടെ സ്കൂട്ടി ഒരു വലിയ ബിൾഡിങ്ങിനു മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നും " വാ ചേച്ചി " മരിയ ശ്രീയുടെ കൈ പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് നടന്നു. ലിഫ്റ്റ് കയറി അവർ 6th ഫ്ളോറിൽ എത്തി. മരിയ ഡോർ ബെൽ അടിച്ച് ശ്രീയെ മുന്നിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തി. അടുത്ത നിമിഷം വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുകയും പല നിറത്തിലുള്ള വർണ കടലാസുകൾ അവളുടേ മേൽ വന്ന് വീഴുകയും ചെയ്തു. " Happy birthday to you... Happy birthday to you... Happy birthday day dear Devi... Happy birthday to you" മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ട് ശ്രീയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു.... (തുടരും )

