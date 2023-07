നീലാംബരി : ഭാഗം 26

രചന: അർത്ഥന

എല്ലാവരും വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മ എനിച്ചും ആക്കണം അതൊന്നും വേണ്ട പൊള്ളും ഇല്ല എനിച്ചും ബേണം ഇനി കരയണ്ട ഇത് പിടിക്ക് ധന്യ മിന്നുവിന്റെ കൈയിൽ വിളക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവളും ഒരുമിച്ച് കത്തിച്ചു അയ്ശ് നല്ല രസാണ്ടല്ലേ അമ്മേ മ്മ് ശബിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരുന്മേഷവും ഇല്ല പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും മിന്നുമോൾ ഉറങ്ങിയിരുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് കേറി അച്ഛാ ഒന്ന് എന്നെ താങ്ങിയേ എന്നെകൊണ്ട് ഒന്നിനും വയ്യ ഈ അമ്മേടെ ഒരു നേർച്ച അച്ഛനെങ്ങാനും ചെയ്ത പോരായിരുന്നോ എന്നെകൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റില്ല ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു

ഇനി നീ അനുഭവിക്ക് നീ പോയി കിടക്ക് മോളെ ഞാൻ തൈലം തരാം നീ അവന് പുരട്ടി കൊടുക്ക് ശെരി അമ്മേ ഡാ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകില്ലേ ഞാൻ താങ്ങാനോ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ പൊയ്ക്കോളാം ശബരി റൂമിൽ പോയി കുമ്പിട്ട് ഒരു വീഴ്ചയായിരുന്നു പിന്നെ നീലു റൂമിലേക്ക് വന്നു ശബി ഷർട്ട്‌ അഴിക്ക് ഞാൻ തൈലം പിരട്ടട്ടെ ശബരി അവൾക്ക് തൈലം പുരട്ടാൻ വേണ്ടി കിടന്നു കൊടുത്തു ഡീ പതുക്കെ അവന്റെ പുറത്ത് ചുവന്ന് കിടക്കുന്ന പാടിൽ അമർത്തി ശബരി അമ്മ...... എന്ന് നിലവിളിച്ചു ഒന്ന് പതുക്കെ അലറ് ഇല്ലേൽ ഉറങ്ങിയ മിന്നുമോൾ വരെ എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നാലേ നീ പതുക്കെ മെല്ലെ തടവ് തടവാം കണ്ടാലും മതി തടവാൻ പറ്റിയ ഒരു ബോഡി എന്താടി എനിക്കൊരു കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല വേഗം തടവ് നീലു നീ സ്പടികം സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട്

അതിന് ഒന്നുമില്ല അതിലും ഇതുപോലെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാലേ നിങ്ങള് അതും ആലോചിച്ച് ഇവിടെ കിടക്ക് ഞാൻ പോണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാതെ എന്റെ കെട്ടിയോളെ ശബരി നീലുവിന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു നീലു നേരെ അവന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് ലാൻഡ് ആയി പെട്ടെന്നാണ് അവൾക്ക് ശിവ പറഞ്ഞ ശബരിയുടെ നെഞ്ചിൽ ഉള്ള ടാറ്റുവിനെ കുറിച് ഓർമ വന്നത് അവൾ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഴുവൻ നോക്കി ഒന്നും കണ്ടില്ല അതെ ശബി ഇവിടെ ഇണ്ടായ ടാറ്റു എവിടെ നീലു അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ ഊന്നി ചോദിച്ചു ടാറ്റു ഒന്നുമില്ല ഇല്ല നിങ്ങള് കള്ളം പറയ ടാറ്റു ഇണ്ട് അ.. അത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം

അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം താ കാണണോ മ്മ് എനിക്ക് കാണണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നിനക്ക് എന്നോട് തല്ലുകൂടാനല്ലേ ഏയ്‌ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ നിന്നെ എനിക്കറിയാലോ കണിചേരുമോ പ്ലീസ് നീലു ചിണുങ്ങി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്നാലേ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നോ എത്രമാറി ഇരിക്കണം ഒരു കൈ അകലത്തിൽ ഇരുന്നോ ഇല്ലേൽ ചിലപ്പോൾ നിനക്കെന്നെ തല്ലാൻ തോന്നിയാലോ ശബി അവന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും സ്കിൻന്റെ ഒരു ഇത് എടുത്ത് മാറ്റി അവിന്റെ Anju എന്നാണ് ടാറ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാ ഈ അഞ്ചു സത്യം പറഞ്ഞോ നീലു ശബിന്റെ കൊങ്ങയ്ക്ക് പിടിച്ചു

വിടടി നീ എന്താ മനിഷ്യനെ കൊല്ലാനുള്ള പുറപ്പാടാണോ കൊല്ലണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ആരാ അത് ആര് ദേ പൊട്ടൻ കളിക്കല്ലേ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞോ ആരാ അത് She is my lover Lover അപ്പൊ ഞാനോ നീ എന്റെ വൈഫ്‌ അപ്പൊ നിങ്ങള്ക്ക് ഇതുപോലെ കൊറേ എണ്ണം ഇണ്ടല്ലേ നീ ഏതെങ്ങോട്ടാ ഈ പറഞ്ഞ് പോകുന്നെ അവൻ അവളെ പിടിച്ച് മടിയിൽ ഇരുത്തി നീ ഇത്രയ്ക്കും മന്നബുദ്ധിയാണോ ഇനിയും നിനക്ക് എന്നെ മനസിലായില്ലേ ശബി അവളെയും കൂട്ടി ഷെൽഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ഒരു ആൽബം എടുത്ത് അവൾക്ക് കൊടുത്ത് ശബി ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പോയി നീലു ആ ആൽബം തുറന്നുനോക്കി അതിലെ ഫോട്ടോ കണ്ട് നീലു ഞെട്ടി......തുടരും....

