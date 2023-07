നീലാംബരി : ഭാഗം 33

രചന: അർത്ഥന

നീലു നീ അതും ഇതും പറയാതെ പോയ്‌ ഡ്രസ്സ്‌ മാറ്റ് ഇപ്പൊ മറാം ഇവളുടെ ഉള്ള ബുദ്ധിയും കൂടി പോയോ ശബി നോക്കിയേ അവൻ നീലുവിനെ നോക്കി ശബിന്റെ കിളികൾ ഒക്കെ എവിടെയോ പോയി ഡീ നീ എന്തിനാ എന്റെ ഷർട് എടുത്ത് ഇട്ടേ ഇതും ശബിന്റെയാ നീലു അവൾ ഇട്ട പാന്റ പൊക്കി പിടിച്ചു നീ എന്തിനാ എന്റെ ഇട്ടേ ചുമ്മ ചുമ്മ അല്ല ഉമ്മ ശബിക്ക് ഉമ്മ വേണോ ഞാൻ തരാം ഐ ലബ് യു നീലു ശബിയെ പോയി ഉമ്മ വച്ചു അതും ലിപ്പിൽ ശബിന്റെ കണ്ണൊക്കെ ബുൾസൈ പോലെയായി കുറച്ചു സമയത്തെ ഞെട്ടലിന് ശേഷം അവനും ചുണ്ടുകളെ നുകർന്നു ശബിയുടെ ചുണ്ടുകളുടെ സ്ഥാനം മാറി അവളുടെ കഴുത്തിൽ മുത്തമിട്ടു അവൻ അവളെ ചുംബനം കൊണ്ടു മൂടി അഞ്ചു മ്മ് അവൾ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക് തലചായ്ച്ചു

അഞ്ചു ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ശബി നീലുവിന്റെ താടിയിൽ പിടിച് അവന്റെ മുഖത്തിന്‌ നേരെ അവളുടെ മുഖം കൊണ്ടുവന്നു അഞ്ചു I Love You I Love You too നീലു ശബിയെ ഹഗ് ചെയ്തു ശബി നിങ്ങൾക്ക് ശെരിക്കും ഇഷ്ട്ടാണോ ഇഷ്ടല്ലാതെ പിന്നെ എന്നിട്ടെന്താ എന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകഞ്ഞെ നിനക്കെന്നെ മിസ്സ്‌ ചെയ്യുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നിന്നെ കൊണ്ടോയിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ കോലം കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇതിനെന്താ കുഴപ്പം നല്ല രസമില്ല പിന്നെ നല്ല രസണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കണ്ട്രോൾ കളയാനായിട്ട് ഇവക്ക് എനി എപ്പോഴും വോഡ്ക കൊടുത്താലോ ഇപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പോലെ ഇണ്ട് 🤔 എനിക്ക് നിങ്ങളെ എന്തോരം മിസ്സ്‌ ചെയ്‌തെന്നറിയോ ശെരിക്കും നീലു പിന്നെയും ശബിയോട് ഒട്ടി ശബി നീലുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ. ചുണ്ടുചേർത്തു

ഇരു കവിളിലും മൂക്കിൻ തുമ്പിലും പിന്നെ ചുണ്ടുകൾ തമ്മിലും ചേർന്നു അവൻ നീലുവിനെ ബെഡിൽ കിടത്തി ലൈറ്റ് ഓഫ്‌ ചെയ്തു നീലുവിനെ അവന്റെ കൈകൾ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു അവൻ അവളെ അവന്റേത് മാത്രമാക്കി മനസുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും രാവിലെ ശബിയാണ് ആദ്യം എണിച്ചത് നീലു അപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു ശബി നിലത്തുകിടന്ന അവന്റെ ഡ്രസ്സ്‌ എടുത്തിട്ടു നീലുവിന്‌ ഷർട്ടും ഇട്ടുകൊടുത്തു അവളെ നന്നായി പുതപ്പിച്ച് അവൻ ഫ്രഷാവൻ പോയി ഫ്രഷായി വന്നപ്പോഴും അവൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അവന് ആരാവിന്റെ കാൾ വന്നത് എന്തോ മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ശബി ലാപ്പും എടുത്ത് ബെഡിൽ ഇരുന്നു

മെയിൽ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നീലു പതിയെ തലയ്ക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് എണീക്കുന്നത് എന്റെ കെട്ടിയോൾക്ക് എന്തുപറ്റി ഭയങ്കര തലവേദന അല്ല നിങ്ങളെപ്പ വന്നേ വന്നിട്ട് കൊറേ കൊല്ലായി നീലു ബെഡിൽനിന്നും എനിക്കുമ്പോഴാണ് അവളുടെ ഡ്രസ്സ്‌ ഒക്കെ ശ്രെദ്ധിച്ചത് അയ്യേ ഇതെങ്ങനാ നിങ്ങളെ ഡ്രസ്സ്‌ ഞാൻ ഇട്ടേ ഇന്നലെ എന്താ ഇണ്ടായേ സത്യം പറഞ്ഞോ നീലു ശബരിന്റ കൊങ്ങേയ്ക്ക് പിടിച്ചു ഡീ വിടെടി ഇങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ പറഞ്ഞ് തരാം ശബി നീലുവിന്‌ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ്‌ കഴിഞ്ഞു ശബി ഇളിച്ചോണ്ടും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും ഓർമയില്ലലോ

ഓർമയില്ലേൽ വേണ്ട ഞാൻ ഓർമിപ്പിച്ചുതരാം അവൻ അവളെ അവനോടടുപ്പിച്ചു അയ്യടാ നീലു അവനിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറി വേഗം ബാത്‌റൂമിലേക്കോടി നീലു ഫ്രഷായി വന്നപ്പോഴും ശബി ബെഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശബി ഷെൽഫിലെ കുപ്പിയിൽ എന്താ ഇണ്ടായേ വോഡ്ക വോഡ്കയോ അപ്പൊ നിങ്ങള് കുടിക്കുമോ വല്ലപ്പോഴും വല്ല പാർട്ടിക്കും പോയാൽ അപ്പൊ ആ കുപ്പി അത് ഏട്ടന്റെയാ ഏട്ടന്റെ ഏതോ ഫ്രണ്ട് വന്നപ്പോ കൊടുത്ത ഏട്ടത്തി കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വച്ചതാ ഇപ്പൊ നീ അത് കുടിച്ചു ഞാൻ ഇനി ഏട്ടനോട് എന്ത് പറയും നിങ്ങള് എന്ത് വേണേലും പറ നീലു വേഗം താഴേക്ക്‌ പോയി ..തുടരും....

നോവലുകൾ ഇനി വാട്സാപ്പിലും വായിക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...