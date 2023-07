നീലാംബരി : ഭാഗം 53

രചന: അർത്ഥന

രാത്രി ശിവ ആരോടോ ഫോൺ ചെയ്യുവായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മിന്നുമോൾ അങ്ങോട്ട് വന്നത് ശിവേ........ എന്താ മിന്നൂസ് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എന്താ എനിച് ഇബിടെ ബെരാൻ പാടില്ലേ ആര് പാടാൻ നീ പോടീ ദേ മിന്നു ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നുമല്ല ഡി പോടീന്ന് വിളിക്കാൻ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെ അനിയത്തിയ അയിന് അയിന് നിന്റെ തല അന്റെ തല ഇബിടെ ഇണ്ട് മിന്നുമോള് തലയിൽ തൊട്ട് കാണിച്ചു നീ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അതില്ലേ ഈ ഐ ലബ്യുന്ന്‌ ബെച്ച എന്താ ഐ ലബ്യു യോ അതെന്താ ഓ ഐ ലവ് യു ഇതെന്തിനാ നീ അറിയുന്നേ ആരാടി നിന്നോട് ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞെ മധു ഇന്ന് എന്റെടുത്ത്‌ ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞു നിന്നോട് ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞെന്നോ ആ ചെക്കൻ കണ്ണ് പൊട്ടനാണോ 😏അബന് കണ്ണെല്ലാം കാണും ഓ അവനെ പറഞ്ഞപ്പോ ദേഷ്യം വന്നെല്ലോ എന്നിട്ടും മിന്നു എന്ത് പറഞ്ഞു മധുനോട് നാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല

എന്താ പറയ മിന്നുന് എന്താ തോന്നുന്നേ മിന്നുന് അവനെ ഇഷ്ട്ടാണോ അബൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നാൽ മിന്നു അവനോട് പറ അവൻ മിന്നുന് friend ആണെന്ന് അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിനോട് ഐ ലബ്യു പറയൂലെ അതൊക്കെ മിന്നു വലിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ മനസിലാവും മധുനു വലുതാവുമ്പോഴും മിന്നുനോട് ഐ ലവ് യു ഇണ്ടേൽ അപ്പൊ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട അപ്പൊ അബനോട് പറയ അല്ലെ എന്ത് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട വലുതായിട്ട് നോക്കാന് അല്ല നാൻ എപ്പളാ ബെലുതാവ മിന്നുമോള് സ്കൂൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോ വലുതാവും അപ്പൊ മധു വലുതാവില്ലേ പിന്നെ വലുതാവും ഇപ്പൊ മിന്നൂസ് ഇതൊന്നും ആലോചിച് തല പുണ്ണാക്കേണ്ട നമ്മക്ക് കളിക്കാം എന്താ കളിക്ക ഒളിച് കളിക്കാം അത് ബേണ്ട എന്നിറ്റ് നിനിക്ക് എന്നെ കെച്ചർ ആക്കാനല്ലേ നാൻ ഇല്ല

എന്നാലേ ലുഡോ കളിക്കാം അത് വേണ്ടാ അന്ന് നീ തോറ്റപ്പോ എന്നെ തല്ലിയത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമയുണ്ട് ഇനി നാൻ തല്ലുല. ബാ കളിക്കാം ശിവേ ശബിയും നീലും എപ്പ ബെരുന്നേ നാളെ അപ്പൊ ഇന്ന് ബെരുലെ ഇല്ല അവിടെ എന്തോ ഫങ്ക്ഷന് ഇണ്ട് അതോണ്ട് നാളയെ വരുള്ളൂ ശബി ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടെരോ കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും എന്നാലും നീ എനിക്ക് കൊണ്ടെരണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാലല്ലേ നമ്മക്ക് രണ്ടാക്കും വേറെ വേറെ കൊണ്ടെരു ഇല്ലേൽ ഒരാക്കെ കൊണ്ടെരു എന്നിറ്റ് രണ്ടാളോടും എടുക്കാൻ പറയൂലെ നിനക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി ഇണ്ടായിരുന്നോ അല്ലാതെ ഇന്നമാതിരിയല്ല അതെ ഇല്ലപോലെ അല്ല നിനക്കെ കുരുട്ട് ബുദ്ധിയാ പിന്നെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടാളും തല്ലായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അടിയൊക്കെ മതിയായപ്പോൾ രണ്ടാളും ഉറങ്ങി ധന്യേ മിന്നു എവിടെ അവള് ശിവയുടെ അടുത്തുണ്ടാവും

ചിലപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് എന്താ ഹരിയേട്ടാ ഏയ്‌ ഒന്നുമില്ല മോളെ കാണാതോണ്ട് ചോദിച്ചെന്നെ ഉള്ളൂ ഹരിയേട്ടാ നിങ്ങള് കിടന്നോ ഞാൻ ഇപ്പോവാരം നീ എങ്ങോട്ടാ ഇവിടെ ഇരുന്നേ ഹരി ധന്യയെ ബെഡിൽ പിടിച്ചിരുത്തി അവൻ അവളുടെ മടിയിൽ കിടന്നു അവളുടെ കൈകൾ അവന്റെ മുടിയിഴകളെ തലോടി ഹരിയേട്ടാ നാളെ നമ്മുക്ക് Dr അടുത്ത് പോയാലോ എന്തിന് അവൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചോദിച്ചു അത് മിന്നുമോള് പറയും പോലെ അവൾക്ക് ഒരു അനിയനോ അനിയത്തിയോ വേണ്ടേ ധന്യേ നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നേ അതൊന്നും വേണ്ടാ ശബിക്കും നീലുവിനും ഒരു കുഞ്ഞ് ഇണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാം ശെരിയാവും നിന്നെ വച് ഇനിയും റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല നിനക്ക് വല്ലോം പറ്റിയാൽ ഞാനും മിന്നുവും വേണ്ടാ നമ്മുക്ക് മിന്നുമോള് മാത്രം മതി

ഹരി അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച് കരഞ്ഞു കൂടെ ധന്യയും മറ്റൊരിടത്ത് ഹെലോ ആരവേട്ടാ എന്താണ് അല്ലുകൊച്‌ ഭയങ്കര സോപ്പിങ് പതിവില്ലാതെ ഏട്ടന്നൊക്കെ വിളിച് ഏയ്‌ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ അതല്ലലോ കാര്യം പറ എനിക്കില്ലേ നിങ്ങളെ കാണണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഏയ്‌ വേണ്ടാ നീ പോയി കിടന്നുറങ് പോടാ പ്രാന്താ എന്നെ കാണണാമെന്ന് ഒരു വിചാരവും ഇല്ല ഇല്ല നീ വേറെ വല്ലതും ഇണ്ടേൽ പറ എന്നാൽ വീഡിയോ കാളിൽ വാ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യോ മ്മ് അല്ലുവും ആരവും ഓരോന്നും സംസാരിച് അവസാനം ശിൽപയുടെയും കല്യാണത്തിന് പോകണ്ടത് വരെയായി അതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ അതെന്താ നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ അല്ല

ആദ്യം ഒക്കെ എന്നോട് കൊറേ നേരം സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തുപറ്റി നിനക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ സാർ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ബിസി ആണ് പിന്നെ നീലു എല്ലാം പഠിച്ച് വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവളെ ഹെൽപ് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടെ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലാതെ എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ട്ടം കുറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങള് ഒന്നും പറയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ

അല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട്ടം കുറഞ്ഞോ എന്ന് ഡൌട്ട് ആയിട്ടല്ല അല്ലു thanks എന്നെ മനസിലാക്കിയതിനു Thanks ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ I love you പറഞ്ഞാൽ മതി I love you അല്ലു നീ ഇനി കാൾ കട്ട്‌ ചെയ് എന്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാളെ കാണാം പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് ശബിയും നീലുവും വീട്ടിൽ എത്തിയത് വീട്ടിൽ ഉമ്മറത്തും ഹാളിലും ഒന്നും ആരെയും കാണുന്നില്ല അവര് ഹാളിൽ കേറി അപ്പോഴാണ് മിന്നുവും ശിവയും വന്നത് പക്ഷെ രണ്ടാളും ശബിയെയും നീലുവിനെയും മൈന്റ് ആക്കാതെ സോഫയിൽ പോയിരുന്നു ശബിയും നീലുവും പരസ്പരം നോക്കി പിന്നെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ...തുടരും....

