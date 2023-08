നീലാംബരി : ഭാഗം 57

രചന: അർത്ഥന

ആരവ് മീറ്റങ് എപ്പോഴാ സാർ 11 മണിയാണ് ടൈം എല്ലാവരും വരുന്നതേ ഉള്ളു സാറിന് ഇന്ന് എന്തുപറ്റി വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ആണല്ലോ ഏയ്‌ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും വന്നാൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വന്നേക്കാം ഓക്കേ ശബി കുറച്ചുനേരം മീറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നോക്കി പിന്നെ ശിവയെ ഫോൺ ചെയ്തു ഡീ നിങ്ങള് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലേ അവിടെത്തന്നെ കുറ്റിയടിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണോ ശബി നമ്മള് ബേഗം ബെരും ഇബിടെ കുറ്റി ഒന്നും അടിച്ചിറ്റില്ല ഇതെന്റെ കുഞ്ഞി ആയിരുന്നോ ഇപ്പൊ ഇനിക്ക് നമ്മളെയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇനിക്കും ബേണ്ടല്ലോ അതോണ്ടല്ലേ എന്നെ ബിളിച്ചില്ലലോ എന്നെ മറന്നോയില്ലേ

അയ്യേ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നുന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല എപ്പോഴാ കൂട്ടാൻ ബെരുന്നേ ഇന്ന് വരട്ടെ ആ ബന്നോ എനിച് അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും എല്ലം കാണണോ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരാം ശിവയോട് പറഞ്ഞോ ഞാൻ വരുമ്പോ രണ്ടും റെഡിയായി ഇരിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ബെരുമ്പോ ബിളിക്കണേ ആ ശെരി ശബി മിന്നുനോട് സംസാരിച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആരവ് അവനെ വിളിക്കാൻ വന്നു ശബി ഫോൺ അവിടെ വച് ലാപ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി മീറ്റിംഗ് ഒരു ഒന്നരവരെ ഇണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ കേബിനിൽ വന്ന് ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ അമ്മേടെയും ഏട്ടത്തിടെയും പത്തിരുപത് missed call അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഫോൺ എടുത്തില്ല അവൻ രണ്ടാളെയും മാറി മാറി വിളിച്ചു അവസാനം അമ്മ ഫോൺ എടുത്തു ഇങ്ങളെ ഫോൺ ഏത് അടുപ്പില കൊണ്ടോയി ഇട്ടത്

ഞാൻ എത്ര നേരായി വിളിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എത്ര നേരം വിളിച്ചു അപ്പൊ നിന്റെ ഫോൺ എവിടെയായിരുന്നു അത് ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിൽ ആയിരുന്നു മ്മ് അത് നീലുവിന് പനി കൂടിയപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോഴാ നിന്നെ വിളിച്ചേ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നീ പെടച്ചു വരേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വീട്ടില ഉള്ളെ മ്മ് ശബി ഫോൺ വച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയി ആ കുരിപ്പിനോട് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാമെന്ന് കേട്ടില്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് അവൻ ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് ശബി വേഗം വീട്ടിലെത്തി അമ്മയും ഏട്ടത്തിയും അടുക്കളയിൽ ഉണ്ട് അമ്മാ......

നീലു എവിടെ ഡാ ചെക്കാ നീ എന്തിനാ ഓടിപ്പെടച്ചു വന്നേ അവൾക്ക് കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല അത് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചോളാം ഡാ അതിനെ ശല്യം ചെയ്യണ്ട അവിടെ കിടന്നോട്ടെ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഡാ ശബി നീ റൂമിൽ പോകുവല്ലേ ഈ ജൂസും കൂടി കൊണ്ടുപോയ്ക്കോ ഡാ മുഴുവൻ കുടിപ്പിക്കണേ ആ ശബി റൂമിലേക്കുപോയി ഡീ നീലു എന്താ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് ആള് പേടിച് ഇപ്പൊ ചത്തേനെ ഡീ ഇതാ ഇത് കുടിക്ക് എന്താ ഇത് നിന്റെ കണ്ണും അടിച്ചുപോയോ ജ്യൂസ് കണ്ടിട്ട് മനസിലായില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഏട്ടത്തി പറഞ്ഞതാ ഇത് മുഴുവൻ കുടിപ്പിക്കാൻ അതെ വേണ്ട ഛർദിക്കും അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല

അതെ വേണ്ട ഇപ്പൊ പനി ഉണ്ടോടി വയ്യേ നിനക്ക് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല മെഡിസിൻ ഒക്കെ കഴിച്ചോ മ്മ് നീലു ഒരു എൻവലപ്പ് ശബിക്ക് കൊടുത്തു എന്താ ഇത് വായിച്ച് നോക്ക് ശബി അത് തുറന്ന് നോക്കി നീ...നീലു ഇത് +ve ശെരിക്കും സത്യാണോ മ്മ് ശബി നീലുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു Thank you so much ശബി മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു നീലുവിന്റെ വയറിൽനിന്നും top മാറ്റി വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളാൽ വയറിൽ പതിയെ തൊട്ടു അവൻ നീലുവിനെ ഒന്ന് നോക്കി അവൻ വായിൽ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു ശബി കുറെ നേരം നീലുവിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു പിന്നെ അവൻ ശിവയെയും മിന്നുനെയും കൂട്ടാൻ പോയി അവിടെ എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു

മിന്നുവും ശിവയും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ആയിരുന്നു നീലു പ്രെഗ്നന്റ് ആണെന്ന കാര്യം അമ്മ ശിവയെ വിളിച് പറഞ്ഞിരുന്നു വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ മിന്നു നീലുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നീലു കുഞ്ഞാവ എവിടെ മിന്നൂസ് ഫുൾ പരതി അപ്പോഴാണ് ശബി വന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞി ഇവിടെ പരതുന്നെ അതില്ലേ ശബി കുഞ്ഞാവ എവിടെ കുഞ്ഞാവ ദേ ഇവിടെ അവൻ നീലുവിന്റെ വയറിൽ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു അപ്പൊ കുഞ്ഞാവ എപ്പളാ എന്റുടെ കളിക്കാൻ വര കുറച്ചൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വാവ വരും നീലു ഞാൻ വാവേന ഒന്ന് തൊടട്ടെ മിന്നു മെല്ലെ തൊട്ടു അവിടെ ഉമ്മകൊടുത്തു പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശബിയും മിന്നുവും നീലുവിന്റെ അടുത്തുനിന്നും മാറിയാതെ ഇല്ല ശബിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകാൻ മടിയായി തുടങ്ങി 3മാസത്തിനു ശേഷം അല്ലുവിന്റെയും ആരാവിന്റെയും കല്യാണവും വന്നു ...തുടരും....

