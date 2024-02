💐നീർമിഴിപൂക്കൾ💐: ഭാഗം 3

രചന: ദേവ ശ്രീ

ഗുഡ് മോർണിംഗ് അരവിന്ദ്... ടിക്കറ്റ് റെഡിയായോ... റെഡിയായി സാർ.... ഇതാ... അയാൾ കയ്യിൽ ഇരുന്ന കവർ ഇന്ദ്രപാലിന് നേരെ നീട്ടി... താങ്ക് യൂ അരവിന്ദ്... താൻ ഇരിക്ക്.. കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം.. വേണ്ട സാറെ... ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടേ.. കുറച്ചു അർജെന്റ് വർക്ക്‌സ് ഉണ്ട് ഓഫീസിൽ... ശരി കാണാം... കവറുമായി ഇന്ദ്രൻ അകത്തെക്ക് കയറി... സുഷമേ... സുഷമേ... എന്താ ഇന്ദ്രേട്ടാ... ഒരു കോട്ടൺ സാരിയുടുത്ത് അധികം ആഡംബരങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സ്ത്രീ അകത്തുനിന്നും വന്നു... ടിക്കറ്റ് റെഡിയായി.. മ്മ്... അവരൊന്നു മൂളി... പവിയോട് പറഞ്ഞോ... ഇല്ല... നീയും കൂടി വാ... നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു പറയാം... ഞാൻ... അത്... അവർ മടിച്ചു നിന്നു... താനും കൂടി വാടോ... അവരെയും കൂട്ടി ഇന്ദ്രൻ പല്ലവിന്റെ റൂമിലെക്ക് നടന്നു... സ്റ്റെയർ കയറുമ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കാം ഹോം തിയേറ്ററിൽ നിന്നുമുള്ള ശബ്ദം...

First things first I'mma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been, oh-ooh The way that things have been, oh-ooh Second thing second Don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh-ooh The master of my sea, oh-ooh I was broken from a young age Taking my soul into the masses Write down my poems for the few That looked at me Took to me, Shook to me, feeling me Singing from heart ache from the pain Take up my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the......... പവി... പാട്ടിന്റെ കൂടെ ഒപ്പം പാടിയും ശരീരം ചലിപ്പിച്ചും ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല്ലവ് മ്യൂസിക് പ്ലയെറിന്റെ ശബ്ദം കുറച്ചു വെച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കി... പിറകിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി മാഞ്ഞു... മ്മ്മ്... എന്താ... അവൻ ഗൗരവത്തോടെ ചോദിച്ചു... മോനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി പാരീസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അമ്മേയും...

പറഞ്ഞു മുഴുവൻ ആക്കും മുന്നേ അവൻ കൈകൾ ഉയർത്തി തടഞ്ഞു യൂ മേ ഗോ... ഐ ഡോണ്ട് കെയർ എന്നും പറഞ്ഞവൻ മ്യൂസിക് പ്ലയെറിന്റെ വോളിയം കൂട്ടി.. Pain ! You made me a, you made me a believer, believer Pain ! You break me down, you build me up believer, believer. Pain ! I let the bullets fly, oh let them rain My luck, my love, my God, they came from..... Pain ! You made me a, you made me believer, believer .... ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇന്ദ്രനും സുഷമയും പരസ്പരം നോക്കികൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു പോന്നു... പല്ലവ് ഓഫീസിൽ പോകാൻ റെഡിയായി താഴെക്കിറങ്ങി... ആയമ്മേ........ അവൻ അടുക്കളയിലേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു... സെറ്റ്മുണ്ട് എടുത്തു മുടി പിന്നിയിട്ട് തലപ്പത്ത് കേട്ടിട്ട് സെറ്റ് മുണ്ടിന്റെ തലപ്പ് അരയിൽ തിരുകി ഒരു മധ്യവയസ്ക്ക അവിടെക്ക് വന്നു... അവരെ നോക്കി അവൻ മൃദുവായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു.. പ്ലേയിറ്റ് വക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൻ ചോദിച്ചു... ഇന്നെന്താ ആയമ്മേ സ്പെഷ്യൽ... ഇന്ന് അപ്പൂന് ഇഷ്ട്ടമുള്ള വെള്ളപ്പവും മുട്ടക്കറിയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ അവന്റെ പ്ലേയിറ്റിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പി. അതിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് എടുത്തു കറിയിൽ മുക്കിവായയിൽ വെച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു...

മം.... യമ്മി..... അവർ ഒരു ചിരിയാലെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി..... ഭക്ഷണം കഴിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങാൻ നേരം അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു... ആയമ്മേ ഞാൻ ഇറങ്ങി... നീ മുഴുവൻ കഴിച്ചില്ലേ അപ്പു... കഴിച്ചു... എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ നടന്നു... സിറ്റ്ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രനെയും സുഷമയെയും ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവൻ കാറിൽ കയറി.. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ എന്നത്തെയും പോലെ അനു അവളുടെ ജോലി എല്ലാം തീർത്തു ഓടി... ബസ് ഇറങ്ങി ഓഫീസിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അവളുടെ പിന്നിൽ നിന്നും ദിവ്യ വിളിച്ചു.. ദിവ്യയും വിഷ്ണുവുമാണ് അനുവിന്റെ ഇവിടെ ആകെ ഉള്ള കൂട്ട്... ഈ കമ്പനിയിൽ വെച്ച് പരിചയപെട്ടതാണ് ദിവ്യയെ... ദിവ്യാ... നീ എന്താ നേരം വൈകിയത്. ബ്ലോക്ക്‌ ആയിരുന്നഡി... മ്മം... അനുവും ദിവ്യയും കൂടി ഓഫീസിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നടന്നു...

എൻട്രൻസിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കാം അകത്തെ ബഹളം... പുതിയ എം ഡി ചാർജ് എടുത്തത് എല്ലാവരും നന്നായി ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.. ഇന്ദ്രപാൽ സാർ ആയിരുന്ന സമയത്തു എല്ലാർക്കും എന്തൊരു അനുസരണയും അച്ചടക്കവും ആയിരുന്നു... - ദിവ്യ നമ്മൾ അതൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ദിവ്യ... വരുന്നു നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു... -അനു ശരിയാ അനു.. നമ്മുടെ എം ഡി അത്ര നല്ല സ്വഭാവക്കാരൻ അല്ല എന്ന കേൾക്കുന്നത്... കമ്പനിയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റാഫിനെയും സാർ ഒറ്റക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ശാലിനി... അവൾക്കു സാറിനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇളക്കം നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ.. -ദിവ്യ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദിവ്യാ... എന്നാൽ ശരി.. ഞാൻ ക്യാബിനിൽ കയറട്ടെ... അനു... നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ... നിന്നോട് വല്ലതും മോശമായി പെരുമാറിയാൽ നീ ഈ തണുപ്പൻ രീതി വിട്ട് പ്രതികരിച്ചോ... അതിന് മറുപടിയായി അവൾ ദിവ്യയെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു... എന്നാലും ദിവ്യ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇനി താൻ സൂക്ഷിക്കണം... അവൾ ക്യാബിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വർക്കുകൾ തുടർന്നു... . . . . .

. പല്ലവ് ഡ്രൈവറോട് വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അകത്തേക്കു കയറി... അവിടെ ആകെ ബഹളമായിരുന്നു... എല്ലാവരും... എല്ലാവരും എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നു... സീറ്റിൽ ഇരുന്നു വർക്ക്‌ ചെയുന്നവർ ചുരുക്കം... ശാലിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിലർ വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടത്തുന്നു.. വാട്ട്‌സ് ഗോയിങ് ഓൺ ഹിയർ.... അവന്റെ ശബ്ദം അവിടെ മുഴങ്ങി... എല്ലാവരും ഒന്ന് പേടിച്ചു... ശാലിനി അവന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു നിന്നു ഒരു തരം വശീകരണം പോലെ പറഞ്ഞു... സാർ... ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഓരോന്ന്... അവൻ അവളെ മുഴുവൻ ആക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ പറഞ്ഞു ഇനഫ് ശാലിനി... കൊച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടല്ല.. എന്റെ ഓഫീസ് ആണ്... ഈ സ്ഥാപനത്തിനു ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്.. അതിന് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം എവിടെ തുടർന്നാൽ മതി...

അതിന് പറ്റാത്തവർ വേഗം റിസൈൻ ലെറ്റർ നൽകി പൊക്കൊളു... മേലിൽ ഇത് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കരുത്. ശാലിനിയോടും കൂടിയാ... ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി നിന്നപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഓക്കെ സ്വന്തം സീറ്റ്‌ മറന്നു പെരുമാറാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ... ഇനി ഇവിടെ ഓഫീസ് ടൈമിൽ എങ്ങാനും ഇത് കണ്ടാൽ... ഒരു താക്കീത് എന്നവണ്ണം പറഞ്ഞവൻ തിരിഞ്ഞു... എല്ലാവരും ഒന്ന് ഞെട്ടി തരിച്ചു... കാരണം ആദ്യമായാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ റഫായി സംസാരിക്കുന്നത് ... എല്ലാവരോടും എപ്പോഴും ചിരിച്ചും കളിച്ചും സംസാരിക്കുന്ന അവന്റെ മാറ്റം എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു... അവൻ വരുന്നത് കണ്ടു അനു വേഗം സീറ്റിൽ പോയിരുന്നു... അവൻ അവളെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ ചെയറിൽ പോയിരുന്നു... അനു ആകെ വെപ്രാളപ്പെട്ടു തിരിഞ്ഞു നിന്നു... നന്ദ താൻ ആ റെക്കോർഡ് ഇങ്ങു എടുത്തേ... അവൻ ഷെൽഫിലേക്ക് നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... അപ്പോഴേക്കും ശാലിനി അവന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് തള്ളി തുറന്നു വന്നു... ആ വരവ് തീരെ ഇഷ്ട്ടപെടാത്ത പല്ലവ് അവളോട്‌ ചോദിച്ചു...

എന്താ ശാലിനി തനിക്കു തീരെ മാനേഴ്സ് ഇല്ലേ... അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും വന്നൂടെ... . നോക്ക് ചെയ്തു വരാൻ ഞാൻ അന്യയൊന്നുമല്ലല്ലോ സാർ... അവൾ അവന്റെ അരികിൽ വന്നു നിന്ന് ചോദിച്ചു... ഇറക്കമില്ലാത്ത ടോപ് ഒന്ന് കൂടി പൊക്കി അവളുടെ വെളുത്ത വയറുകാണിച്ചു കഴുത്തു നന്നായി ഇറക്കി അവന്റെ മുന്നിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്തു നിന്നു. പിന്നെ നീയാരാഡി എന്റെ അമ്മൂമ്മയോ... -പല്ലവ് ശാലിനി ഒന്ന് പതറി... അത് മറച്ചു വെച്ചവൾ അവന്റെ മുഖത്തുടെ വിരൽ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു... ഹേയ് ബേബി... യൂ ആർ പ്രേഷ്യസ് റ്റൂ മി.. സ്പെഷ്യൽ ഓൺ... ച്ചി... കയ്യെടുക്കഡി... അവളുടെ കൈ തട്ടിമാറ്റിയവൻ പറഞ്ഞു... എന്റെ കൂടെ നീ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി നീ വാങ്ങിട്ടുണ്ട്... ഈ പല്ലവ് ഇന്ദ്രപാൽ ആരുടെയും ഓശാരം പറ്റിയിട്ടില്ല... നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു റിലേഷനുമില്ല... എന്റെ കൂടെ കിടന്നവരിൽ ഒരുവൾ മാത്രമാണ് നീ... മേലിൽ ഇതും പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് വരരുത്.. ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്‌ ഇഡിയറ്റ്... അവരുടെ സംസാരം കേട്ട് ആകെ കിളിപോയിരിക്കുകയാണ് അനു...

ചെ... നാണം ഇല്ലാത്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ... കാട്ടികൂട്ടിയതും പോരാ അതൊക്കെ ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ വിളിച്ചും പറയുന്നു... ഇതാണോ ന്യൂ ജനറേഷൻ... അനു ആത്മഗതിച്ചു... അതിനു ഇവറ്റകളെ ഒന്നും കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കരുത്... പെണ്ണെന്ന വർഗം തന്നെ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകൂ... പല്ലവിന്റെ പിറുപിറുക്കൽ ഉയർന്നു... പോക്കെറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഫോണിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് അവൻ കാൾ എടുത്തു... എന്തായി കാര്യങ്ങൾ ചേതൻ.. ....... ഓക്കേ... നീ ഓഫീസിലേക്ക് വാ... ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്... ...... നന്ദ... ഈ റെക്കോർഡ്സ് ഓൺ ഹൗറിനുള്ളിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു കാണിക്ക്.. അവന്റെ കയ്യിലെ റെക്കോർഡ് കണ്ടു അവൾ ഒന്ന് പരുങ്ങി... കാരണം ആ റെക്കോർഡ് അവൾ തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഫിനിഷ് ആവില്ല... സോറി സാർ.. ഐ കാണ്ട്... പിന്നെ നീ ആരെ കാണിക്കാൻ ആണെടി രാവിലെ ഒരുങ്ങി കെട്ടി വരുന്നത്...

പണി അറിയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം... അല്ലാതെ ബാക്കി ഉള്ളവന്റെ സമയം കളയാൻ... പെട്ടെന്ന് തീർത്തു തായോ എന്നും പറഞ്ഞവൻ ആ ഫയൽ അവൾക്കു നേരെ എറിഞ്ഞു... അതിലെ പേപ്പഴ്സ് ഓക്കെ നിലത്ത് ചിതറി... നന്ദ ഒന്നുമിണ്ടാതെ അതെല്ലാം പെറുക്കി കൂട്ടി... അവൻ അവളെ നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിലെക്ക് നോക്കി... ഞാൻ അത്രേം എക്സ്പേർട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ അടിമ പണിക്കു വരുമോ... എനിക്ക് വേറെ വല്ല ജോലിക്ക് പൊക്കൂടെ... വേണ്ട താൻ ഇപ്പോ ഒന്നും പറയണ്ട... ഈ ജോലി തന്റെ ആവശ്യമാണ്... ഇപ്പോ കുടുംബം കഴിയുന്നത് തന്നെ ഈ ജോലിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ്... എന്റെ എടുത്തു ചാട്ടം കൊണ്ട് അത് ഇല്ലാതാവാൻ പാടില്ല... അനു മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു... എല്ലാം പെറുക്കി കൂട്ടി അവൾ ലാപ്പിന് മുന്നിൽ ഇരുന്നു.......കാത്തിരിക്കൂ.........

