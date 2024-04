💐നീർമിഴിപൂക്കൾ💐: ഭാഗം 50

രചന: ദേവ ശ്രീ

ആനന്ദ.... പിന്നിൽ നിന്നുമുള്ള വിളിയിൽ അനു തിരിഞ്ഞു നോക്കി... അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ നടന്നടുക്കുന്ന വിവിയെ ആണ് അവൾ കണ്ടത്... മ്മ്... എന്ത് വേണം.... അതിന് മറുപടി പറയാതെ വിവി അനുവിനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു... അവന്റെ സ്വയം മറന്നുള്ള നിൽപ്പ് കണ്ടു അനു അവന്റെ നേരെ വിരൽ ഞൊടിച്ചു.... തനിക്ക് ചെവി കേൾക്കില്ലേ? സോറി, എന്താ ചോദിച്ചേ? അതിന് മറുപടി പറയാതെ അനു തിരിഞ്ഞു നടന്നു... ഹേയ് ആനന്ദ പ്ലീസ്... ഒന്ന് നില്ക്കു.... അനുവിന് മുന്നിൽ കൈകൾ തടസം വെച്ച് അവൻ കയറി നിന്നു... ഇത് വല്ലാത്ത ശല്യമായല്ലോ.... ആനന്ദ, am serious.... My heart beats faster when I see u..... My eyes hooks on your eyes....and so.... Please.... Do you love me.... Nooooooo ഹേയ് കൂൾ... ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാതെഡോ.... Think your self... I say repeat Think your slef... Then giving ur answer നന്നായി ചിന്തിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടമല്ല... Why? എടോ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി വേണ്ടേ...

അത്‌ പറഞ്ഞു അനു നടന്നു... What? നടന്നു പോകുന്ന അനുവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി അനുവിന്റെ മുന്നിൽ കയറി നിന്ന് പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നു അവൻ ചോദിച്ചു... എനിക്ക് ക്വാളിറ്റിസ് ഒന്നുമില്ലേ ആനന്ദ... ഉണ്ടായിരിക്കാം... ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലാ... പക്ഷെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ കണ്ടില്ലാ... അത്രയും പറഞ്ഞു അനു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി.... അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിനു ശേഷം അനുവിന് ഫാൻസ്‌ കൂടുതലായിരുന്നു... അന്നേ പിന്നെ വിവി ഇങ്ങനെയാണ്... ഏത് സമയവും അനുവിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കും... ഒരുപക്ഷെ അവളെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം കാരണം ആകാം... എന്താടാ ഇവിടെ കിടന്നു പരുങ്ങുന്നത്? അവിടേക്കു വന്ന മിലൻ വിവി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ചോദിച്ചു.... She stole my heart She stole my heart She stole my heart She stole my little little heart...

അവൻ സിങ്കം മൂവിയിലെ സോങ് പാടി പാടി മിലൻറെ കൂടെ നടന്നു.... വിവി പോയതും അനു ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി... അവളുടെ ചുണ്ടിലും ഒരു പുഞ്ചിരി സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു.... എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമെങ്കിലും അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ഈ ആനന്ദ പിടി തരില്ലാ വിവി.... പിന്നീട് പലതവണ ആനന്ദയുടെ മറുപടിക്കായി അവൻ പിറകെ നടന്നു.... കോളേജിൽ നിന്നും വന്നു അനു പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അവളുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത്... Unknown നമ്പർ ആയത് കൊണ്ട് അനു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് എടുത്തത്.... ഹലോ.... മറുപുറത്തു നിശബ്ദതയായിരുന്നു... ഹലോ.... അവൾ വീണ്ടും ശബ്ദമുയർത്തി... എന്നാൽ മറുപുറത്തു നിന്നും നിശബ്ദത ബേധിച്ചു വാക്കുകൾ വരികളായി മാറി..... Veradhuvum Thevaiyillay, Nee Mattum Pothum, Kannil vaithu kaathirupen yennavaanaalum, Unnedhiril naanirukkum ovvoru nalum, Uchi mudhal paadham varai veesudhu vaasam....

Dhinamum aayiram murai, Paarthu Mudithaalum, Innum paarthida solli, Paazhum manam yengum, Thaarame thaarame vaa, Vaazhvin vaasamey vaasamey, nee dhaanea... Thaarame thaarame vaa, Yendhan swaasamea swaasamea, Nee uyire vaaaa.... Nee neengidum neram Katrum perum baram Un kaithodum neram Theemeedhilum eram Nee nadakkum pozhuthu nizhal Tharaiyil padathu Un nizhal enadhu udal Nazhuva vidadhu... Perazhagi mele oru Thurumbum thodaadhu Pinju mugham oru nodiyum Vaada kudadhu... Unao oaarthiruppen vizhigal moodadhu, Unai thaandi edhuvum theriyakoodadhu... Thaarame tharame vaa Vaazhvin vaasame-vaasame, Neewdhaane, Tharame tharame vaa Yendhan swasame swasame, nee uyire vaaaa..... ഈ പാട്ടിന്റെ ഈണവും താളവും ആ വരികളും ആദ്യമായി അനു ആസ്വദിച്ചു കേട്ടു... പാട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും അനു ചിന്തയിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയില്ല... അത്രമേൽ ആ വരികളിൽ അനു മുഴുകിയിരുന്നു... ആനന്ദ.... അവന്റെ ശബ്ദം കാതിൽ തെന്മഴ പോലെ പതിഞ്ഞപ്പോൾ അനുവിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ എന്തോ ഒന്ന് പാസ്സ് ചെയ്തു പോകുമ്പോലെ അവൾക്ക് തോന്നി....

വീണ്ടും അവളുടെ കാതിനെ കുളിരണിയിക്കാൻ അവന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു... Are you there? മ്മം.... മറുപടി അനു ഒരു മൂളലിൽ ഒതുക്കി... പാട്ട് ഇഷ്ട്ടായോ? ".............." മറുപടി വീണ്ടും മൗനം... എന്താടോ ഒന്നും പറയാത്തത്... ഇഷ്ട്ടായില്ലേ? പെട്ടൊന്ന് സ്വബോധം വീണ്ടെടുത്തു അവൾ പറഞ്ഞു, ഓഹ് പിന്നെ... ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടമായി... ഞാൻ അങ്ങ് ആസ്വാധിച്ചിരുന്നു... മ്മ്ഹ്ഹ്... ഒരു ദാസേട്ടൻ വന്നിരിക്കുന്നു... അവളുടെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് പുച്ഛം മാത്രമായിരുന്നു... എന്നാൽ ഉള്ള് കൊണ്ട് അവൾക്ക് അവനോട് പാട്ട് നന്നായി എന്നും നിന്നെ ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്നെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ട്... പക്ഷേ അവന്റെ മുന്നിൽ തോൽവി സമ്മതിക്കുന്നത് പോലെ ആവില്ലേ എന്നോർത്തു അനു പോസിറ്റീവ് ആയി പ്രതികരിച്ചില്ല.... കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് പോകണം... എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഉണ്ട്... അനുവിന്റെ ചൊറിഞ്ഞ സംസാരം കേട്ട് വിവിക്ക് അരിശം മൂത്തു...

ഡി... നീയാരാടി? പെട്ടെന്നുള്ള അവന്റെ ടോൺ മാറ്റത്തിൽ അനു ഫോൺ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്തു ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് നോക്കി... പിന്നെ അവിടെ നിന്നും ചറപറന്നായിരുന്നു അവന്റെ സംസാരം... നീ ഏതോ വലിയ ഐശ്വര്യറോയിയായത് കൊണ്ടോ കോലോത്തെ തമ്പുരാട്ടി ആയത് കൊണ്ടോ അല്ല... ഇഷ്ട്ടം തോന്നി... ഭ്രാന്ത്‌ പിടിക്കുന്ന ഇഷ്ട്ടം... കൂടെ വേണം എന്ന് തോന്നി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ... നിന്നെ കാണുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്... നിനക്ക് എന്റെ ഇഷ്ട്ടം വെറും തമാശ ആണല്ലോ... നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം ഒരു ക്വാളിറ്റിയും എനിക്ക് ഇല്ലല്ലോ... പതിയെ പതിയെ അവന്റെ വാക്കുകൾ അനുവിന്റെ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരിയെ മായ്ച്ചു കളയാൻ തക്കാതായിരുന്നു...

എന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയാൻ നിനക്ക് എന്ത് യോഗ്യത ഉണ്ടെടി... നീ വെറും തേർഡ് ക്ലാസ്സ്‌ മിഡിൽ പേഴ്സൺ... ഞാനോ... ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് നിനക്കറിയോ? കോടികൾ ആസ്തിയുള്ള മിത്ര ഷേണായയുടെയും വസുധ മിത്ര ഷേണായയുടെയും ഒരേയൊരു ആൺതരി... ഞാൻ ഒന്ന് വിരൽ ഞൊടിച്ചാൽ എത്ര പെണ്പിള്ളേര് എന്റെ പിറകെ വരുമെന്ന് അറിയുമോ? നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാടി കിടന്നു തുള്ളുന്നത്.... വല്ല ചേറിലും ചളിയിലും വളർന്ന നിന്നിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇതിലും അധികം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുതായിരുന്നു.... വിവിയുടെ ദേഷ്യത്തിൽ ഉരുകി തീർന്ന അനുവിന്റെ ഉള്ളിൽ അവനോടുള്ള ദേഷ്യം ആളി കത്തി.........കാത്തിരിക്കൂ.........

