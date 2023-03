നീയില്ലാതെ: ഭാഗം 29

രചന: AGNA

"അരുൺ" ധ്രുവ് അറിയാതെ ആ പേര് പറഞ്ഞു.... അപ്പൊ നീ മറന്നിട്ടിലല്ല എന്നെ.... കോളേജിൽ നിന്നു നീ എനെ ഓടിച്ചപ്പോൾ ഞൻ മെഡിസിന ചേർന്നത്... ഇപ്പൊ ഇവിടെയ work ചെയുന്നത്...പല്ലവിയുടെ husband നീ ആണല്ലോ..." അരുൺ ഏഹ്... അപ്പൊ പല്ലവി ഇവന്റെ വൈഫ്‌ ആണോ... എടാ ദുഷ്ടാ അനിട്ട് നീ ന്താ ഫ്രണ്ട് ആണ്‌ എന്ന് പറഞ്ഞത് " അരുണിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന ശ്രെദ്ധ ധ്രുവിന്റെ അടുത്തേക് വന്നു ചോദിച്ചു... ശ്രെദ്ധ പറയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാവരും ധ്രുവിനെ കണ്ണുമിഴിച്ചു നോക്കി... അത് പിന്നെ.... ഞൻ ചുമ്മ... " ധ്രുവ് മ്മ്.. മ്മ് " അരുൺ ധ്രുവിനെ ആക്കി ഒന്ന് മൂളി... രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞതും പല്ലുനെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റി...ധ്രുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഏറെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി... പല്ലുന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ധ്രുവ് ശ്രെദ്ധിച്ചിരുന്നു....മാളും ദച്ചും എപ്പോഴും പല്ലുനെ ചുറ്റി പറ്റി നിന്ന് അപ്പു കൊണ്ടുവരുന്ന ഓറഞ്ച് തീറ്റ ആണ്‌ പണി നാളെ ആണ് പല്ലു ഡിസ്റ്റർജ്‌ ആവുന്നത്.... അതിന്റെ തിരക്കിലാണ് ധ്രുവ്... ആരോ അകത്തേക്കു വരുന്നപ്പോലെ തോന്നിത്തും പല്ലു വാതിലിന്റെ അവിടേക്ക് നോക്കി...

അരുണിനെ കണ്ടതും പല്ലു ഒന്ന് ചിരിച്ചു.... അരുൺ അവിടെ ഒള്ള ചെയർ പല്ലുന്റെ അടുത്തേക് വലിച്ചിട്ടു ഇരുന്നു.... നാളെ ഡിസ്ചാർജ് അവല്ലേ... ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ind വേതനക് ഒക്കെ കുറവ് ഉണ്ടോ... " അരുൺ ആഹാ... ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല... ഇടക്ക് ഒരു ചെറിയ വേദന വരും... " പല്ലു Are you mad....? " ആദ്യം ഒരു പുഞ്ചിരി ഓടെ തുടങ്ങി എങ്കിലും അവസാനം അരുണിന്റെ മുഖം മാറി.... പല്ലു സംശയം ഭാവത്തോടെ അരുണിനെ നോക്കി.... നിനക്ക് എന്താടി വട്ടാണോ... അവനെ പോലത്തെ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ.... നിനക്ക് അറിയോ അവനെ കുറിച്ച്.... കോളേജിൽ ഡ്രസ്സ്‌ മാറുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളെ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്....പിന്നെ ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് അവന്റെ മനസ്സിൽ കേറി എന്നും പറഞ്ഞു അവളുടെ പിന്നാലെ ആയിരുന്നു.... അവൾ ആണെങ്കിൽ അടുക്കുന്നതും ഇല്ലാ... രണ്ടാണവും എപ്പോ കാണുന്നു അപ്പൊ ഇടി ആയിരിക്കും.... അവളുടെ പേര്....എന്തായിരുന്നു.... ആ... *തെന്നൽ *....അവൻ അവളെ ❤️തനു❤️ നോ എന്തോയായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്.....

ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഉണ്ടായ ഈ ആക്‌സിഡന്റ് അത് അവനു കിട്ടണ്ടത് ആയിരുന്നു...ജീവിതത്തിൽ അവൻ അക്കെ സാമ്പത്തിച്ചേക്കുന്നത് കുറെ ശത്രുകളെ മാത്രം.... അവന്റെ കൂടെ നിനക്ക് ഒരിക്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല... നിന്റെ ജീവിതം നീ ആയിട്ട് നശിപ്പിക്കരുത്.... ഇനിയും അവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ നിനക്ക് മുകളിലേക്കു പോവാൻ അധികം താമസം വേണ്ടി വരില്ല.... നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അരുൺ... " പല്ലു ഡിവോഴ്സ്..... Stop it..!!!! അരുൺ എന്റെ life ൽ എന്ത് നടന്നാലും നിനക്ക് എന്താ....ധ്രുവേട്ടന്റെ കൂടെ ഞൻ ഹാപ്പി ആണ്..... അത് മതി എനിക്ക്... മരിക്കുന്നത് വരെ ഞൻ ധ്രുവേട്ടന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കും" പല്ലു നീ അവന്റെ ഭാര്യ ആണന് അവനും കുടി അംഗീകരിക്കണ്ടേ.... " ശ്രെദ്ധ"...അവളെ നിനക്ക് അറിയാലോ... അവളോട് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് നീയും കുടി കേട്ടതല്ലേ.... അതിനു പല്ലുന്റെ കൈയിൽ മറുപടി ഇണ്ടായിരുന്നില്ല... നീ അവന്റെ അവന്റെ ഭാര്യ അല്ലന് 😏... ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നവൻ... നിങ്ങൾക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ...

അതിന്റെ അച്ഛൻ അവൻ അല്ലാനും പറയോലോ...."ബാക്കി പറയുന്നതിനും മുൻപ് അരുൺ ആരുടയോ ചവിട്ടെറ്റ് തെറിച്ചു വിണിരുന്നു... ആരാണ് ചവിട്ടിയത് എന്ന് അറിയാൻ പല്ലു നോക്കിയതും... കട്ട കലിപ്പിൽ ധ്രുവ്... പുറകെ പല്ല് കാട്ടി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ജീത്തും.... ധ്രുവിനെ കണ്ടതും പല്ലു മുഖത് കുറച്ചു നിഷ്കളങ്കത വരി വിതറി.... ധ്രുവ് അരുണിന്റെ അടുത്തേക് ചെന് അവന്റെ കോളറിൽ പിടിച്ചു എഴുനേൽപ്പിച്ച് കൈ വീശി മൊതക് ഇട്ട് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു അരുണിന്റെ കിളികൾ പറക്കുന്നത് പല്ലും ജീത്തും ശെരിക്കും കണ്ട് വീണ്ടും ധ്രുവ് അടിക്കാൻ പോയതും ജീത്തു തടഞ്ഞു..... മതി ഡാ...ഇനി ഇവനെ തല്ലലെ "ജീത്തു ജീത്തു പറഞ്ഞതും ധ്രുവ് അരുണിന്റെ കോളറിൽ നിന്നും പിടി വിട്ടു.... അരുൺ ഒന്ന് തലക്കുടഞ്ഞു കൊണ്ട് ആടി ആടി കാബിനിലേക് പോയി..... അരുൺ പോയതിന്റെ പുറകെ ജീത്തും പോയി.... ധ്രുവ് പല്ലുനെ കുർപ്പിച്ച ഒന്ന് നോക്കി... പല്ലു തിരിച്ച് നിഷ്കു ഭാവത്തിൽ ധ്രുവിനെ നോക്കി... ആയോ.. 😭😭😭😭" പല്ലു എന്താ എന്തിനാ കരയുന്നേ😥..." ധ്രുവ് വേദിനിക്കുന്നു.... "

പല്ലു ഏഹ്.... " ധ്രുവ് വേദിനിക്കുന്നുന്... " പല്ലു ഞൻ ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കട്ടെ... " ധ്രുവ് പോവാൻ നിന്നതും പല്ലു ധ്രുവിന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചു.... വേണ്ട കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ മാറും 😁.. " ഇളിച്ചു കൊണ്ട് പല്ലു പറഞ്ഞു... ധ്രുവ് പിരികം പൊക്കികാട്ടിയതും🤨 പല്ലു നന്നായി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊണ്ടുത്തു😁.... കള്ളത്തരം ആയിരുന്നല്ലേ🤨..." ധ്രുവ് കണ്ടു പിടിച്ചല്ലേ 😁.... " പല്ലു ഈ അവസ്ഥയിൽ ആയി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒലക്കക് അടിച്ചനെ 😬😬" ധ്രുവ് ഈ ഒലക്ക എവിടാ കിട്ടും 😁... " പല്ലു എന്തിനാ 😏" ധ്രുവ് പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ 😌" പല്ലു 😬😬😬😬😬" ധ്രുവ് 😁😁😁😁😁" പല്ലു ----------------------------------------------------- ജീത്തു നേരെ അരുണിന്റെ കാബിനിലേക് ആണ് പോയത്.... ജീത്തു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മോന്ത ശെരിയാകുകയാണ് അരുൺ... വേദന ഉണ്ടോ.... " ജീത്തു ഒരു പ്രതേക ട്യൂൺൽ ചോദിച്ചു... പ്ഫ്...... 😬തെണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ചോത്യം കെട്ടിലെ... നീ കാരണം ആട...എനിക് ഈ അവസ്ഥ ഇണ്ടായത്... നീ എന്തുന്ന പറഞ്ഞെ അവൻ ഒന്നും ചെയുലാന് അല്ലെ... അവനു അവളെ ഇഷ്ടല്ല തേങ്ങേണ് മങ്ങെന്...

അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ നീ സഹായിക്കണം.... സഹായിച് സഹായിച് എനിക് മതിയായി🤧..." അരുൺ ഞൻ പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ ഓക്കേ പറയാൻ.. ഞൻ പറഞ്ഞത്...ധ്രുവ് കേൾക്കുന്ന പാകത്തിൽ അവനെ ഒന്ന് കോളിച് പറയണം പിന്നെ അവളോട് ഒന്ന് close ആയി ഇടപെടണം... അങ്ങനെ അവനു കുശുമ്പ് കേറി അവളോട് പ്രേമം തോന്നണം.... എന്നാലേ.... " ജിത്തു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കോളിച് പറയനെ അറിയൂ... " അരുൺ അപ്പൊ ഇനിയും അവന്റെ കയ്യിനു കിട്ടും " ജിത്തു അതിനു ഞൻ നീയും ആയിട്ടുള്ളു ഇടപാട് നിർത്തി ഇനി അവളെ നോക്ക് പോലും ചെയൂല..." ജിത്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ😁..."ജിത്തു ഞൻ പറയും.... എനിക്ക് മതിയായി.. " അരുൺ This is too much 🤧🤧🤧" ജിത്തു 😏😏😏" അരുൺ അരുൺ എന്തുപറ്റി നിനക്ക്... " വാതിൽ തുറന്നു കൊണ്ട് ശ്രേദ്ധ അഗത്തേക് ഓടി വന്നു... ധ്രുവ് ഒന്ന് പെരുമാറിയത 😁" ജിത്തു 😬😬😬😬" അരുൺ എന്തിനു😢...ശ്രെദ്ധ ഒന്ന് അഭിനയിച്ചതിനു😁.... "ജിത്തു 😬😬😬ഇനി നീ മിണ്ടിയാൽ നിന്നെ ഞൻ പെരുമാറും " അരുൺ 🤐🤐🤐🤐" ജീത്തു ഒന്നുല്ല ശ്രെദ്ധ..

. ദെ ഇവന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോയതാ 😁" അരുൺ എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്‌തോ.... " ശ്രെദ്ധ സോൾവ് ചെയ്തതാ ഈ കാണുന്നത് " ജീത്തു അരുണിനെ ആക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അരുൺ ജിത്തൂനെ നോക്കി പല്ല് കടിച്ചതും ജിത്തു ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാട്ടി.... അല്ല നീ എന്താടി ചോദിക്കാതേം പറയതേം കേറിവരുന്നത്.... " ജിത്തു ഗൗരവഭാവത്തോടെ ശ്രെദ്ധ നോട്‌ ചോദിച്ചു ഞൻ കെട്ടാൻ പോവുന്ന ആളുടെ കാബിനിലേക് വരാൻ ആരുടെ അനുവാദം എനിക്ക് വേണ്ട 😏" ശ്രെദ്ധ എന്ത്... എന്തുന്ന🙄..." ജിത്തു ഞൻ കെട്ടാൻ പോവുന്ന ആളുടെ കാബിനിലേക് വരാൻ ആരുടെ അനുവാദം എനിക്ക് വേണ്ടന്... " ശ്രെദ്ധ അല്ല ആര് ആരാ കെട്ടാൻ പോവുന്നു... " ജിത്തു ഞൻ ഇവളെ കെട്ടാൻ പോവുന്നു... " അരുൺ നീ ഇവളെയോ.... " ജിത്തു സംശത്തോടെ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ആഹാ 😁.... " അരുൺ പിനെ എനിക്ക് ഇവനോട് കുറച്ചു നേരം ഒറ്റക് സംസാരിക്കണം നീ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയെ... " ശ്രെദ്ധ അപ്പൊ അവിടേം വരെ അയാലേ കാര്യങ്ങൾ... ശെരി ആന്നാ... എനിക്ക് ബെസമം ഒന്നും ഇല്ലാ എന്നാലും ചെറിയ ഒരു സങ്കടം.... " ജിത്തു എന്തിന്.... "

അരുൺ ചുമ്മാ 😁.. " ജിത്തു ഒന്ന് പോയെടാ.... " അരുൺ അപ്പൊ ശെരി... " എന്നും പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു രണ്ടടി നടന്നതും എന്തോ ഓർത്ത പോലെ ജിത്തു തിരിഞ്ഞു.... അവിടെ കണ്ട് കാഴ്ച്ച കണ്ട് ജിത്തൂന്റെ കണ്ണ് ബുൾസൈ പോലെ ആയി... Oh my god 😱... നിങ്ങൾക് ഫ്രഞ്ച് അടിക്കാൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടിലെ... ഇവിടെ കേട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും കെട്ടാത്ത ഒരാൾ ഒള്ള കാര്യം മറന്നോ..." ജിത്തു എന്തൊക്കയോ പറയുനുണ്ട്‌ പക്ഷെ ആര് കേൾക്കാൻ.... എന്തോ ഒരു ഉള്ളപ്രേരണ കൊണ്ട് ജിത്തു വേഗം സ്ഥലം വിട്ടു അരുണിന്റെ ക്യാബിനും ഇറങ്ങിയതും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ മാളു.... മോളെ മോളെ.... " ജിത്തു ഒരു പ്രതേക ഇണത്തിൽ വിളിച്ചു എന്താടാ😤..." മാളു കലിപ്പിൽ ചോദിച്ചതും ജിത്തു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചുമൽ പൊക്കി ഒന്നുമില്ല എന്നാ അർത്ഥത്തിൽ കാട്ടി... --------------------------------------------------- ഇന്നാണ് പല്ലു ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നത്... ധ്രുവും അപ്പും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഓക്കേ തീർത്തു... കുറെ ദിവസങ്ങൾ ശേഷം പല്ലു ഇന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി.... നീ എന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുവല്ലേ....?

കുറച്ചു നാള് അവിടെ നിൽക്കാം" കാറിൽ കേറുന്ന സമയത് അപ്പു പല്ലുനോട് ചോദിച്ചു... പല്ലു ധ്രുവിനെ ഒന്ന് നോക്കി... അവൻ ഒന്നും പറയാതെ കാറിലേക്ക് കയറി കാർ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്തു അപ്പുവേട്ടൻ ഇത് കുളം ആക്കും 😬... ഏട്ടത്തി പോയാൽ ശരിയാവില്ല" ദച്ചു മാളുനോട് പറഞ്ഞു അവള് പോവില്ല... അവൾ ധ്രുവേട്ടന്റെ കൂടെ പോകും ... ഇല്ലേൽ കൊണ്ടുപോകും"മാളു പതുക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അവിടെ മുത്തശ്ശി പല്ലു വരുന്നത് നോക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു വേണേൽ അപ്പുഏട്ടൻ പല്ലുനെ കൊണ്ടുപോയ്ക്കോ " ദച്ചു പറഞ്ഞതും അത് കേൾക്കാൻ നിന്നപോലെ പല്ലു പെട്ടന്ന് കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിയിലേക്ക് കയറി... ധ്രുവിനെ നോക്കോയപ്പോ അവിടെ no എക്സ്പ്രഷൻ..... ജിത്തും മാളും കൂടെ കയറിയതും കാർ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മെയിൻ എൻ‌ട്രൻസ് കടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി.... അപ്പുവും ദച്ചും അപ്പുന്റെ കാറിൽ അതിന് പുറകെ വിട്ടു... നിങ്ങൾ എന്തൊരു ഏട്ടൻ ആണ് 🙄... ഏട്ടത്തിടാ ഗതികേട് ഒരു വിവരോം ഇല്ലത ഒരാളെ ആണലോ ഏട്ടൻ ആയി കിട്ടിയത് " ദച്ചു അപ്പൂനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഹോ 😬 ഈ കുരുപ്പിനെ കൂടെ കയറ്റാണ്ടാരുന്നു.... ഇനിയിപ്പോ അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ ഇവളെ സഹിക്കാണോലോ 🙄" അപ്പൂസ് മനസ്സ് ഏട്ടത്തിന എന്തിനാ കൂടെ കൊണ്ടുപ്പോകുന്നെ....😏

ധ്രുവേട്ടന്റെ കൂടെ നിർത്തിക്കൂടെ... അതല്ലേ നല്ലത്... അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം ഒക്കെ തീരും..." ദച്ചു അതിന് ആരാ അവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നെ....വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ് നോക്കിയതല്ലെ...ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൾ വരില്ല.... ധ്രുവിനും ഇഷ്ടം അല്ല അവൾ എന്റെ കൂടെ വരുന്നത്...ഇപ്പൊ തന്നെ നീ കണ്ടതല്ലേ നീ പറഞ്ഞപ്പോഴേ അവള് കാറിലേക്ക് കയറിയത് " അപ്പു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇയാളുടെ പ്ലാൻ ആരുന്നോ 🙄" തത്ത എന്റെ മാത്രം അല്ല..... ജിത്തൂന്റെ...അവരുടെ മനസ്സ് അറിയാൻ ചെറിയ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടു നോക്കി അത്രേ ഉള്ളു " അപ്പു ഓ.... വലിയ കാര്യം ആയി പ്പോയി...😏എന്നോട് കൂടി പറയാരുന്നു "ദച്ചു നിന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല അത്ര തന്നെ " അപ്പു തെണ്ടി 😏😏"ദച്ചു പുച്ഛിച്ചു എന്തുന്ന പറഞ്ഞെ കേട്ടില്ല... പിനെ നിന്റെ ഈ പുച്ഛിക്കൽ നിർത്തിക്കോണം 😬.... ഇല്ലേൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറക്കിവിടും" അപ്പു പിന്നെ.....😏 ഇറക്കി വിട്ടാൽ വിവരം അറിയും.... ഞാൻ ഇനിയും പുച്ഛിക്കും ... നിങ്ങൾ ആദ്യ നിങ്ങൾ കുറച്ചു വിവരം വെക്ക് " ദച്ചു നിന്റെ പുച്ഛിക്കൽ ഞാൻ നിർത്തി തരാം സമയം ആവട്ടെ "

അപ്പു മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല സൗണ്ടിൽ song വച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ------------------------------------------------------- വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ എല്ലാർക്കും പല്ലുനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം ആയിരുന്നു..... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അപ്പും മാളും ജിത്തും പോകാൻ ഇറങ്ങി പല്ലു നീ വരുന്നില്ലേ...." അപ്പു ഞാൻ വരണോ.... "പല്ലു താല്പര്യം ഇല്ലാതെ ചോദിച്ചു.... അവൾ ഇവിടെ നിക്കട്ടെ അപ്പു.... ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇല്ലേ ഇവിടെ...ഇനി അപ്പൂന് നിർബന്ധം ആണെങ്കിൽ...കൊണ്ടുപോയ്ക്കോ കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ " മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞത്തും ധ്രുവ് ഞെട്ടി മുത്തശ്ശി പല്ലുനെ വിടില്ല എന്നായിരുന്നു ധ്രുവിന്റെ വിശ്വാസം.... മുത്തശ്ശി സമ്മതിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പല്ലു പോകും എന്ന് അവന് തോന്നി.... പല്ലുനെ വിടാൻ ധ്രുവിന് തീരെ താല്പര്യം തോന്നിയില്ല അപ്പൊ..." അപ്പു പല്ലു ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ.... അപ്പു പൊയ്ക്കോ.... മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞപോലെ ഞങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ...." അപ്പൂനെ പറഞ് തീർക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ധ്രുവ് ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞു..... അപ്പുവും ജിത്തും പരസ്പരം നോക്കി 🤩🤩 പ്ലാൻ സക്സ്സസ് ആയതിന്റെ സന്തോഷം രണ്ടു പേരുടെയും മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പല്ലു ഇവിടെ നിക്കട്ടെ...ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാ..." അപ്പു ജിത്തു... നീയും പോവേണോ.... "

ശാരത ആഹാ... പോവേണു ആന്റി... ഇവൻ നേരെ എന്നെ വിട്ടിൽ ആക്കിക്കോളും... " ജിത്തു മാളുമോളെ കുറച്ചു ദിവസം നിന്നിട് പോവാ..." ശാരത പറഞ്ഞതും ദച്ചു സപ്പോർട്ട് ചെയിതു... " അതെ പല്ലുന് ഒരു സഹായം ആവും " അത് വേണ്ട ഇവൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ ശെരി ആവുല്ല... " അപ്പു പറഞ്ഞതും എല്ലാവരും അവനെ നോക്കി.... എല്ലാവരും തന്നെ ആണ്‌ നോക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാണേ..." എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പു ഇറങ്ങി പുറകെ ജിത്തും മാളും ധ്രുവ് റൂമിലേക്ക് പോകാൻ തിരിഞ്ഞതും ശാരത അവനെ വിളിച്ചു നീ തന്നെ അങ്ങ് പോയാലോ.... പല്ലുനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോ.... ഇന്ന് മുതൽ പല്ലുന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ നോക്കിക്കോണം...." മുത്തശ്ശി അത്... മുത്തശ്ശി.... എനിക്ക് ഓഫീസിൽ "ധ്രുവ് കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ ഓഫീസിൽ പോയില്ലന്ന് വച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല " കേശവ് അപ്പൊ നീ എല്ലാകാര്യങ്ങളും നോക്കുമല്ലോ അല്ലെ.... " മുത്തശ്ശി ഉം....."

ധ്രുവ് ഒന്ന് മൂളിയിട്ട് പല്ലുനെ കൊണ്ട് മുകളിലേക്കു കേറി... പല്ലുന് കേറാൻ കേറാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല....ഓരോ ചുവട് വായിക്കുമ്പോളും അടി വയറ്റിൽ വേദന തോന്നിയിരുന്നു... എടാ ധ്രുവ മോൾക് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ലങ്കിൽ അടിലെ റൂമിൽ കിടത്തം...." ശാരത അതിന്റെ ആവിശ്യം ഇല്ലാ... " എന്നും പറഞ്ഞു ധ്രുവ് പല്ലുനെ കൈകളിൽ കോരി എടുത്തത്തും പല്ലു ഒന്ന് ഞെട്ടി... അമ്മേ..... ഏട്ടന് ആട്ടം ഉണ്ട്... ആട്ടം ഉണ്ട്... " ദച്ചു ഒരു പ്രതേക ട്യൂണിൽ പറഞ്ഞതും... ശാരത അവളുടെ തലയിക് ഒരു കൊട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു "മിണ്ടാതിരിയാടി " അത് പറയുമ്പോളും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു.... ധ്രുവിന്റെ ഈ മാറ്റം കാരണം... ...തുടരും..

