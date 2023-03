നീയില്ലാതെ: ഭാഗം 34

രചന: AGNA

അവൾ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞിട്ട്... " ഇടറിയ ശബ്‌ദത്തോടെ ജിത്തു പറഞ്ഞു ഓരോ സാധനം വലിച്ചു കേറ്റിട്ട് കിടക്കായ.... നാളെ വരട്ടെ കാട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്.... " പല്ലു സങ്കടത്തോടെയും അതിലുപരി ദേഷ്യത്തോടെയും പറഞ്ഞു... അതെ... നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസിലാക്.... ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്.. പെട്ടന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ല... അതിനു കുറച്ചു സമയം വേണ്ടി വരും.... അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവളോട് ദേഷ്യപെട്ടട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല.... " ധ്രുവ് നീ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയേണോ... " ജിത്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതല്ല.... കാര്യം പറഞ്ഞതാ... " ധ്രുവ് ഇപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ ധ്രുവേട്ടൻ പറയണേ... " പല്ലു ആദ്യം ഈ റൂമിൽ ഇനി ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടകിൽ അത് ഇവിടന്നു എടുത്ത് മാറ്റണം... അത് ഇവിടെ ഉണ്ടകിൽ അല്ലെ അവൾ ഉപയോഗിക്കു....അവൾ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകരുത്..... " ധ്രുവ് ധ്രുവ് പറഞ്ഞതും ജിത്തും പല്ലും സർച്ച്‌ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.... ധ്രുവ് അവിടെ ഒള്ള സെറ്റിയിൽ പോയി ഇരുന്നു....ധ്രുവ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്....

പല്ലു നെറ്റി ചുളിച്ചു.... അതെ... അവിടെ കേറി ഇരിക്കാതെ വന്നു തപ്പൻ നോക്ക്.... " പല്ലു ധ്രുവിനെ നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... Ideas പറഞ്ഞു തരൽ മാത്രമാണ് എന്റെ പണി.... ബാക്കി തപ്പലും പിടിക്കലും നിങ്ങളുടെ പണി... " അതും പറഞ്ഞു ധ്രുവ് ഫോണിൽ തൊടാൻ തുടങ്ങി....പല്ലു ധ്രുവിനെ നോക്കി പല്ലു കടിച്ചു 😬😬😬തിരിഞ്ഞതും... ജിത്തു ബെഡിൽ കേറി കിടനുകൊണ്ട് ഫോൺ നോക്കുന്നു..... പല്ലു ജിത്തൂന്റെ നടും പുറം നോക്കി ചവിട്ടിയതും ജിത്തു നേരെ തറയിൽ ലാൻഡായി... നിനക്ക് എന്താടി വട്ടായോ... " ജിത്തു വട്ട് നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മക്ക്😬.... " പല്ലു എന്നെ ചാവട്ടിയതും പോരാഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞമ്മന പറയുന്നോ.... " ജിത്തു ഡാ തെണ്ടി... ഫോണിൽ കുത്താതെ വന്നു തപട... " പല്ലു കലിപ് ആയതും ജിത്തു ഡിസ്‌ന്റ് ആയി ജോലി തുടർന്നു... സെർച്ച്‌ ചെയ്ത് അവസാനം... രണ്ട് കിറ്റ് നിറയെ ഡ്രഗ് പൌഡറും സിറാഞ്ചും മരുന്നും കിട്ടി..... കഴിഞ്ഞോ...ഇത്ര ഒള്ള... " ധ്രുവ് ഹാ ഇത്രയും ഒള്ളു... " ജിത്തു ഇനി ഇതൊക്കെ ന്ത്‌ ചെയ്യും... " പല്ലു നമ്മുക്ക് ഒരു കട ഇടാ.... എന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ബോർഡും വെക്കാ... ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ വരിക.. നിങ്ങൾക് ആവിശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്... " ധ്രുവ് ആഹാ.... അന്തസ്... പക്ഷെ കടയിൽ ആര് ഇരിക്കും🤔... "

ജിത്തു നിന്ന ഇരുത്ത അതാ നല്ലത് 😬" ധ്രുവ് ആയോ... AC ഇണ്ടാകിൽ മാത്രമേ ഞൻ ഇരിക്കൊള്ളൂ.... പിനെ കുറച്ചു കുടി സ്റ്റോക്ക് എടുക്ക എന്നാലേ ഒരു എടുപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളു" ജിത്തു ധ്രുവേട്ടന് ഇതുപോലത്തെ വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇണ്ടോ 🙄" പല്ലു +1 നു പോവുന്ന വരെ ഇവന് വേറെ പ്രശ്നം ഒന്നും ഇണ്ടായില്ല.... അത് കഴിഞ്ഞ.... ഇങ്ങനെ... " ധ്രുവ് ഇത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്.... എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ്..... എന്നെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്..." പല്ലു മനസിലാക്കി... കളഞ്ഞല്ലോ.. ഭാര്യ🙈..." ധ്രുവ് പോടാ... " പല്ലു പോടാനോ... " ധ്രുവ് ഹാ പോടന്നു... " പല്ലു ആഹാ.... നീ പൊടി..... " ധ്രുവ് അല്ല ഇപ്പോ നിങ്ങൾ വഴക് കൂടാൻ മാത്രം എന്ത പ്രശ്നം... " ജിത്തു പ്രശ്നം നിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ പെറ്റു... " പല്ലു ഹാ..... ഏഹ് 😳... ഹോ my മാളൂന്റെ ഡാഡിയെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയുന്നോ.... " ജിത്തു. ഒന്ന് പോടാ 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️.... " പല്ലു വാ പോവാം... " അതും പറഞ്ഞു ജിത്തു പോവാൻ നിന്നതും ധ്രുവ് പിടിച്ചു നിർത്തി.. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആര് എടുക്കും.... " ധ്രുവ് പറഞ്ഞതും പല്ലു ഒരു കിറ്റ് ജിത്തുന്നു കൊടുത്തു മറ്റേ കിറ്റ് പല്ലും എടുത്തു...

. മൂന്നു പേരും കേറിയ പോലെ തന്നെ ഇറങ്ങി... സെക്യൂരിറ്റി നല്ല ഉറക്കത്തിൽ ആയതു കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ കേറിയ പോലെ തന്നെ ഇറങ്ങി.... കുറച്ചു ദൂരം കഴിഞ്ഞു ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത് വണ്ടി നിർത്തി രണ്ടു കിറ്റിലെയും സാധനങ്ങലും ധ്രുവ് ചൊരിഞ്ഞു ഇട്ടു.... അനിട്ട് ലൈറ്റ്ർ എടുത്ത് കത്തിച്ചു.... നീ എന്തിനാ കത്തിച്ചേ.... അപ്പൊ നമ്മുടെ കടയോ... " ജിത്തു എന്റെ പൊന്നു ജിത്തു നീ മണ്ടൻ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ആണോ...അതോ.." പല്ലു അത് എന്താ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ.. " ജിത്തു എടാ പൊട്ടാ ഇതൊക്കെ പോലീസ് പിടിച്ച സീൻ ആണ് " പല്ലു ആണല്ലേ... " ജിത്തു അല്ല പെണ്ണ്😡..." പല്ലു ഈ 😁... " ജിത്തു 😏😏😏" പല്ലു കത്തി തീർന്നതും അവര് വീട്ടിലേക് തിരിച്ചു പോന്നു... ധ്രുവും പല്ലും റൂമിൽ എത്തിയതും ധ്രുവ് ഫ്രഷ് ആവാൻ കേറി... പല്ലു നേരെ ബെഡിലേക് വീണുകൊണ്ട് വട്ടം കിടന്നു... ധ്രുവ് ഫ്രഷ് ആയി വന്നതും ബെഡിൽ വട്ടം കിടക്കുന്ന പല്ലുനെ കണ്ട് തല ചൊറിഞ്ഞു.... ഡി... നീങ്ങി കിടക്കടി...." ധ്രുവ് പല്ലു ആണെകിൽ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ കിടക്കായ....

ഡി.. നിനോട പറഞ്ഞെ... നീങ്ങി കിടക്കാൻ.. എനിക്ക് കിടക്കണം... " ധ്രുവ് ............... നോ റെസ്പോൺസ് ഡീ... പല്ലു.. ഞൻ അവസാനമായി പറയാ.... നീങ്ങി കിടക്കുന്നോ... അതോ ഞൻ വലിച്ചു നിലത്തിടണോ.... " ധ്രുവ് പല്ലുന്റെ ഭാഗത്ത്‌ നിന്നു അനക്കം ഒന്നും കേൾക്കാതെ ആയതും ധ്രുവിന് കലിപ് കേറി.... അവൻ അവളുടെ കാലേൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് നിലത്തിട്ടു... ആ.... ആ...അമ്മേ..... 😭😭😭" പല്ലു നടും തിരുമ്മി കൊണ്ട് എഴുനേൽറ്റു എന്തിനാടോ കാലമാട... എന്നെ നിലത്തിട്ടെ.... " പല്ലു നിന്നോട് ഞൻ നീങ്ങി കിടക്കാൻ മലയാളത്തിൽ അല്ലെ പറഞ്ഞെ... " ധ്രുവ് അയിന്... " പല്ലു അയിന് നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മ പെറ്റ്.... " ധ്രുവ് നല്ല കാര്യം.. " പല്ലു അതും പറഞ്ഞു കിടക്കാൻ പോയതും... ധ്രുവ് അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് ധ്രുവിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തി.... എന്താ... " പല്ലു... അവിടെ നിന്നെ ഞൻ എന്റെ ഭാര്യയേ ഒന്ന് കാണട്ടെ... " ധ്രുവ് ഒരു പ്രതേക ഇണത്തിൽ പറഞ്ഞതും.... പല്ലു ഒന്ന് ഉമ്മിനിർ ഇറങ്ങി കൊണ്ട് പിറകിലേക് നടന്നതും മതിലിമ ചെന്നു മുട്ടി.... തെണ്ടി മതിൽ ചതിച്ചു " പല്ലു മനസ് പല്ലു.... " ധ്രുവ് സൗമ്യമായി വിളിച്ചു മ്മ്.... " പല്ലു i love you ❣️" ധ്രുവ് ഹാ.... ഏഹ്😲.... എന്ത്... "

പല്ലു I love you ❣️"ധ്രുവ് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ഹാഹാഹാഹാ 😂😂😂... " പല്ലു പൊട്ടിചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ധ്രുവ് നെറ്റി ചുളിച്ചു.... ന്താടി.... എന്തിനാ ചിരിക്കണ.... " ധ്രുവ് എന്റെ ധ്രുവേട്ടാ പറ്റിക്കനാണകിലും ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ.... എനിക്ക് സഹിക്കൂല....പിനെ ധ്രുവേട്ടന്റെ അഭിനയം ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാട്ടോ.... " പല്ലു എന്റെ പല്ലു ഞൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാ.... എനിക്ക് ഇഷ്ടോണ്... " ധ്രുവ് ആയോ.... എന്റെ ധ്രുവേട്ടാ ഈ അഭിനയം ഒന്ന് നിർത്ത്.... " പല്ലു പല്ലു ഞൻ സീരിയസ് ആയിട്ട പറയണേ.... നീ ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക്...അല്ലങ്കിൽ വേണ്ട " അതും പറഞ്ഞു ധ്രുവ് പല്ലുവിന്റെ ചുണ്ടിലേക് ധ്രുവിന്റെ ചുണ്ട് ചേർത്ത് വച്ചു..... ഒരു നിമിഷം പല്ലു ഒന്ന് ഞെട്ടി.... പെട്ടന്ന് തന്നെ പല്ലു ധ്രുവിനെ പിടിച്ചു ഉന്തി... ധ്രുവ് നേരെ ബെഡിലേക് വീണു.... പല്ലു വിശ്വാസം വരാത്ത രീതിയിൽ... കൈയിൽ നുള്ളി നോക്കുന്നുണ്ട്...... പെട്ടന്ന് തന്നെ ധ്രുവ് എഴുനേറ്റു പല്ലുവിനെ പൊക്കി എടുത്ത് ബെഡിലേക് ഇട്ടു... എന്നിട്ട് അവൾ മുകളിൽ ആയി നിന്നു....... ഇപ്പോ വിശ്വാസം ആയോ....

എപ്പോഴോ ഞൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പോയടി .... അത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ എന്ന് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല... പക്ഷെ ആ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നീ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന ദിവസമാ....അന്ന് ഞൻ ശെരിക്കും മനസിലാക്കി നിന്നെ ഞൻ എന്തോരം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാന്....നീ അവിടെ icu ൽ കിടക്കുമ്പോ നെഞ്ചിൽ ഒരു കൊളുത്തി പിടിക്കൽ ആയിരുന്നു... എന്റെ കണ്ണ് അറിയാതെ നിറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു..... അന്ന് ഞൻ മനസിലാക്കി... നി എന്റെ എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞുന്....... അന്ന് നീ അപ്പുനോട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുടോ.... തനുനെ എനിക്ക് പെട്ടന്ന് മറക്കാൻ കഴിയില എന്നും ഞൻ അവളെ എങ്ങന്യാ സ്നേഹിച്ചത് എന്നും... അന്ന് നീ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഞൻ കേട്ടിരുന്നു.... അന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി.... നീ എന്നെ എത്രത്തോളം മനസിലാക്കി എന്ന്.... പല്ലു........" ധ്രുവ് സൗമ്യമായി വിളിച്ചു മമ്.... " പല്ലു ഇപ്പോ ഞൻ പറയാ...ഇത് അഭിനയോ... നിന്നെ പറ്റികാനോ ഒന്നുമല്ല.... ഞൻ സീരിയസ് ആയി പറയാ.... I love you❣️❣️❣️❣️.... "ധ്രുവ് അതും പറഞ്ഞു സൈഡിലേക് മറിഞ്ഞു നിവർന് കിടന്നു... പല്ലു വിശ്വസിക്കാനാവാതെ കിടക്കായ ഇപ്പോളും.... ധ്രുവ് ചെറുചിരിയോടെ അവളെ വട്ടം കെട്ടിപിടിച്ചു... പല്ലു ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടി എങ്കിലും പിന്നെ അനങ്ങാതെ കിടന്നു.....

പിറ്റേന്ന് ദിവസം..... മാളു കണ്ണുതുറന്നതും.... റൂമിലെ കോലം കണ്ട് ഞെട്ടി.... അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ അവൾക് മനസിലായി ആരോ റൂമിൽ കേറിയിട്ടുണ്ടാണ്.... അവൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കിയതും പൌഡറും സിറാഞ്ചും ആണ് ഒരു ഒറ്റ സാധനം പോലും കിട്ടിയില്ല...... മാളു നേരെ കലിപ്പിൽ യാമിനിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു.... നിങ്ങൾ എന്റെ റൂമിൽ കേറിയിരുന്നോ.... " മാളു ഞൻ എന്തിനാ നിന്റെ റൂമിൽ കേറുന്നത്.... എനിക്ക് അതിന്റെ ആവിശ്യം എന്താ.... " യാമിനി അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേറിയിട്ടിലെ.... " മാളു ഇല്ലാന്... " യാമിനി മാളു യാമിനിയെ ഒന്ന് നോക്കിട്ട് അവളുടെ റൂമിലേക്ക്‌ പോയി... പല്ലു എഴുനേൽക്കുമ്പോൾ ധ്രുവ് അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല..... പല്ലു കുളിച് റെഡിയാപ്പോളേക്കും ധ്രുവ് ജോഗിങ് കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്നു.... അതെ... ധ്രുവേട്ടാ ഞൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു... " പല്ലു എന്ത് സ്വപ്നം... " ധ്രുവ് പല്ലുനെ ഇരുത്തി നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു ധ്രുവേട്ടൻ എന്നോട് ഇഷ്ടം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്..." പല്ലു ഓഹോ... അപ്പൊ ഭവതി ഇന്നലെ നടന്നത് സ്വപ്നം ആണന് വിചാരിച്ചു ഇരിക്കയാണല്ലേ " ധ്രുവ് മനസ് ഏഹ്.... ഞനോ...അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ...never " ധ്രുവ് ഹാ.... സത്യം...ആദ്യം ഞൻ ശെരികും ആണ് എന്നാ വിചാരിച്ചേ.... പിനെയാ സ്വപ്നം ആണ് എന്ന് മനസിലായത്..."

പല്ലു പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതും മുന്നിൽ ധ്രുവ് നില്കുന്നു.... ഇത് തന്ന കാര്യം എന്താ പറയാതിരുന്നത് അതും പറഞ്ഞു ധ്രുവ് പല്ലുവിന്റെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു.... " പെട്ടനുള്ള ധ്രുവിന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ പല്ലു ഞെട്ടി പണ്ടാരടങ്ങി.... പിന്നെ ഞൻ നിന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപിടിച്ചല്ലേ ഉറങ്ങിയത്... " അതും പറഞ്ഞു ധ്രുവ് പല്ലുനെ ഇറുക്കെ പുണർന്നു.... പല്ലു വിശ്വാസം വരാത്ത രീതിയിൽ ആണ് ഇപ്പോളും.... ധ്രുവേട്ടാ.... അപ്പൊ ഞൻ സ്വപ്നം കണ്ടതല്ലേ... എല്ലാം ശെരിക്കും ആണോ... " പല്ലു ആടി... പൊട്ടിക്കളി... "അതും പറഞ്ഞു ധ്രുവ് പല്ലുന്റെ കവളിൽ ഒന്ന് നുളി.... ഇപ്പോ നടക്കുന്നത് എല്ലാം സത്യം ആണോ..... ഞൻ സ്വപ്നം കണ്ണയല്ലലോ..." പല്ലു പറഞ്ഞത്തും ധ്രുവ് പല്ലുന്റെ കവളിൽ അമർത്തി കടിച്ചു.... സ്സ്.... " പല്ലു ഒന്ന് എരുവാലിച്ചു... ഇപ്പോ വിശ്വാസം ആയോ.... ഇത് സ്വപ്നം അല്ലന്... " ധ്രുവ് മമ്... " പല്ലു നീ ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുന്നിലെ...." ധ്രുവ് ഹാ പോണിണ്ട്... " പല്ലു ഞൻ കൊണ്ടുപോയി വിടണോ.... " ധ്രുവ് വേണ്ട.... ഞൻ പോകള്ളം.. " പല്ലു ധ്രുവ് പല്ലുന്റെ കടിച്ച കവളിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് കുളിക്കാൻ പോയി..... പല്ലു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കവളിനെ ഒന്ന് ഉഴിഞ്ഞു നോക്കി.... പല്ലു ചെറു ചിരിയോടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക് പോകാൻ റെഡി ആയി....

ധ്രുവ് കുളി കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങിയതും.... പല്ലു വേഗം താഴേക്ക് ഓടി... അമ്മേ ഞൻ ഇറങ്ങെനെ.... " പല്ലു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയിതു.... മോളെ ചായ കുടിച്ചിട് പോ... " ശാരത ഞൻ കാന്റീൻ ന് കുടിച്ചോളാ.... " അതും പറഞ്ഞു പല്ലു വണ്ട് എടുത്തു പോയിരുന്നു..... പല്ലുന് പുറകെ ധ്രുവും ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങി... എടാ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോടാ.... " ശാരത.. ഞൻ പുറത്ത് നിന്നു കുടിച്ചോളം... " ധ്രുവ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ.... ഇവിടെ ഇണ്ടാക്കി വച്ചതൊക്കെ ആര് കഴിക്കും... " ശാരത ഞൻ കഴിച്ചോളാ അമ്മേ... " കോട്ടു വായ ഇട്ടുകൊണ്ട് ദച്ചു പറഞ്ഞു... കണ്ടാൽ അറിയാം ഇപ്പോ എഴുനേറ്റു ഒള്ളു എന്ന്.... ദെ... അമ്മേടെ മോൾ തിന്നാൻ റെഡി ആയി ഇരിക്കയാ... കൊടുക്ക് കൊടുക്... " അതും പറഞ്ഞു ധ്രുവ് ഓഫീസിലേക്ക് പോയി..... അമ്മേ ചായ.... " ദച്ചു പോയി പല്ല് തേച്ചിട്ട് വടി.... " ശാരത ഹാ പല്ല് തെകണമായിരുന്നല്ലേ.... ഞൻ അത് മറന്നു... ഞൻ പോയി തേച്ചിട്ട് വരവേ... " അതും പറഞ്ഞു ദച്ചു മുകളിലേക്കു ഓടി.... ധ്രുവ് കാബിനിൽ ചെന്നപ്പോൾ ജിത്തു അവിടെ ഇരുന്നു ഫോണിൽ നോക്കി കറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... നീ എന്താടാ ഇന്ന് നേരത്തെ.... " ധ്രുവ് See മിസ്റ്റർ ധ്രുവനാഥ്‌.... നിങ്ങൾ എന്താ ഇത്രയും വായിക്കിയാത്.... ഓഫീസിൽ കൃത്യം സമയത്ത് വരണം എന്ന് അറിയില്ല....

നിങ്ങൾക് ഒട്ടും പാഞ്ചുവലിറ്റി ഇല്ലാ... " ജിത്തു നീ ഗുളിക കഴിച്ചിലലെ... " ധ്രുവ് Illa...എങ്ങനെ മനസിലായി.... " ജിത്തു അതൊക്കെ മനസിലായി.... ഇപ്പോ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം കാര്യം പറ.... " ധ്രുവ് നമ്മുക്ക് ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ പോണം.... " ജിത്തു അതിനു നിനക്ക് എന്താ അസുഖം... " ധ്രുവ് എനിക്ക് അസുഖം ഒന്നുമില്ല.... മാളുനെ ഒന്ന് കാണനാ....... " ജിത്തു എങ്കി വാ..... " എന്നും പറഞ്ഞു ധ്രുവ് പുറത്തേക് നടന്നു ധ്രുവ് പോവുന്നതും നോക്കി നെറ്റി ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് ജിത്തു നിന്നു നീ വരുനിലെ.... " ധ്രുവ് ഹാ വാ പോവാ... " ജിത്തു ടീ ബ്രേക്കിൽ ചായ കുടിക്കാൻ കാന്റീൻ ൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് പല്ലും മാളും.... മാളു..... " പല്ലു എന്താടി..... " മാളു നീ ഇപ്പോ ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ലലോ.... " പല്ലു പെട്ടന്ന് ഒള്ള പല്ലുന്റെ ചോത്യം കേട്ട് മാളു ഒന്ന് ഞെട്ടി.... എന്റെ പൊന്നു പല്ലു ഞൻ അത് അന്നേ നിർത്തി.... നിനക്ക് വാക്ക് തന്ന അന്ന് മുതൽ ഞൻ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.... നീ എത്ര അടിപൊളി ആയിട്ട അഭിനയിക്കുനെ.... എന്റെ മാളു കള്ളം പറയാൻ നിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊള്ളു വേറെ ആരും.... " പുറകിൽ നിന്നുള്ള ജിത്തൂന്റെ ശബ്‌ദം കേട്ട് മാളു പല്ലും തിരിഞ്ഞു നോക്കി... ഡ്രഗ്സ് ഇപ്പോ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നല്ലേ.... ഇന്നലെ കുടി ഉപയോഗിച്ചില്ല നീ... "

ജിത്തൂന്റെ ചോത്യത്തിൽ നിന്നു തന്നെ മാളൂന് മനസിലായി ഇന്നലെ റൂമിൽ വന്നു അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയത് ജിത്തു ആണന്... അപ്പൊ നീ ആണോ ഇന്നലെ എന്റെ റൂമിൽ വന്നു അതൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ട് പോയത്... " മാളു അതെ ഞാനാ.... " ജിത്തു How dare you...? നീ എന്ത് ധൈര്യതില്ല.... എന്റെ വിട്ടിൽ കേറി എന്റെ റൂം സെർച്ച്‌ ചെയ്ത് അതൊക്കെ എടുത്തത്..... നിന്നെ ഞൻ ഇഷ്ടം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ.... എങ്കിൽ കേട്ടോ വെറും... വെറും time പാസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ആണ് ഞൻ നിന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്.... ഓർക്കിലും ഞൻ നിന്നെ ആത്മാർതം ആയി സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല..... Just fun... ഇനി മേലാൽ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത്....." ഇത്രയും നാളും തമാശ മാത്രം പറഞ്ഞു നടന്ന മാളു ആയിരുന്നില്ല അത്.... മാളു പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും.... ജിത്തൂന്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിരുന്നു..... ഒരിക്കിലും അവൾ അങ്ങനെ പറയും എന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല...... ഡി പുല്ലേ.... എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു തേങ്ങയും തോന്നിയടല്ല ഇഷ്ടം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്..... Just ഒരു അട്ട്രാക്ഷൻ മാത്രം ആയിരുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട്....അല്ലാതെ ദിവ്യ പ്രണയം ഒന്നുമല്ല.... പിന്നെ നീ പോയാൽ വേറെ 100 പെണ്ണുങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വരും......തുടരും..

