നീയില്ലാതെ: ഭാഗം 36

രചന: AGNA

അമ്മേ.....!!! പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉണർന്ന ജിത്തു പേടിച്ചലറി അലർച്ച കേട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണർന്നു.. എഴുനേൽറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് അവർക്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്ന ശിവപുരത്തെ ആളുകളെ ആണ് പരിചയം ഇല്ലാത്തവർ ആയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ധ്രുവിന് മനസിലായി.. ശ്രെദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എല്ലാവരുടേം മുഖത്തെ അത്ഭുതം... എന്താ.. എന്താ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ.."അപ്പു എവിടുന്നാ.." തൃശൂരിന.... " ധ്രുവ് അല്ല തമ്പി നിൻങ്ക യാര്... ഇന്ത പോണുങ്ങൾ ഒക്കെ യാര്.... ഉങ്കളുടെ പൊണ്ടാട്ടിമാരാ...."കുട്ടത്തിൽ നിന്നു ഒരു തമിഴൻ ചോദിച്ചു ഇവര് ഇത് എന്തൊക്കയാ ചോതികുനെ എനിക്ക് ഒന്നും മനസിലാവുന്നില്ല..." Malu തമിഴ് തെരിയത....' ദച്ചു... തെരിയത്... നിനക്ക് അറിയോ... " മാളു പിന്നെ.... ഇവരെ ഡിൽ ചെയേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് ഈ ദച്ചു കാട്ടി തരാ.... " അതും പറഞ്ഞു ദച്ചു അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കേറി നിന്നു.... അണ്ണാ.... ഇന്ത പോണാണ്... ഇന്താ ആളുടെ ഒർജിനൽ പൊണ്ടാട്ടി...." പല്ലു പിടിച്ചു

ധ്രുവിന്റെ അടുത്ത് നിർത്തി കൊണ്ട് ദച്ചു പറഞ്ഞു.... അപ്പൊ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ പൊണ്ടാട്ടിയോ... " ജിത്തു മിണ്ടടിരിയാടാ.... അവൾ പറഞ്ഞു set ആകുന്നത് കണ്ടിലെ... കണ്ടുപഠി... " അപ്പു വോ 😏... " ജിത്തു അമ്മ നിൻങ്ക യാര്.... " ദാറ്റ്‌ തമിഴൻ അമ്മയോ ആരുടെ അമ്മ... ദെ എന്നെ കുറിച്ച് അനാവശ്യo പറയരുത്.... " ദച്ചു ആയോ മോളെ ഇവൻ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചത് ബഹുമാനം കൊണ്ട... " ഒരു മലയാളി... ഹാ അങ്ങനെ പറ.... നാൻ ഇവര് താലി കെട്ടിയ പൊണ്ടാട്ടി... " ദച്ചു അപ്പുനെ ചുണ്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... ആഹാ.... എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പു തലയിട്ടി... പെട്ടന്നണ് അപ്പു ദച്ചു എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് കത്തിയത്.... ഏഹ്.... ഞനോ... എപ്പോ ദച്ചു അപ്പുന്റെ കാലിൽ ഒരു ചവിട്ട് കൊടുത്തതും അപ്പു സൈലന്റ്... എന്താ ഇയാളുടെ മുഖം വലാതിരിക്കുന്നത്.... അതോ ചേട്ടാ...ഞൻ എല്ലാ ദിവസവും ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നതാ ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല... അത് കിട്ടാത്തതിന്റെ സങ്കടമാ.... " ദച്ചു.. ഇവൾ എന്ത് തേങ്ങയ പറയുന്നത്.... "അപ്പു കാ മനസ് ഓഹോ... ഇവിടേം വരെ എത്തിയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ അനിട്ട് എന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല....

എനിക്ക് ബെസമം ഒന്നുമില്ല എന്നിലും ചെറിയ ഒരു സങ്കടം 🤧" ജിത്തു എന്നോടും പറഞ്ഞില്ല എനിക്കും ഇണ്ട് സങ്കടം " മാളു പെങ്ങളായാ... എന്നോട് പോലും പറഞ്ഞില്ലലോ ... " പല്ലു എന്നോടും ഞൻ അവൾടെ ചേട്ടൻ അല്ലെ അത് പോലും ഓർത്തില്ല...." ധ്രുവ് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് പബ്ലിക് ആയി പറയാൻ പറ്റോ...🙈" ദച്ചു ഇപ്പോ പറഞ്ഞതോ... " മാളു അത് പിന്നെ പോ അവിടന്നു... എനിച് നാണം വന് "ദച്ചു എന്റെ ദെയിവമേ ശക്തി തരൂ..." അപ്പു കാ മനസ് അല്ല നിൻങ്ക യാര്.... പൊണ്ടാട്ടി പുരുഷന.... " മാളൂനെ ജിത്തൂനെ നോക്കി ആ തമിഴൻ ചോദിച്ചതും രണ്ടുപേരും പരസ്പരം നോക്കി പുച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങി അതെ... ഇവര് പൊണ്ടാട്ടി പുരുഷന.... " ദച്ചു ഈ പൊണ്ടാട്ടി പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴിൽ എന്തുന്ന അപ്പു... " ജിത്തു Husband and wife.... " അപ്പു ഏഹ്.... " ജിത്തു & മാളു ഭാര്യ ഭർത്താവ്... " അപ്പു No its impossible.... " ജിത്തു ഇനി എല്ലാം possible ആയിക്കോളും... " അപ്പു എന്താ രണ്ട് ആളുടെയും മുഖത്ത് തെളിച്ചം ഇല്ലാതെ... Led ബൾബ് ഇട്ട് നോക്ക് അപ്പൊ തെളിച്ചം കിട്ടും...." ജിത്തു കാ മനസ് അതോ... ജിത്തുവേട്ടന് ഒരു കുട്ടി മതി എന്നാ പറയുന്നേ....

എന്നാൽ മാളൂന് രണ്ട് പിള്ളേര് വേണോന്നു... അതും പറഞ്ഞു രണ്ടണം വഴക്കിട്ടേകയാ.... " ദച്ചു എന്ത് എനിക്ക് ഒരണം മതിനോ ഞൻ എപ്പളാ എങ്ങനെ പറഞ്ഞെ.... മിനിമം എനിക്ക് 5 എണ്ണം എങ്കിലും വേണം... "ജിത്തു ശബ്‌ദം താഴ്ത്തി ദച്ചൂന് കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ പറഞ്ഞു... ഇവിടെ 5 എന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ... ചെല്ലപ്പോ തെറ്റി ധരിച്ചാൽ...." ദച്ചു ശെരിയാ... " ജിത്തു നിങ്ങൾക് എങ്ങോട്ട് പോകാന.... ഞങ്ങൾ...ശിവപുര കൊട്ടാരത്തിലേക്കാ...."ധ്രുവ് കൊട്ടാരത്തിലെ ആരായിട്ട് വരും.." ഇവിടുതെ ശങ്കരൻ തമ്പുരാന്റെ കൊച്ചുമോനെ... " ധ്രുവ് ഞൻ കൊച്ചുമോളും... " ദച്ചു ആണോ.... വാ.. ഞൻ കൊട്ടാരം കാട്ടി തരാ.... ശങ്കരൻ തമ്പുരാൻ മരിച്ച ശേഷം ശാരത കുഞ്ഞിനേയും ശരത് മോനെയും കണ്ടട്ടില്ല....കൊട്ടാരം ശുന്യയം ആയിരുന്നു.... വിശ്വാന ഇപ്പോ കൊട്ടാരം ഒക്കെ നോക്കുനെ... വിശ്വാനോ അത് ആരാ.... " ധ്രുവ് നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ കാര്യസ്ഥൻ.... കുഞ്‌ മറന്നോ അവരെയൊക്കെ.... ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടതല്ലേ... " ധ്രുവ് അയാൾ അവരെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചു....

അക്കെ പൊടിയും മാറാലയും പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന കൊട്ടാരം ആരും കേറാറില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസിലായി..... തൊട്ട് അരികത്തായി കുറച്ചു നീങ്ങി ഒരു ഇരുനില വിട്.... അവര് ആ വീടിനെ മുഴുവനായി വീകിഷികൻ തുടങ്ങി.... വിശ്വന്റെ വിടാ... നിങ്ങൾ കേറി കാര്യം പറഞ്ഞോളു.... ഞൻ അങ്ങ് പോവായ.... " അതും പറഞ്ഞു അയാൾ പോയി... എടാ നിന്റെ കൊട്ടാരം കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രേതലയാ ലുക്ക്‌ ഇണ്ടാലോ.... " ജിത്തു എന്റെ പൊന്ന് ജിത്തു കുറച്ച് നേരം വായ പുട്ടി ഇരിക്കോ... " അപ്പു അപമാനം..." ജിത്തു അതും പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതും പെട്ടന്ന് എന്തോ ഓർത്തപോലെ ദച്ചുനെ പിടിച്ചു ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തി " ഹാ മോൾ ഇങ്ങു വന്നേ ചേട്ടൻ ചോദിക്കട്ടെ.... " എന്താ.... " ദച്ചു with ഇളി ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടടി... ഈ പുതനെ പിടിച്ച് എന്റെ ഭാര്യ ആക്കിയേ.... " ജിത്തു അവരോട് ഞൻ പിന്നെ എന്ത് പറയും... " ദച്ചു എന്നാലും. നിന്നാൽ ഈ കാലമാടനെ കിട്ടിയുള്ള എന്റെ ഭർത്താവ് ആകാൻ🤧..." ജിത്തു ഇത് ഞൻ പറയണ്ട ഡയലോഗ് ആ... " ജിത്തു പോടാ... " മാളു 😬😬😬😬"

ജിത്തു എടി ഡാകിനി ഞൻ എപ്പളാ നിന്നെ കെട്ടിയത്.... നീ എപ്പളാ എനിക്ക് ഉമ്മ തനത്... " അപ്പു ഇപ്പോ വേണോ സേട്ട 🙈" ദച്ചു എന്ത് 🙄" അപ്പു ഉമ്മ 😘" ദച്ചു ദെടാ...നിന്റെ പെങ്ങൾ പറയുന്നത് കെട്ടിലെ..." അപ്പു ധ്രുവിനെ നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയിന്.... " ധ്രുവ് നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യയില്ല.... ചേട്ടനും കണ്ണക്ക അനിയത്തിയും കണ്ണക്ക... " അപ്പു വാ... നമ്മുക്ക് അങ്ങോട്ട് കേറി കാര്യം പറയാ... എനിക്ക് നിന്നു നിന്നു കാല് അഴച്ചു... " പല്ലു അതും പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിൽ നടന്നതും പുറകിൽ ആയി അവരും നടന്നു.... പല്ലു ചെന്നു bell അടിച്ചു.... ദച്ചും മാളും കുടി കൊട്ടാരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യo ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ.... കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാണ് വാതിൽ തുറന്നത്.... വാതിൽ തുറന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി ആണ്.... ഒരു 20, 21 വയസ്സ് ഒക്കെ തോന്നിക്കുന്ന കരിനില ധവണി ഒക്കെ ഉടുത്ത് മുടി ഒക്കെ അഴിച്ചിട്ട് നീട്ടി കണ്ണൊക്കെ എഴുതി ഒരു കുഞ്ഞ് പൊട്ടും തൊട്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടി.... ആ കുട്ടിയെ കണ്ടതും ജിത്തൂന്റെ വായ പൊളിഞ്ഞു.... വായയും പൊളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജിത്തൂനെ കണ്ട് പല്ലു അവന്റെ വയറ്റിനിട്ട് ഒരു കുത്തു വച്ചു കൊണ്ടുത്തു......

അതോടെ ജിത്തൂന്റെ വായ അടഞ്ഞു.... ആരാ.... " ദാറ്റ്‌ പെൺകുട്ടി... ഞങ്ങൾ.... ആരാ.... ലച്ചു അത്.... " അപ്പു ന്തോ പറയാൻ പോയതും അകത്തു നിന്നു ഒരു മധ്യവയസ്ക്ക ആ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ലച്ചു.... മമ് കൊള്ളാം🙈.... "ജിത്തു കാ മനസ് അറിയില്ല അമ്മേ..." ലച്ചു ( ദാറ്റ്‌ പെൺകുട്ടി) നിങ്ങൾ ഒക്കെ ആരാ.... " ആ സ്ത്രീ ഞൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ശാരത ദേവിയുടെ മോനാ.... " ധ്രുവ് ശാരത കുഞ്ഞിന്റെ മോനാണോ... " ആ സ്ത്രീ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു... ഹാ.." ധ്രുവ് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ തലയാട്ടി ഞൻ മോളും.... " എടക് നിന്നു കേറി ദച്ചു പറഞ്ഞതും അപ്പു ഒന്ന് കുറുപ്പിച്ചു നോക്കി...അതിനെ ദച്ചു നന്നായി പുച്ഛിച്ചു തള്ളി😏😏😏.. നിങ്ങൾ പുറത്ത് നില്കാതെ അകത്തേക്കു കെർ.... " ആ സ്ത്രീ അവരെ അകത്തേക്കു വിളിച്ചിരുത്തി... ഇരിക്...വിശ്വേട്ടൻ കുളികയാ.... ഇപ്പോ വരും... നിങ്ങൾക് ഞൻ ചായ എടുകാം... അച്ചു..... ഇവർക്ക് ചായ എടുക്ക്... " അടുക്കയിലേക് നോക്കി ആ സ്ത്രീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.... ലച്ചു അല്ലെ ഇവിടെ നില്കുനെ പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങോട്ടക്ക് നോക്കി പറയുന്നേ.... "

ജിത്തു എടാ പൊട്ടാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ലച്ചു.... അകത്തു വേറെ ഒരാൾ ഇണ്ടാനാ തോന്നുന്നേ.... അതായിരിക്കും അച്ചു... " പല്ലു My ഗോഡി ലോട്ടറി അടിച്ചല്ലോ🤩..." ജിത്തു ഈ വിട്ടിൽ ആണുങ്ങൾ ഒന്നുമിലെ... " മാളു മാളു കീപ് സൈലന്റ് നാണം കെടുത്തരുത്... " പല്ലു 🤭🤭🤭🤭" ജിത്തു 😔😔😔😔"മാളു അപ്പോളാണ് ലൈറ്റ് റോസ് കളർ ധവണി ഒക്കെ ഉടുത്ത് മുടി കുളിപ്പിന് ഇട്ട് നീട്ടി കണ്ണൊക്കെ എഴുതി ചെറു ചിരിയോടെ... ട്രയിൽ ചായയും ആയി വരുന്ന പെൺകുട്ടി.... അതിനെ കണ്ടതും വീണ്ടും ജിത്തൂന്റെ വായ പൊളിഞ്ഞു.... പല്ലു ഒരു പിച് വച് കൊടുത്തതും വായ തന്നെ അടഞ്ഞു.... ചായ മാത്രം ഒള്ള തിന്നാൻ ഒന്നുമിലെ😕.... "ദച്ചു നിനക്ക് എപ്പോളും തീറ്റട കാര്യം മാത്രം ഒള്ള.... ഇവിടെ ഒരാളുടെ പെണ്ണുകാണൽ കഴിഞ്ഞു😬...." മാളു ആരുടെ 🙄... " ദച്ചു അപ്പുവേട്ടന്റെ 😁.... " മാളു ഏഹ്😧....ആരാടി ഇവൾ.... " ദച്ചു പേര് അച്ചുന്നോ എങ്ങാടും ആ... എന്തായലും നിന്റെ കഞ്ഞിലെ പറ്റായ... " മാളു അതിനു ഞൻ കഞ്ഞി കുടികാറില്ല " ദച്ചു 😬😬 ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞതാ.... "

മാളു ഓ... നിന്റെ കഞ്ഞിലെ പാറ്റ ദെ നില്കുനെ.... " ദച്ചു അയിന് ഞൻ ജിത്തൂനെ തേച്ചു ഇനി അവൻ ആരെ നോക്കിയാലും എനിക്ക് എന്താ... " മാളു എന്തോ എങ്ങനെ... " ദച്ചു അവൻ ഇനി ആരെ നോക്കിയാലും എനിക്ക് എന്താ 🤧🤧" മാളു 🤭🤭🤭" ദച്ചു നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുറെ നേരം ആയല്ലേ.... " സൈഡിൽ നിന്നോട് ഗൗരവമേറിയ ശബ്‌ദം കേട്ടതും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇല്ലാ അങ്കിൾ... കുറച്ചു നേരം ആയുള്ളൂ... " ധ്രുവ് മോൻ ആണല്ലേ ശാരത കുഞ്ഞിന്റെ മോൻ.... " വിശ്വ ആഹാ... അതെ...." ധ്രുവ് ഞൻ മോളും... " ദച്ചു നിന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ... " അപ്പു 😏😏😏😏" ദച്ചു ഇതൊക്കെ ആരാ.... " വിശ്വാ ഇത് എന്റെ ഏട്ടത്തി.... ധ്രുവേട്ടന്റെ വൈഫൈ 🙈" പല്ലുനെ ചുണ്ടി ദച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് ജിത്തുവേട്ടൻ.... ധ്രുവേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ടാ.... " ദച്ചു യാ 😌.. " ജിത്തു ഇത് ജിത്തുവേട്ടന്റെ ഭാര്യ മാളു... " ദച്ചു ഏഹ് 😧... " ജിത്തു അതെ.... " അതും പറഞ്ഞു മാളു ജിത്തൂന്റെ അരികത്തേക് ചേർന്നിരുന്നു.... ഇത് എന്റെ ഭർത്താവ് അപ്പു.... ഞൻ സ്നേഹത്തോടെ അപ്പുവേട്ടനു വിളിക്കും... " ദച്ചു ഏഹ്....

എന്തിനടി ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുന്നേ.... " അപ്പു തെറ്റിദ്ധരിച്ചലോ.... " ദച്ചു ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ... "അപ്പു അത് വേണ്ട.... അത് വേണ്ട.... നിങ്ങളെ എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസം ഇല്ലാ കുട്ടത്തിൽ ആ മുത്തെവിനേം😌...." ദച്ചു അല്ല... ഇവര് മാത്രം ഒള്ള മക്കൾ ആയിട്ട്.... " മാളു എന്തെ ഇനിയും വേണോ.... " ജിത്തു 😏😏" മാളു ആയോ... ഇത് എന്റെ മക്കൾ അല്ല... " വിശ്വ പിന്നെ.... " പല്ലു മരുമക്കളാ.... " വിശ്വാ What...!!!!" അപ്പു, ജിത്തു, മാളു, ദച്ചു 🤭🤭🤭" ധ്രുവ് & പല്ലു അപ്പൊ മക്കൾ... " പല്ലു അവര് ഇപ്പോ വരും.... പുറത്ത് പോയേക്കായ.... " വിശ്വാ ഞങ്ങള്ക് വായ നോക്കാൻ ഉള്ളവർ... ഇപ്പോ വരും wait and see😎... " ദച്ചു & മാളു വോ... " അപ്പു & ജിത്തു പറഞ്ഞു തീർന്നതും രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ അകത്തേക്കു കേറി വന്നതും മാളൂന്റേം ദച്ചുന്റെ കണ്ണുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങി.... ആരാ അച്ഛാ... ഇവര്... കൊട്ടാരത്തിൽ മൂന്നാലു ദിവസം താമസിക്കാൻ വന്നവരാ... " വിശ്വാ ഇതാണോ മക്കൾ.... " ദച്ചു ഹാ അതെ... ഇത് എന്റെ മുത്തമോൻ ഹർഷൻ.... ഇത് അവന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി.... " വിശ്വ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരും എന്നെ ലച്ചുനാ വിളിക്കുനെ😌... " ലച്ചു നിന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ.... " ഹർഷൻ ഇല്ലാ 😕... " ലച്ചു ഇത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോൻ ഹരി.... ഇത് അവന്റെ ഭാര്യ അശ്വതി... "

വിശ്വാ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരും എന്നെ അച്ചുനാ വിളിക്കുന്നത് 😌" അച്ചു നിന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ.... " ഹരി ഇല്ലാ 😕... " അച്ചു ലച്ചു..... അച്ചു..... നിങ്ങൾ ഇവർക്കു കൊട്ടാരം കാട്ടി കൊടുക്..... " വിശ്വ ഹാ... " അച്ചു & ലച്ചു കൊട്ടാരത്തിൽ അപ്പടി പൊടിയും അഴക്കുമാ.... തമ്പുരാൻ മരിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കേറാറില്ല.... " വിശ്വ അത് കുഴപ്പമില്ല അങ്കിൾ ഞങ്ങൾ വൃത്തി ആക്കി കൊള്ളാ.... " ധ്രുവ് അച്ചു മോളെ ഇന്നാ താക്കോൽ... " അതും പറഞ്ഞു വിശ്വ അച്ചുന്റെ കൈയിൽ താക്കോൽ ഏല്പിച്ചു... ലച്ചും അച്ചും കുടി അവരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.... കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിരന് നില്കുകയാ എല്ലാവരും..... ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ... പ്രേതം ശല്യം ഇണ്ടോ.... " ജിത്തു അറിയില്ല.... " അച്ചു ചെല്ലപ്പോ... രാത്രി എന്ത് ശബ്ദം കേട്ടാലും മുറിക് പുറത്തിറങ്ങരുത്.... " ലച്ചു അത് എന്താ.... അങ്ങനെ ശബ്‌ദം ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടോ.... " പല്ലു with ഭയം ഇതുവരെ കേട്ടടില്ല ഇനി കേൾക്കാതിരുന്നുണ്ടാന്നുമില്ല.... " അച്ചു ഏഹ്... "

മാളു ഇവിടെതെ അച്ചനും അമ്മയും പറഞ്ഞു കെട്ടാത്ത... പണ്ട് ഈ കോട്ടരത്തിനു ചുറ്റും കാവൽ എന്നപോലെ *ശിവപ്രണംഷിമാരുടെ * ആത്മാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്..." ലച്ചു ഏഹ്....ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേതങ്ങൾ അല്ലെ😨...." ജിത്തു അതെ 😌... " അച്ചു അവര് ആരെങ്കിലെയും ഉപദ്രവിക്കോ.... " പല്ലു ഏയ്യ്.... അങ്ങനെ ആരയും ഉപദ്രവിച്ചു കേട്ടടില്ല... " അച്ചു ഹാ പിനെ.... ഇവിടത്തെ പണ്ടത്തെ തമ്പുരാൻ ഭദ്രനെ കൊന്നത് ആ പ്രേതങ്ങൾ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... " ലച്ചു അല്ല ഇവന്റെ മുത്തശ്ശൻ എങ്ങനെയാ മരിച്ചേ... " അപ്പു ശങ്കരൻ തമ്പുരാന്നോ.... " ലച്ചു ഹാ അയാൾ തന്നെ.... " ദച്ചു അത് ആ ഭദ്രനെ നേരിട്ട് കണ്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന്‌ ചത്തത് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്... " അച്ചു അതിനു ശേഷം അച്ചും അമ്മയും ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരാറില്ല... ഞങ്ങൾ ആദ്യയിട്ട കേറുന്നേ... " ലച്ചു നിങ്ങൾക് ആ വിട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പേടിയിലെ...

ഇത്രയും അടുത്തല്ലേ ഈ കൊട്ടാരം... " ധ്രുവ് ഞങ്ങള്ക് ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇണ്ടായിട്ടില്ല.... ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വെറും കേട്ടുകേൾവി മാത്രമേ ഞങ്ങള്ക് ഒള്ളു " അച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നെ.... ഇതൊക്കെ വെറും കേട്ടുകേൾവി മാത്രമട വാ കേറാ.... " ധ്രുവ് അവര് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ കാല് കുത്തിയതും....കാർമേഘങ്ങൾ ഇരുണ്ട് കുടി....പെട്ടന്ന് തുടങ്ങിയാ കാറ്റിൽ ചുറ്റുമുടായ മരങ്ങൾ അടിയുലഞ്ഞു... കൂവളം പൂത്ത മണം എങ്ങും പരന്നു.... മോനെ..... " ആ ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാവരും ഒപ്പം തിരിഞ്ഞതും കാറ്റും കാർ മേഘങ്ങളും മറഞ്ഞു പോയി.... പഴയെ പോലെ ശാന്തമായ കാലവസ്ഥയായി...പക്ഷെ അവര് ആരെയും കണ്ടില്ല.........തുടരും..

