നീയില്ലാതെ: ഭാഗം 40

രചന: AGNA

തുറന്നിട്ട ജന്നലിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കണ്ണുകളിൽ അടിച്ചതും.... ധ്രുവ് ഉറക്കം നഷ്ടമായപോലെ കണ്ണു വലിച്ചു തുറന്നു.... ഫോണിൽ സമയം നോക്കി....പിന്നെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പല്ലുവിനെ ഒന്ന് നോക്കി.... ഇന്നലെ നടന്നത് ഒക്കെ ഓർത്തപ്പോ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.... ധ്രുവ് പതിയെ അവളുടെ അടുത്തേക് നീങ്ങി അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നു... ദേഹത്തു എന്തോ കുത്തിതറക്കുന്ന പോലെ തോന്നി പല്ലു കണ്ണുതുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ധ്രുവിന്റെ താടി ആണ്... ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടാൽ എന്തു പാവം പക്ഷെ കയ്യിലുരുപ്പ് എനിക്ക് അല്ലെ അറിയൂ... " പല്ലു നീയും ഒട്ടും മോശം അല്ലായിരുന്നു... " ധ്രുവ് ദെയിവമേ ഇത് ധ്രുവേട്ടൻ എങ്ങനെ കേട്ട് ... ഞൻ മനസ്സിൽ അല്ലെ പറഞ്ഞത്.. " പല്ലു അല്ലല്ലോ... ചെറുതായി ഒന്ന് വോളിയം കുടി പോയി... " ധ്രുവ് ഈ 😁... " പല്ലു ഇളിക്കല്ലേ ഇളിക്കല്ലേ.... പിനെ How was your last night 😜" ധ്രുവ് ആയെ...

ധ്രുവേട്ടൻ ഇത് എന്തൊക്കയാ ചോതികുനെ... പല്ലു നീ വേഗം എസ്‌കേപ്പ് ആയിക്കോ... " പല്ലു മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വേഗം ചാടി എഴുനേറ്റു... അപ്പോളാണ് ആണ് അവൾക് കത്തിയത് ബെഡ്ഷീറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവളുടെ ദേഹത്തു ഇല്ലെന്നു ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ഒരു അറ്റം ആണെങ്കിൽ ധ്രുവിന്റെ കൈയിൽ ആണ് പല്ലു ധ്രുവിനെ ഒന്ന് നോക്കിയതും... ധ്രുവ് സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചു... ധ്രുവേട്ടാ കളിക്കല്ലേ വിട്.... "പല്ലു ഇല്ലങ്കിലോ....നീ പൊക്കോ ഞൻ എല്ലാം ഇന്നലെ കണ്ടതാ 🙈..." ധ്രുവ് പോടാ... " അതും പറഞ്ഞു പല്ലു ധ്രുവിനെ ചവിട്ടി നിലത്ത് ഇട്ടു... നിലത്ത് വീണു കിടക്കുന്ന ഡ്രസ്സും എടുത്തു ബാത്‌റൂമിലേക്ക് ഓടി... ധ്രുവ് നടും തിരുമി എഴുനേറ്റു... പെട്ടന്ന് പല്ലു പോയ അതെ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു വന്നു ധ്രുവിന്റെ കവളിൽ അമർത്തി കടിച്ചു.... ആാാാാ... " ധ്രുവ് അലറിയത്തും... പല്ലു കൊഞ്ചനം കുത്തി കാണിച്ചു കൊണ്ട് ബാത്‌റൂമിലേക് ഓടി... ഡി... എന്തിനാ എന്നെ കടിച്ചേ " ധ്രുവ് കവൾ ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇന്നലെ കടിച്ചതിനു പകരം വീട്ടിയത് ആണ് എന്ന് കുട്ടിയ മതി... "

പല്ലു ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ബാത്‌റൂമിനു ഇറങ്ങോല്ലോ അപ്പൊ കാട്ടി താരാ..... " ധ്രുവ് വോ.... " പല്ലു കുളികഴിഞ്ഞു പല്ലു ബാത്‌റൂമിന്റെ ഡോറിൽ കൂടെ തല പുറത്തേക് ഇട്ടു നോക്കി ധ്രുവ് ഉണ്ടോ എന്ന്...അവിടെ ധ്രുവ് ഇല്ലാ എന്ന് ഉറപ്പായത്തും പല്ലു ബാത്‌റൂമിനു ഇറങ്ങിയതും രണ്ടുകൈകാൾ വന്നവളെ ചുമരിനോട് അടുപ്പിച്ചു.... ധ്രു.. ധ്രു.. ധ്രുവേട്ടാ.... " പല്ലു നിനക്ക് എപ്പളാടി വിക്ക് തുടങ്ങിയത്... " ധ്രുവ് ധ്രുവേട്ടാ ഞൻ പോട്ടെ.... " പല്ലു വേണ്ട.... " ധ്രുവ് അതും പറഞ്ഞു പല്ലുവിന്റെ രണ്ടു സൈഡിൽ ആയും കൈകൾ കുത്തി.... മുടിയിൽ നിന്നു ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന വെള്ളത്തുള്ളിയും.... നെറ്റിയിലും തടത്തിലും ചുണ്ടിനു മുകളിൽ ആയുമുള്ള വിറയർപ്പ് തുള്ളികളും അവനെ അവളിലേക്കു ആകർഷിച്ചു..... അവൻ അവളിലേക്കു മുഖം അടുപ്പിച്ചതും... അവൾ കൈ കൊണ്ട് മുഖം പൊത്തി...അതുകണ്ടു ധ്രുവ് നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... " എന്താടി " ഇനി എന്നെ കടിക്കല്ലേ ധ്രുവേട്ടാ...' പല്ലു പല്ലു പറയുന്നത് കേട്ട് ധ്രുവ് ഒന്ന് സ്റ്റാക് ആയി.....

ഇന്നലെ കടിച്ചതിന്റെ വേദന ഇപ്പോളും മാറിയിട്ടില്ല... " പല്ലു പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും ധ്രുവ് അവളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെ കൈയിട്ട് അവനോട് ചെറുത്തുനിർത്തികൊണ്ട് ബെഡിൽ വെച്ചിരുന്ന കരിനിലകളറിലെ സാരീ അവളുടെ കൈയിൽ കൊടുത്തു... പല്ലു സാരിയെയും ധ്രുവിനെയും മാറി മാറി നോക്കി.... ഇന്ന് നീ ഇത് ഇട്ട മതി... അത്രേയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധ്രുവ് ബാത്‌റൂമിലേക്ക് പോയി... പല്ലു സാരീ നോക്കികൊണ്ട് ഒരു ദിർഹാ ശ്വാസം എടുത്തു.... ധ്രുവ് കുളികഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങിയപ്പോ... പല്ലു സാരീ ഉടുക്കൽ പരിശ്രമത്തിൽ ആയിരുന്നു.... പല്ലുവിന്റെ സാരീ ഉടുതം കണ്ട് ധ്രുവ് ഒന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി.... പല്ലു സാരിയുടെ മുന്താണി തോളിൽ ഇട്ടു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് പല്ലുവിനെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന ധ്രുവിനെ കാണുന്നത്.... ധ്രുവ് നോക്കുന്നത് കണ്ട് പല്ലു ചോദിച്ചു... " എന്താ.. " നിനക്ക് സാരീ ഉടുക്കാൻ അറിയില്ല... എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.... " ധ്രുവ് പല്ലുനെ കളിയാകുന്നമാരി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെൽഫിൽ നിന്നു ഡ്രസ്സ്‌ എടുത്തിട്ടു...... എനിക്ക് സാരീ ഉടുക്കാൻ ഒക്കെ അറിയാ....

പിനെ കുറച്ചു നാൾ ആയിലെ സാരീ ഒക്കെ ഉടുത്തിട്ട് അത്കൊണ്ട് ടച്ച്‌ വിട്ട് പോയി... " പല്ലു പറയുന്നത് കേട്ട് ധ്രുവ് ഒന്ന് ആക്കി ചിരിച്ചു... നോക്കി ചിരിക്കാതെ... ആ പ്ലീറ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചു തന്നുടെ... " പല്ലു പിന്നെ എനിക്ക് നിന്റെ പ്ലീറ്റ് പിടിക്കാൽ അല്ലെ പണി... " ധ്രുവ് പറയുന്നത് കേട്ട് പല്ലു മുഖം വീർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നു ഞൊറി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.... ധ്രുവ് അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്നു പതിയെ പ്ലീറ്റ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... " ഇനി എന്റെ ഭാര്യ പ്ലീറ്റ് പിടിച്ചു തരാത്തതിന് പിണക്കണ്ട... " ധ്രുവ് പറയുന്നത് കേട്ട് പല്ലുവിന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.. അപ്പോളാണ് ധ്രുവ് അവളുടെ വയറിന്റെ ഭാഗത്തു ചുവന്നു കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത്.... ഇത് എന്താ ഇവിടെ ചുവന്നു കിടക്കുന്നത്..." ധ്രുവ് പല്ലുനെ നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു.... ഇന്നലത്തെ സാറിന്റെ പെർഫോമൻസിന്റെ അടയാളം ആണ്‌... " പല്ലു പറയുന്നത് കേട്ട് ധ്രുവ് നെറ്റി ചുളിച്ചു..... പല്ലു ഞൊറി കുത്തി സാരീ നേരെയാക്കി..... ധ്രുവ് പല്ലുവിന്റെ അടുത്തു വന്നു അവളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെ കൈയിട്ട് അവനോടു ചേർത്ത് നിർത്തി.... അവന്റെ കൈ അവളുടെ നഗ്നമായ വയറിൽ പതിഞ്ഞതും... അവളുടെ ഉള്ളിൽ കുടി ഒരു വിറയൽ കടന്നു പോയി.... ധ്രുവ് പല്ലുനെ കൊണ്ട് ബെഡിലേക്ക് മറഞ്ഞു....

അവളുടെ വയറിൽ നിന്നു സാരീ പതിയെ നിക്കി... ചുവന്നു കിടക്കുന്നോടുത് പതിയെ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു.... അവൾ ഒന്ന് ഉയർന്നു പൊന്തി പോയി... അവൻ അവളിൽ നിന്നുമാറി ഷർട്ട്‌ നേരെ ആക്കി കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഷർട്ടിന്റെ സ്ലിവ് മടക്കാൻ തുടങ്ങി.... പല്ലു ഇപ്പോളും ആ കിടത്തം തന്നെ ആണ്‌.... നീ ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ എന്റെ കണ്ട്രോൾ പോവുവേ... " ധ്രുവ് പറയുന്നത് കേട്ട് പല്ലു ചാടി എഴുനേറ്റു സാരീ നേരെയാക്കി... ഒരു ഉമ്മ താരോടി... " ധ്രുവ് പോടപട്ടി... " പല്ലു ഡി... നിനക്ക് ഇപ്പോ എന്നെ ഒട്ടും വിലയില്ല... " ധ്രുവ് അയിന്... " പല്ലു 😬😬😬" ധ്രുവ് 😁😁😁" പല്ലു പല്ലു ധ്രുവും റൂമിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിയതും പുറത്ത് ആരെയും കാണുന്നില്ല.... പല്ലു നേരെ മാളൂന്റെ ദച്ചുന്റെ റൂമിന്റെ വാതിലിൽ ചെന്നു കൊട്ടി.... കുറെ പ്രാവശ്യം കോട്ടിയിട്ടും തുറക്കത്തെ ആയപ്പോ... ധ്രുവ് വാതിലിന്റെ ഹാൻഡ്‌ലിൽ പിടിച്ചു തിരിച്ചതും തുറന്നു വന്നു... അഗത്തേക് കേറി നോക്കിയപ്പോ ആരുമില്ല..... ഇവര് ഇത് എവിടെ പോയി.... " പല്ലു ടെൻഷൻ ഓടെ ചോദിച്ചു... ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും കണ്ണും... " ധ്രുവ് അതുപറഞ്ഞു അപ്പുന്റെ ജിത്തൂന്റെ റൂമിന്റെ വാതിലിൽ ചെന്നു കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി... കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞതും....വാതിൽ തുറന്നു....

പുതപ്പ് ഒക്കെ പുതച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അപ്പുനെ കണ്ട് ധ്രുവും പല്ലും ഞെട്ടി....പല്ലു അഗത്തേക് തലയിട്ട് നോക്കിയതും മാളൂന്റേം ദച്ചുന്റേം നടുക്ക് ജിത്തു പുതപ്പും പുതച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ട് നില്കുനുണ്ട്.... നിങ്ങളും രണ്ടാളും ഇന്നലെ ഇവിടെ ആണോ കിടന്നത്..." പല്ലു പ്രേതം😭.... പ്രേതം 😭... " മുന്നും കുടി അലാറൻ തുടങ്ങി... എന്റെ പല്ലു നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്ക്... ഇപ്പളാ ഇവര് ഒന്ന് വായ അടച്ചത്.... " അപ്പു നിങ്ങൾക് ഒക്കെ ഇത് എന്ത് പറ്റി... " ധ്രുവ് പ്രേതം വന്നാടാ ഇന്നലെ ഇവിടെ... " അപ്പു പറഞ്ഞതും പല്ലു ധ്രുവിന്റെ കൈയിൽ പിടി മുറുകി.... എന്തുവാടേ നീ ഒക്കെ പറയുന്നേ.... ഈ കാലത്ത് പ്രേതോ... ഒന്നുപോട ചിരിപ്പിക്കാതെ... " ധ്രുവ് അല്ലടാ... സത്യമാ.... ഇന്നലെ ഞൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാ... അത് ഓർക്കുമാ തന്നെ പേടിയവുന്നു... " അപ്പു നിനക്ക് തോന്നിയത് ആയിരിക്കും.... " ധ്രുവ് നാലുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് തോന്നോടാ പട്ടി... നീ ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക്... " ജിത്തു നിന്റെ അമ്മ പ്രേതലയത്തിൽ ആണോടാ ജീവിച്ചത്... " അപ്പു ധ്രുവേട്ടാ ഞൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലെ... " പല്ലു എന്റെ പല്ലു നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്... " ധ്രുവ് അല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രേതം ഒന്നും വന്നിലെ.... " ജിത്തു പ്രേതം പോയിട്ട് ഒരു ഈച്ച പോലും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നില്ല... "

ധ്രുവ് അല്ല ഈ സ്ഥലതേക് വരാന് ആരാ പറഞ്ഞത്... " മാളു ജിത്തുവേട്ടൻ.... " ദച്ചു പറഞ്ഞതും ജിത്തു എല്ലാവരെയും നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു... തെണ്ടി.... നിനക്ക് ഈ പ്രേതലയം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സ്ഥലവും കിട്ടിയിലെ...."മാളു എന്റെ മാളു ഞൻ ഇവിടെ പണ്ട് ഒക്കെ വന്നു നിന്നിട്ടോല്ലാത്ത.... എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രേതത്തെയും കാണാൻ പറ്റിയില്ലലോ... " ധ്രുവ് നിനക്ക് ഇപ്പോ പ്രേതത്തെ കാണാത്തതിന്റെ വിഷമം ആണോടാ... " ജിത്തു അതെ.... കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നീ പണ്ട് കൊഞ്ചറിങ് ന്റെ ഒപ്പം സെൽഫി എടുത്തപോലെ... എനിക്കും സെൽഫി എടുക്കായിരുന്നു... " ധ്രുവ് ജിത്തൂനെ ആക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മയത്തിൽ ഒക്കെ തളയിരുനിലെ... " മാളു പൊടി 😏.. " ജിത്തു 😏😏... " മാളു നിങ്ങൾ വേഗം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ... അവര് ഫുഡ്‌ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.... " ധ്രുവ് ആണോ... എങ്കിൽ വാ... " ദച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് അപ്പും ജിത്തും മാളും അവളെ തുറിച്ചു നോക്കി ( ഇന്നലെ പ്രേതത്തെ കണ്ട് പേടിച്ച കൊച്ച 🤭) രാവിലെ പ്രേതം ഒന്നും വരുല്ല... " ദച്ചു അത് നിന്നോട് ഇന്നലെ വന്നപ്പോ പ്രേതം പറഞ്ഞിരുന്നോ.... "

അപ്പു ദച്ചു അപ്പുനെ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് താഴെക്ക് പോവാൻ നിന്നതും... ധ്രുവ് അവളെ പിടിച്ചു നിർത്തി..... പോയി പല്ല് തേച്ചിട്ട് വടി.... " ധ്രുവ് ഓ... അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലേ ഞൻ അത് മറന്നു..." ദച്ചു 😬😬" ധ്രുവ് -------------------------------------------------- എല്ലാവരും ഫ്രഷ് ആയി വന്നു breakfast കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു.... ഇന്നലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു... " അച്ചു അച്ചു ചോദിച്ചതും... പല്ലുന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.... ധ്രുവ് ഒരു എക്സ്പ്രഷന്നും ഇല്ലാതെ ഫുഡ്‌ കഴിക്കുണ്ട്... ബാക്കി എല്ലാവരും ഓർമിപ്പിക്കലെ പൊന്നെ എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടു നില്കുനുണ്ട്.... എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ....ഇന്നലെ പ്രേത ശല്യം ഇണ്ടായിരുന്നോ... " ലച്ചു ഏയ്‌... ഇന്നലെ സുഖമായി ഉറക്കി...അല്ലെ പല്ലു..." ധ്രുവ് പറയുന്നത് കേട്ട്... നാലുപേരും പല്ല് കടിച്ചു... ഫുഡ്‌ കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞതും അവർ പാത്രം കൊണ്ട് പോയി..... ഡാ....നമ്മുക്ക് ഇവിടന്നു പോയാലോ.... " ജിത്തു എന്തിന്.... " ധ്രുവ് പ്രേതം..... " മാളു & ദച്ചു ഓ.... അത് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ തോന്നലാ.... ഇപ്പോ നമ്മൾ രംഗന്റെ കൈന് സേഫ് ആണ്... നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു പ്രേതത്തെ ഞൻ കണ്ടില്ലലോ.... പല്ലും കണ്ടില്ല.... അല്ലെ പല്ലു... "

ധ്രുവ് പറഞ്ഞതും പല്ലു തലയട്ടി... നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പാൾ ഒന്നും നമ്മൾ പോവില്ല എന്ന് അല്ലെ... " ജിത്തു അതെ 😌..' ധ്രുവ് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടന്നു ജീവനോടെ പോവൂല്ല... " ജിത്തു ഏഹ്.... " ബാക്കി എല്ലാവരും കോറസ്... --------------------------------------------------------- രാത്രി...... ധ്രുവ് മുറിയിലേക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത്... ബെഡിന്റെ ഒരാറ്റാതായി കിടക്കുന്ന പല്ലുവിനെ ആണ്.... അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക് നീങ്ങി അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു.... പല്ലു.... " ധ്രുവ് അവളുടെ ചെവിയോരം മൊഴിഞ്ഞു.... മമ്.... " പല്ലു ഒന്ന് മൂളി... ഇന്നും ആഘോഷിക്കണ്ടേ... " ധ്രുവ് എന്ത് 🙄.. " പല്ലു First നൈറ്റ്‌ 🙈... " ധ്രുവ് പോടാ😬...." പല്ലു പോടാനോ.... എന്തുവാടി ഒരു കരുണഇല്ലാതെ... " ധ്രുവ് എനിക്ക് കരുണ കുറച്ചു കുറവാ...' പല്ലു എന്റെ ചക്കരേ അല്ലെ... Plz മുത്തേ... " ധ്രുവ് പ്രതിക്ഷയുടെ പല്ലുനെ നോക്കി... മമ്.... " പല്ലു തലയടിയതും ധ്രുവിന്റെ മുഖത്തു നൂറുവാൾട്ടിന്റെ led ബൾബ് തെളിഞ്ഞു..... ധ്രുവ് അവളുടെ അടുത്തേക് നീങ്ങിയതും... പെട്ടന്ന് ആണ് വാതലിൽ കൊട്ട് തുടങ്ങിയത്.... 😬😬ഈ സമയത്ത് ഇത് ആരാ... " ധ്രുവ് അതും പറഞ്ഞു വാതിൽ തുറന്നതും... ജിത്തും മാളും ദച്ചും അപ്പും കുടി ഇടിച്ചുകെറി ബെഡിലേക് മറഞ്ഞു....പല്ലു ഞെട്ടി കൊണ്ട് എഴുനേറ്റു വാതൽ അടക്ക്... വാതൽ അടക്ക്.... "

ദച്ചു എന്തിന്...നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ..." ധ്രുവ് വാതൽ അടക്കട തെണ്ടി.... " ജിത്തു പറഞ്ഞതും ധ്രുവ് വാതിൽ അടച്ചു തിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ... " ധ്രുവ് പ്രേതം...' മാളു എവിടെ... " പല്ലു അല്ല പ്രേതം എങ്ങാനും വന്നാലോ... നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇന്നലെ പ്രേതം വന്നില്ല എന്നാലേ പറഞ്ഞെ... അത് കൊണ്ട് ഒരു സേഫ്റ്റിക് വന്നതാ... " മാളു ധ്രുവ് എല്ലാവരെയും നോക്കി പല്ലു കടിച്ചു.... ഇവിടെ വന്നു ഇരിക് അളിയാ... " അപ്പു പറഞ്ഞതും ധ്രുവ് പല്ലു കടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നു... പല്ലു വാ പൊത്തി ചിരിക്കുനുണ്ട്... ക്ലോക്കിലെ സുചി 12 മണിയോടെ അടുകാറായി.... ആരും ഉറങ്ങാതെ കഥയും പറഞ്ഞു ഇരിക്കയാ.... ചെമ്പകത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും മണം ഒരുമിച്ചു അടിക്കാൻ തുടങ്ങി... കൂടാതെ ചിലങ്കയുടെയും ശബ്‌ദവും..... ദെ കേട്ട.... ചിലങ്കയുടെ ശബ്‌ദം... പിനെ നല്ല മണവും ഉണ്ട്.... " ജിത്തു പറഞ്ഞത്തും ധ്രുവ് ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരും വിയർകാൻ തുടങ്ങി... പെട്ടന്ന് ആണ് വാതലിൽ കൊട്ട് തുടങ്ങിയത്.... നിർത്താതെ ഒള്ള കോട്ടുംകൂടി കേട്ടതും ധ്രുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായി പേടി തുടങ്ങി....

ധ്രുവ് എഴുനേറ്റ് നോക്കാൻ പോയതും അപ്പു ധ്രുവിന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... "വേണ്ടടാ " ആരാണ് എന്ന് നോക്കാലോ... നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ... " ധ്രുവ് അതും പറഞ്ഞു തുറന്നതും.... മുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട്.... മുഖത്തിന്റെ പകുതി വെട്ട് കൊണ്ട് പല്ലൊക്കെ കുർത... വായയിൽ കുടി ചോര ഒലിക്കുന്ന ആര് കണ്ടാലും പേടി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് യക്ഷികൾ...കൂടാതെ ചെമ്പകത്തിന്റെ മണം നന്നായി കുടി ഒപ്പം ചുടുചോരയുടെയും.... " അവരെ കണ്ടതും ധ്രുവ്... " അമ്മേ 😭....ആയോ പ്രേതം 😭... " എന്ന് അലറിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക് ഓടി.... ധ്രുവിന്റെ ഓട്ടം കണ്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടി.... ഒരു യക്ഷി അകത്തേക്കു കേറിയതും 5 പേരും" ആയോ പ്രേതം 😭😭😭" എന്ന് അലറി കൊണ്ട് 5 വഴികായി ഓടി....... പല്ലു ഒരു പെട്ടിയുടെയും മറവിൽ ആയിരുന്നു ഒളിച്ചു നില്കുകയായിരുന്നു... പെട്ടന്ന് ആണ് അവളുടെ ഷോൾഡറിൽ ഒരു കൈ വന്നു പിടിച്ചത്.... പല്ലു ഞെട്ടി കൊണ്ട് ഒച്ച വെക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അപ്പു അവളുടെ വാ പൊത്തി.... ഒച്ച വെക്കല്ലേ ഇത് ഞന 😬😬" അപ്പു തെണ്ടി മനുഷ്യന പേടിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് വന്നേക്കായ.... " പല്ലു തെണ്ടി നിന്റെ മറ്റവൻ..... ഈ ഇടെ ആയിട്ട് നിനക്ക് കുറച്ചു ചൊറിച്ചിൽ കുടിയിട്ടുണ്ട്... "

അപ്പു ചൊറിച്ചിൽ നിനക്കട.... വെറുതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ കേറി ചൊറിയുന്നത് നീ അല്ലെ.... " പല്ലു നിന്നെ കെട്ടിച് വിട്ടപ്പോൾ ഇത്തിരി സമാധാനം ഇണ്ടായി.... ഇപ്പോ അതൊക്കെ പോയി എന്റെ.... " അപ്പു 😬😬എന്റെ സ്ഥലത്ത് നിക്കാൻ നിന്നോട് ആരാടാ പറഞ്ഞത്... " പല്ലു നിന്റെ സ്ഥലം എന്ന് പേര് ഒന്ന് എഴുതിവെച്ചിട്ടില്ലല്ല😏..." അപ്പു പോടാ പട്ടി... " പല്ലു നീ എന്നെ പട്ടിനു വിളിക്കോടി...." അതുപറഞ്ഞു...അപ്പു അവളുടെ മുടിക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചു.... പല്ലു ആണെങ്കിൽ വിട്ട് കൊടുക്കോ.... പല്ലും പിടിച്ചു വലിച്ചു... രണ്ടും കുടി അവിടെ കിടന്നു പൊരിഞ്ഞ ഇടി....പിന്നെ അലറലും.... ഇവരുടെ അലറൽ കേട്ട് പേടിച്ചു പേടിച്ചു നടന്ന മാളൂന്റെ പുറത്ത് ആരോ ചെന്നു മുട്ടി.... മാളു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും... ധ്രുവ് ധ്രുവേട്ടാ... എന്ത് ഓട്ടമാ ഓടിയത്... "മാളു പറഞ്ഞത് കേട്ട് ധ്രുവ് ഒരു വളിച്ച ചിരി പാസ്സ് ആക്കി... പെട്ടന്ന് ആണ് അവരുടെ നേർക്ക് ഇന്നലെ കണ്ട രൂപം വരുന്നത്.....ആ രൂപത്തെ കണ്ട് മാളും ധ്രുവും ഞെട്ടി.....ധ്രുവ് മാളൂനെ കൊണ്ട് ഒരു റൂമിൽ കേറി വാതിൽ അടച്ചു തിരിഞ്ഞതും മാളു ഞെട്ടി...

എന്തിനടി നീ എന്റെ പുറകെ വരുന്നേ...." ജിത്തു പിന്നെ ഞൻ ആരുടെ പുറകെ പോവും.... ഇവിടെ പേടിച്ചിട്ട് മുളൻ മുട്ടി നില്കുകയാ ഞൻ.... " ദച്ചു ആ അപ്പുന്റെ പുറകെ പോവായിരുന്നിലെ.... നീ മുടി കണ്ട് ഞൻ ഇപ്പോ ചത്താനെ... " ജിത്തു അയാളുടെ പുറകെ പോയാലും മതി.... എന്നെ പ്രേതത്തിന് ഇട്ടു കൊടുക്കും തെണ്ടി..." ദച്ചു അവൻ നിന്നെ ഇട്ടു കൊണ്ടാകാൻ ഭാഗ്യം ഇണ്ടാവോ എന്തോ.... " അതും പറഞ്ഞു ജിത്തു ഓടിയതും ദച്ചു ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി.... ദെ നികുന്നു തൊട്ട് അരികത്ത് യക്ഷി.... ദച്ചു പിനെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഒറ്റ ഓട്ടം ആയിരുന്നു.... പല്ലു അപ്പുനെ ചവിട്ടി മാറ്റി എഴുനേൽറ്റതും.... പെട്ടന്ന് ആണ് പല്ലുവിന്റെ കണ്ണിൽ ആ കാഴ്ച്ച കുടുങ്ങിയത്....... അടിക്കാൻ വന്ന അപ്പുനെ പല്ലു കൈയും വച് തടഞ്ഞു നിർത്തി... എന്താടി 😬... " അപ്പു പല്ലു കൈ ചൂടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പു നോക്കിയതും.... അപ്പു അമ്പരപോടെ പറഞ്ഞു " ഹർഷൻ ".......തുടരും..

