നീയില്ലാതെ: ഭാഗം 41

രചന: AGNA

ഹർഷൻ " അപ്പു അമ്പരപോടെ പറഞ്ഞു..... ആാാാാ.... " പല്ലുന്റെ അലർച്ച കേട്ട് അപ്പു ഞെട്ടി നോക്കിയതും.... നെഞ്ചിൽ കൈ വച് ആഞ്ഞു ശ്വാസം വലിക്കുന്ന പല്ലുവും ജിത്തൂന്റെ ഒകത് കേറിയിരിക്കുന്ന ദച്ചുവും.... നിങ്ങൾ ന്താ ഇവിടെ... " അപ്പു പ്രേതം🥵... " ദച്ചുനെ നിലത്ത് ഇട്ട് കൊണ്ട് ജിത്തു പറഞ്ഞു എവിടെ 🥵" പല്ലു ദെ അവിടെ " ദച്ചു മനഃബുദ്ധികളെ..... ധ്രുവ് പറഞ്ഞപോലെ ഇവിടെ ഒരു പ്രേതവുമില്ല ഒരു പിശാച്ചുമില്ല...... " അപ്പു എന്നിട്ട് ആദ്യം ഓടിയത് അവനാ... " ജിത്തു അല്ല ഇപ്പോ എന്താ അപ്പുവേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്... " ദച്ചു എനിക്ക് ഇതൊക്കെ അവരുടെ പ്ലാൻ ആണന്... "അപ്പു ആരുടെ..." ജിത്തു ആ ഹർഷന്റേം ഹരിയുടേം ഒക്കെ... ഏഹ്.... അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹർഷൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു.... " അപ്പു ഹർഷനാ.... "ജിത്തു അതെ അവൻ നേരത്തെ ഇവിടെ കണ്ടത പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവനെ കാണുന്നില്ല.." പല്ലു ഇനി അവനെ വല്ല പ്രേതം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ...."ജിത്തു ജിത്തു കുറച്ചുനേരത്തേക്ക് വായ തുറക്കലെ പ്ലീസ്.... നമ്മളറിയാതെ എന്തോ ഒന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം.....

അതും പറഞ്ഞ് അപ്പു മുന്നിൽ നടന്നതും പല്ലും ദച്ചും ജിത്തും കൂടി മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ട് അപ്പുവിന്റെ പുറകെ പോയി..... പെട്ടെന്ന് അപ്പു നിന്നതും മൂന്നെണ്ണവും.....അപ്പു നോക്കിയ ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയതും ഞെട്ടി നല്ലോണം ഞെട്ടി.... നേരത്തെ കണ്ട രണ്ട് യക്ഷികളോടും വികൃതരൂപത്തോടും സംസാരികുന്ന ഹർഷൻ.... സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ആ യക്ഷികൾ വേറെ ആരുമല്ല ലച്ചുവും അച്ചുവും ആണ്.... ആ വികൃതരൂപം ഹരിയുമാണ്.... ഓ.... അപ്പോ ഇതൊക്കെ അവരുടെ പ്ലാൻ ആണോ...... ഈ ജിത്തു ആരാണെന്ന് അവർ കാണാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ...... വാ ദച്ചു നമ്മുടെ കല നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കണം..... അതും പറഞ്ഞ് ജിത്തു ദച്ചുവിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പോയി.... അവർ പോകുന്നതും നോക്കി അപ്പു വായും പൊളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്...... പല്ലു നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ ധ്രുവിനെയും മാളുനെയും അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാ... " അപ്പു മ്മ്... " പല്ലു ജിത്തുവും ദച്ചുവും വരുന്നത് കണ്ട് ഹർഷനും വികൃതരൂപമായ ഹരിയും അവിടെ നിന്നും മാറി..... ഹർർർർർ ......." ( ലച്ചു & അച്ചു )

ഒരുമിച്ച്.... യക്ഷിചേച്ചി.... യക്ഷിചേച്ചി.... I lub u🙈... " ജിത്തു ഏഹ്... " ലച്ചു എന്തു ഭംഗിയാ യക്ഷി ചേച്ചിയുടെ മുടി കാണാൻ.... യക്ഷിചേച്ചി നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം...... എനിക്കിഷ്ടായി🙈..... അതും പറഞ്ഞ് ജിത്തു കൈയിൽ പിടിച്ചതും ലച്ചു ഞെട്ടി കൊണ്ട് ജിത്തൂനെ നോക്കി.... ദൈവമേ ഇവനാളുശരിയല്ലല്ലോ കാത്തോളണേ....." ലച്ചു യക്ഷി ചേച്ചി ആൺ പ്രേതം ഒന്നും ഇല്ലേ..... " ദച്ചു ഏഹ്.... ഇന്നലെ വന്ന പ്രേതം ചേട്ടൻ🙈 എവിടെ ചേട്ടനെ കാണാൻ ഇല്ലല്ലോ....." ദച്ചു ഹരിയേട്ടൻ പോയത് നന്നായി.... " അച്ചു മനസ്സ് ഇനി വരുമ്പോൾ ഒരു ആൺ പ്രേതത്തെ കൊണ്ടുവരോ 🙈....." ദച്ചു നോക്കാ മോളെ.... അതും പറഞ്ഞു അച്ചു യക്ഷി സ്ഥലം വിട്ടു.... നൈസ് ആയി ലച്ചു ജിത്തൂന്റെ കൈ എടുത്ത് മാറ്റി കൊണ്ട് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി.... പല്ലു അവിടെ മതിലിന്റെ സൈഡിൽ മൂളിപ്പാട്ടും പാടികൊണ്ട് ഇരിക്കയായിരുന്നു.... ഹർർർർർർർ..... പെട്ടെന്ന് പല്ലു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും..... വികൃതരൂപം ആയി നിൽക്കുന്ന ഹരിയെ കണ്ടു പല്ലു പേടിച്ചെങ്കിലും....

പിന്നെ ആണ് ഹരി ആണെന്ന ബോധം വന്നത്.... പ്രേതം ചേട്ടാ.... ചോര ഉണ്ടോ.... " പല്ലു എന്ത്... " ഹരി i mean blood.... " പല്ലു എന്തിനാ.... " ഹരി വലിച്ചുകുടിക്കനാ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ ചോര സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ.... ദെ ചോര ഒഴുകുന്ന കുറച്ച് എനിക്ക് തരോ.....അതും പറഞ്ഞ് പല്ലു അടുത്തേക്ക് വന്നതും ഹരി പല്ലുനെ ഉന്തികൊണ്ട് ഒറ്റ ഓട്ടമായിരുന്നു..... നിങ്ങൾ എന്താടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പോയി പേടിപ്പിച്ച് അവരെ ഓടിക്ക്..... " ഹർഷൻ ആ ജിത്തു ആൾ ശെരിയല്ല.... "ലച്ചു ആ ദച്ചും ആൾ ശെരിയല്ല..." അച്ചു അച്ചു പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും ഹരി സ്പോട്ടിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ലാൻഡയി.... എന്താടാ... കിതക്കുന്ന ഹരിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഹർഷൻ ചോദിച്ചു.... ആ പല്ലു എന്നോട് ചോദിക്കുകയാ ചോര ഉണ്ടോ കുടിക്കാൻ ആണെന്ന്..... ഏഹ്.... ഇത്രയും നേരം പേടിച്ചു നിന്നവർ എങ്ങനെ..... ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു...." ഹർഷൻ ഇനി അവർ മനസ്സിലാക്കി കാണോ......ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കളി ആണെന്ന്... " അച്ചു മനസ്സിലാക്കി കാണോഎന്നല്ല നന്നായി മനസ്സിലായി......

പുറകിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് കേട്ട് നാലുപേരും നോക്കിയതും ദേ അവിടെ ധ്രുവും അപ്പുo മാളും നിൽക്കുന്നു.... നാലെണ്ണവും ഓടാൻ പ്ലാനിട്ടു തിരിഞ്ഞതും ദേ നിൽക്കുന്നു ദച്ചും ജിത്തും പല്ലും..... നമ്മൾ പെട്ടു.... " ഹരി എന്തിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ..... " ധ്രുവ് അത്.... അത്.... പിനെ... " അച്ചു മര്യാദക് പറഞ്ഞോ... " അപ്പു കൊട്ടാരം വിക്കാൻ.... " ഹർഷൻ... എന്ത്... " ധ്രുവ് ഈ കൊട്ടാരം വിൽക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.... കുറെ പേര് വന്ന നോക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.... അപ്പോള്ളാ നിങ്ങൾ വരുന്നത്.... അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ.... " ഹർഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അറിയാമോ...." അപ്പു ഏയ്യ് ഇല്ലാ... അച്ഛന് അറിയില്ല ഇതൊന്നും.... " ഹരി അല്ല.... ഈ പേടിപ്പിച്ചു ഓടിക്കുക....എന്നുള്ളത് ആരുടെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു.... " ജിത്തു ചോദിച്ചതും ഹർശനും ഹരിയും അച്ചും കൂടി ലച്ചുവിനെ നോക്കി..... ലച്ചു എല്ലാവർക്കും നന്നായി ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... അപ്പൊ ആ ഫോട്ടോ എല്ലാം നിങ്ങൾ വെച്ചതാണോ.... " ദച്ചു ഏയ്യ് അതൊക്കെ അവിടെ പണ്ട് തൊട്ട് ഉള്ളതാ... "

അച്ചു അപ്പൊ ശിവപ്രണമംഷി കഥയോ... " പല്ലു അതൊക്കെ 916 ഗോൾഡ് പോലെ സത്യമാ.... " ലച്ചു ഈ കൊട്ടാരം വിൽക്കുകയോ... പുഴുങ്ങി തിനുകയോ... ന്ത്‌ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്‌തോ..... ഇത് വിറ്റ കാശ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കൊനും വേണ്ട.... കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇവിടന്നു പോവും.... അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചു ഓടിക്കാൻ നോക്കണ്ടായിരുന്നു..... " ധ്രുവ് അത് തന്നെ.... പാവം എന്റെ ഏട്ടനെ പേടിപ്പിച്ചു ഓടിക്കണ്ടായിരുന്നു.... " ദച്ചു ഡി😬....." ധ്രുവ് ഈ 😁... " ദച്ചു... പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ആകെ ആഘോഷമായിരുന്നു ഡാൻസും പാട്ടും പിന്നെ ഉത്സവവും....... ലച്ചും അച്ചും കൂടി അവരെ ആ നാട് ഫുള്ളും ചുറ്റി കാണിച്ചു..... രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞതും അവർ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു..... രംഗൻ ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ് കഞ്ചാവ് കടത്തിയതിനു പിടിയിൽ..... അത്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പൊ സമാധാനത്തോടെ ജീവികം...... ------------------------------------------------ ധ്രുവേട്ടാ ഒന്ന് അടങ്ങി ഇരിക്.... എനിക്ക് ഇക്കിളി ആവുന്നു..... " ധ്രുവ് പല്ലുന്റെ കഴുത്തിൽ കുസൃതി കാട്ടുകയാണ്.... ദെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുടെ..... പല്ലു... I want to do it now❣️...." ധ്രുവ് പോടാ...." പല്ലു... ഡീ എന്തുവാടി😕...." ധ്രുവ് മോളെ പല്ലു..... "

ശാരത വാതലിൽ കൊട്ടുന്നത് കേട്ട്... പല്ലു ധ്രുവിനെ കൊഞ്ഞനം കുത്തികൊണ്ട് പോയി വാതിൽ തുറന്നു..... എന്താ അമ്മേ...." പല്ലു മോളെ അമ്മേക്ക് നല്ല തലവേദന.... ഉച്ചകാലത്തേക്കുള്ള കറികൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വച്ചേക്ക്.... " ശാരത... ശെരി അമ്മേ.... " പല്ലു നീ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോയിലെ....' ബെഡിൽ ഏഴുന്നേൽറ്റു വരുന്ന ധ്രുവിനെ നോക്കികൊണ്ട് ശാരത ചോദിച്ചു.... ഏട്ടത്തി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഏട്ടന് എങ്ങനെ പോവാൻ തോന്നും അമ്മേ.... " അതുവഴി പോയ ദച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി...... ഡീ ഡോറ ബുജി.... നിന്നെ ഞൻ.... " ധ്രുവ് പോടാ പട്ടി 🤭... " അതും പറഞ്ഞു ദച്ചു കണ്ടം വഴി ഓടി.... ശാരത ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കാനായിട്ട് റൂമിലേക്ക്‌ പോയി...... പല്ലു അടുക്കയിലേക്കും.... ധ്രുവ് പല്ലുന്റെ പുറകയും..... ദച്ചു വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നതും.... ധ്രുവ് പല്ലുനെ പിന്നിൽ കൂടെ ചെന്നു വട്ടം കെട്ടിപിടിച്ചെകയാ...... അടുക്കളയിൽ പോലും എന്റെ ഏട്ടത്തിക്ക് സ്വസ്ഥത കൊടുകുല്ലേ ഏട്ടാ..... ഡി.... ഡീ... ഇത് എന്റെ ഭാര്യ ഞൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും നീ ചോദിക്കാൻ വരണ്ട 😏" ധ്രുവ് പോടാ..... "

അതും പറഞ്ഞു ദച്ചു ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും കുപ്പി എടുത്ത് വായേലേക് കമിഴ്ത്തി..... ധ്രുവേട്ടാ.... പിന്നിലെ... അപ്പൂന് ഒരു കൊച്ചിനെ ഇഷ്ടമാണന്..... ഇന്നലെ അമ്മേം അച്ഛനും ആ കൊച്ചിനെ പോയി കണ്ടനാ പറഞ്ഞെ...." പല്ലു പറയുന്നത് കേട്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളം ദച്ചുന്റെ ശിരസിൽ കേറി ചുമ്മാകാൻ തുടങ്ങി.... അല്ല ആ പെണ്ണിന്റെ പേര് എന്തുന്ന...." ധ്രുവ് കൃപ...." പല്ലു ദച്ചു ഒന്നുമിണ്ടാതെ മുകളിലേക്കു പോയി.... അവളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ പല്ലു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു...... ഏയ്യ്... ഏട്ടത്തി വെറുതെ പറയുന്നത് ആയിരിക്കും.... അപ്പുവേട്ടന് എനെയാ ഇഷ്ടം....അത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലയിട്ടുണ്ട്.... ഇനി അതൊക്കെ ന്റെ തോന്നൽ ആവോ...... അന്ന് ഉച്ചക്ക് ദച്ചു ഫുഡ്‌ കഴിക്കാൻ വന്നില്ല.... തലവേദന ആണാനും പറഞ്ഞു ഒരേ കിടപ്പും ആലോചനയും ആയിരുന്നു...... രാത്രി കേശവൻ വിളിച്ചപ്പോളാണ് ദച്ചു താഴേക്കു ചെല്ലുന്നത്..... മോളെ.... നാളെ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മോൻ നിന്നെ പെണ്ണുകാണാൻ വരുന്നുണ്ട്..... സുന്ദരി ആയി ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം കേട്ടോ...."

അടുക്കളയിൽ പോലും എന്റെ ഏട്ടത്തിക്ക് സ്വസ്ഥത കൊടുകുല്ലേ ഏട്ടാ..... ഡി.... ഡീ... ഇത് എന്റെ ഭാര്യ ഞൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും നീ ചോദിക്കാൻ വരണ്ട 😏" ധ്രുവ് പോടാ..... " അതും പറഞ്ഞു ദച്ചു ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും കുപ്പി എടുത്ത് വായേലേക് കമിഴ്ത്തി..... ധ്രുവേട്ടാ.... പിന്നിലെ... അപ്പൂന് ഒരു കൊച്ചിനെ ഇഷ്ടമാണന്..... ഇന്നലെ അമ്മേം അച്ഛനും ആ കൊച്ചിനെ പോയി കണ്ടനാ പറഞ്ഞെ...." പല്ലു പറയുന്നത് കേട്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളം ദച്ചുന്റെ ശിരസിൽ കേറി ചുമ്മാകാൻ തുടങ്ങി.... അല്ല ആ പെണ്ണിന്റെ പേര് എന്തുന്ന...." ധ്രുവ് കൃപ...." പല്ലു ദച്ചു ഒന്നുമിണ്ടാതെ മുകളിലേക്കു പോയി.... അവളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ പല്ലു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു...... ഏയ്യ്... ഏട്ടത്തി വെറുതെ പറയുന്നത് ആയിരിക്കും.... അപ്പുവേട്ടന് എനെയാ ഇഷ്ടം....അത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലയിട്ടുണ്ട്.... ഇനി അതൊക്കെ ന്റെ തോന്നൽ ആവോ...... അന്ന് ഉച്ചക്ക് ദച്ചു ഫുഡ്‌ കഴിക്കാൻ വന്നില്ല.... തലവേദന ആണാനും പറഞ്ഞു ഒരേ കിടപ്പും ആലോചനയും ആയിരുന്നു...... രാത്രി കേശവൻ വിളിച്ചപ്പോളാണ് ദച്ചു താഴേക്കു ചെല്ലുന്നത്.....

മോളെ.... നാളെ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മോൻ നിന്നെ പെണ്ണുകാണാൻ വരുന്നുണ്ട്..... സുന്ദരി ആയി ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം കേട്ടോ...." കേശാവിന്റെ വാക്കുകൾ ദച്ചുവിനെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചു.... അച്ഛാ എനിക്ക് ഇപ്പോ കല്യാണം വേണ്ട..... അതിനു നാളെ തന്നെ കല്യാണം ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല... അവർ വന്നു കണ്ടിട്ട് പൊക്കോളും.... മ്മ്... " ദച്ചു ഒന്ന് മൂളി കൊടുത്തു.... പല്ലു ദച്ചുന്റെ മുഖത്തേക് തന്നെ നോക്കി നോക്കുകയായിരുന്നു....... പല്ലു നോക്കുന്നത് കണ്ട് ദച്ചു ജീവനില്ലാത്ത ചിരി സമ്മാനിച്ചു..... -------------------------------------------------- പിറ്റേന്ന് രാവിലെ.... ദച്ചു റെഡിയായി.... ബാൽകണിയിൽ വന്നു നില്കുകയായിരുന്നു..... പെട്ടന്ന് അവിടെ ഒരു കാർ വന്നു നിന്നു.... ദച്ചുന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രതിക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു.... തന്നെ പെണ്ണുകാണാൻ വരുന്നത് അപ്പു ആണനും എല്ലാവരും തന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ ചെയുന്നത് ആണാനും.....എന്നാൽ കാറിൽ നിന്നു ഇറങ്ങുന്ന അളെ കണ്ടതും ദച്ചുന്റെ മുഖം വാടി..... കാണാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.....നല്ല അസൽ ഒരു മൊഞ്ചന......

ആര് ആയാലും ഒന്ന് വായനോക്കി പോകും.... ദെയിവമേ ആ പൂച്ചകണ്ണ്... Uff....." ദച്ചു മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാറിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിയാ ചെക്കനെ നോക്കി സ്വയം വർണിക്കുകയാണ്......പെട്ടന്ന് ദച്ചു തലകുടഞ്ഞു....നീ എന്തൊക്കയാ ദച്ചു ഈ പറയുന്നത്.... നിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പുവേട്ടൻ മാത്രമേ ഒള്ളു.... നീ ആ ചെക്കനെ വായനോക്കി നിന്റെ കണ്ട്രോൾ കളയരുന്നു....." ദച്ചൂസ് മനസ്സ് ആഹാ.... ദച്ചു നീ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്.... ദെ അവര് വന്നു..... പല്ലു ദച്ചുന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞതും ദച്ചു ആ കൈ തട്ടിമറ്റി..... ഏട്ടത്തിക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ..... ദച്ചു നീ എന്തൊക്കയാ പറയുന്നേ എനിക്ക് ഒന്നും മനസിലാവുന്നില്ല...... ഏട്ടത്തിക്ക് അറിയാലോ എനിക്ക് അപ്പുവേട്ടനെ ഇഷ്ടാണ്..... പിനെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണുകാണൽ...... അപ്പുവേട്ടന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ്ന് പറഞ്ഞത് കള്ളം അല്ലെ.... അല്ല ദച്ചു.... അപ്പുന് ഒരു കുട്ടിയെ ഇഷ്ട..... പണ്ടമുതലേ ഇഷ്ട.... അവൻ ഇപ്പളാ ആ കാര്യം പറയുന്നത്.... ഏട്ടത്തി 🥺.....

എനിക് അപ്പുവേട്ടനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ട.... ഞൻ ആരെയും ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടടില്ല....... എനിക്ക് വേണം എന്റെ അപ്പുവേട്ടനെ.... Plz ഏട്ടത്തി പറഞ്ഞാൽ അപ്പുവേട്ടൻ കേൾക്കും.... എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അപ്പുവേട്ടനോട് പറയോ ഏട്ടത്തി...."ദച്ചു ഒരു തേങ്ങലോടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി.... അപ്പൂന് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല.....ഇഷ്ടമല്ലാതെ അവൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കിലും ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ല ദച്ചു.... ഏട്ടൻ ഏട്ടത്തിയെ ഇഷ്ടത്തോടെ അല്ലാലോ കെട്ടിയത്.... പക്ഷെ ഇപ്പോ ഏട്ടൻ ഏട്ടത്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നിലെ.... അത്പോലെ അപ്പുവേട്ടൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചോളും... അപ്പുവേട്ടന് വേണ്ടി എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഞൻ കാത്തിരുന്നോളം....ഏട്ടത്തി പറയോ അപ്പുവേട്ടനോട്.... " ദച്ചു പല്ലുനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇല്ലാ........തുടരും..

