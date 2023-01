💝നീയും ഞാനും💝: ഭാഗം 15

രചന: ആമി

"അച്ഛൻ ഇനീ ഈ മാതിരി പരിപാടി ഒന്നും കാണിച്ചേക്കല്ല് കേട്ടൊ" "ഇല്ലാ ഇന്നത്തെ കൂടി നിർത്തി " രാത്രിയില്‍ ഞാനും അമ്മയും അച്ഛനും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അപ്പോഴും കൃഷ്ണ എഴുന്നേറ്റ് ഇല്ല. "മോനെ കൃഷ്ണ എഴുന്നേറ്റ് ഇല്ലേ ഇതെന്ത് ഉറക്കം ആ " ഞാൻ അച്ഛനെ ഒന്ന് ദഹിപ്പിക്കുന്ന നോട്ടം നോക്കി. അച്ഛൻ ആണേൽ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുക. "ആ അമ്മേ അവൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് വന്നോളും. നല്ല തല വേദനയും പനിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ വിളിച്ച് എഴുന്നേപ്പിക്കണ്ട" " ശെരിയാടാ കുറവില്ലേൽ നാളെ ആശുപത്രിയില്‍ കാണിക്ക് " "ശെരി അമ്മേ " എന്റെ ഫോൺ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ആണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത്. "ഹലോ ആരാ " " എന്റെ പെങ്ങടെ ബോധം എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നോ" " ദേ നീ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത പറയാതെ പോക്കേ എനിക്ക് ഉറങ്ങണം. എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ബോധം ഒക്കെ ഉണ്ട്" " നിന്റെ ഭർത്താവ് അവിടെ ഉണ്ടോ " " ആ ഓഫീസില്‍ പോവാന്‍ റെഡി ആവുക ആണ്‌ എന്ന്‌ തോന്നുന്നു "

"അങ്ങേരോട് നിന്റെ ചെകിടം നോക്കി ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞെ" " ദേ അല്ലേൽ തന്നെ ഒരു കാരണം നോക്കി ഇരിക്കുക തല്ലാന്‍ നീ അത് ഉണ്ടാകല്ലേ. രാവിലെ മനുഷ്യനെ ഉറങ്ങാന്‍ സമ്മതിക്കില്ല വച്ചിട്ട് പോടാ " " നീ അവിടെ സമയം എത്ര ആയെന്ന് നോക്കിയേ" " ഇവിടെ ഫുൾ ഇരുട്ട നേരം വെളുത്ത് ഇല്ല" " എടി ഇപ്പൊ സമയം രാത്രി 8:30 ആയി അറിയാമോ" " 8:30 യോ ഞാൻ ഇന്നലെ കിടന്നത് ആണല്ലോ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉറങ്ങിയോ." " ഏയ് അല്ല നീ കള്ള് കുടിച്ച് ബോധം കെട്ടാ ഉറങ്ങിയത്" " ദേ നീ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞ പൊന്ന് മോനെ നിന്റെ അന്ത്യം ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഞാന്‍ ഒരൂ bottle കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിച്ചു പക്ഷേ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്" " അത് കഞ്ഞി വെള്ളം അല്ല നിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ നാട്ടില്‍ നിന്ന് കൊണ്ട്‌ വന്ന കള്ളാ യിരുന്നു." " ശെരിയടാ" അപ്പോഴാണ് ഫുഡ് കൊണ്ട്‌ രാഹുല്‍ ഏട്ടന്‍ മുറിയിലേക്ക് വന്നത്. " കൃഷ്ണേ പോയ ബോധം എല്ലാം തിരിച്ച് വന്നോ എന്തേലും മിസ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടോ" " ഇല്ല എല്ലാം വന്നു " " ഇനീ നീ ഇമ്മാതിരി പരിപാടി ഒന്നും ചെയതേക്കല്ല് ട്ടോ"

" ഇല്ല എല്ലാം നിർത്തി" " ആ ഫുഡ് കഴിക്കാം വാ" ഞാന്‍ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കൈ കഴുകി. തറയില്‍ ഷീറ്റ് വിരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും കിടക്കുന്ന പോലെ കിടന്നു. എന്നും രാഹുല്‍ ഏട്ടന്‍ ഞാന്‍ താഴെ കിടക്കുമ്പോ കട്ടിലിന്റെ അപ്പുറത്തെ വശം ചേര്‍ന്ന് ആണ്‌ കിടക്കാറ്. ഇന്ന്‌ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ കട്ടിലിന്റെ വശം ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്നു. ഞാൻ അത് വക വയ്ക്കാതെ തല വഴി പുതപ്പ് ഇട്ട് മൂടി കിടന്നു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ ആള്‍ എന്നെ തന്നെ നോക്കി കിടക്കുന്നു. "എന്തേ " "വേണേൽ മേലെ കേറിയാല്‍ കിടക്കാം ട്ടോ" "എന്തോന്ന് " "അല്ല കട്ടിലിന്റെ മേലെ കേറി കിടക്കാം എന്ന് " "വേണ്ടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്നോളാം. എന്നിട്ട് വേണം താൻ എന്നെ ചവിട്ടി താഴെ ഇടാൻ " "ഞാന്‍ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. വേണേ കയറി കിടന്നോ " "വേണ്ട താൻ ചിലപ്പോ എനിക്ക് പണി തരാന്‍ വിളിക്കുന്ന ആവും വേണ്ടെ" ശെ weight ഇട്ട് നിക്കണ്ടായിരുന്നു. അല്ല അറിയാന്‍ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ വെല്ല പണി തരാന്‍ ആണേലോ. ഞാൻ ഒന്ന് കട്ടിലിലേക്ക് എത്തി നോക്കി അപ്പോ ആളെ കണ്ടില്ല ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ ഇപ്പുറത്ത് നിക്കുന്നു.

ആള്‌ എന്നെ ഇരു കൈകളിലും കോരി എടുത്ത് കട്ടിലിലേക്ക് ഇട്ടു. " കണ്ടോ നീ പറന്നു വന്നത് കണ്ടോ " രാഹുല്‍ ഏട്ടന്‍ കട്ടിലിന്റെ സൈഡിൽ തലയിണ ചാരി വച്ച് ഇരുന്ന് എന്നെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ചേര്‍ത്തു കിടത്തി. എന്നിട്ട് എന്റെ നെറ്റിയില്‍ ഒരുമ്മ തന്നു. ആ കൈകൾ കൊണ്ട്‌ എന്റെ തലയില്‍ തലോടി കൊണ്ട്‌ ഇരുന്നു. ഞാൻ രാഹുല്‍ ഏട്ടനെ തന്നെ നോക്കുകയാണ്. " എന്തേ........ എന്തോ ഉദേശം ഉണ്ടല്ലോ ഈ നോട്ടത്തിന്" "ഉണ്ട് മനസിലാക്കി കളഞ്ഞ് കൊച്ചു കള്ളന്‍ " ഞാൻ രാഹുല്‍ ഏട്ടന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൈകള്‍ കൊണ്ട്‌ കളം വരയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങി. "കളം വരച്ചത് മതി കാര്യം പറ " "നമ്മുക്ക് ബീച്ചിൽ പോവാം " "ആ നാളെ രാവിലെ പോവാം " "രാവിലെ അല്ല ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് കടലിലെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് തട്ട് കടയില്‍ നിന്ന് ചൂട് ദോശയും ഓംലെറ്റും കഴിച്ച് തിരിച്ച് വരാം " "നമുക്ക് കുലു മണലിയില്‍ കൂടി പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരാം എന്ത്‌ പറയുന്നു " " ആ ശെരിയാ....... നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കിയത് ആണല്ലേ " " എന്റെ പെണ്ണേ ഇവിടുന്ന് ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം ഉണ്ട് പോയീ വരുമ്പോ താമസിക്കും"

" അത് കുഴപ്പം ഇല്ല നമ്മൾ ബൈക്കില്‍ അല്ലെ പോകുന്നെ പെട്ടന്ന് ഇങ്ങു വരും പോവാം രാഹുല്‍ ഏട്ടാ please" "നിനക്ക് രാത്രി കടലില്‍ ചെന്നിട്ട് തിര എണ്ണി കളിക്കാന്‍ ആണോ. എനിക്ക് ആണേൽ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. രാവിലെ പോയാ പോരെ" "രാവിലെ ആയാൽ അതിന്റെ thrill അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോവും ഇപ്പൊ പോവാം" "വേണ്ട നടക്കില്ല " ഞാൻ രാഹുല്‍ ഏട്ടന്റെ കൈ എടുത്ത് മാറ്റി മുഖം വീരപ്പിച്ച് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നു. രാഹുല്‍ ഏട്ടന്‍ ആണേൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നു. "രാഹുല്‍ ഏട്ടാ എന്നെ കൊണ്ട് പോ please" "രാഹുല്‍ ഏട്ടാ " "ഡോ കിഴങ്ങൻ രാഹുലേ" "രാഹുല്‍ ഏട്ടാ ഈ ഒറ്റ വട്ടം മതി please " "ഡോ മേനോന്റെ മോന്‍ രാഹുല്‍ മേനോനെ" "ഡാ തെണ്ടി പട്ടി ചെറ്റേ രാഹുലേ" "ഒന്ന് കൊണ്ട്‌ പോടെ please" തന്നെ ഞാന്‍ ഇന്ന്‌ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അടുത്ത വാശി അല്ലെ. ഞാൻ അങ്ങേരെ കട്ടിലില്‍ നിന്ന് ചവിട്ടി താഴെ ഇട്ടു. അപ്പോ ആള്‌ എഴുന്നേറ്റു. "പോവാം ചെന്ന് റെഡി ആയിക്കോ " കേള്‍ക്കേണ്ട താമസം ഞാൻ ഓടി പോയീ റെഡി ആയി വന്നു. ഞങ്ങൾ പതിയെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ മുന്‍പിലത്തെ വാതിൽ തുറന്ന്‌.

വണ്ടി പതിയെ ഉരുട്ടി gate കടന്നപ്പോ start ആക്കി. നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ എന്നെ കെട്ടി പിടിച്ചു എന്റെ പുറത്തോട്ടു ചാരി കിടന്നു. ആള്‌ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം ആയപ്പോ പെണ്ണ് കൂവി വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. "ടി അടങ്ങി ഇരിക്കടി" "എന്റെ രാഹുല്‍ ഏട്ടാ എല്ലാ പെണ്ണിനും ഇതുപോലെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം കാണും ഇങ്ങനെ പാതിരാത്രിയിൽ എവിടേക്ക് എങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോവാന്‍ പക്ഷേ ചിലരുടെ നടക്കും. അപ്പോ നമ്മള്‍ക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരം നമ്മള്‍ എൻ്ജോയ് ചെയ്യുക ശരിയല്ലേ" "അതേ ശരിയാ നമ്മുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാടി" കുറച്ച് നേരത്തെ യാത്രക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ എത്തി. അവിടുത്തെ മണല്‍ പരപ്പില്‍ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കടലില്‍ നോക്കി ഇരുന്നു. അവള്‍ എന്റെ കൈ മുറുക്കി പിടിച്ചു തല എന്റെ തോളിലേക്ക് ചായ്ച്ചു കടലിലേക്ക് നോക്കി ഇരുന്നു.

ഒരു തണുത്ത ഇളം കാറ്റ് ഞങ്ങളെ വീശി കടന്ന് പോയീ. " ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന മതിയോ പോവണ്ടേ" " പോണം പോവാം" ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി. പിന്നെയും യാത്രയായി. "ഇനീ തട്ടു കട അത് എവിടെ പോയീ തപ്പും എല്ലാം അടച്ച് കാണും " "ഏതേലും ഒരെണ്ണം തുറന്ന് കാണും വണ്ടി വിട് " അങ്ങനെ ഒരു തട്ടു കടയുടെ മുന്നില്‍ രാഹുല്‍ ഏട്ടന്‍ വണ്ടി നിര്‍ത്തി. ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ചൂട് തട്ട് ദോശയും ഓംലെറ്റും കഴിച്ചു. അവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൾ വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. " രാഹുല്‍ ഏട്ടാ വണ്ടി നിർത്ത്.......... വണ്ടി നിര്‍ത്ത്" "എന്താ വെല്ല പട്ടിയെയോ പൂച്ചയെയോ കണ്ടോ " "ഇല്ല വണ്ടി നിര്‍ത്ത്"....... (തുടരും )

