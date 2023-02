💝നീയും ഞാനും💝: ഭാഗം 17

രചന: ആമി

"മര്യാദയ്ക്ക് ഓഫീസില്‍ വന്നോ ട്ടോ" "ഇല്ലാ..... ഞാൻ വരത്തില്ല എനിക്ക് ഉറങ്ങണം" "ടി വന്നേ പോയീ കുളിച്ച് റെഡി ആയിക്കേ" "രാഹുല്‍ ഏട്ടാ... എനിക്ക് വയ്യാ ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടേ നിങ്ങൾ പൊക്കോ" "ഞാൻ പോവുന്നുണ്ടേൽ നിന്നെ കൊണ്ടേ പോകൂ" "എന്നാ രാഹുല്‍ ഏട്ടന്‍ പോവണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം " "അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല പോക്കേ പോയീ റെഡി ആയിക്കേ" " ഇല്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല " " പിന്നേ ഞാൻ നിന്റെ തന്തേ വിളിച്ചോണ്ട് പോണോ " " അതിനെ കൊണ്ട് പൊക്കോ ഭാര്യയുമായി കൊച്ചു വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞോണ്ട് ഇരിക്കൂ ആ " " ടി വന്നേ വാ വരുന്നുണ്ടോ " " രാഹുല്‍ ഏട്ടാ എന്റെ മുത്ത് അല്ലെ ഞാൻ ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടേ. പ്ലീസ്" " മുത്ത് ഒന്നും അല്ല മര്യാദയ്ക്ക് വന്നില്ലേ മുത്ത് ഇപ്പൊ തീ കനല്‍ ആവും പറഞ്ഞേക്കാം " " എന്നാ നിങ്ങൾ പോയീ കുളിക്ക് അപ്പോളേക്കും ഞാൻ റെഡി ആയിക്കോളാം" " ശെരി ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും റെഡി ആവണം "

" ഒ ശെരി " പിന്നേ നിങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ടു വരുമ്പോഴേക്കും റെഡി ആയി നില്‍ക്കാം എനിക്ക് വേറെ പണി ഇല്ല ഉറക്കം വന്നിട്ട് ആണേൽ കണ്ണ് കാണാന്‍ വയ്യാ അപ്പോഴാ അങ്ങേരുടെ ഓഫീസ് ആഹാ നല്ല മഴ ഇപ്പൊ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ നല്ല തണുപ്പത്ത് മൂടി പുതച്ച് കിടക്കാം. ഞാൻ കിടന്ന് അപ്പോ തന്നെ അങ്ങ് ഉറങ്ങി. ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടു വന്നു. അപ്പോഴും അവൾ ഉറക്കം ആണ്. "ടി നീ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ എത്ര നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാ" "ഡോ മനുഷ്യ അല്ല കാട്ടു മൃഗമേ ഞാന്‍ തന്റെ ഭാര്യ അല്ലെ ഇത്തിരി നേരം ഒന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ രാത്രി കടലും കണ്ടു തട്ട് കട പിന്നേ വീണത് ആ പാട്ട വണ്ടിയുടെ പെട്രോളും തീര്‍ന്നു നടന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ terrace ഇല്‍ ഉള്ള കൊതുകിന്റെ കടിയും കൊണ്ട് ഇത്തിരി നേരം ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് വച്ചപ്പോ അങ്ങേർക്ക് ഓഫീസില്‍ പോണം "

" ഞാൻ നിന്നോട് രാവിലെ പോയാ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ thrill പോവും എന്നിട്ട് എന്നെ ചവിട്ടി താഴെ ഇട്ടപ്പോ അല്ലെടി ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്നേ " അപ്പോഴാണ് എന്റെ ഫോൺ bell അടിച്ചത് രാഹുല്‍ ഏട്ടന്‍ ഫോൺ എടുത്ത് സ്പീക്കറിൽ ഇട്ടു. " ഹലോ മഴയത്ത് അവിടെ എന്നാ എടുക്കുവാ ഉറങ്ങൂവന്നോ " " അല്ലടാ ചേട്ടാ കഞ്ഞിയും കറിയും വെച്ച് കളിക്കുക വരുന്നോ " " എടാ അളിയാ നിന്റെ പെങ്ങളെ ഞാന്‍ വെല്ല പൊട്ട കിണറ്റിൽ കൊണ്ട്‌ ഇടും പറഞ്ഞേക്കാം. അവളോട്‌ ഓഫീസില്‍ വരാൻ പറയുന്നുണ്ടോ" "ഡാ അവളുടെ കരണം നോക്കി ഒന്ന് കൊടുത്താ മതി അപ്പോ നിനക്ക് ഉള്ളത് അവൾ തന്നോളും" "ഡാ നിനക്ക് എന്തോന്നാഡാ ചേട്ടാ മര്യാദയ്ക്ക് നിന്റെ പൊന്നുവിനെ ഓര്‍ത്തു ഇരുന്ന പോരെ " " ഞാൻ വക്കുക ഇനീ നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വച്ച ആയിക്കോ " അപ്പോഴാണ് രാഹുല്‍ ഏട്ടന്‍ അവിടെ ഇരുന്ന jug ഇലെ വെള്ളം എന്റെ തല വഴി കമഴ്ത്തിയത്. ഞാന്‍ ആ ജനലിന്റെ കമ്പിയില്‍ പിടിച്ചു

അവിടെ കയറി നിന്നു ഇവള്‍ ഇതെന്തു ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിക്കുവാ അവൾ അവിടെ നിന്ന് കാലു കൊണ്ട്‌ എന്നെ ഒറ്റ ചവിട്ട്. ഞാൻ അങ്ങ് ചെന്ന് വീണു. തലയിലെ മുഴുവന്‍ കിളിയും പറന്നു പോയീ. "ടി നീ എന്നെ ചവിട്ടും അല്ലെ" ഞാന്‍ അവളുടെ ടോപ് പിടിച്ചു വലിച്ചതും അത് കീറി. "തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന്‌ ഉണ്ടല്ലോ എത്രാമത്തെ സാരിയും ചുരിദാർ ആണെന്ന് അറിയാമോ താൻ കീറണേ" എന്നിട്ട് ഞാൻ ആളുടെ കൈയിൽ കയറി കടിച്ചു. അങ്ങേര് ആണേൽ എന്റെ കൈ പിച്ചി പറിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്റെ മുടിയില്‍ പിടിച്ചു വലിച്ചു. " ഡോ താന്‍ എന്റെ മുടിയില്‍ പിടിച്ചു വലിക്കും അല്ലെ പനം കുല പോലെ കിടന്ന മുടിയാ അത് താൻ വലിച്ചു വലിച്ച് ചുള്ളി കമ്പിന്റെ അത്രയ്ക്ക് ആയി. പിന്നേ എന്റെ മുഖം താൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒള്ള ക്രീം മുഴുവന്‍ തേച്ച് ഒറ്റ മുഖക്കുരു പോലും ഇല്ലാതെ ആക്കിയ മുഖമാ. ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്റെ മുഖം മുഴുവന്‍ മുറിഞ്ഞ പാടുകളാ അത് മാറ്റാനായി

ഒള്ള മഞ്ഞളും ഫേസ് പാകും എല്ലാം തേച്ച് കൊണ്ട്‌ ഇരിക്കൂ ആ ഞാൻ അപ്പോഴാ താൻ അടുത്ത മുറിവും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് തരുന്നേ" " അപ്പോ നീ എന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കു എന്റെ മുടി നല്ല സ്റ്റൈല്‍ ഇല്‍ വെച്ചേക്കുന്ന ആയിരുന്നു അത് എല്ലാം വലിച്ച് പറച്ചില്ലേ. പിന്നേ എന്റെ മുഖം കൈ ഒരു ഒറ്റ പാട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു നീ ദേണ്ടെ ഇവിടെയും ഒക്കെ പിച്ചി പറിച്ചു വെച്ചേക്കുവാ. " അങ്ങേര് അങ്ങോട്ട് മുഖം തിരിഞ്ഞ് ഇരിക്കൂവായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങേരുടെ കവിളിൽ കടിക്കാന്‍ വന്നപ്പോലേക്ക് അങ്ങേര് മുഖം തിരിച്ചു കവിളിന് പകരം കടിച്ചത് അങ്ങേരുടെ ചുണ്ട് ആയിരുന്നു. " ടി നീ എന്റെ ചുണ്ട് കടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് അല്ലെ " " ഞാൻ കവിളിലാ കടിച്ചേ മുഖം തിരിച്ചത് എന്തിനാ" "എന്നാലും എന്റെ ചുണ്ട് നിനക്ക് എന്നതിന്റെ കേടാ" "sorry ഞാൻ കണ്ടില്ല" അപ്പോളേക്കും അമ്മ വന്നു "നിങ്ങൾ ഓഫീസില്‍ പോണില്ലേ പിള്ളേരെ അല്ലടാ നിന്റെ ചുണ്ടിനു എന്ത്‌ പറ്റി"

"അത് അമ്മേ ഒരു തേനീച്ച കുത്തിയതാ" "തേനീച്ചയോ അത് ചുണ്ടില്‍ കുത്തുമോ" "ഇത് ചുണ്ടില്‍ അല്ല എവിടെ വേണേലും കുത്തും അതാ സ്വഭാവം" "എന്നാ നിങ്ങൾ റെഡി ആയി വാ ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്ത് വക്കം" അങ്ങനെ ഓഫീസില്‍ എത്തി. എനിക്ക് അവിടെ വലിയ പണി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ രാഹുല്‍ ഏട്ടന്റെ cabin ഇല്‍ പോയീ ഇരിക്കും. " രാഹുല്‍ ഏട്ടാ ഞാന്‍ വന്നേ " " എന്തിനാ വന്നേ " " നമ്മുക്ക് ആ വീട്ടില്‍ നിന്ന് താമസം മാറാം അവിടെ അച്ഛനുമമ്മയും സന്തോഷം ആയി അവിടെ കഴിയട്ടെ നമ്മുക്ക് അവിടുന്ന് മാറാം" "ശെരിയാ ഞാനും നിന്നോട് പറയാന്‍ പോകുകയായിരുന്നു അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോലാം നമ്മുക്ക് നാളെ തന്നെ അവിടുന്ന് മാറാം " അവൾ ആ table ഇല്‍ തല ചായ്ച്ചു കിടന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങി പോയീ. ഞാൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി ഇരുന്നു. അവളുടെ നെറ്റിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു ഇരുന്ന മുടി ചെവിയിലേക്ക് ഒതുക്കി വച്ചു. അപ്പോഴേക്കും അവൾ എന്റെ കൈയ്യില്‍ പിടിച്ചു. " രാഹുല്‍ ഏട്ടാ...... Still I Love you രാഹുല്‍ ഏട്ടാ still I Love you" അങ്ങനെ രാത്രിയില്‍ ഞാൻ സാധനം എല്ലാം pack ചെയ്യുന്നതിനിടെ എന്റെ കൈയില്‍ ഒരു ഡയറി കിട്ടി. ഞാൻ അത് വായിച്ചില്ല ബാഗ് ഇന്റെ side ഇല്‍ ആ ഡയറി ഞാൻ എടുത്ത് വച്ചു...... (തുടരും )

