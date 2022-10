നീയെൻ സ്വരമായ്✨: ഭാഗം 15

രചന: പ്രണയമഴ

പെട്ടന്ന് ഉണ്ടായ ഷോക് ആകാം....!!!ആൾക്ക് സംസാര ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്....... ഡോ..ഡോക്ടർ..... എല്ലാവരും ഞെട്ടലിൽ ആയിരുന്നു.... ദച്ചുവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് തൂവി..... സീ..നിങൾ ആൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം..പെട്ടന്ന് ഉള്ള ഈ വാർത്ത അയാൾക്കും നല്ല ഷോക്ക് ആകും.....സംസാര ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് പെട്ടന്ന് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും അയാൾക്കും ഉണ്ടാകും... സോ നിങൾ അയാൾക്ക് മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും കൊടുക്കണം......!!! ഡോക്ടർ അതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആർക്കും ഒന്നും വിശ്വസിക്കാനോ...സങ്കടം പിടിച്ച് കെട്ടാനോ പറ്റിയില്ല..... ഒഴുകി ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുനീർ തുള്ളികളെ ദചൂ വാശിയോടെ തുടച്ചു കളഞ്ഞു.........!!! ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഡോക്ടർ....!!!! പെട്ടന്നവൾ മുന്നിൽ കയറി പറഞ്ഞു.... അത് വരെ പകച്ചു നിന്ന രുദ്രന് അപ്പോ ആണ് പകപ്പോക്കെ ഒന്ന് മാറിയത്.....!! അവൻ ദച്ചുവിനെ നോക്കി.....അവൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ഒരിളം പുഞ്ചിരി തത്തി കളിച്ചു........ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനോടെ കിട്ടിയ മതി....അതുണ്ടല്ലോ...കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഞങൾ കൊടുതോളാം.... ദച്ചു കൂട്ടി ചേർത്തു.... ഓകെ....പിന്നെ cure ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെ ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല.....there is more than 60% chance ....

സംസാര ശേഷി മടക്കി കിട്ടാൻ 60% സാധ്യത ഉണ്ട്....സോ ബെറ്റർ ട്രീറ്റ് മെൻ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു വർഷത്തിനു ഉള്ളിൽ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കാം..... ബട്ട് ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റില്ല...ആൾക്ക് റെസ്റ്റ് വേണം ഒരു മാസത്തോളം....അത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ ആയി സംസാരിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുക.....!!!! ഓകെ ഡോക്ടർ......!!! ഇപ്പൊ ആളെ കാണാൻ പറ്റുമോ....? ഇല്ല...നാളെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയ കാണാം.....!! വേദന നല്ല പോലെ കാണും....അപ്പോ ആൾ ഇന്നുടെ അവിടെ ഒബ്സർവേഷനിൽ കിടക്കണം......പിന്നെ ആൾക്ക് ഇപ്പൊ കര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ചെലപ്പോ എല്ലാരോടും പഴേ പോലെ പെരുമാറണം എന്നും ഇല്ല...അപ്പോ അമ്മയോടൊക്കെ ആയാൾഡെ മുന്നിൽ വച്ച് വല്ലാതെ സെൻ്റി മെൻ്റൽ ആകരുതെന്ന് പറയണം.......... അവരോട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാരോടും കൂടെ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്...... ഹമ്മ്...ഓകെ .........!!! അന്ന് ശിവയേ റൂമിൽ മാറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും വീട്ടിലോട്ടു മടങ്ങി ചെന്നു.... പോകാൻ മടി കാട്ടിയ ദച്ചുവിനെ രുദ്രൻ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു.... ✨________✨

അമ്മ ഞങൾ ഇറങ്ങുവാണെ..... ഇതെന്താ ദച്ചു ഇന്നും കോളജിലേക്ക് അല്ലേ....? എല്ലാ..ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആണ്....!! മ്മ്... ആ പറഞ്ഞത് അത്ര ദഹിക്കാത്ത പോൽ അവർ ഒന്ന് മൂളി.....!!! ഞാൻ ഒക്കെ പറയാം അമ്മ....എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന മതി.......!!ഇപ്പൊ പോയിട്ട് വരാം....!! മ്മ്...ചെല്ല്...അവിടെ ഭക്ഷണം വല്ലതും ആവിശ്യം ഉണ്ടോ....?കൂടെ നിക്കുന്നവർകോ മറ്റോ...? ഇല്ലമ്മേ...അതൊക്കെ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.... ഹമ്മ്...ശെരി...സൂക്ഷിച്ച് പോയി വാ.....!!! അവള് പോയതും ജിഷ ദിനേശന് നേരെ തിരിഞ്ഞു...... ദെ.. ഏട്ടാ...മോൾക്ക് എങ്ങാനും വേറെ ആരെയെലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടേൽ പിന്നെ (അർണവ്) കണ്ണൻ മോൻ ആയുള്ള വിവാഹമോ....? അത് നമ്മൾ വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചത് അല്ലേ...മക്കളോട് ഇന്നേവരെ പറഞ്ഞത് കൂടെ ഇല്ല....ഇനി അഥവാ ദച്ചുവിനോ കണ്ണനോ മറ്റൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടേൽ അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് വെക്കാൻ അല്ലാതെ അവരെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഒന്നിലേക്കും വലിച്ചിടരുത്......!!!അവരടെ ഇഷ്ടം നോക്കാം എന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കി.....അതൊക്കെ അപ്പോ ആലോചിക്കാം....!!! മ്മ്.... ✨________✨

ഓടി പിടിച്ച് ശിവ കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ മുന്നിൽ ദച്ചു എത്തി നിന്നു....!! ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ആദ്യം മടിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ കയറി.......!!! അവൻ ഉറക്കത്തിൽ ആയിരുന്നു....!! ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്ന അവനെ അവള് ഇമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിന്നു......!! കയ്യിലും കാലിലും തലയിലും ഒക്കെ കെട്ടുണ്ട്...... അത് കാണെ അവൾടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.......!!! അവൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരനും അർചിയും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.....!!! മറ്റാരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവള് അവനെ തന്നെ നോക്കി....!!! ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ മെല്ലെ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറന്നു........... അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു......!!! എങ്കിലും അവൻ അമ്മയെ നോക്കിയൊന്ന് ചിരിച്ചു...... തൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കടിച്ചമർത്തി ആ അമ്മ അവൻ്റെ നെറുകിൽ പയ്യെ തടവി......!!! അവൻ എന്തോ പെട്ടന്ന് സംസാരിക്കാൻ നോക്കി ......!!!

പറ്റുന്നില്ല....ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല.....!! വീണ്ടും വീണ്ടും അവൻ ശ്രമിച്ചു.....!!! ഇല്ല പിന്നെയും പരാചയം തന്നെ....!!! അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി.....!! അവൻ വിങ്ങി കരഞ്ഞു പോയി.....!!! അവൻ്റെ കരച്ചിൽ കാണാൻ ആകാതെ ആ അമ്മയുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി.....!!! അവർക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലയിരുന്നു......!!! പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോകും എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ദച്ചു പുറകിൽ നിന്നും മെല്ലേനെ പുറത്തേക് നടന്നു.....!!! കണ്ണുനീരിനെ സ്വതന്ത്രം ആയി വിട്ടു....ഉള്ളം നീറി പുകഞ്ഞു.....!!! മനസ്സിൽ അവൻ്റെ വിങ്ങി പൊട്ടുന്ന മുഖം നിറയെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശക്തിയിൽ മിഴി നീർ തുള്ളികൾ ഒഴുകിയോലിച്ചു..........!!!!!.............തുടരും....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...