❣️നിനക്കായി ❣️: ഭാഗം 38

രചന: കുറുമ്പി

അപ്പു പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടതും എല്ലാരും ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു. എന്താന്നല്ലേ കേട്ടോ. "ഞാൻ ദേവൂനെ കോളേജിൽ ആക്കി നേരെ കമ്പനിയിലേക്ക് പോയി കമ്പനിയിൽ...... അപ്പു അവിടെയുള്ള ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നു. "ഹോ ഇവിടെ ഫുൾ പെൺകുട്ടികൾ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ വായ് നോക്കി മരിക്കും "അപ്പു സ്ഥിരം വായ് നോട്ടം തുടങ്ങി. "ഹായ് i am അക്ഷയ് your good name please "അപ്പൂന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു. "I am ആരോമൽ മഹാദേവ് "അപ്പു ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു. "ഹോ nice ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂന് വന്നതാണോ "അപ്പുനെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു. "അല്ല നല്ല പിടക്കണ ചാള ഇവിടെ കിട്ടും എന്ന് കേട്ട് അത് വാങ്ങാൻ വന്നതാ "അപ്പു അവനെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "ഹോ നോട്ടി boy"അപ്പൂന്റെ ദേഹത്തടിച്ചക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞതും. അപ്പു അവനെ രൂക്ഷമായോന്ന് നോക്കി അതോടെ അവൻ ഡിസെൻഡ്. "ആരോമൽ മഹാദേവ് "അപ്പൂന്റെ പേര് വിളിച്ചതും അവൻ എഴുനേറ്റു. "Any way ഈ ജോബ് തനിക്ക് കിട്ടാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം "അവൻ അപ്പുനെ നോക്കി പറഞ്ഞു. "Thanks "അപ്പു ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു. "നിനക്ക് ജോലി കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാം "അപ്പൂസ് മനസ്സ്. അപ്പു ഡോർ തുറന്നു

"May i coming sir "അപ്പു തല ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. "Yes coming "അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു. "What a beautiful peoples "അപ്പു മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് തടിയൻ മാരെയും നോക്കി മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. "Take your സീറ്റ് "അതിൽ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു. അപ്പു ഒരു ചെയർ വലിച് അതിലിരുന്നു. "പേടിയാവുന്നു... ഹ... ഹ..മേനിനോവുന്നു.... മേനിയല്ല നെഞ്ച്...നോവുന്നു..."മനസ്സ് പാട്ടുപാടാൻ തുടങ്ങി.അപ്പു കിടുകിട വിറക്കാൻ തുടങ്ങി. "Introduce your self "അതിൽ നടുക്കിരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞതും. "സാർ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നാലേ എന്റെ ഇമോഷൻഡ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റു "അപ്പു കുറച്ച് സാഡ്നെസ്സ് ഇട്ടുക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. അവർ മുന്നാളും പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി. "ഓഫ്‌കോസ് ആരോമൽ "അതിൽ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു. "സാർ... എന്റെ.... പേര്... ആരോമൽ മഹാദേവ്...ശങ്കർ മഹാദേവിന്റെയും ദേവകിയുടെയും രണ്ടാമത്തെ പുത്രൻ മൂത്തത് ഒരു കിയങ്ങൻ അർണവ് മഹാദേവ് ഏറ്റവും ഇളയത് ഒരു വിഡ്ഢി ആരതി......"

"എന്താ ആരോമൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് "അതിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു. "സാർ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ എന്നിട്ട് മനസിലാകും "അപ്പു കുറച്ചു എക്സ്പ്രഷൻ മുഖത്തിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു (എന്ത് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കരുത് അപ്പൂന്റെ കാര്യമാ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല 😁😁😁) "ഹാ you കണ്ടീന്യൂ "അപ്പു വീണ്ടും പറയാൻ തുടങ്ങി. "സാർ.... സാറിനെന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി അറിയില്ല തളർന്ന് കിടക്കുന്ന അച്ഛൻ... അച്ഛന് മരുന്ന് വാങ്ങാനായി തട്ടുകട നടത്തുന്ന അമ്മ. കള്ള് കുടിയനും കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നതുമായ ഏട്ടനെയും രണ്ട് കുട്ടികളെയും പോറ്റാൻ പാട് പെടുന്ന ഏട്ടത്തി. ഭ്രാന്തനായ അളിയനെ ചികിൽസിപ്പിക്കാൻ പാട് പെടുന്ന എന്റെ പെങ്ങൾ.... കള്ളുകുടിയൻ മാരുടെ ഇന്ത്യ പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ.... കൂട്ടികൊടുപ്പുകാരുടെ ഇന്ത്യ... (അപ്പു ട്രാക്ക് മാറി... അപ്പൂസ് മനസ്സ് )എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും ദ്രോഹിക്കുന്ന മുറപെണ്ണും അവളുടെ അച്ഛനും ഇതാണ് സാർ എന്റെ കുടുംബം ഇതാവണം സാർ എന്റെ കുടുംബം

"അപ്പു കണ്ണിൽ രണ്ട് കയ്യും കുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "ങ്ങി... ങ്ങി... ങ്ങി..." "ഇതെവിടുന്ന ഈ പട്ടി മോങ്ങുന്ന ശബ്ദം അപ്പു ചുറ്റിലും നോക്കി അവസാനം ആ നോട്ടം ചെന്നെത്തിയത് മുന്നിലാണ്. നോക്കുമ്പോ മൂന്ന് തടിയൻ മാരും കുത്തിരിഞ്ഞു കരയ. "അയ്യേ ഇവന്മാരെ ആരാ ഈ പണിക്കെടുത്തെ വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റാക്കി ജാലിയൻ ബാലബാഗ് കുട്ടക്കോലെന്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞാൽ മതിയായിനും "അപ്പു അവരെ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "I am സോറി ആരോമൽ തന്നെ ആ കഥ ഊർമിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ വിഷമിപ്പിച്ചു അല്ല സാരോല്ല you go "അയാൾ മൂക്കള പിഴിഞ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "അപ്പോൾ എന്റെ ജോബ് "അപ്പു ചെയറിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. "You are selected "അപ്പുനെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് അയാൾ മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞു. അപ്പു ഇളിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തി. എല്ലാവരും എന്തോ പോയ അണ്ണനെ പോലെ വായ് പൊളിച്ചിരിക്ക. "അല്ല ദേവു മോളെ ഇത് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു "ശങ്കർ "

എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ചേച്ചിയായിനും അവിടുത്തെ റിസെപ്ഷനിസ്റ്റ് അവൾ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ എന്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോയി അറിയോ "അപ്പുനെ രൂക്ഷമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് ദേവു പറഞ്ഞു. "ഞാൻ കള്ളുകുടിയനും കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവനും ലെ "മനു എഴുനേറ്റ് അപ്പൂന്റെ മുന്നിൽ വന്നു ചോദിച്ചു. "എനിക്ക് പ്രാന്ത് ലെ "പാർഥി കയ്യിൽ നിന്നും ഷർട്ട്‌ കെറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൂന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു.അവരുടെ കൂടെ അമ്മുവും പൂജയും ദേവൂവും കൂടി അണി നിരന്നു. "അ... അത്...ഞ.. ൻ.. ചുമ്മാ.... ജോലി... കിട്ടണ്ടേതുക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ "അപ്പു പറഞ്ഞു തിരുന്നതിനു മുൻപ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യ് അവന്റെ ദേഹത്ത് പതിഞ്ഞിനും. പിന്നങ്ങോട്ട് ഒരു പൂരമായിരുന്നു. അവസാനം എല്ലാരും സുല്ലിട്ടു. "അമ്മ.... കുറച്ച് ചുടുവെള്ളം എടുത്ത് വെക്ക് എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം "അപ്പു ഒന്ന് മൂരി നിവർന്നു കൊണ്ട് ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടി നടന്നു പോയി. എല്ലാവരും അവൻ നടന്നു പോവുന്നതും നോക്കി ചിരിച്ചു. »»»»» "അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു എനി എന്താ പ്ലാൻ "കുമാർ ടെറസിൽ നിക്കുന്ന രാഹുൽനോട് ചോദിച്ചു.

"ഒരുപാട് പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഡാഡി "രാഹുൽ കുമാറിന്റെ മുഖത്തു നോക്കാതെ പറഞ്ഞു. "നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ റെഡി ആക്കട്ടെ അവനെ നാളെ തന്നെ തട്ടാം "കുമാർ രാഹുൽടെ തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "വേണ്ട ഡാഡി "രാഹുൽ കൂൾ ആയി പറഞ്ഞു. "പിന്നെ എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ "കുമാർ ചോദിച്ചു "അവരെ രണ്ടാളെയും പിരിക്കണം അതിലും വലിയ വേദന അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇല്ല "രാഹുൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "പക്ഷേ എങ്ങനെ "കുമാർ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു. "ഡാഡി അതോർത്തു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എല്ലാം ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കും"രാഹുൽ പറഞ്ഞതും കുമാറിന് തെല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടി അയാൾ പോയി. "നിങ്ങൾ ഇനീ അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നെ ഉള്ളു "രാഹുൽ ഒരു ക്രൂര ചിരിച്ചിരിച്ചു. »»»»»» "അമ്മു നീ എനിക്ക് ഒരു ഉമ്മ താടി "മനസിലായില്ലേ തൂണിന്റെ മറവിൽ നിന്നു പാർതിയും അമ്മുവും റൊമാൻസ്. "ദേ പാർതിയേട്ടാ ഒന്ന് പോയെ ഒരു കൊച്ചാവാൻ ആയി എന്നിട്ടും "അമ്മു "ഡീ ഒന്ന് മതിയെടി "പാർഥി കൊഞ്ചിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അമ്മുന് ചിരി വന്നു.

"ഹാ തരാം കണ്ണടക്ക് "അമ്മു പറഞ്ഞതും പാർഥി സന്തോഷത്തോടെ കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചു. അമ്മു പാർതിടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങിയതും താ വരുന്നു നമ്മുടെ അപ്പു. "അയ്യോ അപ്പൂട്ടൻ ഇവിടുന്ന് സ്ക്യൂട്ട് ആവുന്നതാ നല്ലത് "അമ്മു അവിടുന്ന് സ്ക്യൂട്ട് ആയി. പാവം പാർഥി ഉമ്മക്കായി weight ചെയ്യാ. "പേപ്പര പേര പേര പേരക്ക ഒറ്റക്കലൻ...🤔ഒറ്റക്കാലൻ ആയിരുന്നോ ഓറ്റ കണ്ണൻ ആയിരുന്നോ "അപ്പു ഓരോന്നു ചിന്തിച്ചു നടക്കുമ്പോ ആയിരുന്നു. കണ്ണും പുട്ടി തൂണിന്റെ പിറകിൽ നിക്കുന്ന പാർതിയെ കാണുന്നത്. "ഈ അളിയന് ഇതെന്തു പറ്റി വട്ടെങ്ങാൻ ആയോ 🤔🤔"അപ്പു പാർതിയെ നോക്കി അവിടെ അവന്റെ മുന്നിലായി നിന്നു. "താടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എടുക്കെ "പാർഥി സഹിക്കെട്ട് പറഞ്ഞു. "താടിയോ 🤔"അപ്പു ചിന്തിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയം കൊടുത്തില്ല. അപ്പോയെക്കും പാർഥി അപ്പുനെ വലിച്ചു ചുണ്ടിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു. മീശ രോമം തട്ടിയപ്പോ ബോധം വന്ന്‌ പാർഥി കണ്ണുതുറന്നു. "എന്താ അളിയാ ഇത് അളിയന് അച്ഛനെയും ആങ്ങളമാരെയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂലെ ശേ മ്ലേച്ഛം "അപ്പു ചുണ്ട് തുടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "I am വി സോറി അളിയാ സോറി "പാർഥി ചമ്മിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

അപ്പോയെക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് ദേവു വന്ന്‌ "അയ്യോ ദേവു നിന്റെ അപ്പുവേട്ടനെ ഈ കഷ്മലൻ... അയ്യോ എന്റെ ചരിത്രം പോയെ "അപ്പു ഷോ തുടങ്ങി. "ചരിത്രമോ ചാരിത്രം ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് "ദേവു കറക്റ്റ് ചെയ്തു. "ഹാ ആ സാധനം ദെ അമ്മു നിന്റെ ഈ കേട്ടൊന് എന്നെ നശിപ്പിച്ചു അയ്യോ ഞാൻ പിഴച്ചെ "അപ്പു അമ്മുനെ നോക്കി പറഞ്ഞു. "പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലേ പിഴക്ക ആണുങ്ങളും പിഴക്കോ "അമ്മു സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു. "ഓ ഒന്ന് നിർത്തു ഈ ഷോ ഒന്നും കാണിച്ചാൽ ഞാൻ മിണ്ടുന്നു അപ്പുവേട്ടൻ കരുതണ്ട "ദേവു മുഖം കൊട്ടി അവിടെ നിന്നും പോയി. "എനി അവളെ ഒന്ന് മെരുക്കാൻ വേറെ വഴി നോക്കണം "അപ്പു അതും പറഞ്ഞൂ പോയി. "എനി നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ നിക്കുന്നെ നമുക്കും പോവാ "അങ്ങനെ പാർതിയും അമ്മുവും അവരുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി. വരൂ കുട്ടുകാരെ നമുക്ക് മനുന്റെ റൂമിലേക്ക് പോവാ. "അപ്പു നല്ല വിറ്റുണ്ട് ലെ മനുവേട്ടാ "പൂജയുടെ മടിയിൽ കിടക്കാണ് മനു. "ഹാ അവനെക്കൊണ്ട് വയ്യ "മനു പൂജയെ ചുറ്റി വലിഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. പൂജ ഒന്ന് പൊള്ളി പിടഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരായി അവരുടെ പാടായി.ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഭാവിശത്തുകൾ അറിയാതെ അവർ നിദ്രയെ പുൽകി..... തുടരും..

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...