നിനക്കായ് മാത്രം: ഭാഗം 52

രചന: അർത്ഥന

സനു വേഗം മാളുവിനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അറ്റെന്റന്റർമാർ സ്‌ട്രെച്ചർ കൊണ്ടുവന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളെ ICU വിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോഴേക്കും ആദുവും സഞ്ജുവും എല്ലാവരും വന്നു ഡാ സനു മാളുവിന്‌ എന്താ പറ്റിയെ നീ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ അവൾ അങ്ങോട്ട് വന്നത് അത് ആ..... മോൻ രുദ്രന്റെ പണിയാണ് മാളുവിന്‌ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇണ്ട് Dr എന്തുപറഞ്ഞു അറിയില്ല dr ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ICU വിൽ ആക്കിയതോണ്ട് എനിക്ക് എന്തൊരു പേടി ഏയ്‌ അവൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല

നീ പേടിക്കാതിരി പിന്നെയും കുറെ സമയം icu വിന് മുന്നിൽ നിന്നും വിവരമറിഞ്ഞ് അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നു Dr ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുമില്ല ഇടിച്ചു കേറി ചെന്നാലോ എന്ന് വരെ തോന്നിപോയി അത്രയ്ക്കും പ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ Dr പുറത്തേക്ക് വന്നു Dr മാളുവിന്‌ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ ആരാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് Ok ചെറിയ ഒരു മുറിവാണ് പക്ഷെ ബ്ലഡ്‌ അധികം പോയി അതുകൊണ്ടാണ് icu വിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇപ്പൊ കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല

anyway congratulations she is pregnant What..... പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ സനു ശെരിക്കും ഞെട്ടി യെസ് ആ കുട്ടി ക്യാരിങ് ആണ് 2 വീക്ക് ഗ്രോത് ഉണ്ട് സനുവിന് ബോധം വന്നപോലെ അവൻ dr പോയി കെട്ടിപിടിച്ചു Dr ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഇപ്പൊ റൂമിലേക്ക് മറ്റു എന്നേരത് കണ്ടോളു Dr അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഡ്രിപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകാം അതും പറഞ്ഞ് Dr പോയി ആദു വന്ന് അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചു പിന്നെ മാളുവിനെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റി അവൾ മയക്കത്തിൽ ആയിരുന്നു സനു അവളുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നു മാളുവിന്റെ വയറിൽ പതിയെ ഉമ്മവച്ചു അവിടെ തലവെച്ചു കിടന്നു പിന്നെ കുറെ നേരം അവളെ നോക്കി ഇരുന്നു മാളു ഉണർന്നപ്പോൾ അവളെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന സനുവിനെ ആണ് കണ്ടത് ഇതെന്തു പറ്റി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല

അവൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു പതിയെ എണീക്ക് എന്റെ കൊച്ച് കൊച്ചോ ഏത് കൊച്ച് ദേ ഇവിടെ എന്റെ വാവ ഇണ്ട് എന്ന് അവൻ അവളുടെ വയറിൽ തൊട്ട് പറഞ്ഞു ശെരിക്കും അവൻ അതേയെന്ന് തലയാട്ടി മാളുവിന്റെ കൈകൾ വയറിൽ പതിയെ തലോടി കണ്ണുകളിൽ നനവ് പടർന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും റൂമിലേക്ക് വന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി സനുവും ആദുവും വീട്ടിൽ കേറാതെ അവരെ വീട്ടിൽ ആക്കി പുറത്തേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ എത്തി ഫ്രഷായി മാളു താഴേക്ക് വന്നപ്പോ അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അമ്മമാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു സഞ്ജു ആണെങ്കിൽ മാളുവിന്‌ കഴിക്കാൻ കൊടുത്തതിൽ നിന്നും അടിച്ചുമാറ്റി കഴിക്കുന്നു

രാത്രിയിൽ ആണ് സഞ്ജുവും ആദുവും വന്നത് അന്നേരം മാളു റൂമിൽ ആയിരുന്നു മാളു.. അല്ല നിങ്ങള് വന്നോ ആ വന്നു എവിടെ പോയതായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ടൗണിൽ ടൗണിൽ അല്ലെ അപ്പൊ അവനെ തല്ലാൻ പോയതല്ലേ ആ ഡയലോഗിൽ സനു ഞെട്ടി ആരെ തല്ലാൻ ആ രുദ്രനെ അവനെ തല്ലാൻ എനിക്ക് വട്ടല്ലേ ഒന്ന് പോടീ സനു ഫ്രഷായി വന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും ഫുഡ്‌ ഒക്കെ കൈച് ആദുവും അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലേക്ക് പോയി സനു നിങ്ങള് ഇനി താഴെ ഉള്ള റൂമിൽ കിടന്നാൽ മതി മോളെ സ്റ്റെപ് അധികം കയറ്റണ്ട അങ്ങനെ മാളുവും സനുവും താഴത്തെ റൂമിലേക്ക് മാറി ....തുടരും.....

