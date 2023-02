💕നിന്നിലലിയാൻ💕: ഭാഗം 27

രചന: ആമി

എടി.. താടകേ വാതിൽ.. തുറന്ന് തന്നിട്ട് പോടീ.... താടക.. തന്റെ കുഞ്ഞമ്മ.. ടി.. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പുറത്ത്‌... ഇറങ്ങിയ നിനക്ക് ഓണം ആയിരിക്കും... ഓണം അല്ല.. ക്രിസ്മസ്.. ഒന്ന് പോയേടാ.. മോന്‍ ഇവിടെ കിടക്കേ ഞാൻ പോട്ടെ.. എന്റെ മുത്ത് അല്ലെ... ഇതൊന്ന് തുറന്ന് തന്നിട്ട് പോ.. സോപ്പ് ഇട്ടോ....പക്ഷേ പതഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോവണേ... അച്ചു അവിടുന്ന് അങ്ങ് പോയീ. കണ്ണന്‍ പിറകില്‍ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കേട്ട പോലുമില്ല... താടക... ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ... അവളുടെ കരണം അടിച്ച് പൊട്ടിക്കും.. പൊട്ടി.. ഫോൺ.. എന്റെ ഫോണ്‍.. ഓഹ് അത് ആ കിച്ചുവിന്റെ കൈയിൽ ആയി പോയീ.. ഓ എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എങ്ങനെ പുറത്ത്‌ ഇറങ്ങും.. ******* പ്രവീണ്‍ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പ്രഭ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സ് ആയിരുന്നു.. അന്ന് അച്ചുവിന്റെ മെക്കിട്ടു കയറിയതിന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട്‌ പിന്നേ അച്ചുവിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോയില്ല.. അച്ചു ആണേ കിടന്ന് ഉറക്കവും അങ്ങനെ ഇന്റർവല്ല് ആയപ്പോ എല്ലാം കൂടി canteen ഇല്‍ പോയി. ബാക്കി പടകൾ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് കണ്ണന്‍ ഒഴിച്ച്.

"ആഹ് കിച്ചുവേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക്.. എല്ലാര്‍ക്കും ചായ മേടിച്ചോണ്ട് വാ.... (അച്ചു) " ഓ ഉത്തരവ്.. പോലെ മഹാറാണി...(കിച്ചു) "ഓ.. എനിക്ക് വയ്യ.. ഇങ്ങനൊന്നും വിളിക്കണ്ടാന്നേ.. (അച്ചു) കിച്ചു ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട്‌ സച്ചിയേ വിളിച്ചു ചായ മേടിക്കാന്‍ പോയീ. കണ്ണനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട്‌ അച്ചു ഗാഢമായി തിങ്കി കൊണ്ട്‌ ഇരിക്കാണ്. ഇനീ അങ്ങേര്.. പുറത്ത്‌ ഇറങ്ങി.. കാണില്ലേ.. അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ... ആരേലും തുറന്ന് വിട്ട് കാണുമോ.. ഞാൻ തുറന്ന് വിടണോ.. അപ്പോ ഞാന്‍ തോറ്റു പോകില്ലേ.. ആ അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ പോവാന്‍ നേരം തുറന്ന് വിടാം.. കിച്ചുവും സച്ചിയും ചായ കൊണ്ട്‌ വന്നത് പോലും അച്ചു അറിഞ്ഞില്ല. എല്ലാരും അച്ചുവിനെ തന്നെ നോക്കി കൊണ്ട്‌ ഇരിക്കുവാണ്. എടാ.. ഇവള്‍ എന്താ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ.... (കിച്ചു വിഷ്ണുവിനോട് പതിയെ ചോദിച്ചു) ആ.. എനിക്കറിയില്ല..(വിഷ്ണു) ടി.. ടി നീ എന്നാ ചിന്തിക്കുവാ ചായ എടുത്ത് കുടി.. (ആദി) ആഹ്.. ഏഹ് ആ ചായ കുടിക്കാം.. നീ ആ.. ആ.. ഈ.. ഈ പറഞ്ഞോണ്ട്.. ഇരിക്കാതെ ചായ കുടിക്കാന്‍ നോക്ക്.. (സച്ചി) അത് തന്നെ.. (അരുണ്‍) അല്ല.. കണ്ണേട്ടൻ എന്തിയേ.. (അച്ചു) ഓ.. ഇത്.. ലത്.. എങ്ങനെ നടന്ന കൊച്ചാ.. (കിച്ചു) അത് തന്നെ...വന്നപ്പോ പേര്‌ പോലും പറയാന്‍ മടി ആയിരുന്നില്ലേ.. (വിഷ്ണു)

ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ.. മനസമാധാനം ഇല്ല.. (സച്ചി) അങ്ങനെ.. മാറ്റിയെടുത്തു നമ്മടെ... കണ്ണേട്ടൻ (അരുണ്‍) എന്റെ പൊന്നോ.. ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല... മതി (അച്ചു) ആഹ്.. അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഓര്‍ത്തേ അവനെ കണ്ടില്ലല്ലോ.. (കിച്ചു) ആ.. വരുമായിരിക്കും... (വിഷ്ണു) അച്ചു ചായ കുടിച്ചു കൊണ്ട്‌ ഇരിക്കുമ്പോ കാലിൽ ആരാണ്ട് ഇക്കിളി ആക്കുന്ന പോലെ തോന്നി. അച്ചു കാല്‍ മാറ്റി പിന്നെയും ഇക്കിളി ആക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ടി.. നന്ദു നിനക്ക് ഇത്തിരി കൂടുന്നുണ്ടേ.. നിനക്ക് എന്തുവാ.. ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ മെക്കിട്ടു കയറാൻ.. വരുന്നേ നീ എന്തിനാ എന്റെ.. കാലില്‍ തട്ടുന്നേ.. നീ പോയേ.. കൊച്ചെ നിനക്ക് തോന്നിയത് ആയിരിക്കും.. അച്ചു പിന്നെയും ചായ കുടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി അപ്പോ പിന്നെയും ആരോ ഇക്കിളി ആക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഇതേ സമയം കിച്ചു കാല്‍ ഒന്ന് നിവര്‍ത്തി, വച്ചപ്പോ എന്തിലോ ചെന്ന് തട്ടി. കിച്ചു ഡെസ്കിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നോക്കാതെ കൈ വച്ച് തപ്പി നോക്കി. അയ്യോ കുരങ്ങ്... ടേബിളിൻ്റെ അടിയില്‍ കുരങ്ങ്.. കിച്ചു വിളിച്ച് പറഞ്ഞതും വിഷ്ണു ജനലിന്റെ മേലെ കയറി തൂങ്ങി പിടിച്ച് ഇരുന്നു.

ആദി സച്ചിയുടെ ഒക്കത്ത് കയറി ഇരുന്നു. കിച്ചുവും അരുണും കൂടി വേറെ ടേബിളിൻ്റെ അടിയില്‍ കയറി ഇരുന്നു. ബാക്കി നാല് എണ്ണം അവര്‍ ഇരുന്ന കസേരയുടെ മേലെ കയറി നിന്നു. ഇതെല്ലാം കേട്ട്‌ എന്താണെന്ന് പേടിച്ച് ടേബിളും തള്ളി മറിച്ച് വന്നു. എടാ.. നീ എവിടെ പോയി കിടക്കുവായിരുന്നു ദേണ്ടെ.... ടേബിളിൻ്റെ അടിയില്‍ കുരങ്ങ് ഉണ്ട്... (കിച്ചു) എടാ.. പൊട്ടാ അവന്‍ ഇതിന്റെ അടിയില്‍ നിന്ന്.. അല്ലെ വന്നേ (വിഷ്ണു) എഹ്... അപ്പോ നീ ആയിരുന്നോ.. ഇതിന്റെ അടിയില്‍.. കണ്ണന്‍ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു. അല്ല കിച്ചുവേട്ടാ.. കണ്ണേട്ടനെ നോക്കി.. എങ്ങനെ കുരങ്ങ് ആണെന്ന് പറയാന്‍ തോന്നി... (ആദി) ഞാൻ അവനെ.. നോക്കിയില്ല.. കൈ കൊണ്ട്‌ തപ്പി നോക്കിയതാ.. പട്ടി ആണോ പൂച്ച ആണോ എന്ന് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു.. അപ്പോ വായില്‍ വന്നത് കുരങ്ങ് എന്നാ.. (കിച്ചു) ആഹ്.. ഇനീ.. കണ്ണേട്ടൻ.. എങ്ങനെ ഇതിന്റെ അടിയില്‍.. വന്നത് എന്ന് പറ (നന്ദു) കണ്ണന്‍ അങ്ങനെ കഥ അങ്ങട് പറയാന്‍ തുടങ്ങി.. തീര്‍ന്നു... (സച്ചി) തീര്‍ന്നില്ല.. ഞാൻ.. അല്ലെ പറയുന്നേ.. (കണ്ണന്‍) എന്റെ ചായ.. തീര്‍ന്നു..

അതാ പറഞ്ഞെ... (സച്ചി) ആഹ്.. ബാക്കി പറ.. നീ എങ്ങനെ എന്നിട്ട് പുറത്ത് ചാടി.. (വിഷ്ണു) അത്.. അവിടെ.. ഇരുന്ന... ഡെസ്കിൻ്റെ കാൽ ഇളക്കി.. എടുത്ത് ജനലിലൂടെ ഇട്ട്.. കുറ്റി എടുത്തു..ദേണ്ടെ ഇവളാ ഒറ്റ അടി അങ്ങ് വച്ച് തന്നാല്‍ ഉണ്ടല്ലോ.. തന്നാ.. ഞാൻ കൈ നീട്ടി മേടിക്കും അല്ല പിന്നേ... ഓ..ഇനീ രണ്ടും കൂടി അതിന്‌ തല്ല് ഉണ്ടാക്കേണ്ട.. അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരേ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു.. കണ്ണന്‍ ചെന്നതും ഫ്രെഷ് ആയി ചായ കുടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. കണ്ണന്‍ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി വന്നപ്പോ ദേവു വന്നു കട്ടിലില്‍ എങ്ങനെയോ കയറി കണ്ണന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്നു. കുഞ്ഞി കൈകൾ കൊണ്ട്‌ കണ്ണനെ തട്ടി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. കന്ന മാമ... എന്നേക്ക്.. കന്നാ എന്നേറ്റ് ബാ നമക്ക് കലിക്കാം.. ദേവു ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ... പിന്നേ കളിക്കാട്ടോ.. വേന്റ.. ബാ... വാ കണ്ണാ... പിന്നേ.. വരാടാ വാ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങ്... വേന്റ ഒങ്ങണ്ട... ഇപ്പൊ രാവിലാ.. കണ്ണ മടിയ കൊളില്ല...പറ്റി.. ചറ്റ... കണ്ണന്‍ എഴുന്നേൽക്കില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ദേവു കണ്ണന്റെ പുറത്ത്‌ കയറി കണ്ണന്റെ മുടിയില്‍ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ദേവു.. അടങ്ങി ഇരുന്നേ.. ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരാം.. വേൻ്റ.. ബാ.. എനിച്ച് കൂടെ വാ.. ഇത് കേട്ട് പ്രീത അങ്ങട് വന്നു. ദേവു കണ്ണന്റെ മേലേന്ന് ഇറങ്ങി പ്രീതയൂടെ അടുത്ത് പോയി.. അച്ഛാമ്മേ കണ്ണ... എന്നെ.. തല്ലി ഏ... ഞാനോ എപ്പോ.. അമ്മേ ഞാനൊന്നും തല്ലിയില്ല.. ഇത് ചുമ്മാ പറയുന്നേയ... നിന്റെ.. കൂടയല്ലേ... എല്ലാ കള്ളത്തരവും പഠിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട്... എന്ത് ചെയ്യാൻ.. ആഹ് അതിനും എന്റെ... മേലെ കുറ്റം നിങ്ങൾ എല്ലാരും.. ഒരു ലോഡ് കുറ്റം കൊണ്ടങ്ങ് ചുമത്തിക്കോളും.. അയ്യട... ഒന്ന് പോയേ ഞാൻ പോട്ടെ.. എന്നും പറഞ്ഞു പ്രീത പോയീ കണ്ണന്റെ ഉറക്കം പോയത് കൊണ്ട്‌ കണ്ണന്‍ ദേവുവിനെ പിടിച്ച് മടിയില്‍ ഇരുത്തി. ഇപ്പൊ.. എന്റെ ദേവൂട്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ടെ.. എനിച്ച്... അച്ചൂനേ കാനനം.. ആഹ് അച്ചു.. അവളെ വിളിച്ചാ പിന്നേ മക്കള്‍.. ഇവിടെങ്ങും കാണില്ല.. പിന്നേ ദേവുവും കണ്ണനും കൂടി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇരുന്നു.. ***** പിറ്റേന്ന്‌ കോളെജ് canteen ഇല്‍ ഇന്ന് ഐശുവും മീനുവും വന്നില്ല രണ്ടിനും പനി പിടിച്ചു അവിടെ കിടക്കുവാ... അത് കൊണ്ട് നന്ദുവിനും അച്ചുവിനും ഒരു രസവും അങ്ങട് ഇല്ലായിരുന്നു.. എടി നിങ്ങള്‍ക്ക്.. അടുത്തത് ആരാ ക്ലാസില്‍.. (ആദി) ആ.. പ്രവീണ്‍ സാര്‍... (അച്ചു) ഇന്ന്‌ അങ്ങേര് വന്നില്ല... കാല്‍ ഒടിഞ്ഞെന്ന് വീട്ടില്‍ കിടപ്പാ.. (നന്ദു)

അപ്പോ... അടുത്തത്... ഫ്രീയാ... (കണ്ണന്‍) ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാതെ... എന്തേലും ഒക്കെ പറ... (കിച്ചു) ആ.... ഞാൻ തുടങ്ങാം... അച്ചുവിനെ പറ്റി പറയാം.. (നന്ദു) അയ്യടി.. നീ നിന്നെ പറ്റി.. അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി.. (അച്ചു) അത് വേണ്ട... അച്ചുവിനെ പറ്റി ഉള്ള സകല details ഉം ഇന്ന്‌ നന്ദു പൊട്ടിക്കണം... (സച്ചി) അത് തന്നെ... എനിക്കും അറിയണമല്ലോ.. (കണ്ണന്‍) എന്നാ.. തുടങ്ങ് മോളെ നന്ദു... (വിഷ്ണു) അങ്ങനെ വലുതായി... പറയാന്‍.. ഒന്നും... ഇല്ലെന്ന് അല്ല ആ ഇവള്‍ പത്താം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ ഇവളുടെ tuition സാറിന്റെ.. പിറകെ വളയ്ക്കാൻ ആയി നടന്നു.. കണ്ണന്‍ അച്ചുവിനെ കലിപ്പിൽ ഒരു നോട്ടം അങ്ങട് നോക്കി. ആ... എന്നിട്ട് ബാക്കി പോരട്ടെ... (കണ്ണന്‍) എന്തായാലും.. അച്ചുവിന്.. ഇന്ന്‌ ഓണം ആയിരിക്കും.. സച്ചി അരുണിന്റെ ചെവിയില്‍ പറഞ്ഞു ആ ശെരിയാ... അരുണ്‍ എന്നിട്ട് എന്താ എല്ലാരുടെയും... സ്ഥിരം ഡയലോഗ് ഇപ്പൊ... പഠിക്കാന്‍ ഉള്ള സമയം ആണ്‌ ചക്ക മാങ്ങ തേങ്ങാന്നൊക്കെ... നന്ദു ഇനീ എന്തേലും.. ഉണ്ടോ... കിച്ചു ഉണ്ടോന്നോ ഞാൻ അങ്ങ്ട് പറയട്ടെ.. പിന്നേ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പ്ലസ്ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോ...

അഖില്‍ എന്ന് പറഞ്ഞവന്... ഇവളുടെ പിറകെ നടന്നു പക്ഷേ.. ഇവര്‍ക്ക്‌ ഇഷ്ടം അല്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു എട്ടില്‍ പഠിക്കുമ്പോ എന്തായിരുന്നു അവന്റെ പേര്‌... യ്യോ ആ എന്തേലുംആവട്ടെ ഇവളുടെ പിറകെ നടന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവള്‍ അവനെ തേച്ചു.. അതെന്തിനാ... കിച്ചു അത്.. അവന് ഒരു കോഴി ആയിരുന്നു കൊണ്ട്‌ അങ്ങ് തേച്ചു.. അച്ചു അത്.. കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചില്‍ പഠിക്കുമ്പോ അക്ഷയ് അവനെ.. ഇവളുടെ കൂട്ടുകാരി ശ്രീദേവി വളച്ചോണ്ട് അങ്ങ് പോയീ.. പിന്നേ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ രണ്ടാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന.. ഏതോ ഒരുത്തന് Love letter കൊടുത്തു... അത് കഴിഞ്ഞ്.. ബസ്സിലെ കിളി. ഇത്രേ ഉള്ളു ബാക്കി.. എല്ലാം ഇവളുടെ പിറകെ നടന്നതാ.. അയ്യോ അതിനു... ഇനീ ആരുണ്ട്.. അവിടുത്തെ പാല്‍ കാരന്‍ ഇല്ലായിരുന്നോ..കിച്ചു എന്തായലും കൊച്ചിലെ മുതൽ... ഉള്ള പണിയ well done my girl.. സച്ചി കിച്ചു അച്ചുവിനെ കൈ കൊണ്ട്‌ മാടി വിളിച്ചു.. അച്ചു നൈസ് ആയി കിച്ചുവിന്റേയും വിഷ്ണുവിന്റെയും.. നടുക്ക് പോയിരുന്നു.. എടി.. അവന്റെ കൈയില്‍ ഇരിക്കുന്ന..

ഗ്ലാസ്സ് കണ്ടോ (കിച്ചു അച്ചുവിന്റെ ചെവിയില്‍ ചോദിച്ചു) ആ.. കണ്ടു... അത് നീ.. ആണെന്നാ അവന്‍ വിചാരിക്കുന്നേ.. നിന്റെ കഴുത്ത് ആണെന്ന് വച്ച് അതിനെ ഞെരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുവാ.. (വിഷ്ണു) അത് തന്നെ... ഇപ്പൊ ചെന്ന് ആ ഗ്ലാസ്സ് എടുത്തോണ്ട് വന്ന അതിന്റെ പൈസ ലാഭിക്കാം.. (കിച്ചു) ഓ.. കിച്ചുവേട്ടാ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയേ എന്തേലും ഉണ്ടോന്ന്.. കിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു. എടാ.. കണ്ണാ അതൊക്കെ പഴയ കാര്യം ആടാ.. ഇപ്പൊ ആ കൊച്ചു ഒരു പാവമാ... ദേണ്ടെ കിച്ചു... സത്യം ആയിട്ടും പറയുവാ അവളുടെ വക്കാലത്ത് കൊണ്ട്‌ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന മണ്ട അടിച്ച് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും.. വേണ്ട....വേണ്ടന്ന്.. കിച്ചു നൈസ് ആയി മുങ്ങി ഇരുന്നടത്ത് തന്നെ വന്ന് പൊങ്ങി. ഉടനെ വിഷ്ണു പോയീ വേണ്ട... ഞാൻ അവിടെ അടങ്ങി ഇരുന്നോലാം............. (തുടരും)

എല്ലാ പാർട്ടുകളും വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക