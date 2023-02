💕നിന്നിലലിയാൻ💕: ഭാഗം 30

രചന: ആമി

അതേ... സോറി... കണ്ണന്‍ അച്ചുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മുട്ട് കുത്തി ഇരുന്നു. അതേ... മിണ്ടുമോ.. സോറി... ആ... അപ്പോ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലല്ലോ... ഏയ്.... എന്ത് പ്രശ്നം... ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല... അപ്പോ എന്റെ... കീറിയ നോട്ട് ആര് എഴുതും... ഞാൻ.. എഴുതാം... എന്റെ അത് ഞാൻ... എഴുതാം... *** എടി... ഗീതു ഇവരുടെ കല്യാണം.... ഉടനെ നടത്തണം.. എന്നാണ്‌ എന്റെ തീരുമാനം... അത്... തന്നെ അവളുടെ ജാതകത്തിൽ.... പ്രശ്നം ഉണ്ട് പത്തൊന്‍പതാം വയസ്സില്‍... കല്യാണം നടത്തണം എന്ന് ഉണ്ട്.... അതും ശരിയാ... ഉടനെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോണം... അങ്ങനെ കണ്ണന്‍ വീട്ടിലേക്ക് പോയീ. പോകുന്ന വഴിക്ക് ആണ്‌ കണ്ണന്റെ ഫോണിലേക്ക് കോള് വന്നത്. ഹലോ... കാര്‍ത്തിക് അല്ലേ.. അതേ... ഇത് ആരാണ്... ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയാം... സാന്ദ്രയെ ആശുപത്രിയില്‍... ആക്കി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്‌ സന്തോഷിക്കണ്ട... നിങ്ങൾ രണ്ടും... എന്റെ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്ള രണ്ടു പേര്‌ അത് നീയും ഒന്ന് അവളുമാ... അത് കൊണ്ട് അവളെ... നീ വെറുക്കണം.. അവളില്‍ നിന്ന്... ഒഴിഞ്ഞ് മാറാൻ... ശ്രമിക്കണം...

ഇല്ലെങ്കില്‍ നിന്നോടൊപ്പം.. അവളും ബലിയാട്... ആവേണ്ടി വരും... ചി... നിർത്തെടാ നീ ആരാ... മറനീക്കി പുറത്തു വാ... പിന്നില്‍ നിന്ന് കരുക്കള്‍... നീക്കാൻ എനിക്കും അറിയാം... പക്ഷേ നിന്നെ പോലെ ഒരു... ഭീരു അല്ല ഞാൻ... നീ ഈ കുഞ്ഞ് പിള്ളേരെ പോലെ ഭീഷണി... മുഴക്കിയ ഈ കാര്‍ത്തിക് മേനോന്‍ പേടിക്കും എന്ന്... വിചാരിച്ചെങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റി... അതിനു ഞാൻ ഒന്ന് കൂടി ജനിക്കണം... നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടേ എന്റെ മുന്നില്‍... വന്ന് നിക്ക് അപ്പോ അറിയാം.. ഡാ... വെല്ലുവിളി നല്ലത് അല്ലെന്ന് നീ ഓര്‍ത്തോ... ഇതിന് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും... വച്ചിട്ട് പോടാ... എന്നും പറഞ്ഞ് കണ്ണന്‍ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോഴും ഫുൾ ആരാ വിളിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ചിന്ത. ഉടനെ ഫോൺ എടുത്ത് കിച്ചുവിനെ വിളിച്ചു. എടാ... എനിക്ക് സാന്ദ്രയെ പറ്റിയുള്ള... ഫുൾ details.. നാളെ കിട്ടിയിരിക്കണം.. അതെന്താ... ഇത്ര പെട്ടന്ന്... ഒന്നും പറഞ്ഞ് നിക്കാൻ... സമയമില്ല... ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ എനിക്ക്... അവളെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ details... ഒന്നും വിട്ട് പോകാതെ കിട്ടിയിരിക്കണം....

വിഷ്ണുവിനോടും കൂടെ... പറഞ്ഞ്‌ പെട്ടന്ന് എടുക്കണം ഓക്കെ... ആ... ശെരി നാളെ നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും... എന്നും പറഞ്ഞ് കിച്ചു ഫോൺ വച്ചു. കണ്ണന്‍ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. പിറ്റേന്ന്‌ കോളേജില്‍ എടി അച്ചു... നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഉള്ള എല്ലാരേയും നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ..... ആ തുടങ്ങി... ഇനീ മറ്റേത് ആണ് തേങ്ങയാണ്,...എന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങ്.. Bgm ഇട് റ്റു... റ്റു... റ്റു... റ്റൂ.. ടു... ടൂ.. ടുടൂ.. എടി നീ.. ഒന്ന് നിര്‍ത്ത്... സാന്ദ്രയുടെ പിന്നില്‍ ഉള്ള ആൾ... മറനീക്കി പുറത്തു വരാൻ... സമയമായി... ഇനീ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.. ആ... ശരി... അതിനു അവളുടെ പിന്നില്‍ ആരുമില്ല അവൾ ചുമ്മാ പറയുന്ന അല്ലെ... ഏയ്.. അല്ല നമ്മടെ കൂടെ നിന്ന്‌... ചിലപ്പോ അല്ലാതെയോ... നമ്മൾ അറിയാതെ... നമ്മടെ വിവരങ്ങല്‍ collect... ചെയ്യുന്ന ആരോ... ഒരാൾ.. അപ്പോളേക്കും കിച്ചു എത്തി.. ആ നീ പൊക്കോ... നിന്നെ നന്ദു വിളിക്കുന്നുണ്ട്... കിച്ചു ആ... ശരി... ഞാൻ പോട്ടെ... അച്ചു എന്തായി.. ഫുള്‍ കിട്ടിയോ... മ്.. കിട്ടി ഇതാ... പിന്നേ ഇതിൽ ഒരിത് ഉണ്ട്... എന്താ... അത്.. അവളുടെ ചേച്ചീ രണ്ട് വര്‍ഷം...

മുന്നേ സുവിസൈഡ് ചെയതതാ... ഏ... എന്താ...സത്യം ആണോ... അതേ കാരണം.. വ്യക്തമല്ല.. ആത്മഹത്യ ആണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്.. അവളുടെ ചേച്ചിയുടെ... ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ.. ഇതാ.. അവളുടെ ചേച്ചീ.. കിച്ചു കണ്ണന് ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തു. അത് കണ്ട് ശെരിക്കും കണ്ണന്‍ ഞെട്ടി തരിച്ച് പോയീ. മേ... മേഘേച്ചി.. നിനക്ക്.. എങ്ങനെ.. ഇവളെ അറിയാം.. അത് ഞാൻ.. പിന്നേ പറയാം.. അല്ല ഇന്ന്‌ എന്താ കുളിച്ച് സുന്ദരനായിട്ട്.... എന്താ വിശേഷം.. ഞാൻ നന്ദുവിനെ propose.. ചെയ്യാൻ പോവാ... അതിന്റെ ഇടക്കാ.. നിന്റെ details.. ഓ ശരി.. എന്തായാലും.. എന്റെ വക all the best.. ഓ.. താങ്ക് യു.. കിച്ചു അവിടുന്ന് നന്ദുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. നന്ദു ആണേ അച്ചു ആയിട്ട് ഭയങ്കര കത്തി അടി. അതേ.. നന്ദു ഒന്ന് ഇങ്ങട് വന്നേ... എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാന്‍ ഉണ്ട്... ഇവിടുന്ന് പറയാന്‍.. ഉള്ളത് ആണേ പറഞ്ഞ മതി..... അച്ചു അയ്യടി... ഒരു മിനിറ്റ്‌ ഇപ്പൊ വിടാം.... കിച്ചു ഹോ.. ശരി ഞാൻ തടസ്സം നില്‍ക്കുന്നില്ല... അച്ചു വലിയ ഉപകാരം... കിച്ചു കിച്ചു നന്ദുവിനെ കൊണ്ട്‌ അങ്ങട് മാറി നിന്നു. അത് നന്ദു എനിക്ക് ഒരു... കാര്യം പറയാന്‍ ഉണ്ട്... ആ പറഞ്ഞോളൂ.. അത് എനിക്ക്.. ഈ നന്ദുവിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാ... Really I love you.. എന്റെ ജീവനേക്കാൾ... നിന്നെ ഞാന്‍ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്.. കിച്ചുവേട്ടാ...

ഏട്ടന്‍ ഒരുപാട് വൈകി പോയി... എന്നെ നാളെ പെണ്ണ് കാണാന്‍ ഒരു കൂട്ടര്‍.. വരുന്നുണ്ട്.... അച്ഛൻ എല്ലാം ഉറപ്പിച്ച മട്ട.. ഇത് ഒരുമാതിരി... അതർ സൈഡ് പരുപാടി ആയി... പോയീ... എനിക്ക് നീ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല.. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.. കിച്ചുവേട്ടാ... ഏട്ടന്‍ എല്ലാം മറക്കണം.. എന്നും പറഞ്ഞു നന്ദു പോയീ. കിച്ചു പിന്നേ കോളേജില്‍ നിന്നില്ല. ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടി ഇരച്ചു കയറി വന്നു. കിച്ചു നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. എടാ കിച്ചു... നമുക്ക് നാളെ ഒരിടം വരെ പോണം എവിടാ അമ്മേ.. പോണ്ടേ.. നിന്നെ പെണ്ണ് കാണിക്കാൻ... കൊണ്ട്‌ പോവാ നാളെ... ഇല്ല... അത് നടക്കില്ല... ഞാൻ വരുന്നില്ല.. എടാ.., നാളെ.. നിന്നെ കെട്ടിച്ച് വിടത്തില്ല... ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകുക കാണുക.. ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് ആലോചിക്കാം... ഇല്ല എനിക്ക്... ആരെയും കാണണ്ട... നീ ഞാൻ.. പറയുന്നത് കേള്‍ക്ക് നാളെ നമുക്ക് പോവാം.. ആ.. ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ... നന്ദു അവൾ എന്നാ സാധനമാ.. അവളെ നോക്കി നിക്കണ്ട എന്തായാലും ചുമ്മാ പെണ്ണിനെ പോയീ കണ്ടേക്കാം അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെന്നു വേണ്ട............ (തുടരും)

എല്ലാ പാർട്ടുകളും വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക