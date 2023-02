💕നിന്നിലലിയാൻ💕: ഭാഗം 33

രചന: ആമി

അപ്പോളേക്കും ഹരി കണ്ണനെ അവിടുന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയീ. കണ്ണന് ആണേ ദേഷ്യവും വിഷമവും എല്ലാം കൂടി കലര്‍ന്ന അവസ്ഥ ആണ്‌. കണ്ണാ... നീ റെഡി ആവുന്നില്ലേ.... ദേ... അങ്കിളേ ഒരുമാതിരി... വർത്തമാനം പറയരുത്... അങ്കിളോ.....നേരത്തെ അങ്ങനെ... ഒന്നുമല്ലല്ലോ... വിളിച്ചേ... അച്ഛാ എന്ന് വിളിച്ച....... നാവ് കൊണ്ട്‌ വേറെ ഒന്നും എന്നെ വിളിപ്പിക്കല്ലേ........ നിങ്ങൾ എന്നാ മനുഷ്യന്‍ ആണേ.... അച്ഛാന്നും കുച്ചാന്നും.... വിളിച്ച് പിറകെ നടന്നിട്ട്.... ഏതോ ഒരു പാരിസ് കാരന്‍.... ഡോക്ടര്‍ വന്നപ്പോ അവന്... കെട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു..... എടാ... ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേള്..... ഒന്നും പണയണ്ട... അവന്‍ ഇങ്ങട്... വരട്ടെ എല്ലാത്തിനേയും... ഞാൻ കത്തിക്കും... ഈ വീടും അവനും... പിന്നേ ഒരു..... മീനാക്ഷി എല്ലാത്തിനെയും... പിന്നേ നിശ്ചയം... നടത്തിയിട്ടേ ഉള്ളു.... കല്യാണം ഞാൻ മുടക്കും.... അല്ലേ ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട്‌... ഒളിച്ചോടും... നീ ഇങ്ങനെ... കൊല്ലും ചാവും... മുടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ... എന്റെ മോളെ ആര് കെട്ടും... നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒറ്റ മോള്... അല്ലെ ഉള്ളു അതിനെ... ദേണ്ടെ ഏതോ ഒരുത്തന്‍ കെട്ടി... കൊണ്ട്‌ പോവാന്‍ നിക്കുന്നു..... ഒറ്റ....മോളെ ഉള്ളു.... അതിന്റെ നിശ്ചയമാ ഇന്നിവിടെ... നടക്കാൻ പോണേ..... നടത്ത്...

എന്റെ കൊക്കിനു ജീവൻ.....ഉണ്ടേ ഈ കല്യാണം മുടക്കി അവളെ കൊണ്ട്‌ ഞാൻ.. പോകും... കല്യാണത്തിന്......മുന്നേ ചെക്കനും പെണ്ണും ഒളിച്ചോടി കഴിഞ്ഞ...ആള്‍ക്കാര്‍ എന്ത്... വിചാരിക്കും.... ഏയ്..... എന്തൊക്കെയാ ഈ... പറയണേ... വട്ടായോ... ഞങ്ങൾ... ചെക്കന്‍ വീട്ടുകാർ... എത്തിയിട്ടുണ്ടേ.........എന്ന് അനി പിറകില്‍ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതും ഹരിയും കണ്ണനും അങ്ങ്ട് നോക്കി. കണ്ണന് ശരിക്കും വിശ്വാസം വരാതെ ഒന്നു കൂടി കണ്ണ് അടച്ച് തുറന്ന് നോക്കി. നിങ്ങ... എന്താ ഇവിടെ.... (കണ്ണന്‍) അല്ല... ഞങ്ങടെ മോന്‍... എന്താ ഇവിടെ.... (മേനോന്‍) എന്നെ.... ഇവിടുന്ന്... ബലമായി പിടിച്ചോണ്ട് പോവാന്‍ ആണേ... ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ വരത്തില്ല.... നിന്നെ ആരും കൊണ്ട്‌ പോകില്ല... ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങടെ മോന്റെ engagement ഇന് വന്നതാ....(ഗീതു) അതിന്...... നിങ്ങള്‍ക്ക് കെട്ടിക്കാത്ത ഒറ്റ മോന്‍ അല്ലെ ഉള്ളു... (കണ്ണന്‍) അച്ഛാ.....കന്നന് കത്തി ഇല്ല..... (ദേവു) ആ അത്... തന്നെ... എടാ പൊട്ടാ... നിന്റെ നിശ്ചയം ആണ്‌ ഇന്നിവിടെ... ഹരി അങ്കിളിന്റെ... മോളുമായി നടക്കാൻ... പോണേ (ദക്ഷ) ഏ... സത്യം പറഞ്ഞാല്‍... ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നേ....(കണ്ണന്‍) കാര്യം ഞാൻ..... പറയാം നല്ല... ഒന്നാന്തരം നാടകം.... രചന ഹരി & ഗീതു സംവിധാനം ഞങ്ങൾ എല്ലാം....

ഇത്ര serious ആവുമെന്ന്... പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല... (അനി) ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ... ദിവസം വീട്ടി പോയീ എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചതാ,..... പിന്നേ വെറുതെ ഒരു... നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്.... ഒരു ഗും ഇല്ല... എങ്ങനുണ്ട്.... (ഹരി) എന്നാലും.... ഇത്രക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു.... (കണ്ണന്‍) Just..... for a രസം.... (മേനോന്‍) അല്ല... നിനക്ക് ഈ കല്യാണം.... വേണ്ടല്ലോ വാ... നമുക്ക് വീട്ടില്‍ പോവാം... (പ്രീത) അത്... ആ മീനാക്ഷി... ആണെന്ന് വച്ച ഞാൻ....അങ്ങനെ പറഞ്ഞെ........അല്ല എന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന്... തീരുമാനിച്ചേ... അത്... പത്തൊന്‍പതാം വയസ്സില്‍ കല്യാണം... നടത്തണം എന്ന് അവളുടെ ജാതകത്തിൽ.....ഉണ്ട് അതാ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചേ.........(ഹരി) പിന്നേ... ഈ വായിക്കുന്ന പിള്ളേര് ഒക്കെ.... കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് ഇങ്ങട് വന്നാലോ... അത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു.... (മേനോന്‍) മതി... മതി.... നീ പോയി റെഡി ആയി വാ... (അനി) കണ്ണന്‍ പോയീ റെഡി ആയി വന്നു. അച്ചുവിന്റെ കണ്ണ് തുടച്ച് എല്ലാരും കൂടി ഒന്ന് കൂടി ഒരുക്കി താഴേക്ക് കൊണ്ട്‌ വന്നു. അച്ചു ഒന്ന് നോക്കിയത്‌ പോലും ഇല്ല. ബാക്കി എല്ലാരും നോക്കിയതും കണ്ണന്‍ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു. പെട്ടന്ന് എല്ലാരും ഞെട്ടി തരിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിന്നു. അച്ചു ഒന്ന് നോക്കിയതും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ. ഏയ്..... നോക്കി നിക്കണ്ട..... താഴേക്ക് വാ...

(അനി പറഞ്ഞതും എല്ലാരും ചിന്തകളില്‍ നിന്ന് ഉണര്‍ന്നു താഴേക്ക് ഇറങ്ങി) പിന്നേ ഹരി ചെന്ന് എല്ലാര്‍ക്കും കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അച്ചുവിന് ഇപ്പോഴും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അച്ചു കണ്ണന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു ചെവിയില്‍ ചോദിച്ചു. അതേ... എന്താ ഇവിടെ... എന്തേ.....എല്ലാരും കൂടി ചെറുതായി ഒന്ന് പറ്റിച്ചതാ... ആണോ... ഇത് സ്വപ്നം ആണോ.. സത്യം ആണോ... അപ്പോളേക്കും കണ്ണന്‍ അച്ചുവിന്റെ കൈയിൽ ചെറുതായി ഒരു നുള്ള് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ.... വിശ്വാസം വന്നേ.... അങ്ങനെ ആ ചടങ്ങ് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ കല്യാണം അങ്ങ് നടത്താം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. കണ്ണന്‍ ഇറങ്ങിപ്പോഴേക്കും ഒരു കോള് വന്നു. ഹലോ... Engagement കഴിഞ്ഞല്ലേ.... അടുത്ത് തന്നെ കല്യാണവും കാണുമല്ലോ... ഇപ്പൊ പറ്റിയ അവസരമാ... കല്യാണത്തിന് മുന്നേ നീ... ഇതങ്ങു മുടക്കിയേര്... എങ്കി ആ കൊച്ച്... ജീവിക്കട്ടെ... നീ... ആരാടാ... അത് നിനക്ക്... വഴിയേ മനസിലാവും...ആദ്യം സന്തോഷത്തില്‍ നിന്ന്.... നിങ്ങടെ വീട്ടുകാർ വിഷയത്തിലേക്ക് പോണത് നമുക്ക് കാണാം... വച്ചിട്ട്... പോടാ... എന്നും പറഞ്ഞ് കണ്ണന്‍ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു.. **** പിറ്റേന്ന്‌ കോളെജില്‍ ഇന്നലെ... എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു കരഞ്ഞ് അങ്ങ്... സീന്‍ ആക്കി... (കിച്ചു)

ആ ശരിയാ... എനിക്ക് അപ്പഴേ സംശയം... ഉണ്ടായിരുന്നു.. (വിഷ്ണു) അയ്യട... ഞങ്ങൾക്ക് പോലും... മനസ്സിലായില്ല... പിന്നാ നിനക്ക്... (കണ്ണന്‍) അത് തന്നെ... ഞാൻ വിചാരിച്ചു.. എന്റെ ജീവിതം.. രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന്.... ആ ഡോക്ടറേ കെട്ടി.. പാരീസില്‍ പോവാമെന്ന്... (അച്ചു) ഈ... പറഞ്ഞവളാ ഇന്നലെ രാത്രി....കിടന്ന് കരഞ്ഞേ... പിന്നേ ഇന്ന്‌ രാവിലെയും... (കണ്ണന്‍) അപ്പോ.. താൻ ഇന്നലെ... കുറെ സാഹിത്യം... കൊണ്ട്‌ വന്നല്ലോ... ചക്ക ആണ്‌ തേങ്ങ ആണ്‌.... (അച്ചു) അത് അപ്പോ... എന്റെ മനസ്സില്‍ തോന്നിയതാ... അങ്ങ് പറഞ്ഞെ... (കണ്ണന്‍) ഓ... നിര്‍ത്ത് ഇനീ തല്ലു കൂടല്ലേ.. എന്നായിരുന്നു date ഫിക്സ് ചെയതേ... (പ്രിയ) ഈ മാസം... 23 ഇന്.... (അച്ചു) നമുക്ക്... ഡ്രസ്സ് കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം.. ട്ടോ.. (ഐശു) ആ.... അത് ശരിയാ... (മീനു) പിന്നേ എന്നത്തേയും പോലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി... പിന്നെയും ദിവസങ്ങള്‍ കടന്നുപോയി. ഇന്നാണ് നമ്മടെ കണ്ണന്റേയും അച്ചുവിന്റേയും കല്യാണം. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അജ്ഞാതന്‍ ഇതിനിടക്ക് വിളിച്ച് ഭീഷണി മുഴക്കി കൊണ്ടിരുന്നു. രാവിലെ തന്നെ എല്ലാരും നേരെ അമ്പലത്തിലേക്ക് വിട്ടു. ഒത്തിരി ആള്‍ക്കാരെ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല. കുറച്ച് ബന്ധുക്കളെയും പിന്നേ നമ്മടെ പ്രിന്‍സിയേം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അച്ചുവിനോട് തൊഴുത് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോളേക്കും കണ്ണനും എത്തിയിരുന്നു രണ്ട് പേരും ഭഗവാനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് തൊഴുതു. മുഹൂര്‍ത്ത സമയം ആയപ്പോ കണ്ണന്‍ അച്ചുവിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടി. അച്ചു ഇരു കൈകളും കൂപ്പി മനസ്സറിഞ്ഞ് അതിനെ സ്വീകരിച്ചു. പിന്നേ മാല ഇടാൻ നേരം കിച്ചുവും വിഷ്ണുവും കണ്ണനെ പൊക്കി എടുത്തു. അച്ചുവിനെ ആദിയും സച്ചിയും അരുണും എടുത്തു. കണ്ണന്‍ മാല ഇടാൻ വരുമ്പോഴേക്കും അച്ചുവിനെ പിറകോട്ട് നീക്കും അച്ചു മാല ഇടാൻ വരുമ്പോളും അങ്ങനെ തന്നെ അവസാനം താഴെ വീണാലോ എന്ന് പേടിച്ച് രണ്ടിനെയും താഴെ ഇറക്കി. എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന പോലെ ഫുഡ് കഴിച്ചു. ലച്ചുവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞും പരസ്പരം വാരി കൊടുത്തും ഫുഡ് അങ്ങട് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പിന്നേ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ആയിരുന്നു . പോവാന്‍ നേരം അച്ചു ഹരിയേയും ഗീതുവിനേയും കെട്ടി പിടിച്ചു കരഞ്ഞു. കണ്ണന്‍ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയതു. അച്ചു നിലവിളക്ക് പിടിച്ച് വലത് കാൽ വച്ച് കണ്ണന്റെ വീട്ടില്‍ പ്രവേശിച്ചു.

വിളക്ക് പൂജാമുറിയിൽ വച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു. പിന്നേ ദക്ഷ മുറി കാണിച്ച് കൊടുത്തു. അച്ചു ചെന്ന് ഫ്രഷ് ആയി കിടന്നുറങ്ങി. വൈകിട്ട് കിച്ചുവിൻ്റേയും വിഷ്ണുവിന്റെയും വക ചെറിയ ഒരു പാര്‍ട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അധികം ആൾക്കാർ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എല്ലാരുടെയും ഫാമിലി മാത്രം. അതു കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ട് പേരും ആകെ തളര്‍ന്നു. അച്ചു ഫ്രഷ് ആയി വന്നപ്പോ കണ്ണന്‍ അവിടെ ഫോണിൽ കുത്തി കൊണ്ട്‌ ഇരിപ്പാണ്. അച്ചു ചെന്ന് കണ്ണന്റെ കൈക്ക് ഇടയിലൂടെ കയറി ഫോണിലേക്ക് നോക്കി. എന്താ.. ഈ ചിക്കി ചികയുന്നേ.. അല്ല ഇത് ആരുടെ number ആ.... ഏതോ ഒരു... അജ്ഞാതന്റെ.. എപ്പോഴും വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നേ... പക്ഷേ പലപ്പോഴും... പല നമ്പറിൽ.... നിന്നാ വിളിക്കുന്നേ.... ആ... ഫോൺ അങ്ങട് മാറ്റി വച്ചേ...... എന്നും പറഞ്ഞ്‌ കണ്ണന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് അച്ചു അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ടേബിളില്‍ വച്ചു. എന്താണ്.... അതേ ഒരു സംശയം.... ആരാ ഈ അമ്മു... അനാമിക... ആ... പേര് നീ... എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു... അത് കിച്ചു... ഏട്ടന്റെ ഫോണിൽ... ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടതാ..... എന്തൊക്കെയോ അടിയില്‍ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നേ കിച്ചുവേട്ടൻ്റെ വീട്ടില്‍ പോയപ്പോഴും.... ആ ഫോട്ടോ കണ്ടു... അപ്പോ തൊട്ട് ചിന്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതാ... എന്തായാലും പറഞ്ഞ്‌ താ... പറയാം... അമ്മുവിനെ പറ്റിയെല്ലാം........... (തുടരും)

