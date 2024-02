🥀 പ്രാണനായ് 🥀 ഭാഗം 4

രചന: തെന്നൽ

ആമി അവൾ .....ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ വയറുകൾ ഘടിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു .....ആ യന്ത്രങ്ങൾക്കും വയറുകൾക്കും ഇടയിൽ നിറവയറുമായി ഒരു പെണ്ണ് ....... എന്റെ ആമി ......അറിയാതെന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി .....അവൾക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് ......ഒരു നൂറായിരം ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ മനസിൽ കടന്നു കൂടി .....ആരോ എന്റെ തോളത്തു തൊട്ടപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ ചിന്തകളിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നത് ..... " ആമിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെ ....." " അതെ " " ഞാനാ ഫോൺ ചെയ്തത് നിങ്ങളെ .... ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാമോ എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം ...." അതും പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പുറത്തേക്ക് പോയി ....ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ആമിയുടെ ആ നിഷ്കളങ്കമാർന്ന മുഖത്തേക്കൊന്നു നോക്കി ....ശേഷം ഞാനും ഡോക്ടറുടെ പിന്നാലെ പുറത്തേക്ക് പോയി ......ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അമ്മയെയും അച്ഛനെയുമൊക്കെ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു .....എന്നെ കണ്ടു എന്ന വണ്ണം അവർ അവരുടെ റൂമിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ......ഞാൻ അവരുടെ പിന്നാലെ അവരുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി ......

" സോറി പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ....എന്താ പേര് ...." " ആദിത്യൻ " " ഓഹ് ....അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഹസ്ബന്റിനെ ഞാൻ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് ....." " ഡോക്ടറിനു ഇഷ്ടമുള്ളത് വിളിച്ചാൽ മതി .....എന്ത് വിളിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ... ആമിക്കെന്താ പറ്റിയത് ഡോക്ടർ " " പറയാം .... .....എന്തായാലും താനിരിക്ക് .....സ്വന്തം ഭാര്യയെക്കാൾ വലുതാണോ ജോലിയും തിരക്കുമെല്ലാം ......" " അതെന്താ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ....." " ഞാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് തന്റെ വൈഫ്‌ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് .... ഈ അവസരത്തിൽ എങ്കിലും എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവച്ചു ഭാര്യക്കും കുഞ്ഞിനും വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കണ്ടെത്തിക്കൂടേ നിങ്ങൾക്ക് ..... തിരക്കുകൾ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാൻനിന്നാൽ ചിലപ്പോ സ്നേഹിക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല ......ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ....കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ...." " എന്താ ഡോക്ടർ ആമിക്കെന്താ പറ്റിയത് ....." " ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണം ....." " എന്താ ഡോക്ടർ അവൾക്കെന്തെങ്കിലും ....."

" she is a cancer patient.....തേർഡ് സ്റ്റേജ് ..... അതും ബ്ലഡിൽ ആണ്..... " " ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത് .... അ ....അ .... അവൾ ......" അവന്റെ തൊണ്ട ഇടറുന്നുണ്ടായിരുന്നു ....." " see മിസ്റ്റർ ആദിത്യൻ .... ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ താങ്കളോട് പറഞ്ഞത് .....എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണം എന്ന് ..... എനിക്ക് ഇത് നിങ്ങളിൽ ആരിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ....ആമിയോട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് .....മൂന്നാം മാസം സ്കാനിങ്ങിനു വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് ചില അസ്വസ്ഥകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു .....ഞാൻ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട്‌ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നിയാണ് ബ്ലഡ്‌ ടെസ്റ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളും കൂടി ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ......അതിന്റെ റിസൾട്ടും കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചു ...... അന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു .....

രോഗിയെ അറിയിക്കാതെ ചികില്സിക്കുന്നതൊക്കെ പണ്ടത്തെ സാമ്രദയം ആണ് .....ഇപ്പോൾ എന്താണ് രോഗം എന്നത് രോഗി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ..... അവൾ മെന്റലി നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്ര നാൾ വരെയും ഇത് പോലെ തന്നെ ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ ഉള്ളത് ......" "ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് .....അവളെ ചികിൽസിക്കാൻ കഴിയില്ലേ ഡോക്ടർ ......അവളെയും കുഞ്ഞിനേയും എനിക്ക് വേണം ഡോക്ടർ ....." " ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ....ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്ന കാൻസർ ആണ് ..... അവളുട ശരീരത്തിൽ കയറി കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയി .....പക്ഷെ പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ....അത് കൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് വേദനയും അസ്വസ്ഥകളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ......ഇതിനു ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീമോ ചെയ്യാം .....but you know she is a pregnant.....

so കീമോ ചെയ്താലും അതിന്റെ അളവ് കുറക്കേണ്ടി വരും ....അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കും ......ഇനി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല .... ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും അസുഖം പടർന്നിട്ടുണ്ട് ....... ഇനിയും ശരീരം മുഴുവൻ spread ആകുന്നതിനു മുൻപ് കുഞ്ഞിനെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും .... എന്നാലും ആമിയെ രക്ഷിക്കാൻ ....... " " അപ്പൊ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലേ ഡോക്ടർ ....." " ഞാൻ ആമിയോട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് .....ചികിത്സയെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിരുന്നു .....അന്നേ അവൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പകുതി എങ്കിലും നമുക്ക് ഭേദമാക്കാമായിരുന്നു ..... പക്ഷെ .....അവളാണ് സമ്മതിക്കാതിരുന്നത് .....കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്ന് പേടിച് ....അവൾക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ...അവളുടെ കുഞ്ഞിന് ഒന്നും സംഭവിക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ അവൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളു .....

ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാമെന്നു ....ആമി ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചു മുന്നെയാണ് അറിയുന്നത് ......ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും തീരുമാനം ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് ..... " " ഇല്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ....അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മരണത്തിനും അവളെ ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു ....." അതും പറഞ്ഞ് അവൻ ആ കസേരയിലിരുന്ന് പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി ..... " എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഞാൻ ചെയ്തേനെ ....but ....lets hope .....ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ....ഒരു miracle സംഭവിക്കുവാനായി ....." " ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഞങ്ങടെ കുഞ്ഞ് ....." " ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ .....കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ ..... രോഗം അവളുടെ ശരീരത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്നതിനു മുന്നേ കുഞ്ഞിനെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും .....ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നോർമൽ ഡെലിവറി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ..... എന്തായാലും അവളുടെ കണ്ടിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടെ ഇനിയെന്ത്‌എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കൂ .... "

" ഡോക്ടറിനു അറിയോ എന്റെ ആമി .... അവളെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല .....എന്നും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടെയുള്ളൂ ....എന്നാൽ പോലും എന്നോട് ഒരു പരിഭവം പറയാറില്ല ....എന്നും എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ ......നൂറായിരം വട്ടം ആട്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഒച്ചിനെ പോലെ വീണ്ടും എന്നോട് ഒട്ടാൻ വരും സ്നേഹം കൊണ്ട് ..... തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അവളെന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് .....തോറ്റു പോയി ഞാൻ എന്റെ ആമിയുടെ സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ .....എല്ലാ തെറ്റും ഞാൻ അല്ലെ ചെയ്തത് ....എന്നിട്ടും ആമിയെ എന്തിനാ ഡോക്ടർ, ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നത് ....അവൾ ഒരു പാവമാ ......എന്റെ ജീവൻ കൊടുത്തയാലും എനിക്ക് എന്റെ ആമിയെയും കുഞ്ഞിനേയും രക്ഷിക്കണം .......ഡോക്ടർ എന്നെ സഹായിക്കണം ...." അതും പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അവൻ ഡോക്ടറുടെ കാൽക്കലേക്ക് വീണു ....." " ഏയ്‌ ....എന്താ ഇത് ആദി ......എഴുന്നേൽക്കാൻ ....എനിക്ക് മനസിലാകും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ .....നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാ ....നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അല്ലെ അവൾക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ........

പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് അവൾക്ക് വേണ്ടി .....അവളുടെ തിരിച്ചു വരവിനായി ........." അവൻ പോലും അറിയാതെ എപ്പോഴോ അവന്റെ മനസിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ആ നിഷ്കളങ്കമായ ഉണ്ടക്കണ്ണിയുടെ മുഖം ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു അത് അവനു മനസിലാക്കാൻ ഇത്രയും സമയം വേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രം ..... 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 ശരീരമാസക്കാലം അസഹ്യമായ വേദന .....കണ്ണ് തുറക്കണം എന്നുണ്ട് .....പക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല ......പേശി എല്ലാം വലിഞ്ഞു മുറുകുന്ന വേദന .....ശരീരത്തിൽ വലിയ പാറക്കല്ല് കയറ്റി വച്ച മാതിരി ഉണ്ട് ......സർവശക്തിയും എടുത്ത് അവൾ കണ്ണ് പതിയെ തുറന്നു ...... ചുറ്റിനും നോക്കി ....അപ്പോഴാണ് മനസിലായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് .....ചുറ്റിനും എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആദിയേട്ടൻ ഒഴികെ ...... എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തു സങ്കടം നിഴലിച്ചു കാണാം .....അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസിലായി ....എല്ലാവരും എല്ലാം അറിഞ്ഞു ..... ആദിയേട്ടൻ എവിടെ .....ഈ പൊട്ടിപ്പെണ്ണിനോട്‌ ഇപ്പോഴും വെറുപ്പ് ആയിരിക്കും .... രോഗം കാർന്നു തിന്നുന്ന ഈ ശരീരത്തോട് വെറുപ്പ് ആയിരിക്കും .....

ഈയുള്ളവളെ ഒരു നോക്ക് പോലും കാണാൻ തോന്നുന്നില്ലേ .....നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനോട് പോലും വെറുപ്പ് ആണോ ആദിയേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ..... അവളുടെ മനസ്സിൽ ഒരായിരം ചോദ്യങ്ങൾ വലയം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നു ..... " ആമി മോളെ ....എങ്ങനെ ഉണ്ട് മോൾക്ക് .....വേദന തോന്നുണ്ടോ ..... ഡോക്ടറേ വിളിക്കണോ ....." ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്നത് അമ്മ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ..... " എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല .....എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ടു കൊണ്ട് വന്നത് ....." " ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെയാണോ രക്തം ഛർദിച്ചത് .... എന്തിനാ മോളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം മറച്ചു വച്ചത് ...." " താരമ്മ .....ഈ അമ്മയോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയു ....എന്നോട് ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ...." " അല്ലെങ്കിലും ഈ അമ്മ ഒരു അധികപ്പറ്റ് ....നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മായിഅമ്മയെ മതിയല്ലോ ഇപ്പൊ ....." " ആമി ...................." ആ വിളി എന്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ....

പരിചിതമായ ശബ്ദം ....ആ ശബ്ദം കേട്ടിടത്തേക്ക് ഞാൻ കണ്ണുകൾ പായിച്ചു ..... ആദിയേട്ടൻ ..... ഇത്രയും നാളുകൾക്കിടക് ആദ്യമായ് ആ വായിൽ നിന്നും എന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ....അതും ആമിഎന്ന് ...... ആ കോലം കണ്ട് എനിക്ക് മനസിലായി .....ഡോക്ടർ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ..... ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ....ശരീരമാകെ വിയർത്തൊലിക്കുന്നു .... ആ കണ്ണുകളിൽ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം ഇല്ല ... വെറുപ്പില്ല ......പകരം സ്നേഹം ......സ്നേഹമോ , സഹതാപമോ..... ....ആ മനസ്സിൽ എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ....എനിക്കറിയെണ്ടതില്ല ....എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് കാട്ടിയെ പറ്റു ... അല്ലെങ്കിൽ ആദിയേട്ടന്റെ സ്നേഹത്താൽ ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ടു പോകും ....അങ്ങനെആയാൽ എനിക്ക് ഈ ലോകം വിട്ട് പോകാൻ തോന്നില്ല ....നിങ്ങള്ടെ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ ജീവിക്കാൻ കൊതി തോന്നും ..... ആഗ്രഹമുണ്ട് ആദിഏട്ടാ .....

നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ ജീവിക്കാൻ ....ആ നെഞ്ചിൽ തല ചായ്ച്ചു ഉറങ്ങാൻ.....പക്ഷെ ....അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ ജന്മം എനിക്കില്ല ...... " എനിക്ക് ആമിയോട് തനിച്ചു സംസാരിക്കണം .....നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് നിൽക്കാമോ....." " നിങ്ങൾ ആരും എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല .....എനിക്ക് ആരോടും ഒന്നും സംസാരിക്കാനുമില്ല ...." എവിടെന്നോ കിട്ടിയ ധൈര്യം സംഭരിച്ചു അത്രയും പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്ചു ......തല ചരിച്ചു വച്ച് കണ്ണടച്ചു കിടന്നു ....... എങ്ങും നിശബ്ദത ....ആ നിശബ്ദതയെ കീറിമുറിച് ആദിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉയർന്നു കേൾക്കാമായിരുന്നു അവൾക്ക് ......ആ ഹൃദയം അവൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മിടിക്കുന്നത് പോലെ ......

നെറ്റിയിൽ എന്തോ ചൂട് തട്ടിയത് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ ആണ് അവൾ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയത് ......ആദിഏട്ടന്റെ അധരങ്ങള്‍ തന്റെ നെറ്റിമേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ..... ആദ്യത്തെ സ്നേഹ ചുംബനം ......സംഭരിച്ചു വച്ചിരുന്ന ധൈര്യം എല്ലാം ചോർന്നു പോകുന്ന പോലെ .....ആ ചുംബനത്തിൽ ഞാൻ അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്ന പോലെ .... ദീര്‍ഘനേരത്തെ ചുംബനത്തിനു ശേഷം ആദിയേട്ടൻ എന്നിൽ നിന്ന് അടർന്നു മാറി എന്റെ തലയിൽ പതിയെ തലോടികൊണ്ടിരുന്നു .....ആ കയ്യ് ഞാൻ തട്ടി തെറിപ്പിച്ചു .... ചുറ്റിനും നോക്കി ആരെയും കണ്ടില്ല ....നേരത്തെ തന്നെ ആദിയേട്ടൻ എല്ലാവരെയും പുറത്തേക്ക് ആക്കിയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസിലായത് ............കാത്തിരിക്കൂ.........

