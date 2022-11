പ്രണയമായി..!!💖🍂: ഭാഗം 53

രചന: സന

ചെയറിൽ കെട്ടി ഇട്ടൊരു രൂപത്തിന് മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് ദേവൻ ആ റൂമിലെ വെളിച്ചം തെളിയിച്ചു.. അവശതയോടെയവൻ കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ദേവനെ നോക്കി.. ദേവന്റെ കണ്ണിൽ എരിയുന്ന പക കാണെ അവന്റെ ഉള്ളില് വെള്ളിടി വെട്ടി.. തന്റെ മരണ മണി മുഴങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പായത് പോലെ അവന്റെ മുഖം വിവർണ്ണമായി..!! ദേവൻ കുറച്ചു മുന്നിലായി കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന പൊടിപിടിച്ച ടേബിളിന്റെ അടുത്ത് പോയി അതിന്റെ ഡ്രായർ തുറന്ന് സിറിഞ്ചും എന്തോ ഒരു മരുന്നും എടുത്തും.. തിരിഞ്ഞു അവനെ നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു ദേവൻ സിറിഞ്ചിന്റെ ക്യാപ് തുറന്ന് ടേബിളിലെ പൊടി മുഴുവൻ ആ നീഡിലിൽ പുരട്ടി.. ക്രിസ്റ്റിയുടെ കണ്ണുകൾ അവശതയോടെ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി.. ദേവന്റെ അടുത്ത നീക്കം തന്റെ നേർക്ക് ആണെന്ന് കണ്ടതും അവനൊരു പകപോടെ ശ്വാസം ആഞ്ഞു വലിച്ചു.. ക്രൂരമായ ചിരിയോടെ നീഡിലിൽ കുഞ്ഞ്ബോട്ടിലിൽ ഉള്ള ** ഡ്രഗ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്തവൻ ആ ബോട്ടിൽ താഴെ ഇട്ട് അവന്റെ ബൂട്ട്സ് കൊണ്ട് ചവിട്ടി അരച്ച്.. ക്രിസ്റ്റിയുടെ നേർക്ക് ഓരോ ചുവടും എടുത്ത് വച്ചതും വിലങ്ങിട്ട പോൽ മൂന്നു ദിവസമായി വെള്ളം ഉള്ളിൽ ചെല്ലാതെ വരണ്ടുണങ്ങിയ നാവ് കുഴഞ്ഞു കൊണ്ടവൻ കേണു.. """ഡോ..ണ്ട്..ഡോണ്ട് ഡൂ ദാ..റ്റ്‌.. ദേ..വാ ഡോണ്ട് ഡൂ.. പ്ലീസ്..""

അപേക്ഷയുടെ സ്വരം ഒന്നും ദേവൻ കെട്ടിരുന്നില്ല.. ഉള്ളിൽ പുഞ്ചിരിയോടെയുള്ള അന്നയുടെ മുഖം മാത്രം..!! ദേവൻ മുഖം താഴ്ത്തി ക്രിസ്റ്റിയുടെ കാതോട് അടുപ്പിച്ചു പതിയെ മന്ത്രിച്ചു.. ""I'm going to send you to a world that gives you only pain..!!"" ക്രിസ്റ്റിയുടെ കണ്ണുകളിൽ തെളിഞ്ഞു കണ്ട ഭയം ദേവന്റെ സിരകളിലെ പകയെ കൂട്ടി.. അവന്റെ പൗരുഷത്തിൽ ആ നീഡിൽ കുത്തി ഇറക്കുമ്പോ അവന്റെ നിലവിളി ആ വീട് ആകെ കുടുക്കി.. കുറച്ചു നിമിഷത്തിനകം തന്നെ അവന്റെ ദേഹമാകെ ചീർത് വീർക്കാൻ തുടങ്ങി.. അതിനൊപ്പം അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന തീ പോലുള്ള വേദന ക്രിസ്റ്റിയെ നന്നേ അവശനാക്കിയിരുന്നു.. ദേവൻ ക്രിസ്റ്റിയുടെ കൈപിടിച്ചു ആ നീഡിലിൽ അമർത്തി.. അവന്റെ കയ്കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ ദേഹമാകെ മുറിവാക്കി.. രക്തം വാർന്നു പാതി ബോധത്താൽ നിലത്തു കിടക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ ഒന്ന് നോക്കി ദേവൻ മുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി.. അന്നേരം തന്നെ അവിടെക്ക് കാറിൽ വന്ന സൂര്യനോട് എന്തോ കണ്ണാലെ കട്ടി ദേവൻ ബുള്ളറ്റ്റുമായി പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നു.. 💖___💖 ടീവിയിൽ കാണിക്കുന്ന ന്യൂസ്‌ കാണെ ശങ്കർ ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും പതിയെ മനസ്സിനെ ശാന്തപ്പെടുത്തി അയാൾ കസേരയിൽ അമർന്നിരുന്നു..

""സാർ.. ഒരിക്കൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റിന് തന്നെ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വച്ച അന്ന ജേക്കബ് കൊലക്കേസ് വീണ്ടും റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ..?!"" ന്യൂസിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദേവനെ അയാൾ കാതോർത്തു.. മൈക് പിടിച്ചു ചോദ്യം ഉയർത്തിയവനിലേക്ക് ദേവൻ ഒന്ന് നോക്കി.. ""നിങ്ങളും കണ്ട് കാണുമല്ലോ മിസ്റ്റർ.. ഇന്നലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയ വീഡിയോ.. പ്രതി സ്വമേദ്യ കുറ്റം ഏറ്റ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ തെളിവ് വേണോ..? Then.. കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയാൻ അല്ല ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം.. With in 24 ഹൗർസ് ഈ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനാ.."" ""അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാർ.. പ്രതി ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന സൂചന നിങ്ങൾക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണോ..?"" അതിന് ദേവൻ വെറുതെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു.. ആ ചിരി തന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചതാണോ എന്ന് പോലും ഒരു നിമിഷം ശങ്കറിന് തോന്നി.. എങ്കിലും മനസ്സാനിധ്യം കൈവിടാതെ അയാൾ ധൈര്യത്തോടെ ഇരുന്നു.. ചിലരുടെയെല്ലാം മറവിൽ താൻ ചെയ്തുകൂട്ടിയ നെറികേട് ആരും അറിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പോടെ..!! 💖__💖 സൈറൺ മുഴക്കി വന്ന ഒരു കൂട്ടം പോലീസ് ജീപ്പുകൾ ക്രിസ്റ്റിയുടെ വീടിന് ചുറ്റും വളഞ്ഞു..

ഉള്ളിലേക്ക് കേറി വരുന്ന ദേവനെ പകയോടെ നോക്കി വർഗീസ് കണ്ണുകൾ മുറുക്കി അടച്ചു.. തന്റെ മകന്റെ അവസ്ഥക്ക് കാരണമായവനെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് മനസ്സിലൊരു നൂറാവർത്തി മൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ടയാൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ചു.. ഒന്ന് രണ്ട് പോലീസ് വർഗീസിനെ വളഞ്ഞതും അയാളൊരു ഞെട്ടലോടെ തല ഉയർത്തി.. ""അയ്യോ.. സാറിന് മനസ്സിലായില്ലേ.. കൂട്ട് പ്രതിയല്ലേ സാറിപ്പോ.. മകന് വേണ്ടി ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം ആയി ഇതിങ്ങനെ കയ്യിൽ കിടക്കുമെന്ന്.."" പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടവൻ വർഗീസിന്റെ കയ്യിലും വിലങ്ങു വച്ചിരുന്നു.. അയാളെ പോലീസിന് നേരെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് ദേവൻ സ്റ്റെപ് കേറി മുകളിലേക്ക് നടന്നു.. കൂടെ ദാമോദരനും മറ്റു മൂന്നു പോലീസും.. മുകളിലേക്ക് കേറി ക്രിസ്റ്റിയുടെ മുറി തുറന്നത് ദാമോദരൻ ആയിരുന്നു.. ദേവൻ ചുണ്ടിൽ നിറഞ്ഞ പുച്ഛത്തോടെ മുറിയിൽ നോക്കി.. ബെഡിൽ തളർന്നു കമിഴ്ന്നുകിടക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ കാണെ അവൻ അടുത്ത് നിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റബിൾസിനോട് കണ്ണ് കാണിച്ചു.. ക്രിസ്റ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് വീണിരുന്ന രക്തം ബെഡ്ഷീറ്റിൽ ആകെ കട്ടപ്പിടിച് കിടക്കുന്നുണ്ട്..

കമിഴ്ന്നു കിടന്ന അവനെ നേരെ തിരിച്ചു കിടത്തുമ്പോഴും ബോധം ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ട് അവർ പേടിയോടെ ദേവനെ നോക്കി.. ""സാർ.."" ""കാൾ ദി ആംബുലൻസ്.."" അത്രയും പറഞ്ഞു ദേവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.. ലക്ഷ്യം കണ്ടൊരു യോദ്ധാവിന്റേത് പോലൊരു ചിരിയുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ മുഖത്തു..!! 💖__💖 ""സോറി ടു സെ.. ജീവൻ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളു.. ഇനി ആ ബോഡി കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റി വർഗീസിന് പ്രതേകിച്ചു ഉപയോഗം ഒന്നും ഇല്ല.. Even he lost his speaking ability.."" Dr അഖിലേഷ് പറയുമ്പോ ദേവൻ അലക്ഷ്യമായി ഫോണിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തി.. "" * ഡ്രഗ് സ്വയവേ അയാൾ ബോഡിയിൽ കുത്തിയിറക്കിയതാണ്.. അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആയി അരക്ക് താഴോട്ട് ചലനം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.. കൂടാതെ തുരുമ്പിച്ച നീഡിലും ആയിരുന്നു..!!"" ""Whats your observation about his current condition.??"" ""I think അറസ്റ്റ് ഭയന്നൊരു സൂയിസൈഡ്..!! അതിന് തെളിവായിട്ടാണ് വളരെ നേർത്ത രീതിയിൽ വെയ്ൻ കട്ട്‌ ചെയ്തത്.. അതിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ്‌ ഒരുപാട് ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്.. ബട്ട് സ്വയം ഇത്രയും വേദന ഒരാൾ അയാൾക്ക് തന്നെ നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്.. Thats strange..!!""

അഖിലേഷ് ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ പറയുമ്പോ ദേവന്റെ ചുണ്ടിൽ ക്രൂരമായൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.. പോകുന്നതിന് മുന്നേ ദേവൻ ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി.. ജീവച്ഛവം പോലെ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന അവനെ കാണെ ഉള്ളിലെറിയുന്ന പകക്ക് അല്പം ശമനം ലഭിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അവന്.. ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറത്തെത്തിയവൻ ആരവിന്റെ ഫോണിലോട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു.. അത് കണ്ടതും ആരവ് അവന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ അവന്റെ തന്നെ ചാനലിലെ ബ്രേക്കിങ് ന്യൂസ്‌ ആയി പുറത്ത് വിട്ടു... 💖___💖 ചാരി ഇട്ടിരുന്ന വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് പോലീസ് ഉള്ളിലേക്ക് കേറിയതും ശങ്കർ ഞെട്ടലോടെ ഇരുന്നിടത് നിന്നും ചാടി എഴുനേറ്റു.. ""ഹേ.. എന്താ.. എന്താ ഇത്.."" ദേഷ്യത്തിൽ ശങ്കർ അവർക്ക് നേരെ ചീറുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് പോലീസ് അയാളെ ഇടം വലം നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.. ""നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വറന്റ് ഉണ്ട്.."" ""എന്തിന്..?"" ""ക്രിസ്റ്റി വർഗീസും താനും ആയി നടത്തിയ ഇല്ലീഗൽ ബസ്സിനസിന്റെ ഒക്കെ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ.."" പറഞ്ഞു കൊണ്ട് CI വിലങ്ങു വക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ശങ്കർ അയാളെ തട്ടി ഇട്ട് മുന്നോട്ട് ഓടി.. ഓടി വന്ന് മുന്നിൽ നിന്ന് ശങ്കറിനെ വട്ടം പിടിച്ച ദാമോദരന്റെ വയറിലിടിച്ചു

നെഞ്ചിൽ തള്ളി ശങ്കർ മറികടന്നതും വലം കവിളിൽ ശക്തിയായി ഒരു അടിപതിച്ചതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.. ഞെട്ടി കൊണ്ട് വേദനയാൽ ശങ്കർ മുന്നിലേക്ക് നോക്കെ രൗദ്രഭവത്തോടെ നിക്കുന്ന ദേവനെ കണ്ട് രണ്ടടി പിറകോട്ടു വച് പോയി.. ""പോലീസിന്റെ നേരെ കൈവെക്കുന്നോടാ.."" കോളറിൽ പിടിച്ചുലച് ദേവൻ അലറുമ്പോ അവനിലെ ഭവമാറ്റം ശങ്കറിനെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു.. അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരിയായി ദേവൻ അയാളെ അടിച്ചത് ഓർക്കേ അയാളുടെ ശിരസ്സ് അപമാനത്താൽ താണു പോയി.. ""പിടിച്ചു കേറ്റടോ ഇയാളെ.."" പോലീസുകാർക്ക് നേരെ അയാളെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തവൻ മുഖം തിരിച്ചു നിന്നു.. കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ.. എങ്കിലും അതിനേക്കാളൊക്കെ അയാൾ ചെയ്‌തുകൂട്ടിയ നെറികേട് അവന്റെ മനസ്സിലെ നേരിയ കണത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ദയയെ പോലും കെടുത്തി കളഞ്ഞു.. ശങ്കർ നെഞ്ചിൽ തറച്ച വേദനയോടെ ചുമരിൽ കോരുതിട്ട സീതയുടെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കി.. ശേഷം ദേവനെ നോക്കി.. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും ദേവൻ അയാളെ നോക്കാതെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു.. 💖__💖

""ഈ ശങ്കറും ക്രിസ്റ്റിയും ആയെങ്ങനെയാ ബന്ധം.. വെറും ബിസ്സിനെസ്സ് പാർട്ണർസ് ആയിരുന്നോ അതോ..?"" ശങ്കറിനെ ദേവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും അതിനെതുറന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും വാർത്തയിൽ കണ്ടതും സൂര്യനോട് തീർത്ഥ അവളുടെ സംശയം ചോദിച്ചു.. ആരോഹിയും നക്ഷത്രയും അപ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തിയിരുന്നു.. ""അന്ന് ദേവൻ ക്രിസ്റ്റിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്നു ദിവസത്തെ റിമാൻഡിൽ വിട്ടിരുന്നില്ലേ അന്ന് വർഗീസിനെ(ക്രിസ്റ്റിയുടെ പപ്പയെ) ശങ്കർ കാണാൻ പോയിരുന്നു.."" ""എന്തിന്..?"" """എന്നെ ഏത് വിധേനയെങ്കിലും തകർക്കണം എന്നാ ചിന്തയിൽ ഉഴറിയിരുന്ന ശങ്കറിന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു കിട്ടിയ വഴിയായിരുന്നു ദേവന്റെ ഫോണിലെ തെളിവിന്റെ കാര്യം.. ശങ്കർ ദേവന് എത്രമാത്രം വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണെന്നു ദാമോദരൻ സാറിന് അറിയാമായിരുന്നു.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവനും എനിക്കും ദാമോദരൻ സാറിനും അറിയാമായിരുന്ന ദേവന്റെ ഫോണിന്റെ തെളിവ് ദാമോദരൻ അറിയാതെ ശങ്കറിനോട് പറഞ്ഞത്.. അതയാൾക്കൊരു പിടിവള്ളിയായി.. ക്രിസ്റ്റിയുടെ മറ്റൊരു മൊഴി ശങ്കർ പറഞ്ഞപ്രകാരം പോലീസിലെ തന്നെ ഒരാളുടെ സഹായത്തോടെ എടുത്തു..

ഫോണിന്റെ കാര്യം ശങ്കർ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് വാക്കും കൊടുതാണ് അന്നയാൾ വർഗീസിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും പിരിഞ്ഞത്.. അടുത്ത കോടതി ദിവസം ശങ്കർ ഏർപ്പാടാക്കിയ ഒരു പോലീസ് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ പേരു പറഞ്ഞു ദേവന്റെ ഫോൺ അവിടെ നിന്നും മാറ്റിയത്.. അന്ന് ആ ദിവസത്തെ ബർത്ഡേക്ക് നിന്റെ കയ്യിൽ ആരോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനപൊത്തി തന്നയച്ചില്ലായിരുന്നോ..?""" ചോദ്യം അവസാനിച്ചത് ആരോഹിയിൽ നോക്കിയായിരുന്നു.. ഒന്നാലോചിച്ച ശേഷം ആരോഹി തല അനക്കി.. """അത് ശങ്കറിന്റെ ആൾ കൊടുത്ത് വിട്ട ദേവന്റെ ഫോൺ ആയിരുന്നു.. അത് കണ്ട് ദേവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് അയാളെ കൂടുതൽ ബലവാനാക്കി.. അതിന് ശേഷം അയാളുടെ ഉദ്ദേശം ഒരിക്കലും ദേവൻ എന്നെ വിശ്വാസിക്കരുത് എന്നതായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയാ അയാൾ അന്നാ നാടകത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ അടുത്ത ചുവടും വച്ചത്.. പിന്നെയുള്ള കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ തന്നെ ക്രിസ്റ്റിയും വർഗീസും ശങ്കറും ആയി പല കച്ചവടങ്ങളും ഉറപ്പിച്ചു.. ഡ്രഗ്സ്, ഗേൾസ് തുടങ്ങിയ ഇല്ലീഗൽ ആക്ട് എല്ലാം മൂവരും ചേർന്ന് പടുത്തുയർത്തി.. അപ്പോഴെല്ലാം ദേവൻ ഒന്നും അറിയാതെ ശങ്കർ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പോന്നു.."""

""അപ്പോ ഈ വീഡിയോ..? അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക് കിട്ടിയത്..?"" തീർത്ഥയായിരുന്നു അത് ചോദിച്ചത്.. അല്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം അവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച മതിയല്ലോ..!! """എപ്പോഴെങ്കിലും ശങ്കർ ഒറ്റിയാലോ എന്നാ ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റി തന്നെയാ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത്.. ദേവൻ ക്രിസ്റ്റിയെ അടച്ചിട്ടിരുന്ന ആ സമയം അവന്റെ റൂം തിരഞ്ഞപ്പോ കിട്ടിയതാ അത്..""" ""ഏഹ്... 😳 ക്രിസ്റ്റിയെ ദേവൻ അടച്ചിട്ടെന്ന..?? എപ്പോ..??"" തീർത്ഥ കണ്ണുമിഴിച് ചോദിച്ചതും സൂര്യൻ അബദ്ധം പറ്റിയത് പോലെ പരുങ്ങി.. ""അ..ത്.. ഞാൻ.. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അല്ല.. ക്രിസ്റ്റിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയെന്ന.."" ""ഹ്മ്മ്മ്മ്.. 🤨? "" തീർത്ഥയുടെ പിരികം ചുളിഞ്ഞതും സൂര്യൻ ഇരുന്നിടത് നിന്നും പതിയെ എഴുനേറ്റു.. ""ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത്യാവശ്യം ആയി ഒരു മെയിൽ അയക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.. ഞാൻ ഇപ്പോ വരവേ.."" സൂര്യൻ മുകളിലേക്ക് ഓടി കേറിയതും തീർത്ഥ ചുണ്ടിൽ കൈവച് തിരിഞ്ഞു.. തോട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ദേവനെ കണ്ടതും തീർത്ഥ ഞെട്ടി പിന്നിലേക്ക് മാറി.. അവളെ പിടിച്ചു നേരെ നിർത്തി ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ മുകളിലേക്ക് കേറി പോകുന്ന ദേവനെ കണ്ടതും തീർത്ഥയും അവന്റെ ഒപ്പം പോയി.. ബെഡിൽ തലക്ക് താങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേവന്റെ ചുമലിൽ കൈവച്ചതും ദേവൻ അവളുടെ വയറിലൂടെ കയ്യിട്ടു അവന്റെ മുഖത്തോട് അടുപ്പിച്ചു മുഖം അവിടെയായി ചേർത്തുവച്ചിരുന്നു......തുടരും...

