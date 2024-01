പ്രണയസഖീ: ഭാഗം 16

രചന: Twinkle AS

പെട്ടന്ന് എന്തോ താഴെ വീഴുന്ന ഒച്ച കേട്ട് ഞാനും സാറും പെട്ടന്ന് കെടന്ന കിടപ്പിൽ ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. അവിടെ നിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇഞ്ചി കടിച്ച കൊരങ്ങനെ പോലെ നിന്നു..സാർ ആൾടെ മോന്തയിലേക്ക് നോക്കിട്ട് എന്നെ രൂക്ഷമായി നോക്കുന്നുണ്ട്... * അഭീ.........* അവൻ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും അന്തം വിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്..അപ്പോഴേക്കും സാർ എന്നെ ഉന്തി മാറ്റി എഴുന്നേറ്റു..ഞാനും.. അഭി ആ നിന്ന നിൽപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട്.. ഇവനെന്തേലും കണ്ടു കാണുവോ..?? അയ്യേ നാണക്കേടായി...ചെ... " എ..എന്താ അഭി നിന്റെ ഇവിടെ..? " "........... " ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചെക്കൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കുവാണ്...ആദി സാർ ചോദിച്ചത് ഒന്നും കേക്കുന്നില്ല..പിന്നെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഒന്ന് കുലുക്കിയപ്പോ ആണ് സ്വപ്നത്തിൽ എന്നപോലെ അവൻ ഉണർന്നത്... "എ...ഏഹ്..കൊറച്ചു നേരം മുൻപ് എന്താ ഇവിടെ നടന്നെ..?? " " എ...എന്ത്...ഒന്നുല്ല.." " ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു..ചെ എന്നാലും..പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ചെക്കന്റെ മുന്നി വെച്ച്..അയ്യേ...മോശം മോശം...എന്നാലും ഏട്ടാ...I can't believe this.."

" എന്ത്..നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറയണ്ട.." " വെറുതെയോ. ദേ എന്റെയീ രണ്ടു കണ്ണുകളും കൊണ്ടാ ഞാനാ നഗ്ന സത്യം കണ്ടത്..ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ പറയും..ഏട്ടനെ പൂട്ടാൻ ഒള്ള ടൈം ആയി..." " ഡാ പട്ടി,,,വെറുതെ അപവാദം പറഞ്ഞാൽ ഒണ്ടല്ലോ..നിന്നെ ഞാൻ വലിച്ചു കീറി ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം.." ചിരി വന്ന മുഖത്ത് കൊറച്ചു കലിപ്പ് വരുത്തിയാണ് സാർ അത് പറഞ്ഞത്.. " മിഷ്ടർ ആധവ്..ഡോണ്ട് ടൂ ഡോണ്ട് ടൂ...ഞാൻ ചുമ്മാ പേടിപ്പിച്ചതല്ലേ..എന്നാലും..." " എന്ത് എന്നാലും.." " ഒന്നുല്ലേയ്....അല്ല ചേച്ചി നിങ്ങള് ഒരേ ക്യാബിനിൽ ആയിരുന്നല്ലേ..ഞാൻ ഇപ്പോഴാ അറിയുന്നേ.." " ആഹ്..മതി മതി..മോനിപ്പോ എന്തിനാ വന്നേ....കാര്യം പറയ്..." " ഞാൻ ഈ ഫയൽ തരാൻ വന്നതാ.." ന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ കയ്യിന്ന് താഴെ പോയ ഫയൽ എടുത്തു സാറിന് കൊടുത്തു.... " മ്മ്..എന്നാ വിട്ടോ.." " ആഹ്...സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കട്ടുറുമ്പ് ആവാതെ പൊക്കോളാവേ.." " ഡാ കോപ്പേ,,,,,,,," സാർ അലറിയതും അഭി എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടി..

. അടുത്ത പാര ഇനി എനിക്ക് കിട്ടുന്നു തോന്നിയൊണ്ട് വേഗം സീറ്റിൽ പോയിരുന്നു... __________ " ഡി അനു ഒന്ന് അനങ്ങി നടക്കടി,,വേഗം..." " ആഹ്..ഞാൻ വരുവല്ലെടി.." കൊറേ നാളായല്ലോ എല്ലാരേം കണ്ടിട്ട്..ഈ എന്നെ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോല്ലേ...പറഞ്ഞു നിന്നാൽ എന്റെ ചങ്ക് എന്നെ ഇന്ന് കൊല്ലും... ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ്നു വന്നതാ..പെണ്ണിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം ചെക്കനുമായി സൊള്ളൽ ആണ്... ഇന്ന് അവളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ഈവെനിംഗ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് പെണ്ണിന് ഇത്ര തിടുക്കം.. അങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം പൂർത്തിയാക്കി അവള്ടെ ചെക്കനേയും നോക്കി അവിടെ നിന്നു,,കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങേര് വന്നു..ജസ്റ്റ്‌ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ കാണാം ന്ന് പറഞ്ഞു അവര് പോയി... എനിക്കാണേൽ ആരും കമ്പനി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ബോർ അടിച്ചു മടുത്തു..ഞാൻ കാറും കൊണ്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി..പോകുന്ന വഴി റോഡ്‌ സൈഡിൽ നിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാല് ബ്രേക്ക്ൽ അമർന്നു...

ആരാ...?? രഞ്ജിത്ത് ആയിരുന്നു... പുള്ളി ആരോടോ ഭയങ്കര ഫോൺ വിളിയിൽ ആയിരുന്നു..ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നതും ഫോൺ പോക്കറ്റിൽ ഒക്കെ വെച്ച് പോകാൻ തൊടങ്ങുവായിരുന്നു... " ഹലോ,,,അതേയ് രഞ്ജിത്.." അപ്പോഴാണ് പുള്ളി എന്നെ കാണുന്നത് തന്നെ... " ആഹ്..അനുഗ്രഹ...താൻ എന്താടോ ഇവിടെ.." " സർവം അനുഗ്രഹമയം..എവിടെ വേണേലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം..അല്ല താൻ എന്താ ഇവിടെ.." " അതൊന്നുല്ല..ഫോൺ വിളിക്കാന് വേണ്ടി നിർത്തിയതാടോ..." " ഏതായാലും കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് അന്ന് എന്നെ ഹെൽപ് ചെയ്തതിനു എന്റെ വകയായി ഒരു കോഫി കുടിച്ചാലോ.." " ഓഹ്..Sure.." അടുത്ത് കണ്ട കോഫി ഷോപ്പിൽ ഞങ്ങള് കേറി.. " അല്ല രഞ്ജിത്ത്,,,താൻ എന്ത ചെയ്യുന്നേ.." " കോഫീ കുടിക്കുവാ.." കോഫീ ഊതിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു... "

അയ്യോടാ..അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ..എന്റെ പൊന്ന് മാഷേ,,ഞാൻ ചോദിച്ചത് ജോലി ചെയ്യുവാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോന്ന്.." " വെറുതെ ഇരുന്നാൽ കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോകില്ലല്ലോ..ജോലി ആണ്.." " പിന്നെ,,,ഇയാള് മാരീഡ് ആണോ.." "ഏഹ്,,,ഇതിനെന്താ താൻ ചോദിക്കുന്നെ..തനിക് എന്നെ വളച്ചു എന്റെ കെട്ടിയോൾ ആയി കൂടെ കൂടാൻ വല്ല പൂതിയും ഉണ്ടോ..ഹിഹി.." " എന്നെ അങ്ങ് കൊല്ല്,,,അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ വല്ല തീവണ്ടിക്കും തല വെക്കുന്നതാ..അല്ല പിന്നെ..😂 അല്ലേലും ഞാൻ ആൾറെഡി സെറ്റ് ആണല്ലോ.." "ആഹാ..അത് കൊള്ളാലോ..ആരാ ആള്.." " പറഞ്ഞിട്ടെന്താ..വൺ സൈഡ് ലവ് ആണ്..ആൾക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോ കലിപ്പ് ആ..പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യാനാ.." "അത് പൊളിച്..." അങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ നല്ല കട്ട കമ്പിനി ആയി..രഞ്ജിത്തിനെ എല്ലാരും ജിത്തുവേട്ടാന്നാ വിളിക്കുന്നെ...അതോണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനും..😉 സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജിത്തുവേട്ടനോട് സംസാരിച്ചു സമയം പോയത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല...അത്രയ്ക്കു കമ്പനി ആണ് ആള്...

പക്ഷേ കണ്ടാൽ പറയൂല.. കൊറേ നേരം സംസരിച് ജിത്തുവേട്ടൻ തന്നെ ടൈം പോയി ന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി..ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരാ...അതന്നെ...പോസ്റ്റ്.. നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു..ചെന്നപ്പോ പപ്പാ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ... " പപ്പാ...." ന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓടി ചെന്ന് കെട്ടിപിടിച്ചു..പുള്ളിക്കാരൻ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച ആയിട്ട് മലേഷ്യയിൽ ആയിരുന്നു..അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നും അറിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല... അന്ന് കലിപ്പനെ കണ്ട നാൾ മുതൽ ഇന്ന് ജിത്തുവേട്ടനെ കണ്ടത് വരെ കുത്തും കോമയും വിടാതെ ഒറ്റ ഇരുപ്പിന് പറഞ്ഞു തീർത്തു... " എന്റെ ദൈവമേ,,,എടി പെണ്ണെ..എന്നെ ഒന്ന് നുള്ളി ക്കെ..എന്നാലും എന്തൊരു അതിശയം ആണ് ഇത്...ഞങ്ങടെ ചുണകുട്ടിക്ക് ഒരാളോട് ഇഷ്ടാവോ..അപ്പൊ ആള് ചില്ലറക്കാരൻ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ...നീ എന്നെ അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ മോളെ.." "ദേ പപ്പാ,,എന്നെ വല്ലാണ്ട് കളിയാക്കണ്ടട്ടോ..മനുഷ്യൻ ആവുമ്പോ ഇഷ്ടം ഒക്കെ തോന്നും...സ്വാഭാവികം..ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട...അങ്ങേർക്ക് എന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്ക്..."

ന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പാപ്പയ്ക് ഒരുമ്മയും കൊടുത്തു മുറിയിലേക്ക് ഓടി..ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം ന്ന് പപ്പാ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേക്കാമായിരുന്നു.. __________ [ അഭി ] -[ ശ്രീബാല] " ഡാ അഭി,,,ഇന്നും നീ ഇവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ആണോ..?? " ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വന്നപ്പോഴും അഭി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്.. " നീ എന്തിനാ അഭി അവള്ടെ പിറകെ നടക്കുന്നെ..." "എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി,,പിറകെ നടക്കുന്നത് ഒന്നുവല്ല..ഞാൻ അവളോട്‌ ഒരു സോറി പറയാൻ വേണ്ടി നിക്കുന്നത് ആ.." "സോറിയോ...?? എന്തിന്...?? " "എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി,,,ഞാൻ എന്റെ ചങ്കിനോട്‌ അവളെ ഇഷ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു..ആ പൊട്ടൻ ഞാൻ തന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് ഒരു ലവ് ലെറ്റർ കൊടുത്തു...അവൻ എന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നേന്ന് അറിയോ...' കൃഷ്ണ,,,,എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ അംഗസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ്...എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മരുമോൾ ആയി ചേച്ചിക്കും ചേട്ടനും അനിയത്തി ആയി വരണമെന്ന് അല്ല ഞാൻ കെട്ടിയ പെണ്ണായിട്ട് വരില്ലേ...വിളിച്ചു ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഒന്നും പോണില്ല...കല്യാണപ്രായം ആവുമ്പോ വന്ന് എല്ലാരുടേം അനുവാദത്തോടെ കെട്ടിക്കൊണ്ട്‌ പൊക്കോളാം... I love you...❤❤❤...."

ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ അവൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ചിരിയാ വന്നേ..ഏതായാലും ഫ്രണ്ട് കിടിലൻ.. " ദേ അവള് വരുന്നുണ്ട് ഡാ..." " ചേച്ചി പക്ഷേ എനിക്കൊരു പേടി..ഒന്നാമതെ അവളെ കാണുമ്പോ എനിക്കാണേൽ കയ്യും കാലും വിറയ്ക്കാൻ തൊടങ്ങും.." " ആഹാ..ബെസ്റ്റ്...." അവൻ പോകാതെ മടിച്ചു നിന്നപ്പോ അവള് വേഗം ഞങ്ങടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടു ഞാനും അഭിയും പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി... അവള് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ബാഗിൽ നിന്ന് ആ ലെറ്റർ എടുത്തിട്ടു അവന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു..എന്നിട്ട് അവനെ രൂക്ഷമായി നോക്കിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്നു...

അവൻ ആ ലെറ്റർ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അതിൽ ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്മൈലി അവള് വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നു..അതിനടിയിൽ ' കൂടെ കൂട്ടുമെങ്കിൽ കെട്ടിക്കോണ്ട് പൊക്കോ..' ന്നും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു...അത് കണ്ടു അവൻ ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് അവളെ തല പൊക്കി നോക്കി.. അവൾ ചിരിച്ചോണ്ട് നടന്നു പോകുന്നു..ചെക്കൻ അത് കണ്ടപ്പോ നിലത്ത് ഒന്നും അല്ലായിരുന്ന്...ഭയങ്കര സന്തോഷം..ചാട്ടവും മറിച്ചിലും എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടി... അങ്ങനെ അവരുടെ കാര്യവും ഏകദേശം എല്ലാം സെറ്റ് ആയി...' ചങ്കിനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ന്ന് ' പറഞ്ഞു ചെക്കൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം ഓടി പോയി.. എന്റെ ബസ് ആണേൽ വരുന്നുമില്ല..ഇനി ഇന്ന് അത് ഇല്ലേ ആവോ...ഞാൻ ബസ് നോക്കി നിക്കുന്ന സമയത്തു പെട്ടന്ന് ആരോ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു... ഇതാരാന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ദേ നിൽക്കുന്നു ഇളിച്ചോണ്ട്........കാത്തിരിക്കൂ.........

