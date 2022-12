💞പ്രണയിനി 💞: ഭാഗം 22

രചന: SHREELEKSHMY SAKSHA

'മാഷേ സോറി.. അറിയാതെ വിളിച്ചതാ.. കുട്ടികൾ ആരോ ആണെന്ന് കരുതി..' 'കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാ മറുപടികൊടുക്കുന്നത്...' 'അല്ല.. മാഷേ അതിപ്പോ....' 'ഏതിപ്പോ....?' ഓ കോപ്പ് ഇങ്ങേര് വിടാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഇല്ലല്ലോ... ദൈവമേ പെട്ടന്ന് സ്റ്റാഫ്‌ റൂമിൽ നിന്ന് ആരേലും വിളിക്കണേ.... ഒ ആവശ്യത്തിന് ആരും വിളിക്കില്ല അല്ലാത്തപ്പോ വെറുതെ പോയാലും വിളിച്ചു ചീത്ത പറയുന്ന സാദനങ്ങൾ ആണ്. ശ്രദ്ധ തല ചൊറിഞ്ഞു താഴോട്ട് നോക്കി നിന്നു. 'നേരെ നോക്കി...' 'മാഷേ സോറി ഇനി മേലാൽ വിളികൂല... ഞാൻ നല്ല കുട്ടി ആയിക്കോളാം..' അവളുടെ നിഷ്കു രീതിയിലുള്ള പറച്ചിൽ കേട്ടതും അഭിക്ക് ചിരി വന്നു പക്ഷെ അവൻ അത് പുറത്ത് കാണിച്ചില്ല.. അല്ല എന്തിയെ നിന്റെ വാല്... വാലോ... ശ്രദ്ധ അറിയാതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി... ഓ വിൽക്കിയെ ആണല്ലേ... ഇഹ്ഹ്.. അവൾ ഇളിച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ മുങ്ങി.. ശ്രദ്ധ പതിയെ പറഞ്ഞു. മ്മ് അത് ഞാൻ കണ്ടു... ഇഹ്ഹ്... ശ്രദ്ധ വീണ്ടും ചിരിച്ചു കൊടുത്തു...

മാഷേ പൊക്കോട്ടെ.... ശ്രദ്ധ വിനയത്തോടെ ചോദിച്ചു... മ്മ് പൊക്കോ.... ശ്രദ്ധ ജീവൻ കിട്ടിയ പോലെ തിരികെ നടന്നു.. ആഹ് ഒന്ന് നിന്നെ... അഭി വീണ്ടും വിളിച്ചു. ഓ ഇനി എന്തിനാണോ ആവോ എന്താ മാഷേ... തന്റെ ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല സുഖമായി ഇരിക്കുന്നു... ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിൽ ആണോ.. കൈ വയ്യാത്തതല്ലേ ആരാ നോക്കാൻ.. അത്.. പിന്നെ... വേറെ വേറെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്... അവർക്കൊന്നും ജോലിക്ക് പോകണ്ടേ... അത്.. ഇപ്പൊ.. കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലാ.. തന്നെ ചെയ്യാം പറ്റും. ഓ.... റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ.. ആ.. മ്മ് പൊക്കോ... അഭി നേരെ നടന്ന് പോയി. വെള്ളപ്പാറ്റ പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ.. എന്താവും.... ശ്രദ്ധ വിരലും കടിച്ചു മേലോട്ട് നോക്കി... 'എന്താണ് മോളെ.. എല്ലാം കിട്ടി ബോധിച്ചോ.....'പിന്നിൽ വിക്കിയുടെ ശബ്ദം. ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. മുൻപിൽ ഇളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നു വിക്കി. ഡാ കോപ്പേ ഒരുമാതിരി മറ്റെടത്തെ പരിപാടി കാണിക്കരുത്.. ശ്രദ്ധ അവനു നേരെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. കൂൾ ബേബി കൂൾ....ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലാലോ നട്ടുച്ചക്ക് അങ്ങേരുടെ അമ്മൂമ്മക്ക് വിളിക്കാൻ.. തന്നെത്താൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ്.. അപ്പൊ നി തന്നെ കൊള്ളണം..

നിന്നെയും എന്നെയും കൂടെയ അങ്ങേര് വിക്രമാദിത്യനും വേതാളവും എന്ന് വിളിച്ചത്.. ആ.. വിക്രമദിത്യൻ ഞാൻ ആവും വേതാളം ആണ് നി... ഓ... നി അത് വിട് അങ്ങേരെന്താ പറഞ്ഞെ... ഞാനും ഇവിടെ നിന്നിരുന്നേൽ സ്പോട്ടിൽ അങ്ങേര് അവളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേനെ.. ഇപ്പൊ വേദയേച്ചിയെ പൂട്ടാൻ നിന്റെ കൈയിൽ ആയുധം ഇല്ലേ.. പിന്നെ എന്താ.. അതൊന്നും ഞാൻ അപ്പൊ ഓർത്തില്ല.. എന്നാലും നി ഒറ്റക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോയത് മോശായി... ശ്രദ്ധ ചിണുങ്ങും പോലെ കാണിച്ചു.. അവൻ അവളുടെ തോളത് കൂടെ കൈയിട്ട് നടന്നു.. അച്ചോടാ... പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ നിന്റെ നൻബൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്.. നിനക്കറിയില്ലേ അവസരത്തിനൊത്ത് പണി തരുന്നവൻ നൻബൻ.... നല്ലതാടാ പട്ടി... എനിക്കും അവസരം വരും... ശ്രദ്ധ അവന്റെ കൈ തട്ടി മുൻപോട്ട് നടന്നു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി. അടുത്ത അവർ അഭിയുടെ ക്ലാസ്സ്‌ ആയിരുന്നു. ശ്രദ്ധക്ക് തോട്ട് പിന്നിലെ ബെഞ്ചിൽ ആണ് വിക്കി ഇരിക്കുന്നത്.. ഇക്കണോമിക്സ്.....

പിള്ളേരുടെയെല്ലാം ചെവിയിലൂടെ ആവി പറന്നു. വിക്കി ഇന്റർവ്വലിന് വാങ്ങിയ പോപിൻസ് പൊട്ടിച്ചു ഡെസ്കിനു അടിയിലൂടെ ശ്രദ്ധക്ക് നീട്ടി. എനിക്ക് ഓറഞ്ചു വേണ്ടാ... ചുവപ്പ് മതി..ശ്രദ്ധ പതിയെ പറഞ്ഞു. ആ ചുവപ്പ് ശ്യാം തിന്ന്.. തെണ്ടി.. എന്നാ വയലറ്റ് താ... അത് ഞാൻ തിന്ന്.. തെണ്ടി......... ശ്രദ്ധ പോപിൻസ് നീട്ടിയ അവന്റെ കൈയിലെ ചൂണ്ടു വിരൽ പിടിച്ചു തിരിച്ചു. വ്രആാാ............ വിക്കി അലറി.. മിണ്ടാതിരിയട പട്ടീ...... ശ്രദ്ധ തല ചരിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും വിക്കിയുടെ അലർച്ച കേട്ട് ക്ലാസ്സ്‌ മൊത്തം അവരെ നോക്കി അഭിയും. വിക്രം, ശ്രദ്ധ... എന്താ അവിടെ... അവർ രണ്ടും ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഒന്നുമില്ല സാർ... രണ്ടും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞു. പിന്നെയെന്തിനാ വിക്കി കരഞ്ഞത്.. അത് അവനെ ഈച്ച കുത്തി..ശ്രദ്ധ പറഞ്ഞു. ക്ലാസ്സ്‌ ഫുൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി സൈലെൻസ്... അഭി ഒച്ചവെച്ചപ്പോൾ എല്ലാരും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും എവിടെയും പക്കിയും ഈച്ചയും പൂച്ചയും ഒക്കെ ആണല്ലോ...

അഭി അല്പം ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞതും ശ്യാം അവിടെ ഇരുന്ന ചിരിച്ചു. ചിരിയുടെ ശബ്ദം ക്ലാസ്സ്‌ ഫുൾ ആയപ്പോ അഭി അവനെയും വിളിച്ചു. ശ്യാം.... അവനും എഴുന്നേറ്റു.. നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ അവിടെ ഇരുന്ന എന്ത് കാണിക്കുവാ... ക്ലാസ്സിലും ശ്രദ്ധിക്കില്ല.. അത് പിന്നെ മാഷേ... വിക്കിയും ശ്യാംമും കൂടെ അവിടിരുന്നു സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സംസാരം കാരണം ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞപ്പോ ദിവ്യ അവനോട്‌ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഫറ അവിടെ ഇരുന്ന പോപിൻസ് എല്ലാർക്കും തന്നു. അപ്പൊ ചുവപ്പ് കളർ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിക്കി എന്നെ അടിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവനെ തിരിച് അടിച്ചപ്പോ അവൻ കരഞ്ഞതാണ്.. കാര്യമൊന്നും മനസിലായില്ലെങ്കിലും അഭിയുടെ കിളികൾ ജില്ല വിട്ടു.. ഈ സംഭവത്തിൽ മനസ വാച കർണാടക ഒരു പങ്കും ഇല്ലാത്ത ശ്യാംമും ദിവ്യയും ഫറയും അവളുടെ സംസാരം കേട്ട് വായും പൊളിച്ചു നിന്നു. വിക്രം, ശ്രദ്ധ, ശ്യാം, ഫറ, ദിവ്യ... All of you get out from my class... മാഷേ ഞങ്ങൾ ഒന്നും..... ദിവ്യ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അഭി കൈ കാണിച്ചു No more explanation.. Out..... Get out.. അഭി അലറി.. ശ്രദ്ധ ചിരിയോടെ മുൻപിൽ ഞെളിഞ്ഞു ക്ലാസിനു വെളിയിലേക്ക് നടന്നു.

പിന്നാലെ ബാക്കി ഉള്ളവരും . ആഹാ... എല്ലാത്തിനെയും വെളിയിൽ ചാടിച്ചപ്പോ എന്താ സുഖം. ശ്രദ്ധ രണ്ടും കൈയും ചൂട് വീശും പോലെ കാണിച്ചു. എടി എന്ത് തെണ്ടിത്തരം ആണ് ഈ കാണിച്ചേ.. ശ്യാം വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ ചോദിച്ചു. അത് പിന്നെ എന്തായാലും അങ്ങേര് ഞങ്ങളെ out അടിക്കും അപ്പൊ കൂട്ടിനു നിങ്ങളെ കൂടെ വിളിച്ചതാ... എന്നാലും ഇത് വേണ്ടാരുന്നു ദിവ്യ ചിണുങ്ങും പോലെ പറഞ്ഞു.. അച്ചോടാ... ബാ എല്ലാത്തിനും ഐസ് ക്രീം വാങ്ങി തരാം വാ.. ശ്രദ്ധ വിളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും മുഖത്ത് ചിരി വന്നു എല്ലാനും ക്യാന്റീനിലേക്ക് നടന്നു. 💞💞💞 ഡീ.. മൈന.. ലെച്ചു തിരിഞ്ഞ് അവനെ ചിറഞ്ഞു നോക്കി.. ഓഹ് പോട്ടേ.. എന്റെ ലെചൂട്ടി... നി ഇന്ന് വരുന്നോ.. ഇല്ലാ മോനെ അജുക്കുട്ടാ.... അതെന്ന... അവൻ മുഖം വീർപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു. ഇപ്പൊ എപ്പോ വിളിച്ചാലും നി വരില്ല.. ഇപ്പോഴാണേൽ നമ്മുടെ കാര്യം രണ്ട് വീട്ടിലും അറിയാം പിന്നെന്താ... ആ രണ്ട് വീട്ടിലും അറിയാവുന്നത് തന്നേയ പ്രശ്നം. എന്ത് പ്രശനം... കോളേജ് വിട്ടാൽ എങ്ങും കറങ്ങി നിൽക്കാതെ വീട്ടിൽ എത്തനാണ് ഏട്ടന്റെ ഓർഡർ...ലൈസൻസ് കിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞു കറങ്ങി നടക്കേണ്ട പോലും..

ഓ അങ്ങനെയോ... ആ അങ്ങനെ.. കറങ്ങി നടന്നാൽ രണ്ടിനെയും രണ്ട് കോളേജ് ആക്കും പോലും ഉവ്വോ... അജു ചിരിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു. അതേലോ... എന്നാ നിന്റെ ഹിറ്റ്ലർ ചേട്ടായിനെ വിളിച്ചു സമ്മതം വാങ്ങിയാൽ വരാമോ... ലെച്ചു അവനെ നോക്കി.. ചിരിയോടെ കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുന്നു. ഒന്ന് പോയെ.. ഏട്ടനോട് ചോദിക്കാൻ പോലും.. എന്താ.. ഞാൻ ചോദിക്കാം.. അന്ന് വന്നപ്പോ നമ്പർ തന്നിരുന്നു ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം.. അവൻ ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ ലെച്ചു ഓടി പോയി ഫോണിൽ പിടിച്ചു.. എന്താ... വേണ്ടാ.. എന്തെ.. ഏട്ടൻ എന്ത് കരുതും.. ഒന്നും കരുതില്ല നീ വിട്ടെ... എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ ഫോൺ എടുത്ത് കുറച്ചു മാറി നിന്നു. ലെച്ചു അവിടെ ടെൻഷനോടെ നഖവും കടിച്ചു നിന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അജു ഫോൺ കൊണ്ടുവന്നു ലെച്ചുവിന് കൊടുത്തു. എന്താ.. എന്നൊക്കെ കൈകൊണ്ട് ചോദിച്ചേലുംഅവൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.. ഹലോ.. ആ.. പോകുന്നെ ഓക്കെ കൊള്ളാം സന്ധ്യക്ക്‌ മുന്നോ വീട്ടിൽ എത്തിക്കോണം.. അപ്പുറത് നിന്ന് ഏട്ടന്റെ ശബ്ദം. ആ ഏട്ടാ.... പിന്നെ ഇത് സ്ഥിരം പരിപാടി ആക്കണ്ട.. ഇല്ലാ.. മ്മ്.. അവൻ ഫോൺ വെച്ചു. ഇപ്പൊ സമാദാനം ആയല്ലോ.. ഇനി വരാലോ അജു ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു. മ്മ് അവൾ തലയാട്ടി........തുടരും………..........

