QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 105

രചന: Devil Quinn

"Aww really.. I get more addicted to you every day..I luv you.." വശീകരണ നോട്ടത്തോടെ ഞാനിത് പറഞ്ഞോണ്ട് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ പതിയെ ചുംബിച്ചതും അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് ഇരു കണ്ണുകളും അടച്ചു നിന്നപ്പോഴാ പെട്ടന്നവൾ അടച്ചു വെച്ച ഇരു കണ്ണുകളും വലിച്ചു തുറന്നത് "ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ..?!" എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കിയിട്ട് അവളിത്‌ ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നു രണ്ടു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ അവളുടെ അരയിലൂടെ കൈകൾ ചുറ്റിയിട്ട് എന്നോട് ചേർത്തു നിർത്തിയതും ഓൻ ദി സ്പോട്ടിൽ അവളെന്റെ ചെസ്റ്റിനോട് ഒട്ടി നിന്നു "It's couples special day.. valentine's day..❤" വശ്യമായ നോട്ടത്തോടെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു അവളുടെ മൂക്കിനു തുമ്പിൽ കിസ്സ് ചെയ്തു ഒന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്തതും അവൾ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറന്നു കൊണ്ട് എന്റെ തോളിലൂടെ ഇരു കൈകളുമിട്ട് പിൻ കഴുത്തിൽ ലോക്ക് ചെയ്തു എന്നോട് മുട്ടി നിന്നു "നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വാലെന്റെൻസ് ഡേ ആയത് കൊണ്ടു തന്നെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഇല്ലേ..?!" "Gift..?"

അവൾ ചോദിച്ചതിന് ചോദ്യ ചിഹ്നമായി ഞാനൊന്ന് പുരികം ചുളുക്കി ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ നിർത്താതെ തലയാട്ടി കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിലേക്കും ചുണ്ടിലേക്കും മാറി മാറി നോട്ടം തെറ്റിക്കുന്നത് കണ്ട് ശരവേഗം എന്റെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി തത്തി കളിച്ചു അവളുടെ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവളെന്താണ് എന്നിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്നത് മനസ്സിലായെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലാ രാമായണ എന്ന മട്ടിൽ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരിയെ തന്ത്രപൂർവം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു കൊണ്ട് വീണ്ടും സംശയാസ്പദം അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു "What you want..?!" എന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോഴാ പെണ്ണ് എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ചുണ്ടിൽ നിന്നും നോട്ടം തെറ്റിച്ചത് തന്നെ..എന്നിട്ടവൾ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നിർവികാരമായി നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചു "നീ എന്നിൽ നിന്നും എപ്പോഴും കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനമില്ലേ..?" "സാധനം..?!" അവളുടെ പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് കടിച്ചു പിടിച്ചു ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ നാവു കടിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി "ആ സാധനമല്ല,, വേറെ സാധനം..നിന്റെ ഫേവറൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള..." എന്റെ ലിപ്പിലേക്ക് നോക്കിയാണ് അവളിത് പറയുന്നതെങ്കിലും ഞാനത് കാണാത്ത ഭാവം നടിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ കാണാനും വേണ്ടി

അതെന്തു സാധനമാണെന്നു ചിന്തിച്ചു നിന്നു.. എന്റെ അധോലോക ചിന്ത കണ്ടിട്ട് ഇവിടെയൊരുത്തിക്ക് കാലിനടിയിൽ നിന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവളെന്റെ ഇരു തോളിൽ നിന്നും കയ്യെടുത്ത് എന്നെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കാതെ അവളെ ഇടകണ്ണിട്ട് ആലോചിച്ചു നിക്കുമ്പോഴാ പെട്ടന്നെന്റെ നെഞ്ചിലൊരു കിക്ക് കിട്ടിയത്.. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കിക്ക് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു കിക്ക് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചിരുന്നു.. കാരണം അവൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ എന്റെ നെഞ്ചത്തോട് ആണല്ലോ വരാർ.. അതും ഒടുക്കത്തെ കുത്തും കൊണ്ട്.. ഇങ്ങനെ പോയാൽ മിക്കവാറും ഹാർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഐറ പെണ്ണ് കലങ്ങി പോവും "ഡാ ഉമ്മച്ചാ.. ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നീ അഭിനയിക്കുവല്ലേ.. മ്യൂസിക് ഫീൽഡിൽ മാത്രമല്ല ആക്ടിങ് ഫീൽഡിലും നിനക്ക് നല്ല ഭാവിയുണ്ട്..അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ആലോചന കണ്ടാൽ തോന്നും അവൻക്കൊന്നും അറിയില്ലായെന്ന്..." എന്നും പറഞ്ഞിട്ടവൾ വീണ്ടും എന്റെ നെഞ്ചിനിട്ട് കുത്താൻ നിന്നെങ്കിലും അതിനൊരു ഇടം കൊടുക്കാതെ മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ച എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കുത്താൻ വരുന്ന അവളുടെ വലതു കൈയുടെ കൈ തണ്ടയിൽ പിടി മുറുക്കിയിട്ട് അത് പിറകിലേക്കായി പിടിച്ചു

അവളോട് ചേർന്നു നിന്ന് അവളുടെ അധരങ്ങളെ മുഴുവനായും സ്വന്തമാക്കി എന്റെ അടുത്തു നിന്ന് പെട്ടന്നുണ്ടായ തിരിച്ചടി ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളൊന്ന് ഷോക്കായി കൊണ്ട് അവളുടെ കൈ എന്റെ അരയിൽ മുറുക്കിയതും ഒരു തരി പോലും അവളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിക്കാതെ എന്റെ അരയിൽ പിടിച്ച അവളുടെ കൈക്കു മുകളിൽ എന്റെ കൈ വെച്ചു മുറുക്കിയിട്ട് മറുകൈ അവളുടെ ടോപ്പിനുള്ളിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടത്തി അവളുടെ ആലില വയറിൽ പതിയെ തഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു അതേ സമയം ഓരോ തവണയും അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ വായിലേക്കാക്കി വിഴുങ്ങുമ്പോഴും അവളിൽ ഞാൻ അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് മതിവരുവോളം അവളുടെ ചുണ്ടുകളിലെ തേൻ നുകർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു..അതിനാൽ നിമിഷ സൂചികൾ ശരവേഗം പായുമ്പോഴും അവളിൽ കൂടുതൽ മത്തു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ആവേശത്തോടെ പടർന്നു പിടിച്ചു പോകെ ഞാൻ ഓരോ ചുവട് പിറകിലേക്ക് പോയി ഒടുവിൽ എന്റെ പുറം ഭാഗം വാഡ്രോബിൽ ചെന്നു മുട്ടിയതും അതിൽ മുട്ടിയ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അവളൊരു ഞെട്ടലോടെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും വിട്ടു മാറാതെ തന്നെ എന്നെ നോക്കിയപ്പോ അതിനു മറുപടിയായി അവളുടെ കണ്ണിലേക്ക് വശ്യതയോടെ നോക്കിയിട്ട് അവളിൽ നിന്ന് ഒരു തരി വിടാതെ തന്നെ അവളുടെ അരയിൽ പിടിച്ചു ഞാനവളെ തിരിച്ചു നിർത്തി

ഇപ്പൊ അവളാണ് വാഡ്രോബിൽ മുട്ടി നിൽക്കുന്നത്.. അതിനാൽ അവളിലേക്ക് മുട്ടി നിന്നിട്ട് അവളുടെ ഇരു ചുണ്ടിനെയും ആവേശത്തോടെ ഒപ്പം വിഴുങ്ങി കൊണ്ടിരുന്നു 🌸💜🌸 എന്നിൽ കൂടുതൽ അവൻ ആവേശത്തോടെ പടർന്നു കയറിയപ്പോ ഇരുവരും ശ്വാസം എടുക്കാൻ പോലും മറന്നു കൊണ്ട് ദീർഘ ചുംബനത്തിൽ ആണ്ടു പോയി... അവൻ ഓരോ തവണയും വാശിയോടെ എന്റെ ചുണ്ടുകളെ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറുകലോടെ അവന്റെ ഷർട്ടിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നു അന്നേരം അവന്റെ കൈകൾ എന്റെ ടോപ്പിനുള്ളിലൂടെ ദിശ അറിയാതെ സഞ്ചരിച്ചു പോകെ പെട്ടന്നവന്റെ കൈ എന്റെ നാവലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ട് എന്റെ വയർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ആളലങ് പോയതും അവന്റെ ഷർട്ടിൽ പിടി മുറുക്കിയ കൈകൾ വേർപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് അവന്റെ കൈകളിൽ പിടി മുറുക്കി നിന്നു എന്റെയാ പ്രതികരണം കൊണ്ട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ചുണ്ടുകൾ വേർപിരിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനവന്റെ കയ്യിൽ പിടി മുറുക്കിയപ്പോ തന്നെ അവനെന്റെ നാവലിലൊന്ന് തഴുകി കൊണ്ട് ചുണ്ടുകളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു നീണ്ടു നിക്കുന്ന ചുംബനത്തിൽ രണ്ടുപേർക്കും വിട്ടു മാറാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇരുവർക്കുമിടയിൽ ശ്വാസം തിങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചുംബനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ആൾ തന്നെ ഉമിനീരാൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന അധരത്തിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് വിട്ടു നിന്നതും

ഇതുവരെ പിടിച്ചു വെച്ച എല്ലാ ശ്വാസവും പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് രണ്ടു പേരും നെറ്റിയോട് നെറ്റി അടിപ്പിച്ചു വെച്ചു കിതപ്പ് മാറുവോളം നിന്നു കിതച്ചു നിക്കുമ്പോഴും രണ്ടു പേരെ ചുണ്ടുകളും വീണ്ടും ചുംബനത്തിൽ അലിയാൻ കൊതിച്ചതും അതിന് മറുത്തൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നിക്കാതെ ഉമ്മച്ചനെന്നെ അരയിൽ പിടിച്ചു ഉയർത്തി കൊണ്ട് സൈഡിലുള്ള ടേബിളിൽ കയറ്റി ഇരുത്തിയിട്ട് എന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ആഴത്തിലും അതിലുപരി ആവേശത്തോടെയും ദീർഘമായി ചുംബിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും ഞാനവന്റെ കഴുത്തിൽ ചേർത്തു പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ അധരത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു 🌸💜🌸 "Do you have anything to say to me..?" കാൽ മിനിറ്റോളം നീണ്ടു നിന്ന ചുംബനത്തിന്റെ കിതപ്പും മറ്റുമൊക്കെ മാറിയതിനു ശേഷം ഞാനവളുടെ വയറിൽ പിടിച്ചു നുള്ളി കൊണ്ട് കള്ള ചിരിയോടെ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ അതിനൊന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ നേർക്ക് രണ്ടു കൈകളും നീട്ടി പിടിച്ചു അതെന്തിനാണെന്നു ആദ്യം മനസ്സിലായില്ലേലും പിന്നെ 'എന്നെയിവിടുന്ന് ഇറക്ക് ഇശുച്ചാ' എന്ന മട്ടോടെ അവളന്നെ നോക്കിയപ്പോ ഞാനതിനു മറുപടി എന്നോണം ഒന്നിളിച്ചു കൊടുത്ത് അവളെ ടേബിളിലേക്ക് കയറ്റി ഇരുത്തിയ പോലെ തന്നെ അരയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഇറക്കിയതും അവൾ ഇരുകയ്യും എന്റെ തോളത്തു വെച്ചു ഒഴുകി ഇറങ്ങി കൊണ്ട് നേരെ നിന്നു "I love you..." ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് അവളെന്താണ് മറുപടി പറയുക എന്നു ചിന്തിച്ചു നിക്കുമ്പോഴാ അവളിത് പറഞ്ഞത്...

ഇത് പറയാനാണോ അവളീ കണ്ട പട്ടി ഷോ കളിച്ചതെന്ന് ഞാനൊരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു പോയി.. അതു കാരണം ഞാനവളെ ഒരു വല്ലാത്ത മട്ടോടെ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം അവൾക്ക് പിടി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അവളൊന്നു അവിഞ്ഞിളിച്ചു എന്റെ ചുണ്ടിലൊന്ന് കിസ്സ് ചെയ്ത് നെഞ്ചിലായി തല വെച്ചു കിടന്നു ആ ഒരു നീക്കം എനിക്ക് നല്ലോം പുടിച്ചത് കൊണ്ട് അവളുടെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് മുറുക്കി ചേർത്തു പിടിച്ചിട്ട് അവളുടെ മുടിയിൽ പതിയെ ചുണ്ടു ചേർത്തു വെച്ചു "I love u too..." "അല്ല ഇശുച്ചാ..ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ച ഗിഫ്റ്റ് നീ എനിക്ക് വാരി കോരി തന്നില്ലേ.. ഇനി ഞാനെന്താ നിനക്ക് തരേണ്ടത്...?" ആദ്യം ഒരു നാണം കലർന്ന പുഞ്ചിരിയോടെയും പിന്നീട് രണ്ടു പുരികവും പൊക്കി കളിച്ചോണ്ട് ചോദ്യം ചിഹ്നമായി അവളിത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനവളുടെ മുഖം ഇരു കയ്യിലും കോരിയെടുത്തു നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു "സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ പിടിച്ചു ചുംബിക്കാനും ദേഷ്യം വരുമ്പോ നാലു തെറി പറയാനും തണലാകാനും ആശ്വാസമാകാനും എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി പടച്ചോൻ ഗിഫ്റ്റ് തന്ന നിധിയല്ലേ നീ... You are my pricious gift in the whole world..അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഗിഫ്റ്റിന്റെ ആവിശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.."

എന്നു ഞാൻ ഒറ്റകണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ ഇരു കണ്ണിലും അമർത്തി ചുംബിച്ചതും അവളൊരു പുഞ്ചിരി സമ്മനിച്ചു എന്റെ നെഞ്ചിലായി ചുണ്ടമർത്തി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കാൾ വന്നത്...ഇന്ന് കോണ്ഫറെന്സ് മീറ്റിംഗ് ഷാർപ്പ് ടെൻ ഒ ക്ലോക്കിന് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു..എന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചതാണ് ഓഫീസിൽ നിന്ന്..ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇവിടെ റൊമാൻസ് കളിച്ചു നിക്കാണെന്നു ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഇനിയും ലെയ്റ്റ് ആവാൻ നിക്കാതെ ഞാനും ഐറയും താഴേക്ക് പോയി ബ്രെക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടു 🌸💜🌸 ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഡസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി എൻട്രെൻസിലേക്ക് കയറാനുള്ള എട്ടു പത്തു സ്റ്റെപ്പ് കയറി കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നടന്നതും മെയിൻ ഡോറിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഗ്ലാസ് ഡോർ ഇരു വശത്തേക്ക് നീങ്ങി പോയതും ഞാൻ കയ്യിലുള്ള ഫോണിലെ ടൈം നോക്കിയിട്ട് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഓഫീസിലേക്ക് നടന്നു 'സിദ്ധു ഇന്ന് വന്നില്ലേ..?' ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസമെല്ലാം അവൻ ഇളിച്ചു കൊണ്ട് എൻട്രെൻസിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ വെയ്റ്റ് ചെയ്തു നിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നവനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുരികം ചുളുക്കി ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നിക്കുമ്പോഴാ ഇശു എന്റെ നേർക്ക് ഫോണിൽ കുത്തി കളിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടത്...

അതോണ്ട് തന്നെ ഞാനവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവനെ നോക്കി "ഇശുച്ചാ,, സിദ്ധു എവിടെ..?അവനോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്..." ഓഫീസിലേക്ക് വന്നിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ കുറെ ആയിട്ടുണ്ട്.. ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ ആ കോപ്പിനെ കാണാൻ കിട്ടൂ..അതോണ്ട് അവനെ കാണാത്തതിലുള്ള വിഷമത്തിൽ ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ ഇശു ഫോണിൽ നിന്നും തല ഉയർത്തി എന്നെ നോക്കി "9:45..So come.." അവന്റെ വാച്ചിൽ തൊട്ടു കാണിച്ചോണ്ട് അവൻ ഗൗരവമായി ഇതും പറഞ്ഞ് ഷർട്ടിന്റെ മുകളിൽ ധരിച്ച കോട്ടിന്റെ നടുവിലെ ബട്ടൻസ് അഴിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയതും ഞാനെന്താ ചോദിച്ചേ അവനെന്താ പറഞ്ഞെ എന്നു ഞാനൊരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഹാളിന്റെ ഒത്ത സൈഡിലായിട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കയറാൻ നിക്കുന്ന ഇശുനെ ഒരു നിമിഷം നോക്കിയിട്ട് ഇനിയും ഇവിടെ വാ തുറന്നിരുന്നാൽ ഇശുന്റെ വായിൽ നിന്ന് വല്ലതും കേൾക്കുമെന്ന് നല്ലതു പോലെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അതികം അവിടെ ആലോചിച്ചു നിക്കാതെ ലിഫ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ലിഫ്റ്റിന്റെ അടുത്തു എത്തിയതും ഡോർ ക്ലോസാവാൻ ആകുന്നതിനു മുന്നേ ഞാനെന്റെ കൈ ലിഫ്റ്റിന്റെ നടുവിൽ വെച്ചതും ക്ലോസാവാൻ പോയിരുന്ന ഡോർ ശരവേഗം രണ്ടു സൈഡിലേക്കും നീങ്ങി പോയി..

അതിനാൽ മുകളിലേക്ക് നോക്കി താങ് ഗോഡ് എന്നു പറഞ്ഞു പുഞ്ചിരിച്ചു മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഇശു എന്നെ തന്നെ ബലം പിടിച്ചു കൂർപ്പിച്ചു നോക്കുന്നത് കണ്ടതും ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരിയെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു ഇനി ഞാനായിട്ട് ലൈറ്റ് ആക്കേണ്ട എന്നു വിചാരിച്ചു ഞാൻ വേഗം ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കയറി നിന്നു...എന്നിട്ട് സെവൻത്ത് ബട്ടൺ പ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയായി ഇശുന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ലിഫ്റ്റിലെ ഗ്ലാസ് മിററിൽ ഭംഗിയും നോക്കി നിന്നു സെവൻത്ത് ഫ്ലോർ എത്തിയപ്പോ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പണായതും ഇശു എന്നെയൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒരൊറ്റ പോക്ക്...കൃത്യ നിഷ്ഠത ആവോളം ഉള്ളതിനാൽ എന്നെ നോക്കി നിന്നാൽ പത്തു മണി ആകുമ്പോഴേക്കും അവൻ കോണ്ഫറെന്സ് ഹാളിൽ എത്തില്ല എന്നു വിചാരിച്ചാണ് അവനെന്നെ കൊണ്ടു പോകാതിരുന്നത് അവൻ മുന്നിൽ ഗെറ്റപ്പായി പോകുന്നതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാനവന്റെ പിറകിലൂടെ അവിടെ ഉള്ളവരെ ഒക്കെ വായിനോക്കി പിച്ചാ പിച്ചാ നടന്നു ചെന്നു... നമ്മക്കെന്ത് കൃത്യ നിഷ്ഠത ഒടുവിൽ അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള കോണ്ഫറെന്സ് ഹാളിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കോണ്ഫറെന്സ് ഹാളിലെ ചുറ്റും ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതിന്റെ ഒത്ത നടുക്ക് ബ്ലൂ ഡിം ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം...

അതോണ്ട് തന്നെ ഇടിച്ചു കയറി ഡോർ തുറന്ന് 'May I coming' ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ പ്രൊജക്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ മാർക്കർ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ഇഷാൻ മാലിക് എന്നൊയൊരു നോട്ടം നിന്ന നിൽപ്പിൽ ഉരുകി പോകാനുള്ള വകയൊക്കെ അതിനുണ്ടെങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യ പതറി എന്നുള്ള ചീത്ത പേര് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിഷ്‌കു പോലെ അവനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ എന്നെയൊന്ന് അമർത്തി നോക്കി 'come' എന്ന മട്ടിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ തലകൊണ്ട് ആഗ്യം കാണിച്ചു അതിന് ഞാനൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ വട്ടമേശ സമ്മേളനം പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ്സൊക്കെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ മോർണിങ് വിഷ് ചെയ്ത് ചെയറിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റു നിന്ന്ത് കണ്ട് ഞാൻ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ഇശുന്റെ ചെയറിന് സൈഡിലായിട്ടുള്ള എന്റെ ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചതും ഇശു എല്ലാവരേയും ശേഷം എന്നെയും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പ്രൊജക്ടറിൽ ന്യൂ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ചു ഡീറ്റൈലായി പറയാൻ തുടങ്ങി കുറെ നേരം പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് നോക്കി കഴുത്ത് വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാനെന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സീറ്റിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ സിദ്ധുന്റെ പ്ലൈസ് ഒഴിവായി കിടക്കായിരുന്നു

'എന്നാലും ഈ സിദ്ധു എവിടെ പോയി..?' എന്നൊരു ചോദ്യം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇശുനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്ന ധാരണയോടെ ഞാൻ പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് നോക്കാൻ നിക്കുമ്പോഴാ പെട്ടന്ന് ആരോ രണ്ടു കൈയും ഒപ്പം ടേബിളിൽ കൂട്ടി അടിച്ചത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അടി ആയതിനാൽ ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയതും എന്റെ തൊട്ടു മുന്നിലായി രണ്ടു കയ്യും ടേബിളിൽ കുത്തി നിർത്തി നിൽക്കുന്ന ഇശൂനെ കണ്ട് ഞാൻ തൊണ്ട കുഴിയിലേക്ക് ഒരിറ്റ് ഉമിനീർ ഇറക്കി വിട്ടു അവൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ലായെന്നു അവന്ക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു... ചെക്കൻ എന്റെ നേർക്ക് മുഖം ചെരിച്ചു നമ്മളെ കണ്ണെടുക്കാതെ ദഹിപ്പിച്ചു നോക്കുവാ.. കുറച്ചു നേരം അവനന്നെ അതേ പോലെ നോക്കിയിട്ട് ആ നോട്ടം മുന്നിലായി വട്ടമേശ പോലെ ഇരിക്കുന്നവരിലേക്ക് മാറ്റി അത് കണ്ട് ഇതുവരെ പിടിച്ചു വെച്ച എയറൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നീട്ടി ശ്വാസം വലിച്ചു ഇനിയും കുന്തം വിഴുങ്ങിയ പോലെ ഇരുന്നിട്ട് അവന്റെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കൽ താങ്ങാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ മുന്നിലേക്ക് നോക്കി പറയുന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചൊലുത്തി ഇരുന്നു അവൻ നേരെ നിന്നു കൊണ്ട് പ്രൊജക്ടറിലേക്കും ഞങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ നോട്ടം തെറ്റിച്ചു ന്യൂ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സ് ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു പോകെ ഞാൻ താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്തു

അവനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു...വായിനോട്ടം ഈസ് മുഖ്യം ബിഗിലേ😜 ഇശു ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും ഞാനവനെ ഏതോ ഹാലിൽ എന്ന മട്ടിൽ വായിനോക്കി ഇരിക്കുമ്പോഴാ മുന്നിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന ഇശുച്ചൻ പെട്ടന്ന് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കിസ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചു കാണിച്ചു തന്നത് അത് കാണേണ്ട താമസം താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തു നിന്ന എന്റെ കൈ താഴേക്ക് ഊർന്നു ചാടി ഞാനവനെ പകച്ചു നോക്കിയപ്പോ അവൻ എന്നിൽ നിന്നും മുഖം മാറ്റി മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയതും ഇവന്റെ കോപ്രായം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ കണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേണോ വേണ്ടേ എന്ന മട്ടിൽ തല ചെരിച്ചു എന്റെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ എല്ലാവരും ഇശു പറയുന്നതെല്ലാം ഒരു നോട്ട് പാടിൽ കുറിച്ചു വെക്കുവായിരുന്നു അതോണ്ട് മാത്രം അവരാരും അവന്റെ കിസ്സിങ് കോപ്രായം കണ്ടില്ല എന്നുള്ള ഭാഗ്യത്തിൽ ഞാൻ നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ചു കൊണ്ട് വീണ്ടും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇശുനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ കള്ളച്ചിരിയോടെ എനിക്കൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്നിട്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചു തന്നു കണ്ടോ കണ്ടോ അവൻ‌ക്ക് സത്യത്തിൽ ഓന്തിന്റെ സ്വപാവമാ.. നേരത്തെ എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചവനാ ഇപ്പൊ ചിരിക്കുന്നത്...

എപ്പോഴാ അവന്റെ മൂഡ് മാറുക എന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല അര മണിക്കൂർ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മീറ്റിങ് അവസാനിച്ചപ്പോ തന്നെ സ്റ്റാഫ്‌സെല്ലാം കോണ്ഫറെന്സ് ഹാളിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയതും അവസാനമായി ഡോർ തുറന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന മാലിക എന്നെയൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഡോർ പിറകിലേക്ക് വലിച്ചു തുറന്ന് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോയി അവളുടെ നോട്ടത്തിലെന്തോ പന്തികേട് മണക്കുന്നുണ്ടല്ലോ..പണ്ടു മുതലേ അവൾക്കെന്റെ മേലിലൊരു കണ്ണുള്ള പോലെയാണ്.. എപ്പോഴും സദാ നേരവും എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ..എന്നെ മാത്രമല്ല ഇശുന്റെ മേലിലും അവൾക്കൊരു കണ്ണുണ്ട് 'അവന്റെ മേലിൽ അവളുടെ കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണെനിക്ക് ചുഴിന്നെടുക്കാനും അറിയാം...അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാനവളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.. ഹും കോപ്പ് ' എന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു അവളെ നൂർ അല്ലേൽ വേണ്ട ആയിരം വെറൈറ്റി തെറികൾ വിളിച്ചിട്ട് കൂടെ ഒരു ദീർഘ ശ്വാസവും വലിച്ചു വിട്ട് നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ചു ഇരുന്നു "ഹേയ് മേഡം ഇറങ്ങുന്നില്ലേ..?!" പെട്ടന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു അശരീരി സൈഡിൽ നിന്നും കേട്ടതും ഞാൻ നെഞ്ചിൽ നിന്നും കൈയെടുത്തു സൈഡിലേക്ക് നോക്കി "One minit..." എന്നും പറഞ്ഞു തല തിരിക്കാൻ നിക്കുമ്പോഴാ എന്റെ മുന്നിൽ പന പോലെ കൈ കെട്ടി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലുക്കിൽ നിക്കുന്ന ഇശുനെ കണ്ടത് 'ഇവനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ..?!'

എന്നു ഞാൻ ഒരു നിമിഷം മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞു സൈക്കിളിൽ നിന്നും വീണ ഒരു ഇളി ഇളിച്ചു കൊണ്ട് ചെയറിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റു "ഒരു മിനിറ്റ് മതിയോ അതോ ഒരു മണിക്കൂർ വേണോ ആലോചിച്ചു ഇരിക്കാൻ..?!" ഞാൻ ചെയറിൽ നിന്നും എഴുനേൽക്കേണ്ട താമസം അവനെന്നെ മൊത്തതിലൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഗൗരവത്തിൽ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ നേരത്തെ മാലികനെ കുറിച്ചു ഓർത്ത് ഇരുന്നതൊക്കെ വള്ളി പുള്ളി കുത്തു കോമ തെറ്റാതെ അവൻ ലൈവായി കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് "അല്ല,, മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് നിനക്കിത്ര ആലോചന..ഈ ലോകത്തെ അല്ല എന്ന മട്ടിലായിരുന്നല്ലോ ഇരുത്തം..അതു കഴിഞ്ഞപ്പോ വായിനോട്ടവും..എന്തോന്നാടി.." ആദ്യമെന്നെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചോണ്ടും പിന്നീട് ഒരാക്കലോടെയും അവനിത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനൊന്ന് ഇളിച്ചു കാട്ടി കൊടുത്ത് അവന്റെ അരികിലേക്ക് നീങ്ങി നിന്നു "നിന്നെ കാണുമ്പോ മാത്രമേ എനിക്കീ വായിനോട്ടം തോന്നുന്നൊള്ളു..." "കണ്ടവന്മാരെ വായിനോക്കിയാ എന്റെ കയ്യിന്റെ ചൂടറിയും മോൾ..." പുട്ടിനു തേങ്ങയിട്ട പോലെയുള്ള അവന്റെ കടുകട്ടിയോടെയുള്ള മറുപടി കേട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മളെ ഉമ്മച്ചൻ തീരെ പൊസ്സസീവ്നെസ് ഇല്ലെന്ന്

"കുറെ കാലമായി നിന്റെ കയ്യിന്റെ ചൂടൊന്ന് അറിയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്..അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെക്കനെ പോയി വായിനോക്കിയലോ.. പോരാത്തതിന് ഇന്നൊരു വാലെന്റെൻസ് ഡേ അല്ലെ.." "എന്നാ അതൊന്നു കാണണമല്ലോ..!!" വീണ്ടും അവൻ തെളിയിക്കുന്നു അവന്ക്ക് ഒട്ടും തന്നെ പൊസ്സസീവ്നെസ് ഇല്ലെന്ന്... "സത്യായിട്ടും ഞാനിന്ന് ഒരാളെ വായിനോക്കി അയാളെ എന്റെ വലയിൽ കുടുക്കുകയും അയാളെ കൊണ്ട് എന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും..നോക്കിക്കോ.." വീരവാദം മുഴക്കി സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലെ സ്ലോ മോഷനിൽ തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാ പെട്ടന്ന് നമ്മളെ ഉമ്മച്ചൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് അവനോട് ചേർത്തു നിർത്തിയത് ആസ് യൂഷ്യൽ ഞാനവന്റെ ചെസ്റ്റിനോട് ചേർന്നു നിന്നതും അവനെന്റെ കണ്ണിലേക്ക് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി "ഇവിടുന്ന് ഒരടി നീ അനങ്ങിയാൽ ഇവിടെയിപ്പോ പലതും സംഭവിക്കും.. ചുറ്റും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഇരുട്ടിൽ ആകെ വെളിച്ചം എന്നു പറയുന്നത് ഈയൊരു ഡിം ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ..." എന്നോട് കൂടുതൽ ഒട്ടി നിന്നിട്ട് ഹാളിലെ ഒത്ത നടുക്കുള്ള ബ്ലൂ ഡിം ലൈറ്റ് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് അവൻ ബാക്കി തുടർന്നു "പോരാത്തതിന് ഒറ്റ മനുഷ്യ കുഞ്ഞു പോലും ഇവിടെയില്ല.. ഞാനും നീയും മാത്രം.. സോ..." എന്നവൻ എന്തോ ഡബിൾ മീനിങ്ങിൽ കുതന്ത്ര ചിരിയോടെ മൊഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവനെ തന്നെ നിഷ്‌കു പോലെ നോക്കി നിന്നു

എൻ്റെയാ നിഷ്‌കു ഭാവം കണ്ടിട്ട് ഇവിടെയൊരുത്തൻ ചിരി വരുന്നുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു... അവൻ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ എന്നെ നോക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് അവന്റെ മുഖം എന്റെ മുഖത്തോട് അടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടത് അവന്റെ ഓരോ നിശ്വാസവും എന്റെ മേൽചുണ്ടിൽ തട്ടി തടഞ്ഞു പോകുന്നതിനു അനുസരിച്ചു എന്തോ പെട്ടന്ന് നെഞ്ചിടിപൊക്കെ കൂടുന്ന പോലെ... ഒടുവിൽ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ എന്റെ അധരത്തോട് അടുത്തെത്തി മുട്ടി മുട്ടിയില്ല എന്ന മട്ടിൽ നിക്കുമ്പോഴാ പെട്ടന്ന് മുകളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ എന്റെ തലയിലൂടെ ചാടി കൊണ്ട് മുഖത്തിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്റെയും ഇശുന്റെയും ചുണ്ടിനിടയിലൂടെ ഒഴുകി താഴേക്ക് പോയതും അതെന്താണെന്ന് അറിയാനും വേണ്ടി ഞാൻ ഇശുനെ ഒരു സംശയത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു അന്നേരം മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം റെഡ് റോസ് ഇതളുകൾ നിർത്താതെ എന്റെ തലയിലൂടെ ചാടി കണ്ണിനെ തഴുകി കൊണ്ടു നിലത്തേക്ക് ഊർന്നു ചാടുന്നത് കണ്ട് ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ഞാൻ ഇശുന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു "Happy Valentine's day ma laav..❤" ഒരു കൂട്ടം റെഡ് റോസ് കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ട് എന്റെ മുഖത്തിലൂടെ തഴുകി കൊണ്ട് ഇതും പറഞ്ഞു എന്റെ ചുണ്ടിനോട് അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു വെച്ചു ... (തുടരും)....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...