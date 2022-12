QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 130

രചന: Devil Quinn

"Yes... I want you..." ഐറയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഇശു അവളുടെ മൂക്കിന് തുമ്പിൽ കുസൃതിയോടെ കടിച്ച് പറഞ്ഞതും അവളുടെ മുഖം നാണത്താൽ ശോഭിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് ജനലിനുള്ളിലൂടെ അടിച്ചു വീശി പാതി തുറന്നു കിടന്ന ഡോർ മുഴുവനായും അടഞ്ഞത് തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഐറയിലേക്ക് തണുത്ത കാറ്റ് കാലിനിടയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് അരിച്ചു കയറിയതും അവളുടെ ശരീരം ഒന്നാകെ വെട്ടി വിറച്ചു അവൾ ഇശൂൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാരി നിന്നു "തണുക്കുന്നതിന് ഞാനൊരു വിദ്യ പറഞ്ഞു തരാം..നോ.. നോ കാണിച്ചു തരാം..." അവന്റെ ചൂട് ആവാഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ തണുത്തു കോറിയ ശരീരം ദൃതി കൂട്ടികൊണ്ടിരിക്കെ അവളുടെ ഉള്ളം തൊട്ടറിഞ്ഞ പോലെ അവൻ അവളുടെ പിടക്കുന്ന കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി കുസൃതിയോടെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഐറ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ചിരിച്ചു "Uff god..Your smile is killing me Airaa..."

കീഴ്ച്ചുണ്ട് കടിച്ചു വിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇശു അവളുടെ മുഖം ഇരുകയ്യിൽ വാരിയെടുത്തു അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ ഒന്നായി നുണഞ്ഞു വലിച്ചു 🌸💜🌸 അവന്റെ സാമീപ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ഉള്ളം ഇത്രയും നേരം തുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്.. അവന്റെ അധരങ്ങൾ എന്റെ വിറക്കുന്ന ചുണ്ടുകളെ ഒന്നായി പൊതിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു കോരി തരിപ്പ് പാഞ്ഞു പോയി...ശരീരം ഒന്നാകെ കുളിർ കോരി...തണുത്തുറച്ച ശരീരം പതിയെ ചൂട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരു ചുണ്ടുകളും അവൻ ഗാഢമായി നുണഞ്ഞു വലിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ തണുത്ത നിശ്വാസം എന്റെ മേൽച്ചുണ്ടിൽ തട്ടി തടഞ്ഞു പോവുന്നതറിഞ്ഞു ഞാനവന്റെ ഷർട്ടിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചു...ഒരു തരിപോലും ശ്വാസം വിടാതെ ആവേശത്തോടെ അവനെന്റെ ചുണ്ടുകളെ മുഴുവനായും നുകർന്നു... ചുണ്ടുകളും നാവുകളും കെട്ടിപിണഞ്ഞതും അവനെന്റെ ഉമിനീർ അടക്കം അവനിലേക്ക് ആവാഹിച്ചു ചുണ്ടുകളിലെ ചുംബന തീവ്രത പതിയെ കുറച്ചിട്ടവൻ മടിയോടെ അവന്റെ വായക്കകത്തുള്ള എന്റെ ചുണ്ടുകളെ ഇരു ചുണ്ടുകളും പിളർത്തി പിടിച്ചു മോചിതയാക്കിയതും എന്നിൽ പിറവി കൊണ്ട ചെറു കിതപ്പിനാൽ ഞാൻ നിൽക്കെയാണ് ഇശു എന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ചത് "ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നല്ല ഹൈ ആണല്ലോ ഭാര്യേ..?"

എന്റെ ഉയർന്നു താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന നെഞ്ചിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി അവനിത് ചോദിക്കേണ്ട താമസം ഞാൻ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ അവന്റെ നെഞ്ചിലയി പതിയെ ചുണ്ടമർത്തി "It's beating only for you..നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിങ്ങനെ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്... മനസ്സു കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും എനിക്ക് നിന്നിൽ അലിഞ്ഞു ചേരണം... ഇനിയും നിന്നെ കാത്തിരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ... എന്നെ എടുത്തോ.. മുഴുവനായും...." എന്നൊക്കെ അവനോട് പറയുമ്പോഴും എന്റെ ശരീരം മൊത്തം അവന്റെ സ്പർശനത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുവായിരുന്നു...കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചത് കേട്ട പോലെ അവനെന്റെ നെറ്റിയിൽ സ്നേഹത്തോടെ അമർത്തി ചുംബിച്ചു... ആ ചുംബനം ഇരു കണ്ണിലേക്കും കവിളിലേക്കും ചുണ്ടിലേക്കും പാഞ്ഞു പോവാൻ അതിക സമയമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല...അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ എന്റെ മുഖമാകെ ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓടി നടന്നു ഒടുവിൽ താടി തുമ്പിൽ എത്തിയ ചുംബനത്തിൽ അവനെന്റെ കീഴ്ച്ചുണ്ട് കടിച്ചു താഴേക്ക് പിളർത്തി വലിച്ചതും ഞാനൊന്ന് ഞെരുങ്ങി കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി പൂട്ടി

അവന്റെ കയ്യിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവനെന്നെ ഒന്നാകെ രണ്ടു കയ്യിലും വാരി പിടിച്ചു ബെഡിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോയത് മുറിയിലെ നേരിയ വെളിച്ചത്തിൽ ഇശു തന്നെയും കയ്യിലേന്തി പോയതും ഞാൻ ഇശൂൻ്റെ തോളിൽ ഒരു കൈവെച്ചു അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം വിടാതെ നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ കവിളിലും ചുണ്ടിലും മാറി മാറി ഉമ്മ വെച്ചു കളിച്ചു നിർത്താതെ ഞാൻ ഉമ്മിച്ചു കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടവൻ ഒന്ന് വശ്യമായി ചിരിച്ചോണ്ട് എന്നെ ബെഡിലേക്ക് ഇറക്കി കിടത്തിയിട്ട് അവന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ഓരോ ബട്ടൻസ് ഊരാൻ തുടങ്ങി...ഇതുവരെ പുഞ്ചിരിച്ചു നിന്ന എനിക്ക് അവന്റെ ഷർട്ട് അഴിക്കൽ കണ്ട് മുട്ടിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഞാൻ കണ്ണ് മിഴിച്ചു കൊണ്ട് അവനെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവൻ ഷർട്ടിലെ അവസാന ബട്ടനും അഴിച്ചു മാറ്റി അലസ്യമായത് നിലത്തേക്കിട്ടു അന്നേരം എപ്പോഴത്തെയും പോലെ എന്റെ കണ്ണ് നേരെ പാഞ്ഞു പോയത് അവന്റെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു രോമം പോലുമില്ലാത്ത വെളുത്ത സിക്സ് പാക്ക് ബോഡിയിലേക്കായിരുന്നു...അവന്റെ നക്നമായ ബോഡിയിലേക്ക് നോക്കുന്തോറും ഒരുതരം വെപ്രാളവും ഭയമൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അവനെ തന്നെ നോക്കി കിടക്കുമ്പോഴാ അവനെന്നെ ഒന്നായി കണ്ണുഴിഞ്ഞു ബെഡിലേക്ക് കയറി എന്റെ മുകളിലായി സ്ഥാനം പിടിച്ചത്...

പിന്നെ പറയേണ്ട എന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്തെന്നില്ലാതെ കുതിച്ചു പാഞ്ഞു ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാതെ ഞാനവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയതും അവന്റെ കണ്ണിലെ വശ്യത എന്നെ അവനിലേക്ക് കൊത്തി വലിച്ചപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ എന്റെ ചുണ്ടിനോട് കോർത്തു വെച്ചു എത്ര നുകർന്നാലും കൊതി മാറാത്ത ലാഘവത്തോടെ അവൻ ആവേശത്തോടെ ചുണ്ടുകളെ രുചിച്ചറിഞ്ഞു..ചുംബനത്തിനിടയിൽ ഇരു മൂക്കുകളും കൂട്ടി മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.. അത്രയും തീവ്രമായ ചുംബനം...ശേഷം മുഖത്തിലൂടെ ചുണ്ടുകളും നാവുകളും ഒരേപോലെ ഓടി നടന്ന് ചുംബനം ചെന്നിയിലൂടെ കഴുത്തിലേക്ക് പോയതും ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ച് കാലുകൾ ബെഡിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചു ചുണ്ടുകൾ കഴുത്തിലൂടെ മൃദുവായി എന്നാൽ ഗാഢമായി തന്നെ ഓടി നടക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയോടെ ഞാനറിഞ്ഞു...അവന്റെ കൈകൾ എന്റെ ഷർട്ടിനുള്ളിലൂടെ എന്തോ പരതി കൊണ്ട് മേലേക്ക് അരിച്ചു പോകുമ്പോഴും അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ എന്റെ കഴുത്തിൽ ഇക്കിളി കൂട്ടി നടന്നു ഇക്കിളിയെടുത്തിട്ട് കഴുത്ത് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് വെട്ടിച്ചു

ഞാനവന്റെ മുടിയിൽ കോർത്തു വലിച്ചപ്പോ വലതു ഭാഗത്തുള്ള അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ കുസൃതിയോടെ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് പോയതും ഞാൻ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് കിതച്ചോണ്ട് കിടന്നു... കഴുത്തിലെ ചുംബനം താഴേക്ക് ഊർന്നു പോകുന്നതറിഞ്ഞ് ശരീരം മൊത്തം ഒരു വിറയൽ ഏറ്റതും ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ചു തുറന്ന് അവനെ നോക്കിയപ്പോ അവന്റെ കണ്ണുകൾ എന്റെ ഷർട്ട് തെന്നി മാറി കിടക്കുന്ന വയറിലേക്ക് ആയിരുന്നു അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷം എന്റെ ആലില വയറിനെ ഒന്നാകെ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് അവന്റെ പിടി എന്റെ ഷർട്ടിലെ അവസാന ബട്ടൻസിൽ വീണതും പെട്ടന്ന് ഞാനൊന്ന് പൊള്ളി പിടഞ്ഞു പോയി ...ശ്വാസം മേൽപ്പോട്ട് വലിച്ചു കയറ്റി.. വയർ ഉള്ളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയി... അവന്റെ വിരലുകളിലെ ചൂടും തണുപ്പും എന്റെ നക്നമായ വയറിൽ തട്ടി കൊണ്ടിരുന്നതും ഞാനൊരു പിടച്ചിലോടെ ഇശൂൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവൻ ഷർട്ടിലെ അവസാനത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഓരോ ബട്ടൻസായി പതിയെ ഊരി മാറ്റി ഓരോന്ന് ഊരുമ്പോഴും അവന്റെ വിരലുകൾ തട്ടുന്ന എന്റെ തണുത്തു കോറിയ ശരീരത്തെ വിറ കൊള്ളിച്ചു...

ഒടുവിൽ അവൻ മുകളിലെ അവസാന ബട്ടൻസും ഊരി മാറ്റി ഷർട്ട് ഒന്നായി എന്നിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ എറിഞ്ഞതും അവന്റെ മുന്നിൽ ജാള്യത മറക്കാനെന്നോണം ഞാനവന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു എന്റെ മേലിലേക്ക് ആഞ്ഞു കിടത്തി അവന്റെ ചുണ്ടുകളെ ഒന്നായി ചുംബിച്ചു... തിരിച്ചവൻ അതിനേക്കാൾ വീറോടെയും വാശിയോടെയും എന്റെ ചുണ്ടുകളെ ഗാഢമായി ചുംബിച്ച് എന്നെയും കൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു ഇപ്പോഴവൻ താഴെയും ഞാനവന്റെ മേലെയുമാണ് കിടത്തം... അപ്പോഴും ഇരു ചുണ്ടുകളും ഭ്രാന്തമായി തന്നെ പ്രണയിച്ചു.... അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ ദിശ മാറി താഴേക്ക് ഒഴുകി പോവുന്നതറിഞ്ഞ് ഞാനൊരു വിറങ്ങലോടെ അവന്റെ മേലിൽ നിന്നും ബെഡിലേക്ക് കിടന്നതും ഇശു ചുണ്ട് കൂട്ടി പിടിച്ചു ചിരിച്ചോണ്ട് എന്നെ ചെരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പെട്ടന്നവൻ എന്റെ വയറിൽ അവന്റെ മുഖം പൂയ്ത്തി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മൂവ്മെന്റ് ആയതിനാൽ ഞാനൊന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി അവന്റെ തലക്ക് പുറകിൽ കൈ വെച്ചു

അമർത്തിയതും അവന്റെ മുഖം എന്റെ വയറിലേക്ക് ആഴ്ന്നു പോകുന്നതറിഞ്ഞ് ഉള്ളിലൂടെ എന്തെല്ലാമോ പാഞ്ഞു പോയി കൊണ്ടിരുന്നു ഒരേസമയം അവനെന്റെ വയറിൽ ചുംബിച്ചും നാവു കൊണ്ട് ഇക്കിളി ആക്കിയും കുസൃതി കാണിച്ചപ്പോ ഞാനൊരു കൈ അവന്റെ തലക്ക് മുകളിലും മറ്റൊന്ന് ബെഡ് ഷീറ്റിൽ വലിച്ചും എന്റെ വികാരം ഞാൻ അടക്കി വെച്ചു പിന്നീട് അവൻ വയറിൽ നിന്നും മുഖം പൊക്കി നാഭിച്ചുഴലിൽ നിർത്താതെ ചുണ്ട് കൊണ്ട് വൃത്തം വരച്ചു ..പല്ലു കൊണ്ട് അവിടെ മുദ്ര കുത്തിയിട്ട്‌ മുകളിലേക്ക് അരിച്ചു കയറി...ചുംബനം കൊണ്ട് അവനെന്റെ വയറിൽ നിന്നും മാറിടങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയപ്പോ ഞാനവന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടത് കാമമായിരുന്നില്ല പകരം ഭ്രാന്തമായ പ്രണയമായിരുന്നു പ്രണയത്തിന്റെ ചൂടിൽ അവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് വല്ലാത്ത തിളക്കം കൂട്ടുന്ന പോലെ.. അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ എന്റെ മാറിടങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചതും എന്നിലെ നാണവും പേടിയും ഭയമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു അവന്റെ വെളുത്ത ചെസ്റ്റിൽ എന്റെ ചുംബനം ഞാനവന്ക്ക് തൊടുത്തു വിട്ടു ഭ്രാന്തമായ പ്രണയത്താലുള്ള ലഹരിയിൽ രണ്ടാളും ആഴത്തിൽ ചുംബിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു...

അവനെന്റെ ഓരോ അണുവിലും അവന്റെ ചുണ്ടുകളും പല്ലുകളും ആഴത്തിൽ ഇറക്കി... തല തൊട്ട് കാലു വരെ അവന്റെ ചുംബനം അരിച്ചു പോയി... തുടയിലൂടെ കാലിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയ ചുംബനം അവനെന്റെ കാൽപ്പാദങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു ഓരോ വിരലുകളായി നുണഞ്ഞു വലിച്ചു കടുത്ത തണുപ്പിൽ ഉരുകിയ ഞാനിപ്പോൾ അവന്റെ ശരീരത്തിലെ ചൂടിൽ ഉരുകുകയാണ്... മൗനം താളം കെട്ടിയ മുറിക്കകത്ത് വെറും സീൽക്കാര ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം..അവനെന്നെ തൊട്ടുണർത്തുമ്പോ ഞാൻ അറിയുകയായിരുന്നു അവനിലെ പുരുഷനെ രണ്ടാളും ശരീരങ്ങളാൽ കെട്ടി പിണഞ്ഞു തന്നിലെ പ്രണയം ആവേശത്തിലുള്ള ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയിച്ചു ...ചുംബനത്തിന്റെ മൂർത്താനവസ്ഥയിൽ അവനിലെ പുരുഷൻ അവളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോഴും അവന്റെ കൈകളിൽ അവളുടെ കൈകൾ കോർത്തു മുറുക്കി പിടിച്ചു അവളിലെ വേദന അവൾ ചുണ്ടിനാൽ കടിച്ചു പിടിച്ചു എല്ലാം കൊണ്ടും അവർ ഒന്നിച്ചപ്പോ രണ്ടാളും നന്നേ ക്ഷീണിച്ചു പോയിരുന്നു... ഐറയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണിനു സൈഡിലൂടെ ചെറു ചുടു കണ്ണുനീർ ഒഴുകിയതും ഇശു ചെറു കിതപ്പിനാൽ അവളുടെ കണ്ണുനീർ ചുണ്ട് കൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുത്തു അവളുടെ മൂർത്താവിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു അപ്പോഴും ഇരുവരും നന്നേ കിതക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...

അവൻ ചെറു തളർച്ചയോടെ അവളുടെ ചോര ചുണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ നുണഞ്ഞു വലിച്ചു അവളുടെ ചെസ്റ്റിനും വയറിനുമിടയിൽ തല വെച്ചു കിതപ്പോടെ അവൻ കിടന്നു "ഐറാ..." "മ്മ്.." പഞ്ഞി കെട്ടു പോലെയുള്ള അവളുടെ വയറിൽ പതിയെ മൃദുവായി ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ വിളിച്ചപ്പോ ഐറ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ മൂളി കൊടുത്തു "Once again i want you..." ഇതിന് അവളെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവൻ ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞ കള്ളച്ചിരിയൂടെ അവളുടെ വയറിനു മുകളിൽ നിന്ന് ലേശം മുഖം ഉയർത്തി അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവളുടെ ചുണ്ടിലപ്പോഴും പഴയ പുഞ്ചിരി തന്നെ ആയിരുന്നു അതിനാൽ അവൾ രണ്ടു കയ്യും നീട്ടി പിടിച്ചു അവന്റെ ചോദ്യത്തിന് സമ്മതമറിയിച്ചതും അവനത് കേൾക്കാൻ കാത്തു നിന്നപ്പോലെ അവളുടെ വയറിൽ മൃദുവായി കടിച്ചിട്ട് അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ കൊത്തി വലിച്ചു അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ അവളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഓരോ അണുവും വിടാതെ അരിച്ചു നീങ്ങി 🌸💜🌸

പിറ്റേന്ന് സൂര്യന്റെ തെളിഞ്ഞ വെളിച്ചം മരത്തിനിടയിലൂടെ കുത്തി വന്ന് ഗ്ലാസിനുള്ളിലൂടെ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശിച്ചപ്പോ ഞാനൊന്ന് ഞെരുങ്ങി കൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് തിരിയാൻ നിന്നതും എന്തോ കനമുള്ള സാധനം ശരീരത്തോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതറിഞ്ഞ് ഞാൻ പതിയെ കണ്ണു തുറന്ന് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് എന്റെ മാറിൽ മുഖം പൂയ്ത്തി ഇശു കിടക്കുന്നു അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്തോറും ഇന്നലെ നടന്ന ഓരോ കുളിരണിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഒരു പുഞ്ചിരിയാലെ ഓർത്തു പോകെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു നനുത്ത പുഞ്ചിരി മൊട്ടിട്ടു.. അതിനാൽ ഞാനവന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി കിടക്കുമ്പോഴാ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു കള്ള ചിരി പതിയെ വിടരാൻ തുടങ്ങിയത് സ്വപ്നം കണ്ട് ചിരിക്കാണോ അതോ എന്നെ പറ്റിച്ചു കണ്ണുകളടച്ചു ഉറങ്ങാണോ എന്നൊരു സംശയത്തിന്റെ പുറത്തു ഞാനവനെ ഒന്ന് പുരികം ചുളുക്കി നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ തല എന്റെ മാറിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങേണ്ട താമസം അവനെന്റെ മാറിനു മുകളിലേക്ക് അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി വെച്ചു ഒരു നിമിഷം പൊള്ളി പിടഞ്ഞു പോയി ഞാൻ...

അവന്റെ ചുംബിക്കൽ കണ്ടിട്ട് കള്ള ഉമ്മച്ചൻ ഉറങ്ങി കിടക്കല്ലെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോ ഞാനവന്റെ മുഖം എന്നിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവനെന്റെ അരയിലൂടെ ഇരു കൈയുമിട്ട് അവനിലേക്ക് എന്നെ വലിച്ചു ചേർത്തു കിടത്തി എന്നിട്ടവൻ എന്റെ മാറിൽ നിന്നും തെന്നി മാറിയ കോസഡി എടുത്തു ലേശം മേലിലേക്ക് കയറ്റി ഇട്ടിട്ട് അവൻ തലയണയിൽ ഒരു കൈഴൂന്നി എനിക്ക് ചെരിഞ്ഞായി കിടന്നു "How was last night..?" ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്നവൻ കുറച്ചു ഊന്നി പറഞ്ഞപ്പോ ചുണ്ടിൽ അറിയാതെ ഒരു ചെറു നാണത്താൽ കലർന്ന പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു..അതിനെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും തട്ടി കളയാതെ തന്നെ കോസഡി മുറുക്കി പിടിച്ചു ഞാനൊന്ന് ഉയർന്ന് അവന്റെ ചെവിക്കരിൽ പോയി ചുണ്ടടുപ്പിച്ചു "It just awesome.." എന്നു സൗമ്യമായി ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു ഞാനവന്റെ ചെന്നിയിലെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന പച്ച ഞെരുമ്പിൽ പതിയെ ലോലമായി ചുണ്ടമർത്തി ചുംബിച്ച് തലയണയിലേക്ക് തന്നെ തല വെച്ചു കിടന്നു അത് കണ്ടിട്ടവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് എന്റെ ചുണ്ടിൽ നിർത്താതെ കിസ്സി കളിച്ചതും പെടുന്നനെ എന്നിലേക്ക് ചുണ്ട് കൊണ്ടു വരാൻ തുടങ്ങിയ അവന്റെ ചുണ്ടുകളെ ഞാനെന്റെ ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തി

"സ്നേഹിച്ചത് ഇത്ര മതീട്ടോ ഉമ്മച്ചാ... അല്ലേൽ സേട്ടന്റെ സേച്ചി സത്ത് പോവില്ലേ ..സോ ഇനി ഞാൻ പോയി ഫ്രഷാവട്ടെ ..." ചുണ്ടിൽ നിന്നും ചൂണ്ടു വിരൽ എടുത്തു മാറ്റി കവിളിൽ ഒന്ന് ചെറുതായി പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവനെന്റെ കയ്യിലും കേറി പിടിച്ച് ഉള്ളം കയ്യിൽ കിസ്സ് ചെയ്തു "പറ്റത്തില്ല ഭാര്യേ... നീയിപ്പോ എങ്ങോട്ടും പോവേണ്ട... നിനക്ക് നല്ല തണുപ്പ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത്... അതോണ്ട് കുറച്ചു നേരം നീയിങ്ങനെ എന്റെ ചൂടും കൊണ്ട് കിടക്ക്... എന്നാ ഒരിക്കൽ കൂടെ എനിക്ക് നിന്നെയൊന്ന് സ്നേഹിക്കാലോ..." അവന്റെ അരക്കറ്റം കിടക്കുന്ന കോസഡി വയറിനു മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി അവനെന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒട്ടി വന്നപ്പോ ഞാനവന്റെ വരവ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിനൊരു കുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു "ഛീ ..വൃത്തികെട്ടവൻ വൃത്തിക്കേട് പറയുന്നത് കേട്ടോ...!!" "എന്തോന്ന് വൃത്തിക്കേട്..!!ഹേ.. ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വൃത്തിക്കേട് ആണെങ്കിൽ നീയിന്നലെ എന്നെ കാണിച്ചതൊക്കെ എന്താ.. വൃത്തിക്കേട് അല്ലെ...?"

ആദ്യം കുരച്ചു ചാടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും പിന്നെയവൻ കീഴ്ച്ചുണ്ട് നാവിനാൽ തടവി വശ്യതയോടെ പുരികം പൊന്തിച്ചു ചോദിച്ചതും ഇങ്ങനെ പോയാൽ അവനെന്നെ നാറ്റിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതോണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ വായ രണ്ടു കൈ കൊണ്ടും പൊത്തി പിടിച്ചു "ഓക്കെ..ഇവിടെയാരും വൃത്തികെട്ടവനല്ല...ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ പോയി ഫ്രഷ് ആവട്ടെ...മേലൊക്കെ കടയുന്നുണ്ട് ഇശുച്ചാ..." മേലൊക്കെ നന്നേ വേദനിക്കുന്നുണ്ട്...എവിടെ എല്ലാമോ അവൻ പിടിച്ചു ഞെക്കുമ്പോ നല്ല നീറ്റലുമുണ്ട്... അതോണ്ട് അവനോട് അത്രയും പറഞ്ഞ് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ മുഖം ചുളിച്ചു ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചപ്പോ എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അവൻ ചെറു ചിരിയോടെ എന്റെ കൂർപ്പിച്ചു വെച്ച ചൂടിൽ മൃദുവായി ഉമ്മവെച്ചു... അപ്പൊ ഞാനും അതിന് പല്ലിളിച്ചോണ്ട് അവന്റെ ചുണ്ടിലും ഇരു കവിളിലും ഇരു കണ്ണിലും പതിയെ കിസ്സ് ചെയ്ത് അവസാനമെന്നോണം അവന്റെ നെറ്റിയിലും കിസ്സ് ചെയ്ത് അവനെ നോക്കി സൈറ്റടിച്ചപ്പോ അവൻ വല്ലാത്തൊരു മട്ടിൽ എന്നെ നോക്കി

"അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിന്റെ കിടപ്പ് കണ്ട് കണ്ട്രോൾ പോയി നിൽക്കാണ്.. പാവല്ലേ വിചാരിച്ചാണ് വെറുതെ വിട്ടത്.. പക്ഷെ നീ ഇടിച്ചു കയറി ഇങ്ങനെയുള്ള കിസ്സും എക്സ്പ്രഷനുമൊക്കെ കാണിച്ചാൽ പൊന്നു മോളെ ഐറാ പിന്നെ നിനക്കൊരു മോചനം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട..അതോണ്ട് വേഗം ഫ്രഷാവാൻ പോവാൻ നോക്ക്.." എന്നെ മൊത്തമായി ഉഴിഞ്ഞു നോക്കി അവനിത് പറയേണ്ട താമസം ഞാൻ കോസഡി മേലിലൂടെ ഒന്നായി പുതച്ചു കൊണ്ട് പമ്മി പമ്മി ബെഡിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇറങ്ങി... എന്നിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് പുറം തിരിഞ്ഞു ബെഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഉമ്മച്ചൻ തലയണയിൽ കൈ കുത്തി എന്നെ വിടാതെ ചിരിച്ചോണ്ട് നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ വേഗം അവനിൽ നിന്നും നോട്ടം മാറ്റി കണ്ണിറുക്കി അടച്ചു തുറന്നിട്ട് സൈഡിലെ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി പോയി 🌸💜🌸 അവളുടെ ആമ നടക്കുന്ന പോലെയുള്ള നടത്തം നോക്കി കൊണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് തലയണയിലേക്ക് മുഖം പൂയ്ത്തി കിടന്നു...

ഇന്നലെ അവസാനിക്കരുതെ എന്നു കരുതിയ മാധുര്യമേകുന്ന രാത്രി ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഐറ ബാത്റൂമിന്റെ ഡോറിൽ രണ്ട് മുട്ട് മുട്ടിയത് അതെന്തിനാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കയ്യേന്തി ബെഡിനടിയിലെ ഷെൽഫ് തുറന്ന് അതിൽ നിന്നും രണ്ടു ബാത്തിങ് കോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് ഞാൻ ധരിച്ചു മറ്റൊന്ന് ഐറക്കു വേണ്ടി ബാത്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി "Hey..Open the door.." ബാത്റൂമിന്റെ ഹാൻഡിലിൽ പിടിച്ചു തിരിച്ചപ്പോ അത് തുറക്കാത്തത് കണ്ട് ഞാൻ ഡോറിൽ രണ്ടു വട്ടം ആഞ്ഞു കൊട്ടി വിളിച്ചു കൂവിയപ്പോ ഐറ ഡോറിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നുനിന്ന് പതിയെ ഡോർ തുറന്ന് കൈ വെളിയിലേക്കിട്ടു "ഇങ്ങ് താ..." "നിന്റേൽ ഞാൻ കാണാത്തതായി ഒന്നുമില്ലല്ലോ...സോ ഡോർ തുറക്കെടി..." അവളോട് ഉച്ചയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡോർ തള്ളി തുറക്കാൻ നിന്നപ്പോ തന്നെ അവൾ ഡോർ ബലമായി പിടിച്ചു വെച്ചു "തള്ളി തുറക്കല്ലേ.. ഞാൻ തന്നെ തുറന്ന് തരാം..

അതിനു മുമ്പ് നീയാ ബാത്തിങ് കോട്ട് എനിക്ക് താ... ഇവിടത്തെ വെള്ളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച ഐസ് വാട്ടറാണ്...എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല.. നീയത് വേഗം താ ഉമ്മച്ചാ..." പറ്റുന്നപോലെ യാചിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് അമർത്തി മൂളി കൊടുത്തു അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച ബാത്തിങ് കോട്ട് കൊടുത്തതും അവളൊന്നു ശ്വാസം എടുത്ത വിട്ട് അത് ധരിച്ചു ഡോർ പതിയെ തുറന്നു "ഫ്രഷാവൽ കഴിഞ്ഞോ..?" ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വാഷ് ബേസിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു പോയിട്ട് മിററിൽ നോക്കി മുടിയൊന്ന് കോതി ശെരിയാക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ മുഖം ചുളുക്കി നിഷ്‌കു പോലെ ഇല്ലെന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി "ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പായത് കൊണ്ട് വെള്ളം മേലിലേക്ക് തട്ടുമ്പോ തന്നെ ശരീരം ഒന്നായി വിറക്കാണ്..." ഓരോ എക്സ്പ്രെഷൻ കാണിച്ചോണ്ട് അവൾ പറയുന്നത് മുന്നിലെ മിററിലൂടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനതൊന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് കൈക്കുമ്പിളിൽ വെള്ളമെടുത്ത് മുഖത്തേക്ക് ചീറ്റി തെറിപ്പിച്ചു മുഖം നന്നായി കഴുകി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അവളുടെ സമ്മതമൊന്നും ചോദിക്കാതെ ഞാനവളേയും കൊണ്ട് ഷവറിനു ചുവട്ടിലേക്ക് പോയി

ഷവർ ഓണ് ചെയ്തു തണുപ്പുള്ള വെള്ളം നീറുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് പതിച്ചത് കൊണ്ടാവണം അവൾ എന്നിലേക്ക് ഒട്ടി നിന്ന് എന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് വട്ടം പിടിച്ചു നിന്നത്... അവളുടെയാ കോപ്രായം കണ്ട് ഞാൻ പതിയെ തലയാട്ടി ചിരിച്ചോണ്ട് അവളെ എന്നിലേക്ക് അണച്ചു പിടിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ അവളുടെ നഖം വെച്ചുള്ള മാന്തലിൽ എന്റെ ശരീരവും ഒന്ന് നീറിയെങ്കിലും അവളുടെ ശരീരത്തിലെ ഞാൻ നൽകിയ ഓരോ ചുവപ്പ് പാടുകൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് കണ്ട് പാവം തോന്നി...അതിനാൽ ചുവപ്പ് പടർന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ ഞാൻ പതിയെ ചുംബിച്ചു 🌸💜🌸 ടുകതെർ ബാത്തിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇശു എന്റെ മുടി നന്നായി തുവർത്തി തന്ന് റൂമിലെ കപോർഡിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഡ്രെസ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനതിന് ഒന്ന് തലയനക്കി ബാത്റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി കപോർഡ് തുറന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തുവെച്ച ഡ്രെസ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബാത്തിങ് കോട്ട് അഴിച്ചു ഞാൻ ഡ്രെസ്സ് മാറ്റി

"എല്ലാം വെൽ പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നല്ലേ..." ഇന്നലെ ഏതോ യാമത്തിൽ എന്നിൽ നിന്നും ഊരി മാറ്റിയ ഇയറിങ് തലയിണക്ക് തൊട്ടു താഴെ കിടക്കുന്നത് എടുത്ത് ചെവിയിൽ ഇടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇശൂന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ ടവൽ വെച്ചു മുടി നന്നായി തുടച്ചിട്ട് കപോർഡിലെ ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടു "ഇതുവരെ എല്ലാം വെൽ പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു..." കള്ളച്ചിരിയോടെ എന്റെ വയറിലൊന്ന് പിച്ചി വലിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് അവൻ കയ്യിന്റെ സ്ലീവ് മടക്കി വെച്ചു മുറിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു ഈ ട്രീ ഹൗസും ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും ഒക്കെ കൂട്ടി വായിച്ചപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവനെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്... എന്തായാലും ഞാനിപ്പോ എല്ലാം കൊണ്ടും അവന്റേത് മാത്രമായിരിക്കുവാണ്.. അതിനാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ നിമിഷങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് അരിച്ചു കയറി വന്നതും ശരീരമാസകലം ഒരു കുളിർ കയറി പോയതറിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്വയമൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ബെഡ് വൃത്തിയായി ഒതുക്കി വെച്ചു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മുറിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ മേലിലേക്ക് ഒരു കുളിരുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് അടിച്ചു വീശി...

അതിനാൽ ഞാൻ ഇരു കണ്ണുകളും പതിയെ അടച്ചു തുറന്നോണ്ട് അഞ്ചാറടി മുന്നിലേക്ക് പോയി കൈവരയോട് മുട്ടി നിന്നു രാത്രി പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും മരങ്ങളിലെല്ലാം മഞ്ഞ് പറ്റിപിടിച്ചത് കൊണ്ട് മുന്നിലുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും മഞ്ഞു മരങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ട്... കൈവരയിൽ പറ്റി പിടിച്ച മഞ്ഞിൽ Airish എന്ന് കൂട്ടക്ഷരത്തിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു അതിലേക്ക് ഒന്ന് വിടാതെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു ഞാൻ ചുറ്റുമൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു ചുറ്റുമുള്ള തണുപ്പിലേക്ക് നോക്കുന്തോറും എന്റെ മേൽ കുളിർ കോരിയതിനാൽ ഞാൻ രണ്ടു കയ്യും കൂട്ടി ഉരസി ചൂടുണ്ടാക്കി ഇരു കയ്യും കവിളിൽ വെച്ചു പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി "ഇശുച്ചാ..." ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പോളിഷ് ചെയ്തു ചെത്തി മിനുക്കിയ വുഡൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചാരു കസേരയിൽ ഇശു ചാരി ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാനവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി മടിയിൽ ചെരിഞ്ഞിരുന്നു ഇരു കയ്യും അവന്റെ തോളിലേക്കിട്ടു പിറകിൽ ലോക്ക് ചെയ്തു "എന്താടി ഭാര്യേ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ...!!"

അവന്റെ കണ്ണിൽ എന്റെ എന്തോ കളഞ്ഞു പോയ പോലെയുള്ള എന്റെ നോട്ടം കാരണം അവൻ ഇതും ചോദിച്ചോണ്ട് തണുപ്പ് കാരണം വായ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന പുക എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഊതി വിട്ടതും ഞാനൊന്ന് വിറച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ ചൂട് കിട്ടാനും വേണ്ടി അവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് മുഖം പൂയ്ത്തി വെച്ചു അവനിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടന്നു മുന്നിലെ മഞ്ഞിനാൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെയും സൈസിലെ ഇതേ പോലെയുള്ള ട്രീ ഹൗസിലേക്ക്‌ നോക്കി കൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ അവനെ ചുറ്റി പിടിച്ചു കിടന്നു..ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഭംഗിയും നോക്കി കൊണ്ട് കിടക്കുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി തോന്നിയെനിക്ക് തണുത്ത വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയുമൊക്കെ ആസ്വാദിച്ചു പോകെ എന്നിലെ മൗനം കാരണം ഇശു എന്റെ ടോപ്പിനുള്ളിലൂടെ കൈ കടത്തി വയറിലൂടെ മൃദുവായി തഴുകി പോകുന്നതറിഞ്ഞ് എന്റെ മേൽ മൊത്തം കുളിർ പടരാൻ തുടങ്ങിയതും ഞാൻ പെട്ടന്ന് ഇശൂൻ്റെ തോളിൽ വെച്ച ഒരു കൈയെടുത്തു വയറിന് മുകളിലുള്ള അവന്റെ കൈക്ക് മുകളിൽ വെച്ചു പിടി മുറുക്കി "ഇഷാൻ മാലിക്...!!" "യെസ്.. മിസിസ് ഇഷാൻ മാലിക്..."

പെട്ടന്ന് ഞാനവനെ വിളിച്ചതിന് അവനതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇളിച്ചു കൊണ്ട് മറുപടി തന്നപ്പോ ഞാനവനെ ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ കൈ എന്റെ വയറിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടുമവന്റെ കൈ എന്റെ ടോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി വന്നു അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനവനെ തുറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിനിട്ട് ഒരു കുത്ത് കുത്താൻ കൈ കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നെ തന്നെ അവനെന്റെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ചു എന്റെ കീഴ്ച്ചുണ്ട് കടിച്ചു പറിച്ചു "ഇനി നീ എന്റെ നെഞ്ചും കൂട് കുത്തിയാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും.. mind it..." എന്നവൻ എന്നെ കടുപ്പിച്ചു നോക്കി പറഞ്ഞതും ഞാൻ പിന്നെ അവനോട് കളിക്കാൻ പോവാതെ അവനിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരുന്നു പ്രകൃതി ഭംഗിയും ആസ്വദിച്ചിരുന്നു 🌸💜🌸 ചെറു മഞ്ഞു വീഴ്ച്ച ഉള്ളതിനാൽ ഐറക്കു തണുപ്പ് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കുറെ നേരം അവിടെ ഇരിക്കാതെ ഞാനവളെ എന്റെ മടിയിൽ നിന്നും എഴുനേല്പിച്ചു സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ട്രീ ഹൗസിലേക്ക്‌ ഫുഡ് സപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന റൂം ബോയ് കയ്യിലൊരു ട്രേയുമായി സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുന്നു

വിന്റർ ടൈം ഗോൾഡൻ ഗ്രീൻ പാർക്കിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമായി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ട്രീ ഹൗസ്...ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായി മുപ്പതോളം ട്രീ ഹൗസുകളുണ്ട് റൂം ബോയിയുടെ തൊട്ടു പിന്നാലെ സ്റ്റീഫനും കൂടെ വരുന്നത് കണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് പോയത് സ്റ്റീഫന്റെ കയ്യിലുള്ള ലാപ്പിലേക്കാണ്...അവൻ ലാപ്പും കൊണ്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടു തന്നെ എന്റെ അടുത്തെത്തിയ റൂം ബോയിയോട് ട്രേ റൂമിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റീഫനെ നോക്കി "Sir.. നാട്ടിൽ നിന്നും വീഡിയോ കാളുണ്ട്...ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്..." വില്ലയിൽ നിന്നും വീഡിയോ കാളുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടി..പക്ഷെ അപ്പോഴും ഐറ കാര്യം അറിയാതെ എന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് നോക്കാതെ സ്റ്റീഫന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ലാപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് സൈഡിലെ വുഡൻ ടീ പോയിന്മേൽ ലാപ്പ് തുറന്നു വെച്ചു വീഡിയോ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു വീഡിയോ കാൾ എടുത്തപ്പോ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബെഡിൽ ചാരി പുഞ്ചിരിച്ചു ഇരിക്കുന്ന ലാമിയും അവളുടെ കയ്യിലൊരു കുഞ്ഞു വാവയുമാണ് "Hey... It's a baby boy....".... 【തുടരും】

