രാവണന്റെ മാത്രം: ഭാഗം 9

രചന: ഷാദിയ

എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ നിന്നും മെല്ലെ മുങ്ങി ഒരു പഫ് എടുക്കാൻ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോളാ ഒരുത്തി എന്നെ തട്ടി താഴെ വീഴാൻ പോയത് . വീഴണ്ടാ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇടുപ്പിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ചു നേരെ നിർത്തി ആളെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണ് വിടർന്നു . ചുവന്ന ചുണ്ടും ......നിറയെ പീലികൾ ഉള്ള കണ്ണുകളും നെറ്റിയിലായി കുഞ്ഞ് പൊട്ടും മൂക്കിന് തുമ്പിൽ വെണ്ണക്കൽ മൂക്കുത്തിയും......... കാണാൻ ദേവിയെ പോലേയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി. ഇറുക്കെ അടച്ച കണ്ണുകൾ അവൾ പതിയെ തുറന്നപ്പോൾ ആ കറുത്ത ഞാവൽ പഴം പോലെയുള്ള കണ്ണുകൾ എന്നെ കൊത്തി വലിക്കുന്നതായി തോന്നി . പെട്ടെന്നവൾ എന്നിൽ നിന്നും പിടഞ്ഞ് മാറി നിന്നപ്പോൾ എന്റെ നോട്ടം പോയത് എന്റെ പിടുത്തത്തിൽ സ്ഥാനം തെറ്റിയ ദാവണി ശാളിന്റെ ഇടയിലൂടെ കാണുന്ന വെളുത്ത പഞ്ഞികെട്ട് പോലുള്ള വയറിലുള്ള കറുത്ത മറുകിലാണ് . ഉഫ് എന്റെ ഗോഡെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കാണിച്ച് മനുഷ്യന്റെ കൺട്രോൾ കളയാന് ഈ കിക്ക് ഒരു പഫ് സിഗ് ൽ ഒന്നും മാറില്ല ..........

. ഉഫ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു പെണ്ണിന്റെ വയറിലെ മറുകിനോട് crush തോന്നുന്നത് .... ടഫ് സ്പോർട്ട് ...... അതും ചിന്തിച്ചു തല കുടഞ്ഞ് അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്നെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി ഷാൾ നേരെയിട്ട് ഫോണും കൊണ്ട് പോയി . ഷിറ്റ് അവൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് കരുതി കാണും ..... എന്ത് കരുതിയാലും എന്താ ഐ ഡോണ്ട് കേർ .......... But that black mole in her belly uff ....... അതും കരുതി ഒരു സിഗ് എടുത്ത് കത്തിച്ച് ഒരു പഫ് എടുത്ത് മാവിന്റെ പിറകിലുള്ള ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നു . ദേ സഖാവേ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഒരൊറ്റ കുത്ത് വെച്ച് തരും നോക്കിക്കോ ....... കെട്ടണം പോലും നിങ്ങൾ എന്നെ രുദ്രേ ന്ന് വിളിച്ചു വാ ബാക്കി അപ്പോ ഞാൻ പറയാം............... ഞാൻ നെരത്തെ പിടിച്ച പെണ്ണ് ഫോൺ നോക്കി മുഖം കൂർപ്പിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് "അച്ഛോടാ കുഞ്ഞാവാ"...... ന്ന് പറഞ്ഞ് കൊഞ്ചിക്കാനാ എനിക്ക് തോന്നിയത് . എന്റെ ശില്പ പോലും എന്നോട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല . ഞാൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു . ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

വഷളൻ വൃത്തിക്കെട്ടവൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കാ അലവലാതി ....... അതും പിറുപിറുത്തു സഖാവ് ന്റെ കാൾ അറ്റെൻഡ് ചെയ്തു . വീഡിയോ കോളിലൂടെ കാണുന്ന സഖാവ് ന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം നോക്കി നിന്നു . 📞എന്താണ് രുദ്ര തമ്പ്രാട്ടിയെ ഇങ്ങനെ നോക്കണേ..... 📞ഒന്നുമില്ലെന്റെ സഖാവേ......ന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. 📞എന്താ രുദ്രേ പ്രേമം തോന്നിയോ . നീ അയാളെ ഇഷ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കല്ല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ............എന്നെ നോക്കി കുസൃതി ചിരിയാൽ സഖാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ 📞ദേ സഖാവേ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഒരൊറ്റ കുത്ത് വെച്ച് തരും നോക്കിക്കോ ....... കെട്ടണം പോലും നിങ്ങൾ എന്നെ രുദ്രേ ന്ന് വിളിച്ചു വാ ബാക്കി അപ്പോ ഞാൻ പറയാം...............ന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുച്ഛിച്ചു മുഖം തിരിച്ചു . എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം . എന്നാലും ഒരു വേദന . 📞എന്റെ രുദ്ര തമ്പുരാട്ടീ പിണങ്ങിയോ .........

പിണങ്ങല്ലേടീ........ ഇവിടെ പാർട്ടി സമ്മേളനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ധൃതിയിൽ നിന്നെ കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ പിണങ്ങാ....... 📞ഞാൻ പിണങ്ങിയൊന്നും ഇല്ല സഖാവേ .....പിന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയോ തനുവും മാളുവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ട്ടോ.............. ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു. 📞അപ്പോ ഇനി അവരോട് എങ്ങനെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ടല്ലോ ......എന്നാലെ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാ മുഖം വീർപ്പിക്കാണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഐ.ലവ്.യൂ പറഞ്ഞേ..... 📞അതെന്താ സഖാവേ ചിരിച്ചോണ്ട് ഐ ലവ് യൂ പറയണം എന്ന് എപ്പോഴും പറയണത്..ംം 📞എന്റെ എനർജി ടെ രഹസ്യം തന്നെ നിന്റെ പുഞ്ചിരിയും ഐ ലവ് യൂം അല്ലേടി പെണ്ണെ........... 📞എന്നാ ശരി സഖാവേ ലവ് യൂ സോമച്ച്......... ഞാൻ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു. 📞ലവ് യൂ റ്റൂ രുദ്ര തമ്പ്രാട്ടിയെ........... കോൾ കട്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിയോടെ തിരിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ മരത്തിൽ ചാരി സിഗരറ്റ് വലിച്ചോണ്ട് എന്നെ നോക്കുന്ന അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അകത്തേക്ക് ഓടി. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

അകത്തേക്ക് ഓടിപോകുന്നവളെ നോക്കി ഞാൻ നെടുവീർപ്പിട്ടു ഒരു പഫും കൂടി വലിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി. അവിടെ എന്നെ കാത്ത് നിൽക്കുന്ന ശില്പ യുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. എന്താണ് ശില്പ മേഡം ........ ഒന്നുമില്ല ആര്യ .... വീട്ടിൽ നിന്നെ കണ്ടില്ല സോ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നതാ......... നീ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു ആര്യാ .....ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ എല്ലാ കാര്യവും നോക്കാന്...........ശില്പ ഒരുമാതിരി ടിപ്പിക്കൽ കാമുകിമാരെ പോലെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഫോണിലൂടെ കുട്ടികളെ പോലെ കൊഞ്ചി ക്കൊണ്ടും ഇടക്ക് പിണങ്ങിയും ഒക്കെ സംസാരിച്ച അവളെയാണ് . അവളെയും ശില്പയെയും കംപേർ ചെയ്തപ്പോൾ ശില്പയെക്കാൾ ബെറ്റർ അവളാണെന്ന് തോന്നി . ശില്പ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ അവൾടെ ആ ബെല്ലിയിലെ മറുക് ആണ് . ഷേ എന്നാലും അവൾടെ പേര് എന്തായിരിക്കും . ഡാ മതി കുറുകിയത്.....ശില്പ നിന്നെ അമ്മായി വിളിക്കുന്നുണ്ട്...........ഡെവി അതും പറഞ്ഞ് വന്ന് എന്നെ വലിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോയി .

മുകളിൽ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്നു ഞങ്ങൾ ആൽബിക്ക് കോൾ ചെയ്ത് മിണ്ടി . ഞാൻ പിന്നെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും സിഗ് എടുത്ത് കത്തിച്ച് ഒരു പഫ് എടുത്തു . ഹേ അത് രുദ്രയല്ലേ..... രുദ്രാ........ താഴേക്ക് നോക്കി ഡെവി വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാനും താഴേക്ക് നോക്കി. അപ്പോ കണ്ടത് എന്നെ ഇടിച്ച പെണ്ണിനെയാണ് . അവൾ ഡെവിയെ നോക്കി കൈ വീശി കാണിച്ച് ഗേറ്റ് കടന്ന് പോയി കൂടെ രണ്ടാളും ഉണ്ട്. ഇവൾടെ പേര് രുദ്രയെന്നാണോ...... മനസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഡെവി ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ഉറക്കെ ആയീന്ന് . ഹേർ നേം ഈസ് രുദ്രപ്രിയ........ നിന്റെ ഫേവ് നേം...... രുദ്ര പ്രിയ എനിക്ക് ആ പേരിനോട് വല്ലാത്ത ഇഷടമാ.... റീസൺ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ആ പേര് ഇഷ്ടാ ....... ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

പിന്നെ ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങിയത് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിരുന്നു . ടേബിളിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് . നാളെ ഞാൻ വാസുദേവ പണിക്കരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് .........ആര്യന്റെ ജാതകം നോക്കിക്കണം പിന്നെ ആര്യന്റെയും ശില്പയുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് തിയതി കുറിപ്പിക്കണം ........അച്ഛൻ എല്ലാവരോടായി പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകാൻ പോയി . പിന്നാലെ നാണിച്ച് തലതാഴ്ത്തി ശില്പ മുകളിലേക്ക് ഓടി പോയി..... പെണ്ണിന് നാണം വന്നൂന്നാ തോന്നണേ....... ന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മായി ചിരിയോടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ തലയാട്ടി. ഞാൻ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോയി . റൂമിൽ കയറി കിടന്നു. ഉറങ്ങാനായി കണ്ണടച്ചപ്പോൾ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞത് രുദ്ര യുടെ വയറിലെ കറുത്ത മറുകാണ് . എനിക്കെന്താ പറ്റിയെ....... ന്ന് കരുതി ഞാൻ തലക്ക് കൈ താങ്ങി ഇരുന്നു ....തുടരും.....

