സാഗരം സാക്ഷി...❤️: ഭാഗം 92

എഴുത്തുകാരി: ആസിയ പൊന്നൂസ്‌

ചൂളമടിച്ചു സ്പ്രേയും പൂശി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയ സാഗർ വാതിൽക്കൽ ചാരി കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സാക്ഷിയെ കണ്ട് കുസൃതിയോടെ ചിരിച്ചു.... മീശ ഒന്ന് പിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി സാക്ഷിക്ക് നേരെ നല്ല സ്റ്റൈലിൽ തിരിഞ്ഞതും അവന്റെ മുണ്ട് അഴിഞ്ഞു വീണതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.... മുണ്ട് അഴിഞ്ഞു വീണിട്ടും അവൻ യാതൊരു കുലുക്കവും ഇല്ലാതെ അതേ നിൽപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു..... ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാക്ഷി മുഖം തിരിച്ചു നിന്നു... "പോത്ത് പോലെ വളർന്നു.... ഒരു കൊച്ചിന്റെ അപ്പനുമായി.... എന്നിട്ടും.....?" സാക്ഷി ഒരു നിശ്വാസത്തോടെ പാതിയിൽ നിർത്തിയതും സാഗർ ചുണ്ട് കടിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുണ്ട് വാരിക്കൂട്ടി ഒക്കെ കൂടി പിടിച്ചു കെട്ടി വെച്ചു.... "Perfect.... ഇനി അഴിയില്ല....😁" അവൻ ഇളിച്ചോണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് സാക്ഷി അവനെ നോക്കി.... "അല്ല.... എന്താ ഇതൊക്കെ....." ബെഡിൽ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ വിതറിയിരിക്കുന്ന റോസാപ്പൂവിതലുകളിലേക്കും അവന്റെ കോസ്റ്റുമിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കികൊണ്ട് സാക്ഷി ചോദിച്ചു.... "എന്ത് പറ്റി വൈഫി....??" അവൻ കള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മുടി മുകളിലേക്ക് വകഞ്ഞു മാറ്റി... "മുണ്ടും ഷർട്ടും.... കൈയിൽ മുല്ലപ്പൂവ്.... ബെഡിൽ റോസാപ്പൂവ്....

ആകെ ഒരു ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ.... എന്താ ഉദ്ദേശം.....?" അവൾ കൈയും കെട്ടി അവന് മുന്നിൽ നിന്നതും അവൻ അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു അവനിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു.... "എനിക്ക് തിയറിയേക്കാൾ പ്രാക്ടിക്കലിനോടാ പണ്ടേ ഇൻട്രസ്റ്റ്...."അതും പറഞ്ഞ് അവൻ അവളുടെ കവിളിൽ കുത്തി പിടിച്ചു ചുണ്ടുകൾ കവർന്നു അവൾ അവനിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറി പിന്നിലേക്ക് വിട്ട് മാറാൻ നിന്നതും അവൻ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് അവളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെ ചുട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്കൊപ്പം പിന്നിലേക്ക് ചുവട് വെച്ചു.... സാക്ഷി പിന്നിലേക്ക് നടക്കും തോറും അവൾക്കൊപ്പം അവനും നടന്നു.... ആ നടത്തം ഡോറിന്റെ മറവിലായി ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ചു നിന്നു.... അവളെ ഭിത്തിയോട് ചേർത്തു നിർത്തി സാഗർ ആ ചോര ചുണ്ടുകളെ നുണഞ്ഞു.... അവളിലെ പെണ്ണിനെ അവനാ ദീർഘചുംബനത്താൽ ഉണർത്തി..... അവളുടെ ചുവന്ന ചുണ്ടുകളിൽ അവൻ പല്ലുകളാൽ വേദന സമ്മാനിച്ചതും അവൾ ഒന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി എരിവ് വലിച്ചു.... സാഗർ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചുണ്ടുകളാൽ അവളുടെ കഴുത്തിൽ പരതി.... സാക്ഷി ഒന്ന് മുരണ്ടു കൊണ്ട് അവന്റെ മുടിയിൽ പിടിച്ചു മുറുക്കിയതും അവന്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു....

ഇതേസമയം റൂമിലേക്ക് കയറി വന്ന സായു ഡോറിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാഗറിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി.... സാക്ഷിയെ അവൾ കണ്ടിരുന്നില്ല.... സാഗർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ഡോറിന്റെ മറവിലേക്ക് നോക്കി.... അവിടുത്തെ കാഴ്ച കണ്ട് സായു ഞെട്ടി.... "ബേ..... ബീ......😦"അവൾ നീട്ടി വിളിച്ചത് കേട്ട് സാക്ഷി ഞെട്ടി.... സാഗർ അത് കേട്ട ഭാവം നടിക്കാതെ അവന്റെ ജോലി തുടർന്നതും സാക്ഷി അവനെ തള്ളി മാറ്റി... "ബേബി മമ്മയെ എന്താ ചെയ്തേ....😲?" ചുണ്ടിൽ ചെറുതായി പൊടിഞ്ഞ ചോര തുടച്ചു മാറ്റുന്ന സാക്ഷിയെ നോക്കി അവൾ ചോദിച്ചു... "ഞാനും മമ്മയും ഒരു ഗെയിം കളിച്ചതാ ബേബി...." അവൻ കണ്ണിറുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും "ഗെയിമോ...??" അവൾ നിഷ്കളങ്കമായി അവനെ നോക്കി "ആന്നേ... അതൊക്കെ ഉണ്ട്.... അല്ലാ.... ബേബി ഉറങ്ങുന്നില്ലേ..... ചെല്ല് ഗ്രാൻഡ്മാ അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ ഉണ്ട്.... വേഗം ചെല്ല്...." അവൻ ധൃതിയിൽ സായുവിനെ പറഞ്ഞ് വിടാൻ നോക്കി "ഞാൻ എന്തിനാ ഗ്രാൻഡ്മേടെ അടുത്ത് പോകുന്നേ.... ഞാൻ എന്നും ബേബിടെ ഒപ്പമല്ലേ ഉറങ്ങാറ്...." അവൾ നിഷ്കളങ്കമായി പറഞ്ഞതും സാക്ഷി ചുണ്ട് കൂട്ടി പിടിച്ചു ചിരിച്ചു "അതിനിപ്പോ ന്താ... ഇന്ന് ഒരു ചേഞ്ച്‌ ആയിക്കോട്ടെ...."സാഗർ "പറ്റില്ല...." സായു മാറിൽ കൈയും കെട്ടി വാശിയോടെ പറഞ്ഞതും സാഗർ അവളെ നോക്കി പല്ല് കടിച്ച് "ബേബി.... ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കില്ലാ...?"

അവൻ വല്ലാത്തൊരു ടോണിൽ ചോദിച്ചതും സായു ഇല്ലെന്ന് തല കുലുക്കി അത് കണ്ട് സാക്ഷി സായുവിനെ എടുത്ത് ബെഡിൽ നടുക്കായി കിടത്തി.... "ഉറങ്ങിക്കോ.... ഗുഡ് നൈറ്റ്‌ 😁" അതും പറഞ്ഞ് സാക്ഷി ലൈറ്റ് ഓഫ്‌ ആക്കി സായുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നു സാഗർ അത് കണ്ട് തലയും ചൊറിഞ്ഞു വേറെ വഴി ഇല്ലാതെ മറുവശത്തു വന്ന് സായുവിനെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നു •••••••••••••••••• സാക്ഷിയുടെ റൂം * രാവിലെ കുളി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ബാത്‌റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന സാക്ഷി ബെഡിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുന്ന അപ്പനെയും മോളെയും പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി.... രണ്ട് പേരുടെയും കവിളിൽ നനുത്ത ചുംബനം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷി മുറി തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി..... സാക്ഷി പോയതും സാഗറിന്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു.... അവൻ കണ്ണ് പോലും തുറക്കാതെ ഫോൺ എടുത്ത് ചെവിയോട് ചേർത്തു.... "ഹലോ....സാഗർ സ്പീക്കിങ്....." അവൻ ഒരു കോട്ടുവായിട്ട് ഉറക്കചടവോടെ പറഞ്ഞു "നീ ഇത് എവിടെയാടാ കോപ്പേ...?" ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഡിസ്‌പ്ലെയിലേക്ക് നോക്കി മെറി എന്ന പേര് കണ്ടതും അവൻ മുഖം ചുളിച്ചുകൊണ്ട് കാൾ കട്ട് ചെയ്ത് ബെഡിലേക്ക് ഇട്ടു.... ശേഷം ബെഡിലേക്ക് വീണു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവന്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു.... "എന്താടി....?" അവൻ കണ്ണ് തുറക്കാതെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെവിയോട് ചേർത്തു.... "ഞങ്ങൾ എത്ര നേരമായി നിന്നെ wait ചെയ്യുന്നു....

നീ ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങുവാണോ....??" ജീവയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് സാഗർ ഫോൺ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കി "ഓഹ് ഷിറ്റ്...."ടൈം നോക്കിക്കൊണ്ട് സാഗർ ബെഡിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി... അവരെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാമെന്ന് ഏറ്റ കാര്യം സുഖനിദ്രയ്ക്കിടയിൽ അവൻ മറന്നു... ബെഡിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങിയ സാഗർ പല്ല് പോലും തേക്കാതെ ആ കെട്ടി വെച്ച മുണ്ടുമായി കാറ്റ് പോലെ പാഞ്ഞു... കാറിന്റെ കീയുമായി വരുന്ന ശ്രീയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് കീ പിടിച്ചു വാങ്ങി അവൻ പുറത്തേക്ക് ഓടി കാറിൽ കയറി കാർ പറപ്പിച്ചു വിട്ടു.... "ജെസിയെ.... ആ പോയത് ആരാ...?" അയാൾ സംശയത്തോടെ ജെസിയെ നോക്കി "സംശയിക്കണ്ട.... അത് നിങ്ങടെ തല തെറിച്ച വിത്ത് തന്നെയാ..." ജെസി ശ്രീക്ക് നേരെ കോഫിയുമായി വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു "ഇവൻ പിടിച്ചു പറിയും തുടങ്ങിയോ...?" ആ കോഫി വാങ്ങി ചുണ്ടോട് ചേർത്തു കൊണ്ട് സാഗർ പോയ വഴിയേ നോക്കി ശ്രീ ആരോടെന്നില്ലാതെ ചോദിച്ചു ••••••••••••••••••• "പപ്പയോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് ഡ്രൈവറെ അയച്ചേനെ.... വെറുതെ ആ പ്രാന്തനെ വിളിച്ചു പോസ്റ്റ്‌ ആവേണ്ട വല്ല ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നോ ജീവേട്ടന്....?" വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ക്ഷമ നശിച്ചു മെറി ജീവയോട് ചോദിച്ചതും അവൻ ചെറുങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഫോണിൽ തോണ്ടി ഇരുന്നു...

മെറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് സമയം കളഞ്ഞു.... "എടാ ചേട്ടാ.... എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്....." അവൾ വയർ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു ചുണ്ട് ചുളുക്കി ജീവയെ നോക്കിയതും ജീവ ഫോണിൽ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടി.... ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു ബോട്ടിൽ ജ്യൂസും എടുത്ത് അവൾക്ക് കൊടുത്തു.... അവളൊരു വിശപ്പാളിയാണെന്ന് നല്ല ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ അവളെ കൂട്ടി എവിടെ പോയാലും ഇത് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൈയിൽ കരുതാറുണ്ട്.... അത് അവളെ ഏല്പിച്ചു കൊണ്ട് ജീവ അവളെ ഇരുത്തി ഒന്ന് നോക്കി.... "സാഗർ വരുന്നത് വരെ ഇതും തിന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നോണം...!" എന്നായിരുന്നു ആ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം.... കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാമെന്ന നിലയിൽ മെറി അതും കഴിച്ച് സാഗറിന്റെ വരവും നോക്കി ഇരിപ്പായി.... ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെറി പെയ്യനെ ജീവയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.... അവന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിഷ്കളങ്കയായ കുട്ടിയെ പോലെ ഒറ്റ നിൽപ്പ് നിന്നു.... ആ നിൽപ്പിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായ പോലെ ജീവ ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് കൊടുത്തു..."Thanks....😁" അവൾ അതും വാങ്ങി ഇളിച്ചോണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട ജീവ അറിയാതെ പുഞ്ചിരിച്ചു പോയി....

അങ്ങനെ അതിസാഹസികമായി മെറി ആ ബ്രെഡുമായി മല്പിടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് സാഗർ കാറുമായി വന്നത്..... ഡോർ തുറന്ന് ഒരുമാതിരി ഇലക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥിയെ പോലെ കൈകൾ തലക്ക് മുകളിൽ കൂപ്പി പിടിച്ചു ഇറങ്ങി വരുന്നവനെ നോക്കി മെറി വായും പൊളിച്ചു നിന്നു.... "Welcome back guyss...." രണ്ട് പേരെയും ഹഗ്ഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാഗർ പറഞ്ഞതും ജീവ അവനെ അടർത്തി മാറ്റി.... ജീവ നെറ്റി ചുളിച്ചു അവനെ അടിമുടി നോക്കി... "What's up bro...?" അവന്റെ നോട്ടം കണ്ട് സാഗർ കൈ മലർത്തി ജീവ അവനെ നോക്കി.... "എന്ത് കോലമാടാ ഇത്....??" അവനെ അടിമുടി നോക്കി ജീവ ചോദിച്ചതും സാഗർ അവനെ സ്വയം ഒന്ന് നോക്കി....ഇന്നല രാത്രി ഇട്ട മുണ്ടും ഷർട്ടും.... ഇന്നലെ മുണ്ട് വാരിക്കൂട്ടി കെട്ടി വെച്ചത് അത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്.... കൈയിൽ വാടിയ മുല്ലപ്പൂവും മുടി ഒക്കെ അലങ്കോലപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട്.... സ്വയം ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചശേഷം സാഗർ അവരെ നോക്കി ഇളിച്ചു കാണിച്ചു.... "എങ്ങനെ ഉണ്ട്... പുതിയ ഫാഷനാ...." കോളർ പൊക്കി പറയുന്നവന്റെ കഴുത്തിൽ ലോക്കിട്ട് ജീവ അവനെ വലിച്ചോണ്ട് കാറിൽ കൊണ്ടിട്ടു... ലഗേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച ശേഷം മെറിയോട് കയറാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ജീവ കാറിൽ കയറി കാർ മുന്നോട്ടെടുത്തു.... നാട് എത്തിയെന്നു അറിഞ്ഞതും മെറിയുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു പിടച്ചിൽ.... "വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം നാട്ടിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ച് വരവ് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചതല്ല..... എന്നാൽ ജീവേട്ടൻ.....

ഏട്ടന്റെ ജീവനും ജീവിതവും എല്ലാം ഈ നാട്ടിലാണ്..... ഇത്രയും കാലം ഒക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നീറി നീറി ജീവിച്ചു തീർത്തു.... ഇനി അത് വേണ്ട..... ഏട്ടൻ നഷ്ടമാക്കിയതൊക്കെ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ ഏട്ടന്റെ ഈ അനിയത്തി തുനിഞ്ഞു ഇറങ്ങുകയാണ്... അതിനിടയിൽ മറ്റൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല....."ജീവയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവൾ ഓർത്തു "എനിക്കറിയാം മോളെ.... നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന്..... പക്ഷെ..... നിന്റെ ചിന്തകൾ ഒക്കെ തെറ്റാണ്.... നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നും ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോണില്ല..... ശിഖയെ എന്നോട് ചേർത്തു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പാഴ്ശ്രമമാണ്.... ഞാനും അവളും ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ... രണ്ടാണ്..... പരസ്പരം യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് അന്യ വ്യക്തികൾ..... അവളെ എന്റേതാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലും തെറ്റാണ്..... കാരണം അവൾ മറ്റൊരുവന് അവകാശപ്പെട്ടവളാണ്..... അത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും..... ഇനി ഒരിക്കലും അവളെ സ്വീകരിക്കാനോ സ്നേഹിക്കാനോ എനിക്ക് കഴിയില്ല..... സത്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട സമയമായി..... ഇനിയും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ശിഖയെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും..... അതുകൊണ്ട് എല്ലാം.... എല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയും....." മുന്നിലേക്ക് നോക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു •••••••••••••••••

ഇതേസമയം ജീവയുടെ ഓർമ്മകൾ ശിഖയെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയായിരുന്നു..... കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അവളുടെ കൺതടം വീർത്തു.... കവിളുകൾ ചുവന്നു..... കണ്ണുനീർ അപ്പോഴും തോർന്നിരുന്നില്ല... ജീവയെ മറക്കാനോ വെറുക്കാനോ അവൾക്കാവുന്നില്ല..... ഫോൺ ഗാലറി തുറന്ന് അവർ ഒരുമിച്ചുള്ള പഴയ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നിരകണ്ണുകളോടെ അവൾ നോക്കി.... സങ്കടം സഹിക്കാനാവുന്നില്ല.... നെഞ്ച് പൊട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നിപ്പോയി അവൾക്ക്... "എന്തിനാ ജീവേട്ടാ...... ആർക്ക് വേണ്ടിയാ എന്നെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കണേ....??" അവന്റെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കി അവൾ വിതുമ്പലോടെ ചോദിച്ചതും അവളുടെ ഫോണിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു..... ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അത്.... "സാരംഗ് സത്യമൂർത്തി....." മെസ്സേജ് വന്ന ഐഡിയിൽ അവളുടെ കണ്ണുകൾ പതിഞ്ഞു.... ഏതോ ഒരു ഉൾപ്രേരണയിൽ അവൾ ആ മെസ്സേജ് റിക്വസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി.... അതൊരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു..... ആ ഫോട്ടോ വളരെ പരിചിതമായി തോന്നി അവൾക്ക്..... സൂക്ഷിച് നോക്കാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും ആരോ വന്ന് ഡോറിൽ മുട്ടി..... ശിഖ എണീറ്റ് ഡോർ തുറന്നപ്പോൾ അന്നയായിരുന്നു..... "നീ ഇത് വരെ റെഡി ആയില്ലേ.... ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞു കൂടി ഇരിക്കാതെ വേഗം റെഡി ആയി വാ.... ഓഫീസിൽ പോവണ്ടേ....??"

അന്ന അത് ചോദിച്ചതും ശിഖ ഒന്ന് മൂളിക്കൊണ്ട് ഡ്രസ്സും എടുത്ത് ബാത്‌റൂമിലേക്ക് കയറി അവളുടെ പോക്ക് നോക്കി നിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് അന്ന തിരികെ പോയി.... •••••••••••••••••• "ആദ്യം എങ്ങോട്ടാ....??" കാറിൽ പിൻസീറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സാഗർ ജീവയോട് ചോദിച്ചതും ജീവ മെറിയെ നോക്കി "റോയിടെ അടുത്തേക്ക്...." ജീവ പറയുന്നത് കേട്ട് മെറിയും സാഗറും ഞെട്ടി..... "Whatt..... Are you serious.....?" സാഗർ വിശ്വാസം വരാതെ അവനെ നോക്കിയതും അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ജീവ കുരിശിങ്കൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്തു.... തറവാടിന് മുന്നിൽ എത്തിയതും മെറിയുടെ ഉള്ളം ഒന്ന് വിറച്ചു.... കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ മടിച്ച് ഇരിക്കുന്നവളെ ജീവ കൈയിൽ പിടിച്ചു പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി..... ശേഷം അവളുടെ കൈയും പിടിച്ചു ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി..... അവരെ കണ്ട് ഹാളിൽ ഇരുന്ന ശ്രീയും ജോർജും ജെസിയും സാറയും ഒക്കെ ഞെട്ടി.... അവർക്ക് അവിടേക്ക് ഒരു തിരിച്ച് വരവ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആരും കരുതിയതല്ല..... ഇവർ ഞെട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഓഫീസിൽ പോകാനായി കൈയിൽ വാച്ചും കെട്ടി റോയ് സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങി വരുന്നത്....സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങി വന്ന റോയ് ജീവയെയും മെറിയെയും കണ്ട് ഞെട്ടി..... അവന്റെ നോട്ടം മെറിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു.....

എത്ര ശാസിച്ചിട്ടും കണ്ണുകൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു ജീവ ഇത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു..... "റോയ്...."അവന്റെ നോട്ടം കണ്ട് ജീവ ഗൗരവത്തോടെ വിളിച്ചതും റോയ് ഞെട്ടലോടെ അവനെ നോക്കി ജീവയുടെ ഗൗരവം അവനെ പരിഭ്രമത്തിലാക്കി.... ജീവ മെറിയുടെ കൈ വിട്ട് റോയ്ക്ക് നേരെ നടന്നു..... റോയ് ഒരു കുറ്റക്കാരനെ പോലെ നിന്നു.... മെറിയോട് ചെയ്തതൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ റോയിയുടെ ഉള്ളിൽ.... ജീവയുടെ വെറുപ്പ് കലർന്ന ആ നോട്ടം അവനെ തളർത്തുകയായിരുന്നു.... ജീവ അവന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നതും അവനെ നോക്കാൻ കെൽപ് ഇല്ലാതെ റോയ് തല കുനിച്ചു നിന്നു.... എന്നാൽ റോയിയെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് ജീവ അവനെ ഹഗ്ഗ് ചെയ്തു.... റോയ് ഞെട്ടലോടെ തല ഉയർത്തി നോക്കി.... "Missed you a lot mahn...." അവനെ ചേർത്തു പിടിച്ചു കൊണ്ട് ജീവ പറയുന്നത് കേട്ട് റോയിടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു..... വിശ്വസിക്കാൻ ആവുന്നില്ല.... സ്വപ്നമാണെന്ന് പോലും റോയ് ചിന്തിച്ചു പോയി..... അവനെക്കാൾ ഞെട്ടലോടെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ആ രംഗം നോക്കി നിന്നത്...

. "ജീവ.... നീ.... " സന്തോഷം കൊണ്ട് റോയ്ക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.... ഇതൊക്കെ കണ്ട് നിന്ന സാഗർ കണ്ണിൽ കുത്തി കണ്ണ് നീരൊക്കെ വരുത്തി അവരെ രണ്ട് പേരുടെയും പുറത്ത് കൂടെ ചാടി വീണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു..... അവസാനം മൂന്നും കൂടി മലർന്നടിച്ചു താഴെ വീണു.... സാഗർ അവരുടെ പുറത്ത് കൂടി വീണത് കൊണ്ട് അവനൊന്നും പറ്റിയില്ല.... ജീവയും റോയിയും നടുവ് ഇടിച്ചാണ് വീണത്.... "ഭാഗ്യം.... ഒന്നും പറ്റിയില്ല...."നിലത്ത് നിന്ന് ചാടി എണീറ്റ് കൈയിലെ പൊടിയും തട്ടി സാഗർ പറഞ്ഞതും ആരോ പല്ല് കടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ താഴേക്ക് നോക്കി അവിടെ നടുവും താങ്ങി എണീക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്ന ജീവയെയും റോയിയെയും കണ്ട് അവൻ ഒന്ന് പല്ല് ഇളിച്ചു കാണിച്ചു.... "അല്ല.... നിങ്ങൾ എന്തിനാ നിലത്ത് ഇരിക്കുന്നെ....😁??"......തുടരും………..........

