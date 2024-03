സഖി: ഭാഗം 12

രചന: ഹരിദ ആർ ദാസ്

ദേവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ദേഷ്യം ഇരച്ചുകയറി , ആരവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായി തുണിഞ്ഞ അവനെ ആരോഹി തടഞ്ഞു.... " മോളെ നീ ഇങ്ങ് വാ.... "അതുല്യ അവളെ വിളിച്ച് കൊണ്ട് പോകാനായി തുനിഞ്ഞതും അവളുടെ കൈ തട്ടി മാറ്റി കൊണ്ടവൾ ആരവിന് നേരെ നടന്നു..... അവളുടെ തന്റേടത്തോടെയുള്ള നടത്തം കണ്ടതും കാഴ്ചക്കാരുടെയെല്ലാം മുഖത്തെ ചിരി മങ്ങി , ഇനി എന്ത് നടക്കും എന്നുള്ള ആകാംഷയായി...... ഫൈസലിന്റെയും അജുവിന്റെയും നിഖിലിന്റെയും മുഖത്ത് ഒരുപോലെ ആകാംഷയും ടെൻഷനും ഒരുപോലെ ഉണ്ടായി.... കതകിന്റെ മറവിൽ നിന്നും ഇതെല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരുന്ന പവന്റെ കാലുകൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി....ആരവ് അപ്പോഴും ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു..... ആരോഹി അവന്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് കൈകെട്ടി നിന്ന് ആ ചിരി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.... അവളുടെ ആ നിൽപ്പ് പന്തിക്കേടല്ലാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഫൈസൽ ആരവിനെ വിരൽ കൊണ്ട് തോണ്ടി വിളിച്ചു.... അവൻ പാതിയെ തലയുയർത്തി , തോട്ട് മുൻപിൽ അവളെ കണ്ടതും അവൻ വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി🤣🤣🤣🤣🤣

"ഇപ്പോളാ കൂടുതൽ സുന്ദരി ആയത്...." ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് അവന്റെ ഷർട്ടിൽ പിടിച്ച് മുഖം അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് തുടച്ചു..... അവിടെ നിന്ന എല്ലാവരും സ്തബ്ധരായി... ആരവ് സഹിതം... അവന്റെ വെള്ള ഷർട്ടിലേക്ക് അവളുടെ മുഖത്ത് പറ്റിയ മോര് മുഴുവൻ തുടച്ചു..... കയ്യിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന മോര് അവന്റെ മുഖത്തേക്കും തേച്ചു.... ഇപ്പോൾ അവന്റെ ഡ്രെസ്സും മുഖവും എല്ലാം മോരായി.... അവനിൽ നിന്നും അകന്ന് മാറി കൈ കെട്ടി അവനെ നോക്കികൊണ്ട് അവൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി 😂😂😂😂😂 ആരവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ദേഷ്യം നിറഞ്ഞു അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചു..... അവന്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ആ പിടിയിൽ തീർത്തു.... വേദന കൊണ്ട് ആരോഹിയുടെ കണ്ണ് കലങ്ങി.... " പുന്നാര മോളെ , ഇതിന് എനിക്ക് മറുപടി തരാൻ അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല.... നീ ഒരു പെണ്ണായി പോയി , ഈ നാട്ടിലെ കേസും കോടതിയും എല്ലാം നിനക്ക് അനുകൂലമായി പോയി ഇപ്പൊ നീ ചെയ്തതിന് ഞാൻ മറിച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് നാളെ പീഡനമായി മാറും..... ഭയം കൊണ്ടല്ല എന്റെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥകൊണ്ടാണ് നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജയിക്കുന്നത്....." ആരവ് 😠 (😡 ഈ emoji നിക്ക് പേടിയാ 😪 നമ്മക്ക് 😠

ഇത് കൊണ്ട് adjuste ചെയ്യാം ) ദേവ് ദേഷ്യത്തോടെ അവർക്കിടയിലേക്ക് വന്നു..... 🤫 ആരവ് അവനെ നോക്കി തന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ ചുണ്ടിൽ വെച്ചു..... (നിക്ക് തെറി വിളിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല 😌) ഈ _ _ _മോളോട് മര്യാദയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞോണം , വെറുതെ എന്റെ സ്വഭാവം എടുപ്പിക്കരുത്.... സമയം കിട്ടുമ്പോ എന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേരെ പുതിയ കൂട്ടുകാരിയ്ക്ക്.... ആരോഹിയുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ ദേവിന്റെ നേരെ തള്ളിയിട്ടുകൊണ്ട് ഡെസ്കിലേക്ക് ഇരുന്നു.... താഴേക്ക് വീഴാൻ പോയ ആരോഹിയെ ദേവ് പിടിച്ചു നിർത്തി...ചുറ്റിനും എല്ലാവരും ആരോഹിയെയും ആരവിനെയും അതിശയത്തോടെ നോക്കി നിന്നു..... എന്തു നോക്കി നിൽക്കുവാടാ എല്ലാം...കഴിക്കാൻ നോക്ക് വന്ന്.... ആരവ് പറയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി..... ആരോഹി ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി...... ആരവ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോർ വായിലേക്ക് വെക്കാൻ തുടങ്ങിതും ആരോഹിയുടെ കൈകൾ അത് തട്ടി കളഞ്ഞു.....

. " കഴിക്കുന്ന ചോർ തട്ടി കളയുന്നോടി..... " അവന്റെ എച്ചിൽ കൈ അവളുടെ കരണത്ത് പതിഞ്ഞു..... വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നീ എന്റെ തലയിൽ കയറി ചവിട്ടുനാടകം കളിക്കുന്നോ..... നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ പണത്തിന്റെ കൊഴുപ്പ് ആഹാരത്തിനോട് കാണിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ നീ രണ്ട് വറ്റിന് വേണ്ടി കരയുമെടി.....നോക്കിക്കോ.... ഇറങ്ങി പോടി......ആരവ് ദേഷ്യത്തോടെ അവന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും അവളെ തള്ളിമാറ്റി....... ആരോഹി ഒന്നും മിണ്ടാതെ തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് വലതുകരം പൊത്തിപിടിച്ചു... അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ അവനോടുള്ള പക ആളി കത്തി...... ആരവിന്റെ ബൈക്ക് വലിയ ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തേക്ക് വന്നു....വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തവൻ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.... കോളേജിൽ കുട്ടികൾഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നതെ ഉള്ളായിരുന്നു.... നടന്നു പോകുന്ന മിക്ക പെൺകുട്ടികളുടെയും കണ്ണുകൾ ആരവിൽ തന്നെയായിരുന്നു.... അവൻ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നടന്നു..... ഡാ ആ ഭദ്രകാളി വന്നോ? ആരവ് നിഖിലിനോടും മറ്റുള്ളവരോടും ചോദിച്ചു...

. ഇതുവരെ വന്നില്ലടാ... ഞാൻ ഇവിടെ കളക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു....വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടികളെയും ഇമവെട്ടാതെ നോക്കി കൊണ്ട് പവൻ പറഞ്ഞു..... അഹ് ഇവന്റെ വായിനോട്ടം കൊണ്ട് ആര് എപ്പോ വന്നു എന്നൊക്കെ കിറു കിറുത്യമായി അറിയാം....അജു പവന്റെ തോളിൽ തട്ടി അഭിനന്ദിച്ചു...... ഡാ നീ എന്തിനാ അവളെ തുറക്കുന്നത്...ഇന്നലത്തെ പ്രശ്നം ഒന്നും പോരായോ? നിഖിൽ ആധിയോടെ ആരവിനെ നോക്കി.... അവൾക്കൊരു ഡോസ്സ് കൊടുക്കാനുണ്ട്... അത് കിട്ടിയാൽ അവളുടെ പ്രശ്നം എല്ലാം തീരും..... ഗൂഢ മന്ദസ്മിതത്തോടെ ആരവ് പറഞ്ഞു..... അളിയാ വേണ്ട... ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവം ആ പിള്ളേച്ചൻ (പ്രിൻസിപ്പൽ ) അറിയാതിരുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ്.....ഇനി നീയായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പോകണ്ട.... ഫൈസൽ ആരവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു..... ഹലോ...... ഫൈസൽ പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കാതെ ആരവ് അവരുടെ മുന്നിൽ കൂടി അതുല്യയോടൊപ്പം നടന്നു പോകുന്ന ആരോഹിയെ കൈകൊട്ടി വിളിച്ചു.... അവനെ കണ്ടതും അവളുടെ ദേഷ്യം ഇരട്ടിച്ചു , അതുല്യ പേടിച്ചു വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.....

ആരു വേണ്ട... നീ വാ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോകാം..... അതുല്യ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു....... നീ മാറെടി... ഇവനൊക്കെ പേടിച്ച് ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല..... അവളുടെ കൈ തട്ടി മാറ്റി കൊണ്ട് ആരോഹി മുന്നോട്ട് നടന്നു..... അവൾ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടതും ആരവിന്റെ ഉള്ളിലെ ദേഷ്യം നുരഞ്ഞു കയറി.... ഇനി എന്തൊക്കെ നടക്കുമോ എന്തോ..... പവൻ നിഖിലിനോടും അജുവിനോടുമായി പറഞ്ഞു...... ആരോഹി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുന്നത് കണ്ടതും എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ നിന്നു..... സുഖല്ലേ മോളെ.... കവിളിൽ നീര് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കൊണ്ട് പുച്ഛത്തോടെ ആരവ് ചോദിച്ചു.... എന്തിനാ വിളിച്ചേ? അവന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെ ദൂരേക്ക് നോക്കി കൊണ്ടവൾ ചോദിച്ചു..... മോൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കോളേജിൽ....

അതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാനായി ആണ് ഏട്ടൻ വിളിപ്പിച്ചത്.... അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടതും എല്ലാവരും അമ്പരപ്പോടെ പരസ്പരം നോക്കി.... ഡാ നീ ഇത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ്...നിഖിൽ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.... ആരവ് തന്റെ കൈ ഉയർത്തി അവനെ തടഞ്ഞു , എന്നിട്ട് ആരോഹിയെ നോക്കി.... " ഈ കോളേജിൽ പുതുതായി വരുന്ന എല്ലാവരെയും റാഗ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സീനിയർസിന് തീറെഴുതി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്.... ഞാനും... ദേ ഈ നിൽക്കുന്ന സകലമാന കുട്ടികളും അത് നേരിട്ടിട്ടും ഉണ്ട്.... അപ്പൊ പിന്നെ ആരോഹി മോൾക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഈ ഏട്ടൻ ഇല്ലയോ 😏 അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി..... "ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? "ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ അതിലേറെ ആത്മവിശ്വാസത്തടെ ആരോഹി ചോദിച്ചു.... "കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വേണം പെൺകുട്ടികൾ ആയാൽ.... അപ്പൊ ഏട്ടന്റെ പൊന്നുമോൾ ഓടി പോയി ആ റോസാ പ്പൂ ഇങ്ങ് പിച്ചിക്കൊണ്ട് വന്നേ... എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ ബാക്കി പറയാട്ടോ...."

ആരോഹിയ്ക്ക് അവൻ മനഃപൂർവ്വം പണി തരുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി... പഴയ കോളേജിൽ വെച്ച് നടന്നത് പോലെ ഇവിടെയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നവൾക്ക് തോന്നി..... അളിയാ ഇവൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു.... മിക്കവാറും ഇവർ പ്രേമത്തിലാകും......ആദ്യം അടിയൊക്കെ ഇടും പിന്നെ കട്ട പ്രേമത്തിലാകും.... പവൻ അജുവിന്റെ ചെവിയിൽ സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞു.... എന്റെ പവാ... നിനക്ക് അവന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പ്രേമം പോലെയൊക്കെ തോന്നിയോ..... ബാക്കിയുവർ പണി എന്താകും എന്നാലോചിച്ചു തലപുകയ്ക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ പ്രേമം.... അജു പവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു 😅 "ഇനിയെന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടേ?" ചെടിയിൽ നിന്ന് പിച്ചിയ റോസാപ്പൂ പിടിച്ച് കൊണ്ടവൾ ആരവിനോട് ചോദിച്ചു.... ചിരിയോടെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ആരോഹിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.... " എന്നോട് നീ ചെയ്തത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതൊന്നുമല്ല കൂടിയ മരുന്നാണ് തരേണ്ടത്....പക്ഷെ എന്റെ സാഹചര്യം നല്ലതല്ലായി പോയി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ നീ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് കൂട്ടിക്കോ...."

അവൻ ആരും കേൾക്കാത്ത രീതിയിൽ അവളോട് പറഞ്ഞു.... അവന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്ത് പുച്ഛം നിറഞ്ഞ ചിരി വിടർന്നു😏 "അപ്പൊ മോള് ഈ പൂവ് വെച്ച് ചേട്ടനെ ഒന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തെ.... നല്ല കിടുക്കാച്ചി പ്രപ്പോസൽ ആയിരിക്കണം..... അത് കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് yes പറയാൻ തോന്നണം..... ആരവ് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടി.... പക്ഷെ അവൾക്ക് യാതൊരു കൂസലും ഇല്ലായിരുന്നു... കാരണം അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതും ഇതു തന്നെയായിരുന്നു..... ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ☺️ റോസാപൂ ഇരു കൈകളാൽ ഉയർത്തിപിടിച്ചു.... " അല്ലയോ പ്രാണനാഥാ... അങ്ങില്ലാത്ത എന്റെ ജീവിതം ഗ്രാമ്പു ഇല്ലാത്ത ബിരിയാണി പോലെയാണ്.... അങ്ങില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ല പ്രാണനാഥാ , അങ്ങ് വിഷം വിഴുങ്ങുമ്പോൾ കഴുത്തിൽ ഞെക്കി കൊല്ലാനായി , ശെ അല്ല കഴുത്തിൽ അമർത്തി പിടിക്കാനായി അങ്ങയുടെ അർധാoഗിനിയായി എന്നെ കൂടെ കൂട്ടുമോ....." അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാവരും ചിരിച്ചു....

ആരവ് തന്റെ ചിരി ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി.... അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പൂവ് വാങ്ങി.... "അല്ലയോ പ്രിയതമേ , എന്റെ കൈലാസത്തിൽ പിച്ചക്കാരികളെ ഞാൻ കയറ്റാറില്ല...... So മോള് വേറെ ഏതേലും ശിവേട്ടനെ കണ്ടു പിടിക്ക് കേട്ടോ...i hate you " അവൻ ആ പൂവ് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് വിജയി ഭാവത്തിൽ നടന്നു.... ഹലോ മിസ്റ്റർ.... കൈ കൊട്ടി ആരോഹി വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി..... എന്താ....അവൻ തന്റെ പുരികം ഉയർത്തി ചോദിച്ചു 🤨 അവൾ അവനെ നോക്കി പുച്ഛത്തോടെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വരാന്തയിലേക്ക് ഓടി... അവിടുന്ന് മുകളിലെ പടി കയറി രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറി.... " എന്നോട് ഇപ്പൊ i love you പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ താഴേക്ക് എടുത്ത് ചാടും " താഴെ നിൽക്കുന്ന ആരവിനെ നോക്കി അവൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു..... അത് കേട്ടതും എല്ലാവരും ഞെട്ടി പോയി..... "

നല്ല കാര്യം...മോള് ഒട്ടും താമസിയാതെ താഴേക്ക് ചാടിക്കോ.... പിന്നെ നോക്കിയും കണ്ടുമൊക്കെ ചാടിക്കോ... തല ഈ കല്ലിൽ ഇടിച്ചാലേ ചാകു.... അല്ലെങ്കിൽ കയ്യോ കാലോ ഒടിയത്തെ ഉള്ളൂ.... " അവൻ അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു... പ്രേമം നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു..... നാളത്തെ പത്രത്തിലെ തലക്കെട്ട് ഇതായിരിക്കും..... പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്റെ ചിരിച്ച ഫോട്ടോയും കാണുമെടാ കാലമാടാ....എന്റെ കയ്യും കാലും ഒടിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല... നിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം ജയിലിൽ കിടത്തിയാൽ മതി..... അവളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതും ആരവ് സ്‌തബ്ധയായി... ആരവേ ഇത് പണി പാളി കേട്ടോ... വെളിയിൽ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാട്ടുതീ പോലെ പടരും.... പിന്നെ എന്താണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാല്ലോ.... മര്യാദക്ക് ആ പെണ്ണിനെ താഴെ ഇറക്കാൻ നോക്ക്.... നിഖിൽ ആരവിനോട് പറഞ്ഞു.... നീ ഒന്ന് പോയെ , എനിക്കെങ്ങും വയ്യ അവളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ തോൽക്കാനോ..... No way..... ഇതവളുടെ അടവാണ്... ആരവ് അവളെ ദഹിപ്പിച്ചു നോക്കി കൊണ്ട് നിഖിലിനോട് പറഞ്ഞു...... ഡാ അത് എനിക്കും നിനക്കും ഈ നിൽക്കുന്ന സകലകുട്ടികൾക്കും അറിയാം....

പക്ഷെ ഇവൾക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നിനക്കായിരിക്കും പ്രശ്നം വരാ... അങ്കിൾ എങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്....നിഖിൽ വീണ്ടും ആരവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.... കുറച്ചേറെ നേരമായിട്ടും യാതൊരു പ്രതികരണവു മില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആരോഹി അവനെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ആയി സ്ലാബിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി നിന്നു.... അത് കണ്ടതും കുട്ടികൾ എല്ലാം അലയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.... "എന്റെ ആരു നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്..."അതുല്യ കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു.... അവളുടെ ടെൻഷൻ കണ്ടത് പോലെ ആരോഹി അവളുടെ നേരെ ഒരു കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചു.... മോനെ ആരവേ... നിന്റെ വായിൽ നിന്നും i love you കേൾക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടല്ല...എനിക്കൊന്ന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇതൊക്കെ കാട്ടി കൂട്ടുന്നത്.... ആരോഹി തന്റെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു.... ഡാ പ്രശ്നം സീരിയസ് ആണ്... എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യ് ... അജുവും പവനും ആരവിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു.... ഇത് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാം... നിങ്ങൾ അവളെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തണം... ആരവ് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഉറപ്പിച്ചത് പോലെ മുണ്ട് മുറുക്കി കുത്തി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു...............കാത്തിരിക്കൂ.........

